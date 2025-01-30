10 nejlepších aplikací pro plánování pro majitele malých podniků v roce 2025

Pokud existuje něco, co nás nadchne více než barevně označené soubory a kontrolní seznamy, pak je to přehledně uspořádaný plán. Naše kalendáře nám dávají pocit kontroly v chaotickém světě. A nejlepší aplikace pro plánování nám pomáhají udržet naše kalendáře pod kontrolou, aniž bychom museli vše organizovat ručně. ?
Nechápejte nás špatně – milujeme ručně vyráběné předměty. Ale nemilujeme psaní spousty e-mailů, abychom našli termín schůzky, který vyhovuje všem.
S aplikacemi pro plánování můžeme dělat vše od organizování týmových schůzek přes umožnění klientům rezervovat schůzky až po plánování směn zaměstnanců. A to vše za kratší dobu. ⏰
Zde je přehled 10 nejlepších aplikací pro plánování pro malé firmy všeho druhu. Tyto aplikace vám ušetří čas a pomohou vám spravovat váš čas ve stejný – ehm – čas. Tak se do toho pustíme!
Co byste měli hledat v aplikacích pro plánování?
Některé funkce, které v aplikaci pro plánování potřebujete, budou záviset na tom, co plánujete. Nejlepší aplikace pro plánování pro malé firmy by však měly nabízet alespoň tyto tři věci:
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Vaši klienti, členové týmu a zákazníci si budou prostřednictvím této aplikace domlouvat schůzky s vámi. Vyberte si platformu, která upřednostňuje snadné používání s přehlednými funkcemi pro plánování a uživatelsky přívětivým designem.
- Integrace kalendáře: Dobré aplikace pro plánování se integrují s vaší oblíbenou aplikací kalendáře, takže můžete vidět všechny své schůzky na jednom místě. Nejlepší aplikace však nabízejí obousměrnou synchronizaci kalendáře, takže můžete vidět všechny své schůzky na dvou místech: ve své aplikaci kalendáře a ve své aplikaci pro plánování ?️
- Oznámení: Vaše aplikace pro plánování by vás měla informovat, když si někdo rezervuje schůzku s vámi. Měla by také posílat vám i vašemu hostovi připomenutí před schůzkou. Ještě lepší je, pokud si můžete oznámení přizpůsobit a vybrat si mezi e-mailem, textovou zprávou a připomenutím v kalendáři.
10 nejlepších aplikací pro plánování schůzek
Vybrali jsme 10 aplikací pro plánování, které vynikají v různých oblastech. Od správy pracovní zátěže a plánování zaměstnanců po plánování úkolů a rezervace schůzek s klienty – najdete zde aplikaci s funkcemi, které vyhovují potřebám vašeho podnikání.
1. ClickUp
Pro freelancery a malé firmy, které chtějí plánovat schůzky, vytvářet harmonogramy projektů a plánovat směny, ClickUp usnadňuje sledování všeho, takže už nemusíte přeskakovat mezi aplikacemi. ?
ClickUp se integruje s aplikacemi, které váš tým již používá. Připojuje se ke všem hlavním kalendářovým aplikacím a synchronizuje se v reálném čase. To znamená, že vaše úkoly v ClickUp se zobrazují ve vaší kalendářové aplikaci a vaše schůzky v kalendáři se zobrazují ve vašem pracovním prostoru ClickUp. Svůj rozvrh můžete také reorganizovat pomocí intuitivního rozhraní drag-and-drop, které vám pomůže stanovit priority vaší práce.
Pokud pravidelně plánujete online schůzky se svým týmem nebo klienty, propojte ClickUp se Zoomem a plánujte a pořádávejte schůzky, aniž byste museli aplikaci opustit. Můžete ji také synchronizovat s Calendly, aby ostatní mohli přidávat schůzky do vašeho kalendáře.
Díky několika zobrazením můžete svou práci vizualizovat v kalendáři, denním plánovači nebo na časové ose.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazení kalendáře ClickUp a automatická obousměrná synchronizace s Google Calendar, Outlookem a Apple Calendar.
- Možnost přeplánovat závislosti a současně upravit harmonogramy projektů, plus integrace Zapier pro plánování typu „Pokud toto, pak tamto“.
