10 nejlepších aplikací pro kalendáře s umělou inteligencí, které zefektivní plánování v roce 2025

Konečně najdete volný termín pro schůzku, ale pak zjistíte, že ho někdo jiný rezervoval dříve. Přesunete schůzku, ale teď se nemůže zúčastnit polovina týmu.
Než se nadějete, strávíte celý den koordinací místo prací.
Kalendář s umělou inteligencí zbavuje plánování frustrace. Najde nejvhodnější termíny pro schůzky, vyhýbá se konfliktům s vašimi stávajícími závazky a dokonce se přizpůsobí i změnám v rozvrhu na poslední chvíli, takže to nemusíte dělat vy.
Pokud vás unavuje chaos v kalendáři, tyto AI asistenti pro plánování a kalendáře vám mohou pomoci. Pojďme na to! 💪🏼
⏰ 60sekundové shrnutí
Co byste měli hledat v kalendáři s umělou inteligencí?
Pokud jde o plánování, dobrý kalendář s umělou inteligencí umí víc než jen označovat data. Měl by vám pomoci plánovat chytřeji, šetřit čas a udržovat vše organizované bez zbytečných komplikací.
Jaké funkce byste tedy měli hledat, aby vám usnadnily život? 👀
Zde je několik, které doporučujeme:
- Chytrá doporučení pro plánování: Navrhuje optimální časy schůzek, termíny úkolů a pracovní bloky na základě dostupnosti a priorit.
- Hladká integrace kalendáře: Synchronizace s Google Tasks a Calendar, Apple Calendar, Outlookem a dalšími nástroji pro plánování umožňuje efektivní správu více kalendářů.
- Vyrovnávání pracovní zátěže: Rozděluje úkoly rovnoměrně mezi členy týmu, aby se zabránilo přetížení a zajistilo efektivní řízení času.
- Přizpůsobitelné zobrazení a filtry: Umožňuje organizovat plány podle dne, týdne nebo měsíce a filtrovat úkoly podle priority, přidělené osoby nebo projektu.
- Automatické plánování úkolů a událostí pomocí umělé inteligence: Automaticky vytváří, aktualizuje a přeplánovává úkoly na základě pracovní zátěže a termínů.
- Analýzy a statistiky založené na umělé inteligenci: Identifikují vzorce plánování, navrhují optimalizace a zlepšují rozvržení času.
- Spolupráce a koordinace schůzek: Pomáhá týmům najít nejlepší čas pro schůzky a vyhnout se konfliktům v plánování napříč různými časovými pásmy.
🧠 Zajímavost: Nejstarší známý kalendář na světě, jehož počátky sahají až do roku 8000 př. n. l., byl objeven ve Skotsku. Sledoval fáze měsíce a sezónní změny a ukazuje, jak starověcí lidé měřili čas dlouho předtím, než vznikly moderní nástroje umělé inteligence.
10 nejlepších nástrojů pro kalendáře s umělou inteligencí
V tomto seznamu jsme shromáždili nejlepší bezplatné kalendáře s umělou inteligencí, které vám usnadní a zpříjemní plánování. ✅
1. ClickUp (nejlepší pro sjednocené plánování a správu úkolů pomocí umělé inteligence)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která spojuje plánování s využitím umělé inteligence, správu úkolů a týmovou spolupráci do jedné plynulé platformy.
Místo toho, aby týmy musely používat několik různých nástrojů, mohou vše plánovat, stanovovat priority a sledovat na jednom místě.
Správa plánů se stává snadnou, když jsou úkoly, termíny a schůzky organizovány v jediném přehledu. Kalendář ClickUp vše přehledně zobrazuje, což usnadňuje úpravy plánů v případě změny priorit.
Představte si, že marketingový tým připravuje uvedení produktu na trh. Může naplánovat termíny pro obsah, naplánovat příspěvky na sociálních médiích a koordinovat akce spojené s uvedením produktu na trh – to vše v kalendáři – a zajistit tak, že nic nebude opomenuto.
ClickUp Calendar hladce integruje vaše úkoly, dokumenty, chaty a schůzky do jednotné platformy, čímž zvyšuje osobní produktivitu. Získáte také přístup k AI Notetakeru a AI Time Blockingu od ClickUp, které automaticky plánují úkoly na základě vaší stávající fronty úkolů, dostupnosti a priorit.
