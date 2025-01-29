10 alternativ a konkurentů Any.do v roce 2025

V dnešním hyperpropojeném světě může správný nástroj pro správu úkolů zásadně ovlivnit organizaci vašeho dne, zefektivnění vašich úkolů a zvýšení vaší produktivity.
S tolika možnostmi softwaru pro správu úkolů, které zaplavují trh, je výběr správného online seznamu úkolů nanejvýš důležitý.
Any.do je díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní a sadě funkcí, které pomáhají při řízení projektů, oblíbeným softwarem pro správu úkolů. Není však jediným hráčem na trhu.
Možná hledáte více funkcí, jiné rozhraní nebo jste jen zvědaví, co jiného se ve světě správy projektů nabízí.
Tento článek se zabývá některými špičkovými alternativami Any.do, které vám pomohou najít tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám v roce 2024.
Co byste měli hledat v alternativách Any.do?
Při hledání konkurence Any.do nejde jen o to najít jiný nástroj pro správu úkolů. Jde o to najít ten, který odpovídá vašim jedinečným potřebám a stylu práce při správě projektů. Zde je několik důležitých faktorů, které je třeba zvážit:
- Použitelnost a rozhraní: Design by měl zahrnovat jednoduché rozhraní, které minimalizuje náročnost učení. Ať už jste technicky zdatní nebo začátečníci, budete chtít aplikaci, která se snadno ovládá při přiřazování úkolů.
- Funkce a integrace: Nabízí tento nástroj sledování času, integraci kalendáře nebo funkce pro spolupráci? A co integrace s jinými aplikacemi pro správu projektů, které často používáte?
- Dostupnost platformy: Ujistěte se, že je nástroj dostupný na všech platformách, které používáte, ať už se jedná o iOS, Android, web, mobilní aplikace nebo desktop.
- Cena: Zatímco některé aplikace mohou být zdarma a nabízet základní funkce, jiné mohou být placené. Zvažte svůj rozpočet a návratnost investice.
- Škálovatelnost: Ať už jste jednotlivec nebo rostoucí tým, vyberte si nástroj pro správu projektů, který se dokáže přizpůsobit vašim potřebám.
- Přizpůsobení: Vaše úkoly a projekty jsou jedinečné. Skvělý správce úkolů vám umožní přizpůsobit pracovní prostor podle vašich preferencí.
- Bezpečnost a ochrana osobních údajů: Zajistěte, aby vaše data zůstala chráněna. Zkontrolujte metody šifrování, zásady ochrany osobních údajů a dosavadní výsledky společnosti.
- Recenze a hodnocení: Zpětná vazba od skutečných uživatelů může poskytnout neocenitelné informace o výhodách a nevýhodách každého nástroje.
- Podpora a zdroje: Reagující zákaznický servis a bohatá nabídka zdrojů (jako jsou návody a často kladené otázky) mohou vaše zkušenosti s řízením projektů zjednodušit.
- Nástroje pro spolupráci: Pokud pracujete v týmu, mohou být funkce jako spolupráce v reálném čase, chat a sdílení souborů nepostradatelné.
Mějte tyto faktory na paměti a budete lépe připraveni najít nástroj pro správu projektů, který nahradí Any.do a možná ho dokonce předčí.
10 nejlepších alternativ Any.do, které můžete použít
V neustále se vyvíjející oblasti nástrojů pro správu úkolů přináší rok 2024 výběr platforem, které zpochybňují status quo.
Od hladké integrace po špičkový uživatelský zážitek – těchto 10 alternativ k Any.do je připraveno redefinovat produktivitu jak pro jednotlivce, tak pro týmy.
1. ClickUp
ClickUp není jen aplikace pro správu úkolů – je to komplexní nástroj pro zvýšení produktivity. ClickUp je navržen pro jednotlivce i týmy a přizpůsobuje své funkce projektům jakékoli velikosti, od osobních úkolů až po firemní projekty.
