ClickUp blog

Otestovali jsme 10 nejlepších alternativ a konkurentů Microsoft Outlooku v roce 2025.

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
28. ledna 2025

Nekonečné řetězce e-mailů, přeplněné doručené pošty a nepořádek v kalendáři – to stačí, aby si každý začal přát návrat poštovních holubů. Praktičtější volbou je však pořídit si robustní nástroj pro správu e-mailů.

Systém pro správu e-mailů vám pomůže uklidit a zorganizovat neustálý příliv e-mailů ve vaší doručené poště. Pravděpodobně k tomu dosud používáte Microsoft Outlook.

Ačkoli je pro mnoho lidí, zejména uživatelů Microsoft Office, oblíbenou volbou, má svá omezení. Uživatelé Outlooku považují jeho rozhraní za náročné a někdy dochází k jeho zpomalení a selhání, což narušuje produktivitu. Navíc jeho vyhledávací funkce často selhává.

Vím, že hledáte jiné možnosti pro obchodní komunikaci. Proto jsem za vás udělal tu těžkou práci a vytvořil seznam, který perfektně odpovídá vašim potřebám.

Prozkoumejte našich 10 nejlepších alternativ k Outlooku. Od funkcí přes ceny až po recenze, pokryli jsme vše, abyste si mohli vybrat e-mailového klienta, který vám zjednoduší správu e-mailů.

⏰ 60sekundové shrnutí

Zde je 10 nejlepších alternativ k Microsoft Outlooku

  • ClickUp – Nejlepší pro správu e-mailů
  • Thunderbird – nejlepší open-source nástroj pro správu více e-mailových účtů
  • BlueMail – nejlepší alternativa k Outlooku pro e-maily napříč platformami
  • Mailspring – nejlepší pro uživatele IMAP a Office 365
  • Helpwise – Nejlepší pro komunikaci se zákazníky
  • Mailbird – Nejlepší pro freelancery
  • Shift – nejlepší desktopová aplikace
  • Proton Mail – nejlepší z hlediska bezpečnosti a ochrany soukromí
  • Gmail – nejlepší pro uživatele Google Workspace
  • Front – Nejlepší sdílená doručená pošta

Co byste měli hledat v alternativách k Microsoft Outlooku?

Zajímá vás, co byste měli hledat v systému pro správu e-mailů? Zde je několik nejdůležitějších funkcí, které byste měli zvážit před výběrem správného poskytovatele e-mailových služeb:

  • Sjednocené doručené pošty: Nástroj by měl kombinovat e-maily ze všech vašich účtů a efektivně je kategorizovat.
  • Uložené odpovědi: Mělo by vám umožnit vytvářet předdefinované odpovědi na e-maily, které šetří čas a urychlují reakce zákazníků. Pomáhají udržovat jednotnou komunikaci během událostí, jako jsou výpadky a uvedení nových produktů na trh.
  • Automatizované pracovní postupy: Nástroj, který automaticky organizuje úkoly namísto ručního označování e-mailů nebo přiřazování konverzací, zvyšuje efektivitu týmů.
  • Profily zákazníků: Nástroj by vám měl umožnit přístup k relevantním údajům o odesílatelích e-mailů, aby vám mohla být poskytnuta rychlá pomoc.
  • Integrace: Software, který nabízí integraci s více aplikacemi, vám pomůže spolupracovat na úkolech s více členy týmu.
  • Nástroje AI: Nástroje pro správu e-mailů, které pomáhají s pravopisem, gramatikou, překladem a dokonce i s návrhem prvních odpovědí, vám usnadní práci. Funkce jako inteligentní doručená pošta nebo rozdělená doručená pošta jsou skvělými doplňky.
  • Bezpečnost: Ochrana citlivých informací před phishingovými útoky a dalšími hrozbami je u alternativy k Microsoft Outlooku zásadní.
  • Správa úkolů: Nástroj by měl vytvářet, sledovat a spravovat úkoly pomocí integrovaného správce úkolů.
  • Správa kalendáře: Měla by plánovat schůzky, nastavovat připomenutí a usnadňovat prohlížení vašeho rozvrhu.

