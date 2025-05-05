15 nejlepších aplikací pro denní plánování v roce 2025 (funkce, ceny)

Začnu přiznáním: jsem trochu posedlý aplikacemi pro produktivitu a plánování. Neustále hledám ty nejlepší, nejúčinnější a nejpříjemnější aplikace pro plánování svého dne a práci.
To znamená, že jsem vyzkoušel desítky možností, od nejkomplexnějších nástrojů pro správu projektů, jako je ClickUp, až po jednoduché pero a papír.
Na základě svých zkušeností a testování provedeného týmem ClickUp jsem sestavil seznam nejlepších aplikací pro denní plánování, které uspokojí jakékoli potřeby a požadavky.
Než se pustíme do podrobného popisu jednotlivých aplikací, rád bych vám představil, co jsem hledal.
Co je to aplikace pro denní plánování?
Aplikace pro denní plánování je nástroj pro zvýšení produktivity, který vám umožňuje organizovat úkoly, schůzky a komunikační aktivity, které potřebujete každý den dokončit.
Na rozdíl od nástrojů pro správu projektů, které se zaměřují na dodání práce v rámci časového harmonogramu a zdrojů, většina aplikací pro denní plánování pomáhá jednotlivcům a týmům dohodnout se na tom, co lze a bude možné každý den udělat.
Proč potřebujete aplikaci pro denní plánování?
Aplikace pro denní plánování jsou výkonné nástroje, které vám pomohou zorganizovat a převzít kontrolu nad vaším dnem. Pomáhají jednotlivcům i týmům následujícími způsoby.
Clarity: Pomocí různých nástrojů, jako je e-mail, Slack, projektový management atd., můžete plánovat, stanovovat priority a vykonávat práci, na které záleží.
Zaměření: Aplikace pro denní plánování vás nutí přemýšlet o tom, kolik toho lze rozumně stihnout za jeden den. Tímto způsobem se zaměříte na důležité věci.
Správa: V závislosti na vaší pracovní pozici můžete mít půl tuctu schůzek a stovku e-mailů, které musíte zpracovat. Aplikace pro denní plánování vám pomohou udržet přehled o těchto činnostech.
Předvídatelnost: Pomocí aplikace pro denní plánování můžete rozdělit velké projekty na malé úkoly, čímž získáte předvídatelnost ve svém pracovním dni.
Produktivita: Aplikace pro denní plánování eliminují přetížení informacemi. Zabraňují tomu, abyste byli zahlceni oznámeními ze Slacku nebo náročnou e-mailovou schránkou, a umožňují vám soustředit se na naplánovanou práci.
Co byste měli hledat v aplikacích pro denní plánování?
Můj den je trochu chaotický, mám několik předem naplánovaných událostí/schůzek, úkoly s jasnými termíny a některé urgentní práce, které na mě čekají. Potřeboval jsem tedy aplikaci pro denní plánování s následujícími funkcemi, abych měl svou práci pod kontrolou.
Zobrazení data: Označení data nebo přiřazení termínu ke každému úkolu a jejich zobrazení podle dne/týdne/měsíce. To znamená, že pokud mám termín pro něco za týden, mohu jej přiřadit a nechat si připomenout v daný den.
Plánování: Možnost vytvářet úkoly a schůzky v denním plánu, ideálně integrovaném do kalendáře. Moji kolegové posílají pozvánky přes Google Kalendář. Moje aplikace pro denní plánování to musí automaticky začlenit do mého rozvrhu.
Správa úkolů: Sledování úkolů s doplňujícími popisy, komentáři, kontrolními seznamy a dalšími funkcemi. Každý úkol je doplněn seznamem požadavků a kritérií přijatelnosti, které musí být v aplikaci pro denní plánování obsaženy.
Blokování času: Blokování času pro každý úkol na základě odhadů a porovnání sledovaného času s ním. Představte si, že máte pět hodinových schůzek a čtyři 90minutové úkoly, vše v jeden den! Abych tomu zabránil, potřebuji funkci blokování času.
Reporting: Schopnost automaticky generovat časové rozvrhy, měřit KPI a sledovat pokrok. Cokoli, co snižuje administrativní zátěž a zvyšuje přehlednost, je velkým bonusem.
Kompatibilita: Integrujte a pracujte s různými populárními podnikovými nástroji, abyste mohli spolupracovat s kolegy a zákazníky na platformě podle jejich výběru.
Přístupnost: K dispozici jsou webové, mobilní a desktopové aplikace pro nepřetržitý přístup.
To je však pouze základ. Pro podporu projektového řízení a osobní produktivity by aplikace pro digitální plánování měly také obsahovat funkce pro automatizaci, umělou inteligenci, integraci a další.
Podívejme se, jak si na základě těchto parametrů vedlo 15 nejlepších placených a bezplatných aplikací pro denní plánování.
