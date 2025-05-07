10 nejlepších alternativ a konkurentů Procore v roce 2025

Software Procore pro řízení staveb je na trhu již téměř dvě desetiletí. To je dost času na to, aby se proměnil celý obor a získal status jednoho z předních softwarů pro řízení staveb!
Ať už je vaše společnost v prvním nebo pátém roce existence, potřebujete software, který vám pomůže zvládnout současné projekty a zároveň plánovat budoucnost. Existují alternativy k Procore, které by mohly lépe vyhovovat vašim projektům, rozpočtu a potřebám pracovního postupu.
V tomto průvodci představíme 10 nejlepších alternativ k Procure, které vám pomohou maximalizovat vaše služby a vztahy s klienty!
Co byste měli hledat v alternativách k Procore?
Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru alternativy k Procore.
Více zobrazení
Abyste měli 360stupňový přehled o postupu projektu, měla by alternativa k Procore, kterou si vyberete, nabízet více zobrazení. Dobrým začátkem jsou tato tři zobrazení: kalendář, Ganttův diagram a Kanban tabule pro sledování postupu stavebního projektu.
Funkce pro řízení projektů
Každý dobrý software pro řízení staveb bude mít podrobné funkce pro řízení projektů. Tyto funkce by měly zahrnovat správu úkolů, sledování času, přehledy aktivit, odhad nákladů a zprávy o postupu projektu.
Klientský portál nebo CRM
Řízení staveb je snazší, když se nemusíte spoléhat na 101 nástrojů, abyste mohli svou práci dokončit. Proto musí váš software obsahovat CRM (řízení vztahů se zákazníky) nebo klientský portál. Oba tyto nástroje zjednoduší komunikaci a zrychlí předkládání dokumentů, žádostí o informace a sdílení specifikací.
Předem připravené a přizpůsobené šablony
Řízení stavebních projektů je složitý proces. Pomocí šablon můžete nastavit opakovatelné úkoly, aby se váš tým mohl soustředit na správné úkoly. Od projektových dashboardů po pracovní postupy, vytvořte libovolný počet stavebních šablon pro různé týmy a služby.
10 nejlepších alternativ k Procore
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, kterou lze přizpůsobit jako software pro řízení projektů a staveb. S ClickUp můžete spravovat celý projekt od předprodeje až po předání projektu klientům.
ClickUp je také díky svému rozsáhlému seznamu funkcí, velké komunitě a neustálému vývoji nových funkcí mnohem univerzálnější a hodí se pro každý druh projektu. ClickUp navíc nabízí bezplatný tarif se všemi funkcemi, které potřebujete pro řízení stavebního projektu.
Funkce ClickUp
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, včetně kalendáře, Kanbanu, Ganttu, časové osy a dalších
- Hladká spolupráce v reálném čase s vaším týmem nebo dodavateli
- Anotujte a kontrolujte jakékoli dokumenty, jako jsou žádosti o informace a podklady.
- Přizpůsobené a automatizované pracovní postupy pro správu klientů, zdrojů nebo úkolů
- Vlastní podrobnosti pro vytvoření komplexních podrobností projektu a jejich stavu
- Sdílení dashboardů a dokumentů s rozsáhlými kontrolami oprávnění a oprávněními
- Spolupráce při tvorbě dokumentů v reálném čase s ClickUp Docs
- Výpočty a vlastní vzorce pro odhad nákladů a sledování rozpočtu
- Globální časovač pro sledování času vašeho týmu
- ClickUp AI pro správu stavebních projektů pomocí umělé inteligence
- Funkce pro správu staveb dostupné na Macu a Androidu
Výhody ClickUp
- Více než 1 000 integrací pro propojení s vašimi oblíbenými nástroji pro řízení projektů
- Spousta šablon pro řízení staveb, které vám pomohou rychle vytvořit harmonogramy, pracovní postupy a projektové panely.
- Propojte pracovní postupy, řídicí panely a pracovní prostory pomocí odkazů a vztahů závislosti.
- Mobilní aplikace pro správu projektů na cestách s offline funkcemi
- Jednoduché rozhraní
Nevýhody ClickUp
- Naučit se je používat může být náročné kvůli množství dostupných funkcí a úrovni přizpůsobitelnosti.
