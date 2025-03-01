Rozdíl v používání umělé inteligence: Proč rychlé přijetí na osobní úrovni neznamená okamžitý úspěch na pracovišti

Revoluce v oblasti umělé inteligence nečeká na povolení.
Nedávný vývoj ukazuje, že lidé jsou otevření vůči AI a přijímají ji nebývalým tempem.
V lednu 2025 obsluhuje ChatGPT 300 milionů uživatelů týdně, zatímco Meta AI dosahuje téměř 600 milionů lidí měsíčně. I noví hráči na trhu, jako je DeepSeek, dokázali, že dokážou přilákat přes 30 milionů uživatelů měsíčně během několika týdnů od spuštění.
Tyto explozivní míry přijetí na individuální úrovni vyvolávají zásadní otázku: Jsou organizace dostatečně rychlé, aby mohly tuto transformaci využít? Nebo zvýšené přijetí na osobní úrovni připraví půdu pro větší využití AI v práci?
V tomto vydání ClickUp Insights 30 000 lidí sdílí, jak využívají AI ve svém každodenním životě, a také nejčastější příklady použití a překážky bránící zavedení AI v práci. Jejich odpovědi vyprávějí poutavý příběh!
⏰ 60sekundové shrnutí
📮ClickUp Insight: Naše data ukazují, že 88 % lidí nyní používá AI v nějaké formě, přičemž působivých 55 % ji používá několikrát denně. Pokud však jde o používání AI v práci, více než 50 % našich respondentů se při používání AI necítí sebejistě.
Využití umělé inteligence se všude zrychluje. Stále však existují mezery, zejména v práci.
Jeden z možných důvodů: integrace AI do nástrojů na pracovišti není dostatečně plynulá.
Místo toho, aby se AI stala motorem, který pohání naši práci, zůstává pouze doplňkem – je sice připojena, ale není propojena s nástroji, které skutečně používáme při práci, jako jsou e-mail, chat nebo projektové workflows.
To činí AI mnohem méně výkonnou, než by mohla být.
Navzdory široké dostupnosti umělé inteligence v nástrojích pro zvýšení produktivity, jako je Microsoft Copilot nebo Google Workspace AI, pouze 12 % našich respondentů uvedlo, že tyto integrované funkce umělé inteligence používá často, což poukazuje na roztříštěné přijetí a nevyužitý potenciál.
Při zkoumání vzorců používání umělé inteligence budeme diskutovat o tom, jak současné mezery v implementaci ovlivňují znalostní pracovníky. Naše data odhalují tři ústřední témata:
1️⃣ Konverzační AI vítězí: 62 % respondentů našeho průzkumu dává přednost samostatným chatovým AI nástrojům, zatímco pouze 12 % používá primárně AI integrovanou do softwaru na pracovišti.
2️⃣ Překážky v oblasti školení a důvěry: 27 % respondentů potřebuje více školení, aby mohlo AI efektivně využívat, zatímco 22 % má obavy ohledně ochrany soukromí nebo důvěry.
3️⃣ Roztříštěná nabídka nástrojů vede k „přepínací dani“: Uživatelé používají pro různé úkoly více aplikací AI, což zvyšuje náklady na přepínání mezi kontexty při práci na více platformách.
Metodika průzkumu a demografické údaje
ClickUp Insights každý měsíc provádí průzkum mezi tisíci znalostními pracovníky a nadšenci do produktivity, aby vám přinesl nejnovější trendy na globálním pracovišti.
Naše výzkumy se zabývají tím, jak profesionálové spravují svůj čas, zvládají požadavky na pracovišti a implementují strategie produktivity. Analýzou odpovědí účastníků z celého světa se snažíme odhalit univerzální výzvy a vzorce v oblasti produktivity, abychom pomohli organizacím a jednotlivcům činit informovanější rozhodnutí v jejich každodenním pracovním životě.
4 klíčové trendy, které ovlivňují využití umělé inteligence na našich pracovištích
Odpovědi od více než 30 000 respondentů odhalily čtyři klíčové trendy, které ukazují nejen to, jak AI používají dnes, ale také to, jak by chtěli, aby transformovala jejich práci v budoucnosti.