10 nejlepších alternativ k Microsoft Outlooku pro rok 2024

Zde je náš seznam 10 nejlepších alternativ k Microsoft Outlook, které můžete použít ke správě své e-mailové komunikace.

1. ClickUp – nejlepší pro správu e-mailů

Rozvíjejte vztahy se zákazníky pomocí ClickUp integrací e-mailů, budováním databáze zákazníků a automatizací pracovních postupů.
Správa e-mailů s ClickUp
Rozvíjejte vztahy se zákazníky pomocí ClickUp integrací e-mailů, budováním databáze zákazníků a automatizací pracovních postupů.

ClickUp Emails, kterému důvěřují týmy po celém světě, je e-mailová aplikace na jedné platformě, která vám umožňuje odesílat a přijímat e-maily, aniž byste museli opustit společný pracovní prostor ClickUp.

Připojujte soubory a seznamy úkolů, propojujte e-maily s úkoly a strukturovejte své konverzace.

ClickUp E-maily
Spravujte svou doručenou poštu lépe nastavením vlastní automatizace v ClickUp Emails.

Zvyšte svou produktivitu automatizací e-mailů a úkolů pomocí vlastních spouštěčů založených na polích, odeslaných formulářích nebo událostech úkolů. Generujte akční položky z e-mailů zákazníků, ticketů, chyb a dalších, čímž ušetříte všem čas a námahu.

ClickUp není jen schránka příchozích zpráv, ale komplexní nástroj pro správu e-mailů. Lze jej integrovat s hlavními e-mailovými klienty, jako jsou Gmail, Office 365 a IMAP, a nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení pro sledování a organizaci všech vašich zpráv.

Zvolte si lépe organizovaný pracovní postup pro e-maily s šablonou pro e-mailový marketing od ClickUp.
Stáhnout tuto šablonu
Zvolte si lépe organizovaný pracovní postup pro e-maily s šablonou pro e-mailový marketing od ClickUp.

Pokud vám více vyhovují šablony, zvažte použití šablony pro e-mailový marketing od ClickUp, která vám umožní rychlejší reakce a větší konzistenci. Tuto šablonu můžete využít k plánování zpráv, automatizaci e-mailů a sledování pokroku.

Vytvářejte a plánujte úspěšné e-mailové kampaně pomocí šablony e-mailové kampaně ClickUp.
Stáhnout tuto šablonu
Vytvářejte a plánujte úspěšné e-mailové kampaně pomocí šablony e-mailové kampaně ClickUp.

A pokud chcete vytvořit e-mailovou kampaň, šablona e-mailové kampaně ClickUp za vás udělá většinu práce. Je speciálně navržená tak, aby vám pomohla naplánovat a vytvořit úspěšné kampaně, sledovat, jak si vaše e-maily vedou, a vylepšit je pro maximální účinek.

Tato šablona vám pomůže ušetřit čas, protože vám poskytne hotový design pro vaši e-mailovou kampaň. Stačí přidat a aktualizovat obsah a můžete začít.

ClickUp AI
Odpovídejte pomocí ClickUp AI, když obdržíte e-mail.

A pokud nechcete trávit čas psaním a zadáváním obsahu e-mailů, nechte ClickUp AI udělat za vás tu těžkou práci a vytvořit e-maily a odpovědi za vás. Automatizujte vytváření e-mailů a generujte souhrny, osnovy, e-mailové vlákna a další obsah během několika sekund.

