10 nejlepších aplikací s umělou inteligencí pro vytváření seznamů úkolů a správu úkolů v roce 2025

Pokud jste někdy měli potíže stihnout vše, co potřebujete za den udělat, mohou vám pomoci aplikace s umělou inteligencí pro správu seznamů úkolů.
V současné době je k dispozici mnoho aplikací pro správu úkolů s umělou inteligencí, které vám pomohou spravovat vaše úkoly. Tyto aplikace zahrnují klíčové funkce, jako je pokročilé sledování úkolů, automatické plánování, stanovení priorit úkolů a chytré návrhy, takže vždy víte, kterou činnost si vybrat a kolik času jí věnovat.
Najít perfektní nástroj pro vytváření seznamů úkolů je však snazší říct než udělat, a proto jsme vyzkoušeli a otestovali deset nejlepších aplikací s umělou inteligencí, které vám pomohou snadněji zvládat každodenní úkoly, ať už pracujete v jakémkoli oboru.
Co byste měli hledat v aplikacích pro vytváření seznamů úkolů s umělou inteligencí?
Potřeby a zvyky každého člověka jsou jiné, takže ne všechny aplikace s umělou inteligencí pro vytváření seznamů úkolů budou pro vás vhodné. Při výběru z nepřeberného množství dostupných možností doporučuji zohlednit následující faktory:
- Optimalizujte procesy správy úkolů: Chcete zkrátit dobu zapracování a rychle začít aplikaci skutečně používat; veškeré nastavení by mělo být co nejjednodušší a pokud možno automatizované pomocí umělé inteligence.
- Intuitivní rozhraní aplikace: Usnadňuje navigaci a organizaci vašich úkolů; měli byste být schopni procházet aplikaci a používat ji logicky a rychle.
- Integrace třetích stran: Nástroj by měl být kompatibilní s dalším softwarem, který používáte ve své každodenní práci, jako je Gmail nebo Slack, a měl by se snadno integrovat několika kliknutími, včetně nastavení oprávnění aplikace a synchronizace dat.
- Funkce správy dat: Aplikace pro správu úkolů s umělou inteligencí, které zvažujete, by vám měly pomoci sledovat vaše procesy a získat přehled o tom, jak můžete optimalizovat svůj pracovní postup. To může mít formu pravidelných týdenních aktualizací nebo grafů, které si můžete vyvolat podle potřeby.
- Šifrování a dodržování předpisů: Vaše bezpečnost a soukromí musí být za všech okolností chráněny; zejména byste měli mít k dispozici potřebné informace o tom, jak aplikace pro vytváření seznamů úkolů bude využívat vaše údaje o aktivitách.
10 nejlepších aplikací s umělou inteligencí pro vytváření seznamů úkolů
1. ClickUp (nejlepší nástroj pro správu úkolů s umělou inteligencí)
ClickUp je komplexní aplikace pro vytváření seznamů úkolů s univerzálními funkcemi pro správu projektů, spolupráci a analýzu. Pomocí ClickUp Online To-Do List, Tasks, Docs nebo Notes mohu vytvářet multifunkční a podrobné seznamy v jakékoli části svého pracovního prostoru.
S aplikací ClickUp Tasks například mohu přidat kontrolní seznamy k jakémukoli úkolu na platformě a vytvořit tak jasné procesy pro sebe i svůj tým. Na druhou stranu, vložení interaktivních kontrolních seznamů do ClickUp Docs mi umožňuje odškrtávat položky uvedené v dokumentu.
Samozřejmě existuje také možnost vytvářet seznamy úkolů z ClickUp Notepad nebo prostřednictvím rozšíření prohlížeče, aniž byste museli přepínat mezi záložkami a narušovat svůj pracovní postup.
Když mám příliš mnoho věcí na mysli a nechci ručně vytvářet seznamy, používám ClickUp Brain. Automatizuje vytváření úkolů a podúkolů, poskytuje rychlé odpovědi na otázky týkající se úkolů a dokumentů a efektivně shrnuje podrobnosti úkolů.
Abych otestoval možnosti této funkce umělé inteligence, vytvořil jsem projekt s názvem „Spuštění nové marketingové kampaně“ a přidal jsem k němu příslušné členy týmu, aby společně vymýšleli nápady a strategie.
