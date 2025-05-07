10 alternativ aplikace Clockwise pro správu času a kalendáře

Sledování času a správa nabitého kalendáře může často připomínat žonglování. Ve skutečnosti můžete mít pocit, že potřebujete asistenta, který by vám pomohl spravovat váš rozvrh, aniž byste něco zanedbali.
Aplikace Clockwise je asistent, který vám pomůže analyzovat váš kalendář, najít nejlepší časy pro schůzky a dokonce spolupracovat s vaším týmem.
Ačkoli je aplikace Clockwise skvělá pro správu času, mnoho uživatelů ji z různých důvodů opouští, například kvůli omezené externí spolupráci a potížím s přeplánováním.
V tomto článku komplexně zhodnotíme 10 nejlepších alternativ k aplikaci Clockwise. Porovnejte funkce, omezení a ceny jednotlivých nástrojů a najděte nejlepší alternativu k aplikaci Clockwise.
Co byste měli hledat v alternativách k aplikaci Clockwise?
Inteligentní nástroj pro plánování a správu kalendáře by měl rozumět hluboké práci a vyhovovat vašim konkrétním potřebám v oblasti správy času. V závislosti na vašem stylu práce to může být například poskytování přehledů a kontextu, ochrana času na soustředěnou práci nebo zlepšení spolupráce pomocí algoritmů a automatizace.
Zde je seznam základních věcí, které byste měli hledat v alternativách aplikace Clockwise:
- Inteligentní funkce plánování: Pokud má nástroj intuitivní funkce plánování, rozumí vašim zvykům, preferencím a prioritám a přizpůsobuje se jim.
- Analýzy a přehledy: Funkce analýzy vám pomohou porozumět vzorcům, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a činit informovaná rozhodnutí o tom, jak rozdělit svůj čas.
- Automatizace, přeplánování a snadná přizpůsobivost: Upřednostněte nástroje, které se přizpůsobí vašemu jedinečnému pracovnímu postupu a preferencím. Hledejte alternativy, které automatizují rutinní úkoly, jako je hledání vhodných termínů schůzek nebo přeplánování konfliktů.
- Uživatelská přívětivost: Přátelské rozhraní je nezbytné pro pozitivní zážitek, proto hledejte alternativy, které se snadno ovládají a nabízejí nejlepší funkce pro plánování bez zbytečných komplikací.
Nakonec si před výběrem nástroje pro správu zdrojů projděte recenze a hodnocení zákazníků. Recenzní weby jako G2 a Capterra vám například pomohou seznámit se s klady a zápory každého nástroje.
10 nejlepších alternativ aplikace Clockwise, které můžete použít
Níže uvádíme některé z nejlepších alternativ aplikace Clockwise (bezplatných i placených), které jsou v současné době na trhu k dispozici:
1. ClickUp
ClickUp poskytuje digitální pracovní prostor, kde můžete vy a váš tým organizovat vše na jednom místě. Spravujte úkoly, komunikujte a udržujte své projekty na správné cestě.
ClickUp Time Tracker vám pomůže zjistit, kolik času strávíte každou úlohou. Můžete sledovat čas z jakéhokoli zařízení a propojit jej s konkrétními úlohami v ClickUp. K sledovanému času můžete také přidávat poznámky a štítky, abyste měli přehled o tom, na co jste jej strávili. Třídit a filtrovat data o sledování času a označit konkrétní hodiny jako fakturovatelné.
ClickUp se navíc integruje se všemi předními aplikacemi pro sledování času a nástroji pro správu projektů, takže můžete vše synchronizovat a sledovat přímo v ClickUp, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Kromě toho vám ClickUp ušetří práci s přípravou reportů díky přizpůsobitelným časovým rozpisům a reportům o plánování týmu.
ClickUp Calendar je další šikovný nástroj, který vám ukazuje vaše úkoly, schůzky a termíny spolu s dalšími existujícími událostmi v kalendáři.
Díky zobrazení kalendáře můžete sledovat své projekty od obecného přehledu až po detailní informace a dokonce sdílet kalendář se svými kolegy. Rychle plánujte nové úkoly a vytvářejte schůzky jejich přetažením do kalendáře a tříděním nebo filtrováním podle priority, stavu atd.
