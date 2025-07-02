10 nejlepších softwarů pro stavebnictví s umělou inteligencí v roce 2025

Umělá inteligence nemění jen způsob, jakým stavíme, ale také způsob, jakým o stavbě přemýšlíme.
Od automatizace bezpečnostních kontrol po optimalizaci práce a materiálů – nástroje AI zrychlují, zvyšují bezpečnost a efektivitu stavebních projektů. A vzhledem k omezeným rozpočtům, posunům v harmonogramech a vyšším očekáváním klientů může mít správný software AI rozhodující vliv na to, zda dojde ke zpoždění, nebo zda bude projekt dodán včas.
V tomto blogu jsme shrnuli 10 nejlepších softwarů pro stavebnictví s umělou inteligencí, které vám pomohou udržet si náskok, snížit náklady a stavět chytřeji.
📊 Výzkum ukazuje: Globální trh s umělou inteligencí ve stavebnictví by měl podle prognóz vzrůst z 4,86 miliardy dolarů v roce 2025 na 22,68 miliardy dolarů v roce 2032, což představuje impozantní růst o 24,6 % CAGR. Tento explozivní růst je poháněn schopností umělé inteligence zvýšit efektivitu, snížit náklady a transformovat způsob realizace projektů, což dává těm, kteří ji začnou používat jako první, významnou výhodu.
Přehled nejlepších softwarů pro stavebnictví s umělou inteligencí
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejvhodnější pro
|Týmy zabývající se přípravou stavby potřebují rychlou vizuální dokumentaci
|ClickUp
|– Správa úkolů založená na umělé inteligenci – Automatizace pracovních postupů na míru – Ganttovy diagramy, dashboardy, dokumenty a chat – Více než 1 000 integrací
|Stavební týmy řídící komplexní projekty pomocí centralizovaných dokumentů a automatizace
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky.
|OpenSpace. ai
|– 360° prohlídky staveniště namapované na půdorysy – Vytváření digitálních dvojčat a kontrolní seznamy s umělou inteligencí – Integrace s Procore, Autodesk, PlanGrid – Insights API pro analytiku
|Týmy představební přípravy, které potřebují rychlou vizuální dokumentaci
|Ceny na míru
|Procore
|– Jednotná platforma pro plánování, rozpočtování, dokumentaci – Analýzy a prognózy založené na umělé inteligenci – Mobilní aplikace pro aktualizace v terénu – Integrace s nástroji BIM a ERP
|Kompletní stavební týmy, které potřebují centralizované nástroje umělé inteligence
|Ceny na míru
|Fusion 360
|– Generativní návrh s AI – Parametrické modelování – Integrovaná simulace a analýza – Jednotná platforma CAD/CAM/PCB
|Projektové a inženýrské týmy, které potřebují inteligentní CAD
|85 $/měsíc na uživatele
|Fieldwire
|– Sledování úkolů a aktualizace v reálném čase – Správa plánů a výkresů – Reporty a oznámení založené na umělé inteligenci – Mobilní zařízení na prvním místě
|Stavební týmy, které potřebují reporty ze stavby v reálném čase
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 54 USD/měsíc na uživatele.
|PlanSwift
|– Digitální výpočty založené na umělé inteligenci – Vlastní sestavy a šablony – Integrace reportů a Excelu – Rozhraní typu drag-and-drop
|Odhadové týmy, které potřebují přesné digitální výpočty
|145,75 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
|DroneDeploy
|– Automatizované mise dronů – 2D mapy a 3D modely generované umělou inteligencí – Analýzy objemu, pokroku a anomálií – Integrace 360° snímků terénu
|Stavební týmy, které zaznamenávají data ze staveniště pomocí leteckého a pozemního mapování
|Placené tarify začínají na 499 USD/měsíc za uživatele.
|viAct
|– Detekce nebezpečí na základě počítačového vidění – Upozornění v reálném čase a dodržování bezpečnostních předpisů – Integrace 3D modelů s živými kamerovými záznamy – Zabezpečení dat a modulární doplňky
|Týmy pro bezpečnost a dodržování předpisů, které potřebují AI dohled
|Přibližně 83 $/měsíc (na základě 1 000 $/rok za modul); individuální ceny
|AI Clearing
|– Sledování postupu pomocí umělé inteligence a počítačového vidění – Detekce změn v reálném čase – Automatizované vizuální reporty a analýzy
|Projektové týmy monitorující komplexní stavby nebo projekty v rané fázi
|Ceny na míru
|AVEVA Insight
|– Prediktivní údržba s AI – Dashboardy a upozornění bez nutnosti programování – Škálovatelná cloudová platforma – Rozpoznávání vzorů pro spolehlivost aktiv
|Týmy průmyslových operací spravující rozsáhlá aktiva
|Ceny na míru
Proč je stavební software s umělou inteligencí dnes důležitější než kdykoli předtím?