Probrali jsme plán našeho týmu, cíle, cílovou skupinu a celkový přístup, který jsme chtěli v kampani zaujmout. Během krátké doby nám ClickUp Brain začal navrhovat přizpůsobené dílčí úkoly na základě kontextu naší diskuse.
Mezi ně patřilo provedení průzkumu trhu za účelem pochopení preferencí zákazníků, vývoj kreativního obsahu pro sociální média, koordinace s grafickými designéry za účelem vytvoření propagačních materiálů a stanovení časového harmonogramu pro spuštění kampaně.
Proaktivní pomoc zefektivnila náš plánovací proces a sepsala všechny důležité kroky, které jsme potřebovali, což nám poskytlo docela dobrý náskok. Neexistuje nic lepšího než ClickUp, abyste se naučili , jak používat AI pro každodenní úkoly.
ClickUp Brain MAX – Převod řeči na text a kontextová umělá inteligence pro seznamy úkolů
Pokud ClickUp Brain pomáhá automatizovat vaše úkoly, ClickUp Brain MAX jde ještě dál s hlasovým desktopovým AI pomocníkem, který rozumí vašim úkolům, termínům a kontextu pracovního prostoru.
S aplikací Talk to Text můžete namluvit své úkoly, poznámky nebo aktualizace úkolů a Brain MAX je okamžitě převede na propracované, strukturované úkoly nebo kontrolní seznamy, které jsou připraveny k přiřazení, stanovení priorit nebo vložení do dokumentu ClickUp Doc.
Proč Brain MAX pomáhá se správou úkolů:
- Zachycení bez použití rukou: Diktujte nové úkoly nebo aktualizace, aniž byste se museli přestat soustředit.
- Chytré propojení: Zmíňte členy týmu nebo projekty jménem a okamžitě propojte své poznámky.
- Kontextové vyhledávání: Zobrazte související úkoly, dokumenty nebo poznámky ze schůzek, aniž byste opustili svůj seznam.
- Flexibilní formátování: Používejte přirozené výzvy jako „odrážka“ nebo „termín v pátek“ a vytvářejte svůj seznam v reálném čase.
- Vícejazyčný výstup: Přidejte úkoly v jednom jazyce a zobrazte je v jiném jazyce pro globální týmy.
Příklad:
„Maxi, vytvoř podúkol, aby se do úterý dokončil návrh kampaní.“ ✅ Podúkol vytvořen, termín přidán, tým informován.
Nejlepší funkce ClickUp
- AI Notetaker pro automatické zaznamenávání schůzek v aplikacích třetích stran, jako jsou Zoom, Teams a Google Meet.
- Upřednostňujte úkoly na základě faktorů, jako je důležitost, naléhavost nebo náročnost.
- Přizpůsobte si typy úkolů integrací svých pojmenovacích konvencí do vlastních polí ClickUp.
- Přístup k vašemu seznamu úkolů ClickUp je plynulý z vašeho počítače, mobilního zařízení nebo webového prohlížeče.
- Zvyšte svou produktivitu tím, že na konci dne shrnete své úkoly pomocí aplikace Standups od ClickUp, která využívá umělou inteligenci.
- Organizujte projekty pomocí seznamů, dílčích úkolů a termínů a sledujte svůj pokrok pomocí nástrojů, jako jsou Ganttovy diagramy nebo Kanban tabule.
- Předem připravené šablony seznamů úkolů vybavené umělou inteligencí pro správu úkolů v živém dokumentu. Začněte s šablonou seznamu úkolů ClickUp.
Omezení ClickUp
- Ne všechny funkce ClickUp jsou v současné době k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 100 recenzí)
2. TimeHero (nejlepší pro správu a automatizaci úkolů týmu s přehledem o vzorcích produktivity)
TimeHero je chytrý nástroj pro plánování a správu úkolů. Umožňuje plánovat, spravovat a automatizovat každodenní pracovní úkoly, projekty a události v kalendáři – vše na jednom místě. Automaticky naplánoval úkoly do mého kalendáře na základě mých termínů, priorit a dostupnosti.