Synchronizace všech vašich kalendářů také zabraňuje konfliktům v plánování. Integrace kalendáře ClickUp jej propojuje s kalendáři Google, Apple a Outlook, takže aktualizace provedené na jedné platformě se promítnou do všech propojených účtů.
Například projektový manažer, který plánuje sprint review v ClickUp, může vidět svou dostupnost v pracovním kalendáři v Outlooku a Google Kalendáři pro osobní úkoly, čímž se vyhnete dvojím rezervacím, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Zajímá vás, jak lépe spravovat více kalendářů? V tomto videu👇🏽 máme pro vás ty správné tipy.
Asistence založená na umělé inteligenci posouvá produktivitu ještě dále.
ClickUp Brain, nativní AI asistent ClickUp, navrhuje optimální termíny úkolů, identifikuje potenciální překážky a automatizuje rutinní proces plánování, když je k tomu vyzván.
Řekněme, že tým pro tvorbu obsahu vyvažuje několik návrhů blogů. Asistent s umělou inteligencí může na základě pracovního vytížení doporučit nejlepší termíny odevzdání, což týmu pomůže efektivněji rozdělit úkoly.
📮 ClickUp Insight: Téměř 88 % respondentů našeho průzkumu nyní využívá nástroje s umělou inteligencí ke zjednodušení a zrychlení osobních úkolů. Chcete těchto výhod využít i v práci? ClickUp vám s tím pomůže!
ClickUp Brain vám pomůže zvýšit produktivitu o 30 % díky menšímu počtu schůzek, rychlým souhrnům generovaným umělou inteligencí a automatizovaným úkolům.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zůstaňte organizovaní a spravujte pracovní postupy: Pomocí ClickUp Tasks rozdělte projekty, přiřaďte odpovědnosti a sledujte pokrok na jednom místě.
- Efektivní stanovení priorit úkolů: Nastavte úroveň naléhavosti úkolů pomocí ClickUp Task Priorities, abyste se mohli nejprve soustředit na nejdůležitější práci.
- Zajistěte, aby zpětná vazba byla použitelná: Přidejte komentáře ClickUp Assign přímo do úkolů, abyste zajistili jasnou komunikaci a snadno sledovali řešení.
- Účastněte se schůzek, aniž byste opustili ClickUp: Získejte upozornění na schůzky a okamžitě se připojte k Zoom, Google Meet nebo Teams odkudkoli v ClickUp.
Omezení ClickUp
- Naučit se používat rozsáhlé funkce pro správu úkolů může nějakou dobu trvat.
- Chybí zde speciální funkce pro hlášení dílčích úkolů, která by byla užitečným doplňkem.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp rozhodně stojí za to! Kromě toho, že je to nástroj pro projektové řízení, má i mnoho dalších využití. Moje absolutně nejoblíbenější funkce je však zobrazení kalendáře. Nic se nevyrovná tomu, že mohu vidět všechny své pracovní úkoly a závazky na jednom místě. Moje pracovní úkoly? Zaškrtnuto. Schůzka na kávu? Zaškrtnuto. Narozeniny maminky? Také zaškrtnuto! Je tu ale jedna věc, která to ještě překonává. ClickUp Brain. Lidi, stačí se ho zeptat, kdy mám volno na naplánování schůzky nebo jestli členové mého týmu mohou převzít více práce, a všechno je hned po ruce! Úžasné, že?
🧠 Zajímavost: Názvy dnů v týdnu v angličtině jsou ovlivněny severskou mytologií. Středa je odvozena od Woden's Day (Odin v severské mytologii), zatímco čtvrtek a pátek jsou pojmenovány na počest Thora a Freyi.
2. Reclaim AI (nejlepší pro profesionály, kteří potřebují adaptivní plán)
Reclaim AI vytváří strukturovaný, ale flexibilní plán automatickým řízením vašich schůzek, opakujících se úkolů a osobních závazků.
Funkce blokování času řízená umělou inteligencí zajišťuje, že se do vašeho dne vejdou soustředěná práce, cvičení a další rutiny, aniž by docházelo ke kolizím. Systém se neustále učí a přizpůsobuje, aby se úkoly s vysokou prioritou naplánovaly, aniž by došlo k přetížení vašeho kalendáře.
Využijte nejlepší funkce AI
- Automatizujte blokování času pro rutinní činnosti, jako je cvičení, meditace a soustředěná práce.
- Najděte nejlepší termíny schůzek pomocí analýzy dostupnosti, časových pásem a minulých trendů v plánování.
