10 nejlepších ERP softwarů pro stavební firmy v roce 2025

V stavebním průmyslu roku 2024 jsou efektivní řízení a integrace nezbytné pro úspěch projektu.
S krátkými termíny projektů a klesajícími rozpočty to není vůbec snadné. Proto odborníci ve stavebnictví a v oblasti správy zásob neustále hledají nejlepší software pro správu projektů a dokumentů, který by zefektivnil provoz a zvýšil produktivitu.
Právě v tom spočívá výhoda ERP softwaru pro stavebnictví. ERP software je inovativní řešení, které integruje všechny aspekty stavebního podnikání, od projektového řízení po finanční správu, do jednoho uceleného systému.
V tomto blogu se budeme zabývat významem ERP pro stavební firmy, rozebíráme jeho klíčové výhody a představíme vám nepostradatelný ERP software, který je k dispozici pro moderní stavební odvětví.
Zde je náš seznam 10 nejlepších ERP softwarů pro stavebnictví, které zajistí zefektivnění provozu a spolupráci v reálném čase.
Co byste měli hledat v ERP softwaru pro stavebnictví?
Pro manažery stavebních firem, kteří dohlížejí na složité projekty s více dodavateli, je ERP pro stavebnictví jako hlavní řídící místnost.
Jedná se o centrální místo, odkud můžete spravovat všechny své pracovní postupy, jako je řízení projektů, dohled nad finančním řízením, efektivní řízení dodavatelského řetězce, materiály, komunikace a spolupráce.
Zde je několik klíčových funkcí, které byste měli hledat v ERP softwaru pro stavebnictví:
- Efektivní software pro řízení projektů : Efektivní dohled nad projekty od začátku do konce
- Finanční dohled: Sledujte všechny finanční aspekty a zajistěte dodržování rozpočtu.
- Koordinace dodavatelského řetězce: Efektivní správa nákupu a dodávek materiálů
- Sledování vybavení: Buďte vždy informováni o dostupnosti a využití vybavení.
- Funkce mobility: Přístup k datům na místě i na dálku
- Komunikace v reálném čase: Usnadněte rychlé rozhodování a koordinaci se zainteresovanými stranami.
- Snížení chybovosti: Systémy, které minimalizují chyby a opomenutí
- Vylepšené nástroje pro spolupráci: Podporujte týmovou práci mezi různými týmy a dodavateli.
10 nejlepších ERP softwarů pro stavebnictví
V letošním roce se objevila řada pozoruhodných ERP softwarových řešení, která pomáhají stavebním manažerům udržet si náskok v tak dynamickém prostředí. Zde představujeme to nejlepší z nejlepšího: 10 nejlepších ERP softwarů pro stavebnictví roku 2024.
1. ClickUp
Software ClickUp pro řízení stavebních projektů vám pomůže dosáhnout vašich obchodních cílů! Díky neomezenému počtu uživatelů, neomezenému počtu úkolů a neomezeným funkcím pro řízení projektů se snadno přizpůsobí růstu vaší společnosti.
Můžete použít zobrazení mapy ke sledování pracovišť, využít ClickUp AI k revizi a kontrole dokumentů a rychle vytvářet nové dokumenty s pomocí všech našich šablon pro řízení projektů.
Tyto šablony vám pomohou zrychlit pracovní postupy tím, že automaticky vypočítávají například náklady, odhady materiálu a zásoby při zadávání dat. Poté můžete hladce přejít z účetnictví na prodej díky flexibilním funkcím CRM ClickUp, které jsou určeny ke správě vztahů se zákazníky.
Jste fanouškem softwaru pro Ganttovy diagramy? Pak si zamilujete zobrazení Ganttových diagramů v ClickUp, které zefektivňuje spolupráci, sledování závislostí a stanovování priorit. Můžete se také podívat na šablonu prohlášení o práci v ClickUp.
Dobré nástroje pro spolupráci v podniku a software pro řízení podnikových projektů mají zásadní význam. Plán ClickUp Enterprise nabízí některé z nejlepších nástrojů pro spolupráci v podniku na světě.
Pokud hledáte nejkvalitnější ERP software pro stavebnictví s neomezenými možnostmi, který vám pomůže úspěšně řídit stavební projekty, ClickUp je naše nejlepší doporučení. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Vše v softwaru ClickUp je vysoce přizpůsobitelné, od stavu projektů až po kategorie produktů.
- Přidejte šablony pro začlenění správy vztahů s klienty, architektonického návrhu, zápisů z jednání a dalších prvků.
- Spolupracujte se svým týmem odkudkoli nebo spravujte své projekty offline, když jste mimo dosah mobilního signálu.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace zatím neobsahuje tabulkový náhled (ale brzy bude k dispozici!).
