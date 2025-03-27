<strong>10 bezplatných šablon objednávek v programech Excel, Word a ClickUp</strong>

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona objednávky?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Šablona objednávky je standardizovaný dokument, který podniky používají při nákupu zboží nebo služeb. Obsahuje důležité údaje, jako je množství, cena a pokyny k dodání. Poskytuje jasný přehled o tom, co bylo objednáno. " } } ] }
Ve světě, kde se obchodní transakce každým dnem stávají stále více digitálními, může být dobře strukturovaná šablona objednávky záchranou, která zajistí plynulý průběh vašich nákupních operací.
Nezáleží na tom, zda jste malá firma, která se snaží prosadit, nebo zavedený dodavatel, který se snaží zvýšit efektivitu. Správná šablona objednávkového formuláře může snížit počet chyb a ušetřit hodiny práce, takže můžete být produktivnější.
Co je to šablona objednávky?
Šablona objednávky je standardizovaný dokument, který podniky používají při nákupu zboží nebo služeb. Obsahuje důležité údaje, jako je množství, cena a pokyny k dodání. Poskytuje jasný přehled o tom, co bylo objednáno.
Tyto šablony jsou nezbytné pro správu nákupů, sledování výdajů a udržování jasné komunikace mezi kupujícím a dodavatelem.
Co dělá šablonu objednávky dobrou?
Dobrá šablona objednávky je efektivní, snadno použitelná a komplexní.
Při výběru šablony objednávky, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám, mějte na paměti tyto vlastnosti:
- Jednoduchost: Šablona by měla být snadno srozumitelná a použitelná. Příliš mnoho složitých funkcí může ztížit vyplňování a vést k chybám.
- Přizpůsobitelnost: Každá firma má jedinečné potřeby, proto by šablona měla umožňovat úpravy tak, aby vyhovovala vašim konkrétním požadavkům.
- Obsažené pole: Dobrá šablona obsahuje všechna nezbytná pole, jako je jméno dodavatele, datum dodání, platební podmínky, popis položky, množství, jednotková cena a celkové náklady. Může také obsahovat prostor pro další informace, jako jsou pokyny k přepravě nebo číslo požadavku.
- Formát: Formát by měl být vhodný pro vaši firmu. Některé společnosti mohou upřednostňovat formát Excel kvůli jeho výpočetním schopnostem, zatímco jiné mohou preferovat Word nebo PDF kvůli jejich jednoduchosti.
- Soulad s právními předpisy: Šablona by měla splňovat právní požadavky na objednávky ve vaší lokalitě. To může zahrnovat konkrétní jazyk nebo klauzule.
10 šablon objednávek
Pojďme se pustit do práce! Zde je 10 špičkových bezplatných šablon objednávek, které byste měli zvážit přidat do své sady obchodních nástrojů!
1. Šablona objednávky a skladových zásob ClickUp
Šablona objednávky a skladových zásob ClickUp je darem z nebes pro ty, kteří chtějí mít vše přehledně uspořádané. Tato bezplatná šablona objednávky zaznamenává vaše objednávky a hladce se synchronizuje s vašimi skladovými zásobami.
Chcete-li optimalizovat proces správy zásob, vytvořte karty s kontaktními údaji prodejce, dodací adresou, dodacími podmínkami a nákupními podmínkami. Poté můžete získat přehled o svých objednávkách v zobrazení seznamu nebo přepnout do zobrazení tabule a zobrazit pracovní postup objednávek ve stylu Kanban, které jsou čekající, připravené ke kontrole a objednané.
V kombinaci s dobrým softwarem pro správu pracovní síly a systémem prodejen může tato bezplatná šablona objednávky a nástroj pro správu zásob doplnit vaši trojici obchodních systémů.
2. Šablona smlouvy o nákupu a prodeji ClickUp
Pokud hledáte šablonu, která kombinuje vaše nákupní a prodejní operace, je pro vás ideální šablona ClickUp Purchase and Sales Agreement Template. Zachycuje všechny nezbytné podrobnosti transakce a zajišťuje, že všechny strany jsou na stejné vlně.
