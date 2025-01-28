Otestovali jsme 10 nejlepších alternativ a konkurentů Microsoft Outlooku v roce 2025.

Nekonečné řetězce e-mailů, přeplněné doručené pošty a nepořádek v kalendáři – to stačí, aby si každý začal přát návrat poštovních holubů. Praktičtější volbou je však pořídit si robustní nástroj pro správu e-mailů.
Systém pro správu e-mailů vám pomůže uklidit a zorganizovat neustálý příliv e-mailů ve vaší doručené poště. Pravděpodobně k tomu dosud používáte Microsoft Outlook.
Ačkoli je pro mnoho lidí, zejména uživatelů Microsoft Office, oblíbenou volbou, má svá omezení. Uživatelé Outlooku považují jeho rozhraní za náročné a někdy dochází k jeho zpomalení a selhání, což narušuje produktivitu. Navíc jeho vyhledávací funkce často selhává.
Vím, že hledáte jiné možnosti pro obchodní komunikaci. Proto jsem za vás udělal tu těžkou práci a vytvořil seznam, který perfektně odpovídá vašim potřebám.
Prozkoumejte našich 10 nejlepších alternativ k Outlooku. Od funkcí přes ceny až po recenze, pokryli jsme vše, abyste si mohli vybrat e-mailového klienta, který vám zjednoduší správu e-mailů.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších alternativ k Microsoft Outlooku
- ClickUp – Nejlepší pro správu e-mailů
- Thunderbird – nejlepší open-source nástroj pro správu více e-mailových účtů
- BlueMail – nejlepší alternativa k Outlooku pro e-maily napříč platformami
- Mailspring – nejlepší pro uživatele IMAP a Office 365
- Helpwise – Nejlepší pro komunikaci se zákazníky
- Mailbird – Nejlepší pro freelancery
- Shift – nejlepší desktopová aplikace
- Proton Mail – nejlepší z hlediska bezpečnosti a ochrany soukromí
- Gmail – nejlepší pro uživatele Google Workspace
- Front – Nejlepší sdílená doručená pošta
Co byste měli hledat v alternativách k Microsoft Outlooku?
Zajímá vás, co byste měli hledat v systému pro správu e-mailů? Zde je několik nejdůležitějších funkcí, které byste měli zvážit před výběrem správného poskytovatele e-mailových služeb:
- Sjednocené doručené pošty: Nástroj by měl kombinovat e-maily ze všech vašich účtů a efektivně je kategorizovat.
- Uložené odpovědi: Mělo by vám umožnit vytvářet předdefinované odpovědi na e-maily, které šetří čas a urychlují reakce zákazníků. Pomáhají udržovat jednotnou komunikaci během událostí, jako jsou výpadky a uvedení nových produktů na trh.
- Automatizované pracovní postupy: Nástroj, který automaticky organizuje úkoly namísto ručního označování e-mailů nebo přiřazování konverzací, zvyšuje efektivitu týmů.
- Profily zákazníků: Nástroj by vám měl umožnit přístup k relevantním údajům o odesílatelích e-mailů, aby vám mohla být poskytnuta rychlá pomoc.
- Integrace: Software, který nabízí integraci s více aplikacemi, vám pomůže spolupracovat na úkolech s více členy týmu.
- Nástroje AI: Nástroje pro správu e-mailů, které pomáhají s pravopisem, gramatikou, překladem a dokonce i s návrhem prvních odpovědí, vám usnadní práci. Funkce jako inteligentní doručená pošta nebo rozdělená doručená pošta jsou skvělými doplňky.
- Bezpečnost: Ochrana citlivých informací před phishingovými útoky a dalšími hrozbami je u alternativy k Microsoft Outlooku zásadní.
- Správa úkolů: Nástroj by měl vytvářet, sledovat a spravovat úkoly pomocí integrovaného správce úkolů.
- Správa kalendáře: Měla by plánovat schůzky, nastavovat připomenutí a usnadňovat prohlížení vašeho rozvrhu.
10 nejlepších alternativ k Microsoft Outlooku pro rok 2024
Zde je náš seznam 10 nejlepších alternativ k Microsoft Outlook, které můžete použít ke správě své e-mailové komunikace.
1. ClickUp – nejlepší pro správu e-mailů
ClickUp Emails, kterému důvěřují týmy po celém světě, je e-mailová aplikace na jedné platformě, která vám umožňuje odesílat a přijímat e-maily, aniž byste museli opustit společný pracovní prostor ClickUp.
Připojujte soubory a seznamy úkolů, propojujte e-maily s úkoly a strukturovejte své konverzace.