Aplikace pro denní plánování v kostce
|Aplikace pro denní plánování
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Omezení
|ClickUp
|Denní plánovač s podporou umělé inteligence
|ClickUp Brain, propojení úkolů, dokumentů, lidí a všech znalostí vaší společnosti s AI
|Náročná křivka učení
|Kalendář Google
|Blokování času
|Možnost zobrazit více kalendářů (osobní, pracovní, školní atd.) v jednom zobrazení pro bezchybné plánování.
|Funkce pro správu projektů a vytváření zpráv jsou velmi omezené.
|Notion
|Denní plánování založené na správě znalostíK
|Notion AI pro brainstorming nápadů
|Pro lidi je těžké vytvořit si vlastní systémy v rámci Notion.
|Clockify
|Freelancerové a malé týmy účtující si čas
|Jednoduché a výkonné funkce pro sledování času
|Funkce pro správu času převyšují jeho schopnosti denního plánování. V důsledku toho jsou uživatelé nuceni používat funkce plánování také pro plánování.
|Todoist
|Plánování na cestách
|Více než 80 integrací
|Funkce pro týmy jsou omezené.
|Any. do
|Integrace osobních a pracovních plánů do jednoho nástroje
|Hotové šablony seznamů úkolů pro několik případů použití
|Nevhodné pro specifické rámce správy úkolů, jako je GTD.
|Sunsama
|Denní plánování v jediném okně
|Denní cíle s odhadem času
|Sjednocování dat z více zdrojů může být velmi náročné.
|Plaky
|Malé podniky a neziskové organizace
|Neomezený počet projektů, úkolů a uživatelů
|Omezení pro podnikové projekty, které vyžadují komplexní přizpůsobení.
|TickTick
|Organizace a plnění denních úkolů podle plánu
|Možnost vytvářet úkoly pomocí hlasových příkazů, e-mailů, Siri a widgetů.
|Výstražné tóny a otravná upozornění mohou někdy zhoršovat úzkost z oznámení.
|Strukturované
|Pro ty, kteří mají spoustu úkolů a schůzek
|Minimální možnosti pro přehlednou správu úkolů
|Nemá komplexní funkce pro správu projektů, které by se postaraly o celkový přehled.
|Things 3
|Komplexní denní plánování
|Vedené denní plánování a rituály pro uvolnění
|Omezeno na ekosystém Apple.
|Trello
|Týmy provádějící jasně definované úkoly
|Žádná automatizace kódu pro opakující se procesy a úkoly
|Funguje pouze ve formátu karet, seznamů a tabulek.
|Microsoft Outlook
|Týmy na platformě Microsoft
|Kombinace e-mailů, úkolů, událostí, kontaktů a poznámek v jedné jediné aplikaci.
|Outlook není nejintuitivnějším nástrojem pro správu e-mailů.
|nTask
|Týmy pro vývoj softwaru
|Reporting s vlastními KPI
|Uživatelé považují rozhraní za chaotické a obtížně použitelné.
|Evernote
|Osobní produktivita a řízení práce
|Propojení schůzek (plán) s poznámkami ze schůzek (dokumentace a úkoly)
|Denní plánování je stále manuální, bez naváděcích pracovních postupů nebo šablon.
15 nejlepších aplikací pro denní plánování, které můžete používat v roce 2025
Zde jsou nejlepší aplikace pro denní plánování, které můžete v roce 2025 používat. Abych vám to usnadnil, porovnal jsem jejich funkce, určil, pro koho je každá aplikace nejvhodnější, a uvedl také ceny.
1. ClickUp – nejlepší aplikace pro denní plánování s podporou umělé inteligence
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů s jedinečnými funkcemi denního plánování pro jednotlivce i týmy.
ClickUp kombinuje funkce správy úkolů, plánování, formuláře, myšlenkové mapy a desítky přizpůsobitelných zobrazení, aby nabídl úplnou flexibilitu při každodenním plánování.
ClickUp se mi líbí pro jeho schopnost dělat všechno a ještě něco navíc. Hierarchie od pracovního prostoru > složky > seznamy > úkoly > podúkoly poskytuje obrovskou detailnost. Kalendář, časová osa a Ganttův diagram mi zajišťují, že si nenaplánuji příliš mnoho a nezůstanu pozadu.
ClickUp Brain je fantasticky integrován do různých aspektů tohoto nástroje. Zejména pro spisovatele je ClickUp Brain skvělým pomocníkem při generování nápadů, shrnování dlouhých blogových příspěvků, korekturách atd.
Mezi všemi aplikacemi pro denní plánování, které jsou dnes na trhu k dispozici, jsou schopnosti umělé inteligence ClickUp bezkonkurenční. ClickUp Brain je první neuronová síť na světě, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a veškeré znalosti vaší společnosti s umělou inteligencí.
S ClickUp Brain můžete:
- Vytvářejte seznamy úkolů a přidávejte je do úkolů ClickUp.
- Shrňte dokončené úkoly a zveřejňujte aktualizace
- Položte si otázky, které vám pomohou stanovit priority, například: Na čem bych měl pracovat jako dalším? Jaké jsou nejnaléhavější úkoly? Které úkoly jsou blokovány?
- Převádějte hlasové záznamy ze schůzek a klipů na textové přepisy
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Brain jako váš osobní asistent a pomocník při plánování
- Zobrazení kalendáře ClickUp pro zobrazení úkolů/událostí za den/týden/měsíc
- Obousměrná integrace s kalendáři Google a Outlook pro synchronizaci v reálném čase.