Unikátní funkce, jako jsou ClickUp Whiteboards a Docs, nabízejí prostor pro vaše nápady, zatímco vnořené seznamy úkolů usnadňují vytváření úkolů, jejich organizaci a dokonce i delegování na váš tým. Funkce drag-and-drop a nesčetné dynamické nástroje, jako jsou tagy, seznamy úkolů a vlastní pole, podtrhují přizpůsobivost této platformy.
Díky jeho intuitivnosti zůstane váš pracovní postup přehledný a přizpůsobený vašim preferencím.
Díky aplikacím pro stolní počítače, web, iOS a Android vám ClickUp navíc zajistí, že zůstanete ve spojení se svými úkoly bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozsáhlá knihovna šablon ClickUp se může pochlubit více než 1 000 zdroji, včetně šablon pro správu úkolů, kalendáře obsahu a šablon Getting Things Done, které zefektivňují proces nastavení.
- ClickUp Docs slouží jako centra pro brainstorming, jsou ideální pro organizování úkolů a neocenitelné pro ty, kteří používají metodu GTD.
- Pomocí ClickUp Tasks můžete nahrávat doplňkové soubory, přidělovat odpovědnosti, vkládat podúkoly a propojovat své úkoly s jinými dokumenty.
- Jeho sada nástrojů pro spolupráci vám umožňuje delegovat, diskutovat a společně editovat, čímž podporuje týmovou práci.
- Integrované sledování času nabízí přehled o délce úkolů a optimalizuje plánování do budoucna.
- Naplánujte si měsíc pomocí intuitivního kalendáře ClickUp.
- Hladká integrace s Apple, Outlookem a Google Kalendářem zajišťuje, že váš kalendář pro správu projektů je vždy synchronizován.
Omezení ClickUp
- Je to mnohem víc než jen aplikace s seznamem úkolů, která může být pro nováčky příliš složitá a vyžaduje určitou dobu na osvojení.
- Ne všechny pokročilé a prémiové funkce ClickUp jsou dostupné ve bezplatné verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 720+ recenzí)
2. TickTick
TickTick je aplikace pro správu úkolů pro ty, kteří hledají efektivní správu úkolů, která vyhovuje individuálním i týmovým potřebám. Tato aplikace pro digitální plánování usnadňuje vytváření úkolů, seznamů úkolů a dalších věcí, ať už samostatně nebo jako součást týmu.
TickTick se odlišuje vestavěnými nástroji pro zvýšení produktivity, které zjednodušují správu času a zajišťují včasné vyřizování úkolů.
Nejlepší funkce TickTick
- Vestavěný časovač Pomodoro zvyšuje soustředění a produktivitu při práci na vašem seznamu úkolů.
- Pokročilé připomenutí nabízí naplánované výzvy a dokonce i upozornění založená na poloze podle vašeho marketingového kalendáře.
- Komplexní dostupnost zahrnuje platformy iOS (iPhone a iPad) a Android.
Omezení TickTick
- Žádná funkce přímé synchronizace kalendáře nemůže ztížit správu pracovní zátěže.
- Omezená integrace aplikací třetích stran
- Bezplatná verze omezuje počet úkolů, které můžete přidat do svého seznamu úkolů.
Ceny TickTick
- Základní: Zdarma
- Premium: 27,99 $ za uživatele a rok
Hodnocení a recenze TickTick
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
3. Microsoft To Do
Tato aplikace pro správu úkolů slouží jako pomocník při správě úkolů pro ty, kteří jsou hluboce zakořeněni v ekosystému Microsoft. Nejde jen o seznamy úkolů nebo úkoly; jde o integraci – Planner a Outlook se stávají nedílnou součástí vašeho každodenního plánování, jak stanovit priority vaší práce.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft To Do
- Považována za jednu z nejlepších kalendářových aplikací, protože její design napodobuje fyzický plánovač, díky čemuž je vizualizace dne a týdne intuitivní.
- Opakující se úkoly ve vašem seznamu úkolů, dokonce i v individuálních plánech, lze nastavit bez námahy.
- Vylepšená spolupráce vám umožňuje delegovat a diskutovat o úkolech na vašem seznamu úkolů v rámci aplikací To Do a Microsoft Planner.