Ceny ClickUp
- Plán zdarma navždy
- Neomezený tarif: 7 $ měsíčně za člena
- Obchodní plán: 12 USD za měsíc na člena
- Plán pro podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 4 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Buildertrend
Buildertrend je cloudový software pro řízení staveb určený pro stavitele domů, specializované dodavatele a renovátory. Na rozdíl od Procore, který se více zaměřuje na stránku řízení, se Buildertrend více zaměřuje na řízení klientů a dodavatelů. Disponuje však nezbytnými nástroji pro řízení projektů a spolupráci, které jsou potřebné k dokončení stavebního projektu.
Buildertrend je vhodnější pro malé a střední stavební firmy, zatímco Procore je univerzálnější a hodí se spíše pro větší organizace.
Funkce Buildertrend
- Komplexní finanční řízení, včetně online plateb, nabídek, faktur, objednávek, odhadů, fakturace a pokročilého finančního výkaznictví.
- Hladká komunikace podporovaná klientským portálem, zprávami, podúčty a dokumenty a sdílením fotografií.
- Řízení stavebních projektů je možné díky stavebním harmonogramům, změnovým příkazům, sledování času, úkolům, denním záznamům, správě kalendáře atd.
- Prodej a správa předběžných smluv s podporou CRM, integrovaný e-mailový marketing, plánování schůzek a tvorba a správa nabídek.
Výhody Buildertrend
- Výkonný CRM systém pro sledování potenciálních zákazníků a centralizovanou správu klientů
- Automatizovaná řešení pro odhad nákladů a kalkulace
- Užitečná zákaznická podpora
- Všechny nezbytné produkty pro realizaci projektů od začátku do konce
Nevýhody Buildertrend
- Neohrabané rozhraní mobilní aplikace Buildertrend
- Často pomalé a poruchové
- Poněkud tradiční funkce správy úkolů
Ceny Buildertrend
Buildertrend má paušální cenový model se třemi tarify.
- Essential: 99 $ měsíčně
- Pokročilý: 399 $ měsíčně
- Complete: 899 $ měsíčně
Hodnocení zákazníků Buildertrend
- G2: 3,8 (50+ recenzí)
- Capterra: 4,5 (1500 recenzí)
3. Fieldwire
Fieldwire je jednou z nejpopulárnějších alternativ k Procore a sama sebe popisuje jako „platformu pro správu stavenišť pro stavební týmy“. Cílem Fieldwire je pomoci týmům ve stavebnictví sladit práci v terénu a v kanceláři z jakéhokoli zařízení. Procore i Fieldwire mají mnoho podobností. Cenový model Fieldwire však může být výhodnější pro menší týmy. Kromě toho většina stavebních profesionálů považuje Fieldwire za snazší na nastavení a používání než Procore.
Funkce Fieldwire
- Plánování pracovníků a úkolů
- Zprávy v reálném čase, které udržují projektové manažery a klienty v obraze
- Vyprávějte příběh projektu a sledujte úkoly pomocí fotografií a příloh souborů.
- Verzování a automatické propojování stavebních výkresů na jakémkoli zařízení
- Mobilní aplikace s možností offline úprav
- Prohlížeč BIM s metadaty 3D modelů a měřeními více prvků
- Aplikace Punch List pro přesné kontroly, prohlídky a rychlejší uzavření
- Vyplnitelné a digitální formuláře pro žádosti o informace, denní hlášení, pracovní výkazy a žádosti o kontrolu
Výhody Fieldwire
- Kanban, kalendář a Ganttovy grafy pro sledování harmonogramů projektů
- Oznámení o aktualizacích stavu úkolů
- Snadný přístup k dokumentům a výkresům díky automatickým hypertextovým odkazům
- Anotace prostřednictvím poznámek, obrázků a videí
- Podrobné zprávy pro správu dokumentů
- Hromadné úpravy, které vám ušetří čas
- Centralizovaná platforma propojující celý ekosystém vaší stavby
Nevýhody Fieldwire
- Nástroj pro kreslení a ruční psaní poznámek
- Chybí funkce vyhledávání textu.
- Úkoly a jejich data nelze kopírovat do jiného projektu.