- Sledování času pro blokování kalendáře a detailní denní plánování
- Cíle a zprávy o pokroku
ClickUp také obsahuje desítky šablon pro denní plánování a řízení projektů. Naplánujte si své dny pomocí šablony denního plánovače ClickUp. Přidávejte a kategorizujte úkoly, nastavujte termíny a priority, odškrtávejte je a sledujte pokrok – vše na jednom místě.
Omezení ClickUp
ClickUp je více než jen denní plánovač. Jedná se o produktivní pracovní prostor s komplexními funkcemi pro správu projektů. To může být pro nové uživatele ohromující a může to způsobit strmou křivku učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
Dostupné aplikace
Mobilní aplikace ClickUp je k dispozici ke stažení na
- Android
- iOS
- Windows
- MacOS
- Linux
- Web
- Apple Watch
- Brzy v Meta Quest – v podstatě všude
2. Google Calendar – nejlepší pro blokování času
Google Calendar je jedním z nejpopulárnějších online kalendářů, které jsou dnes na trhu k dispozici. Většina uživatelů Gmailu/GSuite automaticky používá Google Calendar, který je součástí jejich e-mailové aplikace.
Jak jsem již zmínil, plánuji si mnoho událostí v Google Kalendáři. Přidávám si své osobní schůzky, jako jsou obědy, cvičení v posilovně, vyzvedávání dětí ze školy atd., aby nikdo neočekával, že budu v těchto hodinách online.
Google Calendar však omezuje možnosti sledování úkolů. Zjistil jsem, že potřebuji další nástroj pro denní plánování, který by kompenzoval omezení Google Calendaru.
Pokud jste poradce, konzultant nebo kouč, Google Calendar je skvělý způsob, jak naplánovat všechny události dne. Pomůže vám vytvořit rozumné plány produktivity (bez přeplánování) a informovat o nich kolegy/zákazníky.
Nejlepší funkce Google Kalendáře
- Integrované funkce pro vytváření seznamů úkolů, termínů a správu úkolů.
- Možnost zobrazit více kalendářů (osobní, pracovní, školní atd.) v jednom zobrazení pro bezchybné plánování
- Pracovní doba a místo výkonu práce pro automatické možnosti RSVP
- Úkoly a události členů týmu v jediném přehledu, což usnadňuje kontrolu jejich dostupnosti a plánování schůzek.
- Seskupte kalendáře s členy týmu pro opakující se úkoly, jako jsou týmové dovolené.
- Integrace s prakticky jakýmikoli dalšími nástroji, které používáte
Omezení Google Kalendáře
Google Calendar je především kalendář s některými dalšími funkcemi. To znamená, že funkce pro správu projektů a vytváření reportů jsou velmi omezené.
Ceny Google Kalendáře
Hodnocení a recenze Google Kalendáře
Dostupné aplikace
Aplikace Google Calendar je k dispozici ve verzích pro Android, iOS a web.
Bonus: Vyberte si z těchto šablon pro blokování času a organizujte svůj čas efektivně a důsledně.
3. Notion – Nejlepší pro denní plánování založené na správě znalostí
Notion začínal jako aplikace pro pořizování poznámek, ale nyní se rozrostl o širokou škálu funkcí pro zvýšení produktivity a denní plánování. S Notionem můžete vytvářet dokumenty, psát firemní wiki, spravovat projekty a plánovat práci na každý den.
Používal jsem Notion jako aplikaci pro dokumentaci, abych měl přehled o nápadech na články, zpětné vazbě od kolegů/zainteresovaných stran, kontrolních seznamech kvality atd. Hodně jsem ji používal ke správě stylových příruček, které jsem tak měl kdykoli po ruce.
Jako denní plánovač mi však Notion připadal nedostatečný, pokud jde o sledování času, vytváření odhadů, blokování času atd., což jsou základní funkce pro produktivitu.
Notion je fantastický zdroj pro kreativní lidi i znalostní pracovníky, kteří spojují různorodá data, aby vyřešili složité problémy.
Pokud vaše práce zahrnuje více než jen pár jednoduchých úkolů, jako je nákup mléka nebo výplata mezd, Notion vám pomůže konsolidovat vaše informace.
Můžete vytvářet úkoly a dokumenty s vlastními štítky, značkami, vlastníky, přepínači, úkoly k provedení a dalšími prvky. K sledování probíhající práce můžete také použít zobrazení kalendáře.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Flexibilní nástroj pro správu znalostí s širokou škálou přizpůsobitelných funkcí
- Možnost nahrávat obrázky, vkládat videa atd. pro úplný kontext
- Více než 10 000 šablon pro osobní, pracovní a školní projekty
- Notion AI umožňuje brainstorming nápadů bez nutnosti použití vyhledávače, generování odpovědí a automatické vyplňování tabulek, a to vše v reálném čase.
Omezení aplikace Notion
Notion má pověst aplikace, která je pro nové uživatele obtížně srozumitelná. Flexibilita aplikace může uživatelům ztěžovat vytváření vlastních systémů v rámci Notion.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- Notion AI: Přidejte do libovolného plánu za 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Notion
Dostupné aplikace
Notion je k dispozici ke stažení pro macOS, Windows, Android a iOS.
Podívejte se na tyto alternativy k Notion!