Omezení aplikace Microsoft To Do
- Vizuální přizpůsobení je poněkud omezené, uživatelé by uvítali pokročilejší formátování svých seznamů úkolů.
- Aplikace postrádá přímý náhled kalendáře, což vás omezuje na formáty seznamů.
Ceny Microsoft To Do
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft To Do
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 750 recenzí)
4. OmniFocus
OmniFocus je určen pro profesionály, kteří se potýkají se složitými úkoly, a nabízí propracované prostředí v jednoduchém nástroji pro správu úkolů, zejména pro uživatele Mac.
Tato aplikace klade důraz na přístupnost, takže můžete spravovat úkoly na cestách – na Macu, iPhonu nebo dokonce na Apple Watch. Od mnoha současných aplikací se odlišuje svou offline funkčností, která vám zajistí produktivitu i bez připojení k internetu.
Nejlepší funkce OmniFocus
- Hladká synchronizace v reálném čase napříč všemi vašimi zařízeními Apple
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Nabízí hromadnou úpravu pro hromadné změny úkolů.
- Díky přizpůsobivosti Siri můžete úkoly spravovat pomocí hlasových příkazů.
- Nabídka sdílení umožňuje importovat položky akcí z jakékoli aplikace ve vašem zařízení.
Omezení OmniFocus
- OmniFocus nenabízí bezplatný tarif.
- Tento software je zaměřen na Apple, což může omezovat jeho uživatelskou základnu.
Ceny OmniFocus
- Pro web: 4,99 $ za uživatele a měsíc
- Pro: 9,99 $ za uživatele a měsíc
- Standardní licence V3: Jednorázová platba ve výši 49,99 $.
- Licence V3 Pro: Jednorázová platba ve výši 99,99 $.
Hodnocení a recenze OmniFocus
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (70+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy OmniFocus!
5. Todoist
Pro ty, kteří si cení jednoduchosti bez obětování funkčnosti ve své aplikaci pro denní plánování, se Todoist jeví jako nejlepší volba. Tato platforma, kompatibilní s různými metodikami osobní produktivity, vám umožňuje rozdělit úkoly do projektů a zajistit tak organizaci všech aspektů vašeho života.
Ačkoli jeho hlavní předností je správa úkolů, neváhá usnadňovat týmové projekty. Vzhledem k jeho dostupnosti na různých platformách vám Todoist zajistí, že budete mít přehled o úkolech bez ohledu na to, jaké zařízení používáte.
Nejlepší funkce Todoist
- Příkazy v přirozeném jazyce umožňují intuitivní vytváření a plánování úkolů.
- Funkce Projekty přináší přehlednost do kategorizace úkolů, ať už pracovních nebo osobních.
- Systém Karma nabízí vizuální přehled o produktivitě a podporuje důsledné plnění úkolů.
- Hladká integrace s Google Kalendářem
Omezení Todoist
- Připomenutí úkolů jsou k dispozici pouze pro prémiové uživatele.
- Integrace s nezbytnými nástroji pro produktivitu, jako jsou e-maily a kalendáře, je poněkud omezená.
Ceny Todoist
- Plán pro začátečníky/startéry: zdarma
- Pro Plan: 4 $ za uživatele za měsíc
- Business Plan: 6 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (760+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 250 recenzí)
6. Things 3
Things 3 je digitální řešení, které bojuje proti chaosu úkolů a nabízí funkce, díky nimž budou vaše úkoly pečlivě organizovány. Kromě samotné organizace zajišťuje, že nikdy nezmeškáte termíny.
Ať už jste fanouškem systému značek, přizpůsobených připomínek nebo potřebujete integraci s nástroji jako Slack, Things 3 vám to umožní. Navíc díky verzím pro iOS a web není přístupnost nikdy problém.
3 nejlepší funkce Things
- Denní seznamy úkolů nabízejí strukturovaný přehled okamžitých úkolů.
- Funkce „Nadpisy“ usnadňuje segmentaci úkolů do příslušných kategorií.
- Pokročilé zpracování přirozeného jazyka zajišťuje přesnou interpretaci a plánování úkolů.
Omezení Things 3
- Chybí specializované aplikace pro uživatele Androidu.