- Omezené integrace
Ceny Fieldwire
- Základní: Navždy zdarma s omezením na tři projekty
- Pro: 29 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 49 $ za uživatele za měsíc
- Premier: 89 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení zákazníků Fieldwire
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
4. Oracle Primavera
Oracle Primavera je na trhu déle než většina alternativ k Procore v tomto seznamu. Tato platforma pro řízení staveb integruje řízení projektů, snižování rizik, zajišťování zdrojů, správu portfolia a plánování. Ve srovnání s Procore je Oracle Primavera díky své široké škále funkcí pro stavební průmysl sofistikovanější.
Funkce Oracle Primavera
- Grafické znázornění využití rolí a zdrojů
- Analýza „co by, kdyby“ pro prozkoumání scénářů
- Zabezpečený přístup k harmonogramu pro více uživatelů
- Plánujte více projektů současně
- Rozhraní pro členy týmu, která pomáhají shromažďovat aktualizace stavu
- Správa informací
- Spolupráce v terénu, reporting a plánování pracovní síly
- Integrace účetnictví
Výhody Oracle Primavera
- Praktická a výkonná funkce pro plánování zdrojů
- Komplexní a sofistikované funkce pro rozsáhlé projekty
- Obsahuje prediktivní inteligenci pro identifikaci a zmírnění rizik.
- Integrovaný CPM pro plynulé propojení terénu a kanceláře
Oracle Primavera – nevýhody
- Obtížné použití a vyžaduje rozsáhlé školení a certifikaci
- Příliš drahé i pro větší společnosti
- Některým uživatelům se může zdát neestetický, protože Oracle se více zaměřuje na výsledek než na estetiku.
Ceny Oracle Primavera
Ceny jsou k dispozici pouze na vyžádání prostřednictvím Oracle Primavera.
Hodnocení zákazníků Oracle Primavera
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
5. STACK
STACK se popisuje jako „komplexní cloudové řešení pro profesionální dodavatele v oblasti odhadů a kalkulací“. S pomocí STACK můžete rychleji spravovat specifikace, projektové dokumenty a odhady, vytvářet přizpůsobené nabídky a kalkulace a spolupracovat s celým týmem. Na rozdíl od Procore, který je vyvážený mezi plánováním a implementací, se STACK více zaměřuje na plánování před zahájením výstavby a správu klientů.
Funkce STACK
- Panel aktivit
- Nástroj pro automatické počítání k plánování odhadů materiálů a zdrojů
- Integrace s obrázky z Google Earth
- Kalendář pro zobrazení nadcházejících projektů podle termínu splnění
- Funkce vyhledávání pro rychlé nalezení minulých projektů
Výhody STACK
- Kompletní knihovna předem připravených a přizpůsobených databází materiálů
- Skvělá zákaznická podpora a školení
- Všestranný a snadno použitelný
- Bezplatný plán se základním řízením procesů před zahájením výstavby
Nevýhody STACK
- Omezené přizpůsobení uživatelského rozhraní
- Drahé prémiové předplatné
Ceny STACK
STACK nabízí bezplatný tarif a tři další paušální prémiové tarify.
- Zdarma: Dva souběžné projekty a 10 odhadů nákladů na projekt
- Začátek: 2 499 $ ročně
- Grow: 5 499 USD ročně
- Build: Ceny na míru
Hodnocení zákazníků STACK
- G2: 3,8/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
6. RedTeam
RedTeam, populární konkurent Procore, vám umožňuje spravovat stavební projekty kdekoli a kdykoli prostřednictvím své cloudové platformy. Tento software pro řízení projektů vám umožňuje plánovat vše od přípravy stavby až po dodání projektu.
Zatímco Procore je určen pro více osob, včetně majitelů, generálních dodavatelů a subdodavatelů, RedTeam je navržen speciálně pro generální dodavatele. RedTeam také nabízí analýzu „co by, kdyby“, zatímco Procore nikoli. A konečně, zákaznická podpora RedTeamu je rychlejší a praktičtější.