- Bezplatné šablony pro plánování složitějších pracovních postupů, jako jsou harmonogramy projektů, směny zaměstnanců, kalendáře obsahu a procesy řízení času.
- Další funkce pro správu času, včetně widgetů pro sledování času, časových rozvrhů a fakturovatelného času pro snadné vystavování faktur.
- Bezplatné školení a 24hodinová zákaznická podpora
Omezení ClickUp
- Vzhledem k tomu, že ClickUp nabízí tolik funkcí a integrací, může být při začátcích nutné se s ním nejprve seznámit.
- Funkce mobilní aplikace ClickUp nejsou tak robustní jako ve webové aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Appoint. ly
Appoint.ly není nijak složitý, a právě to je na tomto online nástroji pro plánování schůzek tak přitažlivé. Umožňuje vám nastavit si rozvrh a sdílet svou dostupnost prostřednictvím odkazu, který můžete poslat komukoli.
Tento software pro plánování schůzek má snadno použitelné rozhraní a je ideální pro vzdálené pracovníky, rozptýlené týmy a prodejní týmy. Je také ideální pro poskytovatele profesionálních služeb s klienty v různých časových pásmech.
Nejlepší funkce aplikace Appoint.ly
- Funkce online plánování vám umožňují sdílet vaši dostupnost prostřednictvím odkazu, který můžete sdílet prostřednictvím zpráv, e-mailů nebo vaší webové stránky.
- Synchronizace časových pásem usnadňuje plánování schůzek s lidmi z celého světa a snižuje riziko neúčasti.
- Integrace s Google Kalendářem, iCloud, Outlookem, Office 365 a Exchange
Omezení aplikace Appoint.ly
- Někteří uživatelé uvádějí, že nedostávají oznámení o nových schůzkách, a proto musí pravidelně kontrolovat své kalendáře, zda nedošlo ke změnám.
- Tato aplikace nenabízí integraci s platebními systémy.
Ceny aplikace Appoint.ly
- Základní tarif: zdarma
- Pro plán: 8 $ za uživatele za měsíc
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Appoint.ly
- G2: 4,4/5 (12+ recenzí)
- Capterra: 3,3/5 (3+ recenze)
3. HoneyBook
HoneyBook je určen pro freelancery a malé firmy, jejichž podnikání se opírá o nabídky, smlouvy, faktury – a spoustu kávy. ☕️
HoneyBook vám sice nedodá denní dávku kofeinu, ale pomůže vám řídit zbytek vašeho podnikání. Ano, je to aplikace pro plánování, ale není to jen aplikace pro plánování.
Na jednom místě můžete inzerovat své služby, rezervovat schůzky s klienty, spravovat projektové dokumenty (jako jsou nabídky, smlouvy a faktury) a přijímat platby kreditními kartami. Můžete dokonce rozesílat formuláře a dotazníky s vaším logem. V podstatě můžete zefektivnit proces správy klientů tím, že shromáždíte veškerou komunikaci s klienty na jednom místě.
Nejlepší funkce HoneyBook
- Sdílejte svou dostupnost prostřednictvím odkazu, který klientům umožňuje rezervovat schůzku.
- Nastavte více typů schůzek, aby si vaši klienti mohli rezervovat správnou službu a správnou dobu.
- Plánujte, fakturujte a přijímejte platby z jedné aplikace.
- Označte si plánování, smlouvy, fakturaci a platební portál, aby klienti věděli, že kontaktují správnou firmu.
Omezení HoneyBook
- Mnoho uživatelů uvádí, že mají potíže s nastavením a že se při začínání s funkcemi HoneyBooku potýkají s náročným učením.
- Ačkoli můžete HoneyBook používat jak pro plánování, tak pro zpracování plateb, uživatelé uvádějí, že zpracování plateb je pomalé.
Ceny HoneyBook
- Starter: 8 $ měsíčně
- Essentials: 16 $ měsíčně
- Premium: 33 $ měsíčně
Hodnocení a recenze HoneyBook
- G2: 4,5/5 (více než 135 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 580 recenzí)
4. Calendly
Calendly, pravděpodobně nejznámější aplikace pro plánování, je jedním z průkopníků online rezervací. Všechny plány Calendly vám umožňují sdílet svůj rozvrh prostřednictvím odkazu – protože sdílení je péče. ?