ClickUp AI vám také pomůže s nápady na e-mailový marketing pro vaši příští kampaň.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Využijte více než 15 přizpůsobitelných zobrazení (včetně tabulkového zobrazení v ClickUp ) ke sledování a organizaci své práce.
  • Přiřazujte úkoly více členům týmu přímo z e-mailů a lépe spravujte interakce se zákazníky.
  • Ušetřete čas díky šablonám e-mailů a předdefinovaným odpovědím
  • Rychle vytvářejte souhrny, poznámky ze schůzek a další obsah pomocí ClickUp AI.
  • Integrujte ClickUp se svými oblíbenými e-mailovými aplikacemi, jako jsou Gmail, IMAP a Office 365.

Omezení ClickUp

  • Noví uživatelé mohou potřebovat počáteční pomoc s orientací v platformě.
  • U některých funkcí mohou uživatelé občas zaznamenat technická zpoždění.

Ceny ClickUp

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)

2. Thunderbird – nejlepší open-source nástroj pro správu více e-mailových účtů

Thunderbird.net
prostřednictvím Thunderbirdu

Thunderbird je bezplatný e-mailový klient a oblíbená alternativa k Outlooku. Byl vyvinut nadací Mozilla Foundation a jedná se o open-source e-mailového klienta s uživatelsky přívětivým rozhraním. Pomáhá spravovat e-maily pomocí funkcí, jako je filtrování a označování, podpora více účtů a vestavěný kalendář.

Thunderbird se zaměřuje na bezpečnost a nabízí klíčové funkce, jako je šifrování a nástroje proti phishingu. Můžete jej také přizpůsobit pomocí doplňků, které rozšiřují jeho funkce.

Je snadno použitelný a funguje s oblíbenými e-mailovými klienty, jako jsou Gmail a Yahoo, takže je užitečný pro osobní i pracovní potřeby.

Nejlepší funkce Thunderbirdu

  • Integrujte do e-mailu nástroje pro zvýšení produktivity, jako je kalendář, správa úkolů a chat.
  • Snadné přepínání mezi záložkami pro efektivní správu e-mailů
  • Najděte přesně ten e-mail, který hledáte, pomocí výkonných filtrů a nástrojů časové osy.
  • Ušetřete čas vytvářením a používáním šablon e-mailů
  • Získejte automatické aktualizace pro různé platformy ve více než 40 jazycích.

Omezení Thunderbirdu

  • Omezené pro uživatele zvyklé na cloudové e-mailové systémy
  • Chybí integrace s populárními komunikačními nástroji, jako je Slack.
  • Časově náročné a zpomalující výkon počítače

Ceny Thunderbirdu

  • Zdarma

Hodnocení a recenze Thunderbirdu

  • G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)

3. BlueMail – nejlepší alternativa k Outlooku pro e-maily napříč platformami

BlueMail.me
prostřednictvím BlueMail

BlueMail je další z alternativ k Outlooku, multiplatformní e-mailový klient a kalendářová aplikace, která dokáže spravovat neomezený počet e-mailových účtů tím, že je kombinuje do jednotných složek.

Je vybaven umělou inteligencí ChatGPT, klastry pro seskupování e-mailů a integrovaným kalendářem, které vám pomohou udržet pořádek ve vaší poštovní schránce a zvýšit produktivitu.

Funkce synchronizace zároveň umožňuje snadné zálohování, obnovení a bezpečný přenos účtů a nastavení mezi novými a starými zařízeními.

Nejlepší funkce BlueMail

  • Sdružte e-maily z více účtů do snadno spravovatelné jednotné doručené pošty.
  • Uspořádejte e-maily podle odesílatele a vytvořte přehled zaměřený na osoby pro lepší sledování.
  • Plánujte události přímo v e-mailovém kalendáři
  • Upřednostňujte e-maily pomocí Later Board a zlepšete správu úkolů

Omezení BlueMail

  • Někdy se e-maily zaseknou v odeslaných zprávách a nepodaří se je odeslat.
  • Chybí sledování e-mailů a potvrzení o přečtení

Ceny BlueMail

  • Standard: Zdarma
  • BlueMail Plus: 5 $/měsíc na uživatele
  • Business Pro: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Individuální ceny

Hodnocení a recenze BlueMail

  • G2: 4,3/45 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)

4. Mailspring – Nejlepší pro uživatele IMAP a Office 365

GetMailSpring
prostřednictvím MailSpring

Pokud hledáte další rychlou a efektivní alternativu k Outlooku, která sjednotí všechny vaše účty IMAP a Office 365 na jednom místě, Mailspring je ideální volbou. Přidává užitečné funkce, jako jsou zkratky, sledování odkazů a potvrzení o přečtení, i když váš účet nemá vestavěnou podporu.