- Spolupráce na úkolech nebo seznamech není funkcí.
- Není k dispozici freemium verze.
Ceny Things 3
- Pro Mac: Jednorázová platba ve výši 49,99 $.
- Pro iPhone a Apple Watch: Jednorázová platba ve výši 9,99 $.
- Pro iPad: Jednorázová platba ve výši 19,99 $.
Hodnocení a recenze Things 3
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
7. TeuxDeux
Esteticky příjemný a působivě praktický TeuxDeux dokonale spojuje formu a funkci. Jeho platforma organizuje úkoly v přehledném týdenním přehledu, což uživatelům umožňuje okamžitě identifikovat jejich nejdůležitější povinnosti.
Tato aplikace není jen jednoduchým správcem úkolů, ale nabízí také funkce jako opakující se úkoly, díky nimž uživatelé již nemusí opakovaně zadávat stejné úkoly. Má svěží design s výraznými písmy, ale zároveň zachovává přehledné zobrazení.
Nejlepší funkce TeuxDeux
- Snadno plánujte a prohlížejte opakující se úkoly a eliminujte tak nadbytečnost v plánování.
- Přizpůsobitelné funkce inteligentních seznamů zlepšují organizaci a stanovení priorit.
- Úkoly se po dokončení automaticky přesouvají na další den, což zajišťuje hladký průběh všech činností.
- Podpora Markdown zvyšuje srozumitelnost popisů úkolů.
- Dostávejte pravidelné e-maily s aktualizacemi o vašich denních povinnostech.
- Přizpůsobte si vzhled pomocí přizpůsobitelného barevného kruhu.
- Synchronizovaná funkčnost mezi aplikací pro iPhone a webovou platformou
Omezení TeuxDeux
- Aplikace není k dispozici v bezplatné verzi.
- Uživatelé Androidu jsou opomenuti, protože nemají k dispozici žádnou specializovanou aplikaci.
- Funkce pro spolupráci jsou omezené; úkoly týmu nelze snadno spravovat.
Ceny TeuxDeux
- 3 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TeuxDeux
- G2: 4,5/5 (21+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (7+ recenzí)
8. Toodledo
Společnost Toodledo si vybudovala pevnou pozici v oblasti produktivity a vykazuje konzistentní výkon a přizpůsobivost. Je to více než jen aplikace pro vytváření seznamů úkolů, zahrnuje široké spektrum pokročilých funkcí pro správu úkolů. V průběhu let začlenila zpětnou vazbu uživatelů v reálném čase a držela krok s moderními metodikami produktivity. Je to důkaz syntézy odolnosti a moderní efektivity.
Nejlepší funkce Toodledo
- Vysoká míra přizpůsobitelnosti zajišťuje uživatelský zážitek na míru.
- Komplexní platforma pro zaznamenávání nápadů, třídění seznamů a vytváření strategických plánů.
- Habit Tracker pomáhá vštěpovat pozitivní návyky a zajišťuje odpovědnost uživatelů.
- Podporujte synergii týmu pomocí sdílení úkolů, přiřazování úkolů a nástrojů pro spolupráci.
- Mějte přehled o prioritách díky včasným upozorněním
- Offline přístup zaručuje nepřerušovaný pracovní tok.
- Rychlé přidávání úkolů usnadňuje rozšíření prohlížeče Toodledo.
Omezení Toodledo
- Design a rozhraní se někomu mohou zdát zastaralé.
- Počáteční fáze učení může být pro některé nováčky náročná.
- Prémiové funkce vyžadují předplatné.
Ceny Toodledo
- Zdarma
- Standard: 3,99 $ za uživatele a měsíc
- Plus: 5,99 $ za uživatele a měsíc
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Toodledo
- G2: 4,4/5 (49+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
9. Memorigi
Memorigi je dynamická aplikace pro správu úkolů přizpůsobená modernímu uživateli.
Díky intuitivnímu rozhraní slibuje plynulý zážitek při organizování úkolů, nastavování připomínek a spolupráci s týmy.
Díky robustním funkcím v kombinaci s uživatelsky přívětivým designem je ideální volbou pro osobní i profesionální použití.