Jakmile sdílíte svůj odkaz, lidé uvidí vaši dostupnost a mohou si s vámi domluvit schůzku. Calendly je skvělý pro freelancery, ale je také vynikající volbou pro malé i velké týmy.
V závislosti na vašem plánu můžete nastavit jeden typ schůzky (například 30minutovou schůzku) až neomezený počet typů schůzek (například 15minutovou kávovou schůzku, 40minutový pohovor a hodinové zaškolení).
Pokud máte placený tarif, můžete Calendly použít i k organizaci složitých schůzek, jako jsou konferenční hovory nebo diskuze typu round-robin, aniž byste museli s týmem opakovaně komunikovat ohledně dostupnosti.
Nejlepší funkce Calendly
- Snadná online rezervace pomocí sdíleného odkazu
- Přizpůsobitelné pracovní postupy, které vám umožní odesílat personalizované textové nebo e-mailové připomenutí a následné zprávy.
- Možnost vložit odkaz na Calendly na svůj web nebo do e-mailového podpisu, abyste zefektivnili proces plánování.
- Integrace s více aplikacemi pro kalendáře, pokladními systémy, CRM a komunikačními platformami.
Omezení Calendly
- Funkce bezplatného tarifu jsou velmi omezené a umožňují vám nastavit bezplatné plánování schůzek pouze pro jeden typ události a integraci jednoho kalendáře.
- Někteří uživatelé hlásí chyby v integraci kalendáře, které vedly k dvojím rezervacím nebo k neaktualizaci a nezobrazení jejich další dostupnosti po zrušení rezervací.
Ceny Calendly
- Základní: zdarma
- Essentials: 8 $ za osobu a měsíc
- Profesionálové: 12 $ za osobu a měsíc
- Týmy: 16 $ za osobu a měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 1 895 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 800 recenzí)
5. Square Appointments
Pokud hledáte nejlepší aplikaci pro plánování schůzek pro salony, lázně, studia jógy, fitness centra a další služby založené na schůzkách, pak Square Appointments rozhodně splňuje vaše požadavky. ?♀️
Tuto aplikaci vyvinula stejná společnost, která stojí za populárním pokladním systémem Square. Pro firmy, které již používají Square ke zpracování plateb, se tento plánovací program hladce začlení do stávajícího pracovního postupu.
Nejlepší funkce aplikace Square Appointments
- Umožněte zákazníkům rezervovat schůzky nebo kurzy z vašeho webu
- Rozesílejte automatické připomenutí schůzek
- Nastavte si vlastní storno podmínky a přidejte poplatky za neúčast.
- Vytvářejte profily zákazníků a umožněte klientům uchovávat karty v archivu.
- Využijte funkce elektronického obchodování k prodeji produktů online kromě svých služeb založených na schůzkách.
Omezení aplikace Square Appointments
- Časy schůzek se vždy zobrazují v časovém pásmu majitele firmy. Neaktualizují se podle času uživatele, což může být matoucí pro klienty v různých časových pásmech.
- Aplikace má omezené možnosti pro přidávání dalších informací o klientech, kategorizaci služeb, zveřejňování zásad a přidávání vstupních formulářů.
Ceny aplikace Square Appointments
- Zdarma
- Plus: 29 $ měsíčně
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Square Appointments
- G2: 4,3/5 (více než 35 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 175 recenzí)
6. Picktime
Picktime je určen pro různé typy podniků, ale je ideální pro společnosti, které potřebují plánovat místa a vybavení pro schůzky.
Možná provozujete salón, kde si každý z vašich kadeřníků musí naplánovat své místo, když si vybírá svou dostupnost. Možná provozujete kurzy dalšího vzdělávání a potřebujete rezervovat učebnu a projektor. Nebo možná pracujete ve velké společnosti s omezeným počtem konferenčních místností – a konkurence při jejich rezervaci může být tvrdá! ?♀️
Picktime vám pomůže nejen s plánováním schůzek s klienty, ale také s plánováním všech drobných detailů, které potřebujete k tomu, aby vaše schůzka byla úspěšná.