Umělá inteligence se stala nezbytnou pro udržení projektů v plánovaném časovém harmonogramu a v rámci rozpočtu. S rostoucími náklady, nedostatkem pracovních sil a každodenním zvyšováním požadavků klientů potřebují stavební týmy nástroje, které za ně odvedou větší část těžké práce.
Správný stavební software s umělou inteligencí vám pomůže:
- Zrychlete podávání nabídek a návrhů díky odhadům nákladů a časovým harmonogramům generovaným umělou inteligencí.
- Včas odhalte zpoždění a překročení rozpočtu pomocí analýzy projektových dat v reálném čase.
- Automatizujte opakující se úkoly na staveništi, jako je sledování postupu prací, označování problémů a aktualizace harmonogramů.
- Zlepšete bezpečnost na staveništi pomocí kamer a senzorů s umělou inteligencí, které okamžitě detekují nebezpečí.
- Zajistěte hladkou spolupráci synchronizací plánů, aktualizací a zpráv mezi týmy a zařízeními.
- Plánujte zdroje efektivněji na základě zkušeností z minulého využití a projektových vzorců.
🏗️ Zajímavost: Staří Římané vynalezli speciální beton – vyrobený z vápna, mořské vody a sopečného popela – který je tak odolný, že mnoho jejich staveb, jako například Pantheon a akvadukty, stojí dodnes, i po téměř 2 000 letech. Dnešní inženýři studují tento „římský beton“, aby se inspirovali k vývoji trvanlivějších a udržitelnějších stavebních materiálů.
10 nejlepších softwarů pro stavebnictví využívajících umělou inteligenci
Podívejme se na 10 nejlepších softwarových řešení pro stavebnictví s umělou inteligencí, která mohou změnit způsob, jakým stavíte, navrhujete a spravujete projekty.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je komplexní platforma pro řízení projektů, která využívá umělou inteligenci k zefektivnění stavebních pracovních postupů, zvýšení produktivity a zlepšení spolupráce v týmu.
ClickUp pro stavební týmy vám pomůže plánovat, spravovat a sledovat stavební projekty od předprodeje přes návrh až po dodání – vše na jednom místě. Spravujte zdroje v seznamu, plánujte úkoly v kalendáři nebo posouvejte termíny v Ganttově diagramu. ClickUp Views vám nabízí více než 10 zobrazení, abyste mohli vše naplánovat bez námahy.
Díky kontextové AI asistenci ClickUp Brain mohou stavební týmy automatizovat opakující se úkoly, generovat okamžitou projektovou dokumentaci a získávat odpovědi v reálném čase ohledně úkolů, dokumentů a členů týmu. Jeho přizpůsobitelný nástroj pro automatizaci umožňuje uživatelům vytvářet pracovní postupy pomocí přirozeného jazyka, což snižuje manuální úsilí a minimalizuje chyby.
Zeptejte se například: „Které úkoly týkající se povolení jsou po termínu?“ nebo „Které závislosti subdodavatelů je třeba aktualizovat?“ a Brain vám poskytne souhrnné informace na základě aktuálních dat. Můžete také získat přehledné informace o projektu, jako je stav staveniště, zpoždění nebo překročení nákladů.
💡 Tip pro profesionály: Víme, že na vašem pracovišti může být rušno, ale i tak můžete zůstat produktivní. Ve skutečnosti můžete být až čtyřikrát produktivnější – díky funkci Talk to Text!
Když nemáte čas ručně zadávat aktualizace nebo vytvářet úkoly:
- Otevřete ClickUp Brain MAX – svého stolního AI pomocníka.
- Stačí diktovat „Po dokončení lití betonu vytvořte úkol kontroly“ a funkce Talk to Text v Brain MAX se o to postará s přiřazením úkolů a termíny splnění.
- Pomocí hlasu zaznamenávejte aktualizace, jako například „Střešní konstrukce hotová z 90 %“ – Brain MAX je převede na zaznamenané úkoly nebo poznámky z terénu, které jsou ideální pro rušná staveniště.
