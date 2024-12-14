25 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro zvýšení produktivity, které můžete použít v roce 2025

„Pracujte chytřeji, ne tvrději“ je více než jen klišé – je to strategie přežití pro dnešní profesionály. 👨💼
Ať už vedete tým, provozujete vlastní podnik nebo řídíte projekty na dálku, maximalizace produktivity je klíčová pro udržení konkurenceschopnosti. Právě zde přicházejí na řadu nástroje umělé inteligence pro zvýšení produktivity. 🦾
Tyto nástroje automatizují opakující se úkoly a zefektivňují pracovní postupy, čímž pomáhají eliminovat překážky a optimalizovat každodenní provoz. Jelikož se starají o rutinní aspekty vaší práce, můžete se soustředit na celkový obraz – podporu růstu a inovací ve vašem podnikání.
V tomto blogu se podělím o nástroje AI, na které se spoléhám, pokud jde o efektivitu a výsledky. Pomohly mi změnit způsob, jakým pracuji.
Jaké jsou výhody používání umělé inteligence pro produktivitu?
Když jsem poprvé začal integrovat umělou inteligenci do svého každodenního pracovního postupu, byl jsem skeptický ohledně jejího vlivu na moji produktivitu. Brzy jsem však zjistil, že využití nástrojů AI mi může výrazně pomoci při správě úkolů a rozhodování.
Zde je několik výhod, které jsem zažil:
- Ušetřete čas při opakujících se úkolech, jako je plánování schůzek, třídění e-mailů a zadávání dat, abyste se mohli soustředit na práci s vysokou přidanou hodnotou.
- Posílená kreativita díky generování nových nápadů a perspektiv pomocí nástrojů pro brainstorming založených na umělé inteligenci.
- Lepší rozhodování díky analýze velkých datových sad a poskytování praktických informací v reálném čase.
- Efektivní stanovení priorit úkolů pomocí umělé inteligence k uspořádání seznamu úkolů podle termínů, důležitosti a pracovních návyků.
- Zefektivněná spolupráce díky automatizaci aktualizací a jasné a konzistentní komunikaci
- Postupem času se učí a přizpůsobuje vašemu pracovnímu postupu, optimalizuje procesy a předvídá vaše potřeby.
🔍 Věděli jste? Podle průzkumu Forbes Advisor více než 60 % majitelů firem věří, že AI zvýší produktivitu.
Co byste měli hledat v nástroji AI pro zvýšení produktivity?
Při hledání nástroje umělé inteligence pro zvýšení produktivity je důležité zohlednit několik klíčových faktorů, které mohou mít významný vliv na váš pracovní postup. Já se zaměřuji na následující aspekty:
- Všestrannost: Vyberte si nástroj, který pokrývá širokou škálu úkolů, jako je generování textu, tvorba obrázků, řízení projektů nebo automatizace. Čím flexibilnější nástroj je, tím lépe dokáže řešit různé problémy ve vašich každodenních úkolech.
- Uživatelská přívětivost: Intuitivní rozhraní je zásadní, zejména pokud nejste technicky zdatní. Jednoduchý design může usnadnit naučení se a používání nástroje.
- Přizpůsobení a kontrola: Automatizace je sice prospěšná, ale možnost přizpůsobit výstupy a vylepšit výzvy zajišťuje, že výsledky budou odpovídat vašim očekáváním.
- Integrace: Hledejte nástroje, které se hladce propojí s vaším stávajícím softwarovým ekosystémem.
- Automatizační funkce: Skvělý nástroj umělé inteligence by měl automatizovat opakující se úkoly, jako je plánování a přepisování schůzek, aby výrazně zvýšil vaši produktivitu.
S těmito prvky na paměti budete dobře vybaveni k výběru nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity, které vylepší váš pracovní postup.
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro produktivitu v oblasti projektového řízení
Všichni známe ten boj s úkoly, termíny a nekonečným seznamem věcí, které je třeba udělat. Někdy to může připomínat chaotický cirkus!
Ale co kdybych vám řekl, že tyto nástroje pro řízení projektů mohou výrazně usnadnit váš pracovní život a pomoci vám naučit se být produktivnější díky jejich schopnostem umělé inteligence?
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní řízení projektů a spolupráci)
První na řadě je ClickUp – všestranný nástroj pro zvýšení produktivity, který zvládne opravdu všechno. Když říkám, že tato aplikace opravdu zvládne všechno, myslím tím, že umí vše od organizování složitých projektů a sledování termínů až po správu osobních úkolů a usnadnění týmové spolupráce.
ClickUp Brain
Ale to, co mě opravdu přimělo vybrat tento vysoce hodnocený nástroj pro řízení projektů, je ClickUp Brain s jeho funkcemi založenými na umělé inteligenci.
ClickUp zvyšuje produktivitu díky svým špičkovým funkcím ClickUp Brain – AI Knowledge Manager, AI Project Manager a AI Writer. Tyto nástroje vám pomáhají plnit úkoly a předvídat vaše potřeby tím, že při plánování projektů navrhují rozdělení úkolů, priority a termíny.
Nabízí dokonce i AI shrnutí schůzek, takže můžete rychle zachytit klíčové body a úkoly ze svých schůzek, aniž byste museli procházet dlouhé poznámky.
Tato proaktivní podpora eliminuje dohady a udržuje vše na správné cestě.
Zde je příklad, jak společnost Pressed Juice ztrojnásobila svou produktivitu, aniž by musela rozšiřovat svůj tým.
Pressed Juice zpřístupňuje kvalitní výživu všem prostřednictvím ClickUp
Kdo by neocenil trochu pomoci při psaní a kreativních projektech?
Právě zde přichází na řadu asistent pro psaní. Nabízí vestavěnou kontrolu pravopisu, rychlé odpovědi AI pro snadné zasílání zpráv a možnost vytvářet přehledné tabulky s přehlednými informacemi. Můžete okamžitě generovat souhrny, blogy, zprávy a návrhy projektů, čímž zajistíte, že vaše texty budou vybroušené a přizpůsobené vašim konkrétním potřebám. Navíc ClickUp AI dokáže shrnout dlouhé dokumenty a poznámky z jednání, což vám pomůže soustředit se na důležité úkoly, aniž byste se ztráceli v detailech.
📌 Příklad: Pokud se zabýváte marketingem obsahu, můžete pomocí ClickUp Brain vytvářet poutavé příspěvky na blogu nebo generovat popisky pro sociální média, které osloví vaše publikum.
ClickUp Automations
Rád kombinuji ClickUp Brain s ClickUp Automations. Tato výkonná dvojice zjednodušuje zdlouhavé manuální procesy a díky ní je automatické plánování a řazení úkolů hračkou pro každého, kdo musí zvládat více priorit najednou. ClickUp AI předvídá nadcházející úkoly a optimalizuje váš pracovní postup tím, že automaticky plánuje úkoly na základě termínů a důležitosti.
📌 Příklad: Marketingový manažer může automatizovat kampaň nastavením pravidla: Když je úkol označen jako „Dokončený“, informujte designérský tým, aby zahájil práci na propagačních materiálech, a stanovte týdenní termín. Mezitím ClickUp AI seřadí další úkoly v pořadí, takže tým přesně ví, na co se má zaměřit, aby zvýšil efektivitu.
Ale tím to nekončí.