TimeHero mi také poskytlo přehled o produktivitě mého týmu. Mohl jsem si prohlížet kapacitu členů svého týmu, snadno přidělovat ad hoc úkoly a @zmínit ostatní v chatu k úkolům – bez nutnosti kontrolních schůzek nebo schůzek k aktualizaci. Díky tomu je automatizace úkolů pomocí umělé inteligence velmi snadná.
Nejlepší funkce aplikace TimeHero
- Spusťte časovač odkudkoli a věnujte se během dne více úkolům najednou; získejte přístup k podrobným a užitečným časovým rozpisům.
- Pomocí šablon pracovních postupů můžete rychle spustit své obvyklé seznamy úkolů; propojte počáteční a konečné termíny s jinými záznamy o činnostech nebo událostech.
- Dostávejte chytrá upozornění, která vás informují o blížících se termínech, změnách v denním rozvrhu a dokončení úkolů.
Omezení aplikace TimeHero
- Tento nástroj nemůže odesílat naprogramované nebo automatické aktualizace či připomenutí prostřednictvím e-mailu, protože nemá koordinovaný seznam kontaktů.
- Uživatelé někdy hlásili potíže s vyhledáváním úkolů a podúkolů.
Ceny TimeHero
- Základní: 5 $ za uživatele za měsíc
- Profesionální: 12 $ měsíčně na uživatele
- Premium: 27 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze TimeHero
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Trello (nejlepší pro přizpůsobitelné seznamy úkolů a správu úkolů pomocí systému Kanban)
Po vyzkoušení aplikace Trello chápu, proč se stala okamžitě oblíbenou aplikací pro správu úkolů. Její uživatelsky přívětivé a vizuálně atraktivní rozhraní je založeno na systému Kanban, kde jsou úkoly znázorněny jako karty na tabuli.
Mohl jsem zaznamenávat konkrétní úkoly na jednotlivé karty a přizpůsobovat je termíny, přílohami a štítky, takže jsem měl vždy jasný přehled o tom, co mám udělat a kdy.
Díky funkcím Power-Ups od Trello jsem si také mohl přizpůsobit své tabule konkrétním potřebám, například přidáním kalendáře, automatizací opakujících se úkolů nebo integrací aplikací třetích stran, jako jsou Whereby a OneDrive.
Připadá mi to však poněkud jednoduché a nemyslím si, že by to fungovalo u složitějších projektů.
Nejlepší funkce Trello
- Sledujte všechny karty pomocí zobrazení časové osy, spouštějte příkazy a nastavujte automatická pravidla pro téměř všechny akce na platformě.
- Ovládejte oprávnění pro správu obsahu své nástěnky pouhými několika kliknutími a snadno spravujte členy týmu v reálném čase.
- Rozdělte složité úkoly v rámci jedné karty pomocí funkce kontrolního seznamu pro efektivní rozdělení úkolů pomocí umělé inteligence.
Omezení aplikace Trello
- Nedávná aktualizace zásad omezuje spolupráci pouze na deset členů na jednu tabuli, což omezuje její užitečnost pro větší týmy.
- U velmi složitých projektů může být systém karet obtížné spravovat a pochopit.
Ceny Trello
- Zdarma: 0 $
- Standard: 6 $ měsíčně na uživatele
- Premium: 12,50 $ měsíčně za uživatele
- Enterprise: 17,50 $ za uživatele a měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 100 recenzí)
4. Asana (nejlepší pro zefektivnění pracovních postupů při plnění úkolů a projektů ve vizuálně intuitivním rozhraní)
Asana je software pro správu projektů, který nelze přehlédnout. Je známý svým přehledným a dynamickým rozhraním a robustními funkcemi umělé inteligence, které pomáhají efektivně organizovat, sledovat a spravovat práci.
Můžete přiřazovat úkoly členům týmu s termíny splnění, přidávat komentáře nebo pokyny a připojovat soubory s dalšími informacemi, takže veškerá související komunikace zůstane přehledně uspořádána na jednom místě.
Nástroj pro správu projektů vám také umožňuje přepínat mezi různými rozvrženími a zobrazovat seznamy úkolů několika způsoby, včetně Kanban tabule, Ganttova diagramu, seznamu, kalendáře nebo časové osy.
Nejlepší funkce aplikace Asana
- Přidejte ke svým seznamům úkolů štítky, abyste mohli třídit, filtrovat a automaticky podávat zprávy o práci.