Podívejme se, kde umělá inteligence již způsobuje revoluci a kde má ještě co dohánět!
Všechno všude: rostoucí vliv umělé inteligence
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů používá AI v nějaké formě, přičemž více než polovina (55 %) používá nástroje AI několikrát denně.
Přechod od otázky „Co je AI?“ k otázce „Jak mohu AI využít pro konkrétní účel?“ proběhl rychleji, než kdokoli předpovídal.
88 % respondentů našeho průzkumu uvedlo, že používá AI v nějaké formě, což je jasným důkazem její všudypřítomnosti. Toto rychlé přijetí také představuje zlomový bod pro znalostní pracovníky.
Technologičtí lídři jako Satya Nadella přirovnávají AI k jiným průlomovým technologiím na pracovišti, jako jsou počítače, e-mail a tabulkové kalkulátory.
„V ClickUp je naším posláním vždy šetřit lidem čas. Nástroje umělé inteligence jsou všude, ale žádný z nich vám nešetří čas při každém kroku vašeho pracovního dne. ClickUp Brain je hluboce zakotven v místě, kde pracujete; překlenuje mezery a propojuje body ve vaší práci, komunikaci a znalostech. ClickUp Brain je tu, aby vám šetřil čas a eliminoval práci kolem práce. “
Ještě zajímavější je otevřenost lidí vůči této průlomové technologii. Mnozí jsou připraveni na upgrade. 55 % našich respondentů používá AI několikrát denně, přičemž potenciální použití sahá od tvorby obsahu až po brainstorming.
Malé procento respondentů (12 %) však AI vůbec nepoužívá. To by mohlo naznačovat, že tato skupina buď není připravena AI přijmout, nebo zatím nevidí její potřebu.
Klíčové zjištění
- 55 % respondentů používá nástroje umělé inteligence několikrát denně.
- 14 % používá AI příležitostně
- 12 % respondentů ještě nezačalo používat nástroje umělé inteligence.
- 11 % respondentů používá nástroje umělé inteligence několikrát týdně.
- 8 % respondentů využívá nástroje umělé inteligence alespoň jednou denně.
❗️Pulse check: Podle zprávy State of AI od společnosti McKinsey dosáhlo zavádění AI na pracovišti v roce 2024 bodu zlomu. Po více než šesti letech stagnace na úrovni 50 % se míra zavádění na začátku roku 2024 náhle zvýšila na 72 %, což naznačuje, že společnosti jsou optimistické ohledně urychlení své transformace v oblasti AI.
Celkově lze říci, že AI je dnes bezesporu mainstreamovou záležitostí. Ale jak rychle se tato technologie přijímá? Abychom to uvedli do správné perspektivy, podívejme se na časovou osu spuštění DeepSeek.
Od spuštění 10. ledna 2025 překonala aplikace DeepSeek do 27. ledna ChatGPT a stala se nejstahovanější bezplatnou aplikací v americkém iOS App Store. Do konce ledna 2025 měla aplikace DeepSeek již 33,7 milionu aktivních uživatelů měsíčně a 22,15 milionu aktivních uživatelů denně po celém světě.
Hlavní závěry
📌 Rychlé přijetí nástrojů umělé inteligence svědčí o silné akceptaci ze strany mainstreamu. Organizace se přidávají a jejich vedoucí pracovníci vnímají umělou inteligenci jako další průlomovou technologii na pracovišti.
📌 Rychlý vzestup nových nástrojů umělé inteligence, jako je DeepSeek (který během několika týdnů dosáhl 33,7 milionu aktivních uživatelů měsíčně), naznačuje, že uživatelé aktivně vyhledávají a přijímají řešení umělé inteligence, která nejlépe vyhovují jejich potřebám.
📌 Při správném použití AI na pracovišti se znalostní pracovníci mohou potenciálně stát koordinátory, manažery a řediteli AI agentů, kteří vykonávají práci, místo aby sami přímo prováděli „znalostní úkoly“.