- Dynamicky stanovujte priority úkolů, aby urgentní práce dostaly potřebnou pozornost.
- Synchronizujte více kalendářů napříč platformami pro konzistentní plánování bez překrývání.
Vyrovnejte se s omezeními umělé inteligence
- Vyžaduje čas na konfiguraci preferencí AI pro přesné plánování.
- Omezená ruční kontrola nad přeplánováním a úpravami priorit
- AI může při řešení konfliktních úkolů nesprávně interpretovat naléhavost.
Ceny Reclaim AI
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 18 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Získejte zpět hodnocení a recenze AI
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... Mezinárodní datová hranice zajišťuje, že cestující, kteří ji překračují směrem na západ, ztratí jeden den, zatímco ti, kteří ji překračují směrem na východ, jeden den získají. Země jako Samoa dokonce posunuly datovou hranici, aby posílily obchod s Austrálií a Novým Zélandem.
📖 Přečtěte si také: Testovali jsme nejlepší alternativy k aplikaci Reclaim AI pro plánování projektů
3. Clockwise (nejlepší pro týmy, které potřebují chytřejší plánování)
Clockwise snižuje počet kolizí v plánování a zachovává soustředěné pracovní sezení tím, že optimalizuje časy schůzek pro jednotlivce i týmy. Nástroj pro plánování s umělou inteligencí analyzuje pracovní vzorce, dostupnost a časová pásma, aby naplánoval schůzky v době, kdy nejméně naruší pracovní proces.
Místo toho, abyste trávili hodiny koordinací, můžete nechat platformu, aby se postarala o plánování a zároveň zajistila, že váš čas na soustředění zůstane chráněn.
Nejlepší funkce aplikace Clockwise
- Maximalizujte čas soustředění automatickým blokováním pracovních období bez rušivých vlivů.
- Optimalizujte plány týmu pomocí umělou inteligencí řízeného plánování schůzek, které minimalizuje přerušení.
- Dynamicky upravujte časy schůzek, abyste uvolnili prostor pro úkoly s vysokou prioritou.
Omezení aplikace Clockwise
- Nastavení může být složité pro větší organizace, které spravují více týmů.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro specializované pracovní postupy vyžadující přísná pravidla plánování
- Funkce vyšší úrovně vyžadují placené předplatné.
Ceny podle směru hodinových ručiček
- Zdarma
- Týmy: 6,75 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnikání: 11,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Clockwise
- G2: 4,7/5 (více než 65 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Clockwise?
Líbí se nám, že Clockwise pomáhá udržovat náš tým organizovaný. Má dny bez schůzek, automaticky řeší konflikty v plánování a líbí se nám, že můžeme týmové události vkládat do sdíleného kalendáře Clockwise. Rozhodně nám pomohlo zůstat jako tým organizovaní a pro nás to bylo velmi jednoduché nastavit a pak na to nemyslet.
🔍 Věděli jste, že... Sluneční rok má přibližně 365,2422 dní, takže přestupné roky jsou nezbytné, aby byl kalendář v souladu s oběžnou dráhou Země.
📖 Přečtěte si také: Alternativy k aplikaci Clockwise pro správu času a kalendáře
4. Motion (nejlepší pro jednotlivce, kteří chtějí chytrého asistenta pro kalendář)
Motion funguje jako inteligentní asistent produktivity, který se stará o plánování a stanovení priorit úkolů, aby váš den byl strukturovaný. Umělá inteligence neustále analyzuje vaše termíny, pracovní vytížení a dostupnost a vytváří denní plán, který se přizpůsobuje měnícím se prioritám.
Schůzky se plánují v optimálních časech, zatímco úkoly se zařazují tak, aby nedocházelo k přetížení kalendáře. Systém také zabraňuje nadměrnému vytížení a zajišťuje realistickou pracovní zátěž, která udržuje produktivitu, aniž by vedla k vyhoření.
Nejlepší funkce Motion
- Vyvažujte pracovní zátěž dynamickým přizpůsobováním úkolů podle priority a termínů.
- Chraňte si čas na soustředěnou práci pomocí úprav kalendáře řízených umělou inteligencí, které minimalizují rušivé vlivy.
- Získejte doporučení založená na umělé inteligenci, která zabrání přeplnění a nereálnému plánování.
Omezení pohybu
- Pro uživatele, kteří přecházejí z ručního plánování, může být naučení se používání těchto aplikací náročné.