Nejlepší funkce Memorigi
- Interaktivní rozhraní, které zajišťuje snadné zadávání a správu úkolů
- Hladká synchronizace mezi zařízeními zaručuje aktualizovaný stav úkolů.
- Nástroje pro spolupráci podporují synergii týmu
- Integrovaný kalendář pro komplexní přehled úkolů a připomínek
- Pokročilá nastavení oznámení zajišťují včasné provedení úkolů.
- Možnosti integrace s dalšími oblíbenými aplikacemi a softwarem
- Všestranné režimy zobrazení, včetně zobrazení seznamu, dlaždic a Kanbanu
Omezení Memorigi
- Bezplatná verze může omezovat některé pokročilé funkce.
- Integrace s externím softwarem může být omezená.
- Možnosti přizpůsobení mohou být ve srovnání s konkurencí omezené.
Ceny Memorigi
- Zdarma
- Premium: 49,99 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Memorigi
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Quire
Quire se odlišuje svým zaměřením na mikromanagement. Díky jedinečnému „vnoření“ a začlenění Kanban tabulek jsou úkoly rozděleny do nebývalých detailů.
Quire zajišťuje, že následné kroky jsou jasně definovány v rámci každé zastřešující úkolové karty. Můžete prioritizovat úkoly, přiřazovat úkoly a spravovat projekty na detailní úrovni. Navíc jsou jeho pokročilé možnosti filtrování velkým přínosem pro uživatele, kteří chtějí prioritizovat své povinnosti.
Nejlepší funkce Quire
- Hladké rozdělení mezi hlavními úkoly a podúkoly pomáhá při detailním plánování.
- Podrobné zprávy o postupu umožňují uživatelům sledovat míru dokončení úkolů.
- Naplánujte si opakující se úkoly, abyste zajistili konzistentnost a včasné provedení.
- Komplexní mobilní aplikace pro uživatele iOS i Android
- Integrovaný kalendář nabízí ucelený přehled úkolů a termínů.
- Inovativní využití Kanban tabulek přidává vizuální rozměr ke správě úkolů.
Omezení Quire
- Někteří uživatelé považovali proces zapojení za mírně složitý.
- Integrace s nástroji a aplikacemi třetích stran nemusí být tak rozsáhlá jako u konkurence.
- Absence vestavěné chatovací funkce může omezovat komunikaci týmu v reálném čase.
Ceny Quire
- Zdarma
Hodnocení a recenze Quire
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Proč ClickUp vede seznam alternativ k Any.do
V rozsáhlé oblasti nástrojů pro správu úkolů se ClickUp neustále vyznačuje. Ačkoli se na trhu nachází řada pozoruhodných konkurentů, ClickUp se odlišuje svou přizpůsobivostí jak individuálním, tak týmovým projektům.
Skutečná síla ClickUp spočívá v jedinečné kombinaci všestrannosti a uživatelské přívětivosti. Ať už jste jednotlivec, který se snaží zefektivnit každodenní úkoly, nebo tým, který se snaží optimalizovat pracovní postupy, bohatá sada funkcí ClickUp vám poskytne vše, co potřebujete. Bezplatná verze platformy sama o sobě nabízí podstatný vhled do jejích schopností, i bez odemknutí všech jejích funkcí. Ve spojení s rozsáhlou knihovnou šablon, která se může pochlubit více než 1 000 předem připravenými zdroji, je ClickUp více než jen nástroj pro správu úkolů; je to celý ekosystém produktivity.
Zapojení se do silné komunity ClickUp může vylepšit vaše zkušenosti. Zde můžete získat informace, objevit praktické tipy pro použití a dokonce objevit inovativní způsoby, jak využít potenciál platformy. A pokud budete mít někdy pochybnosti, zákaznická podpora ClickUp je vždy připravena vám poradit.
V podstatě se jedná o víc než jen o přijetí dalšího nástroje – jde o partnerství s řešením, které je navrženo tak, aby zvýšilo vaše organizační schopnosti. Ponořte se do ClickUp a nechte ho předefinovat vaši produktivitu.