Potenciál vs. přijetí: AI na pracovišti
📮 ClickUp Insight: Zjistili jsme, že 62 % respondentů dává přednost konverzačním nástrojům AI, jako jsou ChatGPT a Claude, zatímco pouze 12 % pravidelně používá funkce AI zabudované do nástrojů pro zvýšení produktivity. To může být důsledkem nedostatečných znalostí, obav o bezpečnost nebo absence jasné přidané hodnoty.
Umělá inteligence nadále způsobuje rozruch na pracovištích, i když ne vždy tak, jak bychom očekávali.
Podle zprávy Future of Jobs Report 202541 % společností po celém světě plánuje do roku 2030 snížit počet zaměstnanců pomocí pracovních postupů podporovaných umělou inteligencí a 62 % hledá nové zaměstnance s dovednostmi, které jim umožní lépe spolupracovat s umělou inteligencí.
Několik vedoucích podnikatelů, včetně Marka Zuckerberga, již prohlásilo, že v budoucnu budou AI ve velké míře začleňovat do svých plánů personálního obsazení.
Ale co průměrný znalostní pracovník? Zde jsou naše zjištění!
62 % respondentů uvedlo, že v práci nejraději používají konverzační nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT a Claude .
Známé rozhraní podobné chatbotu, zpracování přirozeného jazyka a interaktivní povaha těchto nástrojů pravděpodobně naznačují nízkou vstupní bariéru. Uživatelé mohou také ocenit vzájemnou výměnu informací a možnost používat řetězení příkazů, což jim pomáhá řešit různé úkoly a výzvy v reálném čase.
Na druhou stranu se zdá, že funkce umělé inteligence zabudované do nástrojů pro zvýšení produktivity nemají stejný dopad. Přestože jsou zabudovány do známých platforem, jako jsou Microsoft Copilot a Google Workspace AI, pouze 12 % respondentů uvedlo, že tyto funkce používá často.
To ukazuje na dvě možné příčiny:
➡️ Lidé si ještě plně neuvědomují, jak může AI vylepšit jejich stávající pracovní postupy. ➡️ Současné integrace nejsou dostatečně plynulé ani komplexní, aby se staly základní součástí jejich každodenní práce.
Tento rozdíl v přijetí může také vysvětlovat, proč 16 % lidí AI ve své práci vůbec pravidelně nepoužívá. Pokud se musí neustále přepínat mezi různými nástroji – AI a svými běžnými pracovními platformami – může se jim přijetí tohoto nástroje jevit jako více problémů, než kolik přináší užitku. Nemluvě o obavách o bezpečnost citlivých pracovních dat.
Hlavní zjištění
- 62 % respondentů průzkumu se při práci spoléhá především na konverzační nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT a Claude.
- 16 % respondentů dosud nezahrnulo nástroje umělé inteligence do svého běžného pracovního postupu.
- 12 % používá převážně funkce umělé inteligence zabudované do nástrojů pro zvýšení produktivity, jako jsou Microsoft Copilot a Google Workspace AI.
- 6 % upřednostňuje automatizované asistenty AI, včetně AutoGPT a AgentGPT.
- 4 % komunikuje hlavně s hlasovými asistenty, jako jsou Siri, Alexa a Google Assistant.
Hlavní závěry
📌 Uživatelé preferují konverzační nástroje umělé inteligence, které jsou dostatečně flexibilní, aby mohly provádět mnoho typů úkolů, spíše než úzce specializované funkce umělé inteligence, které jsou omezeny na konkrétní nástroje.
📌 Nástroje umělé inteligence potřebují ke svému přijetí dvě základní věci: výjimečný uživatelský zážitek a okamžitou (viditelnou) hodnotu při každé interakci.
📌 Nízká míra využívání vestavěných funkcí umělé inteligence v nástrojích pro zvýšení produktivity (12 %) naznačuje, že tato technologie nemusí být hladce integrována do základních funkcí těchto platforem.