Funkce RedTeam
- Finanční modul pro odhad nákladů
- Integrovaný CRM
- Fakturace a vystavování faktur
- Řízení pracovních postupů pro snazší plánování a řízení projektů
- Karta Spolupráce pro sdílení dokumentů a žádání o zpětnou vazbu
- Souhrny projektů pro rychlejší přístup k podrobnostem projektu
Profesionálové RedTeam
- Systematické procesy a funkce, aby vám nic neuniklo
- Funkce usnadňující správu každé fáze projektu
- Šablony stavebních dokumentů pro rychlejší žádosti o informace, definice a aktualizace
- Komplexní zprávy o nákladech na zakázky se generují jediným kliknutím.
- Rychlá zákaznická podpora
Nevýhody RedTeam
- Přizpůsobení a implementace mohou být zdlouhavé.
- Omezené funkce mobilní aplikace ReadTeam
Ceny RedTeam
Ceny jsou k dispozici na vyžádání prostřednictvím RedTeam.
Hodnocení zákazníků RedTeam
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 190 recenzí)
7. Newforma
Newforma je alternativa k Procore, která umožňuje inženýrům a architektům centralizovat informace a data o projektech. Díky své specializované platformě pro správu informací o projektech (PIM) podporuje Newforma lepší správu informací pro profesionály ve stavebnictví než Procore.
Funkce Newforma
- Jednotný a ucelený přehled všech informací o vašem projektu
- Snadné sledování e-mailů zařazených do projektu
- Automatizované pracovní postupy pro správu staveb
- Verze dokumentů a flexibilní ovládání přístupových oprávnění
- Hladké propojení s terénem umožňující import obrázků, seznamů nedostatků atd.
- Fóra pro zasílání zpráv a zápisy z jednání pro snazší spolupráci
Výhody Newforma
- Neomezený počet uživatelů v rámci jednoho projektového účtu
- Flexibilní a intuitivní pracovní postupy pro předkládání dokumentů a žádosti o informace
- Velmi snadné organizování informací a nastavování oprávnění
- Uživatelsky přívětivé a moderní uživatelské rozhraní
- Rozsáhlé vyhledávací funkce, včetně zploštěných dokumentů a OCR
Newforma cons
- Newforma někdy zaostává
- Omezené nástroje pro značkování
- Obtížné nastavení a používání mobilní aplikace
- Aktualizace a nové funkce se uvolňují postupně.
Ceny Newforma
Ceny jsou k dispozici pouze na vyžádání prostřednictvím společnosti Newforma.
Hodnocení zákazníků Newforma
- G2: 4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (5+ recenzí)
8. Contractor Foreman
Ve srovnání s většinou alternativ k Procore v tomto seznamu je Contractor Foreman cenově dostupný software pro řízení staveb. Tato platforma má také bohatě vybavený klientský portál, který zjednodušuje sběr podrobností o projektu a komunikaci s klienty. Na rozdíl od Procore je Contractor Foreman také vhodnější pro menší a střední týmy.
Funkce Contractor Foreman
- Zobrazení Gantt, kalendář a časová osa pro kontrolu postupu projektu
- Plánování pracovníků a úkolů
- Správa nabídek
- Správa subdodavatelů
- Časové karty s GPS sledováním
- Tvorba dokumentů, editovatelné formuláře a kontrolní seznamy pro žádosti o informace a plánování úkolů
- Sledování nákladů projektu
- Panel aktivit pro rychlý přehled o stavu úkolů a aktualizacích
- Flexibilní a přizpůsobitelné tak, aby vyhovovaly projektu
Výhody Contractor Foreman
- Cenově dostupné řešení vhodné pro menší týmy
- Bezplatné soukromé školení v délce od dvou do osmi hodin v závislosti na plánu
- Pravidelné aktualizace a vývoj funkcí
Contractor Foreman – nevýhody
- Neohrabaná mobilní aplikace
- Základní zprávy
- Integrace jsou problematické a obtížné nastavit.
Ceny pro dodavatele a předáky
Contractor Foreman nabízí čtyři paušální placené tarify a každý tarif má bezplatnou zkušební verzi.
- Standard: 49 $ měsíčně
- Plus: 87 $ měsíčně
- Pro: 123 $ měsíčně
- Neomezený: 148 $ měsíčně
Hodnocení zákazníků Contractor Foreman
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
9. CoConstruct
CoConstruct je jedním z nejčastějších konkurentů Procore. CoConstruct je určen pro týmy zabývající se stavbou a rekonstrukcí domů. Tento software pro řízení staveb usnadňuje správu klientů, dodavatelů a projektů. Disponuje také jedním z nejkomplexnějších komunikačních modulů, který zlepšuje komunikaci během plánování a realizace stavebních projektů.