Nejlepší funkce Picktime
- Widget pro rezervace na vašem webu umožňuje zákazníkům rezervovat si termíny online 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Rezervační formuláře vám pomohou porozumět potřebám vašich zákazníků ještě před jejich první schůzkou.
- Opakující se schůzky ve vašem digitálním plánovači umožňují vašim klientům domluvit si s vámi pravidelné schůzky.
- E-maily a SMS připomenutí snižují počet neomluvených absencí
- Funkce pro správu týmu přidá schůzky do osobních kalendářů členů vašeho týmu, jakmile jim je přidělíte.
- Díky integraci se službami Stripe a PayPal můžete přijímat platby od zákazníků při rezervaci schůzky.
Omezení Picktime
- Je obtížné duplikovat plány a další data, takže budete muset informace zadávat ručně pokaždé znovu.
- Oznámení musíte zasílat jednotlivě, protože neexistuje způsob, jak všechny najednou informovat o změně času nebo místa.
Ceny Picktime
- Zdarma
- Starter: 3 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 2,25 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Picktime
- G2: 4,8/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (45+ recenzí)
7. Setmore
Setmore je další aplikace pro plánování vytvořená pro malé podniky, která nabízí funkce pro oblasti krásy, wellness, zdravotní péče, kreativních služeb, profesionálních služeb a obchodních profesionálů.
Tato aplikace má seznam funkcí, které bychom popsali jako ani příliš mnoho, ani příliš málo pro většinu místních podniků. S touto aplikací mohou vaši zákazníci rezervovat a platit online. A i když to je vše, co tato aplikace umí, může to být vše, co potřebujete.
Nejlepší funkce Setmore
- Online rezervační stránka s nabídkou služeb pomáhá zákazníkům rezervovat si správnou schůzku.
- Recenze zákazníků se zobrazují na vaší rezervační stránce, aby povzbudily nové zákazníky k domluvení schůzky.
- Automatická potvrzení, e-mailová a SMS připomenutí odrazují od neúčasti.
- Díky integraci se Square a Stripe můžete přijímat platby přímo ze své rezervační stránky.
Omezení aplikace Setmore
- Místo plánovače schůzek zobrazeného na vašem webu musí klienti pro plánování schůzek použít URL adresu Setmore.
- Nelze vytvořit více formátů pro následné e-maily, takže zákazníci uvidí stejné pokyny bez ohledu na to, jaký typ schůzky si rezervují.
Ceny Setmore
- Zdarma
- Pro: 5 $ za uživatele za měsíc
- Tým: 5 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Setmore
- G2: 4,5/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (940+ recenzí)
8. Planable
Tento článek je určen pro naše krále a královny obsahu. ?
Planable je aplikace pro plánování obsahu, která vám také umožňuje vytvářet obsah, formátovat jej pro různé platformy a získávat schválení na jednom místě. Jedná se o aplikaci pro plánování a zároveň aplikaci pro správu projektů, která je navržena speciálně pro tvůrce obsahu, týmy a agentury.
Veškerý obsah, který vytvoříte v Planable, je uspořádán přesně tak, jak bude vypadat v konečné, publikované podobě. Obsah je vizuální, tvůrci obsahu jsou vizuální a vaši stakeholdeři určitě chtějí vidět vizuální prvky. ?
Tato aplikace vám pomůže přejít od vizualizace vašich příspěvků k jejich schvalování a plánování na jednom místě.
Nejlepší funkce aplikace Planable
- Komentujte a schvalujte přímo u příspěvku
- Naplánujte si sezónní a evergreenový obsah, který se bude automaticky publikovat.
- Publikujte na Facebooku, Instagramu, TikToku, Pinterestu, X, LinkedIn a Google My Business.
Omezení aplikace Planable
- Úpravy fotografií v aplikaci jsou omezené, takže před nahráním do plánovače příspěvků budete muset upravit a změnit velikost obrázků pro každou platformu sociálních médií.
- Může být obtížné duplikovat cíle a značky z předchozích příspěvků, takže nakonec budete muset stejné informace zadávat ručně několikrát.
