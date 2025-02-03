10 nejlepších alternativ a konkurentů OmniFocus v roce 2025

Pokud jde o aplikace pro správu úkolů vytvořené pro zařízení MacOS a iOS, vybaví se vám jedno jméno: OmniFocus.
Pokud jste výhradně uživatelem Macu, není to problém, ale co když jste uživatelem Androidu? Nebo možná potřebujete řešení pro správu úkolů s funkcemi, které OmniFocus nenabízí.
Ačkoli je OmniFocus jednou z nejoblíbenějších aplikací pro správu seznamů úkolů pro uživatele Mac, nesplňuje všechny požadavky, pokud jde o funkčnost a kompatibilitu zařízení.
Pokud chcete stejné (nebo lepší) funkce a výhody OmniFocus, ale potřebujete něco navíc, jste na správném místě. ?
Náš seznam 10 nejlepších alternativ OmniFocus obsahuje přehled jednotlivých možností a několik tipů, které vám pomohou zvládnout váš seznam úkolů.
Co byste měli hledat v alternativách k OmniFocus?
Vzhledem k tomu, že existuje tolik aplikací pro správu úkolů a seznamů úkolů, může být náročné rozlišit mezi všemi těmito alternativami k OmniFocus.
Podle našeho názoru je nejlepší zvolit nástroje, které nabízejí:
- Více zobrazení: Seznamy úkolů jsou skvělé, ale někdy potřebujete něco vizuálnějšího. Hledejte aplikaci pro seznamy úkolů, která obsahuje Kanban tabule nebo Ganttovy diagramy, abyste mohli vizualizovat své pracovní postupy, časové osy a další.
- Elegantní mobilní aplikace: Webové nástroje jsou samozřejmě skvělé, ale potřebujete něco víc. Místo cloudových řešení se rozhodněte pro alternativy OmniFocus, které nabízejí skvělou mobilní aplikaci. Hledejte možnosti s elegantním uživatelským rozhraním, které je intuitivní a příjemné na pohled.
- Užitečné šablony: Kdo by chtěl vytvářet seznamy od nuly? Kvalitní aplikace pro seznamy úkolů šetří čas díky šablonám pro kontrolní seznamy, poznámky, myšlenkové mapy a další.
- Sledování času: Ať už potřebujete pomoc s organizací svého osobního života nebo nástroj pro řízení projektů, abyste zvládli svůj nabitý seznam úkolů v práci, hledejte aplikaci, která nabízí sledování času. Sledujte, kolik času trávíte mytím nádobí nebo jak dlouho vám trvá sestavování zpráv v práci. Tyto informace vám mohou pomoci najít způsoby, jak ušetřit čas.
10 nejlepších alternativ OmniFocus, které můžete použít
Chápeme to. Potřebujete něco podobného OmniFocus, ale nemáte čas procházet milióny aplikací pro seznamy úkolů, které jsou k dispozici. Právě proto je tu tento seznam.
Zde jsou nejlepší alternativy k OmniFocus:
1. ClickUp
ClickUp samozřejmě zpracovává dokumenty, projekty a cíle, ale věděli jste, že jsme také robustní aplikace pro plánování úkolů? Ať už sledujete úkoly pro největší projekt svého života nebo plánujete rodinnou dovolenou, ClickUp Tasks je připraven na výzvu. ?
Vytvářejte úkoly a podúkoly v rámci projektů podle svého výběru. Označujte důležité úkoly, přidávejte termíny splnění a zvěte spolupracovníky.
Spolu s členy týmu můžete spolupracovat a delegovat úkoly rychlostí jednoho kliknutí. Ke každému úkolu existuje několik vlákna komentářů, takže všechny konverzace zůstávají tam, kam patří – vedle vaší práce. Pomocí automatizace a pravidel ClickUp předává úkoly mezi členy vašeho týmu, aby se práce neustále posouvala vpřed.
Provádíte úkoly denně, týdně nebo měsíčně? Máme pro vás řešení. Stačí jednou nastavit opakující se úkol a ClickUp automaticky vyplní váš kalendář během několika sekund.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zefektivněte vytváření úkolů pomocí šablony pro správu úkolů ClickUp.
- Rozdělte velké úkoly na malé, snadno zvládnutelné úkoly.
- Přizpůsobte si úkoly projektu pomocí více než 35 ClickApps
- Vytvořte si databázi úkolů, abyste mohli rychle procházet stovky úkolů ve vaší firmě.