- Sada nástrojů pro řízení projektů může být pro některé subjekty ve stavebnictví, které jsou zvyklé na jednodušší systémy ERM, příliš složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 566+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 775+ recenzí)
2. SAP Business One Professional
SAP Business One Professional je navržen tak, aby pomáhal stavebním manažerům spolupracovat, snižovat rizika a pracovat efektivně.
SAP nabízí širokou škálu funkcí, které pomáhají podnikům a stavebním firmám spravovat jejich finance, provoz a vztahy se zákazníky. Stavební manažeři oceňují schopnost SAP pomáhat jim zlepšovat plánování a realizaci projektů, aby mohli snižovat náklady a zvyšovat své marže.
Centralizací všech operací na jednom místě můžete zvýšit spolupráci a komunikaci ve svém týmu, takže všichni budou vždy na stejné vlně.
Pro ty, kteří se zabývají plánováním podnikových zdrojů a finančním řízením stavebních společností, může být SAP řešením pro zvýšení efektivity, produktivity a ziskovosti.
Nejlepší funkce SAP Business One Professional
- Snadné připojení k vašemu cíli a získání živé odezvy
- Poskytuje stabilní a spolehlivé prostředí pro práci stavebních společností.
- Všechny stavební potřeby jsou zajištěny v jednom prostoru díky systému ERP.
Omezení SAP Business One Professional
- Někteří uživatelé by uvítali vyšší rychlost celého ERP systému.
- Někteří uživatelé by upřednostnili intuitivnější rozhraní.
Ceny SAP Business One Professional
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SAP Business One Professional
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (274+ recenzí)
3. Procore
Software Procore Construction Management Software nabízí plynulý přístup pro firmy po celém světě. Procore se nezabývá pouze správou úkolů, ale chce změnit způsob fungování stavebních firem.
Dynamické nástroje pro řízení projektů společnosti Procore ji odlišují od ostatních ERP softwarů pro stavebnictví. Nabízí pokročilé funkce plánování, které zvládnou i složité projekty s měnícími se prioritami a nepředvídanými změnami.
Díky robustním účetním nástrojům a efektivním funkcím pro správu dokumentů můžete také snadno sledovat svůj rozpočet, zatímco se vypořádáváte se všemi těmito změnami.
Používejte Procore ke spolupráci s klienty a zaměstnanci prostřednictvím chatu a videokonferencí.
S Procore mají manažeři ve stavebnictví spojence, který jim pomáhá zefektivnit provoz, podporovat spolupráci týmů a zvyšovat produktivitu na dosud nevídanou úroveň. ?️
Nejlepší funkce Procore
- Vynikající zákaznická podpora
- Užitečné zaškolení a školení (takže vaše IT společnost nemusí školení provádět)
- Aktuální přehled a stav všech prvků projektu kdykoli (tj. správa zásob, plánování podnikových zdrojů, správa dokumentů a finanční řízení)
Omezení Procore
- Nástroj pro podávání nabídek vyžaduje vylepšení ve srovnání s ostatními ERP systémy v tomto seznamu.
- Nelze ručně synchronizovat projekty v reálném čase
- Některé informace na úrovni společnosti nejsou v mobilní verzi k dispozici.
Ceny Procore
- Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 2 009 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2 644+ recenzí)
4. Acumatica
Acumatica je ERP software pro stavebnictví, který kombinuje nejnovější business intelligence s funkcemi pro reálný svět.
Ať už jste v terénu nebo za stolem, Acumatica vám pomůže zajistit hladký průběh vašich stavebních projektů.
Využijte dashboardy v reálném čase založené na rolích pro okamžitý přístup k datům. Poté spusťte pokročilé funkce umělé inteligence a strojového učení Acumatica, abyste zpracovali všechna data a automatizovali rozhodování na základě svých zjištění.
K dispozici jsou například moduly pro finance, mzdy, skladové zásoby, řízení projektů a další. Každý z nich nabízí různé automatizované pracovní postupy a nástroje založené na umělé inteligenci.
Acumatica klade důraz na připojení v reálném čase a překlenuje propast mezi pracovníky v terénu, kancelářským personálem a vzdálenými týmy. Mezitím její nástroje pro správu dokumentů zajišťují, že všechny tyto pohyblivé části fungují na plný výkon bez všech starostí s papírováním.
S Acumatica mají firmy k dispozici bezkonkurenční přehled a kontrolu. Uživatelé mají kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení přístup k důležitým detailům projektu prostřednictvím cloudu.
Nejlepší funkce Acumatica
- Přístupné z jakéhokoli zařízení, takže můžete pracovat odkudkoli.