Rozdíl mezi skutečným využitím a očekáváním: jak využíváme AI vs. co opravdu chceme
📮ClickUp Insight: Zatímco 67 % uživatelů používá AI především pro úkoly jako tvorba obsahu (37 %) a výzkum (30 %), 33 % respondentů našeho průzkumu chce, aby jim AI pomáhala s pokročilejšími případy použití, jako je rozvoj dovedností.
Upřímně řečeno, je trochu překvapivé, kolik věcí by AI mohla dělat, ale není vždy o to požádána.
Na základě našich zjištění 37 % lidí využívá AI k tvorbě obsahu – psaní, úpravám a e-mailům. Dalších 30 % se na ni spoléhá při výzkumu a shromažďování informací.
Hlavní zjištění
- 37 % používá AI hlavně pro tvorbu obsahu, od psaní a editace až po vytváření e-mailů.
- 30 % respondentů využívá AI k výzkumu a shromažďování informací.
- 11 % lidí využívá AI především k brainstormingu a generování nových nápadů.
- 7 % používá AI ke zefektivnění správy úkolů a udržení pořádku
- 15 % respondentů dosud nezačlenilo nástroje umělé inteligence do svého pracovního postupu.
Jedná se o skvělé příklady využití, ale když se podíváme na to, co lidé od AI očekávají, je jasné, že doufají v ještě více.
Například 33 % respondentů našeho průzkumu chce, aby jim AI pomohla rozvíjet jejich dovednosti, a 21 % chce, aby jim pomáhala s jednáními, e-maily a projekty. Potřeby, které zjevně nejsou naplňovány.
Hlavní zjištění
- 33 % respondentů si myslí, že AI jim může pomoci rozvíjet jejich dovednosti (učení, procvičování, zdokonalování).
- 21 % respondentů věří, že jim AI pomůže dosáhnout úspěchu v práci (schůzky, e-maily, projekty).
- 18 % respondentů si myslí, že AI jim pomáhá organizovat život (kalendář, úkoly, připomenutí).
- 15 % respondentů chce, aby jim AI pomáhala s drobnými úkoly (rutinní úkoly, administrativní práce).
- 13 % lidí využívá AI jako pomoc při řešení náročných úkolů (rozhodování, řešení problémů).
A propojená AI, která má přístup k datům, pracovním postupům a nezbytným automatizačním funkcím, je ideálním řešením pro všechny tyto případy použití.
Například k uspokojení 18 % osob, které si přejí, aby jim AI pomáhala udržovat pořádek při správě úkolů, připomínek a plánů, byste obvykle potřebovali několik aplikací, včetně aplikace kalendáře, aplikace pro správu úkolů a integrace AI. Jediný multifunkční nástroj AI by mohl tuto mezeru překlenout.
To nás vrací k aktuálnímu stavu AI. Ta zůstává roztříštěná, přestože existují důkazy, že AI nástroje musí být hluboce integrovány do projektového řízení, správy znalostí a komunikace, aby přinášely hodnotu na pracovišti.
Zde vidíme důkaz další propastné mezery mezi podniky a uživateli. 👇
❗️Pulse check: Podle průzkumu Pulse Survey společnosti PwC z října 2024 tvrdí 49 % technologických lídrů , že AI je plně integrována do jejich základní strategie, přičemž třetina z nich uvádí, že tato technologie je plně integrována do jejich produktů a služeb.
Proč tedy uživatelé neberou? Odpověď může spočívat v chronickém nedostatku kontextu.
V současné době většina nástrojů umělé inteligence postrádá data/kontext/propojení, které potřebují k integraci do pracovního života uživatelů a k dosažení skutečných zlepšení v různých propojených případech použití.
Důvodem je to, že společnosti často začleňují funkce umělé inteligence do produktů, místo aby je skutečně integrovaly do pracovních postupů. Výsledek? Nesouvislé zkušenosti, které vyžadují, aby uživatelé ručně překlenuli kontextové mezery, místo aby využívali umělou inteligenci, která rozumí celému jejich procesu.