ClickUp Chat
ClickUp Chat přináší ještě více vylepšení produktivity díky funkci AI Catch Me Up, která informuje členy týmu shrnutím konverzací, které mohli zmeškat. Umožňuje také převést chatové zprávy na akční úkoly, což eliminuje potřebu přepínání kontextu a zajišťuje, že důležité diskuse jsou hladce integrovány do vašeho pracovního postupu.
Zatímco ClickUp Brain zvyšuje produktivitu pomocí poznatků založených na umělé inteligenci, šablony produktivity ClickUp poskytují předem připravený přizpůsobitelný rámec pro efektivní správu projektů a úkolů.
Udržet si pořádek může být obtížné, zejména když musíte zvládat mnoho úkolů najednou, ale šablona ClickUp Personal Productivity Template vám pomůže se s tím vypořádat. Je ideální pro všechny, kteří chtějí dosáhnout svých osobních cílů zvýšením každodenní efektivity.
Vaše agentura přichází o velkou část produktivity, pokud nepoužíváte ClickUp! Bez Clickupu bych musel najmout další 3 lidi, aby zvládli stejnou práci.
Produktivita zaměstnanců je klíčovým ukazatelem pro měření výkonnosti vašeho týmu v práci. Pokud chcete sledovat výkonnost svého týmu, pomůže vám šablona osobního reportu produktivity ClickUp.
Šablona Using ClickUp for Productivity Template řeší řadu výzev v oblasti produktivity, díky čemuž je ideální pro všechny druhy odvětví, typy projektů a pracovní pozice. Umožňuje vám sledovat a spravovat vaše pracovní zatížení, úkoly, seznamy úkolů a kombinaci vašich cílů, a to vše na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Shrnutí komentářů: Rychle extrahujte klíčové body z dlouhých komentářových konverzací, abyste byli informováni bez zbytečného nepořádku.
- Automatické řazení úkolů podle priority: Seřaďte úkoly podle naléhavosti, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější a zkrátit čas potřebný na plánování.
- Snadné plánování úkolů: Řiďte plánování úkolů na základě termínů a důležitosti a zefektivněte svůj pracovní postup bez ručního zadávání.
- Rychlé shrnutí obsahu: Extrahujte klíčové body z dlouhých dokumentů nebo diskusních vláken, ušetřete čas a buďte vždy informováni.
- Generujte kreativní nápady: Vymýšlejte nové koncepty, vylepšujte své psaní a zvyšujte kvalitu svých kreativních projektů.
- Optimalizujte správu pracovních postupů: Zefektivněte opakující se úkoly, předvídejte další kroky a soustřeďte se na práci s vysokou prioritou.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou považovat rozhraní za příliš složité kvůli jeho rozsáhlým funkcím.
- Mobilní verze ClickUp nemusí obsahovat některé pokročilé funkce, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: První úkolem umělé inteligence bylo hraní šachů. V roce 1956 byl napsán první program umělé inteligence pro hraní šachů – ačkoli nebyl nijak zvlášť dobrý, položil základy pro budoucnost umělé inteligence v oblasti her.
2. Notion AI (nejlepší pro organizaci pracovního prostoru a správu znalostí)
Nebylo by skvělé mít nástroj pro zvýšení produktivity, který zvládá víc než jen poznámky a správu projektů? Přesně to umí Notion AI. Notion AI staví na robustním pracovním prostoru Notion a posouvá ho o úroveň výš, protože funguje jako osobní asistent přímo zabudovaný do vašeho pracovního postupu.
Od automatizace opakujících se úkolů až po získávání poznatků z vašich dokumentů a dalších zdrojů – tento nástroj umělé inteligence je navržen tak, aby vám ušetřil čas a přinesl novou úroveň efektivity do vašeho každodenního života.
Líbí se mi, že plynule vytváří a vylepšuje dokumenty pomocí umělé inteligence, která se přizpůsobí vašemu jedinečnému stylu a dodržuje všechny stylové pokyny. Díky funkcím, jako je SSO založené na SAML, provisioning uživatelů SCIM a pokročilá oprávnění, udržuje Notion AI váš pracovní prostor bezpečný, kompatibilní a přístupný.
Nejlepší funkce Notion AI
- Získejte cenné informace, identifikujte klíčové body a dokonce generujte následné akce z importovaných souborů PDF nebo obrazových souborů.
- Proměňte záznamy ve své databázi v praktické informace, přidělujte úkoly a sledujte pokrok.
- Vylepšete své dokumenty vytvářením vizuálních prvků, jako jsou vývojové diagramy nebo schémata, které objasňují složité informace.
- Hledejte odpovědi v Notion, Slack, Google Drive a dalších aplikacích.
Omezení umělé inteligence Notion
- Notion může při práci s velkými databázemi nebo při spolupráci zpomalovat, což má vliv na produktivitu.
- Noví uživatelé mohou bez řádného vedení a školení považovat všestrannost Notion za příliš složitou.
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 18 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Reclaim AI (nejlepší pro inteligentní plánování a správu času)
Co kdyby vám nástroj AI mohl spravovat kalendář, blokovat čas na soustředění a dokonce vám pomáhat vyhnout se vyčerpání z neustálých schůzek? To je Reclaim AI.
Nejedná se jen o další kalendářovou aplikaci – je to chytré řešení pro plánování, které vám pomůže udržet vyvážený a produktivní pracovní den. Reclaim AI vám nabízí úpravy v reálném čase, ať už jde o koordinaci napříč časovými pásmy, ochranu soustředěných pracovních sezení nebo doladění vašeho denního plánu.
A jde to ještě dál než jen k základům – přizpůsobí se vaší roli a prioritám. Od blokování dnů „bez schůzek“ až po dynamické přizpůsobování osobních bloků, jako jsou tréninky, vám Reclaim AI vrátí kontrolu nad vaším dnem.
Využijte nejlepší funkce umělé inteligence
- Synchronizujte úkoly a automaticky je plánujte, čímž vytvoříte optimalizovaný a přehledný denní plán.
- Mezi schůzkami si dejte čas na oddech, abyste nemuseli spěchat z jednoho hovoru do druhého.
- Pomocí inteligentních 1:1 identifikujte nejlepší časy pro kontrolu s členy týmu.
- Sdílejte svůj kalendář s inteligentními omezeními plánování a hladkou synchronizací s Kalendářem Google pro plynulý průběh úkolů a schůzek.
Překonejte omezení umělé inteligence
- AI může někdy nesprávně interpretovat priority nebo termíny uživatelů, což vede ke konfliktům v plánování.
- Účinnost Reclaim AI do značné míry závisí na tom, jak dobře uživatelé zadávají své úkoly a preference.
Získejte zpět ceny AI
- Lite: Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 15 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnik: Ceny na míru
Získejte zpět hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro chatboty a konverzační umělou inteligenci
Pokud jde o online interakce, chatboty jsou neocenitelnými pomocníky, kteří zajišťují plynulejší a efektivnější konverzace. Tyto nástroje umělé inteligence jsou navrženy tak, aby zvládly vše od jednoduchých dotazů až po komplexní zákaznickou podporu, a to vše při zachování zájmu uživatelů.
4. ChatGPT (nejlepší pro generování konverzačního obsahu a brainstorming nápadů)
ChatGPT je nástroj pro zvýšení produktivity od OpenAI založený na umělé inteligenci, který se stal nepostradatelným pomocníkem pro všechny, kteří chtějí zefektivnit své úkoly a podpořit kreativitu. Je to jako mít na dosah ruky neomezenou sbírku tipů pro zvýšení osobní produktivity.