V tomto webináři ClickUp se dozvíte o funkcích a strategiích, které můžete využít pro efektivní řízení staveb 👇
Automatizujte rutinní úkoly, spravujte plány a zpracovávejte dokumentaci, čímž snížíte manuální úsilí pomocí agentů Autopilot.
AI Cards vám poskytne okamžité informace a doporučení přímo ve vašem pracovním postupu, což pomůže týmům přijímat rychlejší rozhodnutí založená na datech.
Efektivně plánujte, sledujte a realizujte komplexní stavební projekty pomocí robustních nástrojů pro řízení projektů ClickUp, jako jsou Ganttovy diagramy, Kanban tabule a ClickUp Dashboards. ClickUp Docs, ClickUp Chat a ClickUp Whiteboards uchovávají veškerou komunikaci a soubory na jednom místě, zatímco více než 1 000 integrací zajišťuje plynulé propojení s nástroji, které jsou standardem v oboru.
ClickUp se hladce integruje s nástroji pro informační modelování budov (BIM) a obsahuje hotovou šablonu ClickUp pro řízení staveb, která vám pomůže začít.
Nejvhodnější pro
Stavební týmy, které se snaží automatizovat pracovní postupy, centralizovat dokumentaci a spravovat složité projekty pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
Velikost týmu
Malé týmy o 5–20 členech, rostoucí stavební firmy, střední podniky a organizace na podnikové úrovni.
Ideální případ použití
Ideální pro stavební týmy, které řídí více projektů, koordinují subdodavatele a sledují pokrok na různých pracovištích a v různých časových pásmech.
Nejlepší funkce
- Správa úkolů a dokumentů založená na umělé inteligenci
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, včetně Ganttových diagramů, Kanbanových tabulek a kalendáře.
- Automatizace pracovního postupu v přirozeném jazyce s ClickUp Brain
- Integrované nástroje jako Dokumenty, Chat, Tabule a Dashboardy
- Více než 1 000 integrací, včetně Slack, Google Drive, BIM nástrojů a dalších.
Výhody
- Vysoce přizpůsobitelný s flexibilními pracovními postupy
- Zvyšuje produktivitu napříč týmy a úkoly
Recenzent G2 říká:
„Umožní vám dělat přesně to, co chcete. Vlastní pole a vlastní zobrazení vám umožní vytvořit si vlastní pracovní postupy a procesy přizpůsobené vašemu pracovišti.“
Nevýhody
- Ohromující sada funkcí pro nové uživatele
Recenzent G2 říká:
„Má tolik funkcí, že to zpočátku může být až ohromující.“
Ceny ClickUp
Hodnocení G2 & Capterra
- G2: 4,7/5 (více než 8 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Použijte šablonu zápisu ze stavební porady k zaznamenávání klíčových rozhodnutí, akčních bodů a překážek v reálném čase. Označte členy týmu přímo v dokumentu, abyste jim přidělili úkoly a zajistili, že všichni budou plnit své povinnosti – bez nutnosti samostatných e-mailů nebo chatů.
2. OpenSpace. ai
OpenSpace.ai pomáhá stavebním firmám snadno vytvářet digitální dvojčata stavenišť. Namontujte 360° kameru na ochrannou helmu, pořizujte snímky při chůzi a během několika minut AI namapuje snímky na vaše půdorysy nebo BIM modely, čímž získáte vizuální přehled o postupu prací a včasné odhalení problémů.
Jedná se o výkonný nástroj pro odhalování nesrovnalostí, zefektivnění kontrol pomocí kontrolních seznamů AI a zlepšení spolupráce díky integraci s Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid a dalšími.
Nejvhodnější proTýmy představební přípravy, které potřebují rychlou vizuální dokumentaci pro včasné rozhodování.
Velikost týmuStřední až velké podniky – ideální pro týmy spravující pracovní postupy s velkým objemem nebo více projekty
Ideální použitíIdeální pro generální dodavatele a majitele, kteří před zahájením výstavby vytvářejí digitální dvojčata projektových lokalit.
Nejlepší funkce
- 360° prohlídky staveniště se během několika minut automaticky promítnou do projektových plánů.