Zvyšte svou produktivitu automatizací e-mailů a úkolů pomocí vlastních spouštěčů založených na polích, odeslaných formulářích nebo událostech úkolů. Generujte akční položky z e-mailů zákazníků, ticketů, chyb a dalších, čímž ušetříte všem čas a námahu.
ClickUp není jen schránka příchozích zpráv, ale komplexní nástroj pro správu e-mailů. Lze jej integrovat s hlavními e-mailovými klienty, jako jsou Gmail, Office 365 a IMAP, a nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení pro sledování a organizaci všech vašich zpráv.
Pokud vám více vyhovují šablony, zvažte použití šablony pro e-mailový marketing od ClickUp, která vám umožní rychlejší reakce a větší konzistenci. Tuto šablonu můžete využít k plánování zpráv, automatizaci e-mailů a sledování pokroku.
A pokud chcete vytvořit e-mailovou kampaň, šablona e-mailové kampaně ClickUp za vás udělá většinu práce. Je speciálně navržená tak, aby vám pomohla naplánovat a vytvořit úspěšné kampaně, sledovat, jak si vaše e-maily vedou, a vylepšit je pro maximální účinek.
Tato šablona vám pomůže ušetřit čas, protože vám poskytne hotový design pro vaši e-mailovou kampaň. Stačí přidat a aktualizovat obsah a můžete začít.
A pokud nechcete trávit čas psaním a zadáváním obsahu e-mailů, nechte ClickUp AI udělat za vás tu těžkou práci a vytvořit e-maily a odpovědi za vás. Automatizujte vytváření e-mailů a generujte souhrny, osnovy, e-mailové vlákna a další obsah během několika sekund.
ClickUp AI vám také pomůže s nápady na e-mailový marketing pro vaši příští kampaň.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte více než 15 přizpůsobitelných zobrazení (včetně tabulkového zobrazení v ClickUp ) ke sledování a organizaci své práce.
- Přiřazujte úkoly více členům týmu přímo z e-mailů a lépe spravujte interakce se zákazníky.
- Ušetřete čas díky šablonám e-mailů a předdefinovaným odpovědím
- Rychle vytvářejte souhrny, poznámky ze schůzek a další obsah pomocí ClickUp AI.
- Integrujte ClickUp se svými oblíbenými e-mailovými aplikacemi, jako jsou Gmail, IMAP a Office 365.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou potřebovat počáteční pomoc s orientací v platformě.
- U některých funkcí mohou uživatelé občas zaznamenat technická zpoždění.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
2. Thunderbird – nejlepší open-source nástroj pro správu více e-mailových účtů
Thunderbird je bezplatný e-mailový klient a oblíbená alternativa k Outlooku. Byl vyvinut nadací Mozilla Foundation a jedná se o open-source e-mailového klienta s uživatelsky přívětivým rozhraním. Pomáhá spravovat e-maily pomocí funkcí, jako je filtrování a označování, podpora více účtů a vestavěný kalendář.
Thunderbird se zaměřuje na bezpečnost a nabízí klíčové funkce, jako je šifrování a nástroje proti phishingu. Můžete jej také přizpůsobit pomocí doplňků, které rozšiřují jeho funkce.
Je snadno použitelný a funguje s oblíbenými e-mailovými klienty, jako jsou Gmail a Yahoo, takže je užitečný pro osobní i pracovní potřeby.
Nejlepší funkce Thunderbirdu
- Integrujte do e-mailu nástroje pro zvýšení produktivity, jako je kalendář, správa úkolů a chat.
- Snadné přepínání mezi záložkami pro efektivní správu e-mailů
- Najděte přesně ten e-mail, který hledáte, pomocí výkonných filtrů a nástrojů časové osy.
- Ušetřete čas vytvářením a používáním šablon e-mailů
- Získejte automatické aktualizace pro různé platformy ve více než 40 jazycích.
Omezení Thunderbirdu
- Omezené pro uživatele zvyklé na cloudové e-mailové systémy
- Chybí integrace s populárními komunikačními nástroji, jako je Slack.
- Časově náročné a zpomalující výkon počítače
Ceny Thunderbirdu
- Zdarma
Hodnocení a recenze Thunderbirdu
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
3. BlueMail – nejlepší alternativa k Outlooku pro e-maily napříč platformami
BlueMail je další z alternativ k Outlooku, multiplatformní e-mailový klient a kalendářová aplikace, která dokáže spravovat neomezený počet e-mailových účtů tím, že je kombinuje do jednotných složek.