4. Clockify – Nejlepší pro freelancery a malé týmy, které fakturují podle času
Clockify je oblíbená aplikace pro sledování času, která slouží ke sledování produktivity, docházky a fakturovatelných hodin. Zaměřuje se na správu času a nabízí funkce jako časovač, kalendář, časové rozvrhy, hlášení aktivit, plánování, schvalování a fakturaci.
Jako aplikace zaměřená na plánování a sledování času je Clockify ideální pro denní plánování. Úkoly jsem si plánoval v kalendáři předchozí večer, takže jsem přesně věděl, co musím každý den udělat. Bylo také fantastické, že jsem v přehledech mohl vidět, kolik času jsem na daný úkol strávil během několika dní.
Pokud jste freelancer nebo majitel malé firmy, Clockify je ideální pro monitorování a sledování fakturovatelných hodin. Ačkoli není navržen jako plánovač, Clockify umožňuje uživatelům plánovat práci, úkoly, směny a volno.
Na základě těchto časových záznamů můžete také automaticky vytvářet časové rozvrhy a faktury pro efektivnější fakturaci.
Nejlepší funkce aplikace Clockify
- Jednoduché a výkonné funkce pro sledování času
- Automatické sledování napříč aplikacemi a webovými stránkami, které pravidelně používáte
- Možnost přiřazovat úkoly členům týmu, vytvářet milníky a získávat přehled o pracovním přetížení.
- Šablony pro načítání opakujících se aktivit každý týden
Omezení aplikace Clockify
Funkce pro správu času aplikace Clockify převyšují její možnosti denního plánování. Výsledkem je, že uživatelé jsou nuceni používat funkce plánování také pro plánování.
Ceny Clockify
- Zdarma s neomezeným sledováním
- Základní verze: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 14,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clockify
Podívejte se na tyto alternativy Clockify!
Dostupné aplikace
- Aplikace Clockify je k dispozici ke stažení pro macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge a Linux.
5. Todoist – Nejlepší pro plánování na cestách
Todoist je jednoduchý nástroj pro správu úkolů, který můžete používat kdekoli. Jeho minimalistický design vám umožňuje zaznamenávat úkoly stejně přirozeně, jako když je zapisujete na kus papíru. Všechny úkoly pak můžete uspořádat do projektů a přidat jim priority/štítky.
Moje oblíbená funkce je „dnešní pohled“, který pomáhá soustředit se na úkoly, které mají být splněny dnes, bez rozptylování vším ostatním. Na rozdíl od kalendářového zobrazení, které zobrazuje úkoly na týden/3–4 dny najednou, dnešní pohled pomáhá zůstat v přítomnosti a vyhnout se zahlcení myšlenkami na budoucnost.
Pro sledování času, seskupování úkolů do projektů atd. je však Todoist omezený. Zjistil jsem, že projekty spravuji pomocí komplexnějšího nástroje a Todoist používám pouze pro jednoduché každodenní úkoly. Postupem času se správa více nástrojů stala zdlouhavou.
Todoist nabízí intuitivní a mobilní funkce pro správu úkolů. Díky minimalistickému designu je jeho používání potěšením i pro ty, kteří nejsou technologicky zdatní.
Nejlepší funkce Todoist
- Jednoduché a minimalistické rozhraní pro zaznamenávání úkolů
- Flexibilní zobrazení, zejména kalendářové, pro zobrazení úkolů na časové ose.
- Sdílení projektů, spolupráce a komentáře
- Více než 80 integrací pro výměnu informací, komunikaci a automatizaci
- Vizualizace produktivity podle týdnů a měsíců, aby členové týmu zůstali na správné cestě (plus Todoist Karma pro dokončování úkolů!).
Omezení aplikace Todoist
- Funkce pro týmy jsou omezené.
- Uživatelé uvádějí, že aplikace neumožňuje přidávat časové rozpisy pro jednotlivé úkoly.
- Někteří uživatelé někdy čelí problémům se synchronizací při integraci do kalendáře Google.
Ceny Todoist
- Začátečník: 0 $
- Výhoda: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
Dostupné aplikace
- Aplikace Todoist je k dispozici ke stažení pro Android, iOS, Windows, macOS a Linux.
- Aplikace má také verze pro web a Apple Watch.
Podívejte se na tyto alternativy k Todoist!
6. Any. do – Nejlepší pro integraci osobních a pracovních plánů do jednoho nástroje
Any. do je aplikace pro správu úkolů pro jednotlivce, rodiny a týmy. Nejzajímavější na Any. do je, že nabízí speciálně navržený modul pro denní plánování, který zahrnuje:
- Soukromý náhled na vše, co je pro vás relevantní
- Každý den nový začátek pro plánování podle vašich potřeb
- Push notifikace a průvodce pracovním postupem pro plánování dne
- Integrace kalendáře pro správu událostí a úkolů na jednom místě
- Přizpůsobitelné zobrazení podle vašich preferencí
Any. do jsem krátce používal, když jsem měl příliš mnoho věcí najednou – kočka na operaci, dítě ve školním fotbalovém týmu, blížící se dovolená a k tomu ještě několik psacích úkolů.
Pro správu všech těchto věcí, aniž byste zanedbávali osobní život kvůli práci, je Any. do skvělým nástrojem. Funkce zaměřené na soustředění jsou také skvělé pro minimalizaci přetížení produktivity.