- Méně flexibility pro vysoce komplexní pracovní postupy vyžadující časté ruční zásahy
- AI občas nesprávně interpretuje priority osobních úkolů, což vyžaduje ruční úpravy.
Ceny Motion
- Bezplatná zkušební verze
- Individuální: 34 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Business Pro: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Motion
- G2: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají o Motion skuteční uživatelé?
Chvíli se mi to opravdu líbilo. Fungovalo to skvěle, když jsem měl spoustu malých úkolů smíchaných s častými schůzkami nebo úkoly s konkrétním časovým rozvrhem. Když jsem přešel na pracovní postupy s většími projekty, které vyžadovaly dlouhé období soustředění, ztratilo to svou účinnost a já jsem nemohl ospravedlnit náklady.
⚙️ Bonus: Porovnejte Motion a Reclaim a zjistěte, který nástroj pro plánování s umělou inteligencí lépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
5. SkedPal (nejlepší pro prioritizaci úkolů pomocí umělé inteligence s flexibilním plánováním)
SkedPal kombinuje plánování založené na umělé inteligenci s inteligentním řízením času pro pokročilé sledování úkolů. Umožňuje vám definovat priority, nastavit časová omezení a nechat systém vytvořit strukturovaný, ale přizpůsobivý plán.
Tento nástroj průběžně upravuje plány na základě měnících se úkolů, pracovního vytížení a osobních preferencí, což je ideální pro uživatele, kteří potřebují strukturu bez pevných časových bloků.
Nejlepší funkce SkedPal
- Vytvářejte plány založené na umělé inteligenci, které upřednostňují úkoly podle termínů a pracovního vytížení.
- Dynamicky upravujte přidělování úkolů, abyste předešli přetížení a zajistili rovnováhu.
- Přizpůsobte si nastavení plánování tak, aby odpovídalo vašemu osobnímu rytmu produktivity.
- Vytvářejte zprávy o produktivitě, které vám pomohou sledovat plnění úkolů a využití času.
Omezení aplikace SkedPal
- Vyžaduje čas na doladění preferencí AI pro přesné plánování.
- Některé prémiové funkce jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
Ceny SkedPal
- Bezplatná zkušební verze
- Ročně: 9,95 $/měsíc + daně (fakturováno ročně)
- Měsíčně: 14,95 $/měsíc + daně
Hodnocení a recenze SkedPal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (170 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Římský kalendář měl původně pouze 10 měsíců. Leden a únor byly přidány později, ale lichý počet dní v měsících byl výsledkem reforem Julia Caesara, které měly za cíl sladit rok se slunečním cyklem.
6. Trevor AI (nejlepší pro jednotlivce, kteří chtějí seznam úkolů založený na umělé inteligenci)
Trevor AI promění váš seznam úkolů v inteligentně naplánovaný program, který zajistí, že důležité práce budou hotové, aniž by vám zaplnily celý den. Stačí přidat úkoly do Trevora a AI je naplánuje podle naléhavosti, pracovní zátěže a dostupného času.
Systém se průběžně přizpůsobuje novým prioritám a pomáhá vám zůstat produktivní bez stresu z detailního řízení organizace kalendáře.
Nejlepší funkce Trevor AI
- Převádějte seznamy úkolů na strukturované plány s umělou inteligencí řízeným rozmístěním úkolů.
- Dynamicky upravujte priority úkolů na základě naléhavosti, termínů a pracovní zátěže.
- Sledujte produktivitu pomocí přehledů o výkonu, které zdůrazňují trendy v využití času.
- Rozdělte si čas na úkoly podle své osobní energie a preferovaných pracovních hodin.
Omezení Trevor AI
- Aby umělá inteligence mohla generovat přesné plány, je nutné zadávat úkoly důsledně.
- Omezené funkce pro spolupráci ho činí méně vhodným pro týmové pracovní postupy.
Ceny Trevor AI
- Zdarma
- Pro: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trevor AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: V roce 45 př. n. l., když Julius Caesar zavedl juliánský kalendář, byl únor dočasně zcela vynechán, aby se měsíce sladily s ročními obdobími.
7. Kronologic (nejlepší pro prodejní týmy, které potřebují plánování schůzek založené na umělé inteligenci)
Kronologic automatizuje plánování důležitých obchodních schůzek a zajišťuje, že potenciální zákazníci budou osloveni ve správný čas, aniž by se museli zabývat zdlouhavou koordinací. Umělá inteligence vyhodnocuje kvalitu potenciálních zákazníků, jejich dostupnost a historii interakcí, aby našla nejlepší čas pro schůzky.