Je vybaven umělou inteligencí ChatGPT, klastry pro seskupování e-mailů a integrovaným kalendářem, které vám pomohou udržet pořádek ve vaší poštovní schránce a zvýšit produktivitu.
Funkce synchronizace zároveň umožňuje snadné zálohování, obnovení a bezpečný přenos účtů a nastavení mezi novými a starými zařízeními.
Nejlepší funkce BlueMail
- Sdružte e-maily z více účtů do snadno spravovatelné jednotné doručené pošty.
- Uspořádejte e-maily podle odesílatele a vytvořte přehled zaměřený na osoby pro lepší sledování.
- Plánujte události přímo v e-mailovém kalendáři
- Upřednostňujte e-maily pomocí Later Board a zlepšete správu úkolů
Omezení BlueMail
- Někdy se e-maily zaseknou v odeslaných zprávách a nepodaří se je odeslat.
- Chybí sledování e-mailů a potvrzení o přečtení
Ceny BlueMail
- Standard: Zdarma
- BlueMail Plus: 5 $/měsíc na uživatele
- Business Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze BlueMail
- G2: 4,3/45 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
4. Mailspring – Nejlepší pro uživatele IMAP a Office 365
Pokud hledáte další rychlou a efektivní alternativu k Outlooku, která sjednotí všechny vaše účty IMAP a Office 365 na jednom místě, Mailspring je ideální volbou. Přidává užitečné funkce, jako jsou zkratky, sledování odkazů a potvrzení o přečtení, i když váš účet nemá vestavěnou podporu.
Na rozdíl od jiných alternativ k Microsoft Outlooku klade Mailspring důraz na sjednocení e-mailů. Zavádí nástroje pro organizaci vaší doručené pošty, včetně šablon pro rychlé odpovědi a podrobných profilů kontaktů založených na historii komunikace.
Mailspring také poskytuje přehled o vaší e-mailové aktivitě prostřednictvím záložky Aktivita, kde rozděluje přijaté e-maily a zobrazuje špičky a míru prokliku/otevření u sledovaných zpráv.
Nejlepší funkce Mailspring
- Snadno spravujte více e-mailových účtů a jejich doručené pošty na jednom místě.
- Pomocí robustní vyhledávací funkce Mailspring rychle najdete, co potřebujete.
- Zlepšete svou komunikaci díky automatické kontrole pravopisu, lokalizaci pro více než 60 jazyků a automatickému překladu.
- Sledujte, kdy jsou vaše zprávy přečteny, abyste mohli včas reagovat.
Omezení Mailspring
- Časté problémy se synchronizací vedou ke zpožděním, zejména při mazání e-mailů.
- Omezená integrace s aplikacemi souvisejícími s e-maily
Ceny Mailspring
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mailspring
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Helpwise – Nejlepší pro komunikaci se zákazníky
Helpwise je uživatelsky přívětivá platforma pro komunikaci se zákazníky, která centralizuje dotazy zákazníků na jednom místě pomocí univerzální doručené pošty. Její funkce automatizace a spolupráce zlepší způsob, jakým komunikujete se zákazníky.
Tato platforma pro správu e-mailů pomáhá týmům podpory, prodeje a zákaznických služeb spolupracovat na sdílených e-mailech, díky čemuž je komunikace plynulejší a efektivnější.
Jako robustní alternativa k Outlooku nabízí další funkce, jako je samoobslužné centrum nápovědy pro snížení počtu příchozích dotazů, chatboty pro rychlou podporu a uložené odpovědi pro řešení opakujících se dotazů.
Nejlepší funkce Helpwise
- Odesílejte e-maily ve vámi preferovaný čas díky flexibilnímu plánování
- Efektivně zpracovávejte živý chat spolu s dalšími dotazy v jednom kolaborativním centru.
- Automaticky přiřazujte konverzace svému týmu pomocí inteligentního přiřazování
- Získejte pravidelné aktualizace softwaru pro průběžné vylepšování
Omezení Helpwise
- Je primárně určen pro zákaznický servis, takže nemusí být vhodný pro jiné účely.
- Někteří uživatelé hlásili problémy s funkcí vyhledávání.
Ceny Helpwise
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Premium: 29 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Helpwise
- G2: 4,5/5 (více než 155 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
6. Mailbird – Nejlepší pro freelancery
Mailbird je e-mailový klient pro Windows, který pomáhá spravovat více e-mailových účtů a mobilních aplikací na jednom místě.