Můžete také synchronizovat svůj kalendář Google s ClickUp a spouštět schůzky přímo z kalendáře.
Navíc je ClickUp navržen tak, aby vaše data byla v bezpečí. Aktivujte správu na základě rolí nebo určete úrovně oprávnění, abyste mohli kontrolovat, kdo může dokumenty prohlížet, přistupovat k nim nebo je upravovat.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Systém ClickUp Time Management vám umožní snadno vytvářet, organizovat a prioritizovat úkoly.
- Sledujte čas strávený každou úlohou pomocí funkcí pro sledování času v ClickUp, které vám pomohou analyzovat a zlepšit způsob vaší práce.
- Získejte cenné informace o postupu projektu a výkonu týmu pomocí nástrojů pro reporting a analýzu.
- Hladká integrace s vašimi oblíbenými aplikacemi pro plynulejší pracovní postupy.
- Zůstaňte organizovaní díky upozorněním a připomenutím v reálném čase s ClickUp Reminder a nikdy nezmeškejte žádný úkol.
Omezení ClickUp:
- Naučná křivka pro nové uživatele
- V bezplatném tarifu není možnost mazat časové záznamy.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Calendly
Calendly je váš osobní asistent pro plánování, díky kterému je plánování schůzek rychlé, snadné a bez stresu. Už žádné bolesti hlavy s plánováním, výměnou e-mailů nebo zmatením časových pásem. Máte úplnou kontrolu nad svou dostupností.
Kromě toho se Calendly integruje s vaším kalendářem, aby zabránilo náhodným dvojitým rezervacím a zajistilo, že vše je aktuální.
Nejlepší funkce Calendly:
- Vyhněte se zmatkům při plánování, protože Calendly se automaticky přizpůsobuje různým časovým pásmům.
- Využijte nativní integraci s více než 70 různými aplikacemi, včetně oblíbených kalendářových aplikací, jako jsou Google Calendar, Outlook a další.
- Zabraňte navazujícím schůzkám tím, že před nebo po schůzkách nastavíte časovou rezervu.
- Vložte odkazy na plánování na webové stránky nebo je integrujte do e-mailových podpisů jediným kliknutím.
Omezení Calendly:
- Calendly je ve srovnání s ostatními nástroji na seznamu drahý; levnější alternativy Clockwise mohou být výhodnější, zejména pokud máte velký tým.
- Placená verze má mnoho funkcí, které možná nebudete potřebovat nebo používat, ale za které byste zaplatili.
- Příležitostné nesrovnalosti mezi Calendly a Google Calendarem matou klienty ohledně dostupnosti volných časových slotů.
Ceny Calendly:
- Navždy zdarma
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Calendly:
- G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3300 recenzí)
3. Kolega
Fellow je váš partner pro plánování, který zajistí hladkou spolupráci týmu, plánování úkolů a správu projektů. Zvládne vše, včetně řešení velkých projektů, informování týmu a organizování vašich úkolů.
S aplikací Fellow můžete sdílet nebo publikovat soubory ve sdíleném pracovním prostoru. Aplikace vytváří plány schůzek a zajišťuje, aby je všichni dodržovali.
Aplikace také automaticky zaznamenává zápisy z jednání a nabízí flexibilní digitální prostor pro spolupráci účastníků. Zapište si své denní úkoly, pořizujte poznámky z jednání, nastavujte připomenutí a nic vám neunikne.
Nejlepší funkce aplikace Fellow:
- Provádějte individuální schůzky s funkcemi Fellow pro vytváření agendy a poznámek.
- Sledujte a stanovujte cíle pro jednotlivce i týmy, abyste byli vždy na správné cestě.
- Snadno vyhledávejte a načtěte informace o minulých schůzkách a poznámky, abyste ušetřili čas.
- Přístup k Fellowu z různých zařízení, včetně stolních počítačů a mobilních zařízení, vám pomůže zůstat organizovaní i na cestách.
- Získejte informace založené na umělé inteligenci, které vám pomohou zlepšit vaše schůzky a agendy.
- Chraňte své konverzace a data z jednání pomocí zabezpečení na podnikové úrovni.