S aplikací Any. do můžete spravovat všechny aspekty svého života, aniž by se navzájem ovlivňovaly.
Nejlepší funkce Any.do
- Personalizované chytré návrhy, jak se soustředit a na co se soustředit
- Integrace s několika nástroji pro správu projektů za účelem sjednocení osobních a profesních potřeb.
- Hotové šablony seznamů úkolů pro několik případů použití
Omezení aplikace Any. do
- Uživatelé nejsou spokojeni s úrovní podrobností úkolů, které lze přidat ke každé položce v seznamu úkolů.
- Někteří uživatelé také zmiňují, že není vhodná pro specifické rámce správy úkolů, jako je GTD.
Ceny Any. do
- Osobní: 0 $
- Premium: 5,99 $
- Rodina: 9,99 $/měsíc pro 4 uživatele
- Týmy: 7,99 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze Any. do
Dostupné aplikace
Aplikace Any. do je k dispozici ke stažení na telefony (Android a iOS), iPad, stolní počítače (Windows, macOS), web a chytré hodinky.
Podívejte se na tyto alternativy Any.do!
7. Sunsama – Nejlepší pro denní plánování v jednom okně
Sunsama je nástroj pro zvýšení produktivity zaměřený na dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Jedná se o digitální denní plánovač, který konsoliduje data ze všech vašich aplikací a přehledně je zobrazuje v časové ose.
Největší přitažlivost aplikace Sunsama pro mě spočívala v její schopnosti konsolidovat veškerou komunikaci. Dříve jsem měl úkoly v jednom nástroji, události v jiném, osobní povinnosti v dalším seznamu a požadavky v e-mailech – každý den mi tak něco uniklo. Sunsama slibovala, že tento problém vyřeší.
Denní rituál revize každého dne a plánování je dobrý. Schopnost automaticky zveřejňovat plán na Slacku byla také šikovná.
Postupem času jsem však zjistil, že konsolidace všeho je náročnější, než jsem očekával. Měl jsem potíže s prioritizací mnoha komunikací, které mi každý den přicházely, protože Sunsama mi je všechny zobrazovala jako seznam.
Sunsama se zaměřuje na to, aby jednotlivci mohli uspořádat chaos ve svém pracovním životě a plánovat tak, aby byli produktivní.
Pokud máte pracovní informace v e-mailech, Slacku, kalendáři, Notionu, Trellu, ClickUp nebo Githubu, Sunsama je může sjednotit na jednom místě, abyste je mohli stylově odškrtávat!
Nejlepší funkce Sunsama
- Vedené denní plánování pomocí postupného postupu
- Sjednocený denní přehled
- Denní cíle s odhadem času
- Časové rozvržení a plánování
Omezení aplikace Sunsama
- Sunsama je osobní nástroj pro zvýšení produktivity, který má málo společného s týmy.
- Sjednocování dat z více zdrojů může být velmi náročné.
- Může být zdlouhavé importovat nedůležité/irelevantní e-maily a poté je v aplikaci Sunsama mazat.
Ceny Sunsama
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Měsíční předplatné: 20 $/měsíc
- Roční předplatné: 16 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Sunsama
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Dostupné aplikace
Aplikace Sunsama je k dispozici ke stažení na telefony (Android a iOS) a počítače.
Podívejte se na tyto alternativy Sunsama!
8. Plaky – Nejlepší pro malé podniky a neziskové organizace
Plaky je vizuální software pro plánování projektů pro týmy. Umožňuje týmům vytvářet úkoly, koordinovat týmy, přidávat členy, přidávat komentáře, sledovat pokrok a spravovat projekty. Jeho funkce zahrnují správu úkolů, spolupráci, reporting a administraci.
Když je aplikace zdarma, je to pro mě neodolatelná nabídka, a tak jsem začal používat Plaky. Jako jednoduchý nástroj pro správu úkolů mi Plaky vyhovoval. Po vyzkoušení jiných aplikací s komplexnějšími funkcemi jsem však v Plaky nenašel nic, co by stálo za zmínku.
Plaky je bezplatná aplikace pro denní plánování, která nákladově efektivně slouží potřebám malých podniků a neziskových organizací. Plaky je ideální pro malé týmy a umožňuje lidem z různých oddělení centralizovat veškerou komunikaci a spolupracovat v reálném čase.
Nejlepší funkce Plaky
- Jednoduché pracovní postupy pro začlenění nových zaměstnanců
- Hotové šablony pro marketing, HR, prodej, CRM a vývoj softwaru.
- Neomezený počet projektů, úkolů a uživatelů
Omezení aplikace Plaky
Plaky může být omezená pro podnikové projekty, které vyžadují komplexní přizpůsobení.
Ceny Plaky
- Navždy zdarma
- Výhoda: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Balíček cake.com: 15,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Plaky
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
Dostupné aplikace
Plaky je k dispozici ke stažení pro telefony (Android a iOS) a ve webové verzi.
9. TickTick – Nejlepší pro organizování a plnění denních úkolů podle plánu
TickTick je komplexní nástroj pro organizaci všech aspektů života. Kromě plánování každého dne můžete TickTick použít k organizaci svých úkolů, cílů a událostí.