S Mailbirdem můžete vytvořit pracovní prostor kombinací účtů různých e-mailových poskytovatelů, jako jsou Gmail, Yahoo Mail a Office 365. Navíc obsahuje aplikace pro sociální sítě a produktivitu. To z něj dělá ideální alternativu k Outlooku pro freelancery nebo majitele malých firem, kteří spravují více pracovních účtů nebo komunikačních kanálů.
Mailbird také zavádí psaní e-mailů pomocí umělé inteligence ChatGPT, které zvyšuje rychlost a přesnost při vytváření odchozích zpráv.
Nejlepší funkce Mailbirdu
- Přizpůsobte vzhled, ovládání a organizaci Mailbirdu podle svých preferencí.
- Snadno vyhledávejte e-maily, přílohy a kontakty pomocí funkce vyhledávání.
- Sledujte, kdy příjemci otevírají vaše e-maily
- Propojte své e-maily s oblíbenými službami, jako je Google Calendar a Dropbox.
Omezení Mailbirdu
- Uživatelé hlásí, že nejnovější verze je chybová a drahá.
- Náročná spotřeba zdrojů CPU může vést k náhodným selháním.
Ceny Mailbirdu
- Základní verze: Bezplatná
- Osobní: 49,50 $ za uživatele (jednorázová platba)
- Podnikání: 99,75 $ za uživatele (jednorázová platba)
- Osobní: 2,28 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnikání: 4,03 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Mailbirdu
- G2: 3,8/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 370 recenzí)
7. Shift – Nejlepší desktopová aplikace
Na rozdíl od jiných konkurentů je Shift alternativou k Outlooku pro stolní počítače, která organizuje vaše důležité karty, aplikace a záložky na jednom centrálním místě, čímž zlepšuje spolupráci v týmu.
Díky svým e-mailovým funkcím si Shift vysloužil místo na našem seznamu. Kombinuje všechny vaše e-maily a propojuje různé účty, jako jsou Gmail, Outlook a Office 365. Funguje také s iCloud a Yahoo Mail. Jediným kliknutím můžete snadno přistupovat ke svým účtům Mail, Google Calendar a Google Drive.
Můžete také nastavit oznámení pro každou doručenou poštu podle svých představ a Shift vše synchronizuje napříč různými zařízeními, abyste mohli plynule pokračovat ve své práci.
Nejlepší funkce Shift
- Přizpůsobte si nastavení oznámení pro každou doručenou poštu podle svých představ.
- Uspořádejte si všechny karty, aplikace a záložky v jednom pracovním prostoru
- Pomocí funkce vyhledávání můžete prohledávat své e-maily, kalendář a účty na disku.
- Snadno přepínejte mezi více aplikacemi, aniž byste se museli opakovaně přihlašovat nebo odhlašovat.
Omezení Shift
- Uživatelé nahlásili chyby a problémy s výkonem.
- Nadměrné využití paměti, které zpomaluje procesor
Ceny Shift
- Základní: zdarma
- Pokročilá verze: 149 $/rok
- Teams: 149 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze Shift
- G2: 3,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
8. Proton Mail – nejlepší z hlediska bezpečnosti a ochrany soukromí
Proton Mail je špičková alternativa k Outlooku pro firmy, které kladou důraz na bezpečnost a soukromí v e-mailové komunikaci. Jedná se o vysoce zabezpečenou e-mailovou službu se sídlem ve Švýcarsku, která využívá šifrování typu end-to-end a open-source technologii, díky čemuž máte větší kontrolu nad svými daty.
Služba klade důraz na bezpečnost a uživatelské pohodlí, nabízí snadnou navigaci a doplňkové funkce, jako jsou vlastní domény, služby VPN a kalendáře. Zavázala se k ochraně soukromí uživatelů, přísně dodržuje zásadu neukládání protokolů a splňuje přísné švýcarské zákony na ochranu soukromí.
Proton Mail je dostupný na různých platformách a můžete jej používat z jakéhokoli zařízení.
Nejlepší funkce Proton Mail
- Používejte šifrování typu end-to-end a VPN, aby vaše e-maily zůstaly soukromé.
- Přizpůsobte si a automatizujte svou doručenou poštu podle svých preferencí.
- Chraňte se před phishingovými útoky a hromadným sledováním
- Zabraňte společnostem ve sledování e-mailových aktivit pomocí neviditelných sledovacích nástrojů.