Proměňuje záměr v akci – ať už jde o následné kroky po telefonátu, rozšíření dosahu nebo rezervaci tisíců schůzek pro celý váš tým. Jeho AI předpovídá, kdy jsou potenciální zákazníci k dispozici, vyjednává podrobnosti a rezervuje schůzky.
Nejlepší funkce Kronologic
- Naplánujte obchodní schůzky okamžitě na základě dostupnosti potenciálních zákazníků a údajů o jejich zájmu.
- Analyzujte trendy v zapojení zákazníků a optimalizujte strategie plánování pro prodejní týmy.
- Synchronizujte je s nástroji CRM, abyste měli jistotu, že interakce se zákazníky jsou sledovány a spravovány bez problémů.
- Poskytujte analýzy úspěšnosti schůzek a efektivity plánování v reálném čase.
Kronologická omezení
- Navrženo především pro prodejní týmy, takže je méně užitečné pro obecné plánování.
- Pro plnou funkčnost je nutná integrace s platformami CRM.
Ceny Kronologic
- Individuální: 6 $/měsíc
- Malý tým: 140 $/měsíc (až pět uživatelů)
- Týmy: 1000 $/měsíc (týmy o 10, 20, 30 členech; fakturace ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kronologic
- G2: 4,2/5 (265+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Kronologic?
Líbí se mi, jak AI v Kronologic plánuje schůzky pro tým, což šetří nespočet e-mailů tam a zpět. Tým Kronologic také neustále přidává nové funkce. Náš prodejní tým tuto platformu miluje a rád má více schůzek.
🧠 Zajímavost: Na Marsu trvá rok 687 pozemských dní, což znamená, že marťanský kalendář by měl mnohem delší „měsíce“. Vědci dokonce pracují na návrhu marťanských kalendářů pro budoucí průzkum vesmíru.
8. Scheduler AI (nejlepší pro inteligentní plánování napříč více kalendáři)
Scheduler AI mění způsob, jakým rezervujete a spravujete schůzky, tím, že nahrazuje e-mailové řetězce pro hledání nejvhodnějších termínů inteligentním konverzačním asistentem s umělou inteligencí. Koordinuje logistiku, rozesílá pozvánky, stanovuje programy a dokonce sleduje váš kalendář, aby zajistil účast. Platforma také prohledává rozvrhy vašeho týmu a nabízí pečlivě vybrané návrhy termínů.
Je navržen tak, aby vyhovoval vašemu stylu práce, a hladce se integruje s Gmailem, Slackem, webovými stránkami a dokonce i textovými zprávami.
Nejlepší funkce aplikace Scheduler AI
- Získejte přizpůsobené časy schůzek pomocí pečlivě vybraných návrhů založených na přizpůsobitelných preferencích schůzek.
- Zjednodušte plánování skupinových schůzek tím, že zjistíte dostupnost týmu a sdělíte ji potenciálním zákazníkům nebo partnerům.
- Okamžitě obnovte zrušené schůzky pomocí připomínek AI a rychlé změny rezervace před změnou harmonogramu.
- Dynamicky upravujte plány, abyste se mohli přizpůsobit změnám na poslední chvíli bez manuálního úsilí.
Omezení plánovače AI
- Zatímco nastavení základních úkolů je snadné, zvládnutí pokročilých funkcí může novým uživatelům zabrat nějaký čas.
- Účinnost platformy do značné míry závisí na integraci s nástroji jako Slack, Gmail a CRM.
- Omezená ruční kontrola nad přeplánováním pro velmi specifické preference
Ceny aplikace Scheduler AI
- Start-up: 500 $/měsíc
- Růst: 1000 $/měsíc
- Podnikání: 2500 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikací Scheduler AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... Gregoriánský kalendář, přijatý v roce 1582, přeskočil 10 dní, aby opravil chyby v předchozím juliánském kalendáři. Po 4. říjnu toho roku následoval okamžitě 15. říjen, což mnoho lidí zmátlo.
9. TimeHero (nejlepší pro jednotlivce a týmy, které potřebují automatizované plánování úkolů)
TimeHero je produktivní nástroj využívající umělou inteligenci typu „ “, který zjednodušuje plánování, správu a automatizaci práce. Automaticky plánuje vaše denní úkoly, projekty a opakující se práce na základě vaší dostupnosti.