TickTick je další aplikace, která se velmi osvědčila při sjednocování práce a osobního života na jednom místě. Uživatelsky přívětivé rozhraní je lákavé. Časovač Pomodoro představoval jednodušší a přehlednější způsob sledování času. Generátor bílého šumu je nejlepším přítelem spisovatele.
TickTick je vybaven vestavěným pomodoro časovačem, který vám pomůže soustředit se na aktuální úkoly a dokončit je podle plánu. To je skvělé pro lidi, kteří mají příliš mnoho drobných úkolů. A co víc? Během práce můžete také přehrávat bílý šum na pozadí!
Pokud jste například manažer nebo pracovník zákaznické podpory, vaše úkoly mohou zahrnovat rozhodování, kontrolu dokumentů, poskytování zpětné vazby atd., přičemž každý z nich lze zvládnout do 25 minut. K tomu se skvěle hodí aplikace TickTick.
Nejlepší funkce aplikace TickTick
- Možnost vytvářet úkoly pomocí hlasových příkazů, e-mailů, Siri a widgetů.
- Automatické rozdělení termínů do připomínek
- „Otravné upozornění“ na položky, které si nemůžete dovolit zmeškat
- Úrovně priority a třídění
- Přizpůsobitelné zobrazení kalendáře
Omezení aplikace TickTick
- Uživatelé jsou zklamáni omezeními bezplatné verze.
- Uživatelé také uvádějí, že výstražné tóny a otravná upozornění někdy zhoršují úzkost z oznámení.
Ceny TickTick
- Měsíční plán: 3,99 $/měsíc
- Roční plán: 35,99 $/rok
Hodnocení a recenze aplikace TickTick
Dostupné aplikace
- Aplikace TickTick je k dispozici ke stažení na telefony (Android a iOS), iPad, stolní počítače (Windows, macOS, Linux), webovou verzi a Apple Watch.
Podívejte se na tyto alternativy k TickTick!
10. Structured – Nejlepší pro ty, kteří mají spoustu úkolů a schůzek
Structured je multifunkční aplikace pro zvýšení produktivity s integrovanou umělou inteligencí. Kromě intuitivního denního plánovače slouží také jako seznam úkolů, kalendář, sledovač návyků, časovač soustředění a mnoho dalšího.
Líbila se mi aplikace Structured, protože měla omezené funkce. Structured se vyhýbala zbytečným funkcím a poskytovala mi jen to nejnutnější pro dobré plánování mého dne. Zobrazení časové osy je obzvláště užitečné, protože se jedná o seznam, který mi vyhovuje, ale je umístěn na časové ose. Zábavná byla také možnost přidávat k položkám vlastní barvy.
Aplikace Structured je navržena tak, aby vám pomohla zvládnout nesčetné množství věcí, které musíte udělat. Aplikace strukturovaně uspořádá spoustu úkolů a schůzek do jediného časového plánu, pomůže vám vytvořit seznam priorit a odškrtávat splněné úkoly.
Strukturované nejlepší funkce
- Jednoduché a snadno použitelné rozhraní
- Minimální možnosti pro přehlednou správu úkolů
- Přizpůsobitelnost podle individuálních potřeb
Strukturovaná omezení
Structured je jednoduchá a zaměřená na jedinou věc. Nemá složité funkce pro správu projektů, které by se staraly o celkový přehled.
Strukturované ceny
- Bezplatný plán
- Structured Pro Monthly: 2,99 $/měsíc
- Structured Pro Roční: 9,99 $/rok
- Structured Pro Lifetime: 29,99 $ na celý život
Strukturované hodnocení a recenze
- App Store: 4,8/5 (více než 24 000 recenzí)
Dostupné aplikace
Aplikace Structured je k dispozici ke stažení pro telefony (Android a iOS) a macOS.
11. Things 3 – Nejlepší aplikace pro denní plánování pro uživatele Apple
Things 3 je oceněný osobní správce úkolů. Kombinuje události v kalendáři a úkoly, aby vám poskytl lepší přehled o vašem rozvrhu. Umožňuje vám naplánovat si den ráno, večer vyřídit resty a opakující se úkoly do budoucna.
Jako uživatel Macu jsem ocenil, jak snadno se Things 3 integruje do mého ekosystému, a to jak na počítači, tak na telefonu. Aplikace Apple Watch je komplexnější než jakýkoli jiný nástroj pro správu úkolů, který jsem dosud používal.
Mohl jsem používat dotykovou lištu, funkci Hand-off, rychlé akce na domovské obrazovce atd., téměř jako by to byla nativní aplikace! Jednorázová platba namísto měsíčních předplatných? Přihlašuji se!
Things 3 je navržen pro ekosystém Apple macOS, iOS, iPadOS a dokonce i Vision Pro.
Má intuitivní a nativní design, který bude uživatelům Apple okamžitě povědomý. Zkratky a příkazy specifické pro Apple budou fungovat i v aplikaci Things 3.
3 nejlepší funkce aplikace Things
- Vedené denní plánování a rituály pro uvolnění
- Nadpisy pro vytvoření kategorií a milníků v rámci projektů
- Kontrolní seznamy pro dílčí úkoly
- Inteligentní plánování založené na přirozeném jazyce s Jump Start
- Režim Slim a více oken
Omezení aplikace Things 3
- Omezeno na ekosystém Apple. Pokud máte členy týmu nebo dodavatele, kteří používají jiné operační systémy, nemůžete spolupracovat na Things 3.