- Odhlásit se z odběru novinek jedním kliknutím
- Plánujte události pomocí integrovaného kalendáře Protonu
Omezení služby Proton Mail
- Žádné servery SMTP/IMAP pro vlastní domény
- Žádné automatické filtrování propagačních e-mailů do samostatné záložky
Ceny Proton Mail (pro firmy)
- Mail Essentials: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Proton Mail
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
9. Gmail – nejlepší pro uživatele Google Workspace
Gmail, systém pro správu e-mailů od společnosti Google, je široce používané a bezpečné řešení známé svou spolehlivostí a uživatelsky přívětivým designem. Gmail můžete používat samostatně nebo jako součást Google Workspace, který nabízí další funkce pro firmy.
Google Workspace (dříve G Suite) je cloudová platforma, která bezpečně ukládá data na serverech Google a je přístupná z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu.
Jeho tarif Business Starter zaručuje 99,9% dostupnost a nabízí pokročilé funkce, jako jsou Smart Reply a Smart Compose, které zlepšují interakci prostřednictvím e-mailů.
Gmail je integrován s nástroji jako Google Drive, Google Calendar a Google Docs. Jeho popularita spočívá v bezplatném přístupu a užitečných funkcích, jako jsou štítky, filtry spamu, správa kontaktů, sdílení souborů a komunikace v reálném čase prostřednictvím chatu.
Nejlepší funkce Gmailu
- Hostujte firemní e-maily, aniž byste se museli učit nový systém
- Organizujte své e-maily strategicky pomocí seskupování konverzací v Gmailu.
- Optimalizujte své soustředění díky automatickému zvýrazňování důležitých zpráv v Gmailu.
- Snadný přístup k firemním e-mailům v aplikaci Gmail, která je ideální pro uživatele ekosystému Google.
- Využijte dvojnásobnou kapacitu úložiště, žádné reklamy, přístup k podpoře a neomezené skupinové e-maily v rámci placených tarifů.
Omezení Gmailu
- Filtrovací nástroje mohou nesprávně klasifikovat důležité zprávy jako spam a automaticky je přesouvat do složky spam.
- Synchronizace e-mailů s nástroji třetích stran může být obtížná.
Ceny Gmailu
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gmailu
- G2: 4,6/5 (jako součást Google Workspace, více než 42 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 11 700 recenzí)
10. Front – Nejlepší sdílená doručená pošta
Front přináší nový pohled na správu e-mailů tím, že kombinuje efektivitu helpdesku s obvyklou povahou e-mailů. Využívá automatizované pracovní postupy a spolupráci v reálném čase, aby zabránil odchodu zákazníků, zvýšil jejich retenci a podpořil růst zákaznické základny.
Front spojuje sdílené schránky a různé komunikační kanály do jednoho rozhraní. Hlavním cílem je shromažďovat příchozí zprávy, včetně telefonních hovorů, e-mailů z více e-mailových účtů, sociálních médií a textových zpráv.
Můžete také označovat konkrétní členy, efektivně směrovat zprávy a sledovat odpovědi a konverzace, abyste zlepšili zákaznický servis a komunikaci.
Nejlepší funkce aplikace Front
- Propojte se s oblíbenými aplikacemi, jako je Slack, prostřednictvím více než 50 integrací.
- Ušetřete čas automatizací opakujících se úkolů a vytvářením vlastních pracovních postupů.
- Centralizujte komunikační kanály a umožněte spolupráci na úkolech v reálném čase.
- Sledujte klíčové metriky a měřte výkonnost pomocí statistik Front.
Omezení aplikace Front
- Pomalý výkon aplikace při velkém objemu konverzací
- Plán Starter postrádá integrace, které jsou pro většinu firem zásadní, jako jsou CRM nebo platformy pro správu projektů.
Ceny Front
- Starter: 19 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně, včetně 2 až 10 uživatelů)
- Růst: 59 $/licence/měsíc (účtováno ročně, minimálně 2 licence)
- Cena: 99 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně, minimálně 20 uživatelů)
- Premier: 229 $/licence/měsíc (fakturováno ročně s minimálně 50 licencemi)
- Doplňky: K dispozici pro všechny tarify za příplatek
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
Změňte svůj zážitek z používání e-mailu s alternativami k Outlooku
E-maily jsou nezbytné pro produktivní obchodní komunikaci. Ale s několika tisíci nepřečtených e-mailů v našich schránkách každý den je nutné najít systém pro správu e-mailů, který nám dodá sebevědomí a nezpůsobí úzkost.
A nikdo se na to nehodí lépe než ClickUp – aplikace, která dokáže spravovat vše od e-mailů přes projekty až po úkoly, a to vše v rámci jednoho pracovního prostoru.
Díky intuitivnímu designu a komplexní sadě nástrojů dokáže ClickUp bez problémů držet krok se všemi druhy podnikání.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a dosáhněte Inbox Zero mnohem rychleji!