Ceny aplikace Planable
- Bezplatný tarif
- Základní tarif: 11 $ za uživatele a měsíc
- Pro plán: 22 $ za uživatele za měsíc
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Planable
- G2: 4,6/5 (585+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (305+ recenzí)
9. Deputy
Tato aplikace pro plánování směn vám umožňuje zobrazit dostupnost zaměstnanců, vytvořit rozvrh směn a sdílet jej online. Pokud máte volné směny, můžete je zveřejnit a umožnit členům týmu, aby si je rezervovali. Nebo můžete zaměstnancům umožnit, aby si směny vyměnili s kýmkoli, kdo má kvalifikaci. Vše se děje prostřednictvím aplikace.
Když se objeví výzvy, spravujte plánování prostřednictvím mobilní aplikace, ať jste kdekoli. Můžete si jasně vizualizovat své mzdové náklady a dokonce použít AI k vytvoření inteligentního plánu.
Nejlepší funkce aplikace Deputy
- Vytvářejte a sdílejte rozvrhy směn svých zaměstnanců online
- Vyplňujte směny a spravujte výjezdy v reálném čase
- Sledujte pracovní výkazy zaměstnanců
- Integrujte je do svých systémů pro mzdy, prodejní místa nebo lidské zdroje.
Omezení aplikace Deputy
- Duplikování vlastní šablony pro plánování může být náročné a navíc si tato šablona nepamatuje dostupnost vašich zaměstnanců měsíc po měsíci, takže se může stát, že budete muset při každém plánování ručně zadávat stejné informace.
- Tato aplikace funguje nejlépe na zařízeních iOS. Pokud používáte Microsoft, Linux nebo Android, nemusíte mít přístup ke všem funkcím.
Ceny aplikace Deputy
- Zdarma
- Premium: 4,90 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Deputy
- G2: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (685+ recenzí)
10. Acuity Scheduling
Acuity Scheduling je další skvělá aplikace pro salony, odborníky v oblasti krásy a wellness, fitness studia, životní kouče a společnosti, které přijímají osobní i online schůzky.
Spravujte rozvrhy pro více lokalit a zaměstnanců a umožněte svým zákazníkům rezervovat si schůzky online. Acuity Scheduling je také dobrou volbou pro profesionály, kteří veškeré své obchodní aktivity provádějí prostřednictvím online schůzek.
Nejlepší funkce aplikace Acuity Scheduling
- Možnosti přizpůsobení vaší rezervační stránky, e-mailových a SMS připomínek vytvářejí zážitek spojený s vaší značkou.
- Díky automatickému přizpůsobení různých časových pásem mohou klienti vidět váš rozvrh v místním čase.
- Díky integraci s videokonferenčním softwarem se můžete snadno připojit k online schůzkám.
- Formuláře pro přijetí vám pomohou pochopit potřeby zákazníka před jeho první schůzkou.
- Díky integraci se službami Stripe, Square a PayPal můžete přijímat platby při rezervaci zákazníků.
Omezení aplikace Acuity Scheduling
- Neexistuje možnost výběru kalendáře pro více týmů, takže to nemusí být nejlepší volba pro velké týmy s komplexními požadavky na plánování.
- Tato aplikace nemá bezplatný tarif, takže pro nové firmy může být nedostupná.
Ceny aplikace Acuity Scheduling
- Emerging: 16 $ za měsíc
- Růst: 27 $ měsíčně
- Powerhouse: 49 $ měsíčně
Hodnocení a recenze aplikace Acuity Scheduling
- G2: 4,7/5 (395+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5 450 recenzí)
Načasování je vše
Nejlepší aplikace pro plánování vám umožňují plánovat úkoly, schůzky a jednání tak, aby to vyhovovalo všem. Uveďte svou dostupnost a nechte zákazníky a členy týmu vybrat si čas, aby byli všichni synchronizováni.
Pokud jste živnostník nebo majitel malé firmy, pravděpodobně jste zavaleni plánováním denních úkolů, harmonogramů projektů, schůzek týmu, schůzek s klienty a směn zaměstnanců. To znamená, že není lepší čas na registraci do ClickUp.
Začněte zdarma používat komplexní platformu ClickUp a zjistěte, jak vám organizovaný plán uvolní více času během dne! ?