- Vytvořte šablony pro běžné úkoly nebo typy seznamů, od pracovních požadavků po body k projednání na schůzích.
- Získejte přehled o tom, co se děje v portfoliu, projektu nebo úkolu, a buďte vždy v obraze díky umělé inteligenci Asana AI.
Omezení aplikace Asana
- Oznámení by mohla být více přizpůsobitelná – uživatelé například nemohou zvolit, zda chtějí dostávat oznámení o úkolech, které s nimi byly sdíleny, ale ne o všech úkolech v jejich pracovním prostoru.
- Chybí možnost ručně nastavit priority položek v seznamu úkolů.
Ceny Asany
- Osobní: 0 $
- Začátečník: 13,49 $ měsíčně na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $ měsíčně na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Asana
- G2: 4,4/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 700 recenzí)
5. Monday. com (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů s důrazem na použitelnost a vizuální přizpůsobení)
Monday. com nabízí vysoce vizuální a flexibilní platformu, která se přizpůsobí různým pracovním postupům a typům projektů.
Vytváření seznamů úkolů bylo jednoduché. Mohl jsem použít přizpůsobitelné šablony nebo vytvořit běžící seznam od nuly v pracovním dokumentu pro pondělí a přidat sloupce pro stavy, termíny, úrovně priority a další.
Mohl jsem také rozhodnout, jakým způsobem budu sledovat průběh projektu, ať už prostřednictvím kalendáře, časové osy, Ganttova diagramu nebo Kanbanového zobrazení. Pokud měli členové mého týmu sdílený seznam úkolů, mohli do něj přidávat své vlastní pohledy.
Monday.com – nejlepší funkce
- Přizpůsobte si své panely pomocí různých widgetů, včetně widgetu Seznam úkolů, do kterého můžete přidávat úkoly a odškrtávat je, jak je plníte, až budou všechny hotové.
- Dostávejte automatická upozornění, když se blíží termíny, abyste měli jistotu, že vše stihnete včas.
- Upřednostňujte svou práci na základě blížících se termínů, aktuálního stavu nebo podle vlastního uvážení.
Omezení Monday.com
- Uživatelé poukazují na nemožnost automaticky přidat několik dashboardů do konkrétní složky, což má negativní dopad na jejich zkušenosti s analytikou.
- Chybí jim podrobná kontrola nad oprávněními a úrovněmi přístupu pro hostující uživatele, což není ideální pro správu seznamů a projektů obsahujících citlivé informace.
Ceny Monday.com
- Zdarma: 0 $
- Základní: 12 $ měsíčně za jedno místo
- Standard: 14 $ měsíčně za jedno místo
- Pro: 24 $ za měsíc na jedno místo
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 800 recenzí)
6. Tara AI (nejlepší pro správu úkolů založenou na umělé inteligenci a agilní plánování projektů pro týmy zabývající se vývojem softwaru)
Tara AI je speciálně navržena pro softwarové týmy a nabízí jedinečnou kombinaci agilního plánování projektů a aplikací pro správu úkolů.
Jednou z klíčových předností aplikace Tara AI je její schopnost předvídat a plánovat sprinty na základě historických dat. To mi přišlo neuvěřitelně užitečné, protože mi to umožnilo efektivněji přidělovat zdroje, předvídat potenciální překážky a zajistit, že moje úkoly zůstaly na dobré cestě a byly splněny v termínu.
Spolupráce týmu v rámci Tara AI je také jednoduchá a efektivní. Pomocí bohatého textového editoru můžete snadno přiřazovat úkoly, zanechávat komentáře a připojovat relevantní dokumenty, čímž zajistíte, že váš tým bude vždy na stejné vlně.
Nejlepší funkce aplikace Tara AI
- Použijte praktické zobrazení Kanban k přiřazování úkolů a sledování postupu projektu.
- Pořádejte týdenní a denní porady, abyste viděli, jak váš tým postupuje podle akčního plánu.
- Využijte výhody obousměrné synchronizace s importem úkolů z GitHub, Trello a Asana; aktualizace úkolů na jakékoli platformě se promítnou do všech synchronizovaných nástrojů.
Omezení aplikace Tara AI
- Neexistuje žádný bezplatný tarif ani bezplatná zkušební verze.