Ať už jde o psaní e-mailů, vypracovávání zpráv, generování kódu nebo dokonce jen brainstorming nápadů, ChatGPT se přizpůsobí vašim potřebám s pozoruhodnou flexibilitou a uživatelsky přívětivým rozhraním.
Tento nástroj, který je k dispozici jak v bezplatné verzi, tak v upravené variantě, je jako váš virtuální asistent, připravený pomoci vám 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s vylepšenými odezvami a přístupem k nejnovějším modelům pro ještě pokročilejší podporu.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Rozšiřte znalosti ChatGPT připojením k externím API a databázím, abyste získali aktuální a konkrétní odpovědi.
- Snadno generujte a laděte kód v různých programovacích jazycích pro složité úkoly i jednodušší úryvky kódu.
- Překlenujte komunikační bariéry a podpořte globální spolupráci díky vícejazyčné podpoře ChatGPT, která je ideální pro tvorbu rozmanitého obsahu.
- Přizpůsobte odpovědi ChatGPT tak, aby vyhovovaly potřebám daného odvětví, od technologií přes marketing až po vzdělávání, a přidejte tak hodnotu specializovaným úkolům.
Omezení ChatGPT
- Odpovědi mohou působit obecně nebo stereotypně, postrádají kreativitu a detaily, které by přidal člověk.
- Bezplatný model může selhat nebo zpomalit a při používání může občas vykazovat chyby.
- ChatGPT může během přetížení serveru zaznamenat výpadky, které ovlivní jeho dostupnost.
- Někdy ChatGPT plně nedodržuje pokyny a vyžaduje zdlouhavé zadávání údajů pro jasnost, což může být časově náročné.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (620 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... ChatGPT získal 1 milion uživatelů pouhých 5 dní po svém spuštění v listopadu 2022.
5. Gemini (nejlepší pro kreativní vyprávění příběhů a tvorbu obsahu)
Potřebujete spolehlivý výzkum pro prezentaci?
Stačí zadat téma a Gemini (dříve známý jako Bard) vyhledá podrobné odpovědi, včetně přímých citací a odkazů na zdroje, takže se můžete ponořit hlouběji do tématu nebo snadno ověřit data.
Na rozdíl od typických konverzačních AI je Gemini připojeno k internetu, takže vám poskytuje aktuální a ověřené odpovědi. Ať už provádíte výzkum pro pracovní prezentaci nebo hledáte rychlé informace, Gemini je připraveno podložit své odpovědi skutečnými zdroji a dokonce odkazovat přímo na stránky, kde můžete snadno ověřit fakta a prohloubit své znalosti.
Nejlepší funkce Gemini
- Získejte včasné a relevantní odpovědi z internetu, které vám ušetří čas strávený ručním vyhledáváním.
- Pomocí Gemini můžete porovnávat informace z více zdrojů, označovat nejisté tvrzení a zvýrazňovat spolehlivá data.
- Poskytněte přímé odkazy na zdroje, URL adresy a miniatury originálních zdrojů a ověřte informace.
- Integrujte přímé citace z webových stránek a získejte spolehlivé referenční body pro hlubší prozkoumání.
Omezení Gemini
- I přes snahu o faktickou přesnost může Gemini stále produkovat nesprávné nebo zavádějící informace.
- Stejně jako mnoho jiných velkých jazykových modelů (LLM) může i Gemini přenášet zaujatost ze svých trénovacích dat, proto je nezbytné kriticky posuzovat jeho výstupy, aby se předešlo potenciálním problémům.
Ceny Gemini
- Zdarma
- Gemini Advanced: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 155 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Microsoft Copilot (nejlepší pro zvýšení produktivity v aplikacích Microsoft)
Microsoft Copilot si nejen pamatuje průběh vaší konverzace, ale také rozumí kontextu, takže můžete pokračovat přesně tam, kde jste přestali.
Ať už shrňujete dlouhý dokument, převádíte text do prezentace nebo se prostě snažíte najít jednoduchou odpověď na složitou otázku, Copilot vám ukáže, jak používat nástroje AI pro zvýšení produktivity tím, že s lehkostí zvládne náročnou práci.
Dokáže okamžitě načíst relevantní aktuální data z webu, takže máte jistotu, že vaše informace jsou čerstvé a přesné. Navíc můžete snadno shrnovat knihy, webové stránky nebo dokumenty, díky čemuž jsou velké objemy textu srozumitelnější.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Převádějte dokumenty Word do prezentací PowerPoint, distribuujte obsah a poznámky řečníka a zároveň vytvářejte vizuální prvky, které zvýší dopad vaší prezentace.
- Sdílejte dokumenty a sbírejte zpětnou vazbu pomocí nástrojů pro hladkou spolupráci integrovaných do Microsoft 365.
- Generujte nové nápady a kreativní podněty, které podnítí nové poznatky, s flexibilitou vylepšovat návrhy podle potřeby.
- Získejte návrhy přizpůsobené vašemu jedinečnému stylu a preferencím.
Omezení Microsoft Copilot
- Přesnost Copilotu se může lišit v závislosti na kvalitě dostupných dat, což může vést k chybám.
- Nástroj může vyžadovat značné nastavení nebo konfiguraci, než bude plně efektivní pro personalizované úkoly.
Ceny Microsoft Copilot
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Nástroje AI mohou někdy poskytovat zaujaté nebo zastaralé informace. Nezapomeňte si fakta ověřit, zejména u témat, jako jsou aktuální události nebo technické detaily. V průběhu času může poskytování zpětné vazby za účelem zlepšení výstupů pomoci vylepšit výkon AI.
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro tvorbu obsahu
Pokud jde o tvorbu obsahu, nástroje AI jsou jako mít kreativního partnera na dosah ruky.
Místo toho, abyste se zasekli v obávané tvůrčí krizi, můžete snadno využít tyto nástroje umělé inteligence pro psaní, abyste vymýšleli témata, vytvářeli osnovy a dokonce vylepšovali své návrhy.
7. Jasper (nejlepší pro marketingové texty a tvorbu obsahu v souladu se značkou)
Jasper je generativní platforma umělé inteligence vytvořená s ohledem na marketingové týmy, která pomáhá dodávat vysoce kvalitní obsah v souladu se značkou ve velkém měřítku. Tento nástroj můžete nakonfigurovat tak, aby vytvářel obsah, který odpovídá hlasu, tónu a stylu vaší značky konzistentně na všech platformách.
Umožňuje také marketérům zefektivnit tvorbu obsahu a implementovat plán produktivity, čímž posune vaše kampaně na vyšší úroveň díky intuitivní sadě nástrojů.
Navíc vám umožní automatizovat marketingové procesy a integrovat pracovní postupy založené na umělé inteligenci přímo do vaší martechové infrastruktury, čímž zajistí plynulou produktivitu.
Nejlepší funkce Jasper
- Použijte Marketing Editor, navržený speciálně pro marketing, k vytváření obsahu s přirozeným tokem, který osloví vaše publikum.
- Brainstormujte s Jasper Chat, asistentem s umělou inteligencí, a přejděte od nápadu k realizaci během několika minut.
- Upravujte vizuální prvky pomocí AI Image Suite, která vám umožní upravovat vysoce kvalitní obrázky ve velkém měřítku a vylepšit vaše vizuální prvky během několika sekund.
- Vyberte si z více než 80 speciálně navržených marketingových aplikací, které splňují KPI v různých funkcích a pomáhají každému marketérovi ve vašem týmu dosáhnout úspěchu bez námahy.