Na rozdíl od jiných alternativ k Microsoft Outlooku klade Mailspring důraz na sjednocení e-mailů. Zavádí nástroje pro organizaci vaší doručené pošty, včetně šablon pro rychlé odpovědi a podrobných profilů kontaktů založených na historii komunikace.

Mailspring také poskytuje přehled o vaší e-mailové aktivitě prostřednictvím záložky Aktivita, kde rozděluje přijaté e-maily a zobrazuje špičky a míru prokliku/otevření u sledovaných zpráv.

Nejlepší funkce Mailspring

  • Snadno spravujte více e-mailových účtů a jejich doručené pošty na jednom místě.
  • Pomocí robustní vyhledávací funkce Mailspring rychle najdete, co potřebujete.
  • Zlepšete svou komunikaci díky automatické kontrole pravopisu, lokalizaci pro více než 60 jazyků a automatickému překladu.
  • Sledujte, kdy jsou vaše zprávy přečteny, abyste mohli včas reagovat.

Omezení Mailspring

  • Časté problémy se synchronizací vedou ke zpožděním, zejména při mazání e-mailů.
  • Omezená integrace s aplikacemi souvisejícími s e-maily

Ceny Mailspring

  • Zdarma
  • Pro: 8 $/měsíc

Hodnocení a recenze Mailspring

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

5. Helpwise – Nejlepší pro komunikaci se zákazníky

Helpwise.io
via Helpwise

Helpwise je uživatelsky přívětivá platforma pro komunikaci se zákazníky, která centralizuje dotazy zákazníků na jednom místě pomocí univerzální doručené pošty. Její funkce automatizace a spolupráce zlepší způsob, jakým komunikujete se zákazníky.

Tato platforma pro správu e-mailů pomáhá týmům podpory, prodeje a zákaznických služeb spolupracovat na sdílených e-mailech, díky čemuž je komunikace plynulejší a efektivnější.

Jako robustní alternativa k Outlooku nabízí další funkce, jako je samoobslužné centrum nápovědy pro snížení počtu příchozích dotazů, chatboty pro rychlou podporu a uložené odpovědi pro řešení opakujících se dotazů.

Nejlepší funkce Helpwise

  • Odesílejte e-maily ve vámi preferovaný čas díky flexibilnímu plánování
  • Efektivně zpracovávejte živý chat spolu s dalšími dotazy v jednom kolaborativním centru.
  • Automaticky přiřazujte konverzace svému týmu pomocí inteligentního přiřazování
  • Získejte pravidelné aktualizace softwaru pro průběžné vylepšování

Omezení Helpwise

  • Je primárně určen pro zákaznický servis, takže nemusí být vhodný pro jiné účely.
  • Někteří uživatelé hlásili problémy s funkcí vyhledávání.

Ceny Helpwise

  • Standard: 15 $/měsíc na uživatele
  • Premium: 29 $/měsíc na uživatele
  • Pokročilá verze: 49 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Helpwise

  • G2: 4,5/5 (více než 155 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)

6. Mailbird – Nejlepší pro freelancery

GetMailbird
prostřednictvím Mailbird

Mailbird je e-mailový klient pro Windows, který pomáhá spravovat více e-mailových účtů a mobilních aplikací na jednom místě.