Tento nástroj dokáže spravovat celé projekty na autopilotu. Identifikuje rizikové úkoly, upozorňuje na přetížení členů týmu a upravuje pracovní postupy – to vše bez zbytečných schůzek nebo ručních aktualizací.
Nejlepší funkce TimeHero
- Převádějte seznamy úkolů na naplánované plány, které se vejdou do dostupných časových úseků.
- Dynamicky upravujte plánování na základě měnících se priorit a pracovní zátěže.
- Sledujte míru dokončení úkolů a využití času pomocí integrované analýzy produktivity.
- Vyhraďte si čas na práci s vysokou prioritou, aniž byste si plánovali termíny, které se navzájem překrývají.
Omezení aplikace TimeHero
- Vyžaduje průběžné zadávání úkolů, aby bylo možné generovat přesné plány.
- Pro uživatele, kteří přecházejí z ručního plánování, může být naučení se používání těchto aplikací náročné.
- Pokročilé funkce plánování s umělou inteligencí vyžadují placený tarif.
Ceny TimeHero
- Bezplatná zkušební verze
- Základní: 5 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
- Premium: 27 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TimeHero
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (22+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TimeHero?
Rozhodl jsem se, že tato technologie pro mě není užitečná, protože automatizuje na základě mé dostupnosti, délky úkolu, jeho termínu a priority. Snažím se však seskupovat úkoly stejného typu nebo stejného projektu do jednoho dne, abych omezil přepínání mezi úkoly, a také plánuji věci podle toho, kolik kreativity a soustředění vyžadují (ráno se věnuji tvůrčí práci, odpoledne administrativě). Timehero tyto funkce nemá. Jiné aplikace to zdá se nabízejí (např. Skedpal), ale v tuto chvíli se vracím ke své kanbanové tabuli založené na Trello a časovému blokování v kalendáři.
🧠 Zajímavost: V římském kalendáři byl březen původně prvním měsícem roku. Začátek roku se přesunul na leden v roce 153 př. n. l., kdy římští konzuli začali své funkční období v lednu.
10. Sunsama (nejlepší pro profesionály, kteří chtějí strukturovaný systém denního plánování)
Sunsama kombinuje úkoly, e-maily, schůzky a kalendáře pro komplexní správu času. Její průvodce denním plánováním vám pomůže záměrně stanovovat priority úkolů, zatímco funkce jako časové rozvržení a realistické denní cíle zajistí, že zůstanete soustředění.
Díky hluboké integraci s nástroji pro zvýšení produktivity můžete organizovat schůzky, spravovat úkoly pomocí umělé inteligence a sledovat pokrok, aniž byste museli přecházet mezi několika aplikacemi.
Nejlepší funkce Sunsama
- Naplánujte si svůj den pomocí systému plánování s podporou umělé inteligence, který efektivně vyvažuje pracovní zátěž.
- Sledujte denní pokrok a stanovujte si realistické cíle pomocí funkcí pro plánování s průvodcem.
- Sledujte dokončení úkolů a dynamicky upravujte plány, abyste si udrželi produktivitu.
Omezení Sunsama
- Vyšší cena ve srovnání se základními nástroji pro plánování
- Mobilní aplikace pro plánování s umělou inteligencí je základní a postrádá funkce dostupné v desktopové verzi.
- Omezená automatizace založená na umělé inteligenci ve srovnání s více specializovanými nástroji pro plánování
Ceny Sunsama
- Bezplatná zkušební verze
- Ročně: 16 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Měsíčně: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sunsama
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sunsama?
Podle mých zkušeností jsou to obě velmi důmyslné aplikace provozované opravdu šikovnými lidmi. Sunsama má lepší plánovací proces (zejména týdenní cíle spojené s úkoly – božské) a mnohem lepší integrační proces. Nic se s tím nedá srovnat. AI je také mnohem lepší. Miluji jejich automatické návrhy délky trvání. Nevýhoda: Sunsama je neustále kanban, takže se vám musí líbit ten vzhled! Někdy to způsobuje, že se seznamy zdají opravdu dlouhé, ale jejich aplikace pro iOS je v tomto ohledu lepší.
🔍 Věděli jste, že... Během francouzské revoluce zavedla Francie v roce 1793 nový kalendář, který rozdělil rok na 12 měsíců po 30 dnech, jejichž názvy vycházely z ročních období. Měl také 10denní pracovní týden, aby se snížil vliv náboženství.
