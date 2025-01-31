10 nejlepších softwarů pro správu stavebních projektů pro Mac

Pokud jste zodpovědní za plánování, koordinaci a řízení stavebního projektu, musíte mít každý den přehled o všech detailech. To znamená, že potřebujete správné softwarové řešení pro řízení projektů, které vám bude pomáhat.
V Excelu můžete udělat spoustu věcí, ale pokud chcete mít úplnou kontrolu nad všemi souvisejícími prvky, potřebujete nástroj pro správu stavebních projektů. Ať už provozujete vlastní malou firmu nebo jste velkým dodavatelem, pokud jste věrným uživatelem Apple, stavební software pro Mac je pro vás tím pravým řešením. ?️
Jakmile je koncept jasný a proces naplánován (ať už se těchto fází účastníte, nebo ne), software pro řízení stavebních projektů vám pomůže úspěšně realizovat projekt od začátku do konce.
Od vypracování odhadů nákladů nebo objednávky materiálů až po jednání s subdodavateli a koordinaci pracovních plánů týmů – software pro správu stavebních projektů pro Mac vám pomůže pracovat rychleji, nikoli tvrději, a zajistí, že váš projekt bude hotový včas a v rámci rozpočtu. ?
Co byste měli hledat ve stavebním softwaru pro Mac?
Výběr správného stavebního softwaru pro správu vašeho projektu je zásadní – a jeho použitelnost by měla odpovídat intuitivnímu uživatelskému rozhraní (UI) vašeho Macu. Ačkoli se konkrétní funkce, které uživatelé Macu potřebují pro každý projekt, mohou lišit, hledejte tyto klíčové vlastnosti:
- Nástroje pro správu nákladů, které vám pomohou odhadnout výdaje a poté sledovat skutečné výdaje v průběhu celého stavebního projektu, abyste mohli snadno sledovat, jak si vedete v porovnání s rozpočtem.
- Aplikace pro správu projektů a plánování projektů, díky kterým můžete přidělovat zdroje, včetně lidí a vybavení, tam, kde jsou potřeba.
- Nástroje pro úkoly a časové osy , které zobrazují váš pracovní postup a závislosti projektu a pomáhají vám sledovat pokrok podle plánu projektu ve formátech podle vašeho výběru, jako jsou mřížkové zobrazení, Kanban tabule nebo Ganttovy diagramy.
- Cloudový software vám umožní přístup k projektu v reálném čase, a to i na mobilním zařízení, ať už jste v kanceláři nebo na stavbě.
- Úložiště dokumentů, abyste mohli kdykoli a kdekoli zkontrolovat smlouvy nebo stavební povolení.
- Sledování materiálů a správa zdrojů, abyste věděli, kdy objednat a kdy budou materiály doručeny.
- Správa vybavení, abyste měli jistotu, že máte vše, co potřebujete, a věděli, kdy se vybavení používá a kdy je třeba provést údržbu.
- Sledování problémů, abyste mohli efektivně zaznamenávat, řešit a vyřešit jakékoli problémy.
- Klíčové funkce pro spolupráci, díky kterým bude celý váš tým na stejné vlně
- Možnosti reportingu, díky kterým můžete snadno poskytovat zpětnou vazbu o postupu projektu všem zainteresovaným stranám.
- Integrační schopnosti pro rozšíření funkčnosti vaší platformy pro řízení stavebních projektů
10 nejlepších stavebních softwarů pro Mac, které můžete použít
Cílem každého softwaru pro řízení staveb je zefektivnit plánování a řízení projektů a zároveň zachovat co největší flexibilitu.
Ve skutečnosti se stavební management a projektový management v mnoha ohledech překrývají, což znamená, že nejlepší software pro projektový management často funguje dobře i pro stavební management. Proto v našem seznamu nejlepšího softwaru pro stavební management pro Mac najdete i některé nástroje pro projektový management. Koneckonců, proč vynalézat již vynalezené?
Pojďme se podívat na náš výběr nejlepšího softwaru pro řízení staveb pro Mac. ?
1. ClickUp
Jako nejlépe hodnocený software pro produktivitu a řízení stavebních projektů na světě má ClickUp mnoho co nabídnout. ClickUp je komplexní balíček, který vám pomůže hladce řídit vaše stavební projekty. ✨
ClickUp není jen software pro správu projektů, je to komplexní platforma pro ukládání dokumentů, organizaci rozpočtů projektů, sledování pokroku a podporu spolupráce – ať už působíte ve stavebnictví, nebo ne. Projektoví manažeři na stavbách ClickUp milují pro jeho možnosti správy úkolů a pokročilé přizpůsobení, zejména pokud jde o vlastní pole.
Nejlepší funkce ClickUp
- Bezplatná verze umožňuje neomezený počet uživatelů a rozsáhlou správu úkolů.