Omezení Jasper
- Jako nástroj umělé inteligence může Jasper občas generovat matoucí nebo nesouvisející slova, která se k vašemu obsahu nehodí.
- Někteří uživatelé považují sadu funkcí Jasperu za příliš rozsáhlou, zejména při prvním použití platformy.
- Detekce plagiátů je pro uživatele spojena s dodatečnými náklady.
- Uživatelé často zjišťují, že nástroj generuje opakující se nebo mimo téma obsah, který může rychle vyčerpat kredit na slova.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 69 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (1243 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (1842 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, buďte při zadávání pokynů pro AI konkrétní. Čím podrobnější a jasnější budete, tím větší je pravděpodobnost, že získáte přesné a užitečné výstupy. Pokud například používáte AI pro tvorbu obsahu, specifikace tónu, stylu nebo počtu slov může vést k lepším a relevantnějším odpovědím.
8. Copy. ai (nejlepší pro rychlé a poutavé psaní textů napříč platformami)
Zapomeňte na roztříštěné nástroje umělé inteligence – platforma Copy.ai nabízí jednotné a bezpečné řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti uvedení produktu na trh (GTM). Tato platforma GTM AI rozumí stylu vaší značky, generuje kreativní nápady a řeší tvůrčí blok, čímž zajišťuje řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti GTM.
Copy. ai usnadňuje tvorbu obsahu díky pokročilému AI enginu navrženému pro marketéry, spisovatele a firmy. Jeho obsah je také konzistentní napříč všemi obchodními funkcemi.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Proměňte přepisy a hrubé nápady v propracovaný obsah, který podpoří zapojení uživatelů a zlepší vaše umístění ve vyhledávačích.
- Vytvářejte téměř jakýkoli typ obsahu, od článků pro SEO až po popisky pro sociální média, s více než 90 přizpůsobitelnými šablonami.
- Vytvářejte obsah pro globální publikum s podporou více jazyků, včetně čínštiny, francouzštiny a španělštiny.
- Vytvářejte obsah navržený tak, aby generoval organický provoz, přizpůsobený pro vysoké umístění ve vyhledávačích.
Omezení Copy.ai
- Rychlost produkce obsahu je pomalejší než u jiných nástrojů AI, což může být frustrující.
- Někdy vytváří nepřesný obsah týkající se složitých nebo technických témat.
- Někteří uživatelé zmiňují, že má potíže zachytit jedinečnou identitu značky, což vede k obecnějším výstupům.
Ceny Copy.ai
- Zdarma: až 2 000 slov měsíčně
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
9. Grammarly (nejlepší pro korektury a zlepšení kvality psaní)
Grammarly je jako mít po boku osobního lektora psaní. Pomáhá vám odhalit více chyb než běžný textový editor a zajišťuje, že vaše texty budou jasné a profesionální. Ať už posíláte e-mail nebo píšete zprávu, poskytuje vám zpětnou vazbu v reálném čase, abyste mohli svůj text vylepšit.
Grammarly je určen pro všechny, od studentů po profesionály, a přináší návrhy v reálném čase do jakékoli aplikace nebo prohlížeče, který používáte, takže vaše texty budou vždy vybroušené a přesné.
Nejlepší funkce Grammarly
- Přizpůsobte svůj jazyk tak, aby odpovídal vašemu publiku, pomocí personalizovaných návrhů stylu a tónu.
- Pomocí integrované detekce plagiátů ověřte jedinečnost své práce pomocí kontrol akademických a webových zdrojů.
- Automaticky vyhledávejte a opravujte gramatické, interpunkční a pravopisné chyby při psaní, aby vaše texty byly bezchybné.
- Hladce se integruje s nástroji jako Google Docs, Slack, Outlook a dalšími – není třeba nic kopírovat ani vkládat.
Omezení Grammarly
- Někdy přehlíží gramatické chyby a nenavrhuje zlepšení pro nevhodné větné struktury.
- Používání Grammarly pro jiné jazyky než angličtinu může být náročné.
- Pro specializované nebo technické psaní nemusí být tak účinný a někdy může ignorovat individuální stylové preference.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Pro: 30 $/měsíc na člena
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 8600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (7100+ recenzí)
10. Wordtune (nejlepší pro přepisování a zlepšování srozumitelnosti vět)
Pokud jde o přeměnu vašich myšlenek do jasného a poutavého jazyka, Wordtune přináší do vašeho procesu psaní jednoduchost a sílu. Ať už vylepšujete e-mail, vytváříte příspěvek na blogu nebo potřebujete okamžitě přeformulovat větu, Wordtune vám pomůže vyjádřit se přesně bez zbytečné námahy.
Představte si je jako svého spolupilota při psaní, který vám nabízí nové možnosti a zdokonaluje váš obsah v každém kroku.
Nejlepší funkce Wordtune
- Vyberte si z pečlivě sestaveného seznamu kontextově specifických návrhů přeformulování, které vám pomohou přesně zachytit váš hlas.
- Okamžitě extrahujte hlavní body jakéhokoli textu nebo videa na YouTube a získejte rychlý přehled nebo obsah pro další použití.
- Pomocí funkce Smart Synonyms objevte alternativy a vyhněte se opakování, což vám pomůže obohatit jazyk a zlepšit čitelnost.
- Zajistěte, aby byl každý text před sdílením dokonale vypilován, a to díky pokročilým funkcím korektury a kontroly gramatiky.
Omezení Wordtune
- Někteří uživatelé hlásili potíže se zrušením předplatného, což může vést k pokračujícímu účtování poplatků.
- Rychlost navrhování vět může někdy zaostávat, což může mít vliv na produktivitu.
Ceny Wordtune
- Základní: Zdarma
- Pokročilá verze: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
11. Surfer (nejlepší pro tvorbu a optimalizaci obsahu zaměřeného na SEO)
Surfer je nástroj pro analýzu obsahu, který se postará o všechny aspekty vašeho SEO pracovního postupu. Nabízí jedinečnou sadu funkcí založených na umělé inteligenci, které jsou navrženy tak, aby pomohly vašemu obsahu dosáhnout vyššího hodnocení, přilákaly více organického provozu a efektivněji oslovily vaše publikum.
Od SERP Analyzer po Plagiarism Checker, Surfer nabízí vše, co potřebujete k vytvoření obsahu, který osloví čtenáře a bude mít dobré hodnocení na Googlu.
Nejlepší funkce Surferu
- Vytvářejte humanizovaný obsah AI pomocí funkce Humanizer, která upravuje text tak, aby zněl přirozeně, a dodává vašemu obsahu autentičnost.
- Využijte funkci automatického propojování Surferu k analýze vaší domény a snadnému přidávání interních odkazů.
- Získejte okamžitou zpětnou vazbu ohledně struktury obsahu, počtu slov a použití klíčových slov, aby vaše práce zůstala relevantní a konkurenceschopná.
- Spolupracujte plynule napříč týmy a umožněte více přispěvatelům pracovat současně v editoru obsahu.
Omezení Surferu
- Surfer SEO poskytuje rozsáhlá data a návrhy, které mohou být pro začátečníky nebo uživatele, kteří nejsou obeznámeni s terminologií SEO, zastrašující.
- Ačkoli Surfer SEO integruje některé populární nástroje, jeho integrační možnosti nejsou tak rozsáhlé jako u jiných SEO platforem.