- Vytváření digitálních dvojčat pro vizualizaci pokroku a včasné odhalení chyb
- Kontrolní seznamy založené na umělé inteligenci pro standardizované kontroly staveniště
- Integrace s Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid a dalšími
- Insights API pro pokročilou analytiku a reporting
Výhody
- Pomáhá týmům šetřit čas tím, že eliminuje ruční označování fotografií a zrychluje dokumentaci.
Recenzent G2 *říká: „Velmi snadné použití. Ochotný podpůrný personál a snadno ovladatelné uživatelské rozhraní pro ty, kteří nejsou technicky zdatní.“
Nevýhody
- Nastavení skenování a proces připojení kamery mohou nějakou dobu trvat.
Recenzent G2 říká: „Porovnání 3D modelu s reálnými snímky potřebuje vylepšit. Při rychlém pohybu není vykreslování obrázků z modelu dostatečně rychlé, a to ani na výkonných počítačích.“
Ceny
- Ceny jsou přizpůsobeny objemu projektu a zahrnutým funkcím.
Hodnocení G2 & Capterra
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (1 recenze)
📮ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů využívá AI primárně pro správu úkolů a organizaci. Důvodem může být to, že tyto nástroje jsou omezeny na konkrétní aplikace, jako jsou kalendáře, seznamy úkolů nebo e-mailové aplikace. S ClickUpem stejná AI pohání vaše e-maily nebo jiné komunikační pracovní postupy, kalendář, úkoly a dokumentaci. Stačí se zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“. ClickUp Brain prohledá váš pracovní prostor a na základě naléhavosti a důležitosti vám přesně řekne, co máte na programu. ClickUp tak pro vás konsoliduje více než 5 aplikací do jedné super aplikace!
3. Procore
Procore nabízí plně vybavenou platformu pro řízení stavebních projektů s nástroji pro správu dokumentů, rozpočtování, reporting a spolupráci vylepšenými umělou inteligencí. Procore sdružuje všechny fáze výstavby pod jednou střechou, což usnadňuje koordinaci týmů, sledování práce na staveništi a chytřejší práci.
Jeho mobilní aplikace umožňuje pracovníkům nahrávat dokumenty, odesílat aktualizace a komunikovat odkudkoli. Procore navíc dobře spolupracuje s BIM a dalšími nástroji v oboru, čímž zvyšuje celkovou efektivitu pracovního postupu.
Nejvhodnější proKompletní stavební týmy, které potřebují centralizovanou platformu s informacemi získanými pomocí umělé inteligence.
Velikost týmuStřední a velké podniky zaměřené na velké projekty nebo projekty s více projekty
Ideální použitíSkvělé pro generální dodavatele, subdodavatele a majitele, kteří chtějí zefektivnit všechny aspekty realizace projektu.
Nejlepší funkce
- Jednotná platforma pro správu dokumentů, plánování, rozpočtování a komunikaci
- Aktualizace v reálném čase a kontrola verzí zajišťují soulad mezi kanceláří a terénem.
- Robustní mobilní aplikace pro sběr a aktualizaci dat přímo na místě
- Analýzy založené na umělé inteligenci pomáhají předpovídat rozpočty, sledovat produktivitu a odhalovat rizika.
- Integrace s předními nástroji BIM, ERP a plánovacími nástroji
Výhody
- Centralizuje data a týmy pro zefektivnění pracovních postupů
Recenzent G2 říká: „Nejvíc se mi líbí, že k denním zprávám lze připojit dokumenty a obrázky. Pomáhá to zajistit, že potřebné informace budou snadno dostupné na jednom místě.“
Nevýhody
- Složité oprávnění a chybějící automatizace opakujících se úkolů
Recenzent G2 říká: „Pracovní postupy a moduly působí trochu rigidně a bylo by užitečné mít větší kontrolu nad konfigurací nástrojů pro konkrétní potřeby projektu.“
Ceny
- Ceny jsou přizpůsobeny objemu projektu a požadovaným funkcím.
Hodnocení G2 & Capterra
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 600 recenzí)
📚 Přečtěte si také: Podívejte se na tyto alternativy k Procore!
4. Fusion 360 od Autodesk – nejlepší řešení CAD s umělou inteligencí
Fusion 360 od společnosti Autodesk integruje AI do každé fáze procesu návrhu – od generativního návrhu a simulace až po spolupráci v reálném čase – a poskytuje inženýrům a architektům nástroje pro rychlejší, chytřejší a efektivnější tvorbu. Jeho návrhový engine poháněný AI prozkoumá několik konstrukčních možností na základě vašich omezení, zatímco vestavěné simulační nástroje pomáhají ověřit výkonnost ještě před zahájením výstavby.