- Aplikace pro iPhone, Apple Watch a iPad jsou za příplatek.
Ceny aplikace Things 3
- Jednorázový nákup za 49,99 $.
Hodnocení a recenze aplikace Things 3
Dostupné aplikace
- Aplikace Things 3 je k dispozici ke stažení pro macOS, iOS, iPad a visionOS.
Podívejte se na tyto alternativy k Things 3!
12. Trello – Nejlepší pro týmy provádějící přesně definované úkoly
Atlassian Trello je řešení pro správu úkolů založené na metodě Kanban, které využívá karty, seznamy a tabule. Od jednoduché správy úkolů po složité pracovní postupy, Trello snadno zvládne všechny druhy projektů.
V počátcích mé cesty za produktivitou bylo Trello mým jediným pomocníkem. Měl jsem tabule pro filmy, které jsem chtěl vidět, knihy, které jsem chtěl číst, denní/týdenní/měsíční domácí práce atd., kromě mé práce. Jednoduchá karta Kanban byla mým vstupním bodem do projektového řízení.
Postupem času jsem potřeboval něco konkrétnějšího pro plánování dne. Trello se zdálo skvělé pro projekty rozdělené na úkoly, ale nedokázalo pojmout různé další věci, jako události, odpovědi, schůzky atd., se kterými jsem se musel vypořádat.
Trello se řídí hierarchií kanbanových karet a tabulek. Pokud máte řadu jasně definovaných úkolů, můžete pro každý z nich vytvořit kartu a uspořádat je na tabulkách s plaveckými drahami pro každý stav.
Trello je široce používáno týmy softwarových vývojářů, kteří vytvářejí karty pro každou funkci/uživatelskou story, která prochází procesem.
Nejlepší funkce Trello
- Přehledný pohled na pracovní procesy ve formě tabulek, kalendářů, časových os a dalších nástrojů.
- Žádná automatizace kódu pro opakující se procesy a úkoly
- Osvědčené šablony od předních odborníků v oboru
Omezení aplikace Trello
- Pro činnosti, které vyžadují složitější kreativitu a řešení problémů, nemusí omezené funkce aplikace Trello stačit.
- Od týmů se očekává, že budou organizovat své pracovní postupy pouze pomocí karet, seznamů a tabulek – žádný jiný formát nebude fungovat.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,5 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Trello
Dostupné aplikace
- Aplikace Trello je k dispozici ke stažení pro telefony (Android a iOS), počítače (Windows a macOS) a web.
Podívejte se na tyto alternativy Trello!
13. Microsoft Outlook – Nejlepší pro týmy používající produkty Microsoft
Microsoft Outlook je jedním z nejstarších dosud existujících nástrojů pro správu e-mailů. Outlook vám především umožňuje odesílat a přijímat e-maily prostřednictvím strukturované doručené pošty. Jako rozšíření toho zahrnuje také:
- Kalendář pro plánování schůzek a událostí
- Aplikace pro seznam úkolů
- Správa kontaktů
- Funkce pro pořizování poznámek a vedení deníku
Každý má fázi, kdy k správě e-mailů používá Outlook, stejně jako já. Používal jsem ho především k přijímání a odpovídání na e-maily, ale také jsem z něj plánoval schůzky. Teams je také hladce integrován.
Protože jsem však jinak nepoužíval produkty Microsoftu, integrace nástrojů třetích stran se stala výzvou.
Technologie Microsoftu je široce využívána týmy po celém světě. Pro ty, kteří již Microsoft používají, je Outlook skvělým konsolidovaným pracovním prostorem.
Outlook může sloužit jako de facto systém správy ticketů, zejména pokud se vaše pracovní role točí kolem e-mailů, jako je například zákaznický servis nebo údržba softwaru.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Outlook
- Multifunkční správa e-mailů
- Kombinace e-mailů, úkolů, událostí, kontaktů a poznámek v jedné jediné aplikaci.
- Integrace s dalšími nástroji Microsoft, jako jsou Teams a Office 365.
Omezení aplikace Microsoft Outlook
- Outlook není nejintuitivnějším nástrojem pro správu e-mailů.
- Omezeno na produkty Microsoftu
Ceny aplikace Microsoft Outlook
- Samostatná cena 159,99 $ za 1 PC nebo Mac
- 159,99 $ za 1 PC nebo Mac
- Pro domácnost: Rodina: 9,99 $/měsíc až pro 6 uživatelů Osobní: 6,99 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Rodina: 9,99 $/měsíc až pro 6 uživatelů
- Osobní: 6,99 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Pro firmy (roční cena): MS365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele MS365 Business Standard: 12,5 $/měsíc na uživatele MS365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele MS365 Apps for Business: 8,25 $/měsíc na uživatele
- MS365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- MS365 Business Standard: 12,5 $/měsíc na uživatele
- MS365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
- Aplikace MS365 pro firmy: 8,25 $/měsíc na uživatele
- 159,99 $ za 1 PC nebo Mac
- Rodina: 9,99 $/měsíc až pro 6 uživatelů
- Osobní: 6,99 $/měsíc pro jednoho uživatele
- MS365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- MS365 Business Standard: 12,5 $/měsíc na uživatele
- MS365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
- Aplikace MS365 pro firmy: 8,25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Outlook
Dostupné aplikace
- Microsoft Outlook je k dispozici ke stažení pro telefony (Android a iOS) a stolní počítače (Windows a macOS).