Ceny Surfer
- Lite: 29 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Základní: 89 $/měsíc pro dva uživatele
- Pokročilá verze: 179 $/měsíc pro pět uživatelů
- Maximální cena: 299 $/měsíc pro 10 uživatelů
Hodnocení a recenze Surfer
- G2: 4,8/5 (517 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (398 recenzí)
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro produktivitu při schůzkách a přepisu
Schůzky mohou být dvojsečným mečem – jsou nezbytné pro spolupráci, ale často se promění v časově náročné maratony.
Ať už jde o vytváření přesných přepisů, shrnování klíčových bodů nebo sledování akčních položek, tyto nástroje AI pro poznámky z jednání vám usnadní správu schůzek.
12. Otter. ai (nejlepší pro přepis v reálném čase a poznámky z jednání)
Představte si, že jste uprostřed důležité schůzky, ponořeni do diskuse, a to poslední, co chcete, je přerušit svůj tok myšlenek psaním poznámek. Právě v takových situacích přichází na řadu Otter. ai.
Jako nástroj pro přepisování založený na umělé inteligenci Otter nejen pořizuje poznámky, ale také se plně ponoří do vašich schůzek, nahrává, přepisuje a dokonce shrnuje diskuse, takže se můžete plně soustředit na konverzaci.
Otter je obzvláště užitečný pro ty, kteří používají více platforem, jako jsou Google Meet, Zoom a Microsoft Teams, protože zajišťuje, že všechny podrobnosti schůzky jsou zdokumentovány a poté přístupné.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Zaznamenávejte každé slovo v reálném čase a synchronizujte přepisy s tempem řečníka, aby vaše přehrávání přesně odpovídalo tomu, co jste slyšeli.
- Jasně identifikujte řečníky pomocí štítků s časovým razítkem pro snadnou organizaci schůzek s více řečníky.
- Ovládejte rychlost přehrávání – zpomalte nebo zrychlete nahrávky a přeskočte zbytečné pauzy, abyste si je mohli prohlížet svým vlastním tempem.
- Komunikujte s členy týmu přímo v přepisu tím, že budete zvýrazňovat, komentovat a přidělovat úkoly, čímž vytvoříte společný pracovní postup po skončení schůzky.
Omezení Otter.ai
- Jako hlasově reagující AI může občas nesprávně interpretovat příkazy, což je u hlasem aktivovaných nástrojů běžné.
- Synchronizace kalendáře může někdy zachytit nežádoucí události, což může být frustrující.
Ceny Otter. ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (246 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (84 recenzí)
13. Fathom (nejlepší pro shrnování a analýzu poznatků z jednání)
Pokud vás unavuje žonglování s poznámkami z jednání, následnými úkoly a akčními položkami, je produktivita nástroj Fathom založený na umělé inteligenci tím pravým řešením. Odstraňuje potíže s online hovory tím, že automaticky nahrává, přepisuje a shrnuje jednání na platformách jako Zoom, Microsoft Teams a Google Meet.
Nechte Fathom, aby se postaral o náročnou práci, abyste se mohli soustředit na to, na čem záleží – na konverzaci. Můžete také synchronizovat své poznámky z hovorů přímo s CRM systémy využívajícími umělou inteligenci, aby byli všichni informováni bez dalšího úsilí.
Nejlepší funkce Fathom
- Vytvářejte sdílené seznamy klíčových momentů z jednání, aby členové týmu a zainteresované strany byli vždy informováni o důležitých událostech.
- Pomocí Ask Fathom můžete prohledávat a pracovat se záznamy hovorů a rychle vyhledávat informace.
- Získejte stručné shrnutí schůzky do 30 sekund, které zachycuje klíčové body a úkoly, které lze realizovat, takže budete připraveni okamžitě pokračovat dál.
- Sdílejte konkrétní videoklipy ze svých nahrávek pro jasnou komunikaci v týmových chatech, abyste předešli nesprávné interpretaci.
Pochopte omezení
- Zapnutí nebo vypnutí nástroje uprostřed schůzky může být náročné, protože neexistuje rychlá možnost jej znovu zapnout.
- Někdy se stává, že slova jsou špatně slyšet nebo nesprávně napsána, což může vyžadovat ruční opravu.
Ceny Fathom
- Zdarma
- Premium: 15 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 19 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (3631 recenzí)
- Capterra: 5/5 (532 recenzí)
14. Fireflies (nejlepší pro zaznamenávání a organizování diskusí z jednání)
Chybějící klíčové podrobnosti ze schůzek mohou narušit následné kroky a zmařit časový plán projektu. Právě zde vstupuje do hry Fireflies, který mění způsob, jakým týmy zůstávají produktivní a drží se plánu.
Fireflies nejen nahrává hovory, ale také přepisuje, shrnuje a transformuje každou konverzaci do plně prohledávatelné znalostní báze. S tímto nástrojem se vaše schůzky stanou více než jen diskusemi – promění se v praktické poznatky.
Dokonce synchronizuje poznámky z hovorů přímo s vaším CRM a automaticky zaznamenává podrobnosti pro plynulé následné kroky.
Nejlepší funkce Fireflies
- Sdílejte nejzapamatovatelnější momenty ze schůzek jako zvukové klipy; ideální pro rychlé sdílení kontextu.
- Seskupujte schůzky podle oddělení nebo projektu a snadno označujte kolegy, přidávejte komentáře a připínejte důležité body.
- Sledujte čas řečníka, náladu a dokonce i řešení námitek pro získání přehledu o výkonu – ideální pro prodejní a koučovací týmy.
- Pomocí hlasových příkazů vytvářejte úkoly v Asana, Trello nebo Monday.com během schůzky a okamžitě propojujte akce s projekty.
Omezení Fireflies
- Přidání možností podkanálů v rámci kanálů by mohlo pomoci s efektivnější organizací a odkazováním na schůzky.
- V současné době vyžaduje stažení všech komponent schůzky (souhrn, přepis a zvukový záznam) několik kliknutí.
Ceny Fireflies
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnikání: 29 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnik: 39 $/měsíc za jedno pracovní místo
Hodnocení a recenze Fireflies
- G2: 4,8/5 (540 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Jak používat aplikace s osobním asistentem AI ke zvýšení produktivity
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro tvorbu vizuálního a video obsahu
Vytváření poutavých vizuálů a zajímavých videí může být často náročné, zejména s ohledem na množství možností a požadovaných technických dovedností. Právě v tomto ohledu vám nástroje umělé inteligence zjednodušují proces a pomáhají vám udržet si náskok před konkurencí.
15. Descript (nejlepší pro plynulou úpravu zvukového a obrazového obsahu)
Descript je všestranný nástroj pro úpravu videa založený na umělé inteligenci, který připomíná textový editor. Namísto tradiční úpravy vlnových forem umožňuje úpravy pomocí textu – psaní, vyřazování, kopírování a vkládání –, což je skvělé pro podcastery, editory videa a kohokoli, kdo pracuje s audiem a videem.
Nabízí funkce jako přepis, vícestopé úpravy a nástroje založené na umělé inteligenci pro opravu chyb a přidávání efektů.
Ať už vytváříte obsah pro YouTube, sociální média nebo podcast, Descript vám od začátku do konce nabízí interaktivní a plynulý zážitek.
Nejlepší funkce Descript
- Jednoduše vyřízněte, zkopírujte a vložte text, abyste upravili audio a video, nebo dokonce pište a generujte slova svým vlastním hlasem pomocí AI.
- Použijte šablony a rozvržení ve stylu prezentací, aby vaše videa vypadala profesionálně bez složitého designu.