Například AI asistent pro schůzky, který pouze přepisuje konverzace, ale není propojen s nástroji pro řízení projektů, předchozími diskusemi nebo blížícími se termíny, zůstává spíše funkcí než řešením pro pracovní postupy.
Toto říká Jeff Dean, hlavní vědecký pracovník společnosti Google, o kontextu:
„… problém je v tom, že vytváříte úzce definované systémy, které umí jednu věc a dělají ji extrémně dobře, nebo umí několik věcí. A my opravdu chceme systém, který umí sto tisíc věcí, a když přijde sto tisíc první věc, kterou nikdy předtím neviděl, chceme, aby se poučil ze svých zkušeností a dokázal aplikovat zkušenosti, které získal při řešení prvních sto tisíc věcí, aby se naučil, jak rychle udělat sto tisíc první věc. “
Hlavní závěry
📌 Uživatelé chtějí, aby byla umělá inteligence hlouběji integrována do jejich profesního rozvoje a každodenních pracovních postupů. Přibližně 50 % z nich hledá pomoc umělé inteligence pro základní pracovní činnosti, jako jsou schůzky a řízení projektů, stejně jako pro profesní rozvoj.
📌 Většina nástrojů umělé inteligence vyniká v izolovaných úkolech, ale postrádá kontextové povědomí a propojenost nezbytnou k tomu, aby skutečně přinášely hodnotu v práci. Tento fragmentovaný přístup brání jejich schopnosti poskytovat komplexní a holistickou podporu pro složité případy použití.
📌 Společnosti často upadají do pasti, kdy do svých produktů přidávají funkce umělé inteligence, aniž by je smysluplně propojily se stávajícími pracovními postupy, čímž v procesu vytvářejí další kontextové mezery.
Překážky odhaleny: co brání lidem v používání AI?
📮ClickUp Insight: Z 88 % respondentů, kteří používají AI, pouze 34 % uživatelů AI zcela důvěřuje, zatímco 27 % potřebuje více školení a 23 % neví, kde začít.
Co je společným jmenovatelem odpovědí v našem průzkumu o AI? Mezi 8 % a 18 % respondentů uvedlo, že AI nepoužívá pravidelně nebo se jí aktivně vyhýbá.
Co tedy odrazuje tyto uživatele od používání AI, přestože je téměř všudypřítomná?
Za prvé, velká část lidí – 23 % – si není jistá, kde s AI začít. Uživatelé mohou být zahlceni obrovským množstvím nástrojů založených na AI, které jsou k dispozici na trhu, nebo si mohou klást otázku, jakou hodnotu tyto nástroje přinášejí do stávajících pracovních postupů.
Dále je tu 27 % respondentů, kteří tvrdí, že potřebují více školení, aby mohli AI efektivně využívat. V tomto scénáři lidé vidí potenciál, ale mají pocit, že nevědí, jak AI plně využít.
Hlavní zjištění
- 28 % již AI pravidelně používá
- 27 % respondentů potřebuje více školení pro pokročilé používání
- 23 % si není jistých, kde začít
- 11 % se obává o své soukromí
- 11 % respondentů AI plně nedůvěřuje
A nezapomeňme na důvěru – jak z hlediska bezpečnosti, tak přesnosti. 11 % respondentů má obavy o soukromí a dalších 11 % zatím umělé inteligenci plně nedůvěřuje.
Na druhou stranu 38 % respondentů je ochotno AI používat, ale raději si její práci dvakrát kontroluje. Je zřejmé, že u některých lidí tato opatrnost pramení z nedostatku důvěry v přesnost nebo spolehlivost AI.
Hlavní zjištění
- 38 % respondentů je vůči AI otevřených, ale pečlivě kontroluje její fungování.
- 34 % důvěřuje AI a používá ji s jistotou
- 15 % stále zkoumá, kdy může být AI nejužitečnější
- 8 % respondentů dává přednost tomu, aby AI pokud možno nepoužívali.