Už žádné hledání ztracených dokumentů nebo nedorozumění ohledně podrobností objednávky! Tato šablona objednávkového formuláře obsahuje všechny potřebné informace o prodávajícím a kupujícím, včetně jmen, adres, telefonních čísel a dalších údajů.
Pokud má některá ze stran transakce nějaké připomínky, můžete šablonu společně upravit tak, aby všechny podrobnosti a formulace vyhovovaly všem stranám. Totéž platí pro všechny naše desítky šablon obchodních smluv.
3. Šablona smlouvy o prodeji a nákupu ClickUp
Stejně jako výše uvedená šablona, i šablona smlouvy o prodeji a nákupu ClickUp pokrývá obě strany vašich transakcí.
Jsou univerzální, přehledné a usnadňují správu nákupních a prodejních smluv nebo transakcí mezi podniky. Skutečná výhra pro každou organizaci!
Stačí je stáhnout, vyplnit zvýrazněné oblasti svými konkrétními údaji a máte hotovo. Formuláře objednávek jsou určeny pro obchodníky s produkty, aby vyhovovaly všem právníkům, ale můžete si být jisti, že stejně jako jakýkoli dokument ClickUp je můžete bezpečně odeslat do jejich schránky k ověření.
Jakmile uskutečníte prodej, vaše firma potřebuje efektivní způsob, jak tuto dobrou zprávu zdokumentovat. K tomu vám doporučujeme podívat se na naše oblíbené šablony prodejních zpráv!
4. Šablona faktury ClickUp
Platíte nebo dostáváte platby? Šablona faktury ClickUp vám pomůže. Poskytuje jednoduchý a profesionální způsob platby a správy transakcí a lze ji přizpůsobit jakémukoli podnikání nebo platebním podmínkám.
Tento objednávkový formulář obsahuje fakturační údaje, informace o dopravě, přehled produktů nebo služeb zakoupených v rámci více skladových položek nebo projektů, změny objednávek a platební podmínky. S ClickUp Docs můžete tuto šablonu snadno propojit se svými účetními pracovními postupy, takže se rozvaha vaší společnosti automaticky aktualizuje, jakmile obdržíte platbu.
Stačí pouze doplnit své údaje, přidat logo a můžete začít obchodovat! Tato šablona vám zajistí bezproblémový, organizovaný a transparentní proces fakturace.
Bonus: Šablony pro plánování účtů!
5. Šablona faktury dodavatele ClickUp
Šablona faktury dodavatele ClickUp je absolutním zachráncem pro dodavatele spolupracující s podniky.
Tento objednávkový formulář obsahuje sekce pro uvedení konzultačních poplatků, práce a materiálů. Nabízí snadný způsob, jak podrobně popsat poskytované služby, vypočítat celkové náklady a sledovat platby. Využijte možnost ClickUp Docs přidávat tabulky, obrázky a odkazy na jiné dokumenty, abyste mohli vše sledovat pouze z této jedné šablony.
Poté integrujte tuto šablonu do svého systému řízení projektů, aby se správa rozpočtů projektů stala hračkou.
6. Šablona faktury pro freelancery v ClickUp
Šablona faktury ClickUp Freelance je ideální pro digitální nomády z celého světa a firmy, které je zaměstnávají. Jedná se o nástroj, který zefektivňuje platební procesy.
Tato šablona nejenže zefektivňuje fakturaci, ale také pomáhá zajistit včasnou platbu za veškerou provedenou práci na volné noze. Objednávkový formulář je plně přizpůsobitelný, což z něj činí spolehlivý nástroj pro podrobné popisy projektů, hodinové sazby a celkové náklady projektu.
Začněte tuto šablonu používat ještě dnes a zvyšte finanční transparentnost při transakcích s freelancery!
7. Šablona objednávkového formuláře ClickUp
Každá firma chápe důležitost dobře zásobeného skladu. Šablona objednávkového formuláře ClickUp nabízí strategický přístup k řízení zdrojů.