- Nechte AI identifikovat virální klipy a poté je vylepšete pomocí jednoduchých editačních nástrojů Descript pro vytvoření výjimečného obsahu.
- Vytvářejte popisky videí na YouTube, kapitoly videí nebo poznámky k podcastům během několika sekund pomocí AI nástroje Descript.
Omezení popisu
- Jelikož se jedná o cloudové nástroje, nejsou data zálohována na pevném disku, takže pokud přestanou fungovat, nemůžete svou práci zachránit lokálně.
- Automaticky se vybírá generování zvuku místnosti, což může někdy rušit úpravy zvuku.
Ceny Descript
- Hobbyista: 19 $/měsíc na osobu
- Tvůrce: 35 $/měsíc na osobu
- Podnikání: 50 $/měsíc na osobu
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (574 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (170 recenzí)
🧠 Zajímavost: První chatovací robot s umělou inteligencí, ELIZA, byl vytvořen v 60. letech 20. století Josephem Weizenbaumem. Dokázal simulovat konverzaci s psychoterapeutem. Pokud jste s ním mluvili dostatečně dlouho, začal vám klást otázky na základě vašich odpovědí, takže jste měli pocit, že chatujete se skutečnou osobou!
16. Midjourney (nejlepší pro vytváření vysoce kvalitního vizuálního umění a designu)
Midjourney je výkonný generátor obrázků s umělou inteligencí, který transformuje textové podněty do úžasných vizuálů a nabízí uživatelům jedinečný kreativní zážitek přímo prostřednictvím Discord.
Možná vám chvíli potrvá, než si zvyknete na nastavení Discord, ale jakmile se tak stane, Midjourney otevře nekonečné možnosti pro umělce, marketéry, designéry a kohokoli, kdo chce oživit své imaginativní vizuály.
Tento nástroj je obzvláště vhodný, pokud chcete vytvořit vysoce kvalitní grafiku, která vynikne, a dokonce vám umožní experimentovat s různými uměleckými styly.
Nejlepší funkce Midjourney
- Získejte čtyři varianty každého vygenerovaného obrázku a poté si vyberte, zda chcete obrázek vylepšit, upřesnit nebo vytvořit nové varianty pro osobní dotek.
- Vyzkoušejte působivou škálu uměleckých stylů a vytvořte cokoli od abstraktního umění po propracované webové designy.
- Připojte se k živé komunitě na Discord, kde uživatelé sdílejí tipy, předvádějí své výtvory a vzájemně se inspirují.
- Vyberte si z různých plánů s různými rychlostmi GPU, které vám umožní přizpůsobit využití a dosáhnout výsledků rychleji.
Omezení Midjourney
- Dosažení přesných detailů může být náročné kvůli omezeným možnostem jemného doladění.
- Vyžaduje Discord, což může omezit přístupnost pro některé uživatele.
- Uživatelé často shledávají, že ve srovnání s konkurencí chybí funkce přizpůsobení.
- Může mít potíže s porozuměním podrobným kontextovým signálům, jako je například vytváření pixelového umění, když je zadání specifické pro tento styl.
Ceny Midjourney
- Základní tarif: 10 $/měsíc na uživatele
- Standardní tarif: 30 $/měsíc na uživatele
- Pro plán: 60 $/měsíc na uživatele
- Mega plán: 120 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (85 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
17. DALL-E (nejlepší pro vytváření jedinečných obrázků z textových popisů)
DALL-E od OpenAI je model generování obrázků pomocí umělé inteligence, který byl navržen tak, aby oživil vaše nápady prostřednictvím realistických a kreativních obrázků generovaných na základě textových podnětů.
Na rozdíl od tradičních návrhových nástrojů DALL-E interpretuje popisy v přirozeném jazyce a transformuje je do živých vizuálů, které plynule spojují imaginativní koncepty a realistické detaily.
Díky uživatelsky přívětivému prostředí můžete popustit uzdu své fantazii, ať už navrhujete koncept, vytváříte prototypy vizuálních nápadů nebo experimentujete s umělou inteligencí.
Nejlepší funkce DALL-E
- Vytvářejte vysoce kvalitní obrázky, které věrně napodobují reálné fotografie, ideální pro realistické vizualizace a kreativní projekty.
- Rozšiřte hranice obrázku a vytvořte rozsáhlé scény, které umožňují plynulé krajiny nebo složité, větší kompozice.
- Kombinujte styly jako olejomalba, digitální ilustrace a surrealistické prvky a navrhujte jedinečně kombinované a stylizované obrázky.
- Kombinujte styly jako olejomalba, digitální ilustrace a surrealistické prvky a navrhujte jedinečně kombinované a stylizované obrázky.
Omezení DALL-E
- DALL-E omezuje určité typy obrázků, což omezuje tvůrčí svobodu.
- Umělá inteligence je vyvíjena s omezenými modely, což podle některých uživatelů omezuje její tvůrčí potenciál.
- Generované obrázky někdy postrádají detaily nebo soudržnost, zejména u složitých zadání.
Ceny DALL-E
DALL-E je k dispozici jako součást ChatGPT Plus, placeného tarifu, který stojí 20 $ měsíčně. Tento tarif zahrnuje také funkce generování jazyka ChatGPT.
- Zdarma
- Plus: 20 $ za uživatele
Hodnocení a recenze DALL. E
- G2: 3,9/5 (32 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
18. Synthesia (nejlepší pro tvorbu videí generovaných umělou inteligencí s avatary)
Synthesia umožňuje snadnou, rychlou a profesionální tvorbu videí, i když jste nikdy předtím video neupravovali. Tato platforma založená na umělé inteligenci dokáže během několika minut proměnit prostý text v poutavá videa s realistickými avatary, komentáři a možností výběru z mnoha jazyků.
Synthesia je ideální pro marketéry, prodejní týmy a tvůrce obsahu. Zjednodušuje produkci videí a poskytuje dokonalé výsledky, které můžete snadno přizpůsobit a opatřit svou značkou.
Nejlepší funkce Synthesia
- Vytvářejte videa ve více než 120 jazycích s přesným dabingem a skrytými titulky, díky kterým oslovíte diváky po celém světě.
- Vyberte si z více než 160 avatarů AI, které odrážejí tón vaší značky a rozmanitost publika, a pomáhají tak vytvořit obsah, který je srozumitelný a inkluzivní.
- Vložte svá videa do LMS, LXP nebo sdílených nástrojů pro tvorbu obsahu a získejte okamžitou zpětnou vazbu od týmu.
- Přizpůsobte videa svým logem, barvami a písmem a zajistěte, aby každý obsah odpovídal identitě vaší značky.
Omezení Synthesia
- Různí dabéři mohou mít různé potíže s výslovností slov, což vede k nejednotnosti výstupu.
- Někteří uživatelé považují možnosti přizpůsobení avatarů a hlasových komentářů za nedostatečné pro velmi specifické potřeby v oblasti brandingu.
Ceny Synthesia
- Zdarma
- Začátečník: 29 $/měsíc na uživatele
- Tvůrce: 89 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (196 recenzí)
19. Beautiful. ai (nejlepší pro snadné vytváření úžasných prezentací)
Beautiful. ai skutečně dostává svému jménu a mění způsob, jakým vytváříte prezentace. S touto platformou založenou na umělé inteligenci se prezentace stávají snadnými a vizuálně ohromujícími – všechny rozvržení, styly a obrázky máte na dosah ruky a můžete je použít k proměně svých nápadů v dokonalou prezentaci.