- 5 % se rozhodlo většinu úkolů řešit samo
❗️Pulse check: Kampaň Make it Fair , kterou vedou kreativní odvětví ve Velké Británii, dále zdůrazňuje potřebu dvojité kontroly výstupů generovaných umělou inteligencí. Tato iniciativa, která byla navržena s cílem řešit problém generativních modelů umělé inteligence využívajících materiál chráněný autorskými právy bez povolení nebo spravedlivé kompenzace, si klade za cíl chránit práva tvůrců prostřednictvím posílených autorských práv a robustních politik.
Pro ty, kteří stále váhají s plným přijetím AI, se zdá, že mnoho překážek lze shrnout do tří hlavních faktorů: nejistota, kde začít, nedostatek školení a obavy o soukromí a důvěru.
Tyto výsledky také naznačují, že lidé nejsou zásadně proti AI – jen potřebují trochu více podpory a ujištění, než se stane běžnou součástí jejich každodenní rutiny.
Hlavní závěry
📌 Vysoký podíl uživatelů, kteří dvakrát kontrolují výstupy generované umělou inteligencí (38 %), naznačuje potřebu lepších nástrojů pro ověřování přesnosti a transparentnosti v tom, jak umělá inteligence činí rozhodnutí.
📌 Existuje značná mezera ve znalostech, protože téměř polovina uživatelů uvádí, že potřebuje školení v oblasti AI (27 %) nebo si není jistá, jak začít (23 %). To poukazuje na naléhavou potřebu strukturovaného zaškolení v oblasti AI a vzdělávacích zdrojů.
📌 Obavy o soukromí a důvěryhodnost nástrojů AI (22 %) lze rozptýlit zavedením lepších bezpečnostních opatření a metrik spolehlivosti.
Naše 4 strategická doporučení
Ověření faktů: Náš průzkum odhalil, že 12 % respondentů nikdy nepoužívá nástroje AI, 11 % AI plně nedůvěřuje, dalších 11 % má obavy o soukromí a 15 % stále přemýšlí, kdy AI používat. Mezitím pouze 12 % respondentů primárně používá AI integrovanou do softwaru na pracovišti, což poukazuje na významný rozdíl mezi osobním a organizačním přijetím.
Navzdory širokému rozšíření osobního využívání AI čelí organizace významným překážkám v efektivní implementaci AI, což vede k rostoucímu rozporu mezi osobním využíváním a připraveností organizací.
Mezi hlavní výzvy, které jsme z dat odhalili, patří fragmentované zavádění nástrojů, nedostatečné školení, bariéry důvěry a omezená nebo neefektivní integrace na pracovišti.
Aby tuto mezeru překlenuly, musí organizace sladit ochotu lidí přijmout AI s jasným plánem jejího zavedení na pracovišti. Zde jsou čtyři strategická doporučení, jak urychlit transformaci vaší organizace v oblasti AI:
✅ Sjednotit sadu nástrojů AI
Místo toho, abyste nechali zaměstnance vytvářet vlastní řešení, vyviněte konsolidovanou infrastrukturu umělé inteligence, která se integruje do stávajících pracovních postupů. Hledejte řešení, která kombinují konverzační rozhraní, které uživatelé preferují (62 % preferencí), s robustní integrací nástrojů na pracovišti. Například zjednodušte správu znalostí pomocí chatového rozhraní umělé inteligence, které okamžitě načte informace z jakéhokoli místa ve vašem pracovním prostoru.
✅ Vytvořte pracovní sílu připravenou na AI
Vyřešte nedostatek školení, na který upozornilo 27 % lidí, pomocí komplexního programu pro osvojení znalostí o AI. Zaměřte se na praktické příklady použití, bezpečnostní protokoly a osvědčené postupy pro výběr nástrojů AI. Vytvořte v týmech „šampiony AI“, aby se urychlilo vzájemné učení a přijetí této technologie.
✅ Budujte důvěru prostřednictvím transparentnosti
Bojujte proti nedostatku důvěry vytvořením jasných rámců pro správu AI. Zaveďte zásady pro nakládání s daty, stanovte pokyny pro používání a vytvořte zpětnou vazbu pro neustálé zlepšování. Ukážete svým zaměstnancům, jak přesně nástroje AI nakládají s citlivými informacemi a které nástroje jsou schváleny pro použití v práci.