Podívejte se na tyto alternativy aplikace Outlook!
14. nTask – Nejlepší pro týmy zabývající se vývojem softwaru
nTask je komplexní software pro správu projektů s funkcemi pro plánování, provádění, monitorování a zlepšování.
Začal jsem používat nTask, když jej softwarový tým mé organizace upřednostnil pro správu úkolů. Byl komplexní a poskytoval mi přehled o tom, jak se software vyvíjí. Hodně jsem se naučil. Pro správu svých vlastních psacích projektů a úkolů jsem však zjistil, že není dostatečně přizpůsobivý.
nTask je navržen tak, aby podporoval rychle se rozvíjející agilní týmy softwarových vývojářů. Podrobné plánování projektů umožňuje alokaci zdrojů, stanovení časového harmonogramu projektů, rozpočtování atd.
S nTask můžete navrhovat vlastní pracovní postupy, vytvářet vlastní stavy nebo používat předem připravené šablony denních plánovačů, abyste se připravili na úspěch.
Nejlepší funkce nTask
- Sledování času, automatizované časové rozvrhy a schvalovací pracovní postupy
- Sledování problémů s přizpůsobením závažnosti a stavu
- Synchronizace kalendáře pro schůzky, program a poznámky z diskusí
- Rámce pro řízení rizik a řešení problémů
- Reporting s vlastními KPI
Omezení aplikace nTask
- Uživatelé považují rozhraní za chaotické a obtížně použitelné.
- Ve srovnání s jinými softwarovými nástroji pro správu projektů může být nTask omezený ve funkcích.
Ceny nTask
- 7denní bezplatná zkušební verze
- Premium: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze nTask
Dostupné aplikace
nTask je k dispozici ke stažení pro telefony (Android a iOS) a ve webové verzi.
15. Evernote – Nejlepší pro osobní produktivitu a správu práce
Evernote je jednou z nejdéle fungujících aplikací pro pořizování poznámek. To, co bylo původně nástrojem pro organizování poznámek a nápadů do digitálních poznámkových bloků, se nyní vyvinulo v komplexní řešení pro správu znalostí, úkolů a plánů.
Jsem dlouholetým uživatelem Evernote, ngl. Psal jsem si deník v Evernote, ukládal zajímavé články z internetu, schovával obrázky pro pozdější použití a tak dále. Jako aplikace pro pořizování poznámek splňovala všechny mé potřeby.
Když se moje požadavky na správu projektů zvýšily, funkce Evernote již nestačily. Evernote nadále používám pro správu znalostí, někdy si v něm také plánuji své dny. Není to však můj primární denní plánovač.
Evernote je snadno použitelný digitální nástroj s flexibilitou a svobodou podobnou fyzickému zápisníku. S Evernote můžete vytvářet poznámky s textem, obrázky, zvukem, skeny, soubory PDF a dokumenty.
Můžete také vytvářet úkoly a plánovat činnosti, abyste mohli spravovat veškerou svou práci na jednom místě.
Podívejte se na tyto alternativy Evernote!
Nejlepší funkce Evernote
- Zachycování webových stránek pomocí Web Clipper
- Skenování a ukládání souborů, dokumentů a obrázků, jako jsou poznámky z jednání, účtenky, manuály a rodinné recepty
- Propojení schůzek (plán) s poznámkami ze schůzek (dokumentace a úkoly)
- Vyhledávání založené na umělé inteligenci, které prohledává také soubory PDF, dokumenty a obrázky.
Omezení aplikace Evernote
- Jako nástroj pro pořizování poznámek má Evernote omezené možnosti v oblasti správy projektů.
- Denní plánování je stále manuální, bez naváděcích pracovních postupů nebo šablon.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
- Týmy: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Evernote
Dostupné aplikace
Evernote je k dispozici ke stažení pro telefony (Android a iOS), stolní počítače (Windows, macOS) a webové rozšíření.
Bonus: Kompletní průvodce plánováním týdne
Spravujte úkoly pomocí aplikací pro denní plánování
Ať už třídíte brambory nebo dohlížíte na stavbu Brooklynského mostu, vaše práce musí být naplánována a prováděna den po dni. Aplikace pro denní plánování jsou vybaveny řadou funkcí, které vám s tím přesně pomohou.
Nástroje jako Evernote a Notion mohou pomoci dokumentovat organizační znalosti a na jejich základě vytvářet pracovní plány. TickTick a Structured vnášejí do chaosu moderního pracovního dne metodiku.
Plaky a Trello jsou vhodnější pro týmy zabývající se vývojem softwaru. A Sunsama sjednocuje nesčetné komunikační a informační nástroje, které dnes používáme.
V závislosti na tom, na čem pracujete, a na vašich osobních preferencích může být pro vás nejlepší denní plánovač kterákoli z výše uvedených patnácti aplikací.
Potřebujete komplexní a flexibilní řešení, které poroste spolu s vaším podnikáním a potřebami? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.