Ať už připravujete prezentaci, obchodní návrh nebo kreativní portfolio, Beautiful.ai vám nabízí chytré šablony a automatizované funkce pro návrh, díky nimž budou vaše snímky vypadat profesionálně.
Nejlepší funkce Beautiful.ai
- Vyberte si z předem připravených šablon přizpůsobených pro vše od prezentačních materiálů po mediální sady. Stačí vložit svůj obsah a AI se postará o design.
- Dejte DesignerBot, nástroji pro generování návrhů založenému na umělé inteligenci, krátký popis a on pro vás vygeneruje kompletní prezentaci.
- Přidejte svůj obsah a přizpůsobte rozložení snímků v reálném čase, přičemž se automaticky použijí principy designu, aby vše vypadalo dokonale.
- Pomocí posuvníků a tabulek můžete data upravovat za běhu a sledovat, jak se vaše snímky dynamicky aktualizují.
Omezení Beautiful.ai
- Chybí možnosti přizpůsobení a zákaznická podpora je omezená, což může zhoršovat uživatelský komfort v podnikovém prostředí.
- Funkce umělé inteligence často opakovaně produkují stejný obsah a rozvržení, což snižuje celkovou efektivitu.
Ceny Beautiful.ai
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 50 $/měsíc (1–20 osob)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Beautiful.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (83 recenzí)
20. Runway (nejlepší pro střih videa a kreativní produkci médií)
Runway revolučním způsobem mění kreativní pracovní postupy díky svým magickým nástrojům umělé inteligence, které usnadňují tvorbu videí, obrázků, 3D animací a zvuků. Proměňuje nápady ve vysoce kvalitní vizuální a zvukové výstupy během několika minut – bez nákladného vybavení nebo složitého softwaru.
Runway poskytuje všechny nástroje, které vám pomohou realizovat vaše kreativní vize za zlomek nákladů a úsilí tradičních produkčních metod.
Nejlepší funkce Runway
- Vytvářejte expresivní a jedinečné výkony postav pomocí jediného referenčního videa – bez nutnosti složitého riggingu nebo motion capture.
- Rychle prozkoumejte nekonečné množství variant scén a efektů, od úprav osvětlení po změny lokací, a umožněte tak rychlé iterace a experimentování.
- Začleňte dabing, synchronizaci rtů a dialogy pomocí generativních zvukových nástrojů, jako je Text-to-Speech a vlastní hlasy.
- Naučte model umělé inteligence odrážet jedinečný styl vaší značky a tematické pokyny, aby každý výstup odpovídal vaší značce.
Omezení dráhy
- Někteří uživatelé postrádají podporu při řešení složitých problémů nebo při učení se pokročilým funkcím.
- Ačkoli jsou obecně uživatelsky přívětivé, některé úkoly mohou vyžadovat lepší výkon a více času na zpracování.
Ceny Runway
- Základní: Zdarma
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 35 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 95 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Runway
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro kódování a vývoj
Programování může někdy připomínat řešení složité skládačky bez obrázku jako vzoru. S pomocí nástrojů AI se však stává mnohem zvládnutelnějším.
Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby pomáhaly vývojářům zjednodušovat složité úkoly, poskytovaly inteligentní návrhy kódu a dokonce automatizovaly testovací procesy.
21. GitHub Copilot (nejlepší pro pomoc s kódováním a podporu vývoje softwaru)
GitHub Copilot je pomocník pro kódování založený na umělé inteligenci, který přemění vaše pokyny v přirozeném jazyce na inteligentní návrhy kódu, čímž zlepší váš pracovní postup a produktivitu. S Copilotem vám kódování nepřipadne jako otrava, ale spíše jako kreativní spolupráce.
Tento nástroj umělé inteligence vám umožní psát rychlejší a čistší kód, vyhnout se běžným chybám a dokonce prozkoumat nové vzorce kódování, aniž byste narušili svůj pracovní tok.
Nejlepší funkce GitHub Copilot
- Zrychlete kódování pomocí kontextových návrhů, které poskytují doplňování kódu v reálném čase a přizpůsobují se konkrétnímu kontextu vašeho kódu.
- Zadejte příkaz v běžném jazyce a nechte Copilot, aby jej přeložil do relevantních úryvků kódu, díky čemuž bude kódování intuitivnější.
- Zlepšete kvalitu kódu pomocí integrovaných bezpečnostních kontrol, které dokážou automaticky detekovat a blokovat nebezpečné vzorce kódování v reálném čase.
- Integrujte je s nástroji jako Visual Studio Code, JetBrains IDE a Neovim, abyste mohli Copilot používat bez nutnosti měnit své oblíbené nastavení.
Omezení GitHub Copilot
- Není vždy schopno správně pochopit kontext nebo záměr kódu, což vede k méně přesným návrhům.
- Někteří uživatelé mohou čelit určitým obtížím při přizpůsobování se jeho návrhům a plném pochopení jeho omezení.
- Používání Copilotu pro proprietární nebo citlivý kód může vyvolat otázky ohledně vlastnictví kódu a licencí.
Ceny GitHub Copilot
- Zdarma
- Tým: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 21 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitHub Copilot
- G2: 4,5/5 (140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
22. Paperspace (nejlepší pro provozování projektů strojového učení a AI v cloudu)
Paperspace od DigitalOcean vylepšuje vaše vývojářské zkušenosti díky cloudové platformě, která poskytuje přístup k výkonným výpočetním zdrojům na vyžádání.
Paperspace, přizpůsobený pro vývojáře, datové vědce a výzkumníky v oblasti umělé inteligence, zjednodušuje složitost provádění vysoce intenzivních úloh a komplexních modelů strojového učení. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní zpřístupňuje pokročilý výpočetní hardware všem.
Nejlepší funkce Paperspace
- Využijte spravovanou platformu ML ops k snadnému nasazení, správě a škálování vašich projektů AI.
- Začněte během několika sekund s IDE bez nutnosti konfigurace, které podporuje jakoukoli knihovnu nebo framework, a snadno pozvěte spolupracovníky nebo sdílejte odkazy.
- Získejte přístup k rozsáhlému katalogu GPU, včetně nejnovějších modelů, jako je Ampere A100s, a trénujte a dolaďte své modely s nejvyšším výkonem.
- Připojte svůj SSH klíč a navážte přímé spojení se svými virtuálními stroji, abyste získali úplnou kontrolu.
Omezení Paperspace
- Uživatelé mohou čelit neočekávaným poplatkům, protože platforma pokračuje ve fakturaci i po deaktivaci virtuálních strojů.
- Byly hlášeny případy, kdy se virtuální stroje spouštěly bez jejich vědomí, což způsobovalo zmatek a komplikace.
Ceny Paperspace
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc na uživatele
- Růst: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paperspace
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 3,3/5 (více než 25 recenzí)
Nejlepší nástroj umělé inteligence pro automatizaci a pracovní postupy
Ve světě, kde čas jsou peníze, je automatizace tajným receptem na maximalizaci efektivity. Správné nástroje AI pro automatizaci mohou pomoci zefektivnit opakující se úkoly, propojit různé aplikace a automatizovat pracovní postupy, což vám umožní soustředit se na kreativní a strategické aspekty vašich projektů.
23. Zapier (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů mezi různými aplikacemi)
Zapier není jen automatizační nástroj – je to váš partner v oblasti produktivity, který změní způsob, jakým spravujete úkoly a informace ve vaší firmě. V rámci Zapieru můžete automatizovat e-maily, zefektivnit sběr dat a vytvořit robustní systém podpory pomocí chatbotů s umělou inteligencí.