✅ Udělejte z AI základ svého pracovního postupu
Udělejte z AI základní prvek ve vaší práci. Začněte s vašimi nejdůležitějšími pracovními postupy a přepracujte je tak, aby jejich jádrem byla AI. Klíčem je, aby AI nepůsobila jako samostatný nástroj, ale spíše jako neviditelná síla, která udržuje práci v chodu. Měla by tiše běžet na pozadí vašich projektů, propojovat vaše nástroje a posouvat práci vpřed 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Jak může ClickUp pomoci?
Sliby umělé inteligence se na pracovišti často nenaplňují.
Tradiční pracovní nástroje ponechávají možnosti AI na druhé koleji, což vyvolává dojem, že jsou pouze dodatečně připojené a nesouvisí s ostatními funkcemi.
Výsledek? Týmy nyní bojují s fragmentovanými funkcemi umělé inteligence, které nerozumí kontextu práce, což vede k obecnějším výstupům a ztrátě času při úpravách zadání.
Jako všestranná aplikace pro práci přináší ClickUp inteligentní asistenci do všech koutů vašeho pracovního prostoru díky kontextově orientované AI. Zde jsou čtyři způsoby, jakými AI ClickUp transformuje vaši práci:
🏁 Konverzační AI, která zná váš kontext
ClickUp Brain kombinuje známé chatovací rozhraní, které lidé milují, s hlubokým povědomím o pracovním prostoru. Ať už chcete brainstormovat, řešit problémy nebo analyzovat data, ClickUp Brain vám může pomoci s celou řadou použití přímo z vašeho pracovního prostoru.
A to nejlepší? Už ví, na čem pracujete! Získáte tak kontextově specifické odpovědi, které jsou vysoce relevantní pro úkol, na kterém pracujete. Rozlučte se s přepínáním mezi samostatnými nástroji umělé inteligence a pracovními platformami.
🏁 Jednotná zkušenost s umělou inteligencí
ClickUp eliminuje roztříštěné nástroje umělé inteligence tím, že integruje inteligenci do celého vašeho pracovního postupu.
Ať už píšete v ClickUp Docs, spravujete úkoly v ClickUp Tasks nebo chatujete se svými kolegy v ClickUp Chat, máte k dispozici konzistentní asistenci AI, která rozumí celému vašemu pracovnímu prostoru. Ptejte se AI na otázky z domovské stránky, úkolů, dokumentů, chatu, tabule nebo jakéhokoli jiného prostoru, který vás napadne! S ClickUp je AI všude, dokonce i ve vašich vlastních polích.
🏁 Vyhledávání založené na umělé inteligenci
Funkce Connected Search od ClickUp, založená na umělé inteligenci, funguje jako propojený mozek vaší organizace. Stačí zadat klíčové slovo a okamžitě najdete jakékoli informace v celém pracovním prostoru a propojených aplikacích, nebo spustíte výkonné příkazy k provedení akce.
AI rozumí vyhledávání a příkazům v přirozeném jazyce, což z ní činí výkonné centrum propojující vyhledávání informací s okamžitou akcí.
🏁 Umělá inteligence vytvořená pro všechny
ClickUp činí přijetí umělé inteligence přirozeným a intuitivním.
Díky integraci umělé inteligence do známých chatových rozhraní a běžně používaných funkcí, jako je Docs, mohou týmy začít v malém a postupně rozšiřovat její využití, jakmile si na ni zvyknou. Požádejte ClickUp Brain, aby provedl komplexní automatizaci pracovních postupů pomocí jednoduchého jazyka, a zvládněte více práce za kratší dobu. ClickUp usnadňuje všem efektivní využívání umělé inteligence!
Jste připraveni plně využít potenciál umělé inteligence na svém pracovišti? Přidejte se k více než 3 milionům týmů, které používají ClickUp ke zvýšení své produktivity. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes.