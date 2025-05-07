Otestovali jsme 10 nejlepších alternativ Reclaim AI pro plánování projektů v roce 2025.

Pokud jde o udržení soustředění a produktivity při nabitém programu, stává se time management nezbytnou dovedností.
Efektivní time management spočívá v plánování schůzek a úkolů způsobem, který vám nejlépe vyhovuje. K realizaci vaší strategie je často zapotřebí také speciální nástroj pro inteligentní plánování nebo kalendářová aplikace, jako je Reclaim AI.
Reclaim AI je vynikající asistent pro schůzky, ale jako každý software není vhodný pro každého. Každý nástroj pro správu času má své klady a zápory, ale naštěstí existuje spousta alternativ, které vyplňují mezery, které Reclaim AI zanechává.
Podívejme se, jak vám výkonný nástroj pro plánování s umělou inteligencí může pomoci pracovat rychleji a zvýšit efektivitu vašich procesů. Poté se podíváme na některé z nejlepších alternativ k Reclaim AI, které vám pomohou automatizovat váš kalendář a ušetřit drahocenný čas. V dnešní době je totiž čas penězi – a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je důležitější než kdy jindy. ⚖️
Co byste měli hledat v alternativách k Reclaim AI?
Klíčem k nalezení nejlepší alternativy k Reclaim je soustředit se na AI schopnosti ostatních nástrojů. Představte si AI nástroje jako nejvýkonnější nástroje pro automatizaci pracovních postupů, jaké si dokážete představit. Tyto nástroje mohou udělat zázraky pro osobní i vzdálené týmy, od pomoci s psaním textů až po správu úkolů v oblasti lidských zdrojů.
Funkce AI vám pomůže automaticky plánovat týmové schůzky a vyhradit čas na soustředěnou práci, včetně času na cestování a přestávky. Může také integrovat váš kalendář s vaším seznamem úkolů, pomáhat vám stanovovat priority a přidělovat práci a mnoho dalšího.
Při výběru alternativy k Reclaim AI se zaměřte na tyto funkce:
- Flexibilní systém, který lze konfigurovat podle požadavků vaší firmy.
- Integrace s nástroji pro plánování, jako jsou Outlook, Gmail a Google Calendar
- Funkce synchronizace kalendáře pro personalizované plánování, a to i napříč několika nástroji.
- Kompatibilita s konferenčními aplikacemi, jako jsou Zoom, Microsoft Teams a Google Meet
- Integrace s aplikacemi pro správu úkolů a/nebo aplikacemi pro denní kontrolní seznamy
- Aktualizace v reálném čase, takže se můžete vždy spolehnout na informace, které vidíte.
- Uživatelsky přívětivé funkce, jako jsou chytré kalendáře a úkoly s možností přetahování, umožňují rychlé úpravy.
Při výběru nástroje pro plánování byste se měli zaměřit na optimalizaci pracovního postupu – protože pokud to zvládnete, vše ostatní už půjde samo.
10 nejlepších alternativ k Reclaim AI, které můžete použít
Jak si vybrat z tolika alternativ Reclaim AI? Nejlepší postup je zvážit, jaké vlastnosti a funkce vaše firma potřebuje, a pak se rozhodnout pro možnost, která nejlépe odpovídá vašim požadavkům.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro zvýšení produktivity a naše první volba, pokud jde o výběr nejlepší alternativy k Reclaim AI.
Díky tomu, že jádrem každé funkce ClickUp je správa času a úkolů, je tento software ideální pro zefektivnění jakéhokoli procesu, sledování pokroku a centralizaci vaší práce napříč aplikacemi na jedné platformě. Existuje více než 15 různých způsobů, jak vizualizovat svůj seznam úkolů, včetně zobrazení Seznam, Gantt, Pracovní vytížení a Kalendář pro efektivní plánování úkolů a týmu.
Rozlučte se s tradičními problémy s kalendářem díky ClickUp Calendar – alternativě založené na umělé inteligenci, která nejen zobrazuje události, ale také se přizpůsobuje vašim prioritám. Automaticky plánujte úkoly, blokujte čas na soustředění a získejte dokonale optimalizovaný den – každý den. Na rozdíl od Google Calendar ClickUp propojuje vaše události přímo s úkoly, dokumenty a projekty ve vašem pracovním prostoru Clickup, s automatickými poznámkami ze schůzek a vytvářením akčních položek. Navíc díky obousměrné synchronizaci s Google Kalendářem vám nic neunikne, pokud stále používáte Google Kalendář a zároveň zkoušíte funkce ClickUp Calendar, které zvyšují produktivitu.