- Dobře se přizpůsobí růstu vaší firmy na jakoukoli velikost.
- Vynikající správa financí
Omezení Acumatica
- Vyžaduje značný vstup uživatelů pro generování klíčových dat.
- Chybí základní funkce pro vytváření reportů, takže informace jsou někdy obtížně dostupné.
- Někteří recenzenti se domnívají, že program potřebuje další vývoj, aby dokázal zvládat každodenní potřeby.
Ceny Acumatica
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Acumatica
- G2: 4,4/5 (819+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (92+ recenzí)
5. Sage
Sage poskytuje komplexní řešení přizpůsobené pro stavební průmysl.
Sage přináší funkčnost a efektivitu do klíčových oblastí řízení staveb. Pomocí jeho nástrojů pro řízení projektů můžete sledovat náklady na projekty, sledovat harmonogramy a přidělovat zdroje.
Systém ERP zpracovává faktury, platby a rozpočty stejně snadno, jako vám umožňuje sledovat stav zásob, pohyby v dodavatelském řetězci a nákup materiálu.
Díky nástrojům pro správu dokumentů a spolupráci od společnosti Sage můžete ukládat smlouvy, architektonické výkresy a specifikace projektů na jednom místě a bezpečně umožnit přístup k těmto informacím na základě rolí. Vy a váš tým můžete spolupracovat na všech těchto datech v reálném čase pomocí funkcí chatu a videohovorů.
Tento software slibuje zvýšenou provozní efektivitu, informace pro rozhodování v reálném čase, úspory nákladů díky automatizaci, zjednodušené dodržování průmyslových standardů a přizpůsobivost různým obchodním požadavkům.
Pro stavební firmy, které kladou důraz na efektivitu a přehlednost, je software Sage Construction spolehlivou volbou.
Nejlepší funkce Sage
- Velmi přizpůsobitelný, pokud jde o různé druhy kódování.
- Většina lidí potřebuje značné množství času, aby se s tímto softwarem naučila pracovat.
- Působivé údaje o finančním řízení v reálném čase v systému ERP
Omezení Sage
- Omezené funkce v mobilní aplikaci
- Pro některé stavební firmy může být drahý.
- Může být zbytečně složitý a vyžadovat více času, než by podle některých mělo být nutné.
Ceny Sage
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sage
- G2: 4,3/5 (2 581+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (385+ recenzí)
6. Microsoft Dynamics 365 Business Central
Přesáhněte rámec tradičního řízení podniku s Microsoft Dynamics 365 Business Central. Nejenže poskytuje podnikům napříč spektrem řešení šitá na míru, ale také se může pochlubit pokročilými poznatky založenými na umělé inteligenci pro prognózy a řízení rizik.
Jeho interaktivní ovládací panel usnadňuje plynulý přechod od správy potenciálních zákazníků k dohledu nad složitými detaily projektu.
Navíc jeho vestavěná funkce kontroly shody zajišťuje, že jsou bez problémů splněny průmyslové standardy, čímž chrání obchodní zájmy v různých regionech.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Snadno použitelný základní software pro správu zásob a obchodní procesy
- Tým MS Office je vždy k dispozici, aby vám pomohl s případnými problémy.
- Široká škála nástrojů a funkcí v systému ERP
Omezení Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Nelze integrovat s některými systémy společnosti
- Recenzenti uvádějí, že mobilní aplikace může být chybová a pomalá.
- Pro většinu stavebních společností nemusí být řešením ihned po instalaci.
Ceny Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365 Business Central
- G2: 3,8/5 (553+ recenzí)
- Capterra: N/A
7. Oracle Fusion Cloud
Posuňte své stavební činnosti na vyšší úroveň s Oracle Fusion Cloud.
Jejím jádrem je platforma Smart Construction Platform, která byla navržena s cílem zvýšit efektivitu a ziskovost projektů. Díky designu zaměřenému na uživatele zajišťuje snadnou orientaci i v těch nejsložitějších úkolech.
Jeho integrovaná prediktivní analytika nabízí přehledy v reálném čase, díky nimž budete vždy o krok napřed před potenciálními výzvami, což z něj činí nepostradatelného partnera pro rostoucí stavební společnosti a firmy.
Nejlepší funkce Oracle Fusion Cloud
- Snadno použitelné funkce sledování a lokalizace
- Kompatibilní s tabulkovými procesory
- Robustní ERP systém, který se dobře integruje s ostatními produkty Oracle Fusion.
Omezení Oracle Fusion Cloud
- Nastavení je časově náročné a pro menší firmy, které se zabývají více projekty najednou, nemusí být dobrou investicí.