Omezení aplikace Fellow:
- Kliknutí na schůzku v Kalendáři Google, která není ve vlastnictví uživatele, vede k chybě 404.
- Fellow nemá integraci s Apple Reminders.
- Nepodporuje funkci pořizování a ukládání ručně psaných poznámek jako skutečného ručně psaného obsahu.
- Funkce 360° Feedback není dostatečně přizpůsobená, aby umožňovala anonymní zpětnou vazbu.
Ceny Fellow:
- Navždy zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ostatních uživatelů:
- G2: 4,7/5 (více než 1900 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
4. Integrately
Integrately vám pomůže ušetřit čas a energii automatizací opakujících se úkolů. Tento software můžete použít k synchronizaci údajů o zákaznících mezi CRM a nástroji pro e-mailový marketing. Kromě toho vám umožní snadno automatizovat publikování příspěvků na sociálních sítích na základě vašeho kalendáře.
Platforma obsahuje předem připravené, opakovaně použitelné konektory a pracovní postupy pro všechny integrační požadavky. Má také webové rozhraní pro navrhování, dokumentování a testování API.
Integrately mohou používat všichni, kdo hledají alternativy k Clockwise, ať už jste obchodní profesionál, marketér nebo student.
Nejlepší funkce Integrately:
- Sledujte výkon automatizačních procesů prostřednictvím protokolů a monitorování v reálném čase.
- Automaticky řešte problémy, které vznikají během automatizace, pomocí vestavěných mechanismů pro zpracování chyb.
- Pomocí podmíněné logiky vytvářejte automatizační sekvence s rozhodovacími schopnostmi.
- Synchronizujte svá data mezi propojenými aplikacemi v reálném čase a získejte tak aktuální informace.
Omezení integrace:
- Integrately může zlepšit srozumitelnost reportů pro lepší porozumění a zkušenosti uživatelů.
- Implementace klientské IO může být někdy obtížná.
- Uživatelé považují vzhled webových stránek za zastrašující a těžko přizpůsobitelný.
Ceny Integrately:
- Navždy zdarma
- Starter: 29,99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Růst: 124 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 299 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Integrately:
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
5. Acuity
Acuity není typický kalendář, ale chytrý nástroj navržený tak, aby zjednodušil správu vašich schůzek. Ať už řídíte firmu nebo spravujete svůj osobní rozvrh, flexibilita aplikace Acuity usnadňuje nastavení a přizpůsobení různým obchodním potřebám.
Nejlepší funkce aplikace Acuity:
- Pomocí dotazníků pro klienty shromažďujte relevantní informace od klientů prostřednictvím přizpůsobitelných vstupních formulářů.
- Zabraňte konfliktům v plánování, protože automaticky zpracovává rozdíly v časových pásmech.
- Integrujte aplikace třetích stran pro platby a snadno přijímejte online platby v okamžiku rezervace.
- Umožněte klientům přeplánovat/zrušit schůzky a spravovat rezervace pod jednou střechou.
Omezení aplikace Acuity:
- Chybí funkce pro oddělení aktivních klientů od neaktivních klientů.
- Bezplatný tarif Acuity je omezený, co se týče základních funkcí (například e-mailová upomínka a platební metody jsou k dispozici pouze v placených tarifech).
- Chybí nativní integrace s kalendáři třetích stran.
Ceny Acuity:
- 7denní bezplatná zkušební verze
- Novinka: 20 $/měsíc na uživatele
- Růst: 34 $/měsíc na uživatele
- Powerhouse: 61 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Acuity:
- G2: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5500 recenzí)
6. AttendanceBot
AttendanceBot je dalším vynikajícím přírůstkem do seznamu alternativ k aplikaci Clockwise. Tento nástroj usnadňuje a zefektivňuje sledování času pro týmy všech velikostí.
Manažeři a firmy mohou sledovat docházku v reálném čase tím, že sledují, kdo je v práci, kdo má přestávku a kdo se možná opozdí. Pro týmy s pracovníky na dálku nabízí AttendanceBot také sledování geolokace.