- Efektivně plánujte a spravujte seznamy úkolů s odhady času a závislostmi úkolů.
- Řada šablon pro řízení stavebních projektů a projektových šablon, včetně koncepčních map, rozpočtování, plánování a reportingu.
- Projekty na podnikové úrovni jsou díky dashboardům, nástrojům pro správu zdrojů a automatizaci snadné.
- Usnadněte spolupráci týmu pomocí komentářů k přiřazování úkolů a značek, které pomáhají s filtrováním.
- Snadno kontrolujte podklady, odhady a žádosti o informace a další data pomocí komentářů a aktualizací.
- Pomocí vzorců můžete vypočítat odhady, množství a materiály, abyste mohli spravovat nákupní objednávky.
- Nabízí mobilní aplikace pro iOS a Android, takže můžete zůstat v kontaktu s členy týmu, ať jste kdekoli.
- K plánování pracovních postupů použijte ClickUp Mind Maps.
- ClickUp AI pro správu stavebních projektů pomocí nástrojů umělé inteligence
- Podporuje macOS pro počítače Apple, stejně jako Microsoft Windows a Linux.
Omezení ClickUp
- Při nahrávání nebo změně dat může být aktualizace systému někdy pomalá.
- Pokud používáte mobilní aplikaci, tabulkový náhled zatím není k dispozici.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 7 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Contractor Foreman
Tento software pro správu stavebních dodavatelů pro Mac se pyšní tím, že nabízí maximální hodnotu za peníze pro všechny druhy dodavatelů, včetně generálních, rezidenčních a komerčních dodavatelů. ?
Nejlepší funkce aplikace Contractor Foreman
- Tento software pro správu projektů pro Mac můžete použít pro neomezený počet projektů.
- Vytvářejte odhady a spravujte nabídky
- K řízení úkolů použijte seznamy úkolů.
- Vytvářejte a spravujte širokou škálu dokumentů
- Snadno spravujte pracovní příkazy, plánování, pracovní výkazy a denní záznamy.
- Sledujte náklady pomocí aktuálních zpráv
- Nastavte integraci s Google Kalendářem a účetním softwarem QuickBooks.
Omezení programu Contractor Foreman
- Nastavení a naučení se používat všechny funkce může zabrat nějaký čas a úsilí.
- Někteří uživatelé mají pocit, že zákaznický servis by mohl být lepší.
Ceny softwaru Contractor Foreman
- Bezplatná zkušební verze: na 30 dní
- Standard: 49 $/měsíc pro tři uživatele
- Plus: 87 $/měsíc pro osm uživatelů
- Pro: 123 $/měsíc pro 15 uživatelů
- Neomezený: 148 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze aplikace Contractor Foreman
- G2: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 550 recenzí)
3. Houzz Pro
Houzz Pro je software pro řízení podniku určený na podporu profesionálů v oblasti stavebnictví a rekonstrukcí.
Nejlepší funkce Houzz Pro
- Sledujte úkoly podle časového harmonogramu projektu a výdaje podle rozpočtu.
- Snadno vytvářejte odhady a profesionální nabídky
- Spravujte faktury a plánujte online platby
- Vytvořte nové půdorysy ve 2D pomocí nástroje pro plánování podlah, poté je namodelujte ve 3D a představte je klientům.
- Vytvořte si knihovnu produktů, abyste mohli snadno vyhledávat produkty od různých dodavatelů.
Omezení Houzz Pro
- Oblíbené funkce, jako je časová osa projektu, správa úkolů a sledování výdajů, jsou k dispozici pouze v balíčcích Pro a Ultimate, zatímco pouze balíček Ultimate nabízí pomoc s generováním potenciálních zákazníků.
- Někteří uživatelé považují cenu za vysokou vzhledem k hodnotě, kterou získávají.
Ceny Houzz Pro
- Bezplatná zkušební verze: na 30 dní
- Starter: 99 $/měsíc na uživatele
- Essential: 139 $/měsíc na uživatele
- Pro: 199 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 399 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Houzz Pro
- G2: 3,2/5 (3 recenze)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
4. Bluebeam Revu
Bluebeam Revu se používá především ke správě dokumentů mnoha různými subjekty v oblasti nemovitostí a stavebnictví, včetně architektů, stavitelů, inženýrů a stavebních manažerů. ?
Nejlepší funkce Bluebeam Revu
- Vyniká bezpečnou správou dokumentů a nabízí nástroje pro sledování značek a automatizaci.
- Usnadňuje digitální spolupráci týmu prostřednictvím sdílení souborů od návrhu a výstavby až po předání.
- K dispozici je několik integrací, včetně Dropbox, Google Drive a OneDrive.
- Je webový, takže můžete pracovat odkudkoli a na jakémkoli zařízení.