- Integrujte dokumenty, dashboardy, tabule, cíle a chaty do jedné platformy
Omezení ClickUp
- Některé funkce, jako například ClickUp AI, jsou k dispozici pouze pro placené účty.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele, platba ročně; 10 $/měsíc na uživatele, platba měsíčně
- Business: 12 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně; 19 $/měsíc na uživatele, placeno měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Workflowy
Workflowy je software pro správu úkolů, nástroj pro ukládání myšlenek a úložiště souborů v jednom. Prezentuje se jako alternativa k Evernote a DropBox.
Worflowy má jednoduchý přehled úkolů, který však v případě potřeby můžete převést na Kanbanovou tabuli.
Pomocí Workflowy můžete nahrávat soubory a obrázky a ukládat je pro pozdější použití. Můžete si je nechat pro sebe nebo rychle sdílet odkaz na tyto soubory se spolupracovníky. Workflowy nevyžaduje, aby spolupracovníci měli účet, což usnadňuje spolupráci na cestách.
Nejlepší funkce Workflowy
- Workflowy má aplikaci pro iOS i Android.
- Uspořádejte si poznámky pomocí značek Workflowy
- Převádějte seznamy na Kanban tabule
- Sbalte určité podrobnosti nebo seznamy, abyste viděli pouze informace, které jsou právě teď důležité.
Omezení Workflowy
- Bezplatná verze omezuje úložiště souborů, spolupráci a odrážky.
Ceny Workflowy
- Navždy zdarma
- Pro: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Workflowy
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10 recenzí)
3. Remember the Milk
Remember the Milk je roztomilý, ale překvapivě robustní systém pro správu úkolů, který můžete využít jak v osobním, tak v profesním životě. ?
Funkce Smart Add vám umožňuje rychle přidat podrobnosti úkolu na jeden řádek s podrobnostmi o termínech, opakujících se úkolech, značkách a dalších informacích. Zatímco většina aplikací pro správu úkolů vám posílá připomenutí, nám se líbí, že Remember the Milk nabízí nejen připomenutí v aplikaci*, ale také připomenutí prostřednictvím e-mailu, SMS, IM a dokonce i X (platforma dříve známá jako Twitter).
Nejlepší funkce aplikace Remember the Milk
- Integrace s Google Assistant, Alexa, Siri a dalšími
- „The Dairy“ poskytuje komunitou vytvořené aplikace, které rozšiřují funkčnost Remember the Milk.
- Organizujte úkoly pomocí barevně označených štítků a podúkolů.
- Připojte se k DropBoxu nebo Google Drive a připojte soubory k úkolům.
Omezení aplikace Remember the Milk
- K vytvoření vlastních automatizací v nástroji pro správu projektů musíte použít „Milkscript“ (JavaScript).
- Roční předplatné za 40 dolarů je za prémiovou verzi poměrně vysoká cena.
Ceny aplikace Remember the Milk
- Zdarma
- 39,99 $/rok za vylepšené funkce
Hodnocení a recenze Remember the Milk
- G2: 4,4/5 (16 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
4. Úkoly Google
Google Tasks je aplikace pro správu seznamu úkolů od společnosti Google. Nejedná se však o samostatnou aplikaci. Abyste měli přístup ke svým úkolům, musíte se přihlásit do Gmailu, Kalendáře Google nebo Disku Google.
Velkou výhodou aplikace Tasks je její integrace s ostatními produkty Google. Pokud jste organizace využívající produkty Google, je tato aplikace pro správu seznamu úkolů jasnou volbou. K úkolům máte přístup z e-mailu, prezentací, kalendáře a dalších aplikací, aniž byste museli přepínat mezi různými platformami. ?
Je Tasks nejrobustnější alternativou OmniFocus na trhu? Ne, ale díky své jednoduchosti a integraci s produkty Google je vhodnou volbou pro ty, kteří potřebují jednoduchý správce úkolů.
Ačkoli je Google Tasks technicky zdarma, většina firem k němu získává přístup prostřednictvím předplatného Google Workspace.
Nejlepší funkce Google Tasks
- Google Tasks se hladce integruje s Google Assistant pro hands-free připomenutí.
- Úkoly se synchronizují s ostatními zařízeními téměř v reálném čase.
- Zjednodušené rozhraní je snadno srozumitelné a přehledné.
Omezení aplikace Google Tasks
- Postrádá pokročilé funkce jiných alternativ OmniFocus.
- Nemůžete označovat ostatní spolupracovníky ani jej používat jako skutečný nástroj pro řízení projektů.
- Neexistuje žádná samostatná webová aplikace, což je škoda pro uživatele stolních počítačů, kteří chtějí komplexnější řešení pro správu úkolů.
Ceny Google Tasks
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Tasks
- G2: 4,7/5 (více než 14 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 500 recenzí)
5. 2Do
2Do se prezentuje jako plně vybavený nástroj pro „getting things done“ (GTD). Ačkoli je určen především pro iPhone, iPad a Mac, nabízí také aplikaci pro telefony a tablety s Androidem pro jednoduchou správu úkolů.