AttendanceBot vám umožňuje nastavit vlastní pravidla docházky. Použijte jej k definování pravidel pro přesčasy, nastavení ochranných lhůt a přizpůsobení aplikace vašim potřebám.
Nejlepší funkce AttendanceBot:
- Integrujte jej s oblíbenými systémy pro finance, mzdy, HRMS a CRM.
- Vytvářejte virtuální třídy a přiřazujte k nim studenty.
- Umožněte studentům okamžitě zaznamenávat docházku do jakékoli třídy pomocí aplikace Slack nebo Microsoft Teams.
- Automaticky zasílejte připomenutí zaměstnancům, kteří nedokončili své úkoly, zprávy nebo pracovní výkazy.
- Pomocí funkce Hybrid work můžete prohlížet a spravovat plány týmu, poskytovat víceúrovňová schválení a spolupracovat s týmem prostřednictvím Slacku, MS Teams a GChat.
Omezení aplikace AttendanceBot:
- Úprava časových rozvrhů je pro nové uživatele časově náročná.
- Můžete přizpůsobit typy dovolené, jako je Flex a Dovolená, ale nemůžete pro ně nastavit různé metody sledování.
- Nedostatek vhodných výukových modulů způsobuje, že nástroj má strmou křivku učení.
Ceny AttendanceBot:
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze AttendanceBot:
- G2: 4,6/5 (75+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
7. Rutina
Routine je další platforma pro správu času, kterou můžete zvážit, pokud uvažujete o alternativách k Clockwise. Tento nástroj je intuitivní a snadno ovladatelný, od vytváření úkolů až po nastavování priorit a termínů.
Navíc se aplikace Routine učí z vašeho chování tím, že se přizpůsobuje vašim pracovním vzorcům, rozumí prioritám a navrhuje nejlepší čas pro řešení různých úkolů.
Platforma má přehledný a jednoduchý design, který vám pomůže soustředit se na úkoly bez rušivých vlivů.
Nejlepší funkce aplikace Routine:
- Funkce zpracování přirozeného jazyka aplikace Routine pomáhá poskytovat inteligentní návrhy pro plánování úkolů nebo schůzek do volného místa ve vašem kalendáři.
- Propojte Routine se svými oblíbenými nástroji a službami, abyste vylepšili a zjednodušili svůj pracovní proces.
- Nechte si zaslat upozornění před důležitou schůzkou, připojte se jedním kliknutím a rychle informujte ostatní, pokud se opozdíte, pomocí upozornění a oznámení v reálném čase.
- Propojujte a označujte položky, abyste jim dali význam, a snadno vyhledávejte informace sledováním zpětných odkazů.
Omezení rutiny:
- Žádná mobilní aplikace pro uživatele Androidu
- Platforma je stále nová a mnoho funkcí v placených tarifech je označeno štítkem „brzy k dispozici“.
- Uživatelé si stěžují na drobné chyby, které způsobují překážky v každodenní práci.
Běžná cena:
- Navždy zdarma
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze rutinních činností:
- G2: Nedostatek hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
8. Reclaim
Reclaim je aplikace pro plánování založená na umělé inteligenci, která snadno spravuje více kalendářů v jediném okně. Použijte ji k efektivní spolupráci tím, že se přihlásíte k odběru jiných kalendářů, ať už pro práci, rodinu nebo školu.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní, funkcím pro spolupráci a hladké integraci vám Reclaim umožňuje ovládat vaše plány a zvýšit celkovou produktivitu.
Získejte zpět nejlepší funkce:
- Získejte inteligentní návrhy pro plánování úkolů na základě priorit, termínů a preferencí.
- Nechte funkci Habit sdílet úkoly, které chcete pravidelně provádět, zadejte časový rámec a nechte ji, aby je za vás automaticky naplánovala.
- Snadno sledujte průběh úkolů pomocí automatických kontrol.
- Přizpůsobte si zobrazení podle svých představ a spravujte více kalendářů najednou.
Zbavte se omezení:
- Funkce Habit aplikace Reclaim je obtížné nastavit.
- Integrace s nástroji pro správu technických úkolů není dostatečně flexibilní pro použití v reálném životě.
- Při používání integrační funkce Slack může docházet k občasným zpožděním.