- Někteří recenzenti uvádějí, že je pomalý a těžkopádný.
- Neumožňuje úpravy, což může bránit některým obchodním procesům.
Ceny Oracle Fusion Cloud
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Oracle Fusion Cloud
- G2: 4,1/5 (296+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (53+ recenzí)
8. PENTA
Objevte komplexní přístup ke stavebnictví s PENTA. Toto integrované řešení nenabízí pouze konsolidaci, ale také zcela nové pojetí stavebních procesů.
Od pečlivého řízení práce až po praktické analýzy, PENTA má vše pod kontrolou. A co když jste zrovna na cestách? Díky mobilnímu softwaru pro terénní práce budete vždy připojeni, informováni a schopni se rozhodovat, ať jste kdekoli.
Nejlepší funkce PENTA
- Někdy pomalé aktualizace s nejnovějšími technologiemi
- Umožněte svému IT oddělení snadno vytvářet zprávy
- Výjimečné finanční možnosti a funkce
Omezení PENTA
- Může být obtížné pro lidi, kteří nejsou zvyklí používat technologii ERP.
- Několik recenzentů zmiňuje potíže s integrací softwaru.
- Strmá křivka učení, která brání klíčovým osobám, jako jsou zainteresované strany, v jeho používání.
Ceny PENTA
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze PENTA
- G2: 3,5/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (32+ recenzí)
9. Viewpoint
V době, kdy je spolupráce v reálném čase nanejvýš důležitá, vyniká Viewpoint jako maják pro zefektivnění řízení staveb. Jeho jedinečná přednost? Integrovaná komunikační sada, která nejen umožňuje sdílení dokumentů, ale také podporuje interakce v reálném čase prostřednictvím chatu a videa.
Už žádné zpožděné rozhodnutí nebo nepochopené pokyny. S Viewpointem zajistíte, že všichni budou doslova i obrazně na stejné vlně.
Nejlepší funkce Viewpoint
- Ukládejte dokumenty, výkresy a obrázky
- Víceúrovňový bezpečnostní přístup pro účastníky projektu
- Účetní funkce jsou uživatelsky přívětivé a nabízejí vynikající možnosti obnovy dat.
Omezení pohledu
- Některé chybějící klíčové funkce vedou mnoho uživatelů k požadavkům na aktualizované funkce.
- Každý uživatel potřebuje vlastní licenci, což může spolupráci ztěžovat.
- Méně možností přizpůsobení než u jiných variant
Ceny Viewpoint
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Viewpoint
- G2: 4,4/5 (11+ recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 400 recenzí)
10. RedTeam
Pro dodavatele, kteří míří vysoko, je RedTeam tím pomocníkem, o kterém jste ani nevěděli, že ho potřebujete. Kromě svých primárních funkcí pro řízení staveb je RedTeam ERP ekosystémem navrženým tak, aby vám dal sílu.
Nabízí bezkonkurenční nástroje pro rozhodování, založené na datech a poznatcích v reálném čase.
Ať už jste zkušený generální dodavatel nebo začínající subdodavatel, RedTeam vám zajistí, že budete vybaveni, efektivní a neustále se vyvíjející.
Nejlepší funkce RedTeam
- Zákaznický servis, včetně IT, je trvale vynikající.
- Zajišťuje hladký a přehledný proces fakturace.
- Konsoliduje různé dokumenty pro všechny fáze stavebního workflow.
Omezení RedTeam
- Na iPhonech nefunguje optimálně.
- Občas se vyskytují chyby a nedostatky programu, ale ty jsou rychle řešeny.
Ceny RedTeam
- RedTeam Go: 450 $/měsíc na uživatele
- Nabídka: 165 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RedTeam
- G2: 4,3/5 (82+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (109+ recenzí)
ClickUp je stavební software vytvořený přímo pro vaše potřeby.
Výběr správného ERP softwaru pro stavebnictví může zvýšit vaše zisky a pomoci vám získat spokojené zákazníky a zaměstnance.
Chcete se posunout o krok dál? Pokud chcete posunout řízení staveb o krok dál, zavést spolehlivý nouzový plán, přehodnotit efektivitu procesů a seznámit se s nástroji umělé inteligence pro stavebnictví.
Ať už jde o komunikaci v reálném čase, finanční dohled nebo řízení dodavatelského řetězce, ClickUp revolučním způsobem mění způsob fungování stavebních společností.
Uvažujete o změně nebo teprve začínáte? ClickUp nabízí robustní nástroje pro řízení staveb, které se přizpůsobí vašim potřebám. Ponořte se do ClickUp ještě dnes a posilte své stavební podnikání pomocí špičkových softwarových řešení.