Navíc ClickUp AI posune vaše současné techniky úspory času na vyšší úroveň. ClickUp AI je jako virtuální asistent přímo ve vaší kapse. Pomocí příkazů v přirozeném jazyce dokáže generovat poznámky z jednání, e-maily, souhrny úkolů, aktualizace, překlady a další, aby vám pomohl soustředit se na nejdůležitější práci a snadno zvládnout všechny úkoly.
Pokud jste nováčkem v oblasti generátorů textu AI, šablony ClickUp AI Prompt Templates vám pomohou začít se strukturovanými výzvami, které zaručují okamžité výsledky vysoké kvality. To však není jediný bezplatný zdroj AI, který ClickUp nabízí. Pokud hledáte další alternativy AI, vyzkoušejte ověřené šablony ClickUp ChatGPT Prompts for Project Scheduling Template, které vám pomohou vytvořit téměř dokonalé plány projektů, úkoly, termíny, strategie plánování a další. S připravenou strategií time managementu může ClickUp sledovat pokrok a upravovat časové osy, aby zajistil, že splníte své cíle.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí funkce drag-and-drop můžete rychle a snadno přesouvat položky kalendáře nebo úkoly.
- Odhadněte časovou náročnost jednotlivých úkolů a rozdělte je mezi přidělené členy týmu.
- Spouštějte schůzky přímo z kalendáře a zobrazte si tam také všechny propojené úkoly.
- Sledujte, jak trávíte svůj čas, pomocí sledování času z mobilního telefonu, počítače nebo prohlížeče Chrome.
- Rozšiřte své strategické plánování nad rámec denního plánování pomocí šablon pro životní plánování ClickUp.
- Synchronizujte svůj kalendář ClickUp s kalendářem Google, aby se změny promítly v obou směrech – synchronizace s Outlookem, Apple a mobilními zařízeními je jednosměrná.
- Více než 1 000 integrací pro automatickou synchronizaci práce z vašich stávajících nástrojů, jako jsou Asana, Jira, Notion a Slack.
Omezení ClickUp
- Funkce AI není k dispozici ve bezplatné verzi, ale můžete ji přidat k jakémukoli placenému tarifu již za 5 $.
- Ne všechny zobrazení jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Trevor
Trevor je navržen tak, aby vám pomohl zlepšit přehlednost, soustředění a celkovou kontrolu nad vaší pracovní zátěží. Využijte celkový přehled naplánovaných úkolů, abyste získali přehled o tom, co máte na práci. Poté se ponořte do konkrétního úkolu a soustřeďte se na práci, která vám umožní přístup k vaší kreativitě – a právě tam se děje kouzlo.
Tato alternativa k Reclaim AI pracuje s časovými bloky, které můžete přetahovat a plánovat tak svůj den. Umělá inteligence Trevor se učí, jak plánujete, a pak tyto informace využívá k poskytování užitečných návrhů. Může také automaticky přiřazovat délku trvání úkolů a připomínat vám, když je práce po termínu.
Nejlepší funkce Trevoru
- Zahrňte také své osobní úkoly, abyste získali ucelený přehled o tom, kolik času budete potřebovat na splnění úkolů daného dne.
- Rychle si přeorganizujte den, když věci nejdou podle plánu.
- Sledujte svůj zbývající čas, který máte každý den k dispozici.
- Synchronizujte v reálném čase oběma směry díky integraci s aplikacemi jako Outlook, Todoist, Google Calendar a Google Tasks.
Omezení Trevoru
- Bezplatný tarif umožňuje synchronizovat pouze jednu kalendářovou aplikaci a jeden seznam úkolů – pro synchronizaci více položek je nutné přejít na tarif Pro.
- Zatím není k dispozici dostatek nezávislých recenzí, aby bylo možné posoudit, jak dobře Trevor funguje.
Ceny Trevor
- Zdarma: Zdarma
- Pro: 3,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trevora
- G2: Zatím žádné recenze
- Capterra: Zatím žádné recenze
3. Gmelius
Tato alternativa k Reclaim AI je kalendářová aplikace, která vám pomůže spravovat pracovní zátěž přímo z vaší schránky Gmail.
Jsou navrženy pro týmovou práci a spolupráci a obsahují automatizaci pracovních postupů a integrované Kanban tabule. Přiřazujte e-maily členům svého týmu a připojujte k nim rychlé poznámky s dalšími pokyny nebo návrhy. Vyzvěte k diskusi sdílením konceptů s kolegy v Gmailu – bez nutnosti přeposílání nebo kopírování.