Umožňuje vám vytvářet vlastní pracovní postupy – tzv. Zaps – mezi vašimi oblíbenými aplikacemi, a to bez jakýchkoli znalostí programování. Nastavte Zaps tak, aby automatizoval opakující se úkoly, jako je přidávání nových odběratelů e-mailů do vašeho CRM, a pomohl vám tak dosáhnout vašich cílů v oblasti produktivity. Ušetřete čas a omezte chyby tím, že vše necháte na Zapieru.
Nejlepší funkce Zapier
- Propojte více než 2 000 aplikací, jako jsou Gmail, Slack nebo Mailchimp, a vytvořte pracovní postupy, které vyhovují vašim jedinečným obchodním potřebám.
- Vytvářejte inteligentní chatboty pro zákaznickou podporu nebo často kladené otázky bez nutnosti programování a trénujte je na svém webu nebo v centru nápovědy.
- Automaticky extrahujte data, generujte obsah a analyzujte informace pomocí výkonu GPT-4, a to vše bez nutnosti API klíče.
- Navrhujte webové stránky, formuláře a jednoduché aplikace, které podporují základní obchodní procesy, a to vše prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní.
Omezení Zapier
- Funkčnost může být omezena schopnostmi jiných nástrojů, protože některé integrace mohou mít omezené spouštěče a akce, což ovlivňuje celkovou použitelnost.
- Uživatelé s omezenými technickými znalostmi mohou mít potíže s konfigurací složitých automatizací.
Ceny Zapier
- Zdarma (2 rozhraní)
- Pro: 20 $/měsíc (5 rozhraní)
- Pokročilá verze: 100 $/měsíc (20 rozhraní)
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (2884 recenzí)
Nejlepší nástroj umělé inteligence pro marketing a sociální média
Pokud chcete vylepšit své marketingové aktivity a přítomnost na sociálních sítích, potřebujete k dispozici výkonné nástroje umělé inteligence. Tyto nástroje eliminují dohady z marketingu a umožňují vám soustředit se na strategii, zatímco ony se postarají o detaily.
24. Buffer (nejlepší pro správu a plánování sociálních médií)
Vytváření poutavého a konzistentního obsahu pro sociální sítě při současném zvládání nabitého programu se může zdát nemožné. Ale s AI Assistant od Bufferu se správa vašich sociálních kanálů stane hračkou.
Buffer je určen pro profesionály v oblasti sociálních médií, kteří pracují s více platformami, a poskytuje informace založené na umělé inteligenci, aby váš obsah zůstal v souladu s vaší značkou a měl dopad na LinkedIn, Instagram, X (dříve Twitter) a dalších platformách. Příspěvky můžete naplánovat přímo z Bufferu a pak sledovat, jak se publikují napříč kanály v ideálním čase, aby maximalizovaly zapojení uživatelů.
Nejlepší funkce Bufferu
- Přizpůsobte příspěvky pomocí návrhů optimalizovaných pro danou platformu, které se přizpůsobují tónu, omezení počtu znaků a stylu – bez nutnosti dalších pokynů.
- Začněte s několika podrobnostmi o vašem podnikání a publiku a nechte AI navrhnout nové nápady na příspěvky, které budou v souladu s vašimi cíli.
- Vezměte svůj nejúspěšnější příspěvek a bez námahy jej přizpůsobte jiným platformám, přičemž zachováte jeho relevanci a zapojení s minimálním úsilím.
- Vytvořte prohledávatelnou znalostní databázi, ukládejte a kategorizujte veškerý obsah ze sociálních médií pro snadný přístup, což vám umožní kdykoli znovu použít skvělé nápady.
Omezení vyrovnávací paměti
- Zákaznický servis společnosti Buffer byl kritizován za to, že nereaguje a neřeší problémy efektivně.
- Mnoho uživatelů hlásilo nesrovnalosti mezi analytickými údaji Bufferu a jinými platformami, jako jsou Instagram a Facebook.
Ceny Buffer
- Zdarma
- Základní funkce: 6 $/měsíc za kanál
- Tým: 12 $/měsíc za kanál
- Agentura: 120 $/měsíc za 10 kanálů
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,3/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (1481 recenzí)
25. SurveySparrow (nejlepší pro vytváření poutavých průzkumů a formulářů pro zpětnou vazbu)
Pokud jste jako já a rádi dáváte každému průzkumu osobitý charakter vaší značky, přizpůsobitelné funkce SurveySparrow jsou splněným snem.
Kromě vytváření bohatých a podrobných průzkumů SurveySparrow zjednodušuje personalizaci díky přizpůsobení CSS, kontaktním parametrům a vlastním proměnným, což vám umožňuje vytvářet průzkumy, které skutečně působí jako rozšíření vaší značky.
Navíc jsou možnosti sdílení flexibilní a uživatelsky přívětivé, od přímých webových odkazů pro e-maily nebo SMS až po QR kódy nebo vestavěné widgety, což usnadňuje získávání zpětné vazby, ať už se vaši zákazníci nacházejí kdekoli.
Nejlepší funkce SurveySparrow
- Nastavte opakované průzkumy a automatizujte připomínkové e-maily pro ty, kteří neodpověděli nebo odpověděli jen částečně, a bez námahy tak zvýšíte míru dokončení.
- Pořádejte průzkumy na webových stránkách s vlastním brandingem a posilujte identitu své značky s každou interakcí v rámci průzkumu.
- Nechte si zasílat zprávy z průzkumů přímo do své e-mailové schránky v nastavených intervalech, abyste byli vždy informováni o zpětné vazbě od zákazníků.
- Exportujte data z průzkumu ve formátu SPSS pro hloubkovou statistickou analýzu, která je ideální pro pochopení vašich dat z vědeckého hlediska.
Omezení SurveySparrow
- Ačkoli nabízí propracované uživatelské rozhraní, uživatelé ho někdy považují za neohrabané a neintuitivní, což má vliv na celkový uživatelský dojem.
- V různých fázích a úrovních existují omezení, která mohou být matoucí, dokud nejsou plně pochopena, a která mají dopad na sběr dat.
Ceny SurveySparrow
- Zdarma
- Základní: 19 $/měsíc na uživatele
- Premium: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 149 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 499 $/měsíc na uživatele
- Elite: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (111 recenzí)
📖 Přečtěte si také: 10 AI hacků, které dokazují, že AI je přítel, nikoli nepřítel
Dosáhněte více s ClickUp jako vaším partnerem pro produktivitu
Používání nástrojů umělé inteligence pro zvýšení produktivity je nezbytné pro každého, kdo chce pracovat chytřeji, nikoli tvrději. Tyto nástroje pomáhají automatizovat úkoly, zefektivnit pracovní postupy a uvolnit vám čas na to, co je opravdu důležité – rozvoj vašeho podnikání a zvyšování produktivity.
Ze všech dostupných možností skutečně vyniká ClickUp.
Jednou z nejzajímavějších funkcí je ClickUp Brain, který, jak jsem již zmínil, funguje jako váš osobní správce znalostí, organizuje informace a předvídá vaše potřeby. Hladce se integruje s ostatními funkcemi ClickUp, což vám umožňuje spravovat projekty, spolupracovat s týmy a sledovat cíle na jednom místě.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a dosáhněte vyšší produktivity než kdykoli předtím!