Ceny Reclaim:
- Navždy zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny, není k dispozici v měsíčních tarifech
Získejte zpět hodnocení a recenze:
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Podívejte se na tyto alternativy aplikace Reclaim!
9. Sunsama
Sunsama je nástroj pro správu projektů a času, který pomáhá jednotlivcům i týmům efektivně spravovat jejich pracovní zátěž. Nabízí centralizovaný prostor pro vytváření, organizování a sledování různých úkolů.
Ještě lepší je, že můžete rozdělit svou práci na konkrétní úkoly, nastavit termíny a přiřadit členy týmu – a to vše bez nutnosti přepínat mezi záložkami.
Nejlepší funkce Sunsama:
- Použijte režim soustředění, abyste minimalizovali rušivé vlivy a zvýšili koncentraci během pracovních sezení.
- Pomocí inteligentního plánování analyzujte termíny úkolů, priority a dostupné časové úseky a získejte návrhy na optimální rozvrhy.
- Naplánujte si den tím, že stanovíte priority úkolů a cíle pro zvýšení produktivity.
- Sledujte průběh úkolů a míru jejich dokončení v čase pomocí sledování průběhu úkolů.
- Integrujte jej s oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Trello, Asana a Jira.
- Přístup k Sunsama na různých zařízeních a platformách pro zvýšení produktivity bez ohledu na místo.
Omezení Sunsama:
- Sunsama má potíže s plánováním projektů ve větším měřítku.
- Omezeno na týmovou spolupráci, nevhodné pro jednotlivce.
- Nelze integrovat s Confluence nebo Google Drive pro synchronizaci schůzek a dalších dokumentů.
Ceny Sunsama:
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Roční předplatné: 16 $/měsíc
- Měsíční předplatné: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sunsama:
- G2: Nedostatek hodnocení
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
10. Time Doctor
Time Doctor poskytuje sledování v reálném čase, které umožňuje monitorovat pracovní dobu a činnosti vzdálených pracovníků a získat přehled o tom, jak je čas rozvržen během pracovního dne.
Obsahuje připomenutí pro soustředění a přestávky, které podporují zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Ať už pracujete na dálku nebo na volné noze, Time Doctor vám usnadní soustředění a včasné dokončení úkolů.
Nejlepší funkce Time Doctor:
- Identifikujte oblasti, které lze vylepšit, pomocí analýzy produktivity, která rozumí vašim denním rutinám a činnostem.
- Integrujte jej s různými nástroji pro správu projektů, spolupráci a komunikaci a získejte lepší pracovní postupy.
- Spravujte rozpočty projektů, abyste zajistili, že práce zůstane v rámci stanovených omezení.
- Snadno konfigurujte, přizpůsobujte a vytvářejte vlastní objekty, pole, pravidla, výpočty a zobrazení.
- Prohlížejte si a provádějte transakce se stejným obsahem v několika jazycích a měnách.
Omezení aplikace Time Doctor:
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce, díky kterým je desktopová verze Time Doctor tak užitečná.
- Nekonzistentní aktualizace
- Bezplatný tarif je omezen na jednoho klienta a obsahuje pouze základní prvky.
Ceny Time Doctor:
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Základní: 7 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Time Doctor:
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
Jste připraveni zvládnout svůj čas?
Nezapomeňte, že cílem není jen spravovat čas, ale dělat to efektivně s nádechem personalizace. Rozhodnutí se nakonec scvrkne na nalezení správné rovnováhy mezi jednoduchostí, výkonem a přizpůsobivostí.
Každý software v tomto seznamu alternativ k aplikaci Clockwise nabízí jedinečný přístup k lepšímu plánování a správě času. Žádný z nich se však nemůže rovnat aplikaci ClickUp jako komplexní platformě pro správu času a projektů.
ClickUp se odlišuje svým důrazem na jednoduchost. Nejde o to přidávat složitost, ale usnadnit vaši práci – a život.
Díky uživatelsky přívětivému designu ClickUp se na platformě snadno zorientuje i technický nováček. Žádné zmatky ani zbytečné překážky – jen hladký průběh vašich úkolů a časových plánů.
Začněte s ClickUp ještě dnes!