Fusion 360 také kombinuje funkce CAD, CAM a PCB v jedné platformě, což z něj činí nejlepší volbu pro týmy pracující v různých oborech.
Nejvhodnější proDesignové a inženýrské týmy, které potřebují inteligentní CAD s generativními a simulačními nástroji založenými na umělé inteligenci.
Velikost týmuMalé a střední firmy, rostoucí produktové týmy a podnikové inženýrské skupiny
Ideální použitíIdeální pro architekty a inženýry, kteří navrhují optimalizované konstrukční prvky nebo CNC díly pomocí iterací návrhu založených na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce
- Generativní návrhový engine založený na umělé inteligenci pro rychlé a optimalizované konstrukční možnosti
- Parametrické modelování pro detailní kontrolu návrhu a rychlé revize
- Integrované simulační a analytické nástroje pro ověřování výkonu
- Spolupráce v reálném čase v cloudu napříč týmy a obory
- Sjednocené nástroje CAD/CAM/PCB v jednom rozhraní
Výhody
- Výkonná all-in-one CAD platforma s flexibilními cenami a spolehlivým výkonem.
Recenzent G2 říká: „Má velmi přehledné a moderní uživatelské rozhraní a obsahuje všechny funkce, které byste od profesionálního CAD softwaru očekávali. “
Nevýhody
- Vyžaduje cloudové kredity pro pokročilé funkce a nemá plný offline přístup.
Recenzent Capterra říká: „Nelíbí se mi, že některé funkce jsou uzamčeny za další placené kredity a offline práce je omezená.“
Ceny
- 85 $/měsíc na uživatele nebo 680 $/rok na uživatele
- Zdarma pro oprávněné hobbyisty, startupy a studenty
- Doplňková rozšíření jsou k dispozici za příplatek.
Hodnocení G2 & Capterra
- G2: 4,5/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 220 recenzí)
🏗️ Zajímavost: Roboti řízeni umělou inteligencí nyní pokládají cihly a dokonce provádějí složité elektrické instalace přímo na stavbě, čímž výrazně zkracují dobu výstavby a minimalizují lidské chyby.
5. Fieldwire – Nejlepší pro analýzu dat AI pro staveniště
Fieldwire přináší na staveniště výkonné analytické údaje založené na umělé inteligenci. Jeho inteligentní funkce reportování agreguje data v reálném čase z plánů, úkolů, fotografií a formulářů a odhaluje trendy, úzká místa a anomálie, aby týmy mohly rychle reagovat. Díky automatickému sledování problémů a přizpůsobitelným formulářům je komunikace plynulá, zatímco intuitivní mobilní aplikace zajišťuje, že pracovníci zůstávají ve spojení a jsou produktivní přímo na místě.
Nejvhodnější proStavební týmy, které potřebují přehledy o živých datech a zefektivněné reportování ze staveniště
Velikost týmuMalé až středně velké týmy, terénní pracovníci a projektoví manažeři
Ideální případ použitíIdeální pro terénní týmy, které spravují více pracovišť a potřebují aktualizace v reálném čase bez nutnosti přepínání mezi nástroji.
Nejlepší funkce
- Snadné sdílení plánů a výkresů s kontrolou verzí
- Vytváření, přidělování a sledování úkolů v reálném čase napříč týmy
- Komplexní zprávy s analýzou trendů, sledováním problémů a metrikami výkonu
- Automatická oznámení a přizpůsobené formuláře pro efektivnější komunikaci
- Intuitivní mobilní aplikace pro pořizování fotografií, poznámek a aktualizací přímo na místě
Pros
- Pomáhá týmům udržovat pořádek a zvyšovat odpovědnost
Recenzent G2 říká: „Velmi užitečný nástroj... Mohu nastavit kontrolní seznamy, různé úkoly s kritérii. Je to skvělý způsob, jak sledovat jakýkoli projekt, časové řízení a odpovědnost pracovníků.“
Nevýhody
- Úpravy plánů na počítači mohou být někdy zdlouhavé.