Nebo použijte Gmelius jako centralizovanou podporu, se kterou může pracovat více členů týmu. A abyste měli jistotu, že je vše v pořádku, získejte přehled o všech e-mailech, které členové vašeho týmu přijímají nebo odesílají, na jednom místě.
Nejlepší funkce Gmelius
- Ušetřete čas díky předem připraveným šablonám a automatickým odpovědím na často kladené otázky.
- S rostoucím rozsahem vaší firmy můžete snadno škálovat na Gmelius.
- Využijte obousměrnou integraci s nástroji jako Slack, Trello, Zapier, Google Meet a mnoha dalšími.
- Můžete si být jisti, že vaše data jsou v bezpečí, protože Gmelius neukládá obsah vašich e-mailů.
Omezení Gmelius
- Musíte věnovat pozornost nastavení, abyste se ujistili, že e-maily nejsou sdíleny s lidmi, kteří by k nim neměli mít přístup.
- Někteří uživatelé mají pocit, že seznámení se se všemi funkcemi Gmelius je poměrně náročné.
Ceny Gmelius
- Flex: 15 $/měsíc pro až pět uživatelů
- Růst: 24 $/měsíc na uživatele
- Pro: 36 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Gmelius
- G2: 4,4/5 (více než 760 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
4. Calendly
Calendly je navržen tak, aby plánování bylo snazší než kdykoli předtím. Podporuje individuální schůzky, skupinové schůzky a plánování typu round-robin – bez nutnosti neustálého e-mailového dohadování se o volném termínu všech účastníků.
Rozhodněte se, kdy jste k dispozici a jaké typy událostí nabízíte – například 30minutové osobní schůzky nebo krátké hovory přes Zoom – a poté jednoduše sdílejte odkazy na plánování na svém webu nebo prostřednictvím e-mailu. Pozvaní si mohou vybrat časový slot a tato alternativa k Reclaim AI jej automaticky přidá do vašich stávajících událostí v kalendáři.
Nejlepší funkce Calendly
- Pozvěte lidi z různých časových pásem a Calendly zjistí, kde se všichni nacházejí.
- Automatizujte komunikaci, například zasílání připomínek pozvaným osobám 30 minut před hovorem.
- Používejte Calendly na svém počítači se systémem Windows nebo macOS nebo, pokud jste na cestách, v mobilní aplikaci pro iOS nebo Android.
- Optimalizujte svůj pracovní postup pomocí více než 100 integrací a rozšíření, jako jsou Office 365, Microsoft Outlook, kalendáře Google a iCloud, stejně jako další části vaší technologické infrastruktury, jako jsou Salesforce nebo HubSpot.
Omezení Calendly
- Pokud chcete odesílat data o schůzkách přímo do Salesforce a do svého systému pro správu vztahů se zákazníky (CRM), budete potřebovat plán Teams.
- Někteří uživatelé považují Calendly za trochu dražší ve srovnání s některými konkurenčními nástroji pro plánování.
Ceny Calendly
- Zdarma: Zdarma
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Teams: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 900 recenzí)
5. Routine
Tato alternativa k Reclaim AI, která se sama nazývá „kalendářem 21. století“, vám poskytuje přehled o vašem pracovním kalendáři a úkolech současně, takže si můžete naplánovat celý den nebo týden. Routine organizuje váš rozvrh podle vašich termínů a osobních preferencí.
Úkoly můžete vytvářet zadáním textu nebo pomocí hlasové aplikace a pomocí klávesových zkratek se můžete rychle pohybovat po systému.
Naplánujte schůzky nebo si vyhraďte čas na soustředěnou práci jednoduchým přetažením těchto událostí na požadované místo. Naplánujte úkoly ze svých schůzek a pořizujte si poznámky přímo na místě, aby se nic neztratilo. ✍️
Nejlepší funkce Routine
- Sledujte dnešní priority pomocí ovládacího panelu a obrazovky Dnes.
- Na stránkách aplikace si můžete ukládat rychlé poznámky, jako jsou obchodní nápady, postřehy o klientech nebo plány na příští dovolenou.
- Uspořádejte si stránky a podstránky tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.
- Integrujte je do své e-mailové schránky, nástrojů pro správu projektů a chatů, abyste měli vše na jednom místě.
Omezení rutiny
- Nyní můžete využít bezplatný tarif, ale tarify Professional, Business a Enterprise jsou stále ve vývoji.
- Routine zatím není k dispozici pro Android, ale tato funkce bude brzy dostupná.