Funkce CoConstruct
- Sledování aktivit na staveništi pro stavební firmy
- Podúčty pro zvýšení efektivity a spolupráce
- Snadná správa nabídek
- CRM pro správu a sledování potenciálních zákazníků
- Zjednodušená správa časových rozvrhů s GPS sledováním
- Finanční řešení zahrnující fakturaci, rychlé online platby, mzdové výkazy a odhady rozpočtu projektu.
- Sledování změn objednávek a výdajů
Výhody CoConstruct
- Přizpůsobitelné předem připravené šablony
- Zákaznická podpora na dosah ruky
- Centralizovaný portál pro všechny prvky projektu
Nevýhody CoConstruct
- Může to být docela náročné kvůli jeho rozsáhlým funkcím.
- Často pomalý, zejména při velkém množství dat nebo více projektech
- Ačkoli je uživatelské rozhraní snadno použitelné, vypadá trochu zastarale.
Ceny CoConstruct
CoConstruct nabízí tři paušální placené tarify:
- Essential: 99 $ měsíčně
- Pokročilé: 399 $ měsíčně
- Complete: 899 $ za měsíc
Hodnocení zákazníků CoConstruct
- G2: 4,5/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
10. Corecon
Corecon je nástroj pro řízení staveb určený pro inženýry a stavební firmy. Jednou z užitečných funkcí Coreconu jsou vestavěné průvodce, které automatizují dashboardy, pracovní postupy a úkoly, aby šetřily čas a rychleji prezentovaly informace. Ve srovnání s Procore má Corecore robustnější funkce pro řízení projektů.
Funkce Corecon
- Standardní a přizpůsobené panely pro všechny podrobnosti projektu
- Portál TeamLink umožňuje týmům a externím zúčastněným stranám prohlížet a upravovat záznamy o projektech.
- Zápisy z jednání, aby všichni byli v obraze
- Funkce korespondence pro sdílení podání, žádostí o informace, problémů a deníků
- Kontrolní seznamy pro kontrolu kvality
- Seznamy úkolů
Výhody Coreconu
- Obsahuje několik základních funkcí, jako jsou RFI, předkládání dokumentů a správa úkolů, na jedné platformě.
- Série školení a webinářů, které novým uživatelům pomohou seznámit se s platformou
- Moderní a uživatelsky přívětivé
- Hladce se integruje s jiným softwarem a rozšiřuje tak jeho funkčnost.
Nevýhody Coreconu
- Pro začátečníky obtížné zvládnout
- Omezená funkčnost mobilní aplikace
Ceny Corecon
Ceny jsou k dispozici na vyžádání prostřednictvím společnosti Corecon.
Hodnocení zákazníků Corecon
- G2: 3,9/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 3,6/5 (15+ recenzí)
Bonus: Rozhovor s manažerem stavebních projektů
ClickUp: alternativa k Procore, která nezruinuje vaši peněženku
Není žádným tajemstvím, že tyto alternativy k Procore jsou působivé. Disponují základními funkcemi pro řízení staveb a většina z nich je na trhu již řadu let. Pokud však nechcete utrácet za drahé prémiové tarify, musíte se spokojit s obtížně použitelnými a složitými uživatelskými rozhraními, jejichž nastavení a přizpůsobení zabere spoustu času.
A právě zde přichází na scénu ClickUp.
S ClickUpem nemusí být řízení stavebních projektů drahé ani frustrující! Ve skutečnosti plán ClickUp Free Forever obsahuje většinu toho, co potřebujete k řízení a realizaci vynikajících stavebních projektů.
ClickUp vám nabízí snadno použitelnou, ale robustní platformu pro stavební týmy, která pomáhá řídit projekty od první cihly po poslední. Váš tým, dodavatelé a klienti ocení, jak snadný, moderní a intuitivní je ClickUp.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes a užijte si plynulé, rychlé a intuitivní řešení pro řízení stavebních projektů!