- Stačí nainstalovat aplikaci pro iOS a můžete používat Bluebeam Revu na zařízeních Apple.
Omezení programu Bluebeam Revu
- Někteří uživatelé mají pocit, že uživatelské rozhraní není tak intuitivní, jak by mohlo být pro správu úkolů.
- Při práci s velkými soubory se někdy výkon zpomaluje kvůli velkému množství projektových dat.
Ceny Bluebeam Revu
- Základní informace: 240 $/rok na uživatele
- Základní verze: 300 $/rok na uživatele
- Complete: 400 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze Bluebeam Revu
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
5. Stack
Stack sice nabízí řešení pro správu projektů a dokumentů, ale jeho skutečnou silnou stránkou je hladká integrace mezi softwarem pro výpočty a funkcí pro odhady.
Nejlepší funkce Stacku
- Software pro odhady a účetnictví a funkce pro vytváření reportů jsou velmi flexibilní a přizpůsobitelné.
- Stavební odhady lze snadno převést na profesionální nabídkové dokumenty, cenové nabídky nebo návrhy s vaším logem.
- Můžete si vybrat, zda budete pracovat v rozhraní Stack, nebo exportujete data do jiného softwaru, například Excel.
- Existuje několik možností integrace s jiným softwarem pro řízení staveb, takže je můžete použít k přesunu svých odhadů a odhadovaných údajů do další fáze.
Omezení zásobníku
- Funkce pro správu projektů a dokumentů jsou nové produkty a stále se optimalizují.
- Ceny jsou ve srovnání s některými jinými stavebními softwary pro Mac vyšší.
Ceny balíčků
- Takeoff & Estimating: 2 499 $/rok na uživatele
- Produktivita v terénu: 599 $/rok na uživatele
- Projektové řízení: 3 588 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze
- G2: 3,9/5 (14 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
6. Float
Float je především software pro správu zdrojů, který vám pomáhá sledovat kapacitu vašeho týmu, abyste mohli efektivně plánovat práci. ?
Nejlepší funkce Float
- Snadno sledujte fáze projektu a milníky, kterých chcete dosáhnout.
- Živá časová osa vám poskytuje užitečný přehled o všech vašich lidech a projektech a umožňuje vám upravovat přidělování zdrojů pomocí funkce drag-and-drop.
- Funkce sledování času zaznamenává odhadovaný a skutečný čas potřebný k dokončení úkolů a porovnává jej s vaším rozpočtem.
- Umožňuje zadávat úkoly z jiných nástrojů pro správu projektů.
- Dostávejte připomínky a oznámení o změnách harmonogramu a aktualizacích úkolů prostřednictvím aplikace Slack.
Omezení plovoucího desetinného čísla
- Někteří uživatelé uvádějí, že funkčnost není tak flexibilní, jak by si přáli.
- Přesouvání úkolů v časové ose není tak snadné, jak by mělo být.
Plovoucí ceny
- Bezplatná zkušební verze: po dobu 30 dnů
- Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Float
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
7. Jobber
Jobber má za cíl pomáhat poskytovatelům služeb pro domácnosti, včetně stavebních dodavatelů, poskytovat vynikající služby a usnadňovat správu vztahů se zákazníky (CRM). ?
Nejlepší funkce Jobber
- Snadno vytvářejte profesionální odhady, nabídky a faktury
- Jasně identifikujte svou dostupnost online, abyste mohli lépe plánovat a spravovat své pracovní rozvrhy.
- Sledujte svůj čas a výdaje, zatímco váš tým zaznamenává příchody a odchody z práce, ať už jsou kdekoli.
- Všechny komunikace s dodavateli a stavebními zákazníky najdete na jednom centrálním místě.
- Pomocí této aplikace pro správu můžete řídit své podnikání, i když jste na cestách.
- Přijímejte platby osobně, online nebo kreditní kartou
- Každý cenový balíček vám pomůže posunout vaše podnikání na vyšší úroveň provozní efektivity, přičemž cenová nabídka Grow zahrnuje nástroje pro automatizaci prodeje a marketingu, které vám pomohou škálovat.
Omezení Jobberu
- Funkce plánování a účetnictví neposkytují takovou flexibilitu, jakou by si někteří uživatelé přáli.
- Mobilní aplikace je stále trochu neohrabaná a vyžaduje další vylepšení.
Ceny Jobber
- Bezplatná zkušební verze: na 14 dní
- Lite: 9 $/měsíc na uživatele
- Základní verze: 45 $/měsíc na uživatele
- Connect: 117 $/měsíc pro 1–5 uživatelů
- Grow: 225 $/měsíc pro 1–15 uživatelů
Hodnocení a recenze Jobber
- G2: 4,3/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
8. CoConstruct
CoConstruct je nástroj pro správu projektů určený pro stavitele a renovátory domů. Tento software pro správu stavebních projektů poskytuje jednu centrální aplikaci, která vám umožní spravovat všechny prvky vašeho projektu, od klientů po dodavatele. ?️
Nejlepší funkce CoConstruct
- Usnadňuje odhady stavebních nákladů a zpracování objednávek
- Pomáhá vám sledovat průběh projektu a snadno poskytovat zpětnou vazbu klientovi díky funkcím analýzy a reportingu.