Nenechte se však zmást jednoduchým uživatelským rozhraním. 2Do možná nevypadá, že umí příliš mnoho, ale tato platforma má spoustu vychytávek. Seskupujte úkoly pro snadnou organizaci a filtrujte je podle značek, umístění a časového rozsahu, abyste našli to, co hledáte.
Ačkoli nejsou k dispozici pro Android, Quick Add (iOS) a Quick Entry (Mac) umožňují přidat více úkolů pouhými několika klepnutími.
Mimochodem, 2Do je jedinečná tím, že nabízí jednorázový licenční poplatek namísto předplatného SaaS. Pokud se vám líbí myšlenka zaplatit za software najednou, mohla by to být pro váš tým dobrá alternativa k OmniFocus.
Nejlepší funkce aplikace 2Do
- Užívejte si větší klid díky automatickým zálohám
- Hromadná úprava úkolů pouhými několika klepnutími
- Inteligentní plánování skrývá úkoly, dokud nenastane čas je splnit, takže ve vašem feedu uvidíte méně nepořádku.
Omezení aplikace 2Do
- 2Do je více kompatibilní s iOS, takže uživatelé Androidu nemusí mít přístup ke všem funkcím.
- Je to zdánlivě složité a má to svou naučnou křivku pro software pro správu úkolů.
Ceny 2Do
- Licence pro jednoho uživatele: 49,99 $ pro až pět osobních zařízení s MacOS
- Licence pro více uživatelů: 149,99 $ pro až pět osob s čtyřmi zařízeními MacOS pro každou z nich
Hodnocení a recenze 2Do
- G2: 3,5/5 (2 recenze)
- Capterra: N/A
6. Hitask
Hitask je robustní alternativa k OmniFocus. Ukládá nejen vaše úkoly, ale také projekty a události ve vaší frontě. ?
Hitask nabízí skvělé organizační funkce: třídění úkolů a projektů pomocí štítků a barevného označování. Snadná spolupráce s členy týmu prostřednictvím sdíleného týmového kalendáře a úložiště dokumentů.
A to nejlepší? Hitask nabízí sledování času pro každý úkol a dokonce generuje časové zprávy.
Hitask se integruje s Google Kalendářem a Google Úkoly, což z něj činí užitečný nástroj pro rozšíření funkčnosti vašich stávajících Google služeb.
Je také k dispozici na webu, pro Mac, Windows, Android, iPhone a iPad, takže je velká šance, že Hitask budou moci používat všichni členové vašeho týmu.
Nejlepší funkce Hitask
- Vyberte si, kdo může vidět vaše věci, pomocí selektivních oprávnění.
- Přístup přes zařízení iPhone, iPad a Android
- Vytvářejte úkoly zasláním e-mailu na svůj účet Hitask.
Omezení Hitask
- Někteří uživatelé hlásí problémy s zákaznickou podporou.
- Ostatní uživatelé hlásí pomalý výkon a chyby.
Ceny Hitask
- Zdarma
- Podnikání: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hitask
- G2: 4,4/5 (96+ recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 40 recenzí)
7. Nozbe
Nozbe je vytvořeno speciálně pro podnikatele, kteří hledají alternativu k OmniFocus pro pracovní i osobní úkoly. Je organizováno podle projektů, úkolů a komentářů, abyste měli kontrolu nad svými každodenními úkoly.
Můžete také označit určité projekty jako oblíbené, aby byly vždy v horní části aplikace. Úkoly si můžete nechat pro sebe nebo je sdílet se svým týmem, aby se práce hnala kupředu.
Nozbe funguje na Macu, Windows, Androidu, iPadu, iPhonu a dokonce i offline, když jste na cestách. Můžete se přihlásit pomocí účtu Google nebo Apple, takže není třeba vytvářet další přihlašovací údaje.
Nejlepší funkce Nozbe
- Funkce Incoming zvýrazňuje dnešní úkoly, úkoly po termínu a oznámení o všem, co vyžaduje vaši pozornost.
- Kalendáře pro správu projektů vám dávají možnost rozhodnout, co je nejdůležitější.
- Vytvořte oddělené prostory pro své osobní a pracovní úkoly (aby zaměstnanci náhodou neviděli osobní úkoly, jako je „Objednat kolonoskopii“).
Omezení Nozbe
- Nozbe nezahrnuje sledování času
- Někteří uživatelé hlásí problémy se synchronizací.
Ceny Nozbe
- Zdarma
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nozbe
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
8. Quire
Quire je jednou z nejlepších alternativ OmniFocus určených pro týmovou spolupráci. Jeho funkce drag-and-drop a více zobrazení jsou perfektní pro jakýkoli tým, ale ideální jsou zejména pro Agile a Scrum.