Recenzent G2 říká: „Je velmi obtížné vytvářet nebo upravovat čáry nebo jakékoli jiné atributy na počítači tak snadno, jak je to možné na telefonu.“
Ceny
- Základní: zdarma
- Pro: 54 $/uživatel/měsíc (ročně)
- Podnikání: 74 $/uživatel/měsíc (ročně)
- Business Plus: 89 $/uživatel/měsíc (ročně)
Hodnocení G2 & Capterra
- G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 220 recenzí)
🔎 Věděli jste? Generativní nástroje umělé inteligence dokážou během několika minut simulovat a vyhodnotit miliony stavebních harmonogramů, což pomáhá dodavatelům okamžitě najít nejúčinnější a nejhospodárnější projektový plán.
6. PlanSwift – Nejlepší pro odhady stavebních nákladů
PlanSwift přináší do vašeho procesu odhadování nákladů inteligentní AI, která slibuje až 92% snížení času stráveného měřením. Využívá inteligentní algoritmy, které umožňují profesionálům měřit množství přímo z digitálních půdorysů, čímž eliminuje chyby a urychluje proces nabídkového řízení.
Díky opakovaně použitelným sestavám a šablonám mohou uživatelé konzistentně vytvářet přesné odhady a získat přehled o alokaci zdrojů a nákladech.
Nejvhodnější proTýmy zabývající se odhady, které potřebují rychlé, přesné digitální výpočty a konzistentní šablony pracovních postupů.
Velikost týmuMalé a střední stavební firmy, odhadci a specializované řemeslné týmy
Ideální použitíSkvělé pro dodavatele, kteří chtějí výrazně zkrátit čas potřebný k přípravě a zajistit přesnost odhadu materiálu a práce.
Nejlepší funkce
- Přesné digitální výpočty založené na umělé inteligenci přímo z PDF souborů nebo výkresů
- Přizpůsobitelné sestavy a šablony pro konzistentní pracovní postupy
- Podrobné informace a analýzy pro optimalizaci přidělování zdrojů
- Rozhraní typu drag-and-drop s nástroji typu point-and-click pro rychlost a snadné používání
- Hladká integrace s Excelem a dalšími nástroji pro vytváření reportů
Výhody
- Uživatelsky přívětivé rozhraní, které výrazně zkracuje dobu potřebnou k zahájení práce
Recenzent G2 říká: „Velmi přesný, rychlý a spolehlivý. Vyzkoušel jsem spoustu programů a tento se mi líbí zdaleka nejvíc.“
Nevýhody
- Omezená podpora cloudu a pomalejší výkon při velkých úkolech
Recenzent Capterra říká: „Snažit se vytvořit kompletní odhady pomocí tohoto softwaru je velmi zdlouhavý proces. Navíc při použití funkce „jedním kliknutím“ nevybírá body přesně.“
Ceny
- 1 749 $/rok na uživatele (trvalé předplatné)
Hodnocení G2 & Capterra
- G2: 4,3/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (390+ recenzí)
🔎 Věděli jste? Nástroje umělé inteligence revolučním způsobem mění odhadování nákladů díky vysoce přesným digitálním funkcím pro výpočet objemu prací, čímž výrazně zkracují čas potřebný pro ruční výpočty.
7. DroneDeploy – Nejlepší pro zachycování reality pomocí umělé inteligence
DroneDeploy využívá drony a umělou inteligenci k transformaci dokumentace stavenišť. Jeho intuitivní platforma zachycuje vysoké rozlišení 2D map a 3D modelů z leteckých snímků, zatímco automatizovaná analytika v reálném čase upozorňuje na trendy, anomálie a potřeby zdrojů.
Díky hladké integraci snímků z terénu, vizuálních údajů o postupu prací a reportingu jsou týmy neustále informovány, koordinovány a připraveny k akci, aniž by musely prohledávat tabulky.
Nejvhodnější proStavební týmy, které potřebují komplexní přehled o staveništi prostřednictvím leteckého a pozemního snímání reality.
Velikost týmuMalé až velké organizace s více pracovišti nebo rozsáhlými projekty
Ideální použitíIdeální pro projektové týmy, které potřebují rychlá vizuální data, jako jsou topografické mapy, měření objemu a srovnání pokroku, bez nutnosti ručního zásahu.
Nejlepší funkce
- Snadné plánování letů s automatizovanými misemi dronů
- Vysoké rozlišení 2D map a 3D modelů pro vizualizaci staveniště
- Analýzy AI odhalují pokrok, výpočty objemu a anomálie.