- Během automatického řízení sprintů, když jsou úkoly dokončeny a přesunuty mezi sprinty, se přetížená bodování neaktualizují odpovídajícím způsobem.
Ceny aplikace Tara AI
- Insights Core: 25 $ měsíčně za každého přispěvatele (fakturováno ročně)
- Insights Plus: 35 $ měsíčně za každého přispěvatele (účtováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Tara AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Notion AI (nejlepší pro všestranné pracovní prostředí typu „vše v jednom“ s umělou inteligencí pro vylepšené psaní a organizaci úkolů)
Ponoření se do Notion AI bylo vzrušujícím zážitkem, protože kombinuje všestrannost all-in-one pracovního prostoru Notion s výkonem AI.
Asistent s umělou inteligencí vám pomůže automaticky vytvářet seznamy úkolů z poznámek ze schůzek, nahrávek obchodních hovorů atd. Samozřejmě můžete také vytvořit seznam s políčky pro zaškrtnutí obvyklým způsobem přidáním bloku seznamu v Notion. K dispozici je také příkaz se lomítkem, který vám to umožní udělat rychle.
Umožní vám přidávat termíny k celým seznamům nebo položkám v seznamu, přiřazovat úkoly lidem a sledovat pokrok pomocí pole stavu. Můžete také nechat AI spisovatele vymýšlet nápady a prvky seznamu nebo automaticky vyplňovat seznamy úkolů pro konkrétní úkoly.
Kromě toho v Notion najdete různé příklady a šablony seznamů úkolů, které vám pomohou efektivně organizovat a prioritizovat úkoly.
Nejlepší funkce Notion AI
- Pište a překládejte seznamy v japonštině, španělštině, němčině a dalších jazycích.
- Umožněte ostatním komentovat nebo navrhovat úpravy vašeho seznamu; stačí zadat klávesu @, abyste je upozornili.
- Nechte automatické vyplňování projít stovky dokumentů během několika minut a vytvořte seznamy, přehledy, shrnutí a další.
Omezení umělé inteligence Notion
- Neobsahuje žádný vestavěný nástroj pro reportování, což omezuje vaše možnosti sledovat vaše projekty.
- Funkce AI je k dispozici za příplatek 10 USD měsíčně na uživatele, což může být pro týmy nákladné.
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Plus: 12 $ měsíčně za jedno místo
- Podnikání: 18 $ měsíčně za jedno místo
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Trevor AI (nejlepší pro společnou správu úkolů s možností integrace)
Poslední na našem seznamu aplikací pro správu úkolů s umělou inteligencí je Trevor AI, chytrý asistent pro denní plánování. Pomocí něj jsem mohl organizovat úkoly v seznamu, přidávat barevné štítky a poznámky a integrovat software třetích stran, jako je Google Calendar, pro synchronizaci svých schůzek, jednání a aktivit.
Trevor AI mi také poskytoval personalizované návrhy plánování, které mi pomáhaly udržet si přehled o mých povinnostech. Sdílel podrobné analýzy toho, jak trávím svůj čas a co mohu udělat, abych co nejlépe splnil svůj seznam úkolů.
Nejlepší funkce aplikace Trevor AI
- Využijte jejich prediktivní schopnosti umělé inteligence k přesnému odhadu délky úkolů na základě vaší dostupnosti a minulého chování.
- Získejte praktické návrhy na vylepšení svého denního plánu, přizpůsobené přímo vám, prostřednictvím e-mailu.
- Soustřeďte se na aktuální úkol pomocí časovače a pole pro poznámky v režimu Focus Mode.
Omezení aplikace Trevor AI
- Využívá synchronizaci v cloudu, což omezuje její funkčnost bez připojení k internetu.
- Pro vše, co přesahuje základní plánování, budete potřebovat placený tarif.
Ceny aplikace Trevor AI
- Zdarma: 0 $
- Pro Plan: 3,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Trevor AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Taskade (nejlepší pro práci v reálném čase s úkoly, poznámkami a videokollaborací)
Taskade je aplikace pro pořizování poznámek založená na umělé inteligenci, která umožňuje vytvářet kalendáře obsahu, vývojové diagramy, projektové sprinty a dokonce i standardní operační postupy, a to vše v jediném intuitivním rozhraní. Nabízí až 1 TB úložného prostoru pro soubory.