Quire věří v sílu dílčích úkolů natolik, že vám umožňuje vytvářet dílčí dílčí úkoly. A dílčí dílčí dílčí úkoly. Chápete, o co jde. Tím se velké projekty rozdělí na malé, dosažitelné úkoly. ✅
Pomocí zobrazení Kanban board můžete na jednom místě sledovat pracovní vytížení svého týmu. Zobrazení Timeline (neboli Ganttův diagram) vizualizuje milníky, aby váš tým mohl plnit své úkoly. Zobrazení Calendar je také skvělé pro organizaci harmonogramu vašeho týmu a programu schůzek.
Nejlepší funkce Quire
- Quire obsahuje opakovaně použitelné šablony
- Sdílejte odkazy s klienty nebo externími týmy pro rychlejší spolupráci týmu.
- Health Stats sleduje celkový stav každého člena týmu a projektu.
Omezení Quire
- Někteří uživatelé hlásí problémy s navigací v pracovních prostorech.
- Ostatní uživatelé říkají, že chtějí možnost nastavit připomenutí úkolů.
Ceny Quire
- Zdarma
- Professional: 7,65 $/měsíc na uživatele
- Premium: 13,95 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 19,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Quire
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 110 recenzí)
9. Akiflow
Akiflow je konsolidovaný nástroj pro správu úkolů, který kombinuje úkoly z jiných nástrojů pro spolupráci a zefektivňuje tak váš pracovní postup. Importujte úkoly z Outlooku, Asany, Todoistu a nespočtu dalších platforem do Akiflow a získejte jednotný přehled o všem.
Ušetříte tak spoustu času, pokud pracujete s týmy nebo klienty, kteří používají různé aplikace pro správu úkolů, a už vás nebaví se každý den přihlašovat do pěti různých správců úkolů.
Líbí se nám, jak je Akiflow zaměřený na schůzky. Propojuje se s vaším kalendářem, aby zjednodušil dostupnost, a dokonce zohledňuje časová pásma. Můžete si také v kalendáři vyhradit čas na vyřízení určitých úkolů, což vám poskytne nerušený čas na soustředění se na skutečnou práci. ?
Nejlepší funkce Akiflow
- Vyhraďte si v kalendáři čas na úkoly, které jsou nejdůležitější.
- Pomocí chytrých klávesových zkratek můžete úkoly prioritizovat, plánovat nebo odložit.
- Selektivně sdílejte svou dostupnost pro schůzky
Omezení Akiflow
- Měsíční cena 25 dolarů je poměrně vysoká.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s integrací třetích stran.
Ceny Akiflow
- 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Akiflow
- G2: 5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
10. Todoist
Todoist se prezentuje jako kombinace aplikace pro správu úkolů a seznamu úkolů. Je to významná úspora času pro lidi, kteří chtějí alternativu k OmniFocus, která funguje v kanceláři i doma. Stačí nastavit samostatné pracovní prostory a snadno oddělíte pracovní úkoly od osobních úkolů, jako je „Vzít Fluffyho k veterináři“.
Todoist automaticky organizuje úkoly podle termínu splnění. Podívejte se, co máte na programu dnes, nebo si prohlédněte nadcházející úkoly, abyste věděli, co vás čeká. Ale nebojte se, můžete si také nastavit vlastní filtry, abyste viděli nejnaléhavější úkoly.
Nejlepší funkce Todoist
- Rozpoznávání přirozeného jazyka rychle vyplní podrobnosti vašeho seznamu úkolů.
- Sdílejte projekty s rodinou nebo kolegy
- Využijte galerii šablon pro sledování projektů, programy schůzek a další účely.
Omezení Todoist
- Připomenutí úkolů jsou k dispozici pouze v plánech Pro.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (760 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 250 recenzí)
Vyberte si aplikaci pro úkoly, která umí všechno
OmniFocus je sám o sobě spolehlivým nástrojem pro správu práce, ale není to jediná možnost. Ať už chcete flexibilnější platformu nebo jen potřebujete více funkcí, alternativy OmniFocusu v tomto průvodci vám pomohou dosáhnout vašeho cíle. ?
Můžete si udělat vlastní průzkum, ale pokud chcete začít hned, vyberte si ClickUp. Jsme mnohem víc než jen aplikace pro seznamy úkolů. Náš integrovaný software pro řízení projektů je skutečnou úsporou času pro projektové manažery a majitele firem.
ClickUp Tasks se integruje s Docs, Whiteboards a dokonce i ClickUp AI, aby vám pomohl pracovat lépe a za kratší dobu.