- Podpora pozemních 360° snímků pro kompletní pohled na staveniště
- Spolupráce v cloudu a snadné sdílení výstupů
Výhody
- Velmi intuitivní rozhraní, plynulé sdílení a výjimečná podpora
Recenzent G2 říká: „DroneDeploy je jako iPhone, Macbook nebo iPad... Uživatelské rozhraní je velmi intuitivní a piloti mohou snadno vytvářet a sdílet plány, pokrok a hrubé produkty.“
Nevýhody
- Seznam funkcí není vždy jasný a některé funkce pro plánování misí chybí.
Recenzent G2 říká : „Funkce živého přenosu by mohla být pro drony snazší implementovat. “
Ceny
- Individuální: 499 $/uživatel/měsíc
- Pokročilá verze: 599 $/uživatel/měsíc
- Projekty a podnikání: kontaktujte obchodní oddělení pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení G2 & Capterra
- G2: 4,4/5 (69+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔎 Věděli jste? Prediktivní analytika založená na umělé inteligenci dokáže předvídat rizika projektu, jako jsou zpoždění způsobená špatným počasím nebo poruchami zařízení, takže týmy mohou proaktivně upravovat harmonogramy a vyhnout se nákladným komplikacím.
8. viAct – Nejlepší pro monitorování staveniště pomocí umělé inteligence
viAct poskytuje monitorování stavebnictví založené na umělé inteligenci a pokročilém počítačovém vidění. Nabízí bezpečnostní upozornění v reálném čase, kontroly dodržování předpisů a sledování postupu prací s působivou 97% přesností při detekci nebezpečí. Jeho platforma integruje živé přenosy z kamer s 3D modely staveniště, což projektovým manažerům poskytuje úplný a detailní přehled o probíhajících pracích.
Od odhalování porušení předpisů týkajících se OOP až po označování nebezpečných zón – viAct pomáhá týmům předcházet problémům, než se zhorší, a zároveň chrání data ze staveniště pomocí silných šifrovacích protokolů.
Nejvhodnější proTýmy zajišťující bezpečnost a dodržování předpisů, které potřebují přesné, automatizované monitorování 24 hodin denně.
Velikost týmuStřední až velké stavební firmy, které řídí velké projekty nebo projekty na více místech
Ideální případ použitíIdeální pro společnosti, které chtějí AI vylepšené sledování, které v reálném čase upozorňuje na porušení předpisů týkajících se OOP, neoprávněný vstup do zóny a odchylky od bezpečnostních předpisů.
Nejlepší funkce
- Detekuje bezpečnostní rizika s 97% přesností pomocí počítačového vidění.
- Okamžitě upozorňuje týmy na odchylky od plánu a nebezpečné chování.
- Integruje 3D modely s živými kamerovými záběry pro dokonalý přehled o staveništi.
- Nabízí modulární doplňky pro konkrétní potřeby, jako je monitorování lešení.
- Zabezpečuje citlivá data staveniště pomocí šifrování a autentizace.
Výhody
- Rychlé nasazení a snadná integrace do stávajících systémů na staveništi
Recenzent G2 říká: „ Systém využívá pokročilé technologie k analýze video záznamů... je velmi snadné jej integrovat do stávajících inteligentních systémů.“
Nevýhody
- Vysoké počáteční náklady na nastavení, v závislosti na použití
Recenzent G2 říká : „Počáteční náklady byly vysoké, ale s touto platformou to stojí za to. “
Ceny
- Ceny na míru – na základě funkcí a rozsahu nasazení
Hodnocení G2 & Capterra
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔎 Věděli jste? Systémy umělé inteligence mohou optimalizovat HVAC, osvětlení a další energeticky náročné komponenty v návrhu budov, což vede k ekologičtějším a udržitelnějším stavbám.
9. AI Clearing
AI Clearing využívá počítačové vidění a strojové učení ke sledování postupu prací na staveništi v reálném čase. Platforma detekuje malé změny na staveništi, jako jsou nově dokončené stěny nebo nainstalovaná infrastruktura, a porovnává je s plánovanými činnostmi, což usnadňuje odhalení odchylek a rychlou reakci.
Díky vizuální analýze a automatizovanému reportingu jsou projektoví manažeři informováni a koordinováni po celou dobu stavebního procesu.
Nejvhodnější proProjektové týmy, které potřebují automatizované, vizuální sledování postupu prací na staveništi.