Je opravdu skvělé, jak AI agenti Taskade neustále vyhodnocují priority úkolů a vytvářejí dynamické propojení a hierarchie mezi úkoly v reálném čase. Díky této funkci budete vždy vědět, které úkoly vyžadují vaši okamžitou pozornost a jak souvisí s projektem.
Nejlepší funkce Taskade
- Vizualizujte své seznamy v několika rozměrech – tabulky, tabule, seznamy, myšlenkové mapy, kalendáře a další.
- Brainstormujte, vytvářejte osnovy a zapisujte si vše, co potřebujete, pomocí AI asistenta pro psaní a úkoly.
- Snadno sdílejte svou práci s týmy, klienty a hosty; chatujte a spolupracujte plynule na webu, mobilních zařízeních i počítačích.
Omezení aplikace Taskade
- Chybí pokročilé možnosti, jako je přidávání obrázků a videí nebo vytváření složitých tabulek.
- Formátování může být náročné, pokud nejste obeznámeni s editory kompatibilními s Markdownem.
Ceny Taskade
- Zdarma: 0 $
- Taskade Pro: 10 $ měsíčně na uživatele
- Taskade for Teams: 20 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Motion (nejlepší pro vytváření adaptivních pracovních postupů a automatizované plánování úkolů)
Motion je AI asistent s funkcí dynamického plánování. Kdykoli zadám své úkoly, termíny a schůzky na platformu, její AI pro správu času automaticky uspořádá můj rozvrh tak, aby zajistila optimální využití pracovního času.
Na rozdíl od některých AI správců úkolů se Motion přizpůsobuje změnám v reálném čase. Pokud se například změní termín schůzky nebo se objeví nový úkol, aplikace mi přepočítá denní plán tak, aby se vše vešlo, aniž bych musel ručně provádět jakékoli úpravy.
Navíc mi na obrazovce zobrazovala malý banner, který mi připomínal, abych se zbavil rušivých vlivů – tato funkce stojí za zmínku v této recenzi aplikace Motion.
Nejlepší funkce Motion
- Vytvářejte denní nebo týdenní úkoly a podle toho si v kalendáři vyhraďte čas na jejich splnění.
- Uchovávejte podrobné poznámky a informace o svých seznamech úkolů, abyste k nim měli snadný přístup.
- Přeplánujte své úkoly jedním kliknutím, pokud se na poslední chvíli objeví schůzka nebo naléhavá práce.
Omezení pohybu
- Úkoly nelze duplikovat, je nutné je vytvářet od začátku.
- Není možné uspořádat pracovní prostory abecedně nebo ručně změnit jejich pořadí.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif, pouze bezplatná zkušební verze.
Ceny podle pohybu
- Individuální: 34 $ za měsíc
- Tým: 20 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Motion
- G2: 4,1/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
Vylepšete si vytváření seznamů a správu úkolů pomocí asistenta s umělou inteligencí
Dobře zvolená aplikace s umělou inteligencí vám pomůže zvládnout váš seznam úkolů a dosáhnout maximální produktivity jednou provždy. Ty nejlepší aplikace vyvažují použitelnost, intuitivnost, flexibilitu, bezpečnost a integraci třetích stran, takže můžete nástroj přizpůsobit svým potřebám, a ne naopak.
Umělá inteligence bezpochyby mění pravidla hry v oblasti produktivity. Bez ohledu na to, jak vypadá váš pracovní den, vám může pomoci ušetřit čas a věnovat energii úkolům, na kterých nejvíce záleží. Aplikace pro správu úkolů s umělou inteligencí mohou optimalizovat váš pracovní postup tím, že stanoví priority úkolů, a každý týden vám tak ušetří několik hodin času.
S aplikací ClickUp můžete zůstat produktivní díky vytváření seznamů úkolů založených na umělé inteligenci v několika jednoduchých krocích. Navíc nabízí také několik funkcí pro spolupráci, komunikaci a produktivitu, které vám mohou zjednodušit každodenní práci.
Ať už chcete spravovat svou práci nebo úkoly celého týmu, naše platforma se přizpůsobí vašim potřebám.