- Nabízí řadu přizpůsobitelných šablon.
- Používejte elektronické podpisy k urychlení schvalování dokumentů.
- Zjednodušuje fakturaci, vystavování faktur a online platby
Omezení CoConstruct
- Naučit se jej používat může nějakou dobu trvat.
- Mobilní aplikace nefunguje tak dobře jako verze pro stolní počítače a vyžaduje další vývoj.
Ceny CoConstruct
- Essential: 99 $ za první měsíc, poté 399 $/měsíc
- Pokročilá verze: 399 $ za první měsíc, poté 699 $/měsíc
- Complete: 699 $ za první měsíc, poté 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze CoConstruct
- G2: 4/5 (20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
9. Whip Around
Whip Around vám pomáhá spravovat aspekty dodržování předpisů a údržby vaší stavební flotily, aby se snížila bezpečnostní rizika. ?
Nejlepší funkce Whip Around
- Předcházejte problémům s údržbou vozového parku tím, že budete mít k dispozici všechny údaje o vozidlech, včetně inspekcí a pracovních příkazů.
- Spravujte intervaly údržby, abyste dodržovali předpisy CSA (Compliance, Safety, and Accountability) a Ministerstva dopravy.
- Dostávejte předem upozornění na vypršení platnosti a obnovení, abyste měli vždy přehled.
- Sledujte spotřebu paliva v reálném čase, abyste se vešli do rozpočtu a maximalizovali ziskovost.
- Snadný přístup k auditům a měsíčním zprávám
- Posílejte informace o stavební flotile tam, kde jsou potřeba
Překonejte omezení
- Funkce pro sledování komentářů řidičů a zasílání oznámení řidičům o jakýchkoli problémech by mohla být vylepšena.
- Někteří uživatelé by rádi měli možnost přizpůsobit formuláře a zprávy.
Ceny Whip Around
- Základní: Zdarma pro jedno vozidlo a jednoho uživatele
- Standard: 5 $/měsíc za vozidlo pro neomezený počet uživatelů
- Pro: 10 $/měsíc za vozidlo pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Whip Around
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 550 recenzí)
10. Priority Matrix
Priority Matrix využívá Eisenhowerovu metodu, která pomáhá týmům stanovit priority jejich úkolů. Tento model přiřazuje každému úkolu úroveň naléhavosti a důležitosti, takže víte, na co se nejprve zaměřit a co delegovat nebo ignorovat.
Nejlepší funkce Priority Matrix
- Zlepšuje odpovědnost a týmovou práci, protože máte jistotu, že všichni spolupracují na nejnaléhavějších úkolech.
- Sledujte všechny své stavební projekty a úkoly ve čtyřech kvadrantech Eisenhowerova modelu.
- Zvyšuje vaši produktivitu, protože každý člen týmu pracuje na správných věcech ve správný čas.
- Pomocí filtrů můžete v reálném čase sledovat, na čem každý člen týmu pracuje.
- Sledujte průběh a konverzace pro každý úkol nebo pro celý projekt.
- Synchronizujte data mezi různými zařízeními a integrujte je s nástroji jako Microsoft 365 a Microsoft Teams.
Omezení Priority Matrix
- Díky zaměření na Eisenhowerovu matici není dostatečně flexibilní pro jiné funkce řízení staveb.
- Pro malé podniky může být přidávání nových uživatelů nákladné.
Ceny Priority Matrix
- Bezplatná zkušební verze: na 14 dní
- PM pro Office 365: 9 $/měsíc na uživatele (pouze pro uživatele Office 365)
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Priority Matrix
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
Dodávejte včas a v rámci rozpočtu díky softwaru pro správu stavebních projektů pro Mac
Výběr správného softwaru pro řízení staveb je klíčem k úspěchu vašeho projektu. Software pro řízení stavebních projektů vám mimo jiné pomůže dodržet termíny a rozpočet.
Měly by vám ale také pomoci efektivně spravovat všechny vaše zdroje a poskytovat klientovi přesné a podrobné zprávy.
ClickUp je vaše jediné místo, kde najdete nejlepší software pro správu projektů pro Mac nebo Windows! Je webový, uživatelsky přívětivý a nabízí všechny nástroje, které potřebujete, abyste mohli svůj Mac využít na maximum a úspěšně dokončit svůj projekt.
Získejte jej zdarma ještě dnes a už se nikdy nebudete ohlížet zpět. ?