Běžné ceny
- Zdarma: Zdarma
- Profesionální: 10 $/měsíc na uživatele (brzy k dispozici)
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele (brzy k dispozici)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen (brzy k dispozici)
Hodnocení a recenze rutinních činností
- G2: 4,0/5 (1 recenze)
- Capterra: Zatím žádné recenze
6. Sunsama
Tato alternativa k Reclaim AI je navržena tak, aby pomohla profesionálům lépe spravovat svůj čas a dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Získejte přehled o všem, co potřebujete vyřídit, včetně schůzek, úkolů a e-mailů. Poté stanovte priority, určete si cíle na daný den a zadejte tyto úkoly do svého kalendáře. Sledujte svůj pokrok a získejte pocit úspěchu. A vše, co dnes nestihnete, bude automaticky přeplánováno na zítra.
Nejlepší funkce Sunsama
- Proměňte konverzace ve Slacku v úkoly díky integraci Slacku.
- Synchronizujte je s kalendářem Google nebo Outlook a snadno integrujte úkoly s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou ClickUp, Asana, Trello, Todoist a Jira.
- Zlepšete spolupráci díky přehledu o tom, na co se vaši kolegové v daný den soustředí.
- Získejte hluboký vhled do toho, jak trávíte svůj čas, díky integrovaným analytickým nástrojům.
Omezení Sunsama
- Je nativně navržen spíše pro krátkodobé než dlouhodobé plánování, takže pro plánování rozsáhlejších projektů možná budete muset použít jednu z integrací.
- Někteří uživatelé mají pocit, že funkce pro spolupráci by mohla být vylepšena.
Ceny Sunsama
- Ročně: 16 $/měsíc na uživatele
- Měsíčně: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Sunsama
- G2: Zatím žádné recenze
- Capterra: 4,6/5 (20 recenzí)
7. Akiflow
Tato alternativa k Reclaim AI je platforma pro zvýšení produktivity, která vám zobrazí všechny vaše plány, e-maily a úkoly v jedné univerzální schránce. Vytvářejte úkoly a stanovujte jejich priority, nastavujte termíny a přidávejte relevantní poznámky přímo z kalendáře. Úkoly můžete dokonce převést na události v kalendáři, abyste měli jistotu, že budou splněny. ✅
Pomocí funkce časového blokování můžete přidělit čas různým typům úkolů, jako jsou schůzky, spolupráce nebo hluboké přemýšlení. Poté rychle uspořádejte své plány přetažením úkolů na příslušná místa.
Nejlepší funkce Akiflow
- Načtěte úkoly z jiných aplikací, jako jsou Slack, Trello, Asana a váš e-mail, abyste měli vše na jednom místě.
- Pomocí funkce opakujících se úkolů můžete automatizovat pravidelné úkoly, jako jsou stand-up meetingy nebo zprávy o postupu prací.
- Sdílejte svou dostupnost pro schůzky z Akiflow, abyste nemuseli komunikovat prostřednictvím e-mailu.
- Pracujte v kalendáři napříč několika časovými pásmy
Omezení Akiflow
- Akiflow není nativně integrován s kalendáři Microsoft 365 nebo Apple.
- Mobilní aplikace zatím není zcela na stejné úrovni jako desktopová verze, ale tým na tom pracuje.
Ceny Akiflow
- Believer: 8,33 $/měsíc na uživatele (platba předem na pět let)
- Ročně: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Měsíčně: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Akiflow
- G2: 5,0/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
8. Morgen
Morgen konsoliduje všechny vaše kalendáře na jednom místě, abyste mohli lépe spravovat všechny oblasti svého života. Pomáhá vám stanovit priority všeho, co potřebujete udělat, a poté vytvořit časové bloky pro tyto úkoly. Pomocí nástroje drag-and-drop můžete kdykoli rychle provést reorganizaci.
Snadno plánujte schůzky sdílením své dostupnosti napříč časovými pásmy. Zkratky vám pomohou rychle nahlédnout do kalendáře a pak z něj zase rychle odejít. Také dostáváte oznámení o nadcházejících schůzkách a můžete se na ně přímo prokliknout a připojit se k nim.
Nejlepší funkce Morgen
- Naplánujte si úkoly přímo z kalendáře nebo je integrujte do své oblíbené aplikace pro správu úkolů.
- Automaticky vyhledávají a odstraňují duplicitní události, takže nikdy neztrácíte čas.
- Integrujte tuto alternativu k Reclaim AI mimo jiné s Microsoft Outlook, Google Calendar a iCloud.