Pomocí vlastních polí můžete sledovat dobu zpracování objednávky a kdo objednávku zadal, schválil a přijal.
Tyto podrobnosti umožňují podnikům přesně dokumentovat své potřeby v oblasti dodávek a přehledně sledovat informace o dodavatelích, data objednávek, podrobnosti o dodávkách a ceny.
Tento formulář objednávky je komplexním řešením, které zajistí, že vaše skladové zásoby budou vždy na dobré úrovni a nikdy vám nedojdou nezbytné zásoby.
8. Šablona pro vyřizování objednávek ClickUp
Podniky zabývající se produkty vědí, že plnění objednávek je pro zákaznickou zkušenost zásadní. Šablona ClickUp Order Fulfillment Template poskytuje komplexní platformu pro sledování každé fáze procesu objednávky.
Od přijetí objednávky, zpracování a odeslání až po konečné doručení vám tento formulář objednávky zajistí, že budete mít přehled o všech objednávkách, abyste každou objednávku správně zpracovali a odeslali včas. To vše můžete provádět z jednoho místa, aniž byste museli přecházet mezi různými aplikacemi.
Protože ClickUp Docs podporuje spolupráci, můžete tento nástroj použít k zajištění toho, aby všechna vaše oddělení pracovala se stejnými informacemi.
📮ClickUp Insight: Pouze 8 % používá nástroje pro řízení projektů ke sledování akčních položek.
Podle výzkumu společnosti ClickUp hrozí přibližně 92 % zaměstnanců riziko, že přijdou o důležité informace kvůli roztříštěným informačním zdrojům na několika nespojených platformách. Abyste předešli zbytečnému přeskakování mezi platformami a přepínání kontextu, vyzkoušejte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací.
Tato šablona je jako nástroj pro mapování procesů, který zajistí efektivitu vašeho podnikání a spokojenost vašich zákazníků.
9. Šablona objednávky v aplikaci Microsoft Excel od Vertex42
Pokud vám vyhovuje práce s Excelem a chcete jednoduchý, ale efektivní tabulkový proces nákupních objednávek, je šablona nákupní objednávky v Excelu skvělou volbou.
Tato tabulka objednávek vám umožní vést podrobný záznam o vašich nákupech, informacích o dodavatelích, podrobných údajích o produktech, cenách a pokynech k dodání.
Jedná se o jednu z nejlepších šablon Excel pro vytváření objednávek, která zjednoduší váš proces nákupu a zajistí přehledné a organizované obchodní záznamy.
10. Šablona objednávek v aplikaci Microsoft Word od Office Templates Online
V neposlední řadě je šablona objednávky v aplikaci Microsoft Word od Office Templates Online vynikajícím nástrojem pro firmy, které upřednostňují řešení založené na aplikaci Word.
Tato šablona zajistí, že vaše objednávky budou podrobné a dobře zdokumentované, s jasnými sekcemi pro správu dodavatelů, podrobnosti o dopravě, množství produktů a ceny.
Nabízejí rovnováhu mezi jednoduchostí a funkčností a pomohou vám zefektivnit vaše nákupní objednávky jako profesionálové.
Jak co nejlépe využít šablony objednávek
Tady je máte – 10 vynikajících šablon objednávkových formulářů, které vám pomohou zefektivnit vaše obchodní operace.
Nezapomeňte, že dobře organizovaný systém objednávek neslouží jen k evidenci peněz a vedení záznamů. Může výrazně zlepšit vaši efektivitu a umožnit vám soustředit se na to, co je opravdu důležité – růst vašeho podnikání.
Jste připraveni začít? Vyberte si šablonu, která vyhovuje vašim potřebám, a integrujte ji do svého pracovního postupu. Pro komplexní řešení zvažte implementaci nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp, který nabízí řadu šablon a nástrojů pro hladký a efektivní chod vaší firmy.
Věřte nám – budete se divit, jak jste bez nich mohli vůbec fungovat!