Velikost týmuMalé a střední stavební firmy a majitelé, kteří hledají monitorování na míru
Ideální případ použitíIdeální pro monitorování rané fáze výstavby nebo komplexních staveb, kde jsou důležité vizuální údaje o postupu prací.
Nejlepší funkce
- Detekce změn založená na umělé inteligenci upozorňuje na rozdíly mezi skutečným pokrokem a plánovanými milníky.
- Vizuální analýzy a přehledy v reálném čase pro porovnání vizuální podoby staveniště s očekávanými výsledky.
- Automatizované reportování zjednodušuje komunikaci se zainteresovanými stranami a zvyšuje transparentnost projektu.
Výhody
- Zvyšuje přesnost a přehlednost o postupu prací na staveništi.
Nevýhody
- Omezené využití a nedostatek podpory v USA
Ceny
- Ceny na míru – kontaktujte obchodní oddělení; pravděpodobně na základě velikosti pracoviště a frekvence monitorování.
Hodnocení G2 & Capterra
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
🔎 Věděli jste? Drony a senzory vybavené umělou inteligencí mohou monitorovat staveniště v reálném čase a okamžitě signalizovat bezpečnostní rizika nebo odchylky od plánů, aby projekty pokračovaly podle plánu a pracovníci byli chráněni.
10. AVEVA Insight
AVEVA Insight využívá analytické nástroje a nástroje prediktivní údržby založené na umělé inteligenci, aby týmům poskytoval v reálném čase informace o stavu a výkonu zařízení. Automaticky integruje data ze senzorů, zařízení a provozních systémů do jednotného dashboardu, což pomáhá týmům údržby a provozu činit chytřejší rozhodnutí, snižovat prostoje a optimalizovat efektivitu.
Díky historicky automatizované analytice, přizpůsobitelným upozorněním a škálovatelnosti cloudu promění AVEVA Insight vaše data v praktické informace.
Nejvhodnější proProvozní týmy ve výrobním, energetickém, ropném a plynárenském nebo průmyslovém odvětví, které potřebují spolehlivost zařízení založenou na datech.
Velikost týmuStřední až velké organizace s více nástroji a provozními prostředky
Ideální použitíSkvělé pro provozní manažery, kteří chtějí omezit neplánovanou údržbu a prodloužit životnost zařízení.
Nejlepší funkce
- Prediktivní údržba založená na umělé inteligenci, která předvídá a předchází poruchám zařízení
- Dashboardy bez nutnosti programování a automatická upozornění pro netechnické uživatele
- Podporuje více zdrojů dat s více než 18 ovladači a REST API.
- Cloudová, škálovatelná platforma minimalizující zátěž IT
- Rozpoznávání vzorů pro stanovení priorit aktiv a optimalizaci pracovních postupů údržby
Výhody
- Pomáhá zefektivnit údržbu a zlepšit provozuschopnost
Recenzent G2 říká: „Užitečné pro aplikace, kde preventivní údržba nestačí a je vyžadována prediktivní údržba.“
Nevýhody
- Potřebujete více funkcí a snadnější nasazení?
Recenzent G2 říká: „Měl by obsahovat více funkcí, které jsou ihned připraveny k použití, a měl by být snadno nasaditelný.“
Ceny
- Ceny na míru podle počtu aktiv, integrací a úrovně podpory
Hodnocení G2 & Capterra
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádné recenze
⚡Změna pravidel hry: I malé otázky, jako například chybějící detaily v půdorysu, mohou zdržet práci o několik dní. S nástroji AI, jako je ClickUp, můžete tyto otázky přiřadit správné osobě, získat automatické sledování a sledovat odpovědi na jednom místě, takže projekt pokračuje bez zpoždění.
Používejte stavební software s umělou inteligencí pro efektivnější staveniště
Technologický pokrok změnil tvář stavebního průmyslu. V posledních několika letech se do popředí dostala role softwaru s umělou inteligencí. Deset pozoruhodných softwarových řešení s umělou inteligencí, která jsme dnes prozkoumali, ukázalo transformativní sílu technologie v tomto odvětví.
Pokud jste připraveni revolučně změnit způsob, jakým spravujete úkoly, spolupracujete s týmy a dohlížíte na projekty, je čas přivítat budoucnost s ClickUp. Vyzkoušejte na vlastní kůži, jak se tato komplexní platforma pro správu projektů dokáže hladce integrovat do vašich stavebních pracovních postupů a zvýšit produktivitu díky funkcím založeným na umělé inteligenci. ?