- Používejte Morgen na Macu, Windows, iOS, Androidu a Linuxu.
Omezení aplikace Morgen
- Integrace Zapier je k dispozici pouze v tarifech Plus a Pro.
- Zatím není k dispozici dostatek recenzí, aby bylo možné posoudit, jak dobře Morgan funguje.
Ceny Morgen
- Základní: zdarma
- Plus: 4 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Morgen
- G2: 5,0/5 (1 recenze)
- Capterra: Zatím žádné recenze
9. Fireflies. ai
Fireflies. ai je nástroj pro pořizování poznámek využívající umělou inteligenci, který vám ušetří čas a umožní vám plně se soustředit na schůzky, když se jich účastníte. Když jej propojíte se svým kalendářem, tato alternativa k Reclaim AI se automaticky připojí k vašemu hovoru, nahraje jej a přepíše.
Poté můžete tyto poznámky sdílet s kolegy, kteří se schůzky nezúčastnili, shrnout je pro klienty a vybrat z nich všechny související úkoly pro plánování.
Fireflies. ai nejlepší funkce
- Nahrávejte video a audio a rychle vytvářejte přepisy
- Spolupracujte se svým týmem pomocí reakcí, připínání a komentářů během schůzky a poté sdílením poznámek ze schůzky na platformách jako Asana, Slack, Notion nebo ve vašem systému pro správu vztahů se zákazníky.
- Snadno vyhledávejte klíčová témata diskutovaná během schůzky a vytvářejte zvukové ukázky nejlepších částí.
- Integrujte je s konferenčními platformami, jako jsou Zoom, Microsoft Teams, Google Meet a další.
Omezení Fireflies. ai
- Před sdílením je nutné zkontrolovat souhrny schůzek, abyste se ujistili, že jsou stoprocentně správné.
- Funkce AI, jako jsou přizpůsobené souhrny a automatizované zvukové ukázky, jsou k dispozici pouze v balíčku Pro a vyšších.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma: Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (5 recenzí)
10. Rombi Productivity
Rombi Productivity je určen pro jednotlivce a malé podniky. Měří rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, aby snížil stres, pomohl spravovat čas a výkonnost a podpořil odpovědnost a stanovení cílů.
Tato alternativa k Reclaim AI automatizuje sledování času několika různými způsoby. Automaticky zaznamenává čas strávený fakturovatelnými a nefakturovatelnými hodinami, vykazuje čas strávený na jednotlivých projektech, spravuje vaše časové rozvrhy a sleduje dovolenou. Šetří také čas automatizací fakturace a vystavování faktur klientům. ⏳
Nejlepší funkce Rombi Productivity
- Rychle se zorientujte díky intuitivnímu a uživatelsky přívětivému rozhraní.
- Použijte časovač zastavení/spuštění pro snadné sledování času a poté jej propojte s konkrétními zákazníky pro fakturaci nebo interní použití.
- Porovnejte čas strávený v práci s časem stráveným s rodinou nebo jinými volnočasovými aktivitami.
- Změřte pracovní zátěž, které jste vystaveni vy (nebo vaši zaměstnanci), abyste se ujistili, že se nacházíte v optimálním rozmezí, a nedochází k podvýkonnosti nebo vyhoření.
Rombi Omezení produktivity
- Někteří uživatelé považují mnoho funkcí zpočátku za trochu nepřehledné.
- Ačkoli je většina recenzí velmi pozitivních, zatím jich není dostatek, aby bylo možné si udělat definitivní představu o účinnosti Rombi.
Ceny produktu Rombi Productivity
- Zdarma
Hodnocení a recenze produktivity Rombi
- G2: Zatím žádné recenze
- Capterra: 5,0/5 (15 recenzí)
Začněte ještě dnes s nejlepšími nástroji pro plánování
S tolika povinnostmi, které každý den máte, se správa času stala klíčovou dovedností – to ale neznamená, že musíte vše dělat sami. Využijte jeden z mnoha vynikajících plánovacích nástrojů, které vám pomohou spravovat události v kalendáři a automatizovat další související úkoly, jako je sledování času, přiřazování akčních položek a shrnování poznámek. ✨
Jedním z nejlepších nástrojů pro plánování je ClickUp, který umí vše výše uvedené a ještě mnohem víc. Mějte přehled o svém kalendáři, úkolech a dokumentech, buďte kreativní při brainstormingu, stanovování cílů a plánování a spojte se se svým týmem pomocí konferencí a chatu, to vše na jedné platformě.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a sledujte, jak vaše produktivita a kreativita stoupají.