S Mailbirdem můžete vytvořit pracovní prostor kombinací účtů různých e-mailových poskytovatelů, jako jsou Gmail, Yahoo Mail a Office 365. Navíc obsahuje aplikace pro sociální sítě a produktivitu. To z něj dělá ideální alternativu k Outlooku pro freelancery nebo majitele malých firem, kteří spravují více pracovních účtů nebo komunikačních kanálů.

Mailbird také zavádí psaní e-mailů pomocí umělé inteligence ChatGPT, které zvyšuje rychlost a přesnost při vytváření odchozích zpráv.

Nejlepší funkce Mailbirdu

  • Přizpůsobte vzhled, ovládání a organizaci Mailbirdu podle svých preferencí.
  • Snadno vyhledávejte e-maily, přílohy a kontakty pomocí funkce vyhledávání.
  • Sledujte, kdy příjemci otevírají vaše e-maily
  • Propojte své e-maily s oblíbenými službami, jako je Google Calendar a Dropbox.

Omezení Mailbirdu

  • Uživatelé hlásí, že nejnovější verze je chybová a drahá.
  • Náročná spotřeba zdrojů CPU může vést k náhodným selháním.

Ceny Mailbirdu

  • Základní verze: Bezplatná
  • Osobní: 49,50 $ za uživatele (jednorázová platba)
  • Podnikání: 99,75 $ za uživatele (jednorázová platba)
  • Osobní: 2,28 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
  • Podnikání: 4,03 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)

Hodnocení a recenze Mailbirdu

  • G2: 3,8/5 (více než 80 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 370 recenzí)

7. Shift – Nejlepší desktopová aplikace

TryShift
via Shift

Na rozdíl od jiných konkurentů je Shift alternativou k Outlooku pro stolní počítače, která organizuje vaše důležité karty, aplikace a záložky na jednom centrálním místě, čímž zlepšuje spolupráci v týmu.

Díky svým e-mailovým funkcím si Shift vysloužil místo na našem seznamu. Kombinuje všechny vaše e-maily a propojuje různé účty, jako jsou Gmail, Outlook a Office 365. Funguje také s iCloud a Yahoo Mail. Jediným kliknutím můžete snadno přistupovat ke svým účtům Mail, Google Calendar a Google Drive.

Můžete také nastavit oznámení pro každou doručenou poštu podle svých představ a Shift vše synchronizuje napříč různými zařízeními, abyste mohli plynule pokračovat ve své práci.

Nejlepší funkce Shift

  • Přizpůsobte si nastavení oznámení pro každou doručenou poštu podle svých představ.
  • Uspořádejte si všechny karty, aplikace a záložky v jednom pracovním prostoru
  • Pomocí funkce vyhledávání můžete prohledávat své e-maily, kalendář a účty na disku.
  • Snadno přepínejte mezi více aplikacemi, aniž byste se museli opakovaně přihlašovat nebo odhlašovat.

Omezení Shift

  • Uživatelé nahlásili chyby a problémy s výkonem.
  • Nadměrné využití paměti, které zpomaluje procesor

Ceny Shift

  • Základní: zdarma
  • Pokročilá verze: 149 $/rok
  • Teams: 149 $/rok na uživatele

Hodnocení a recenze Shift

  • G2: 3,6/5 (více než 60 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)

8. Proton Mail – nejlepší z hlediska bezpečnosti a ochrany soukromí

Proton Mail
prostřednictvím Proton Mail

Proton Mail je špičková alternativa k Outlooku pro firmy, které kladou důraz na bezpečnost a soukromí v e-mailové komunikaci. Jedná se o vysoce zabezpečenou e-mailovou službu se sídlem ve Švýcarsku, která využívá šifrování typu end-to-end a open-source technologii, díky čemuž máte větší kontrolu nad svými daty.

Služba klade důraz na bezpečnost a uživatelské pohodlí, nabízí snadnou navigaci a doplňkové funkce, jako jsou vlastní domény, služby VPN a kalendáře. Zavázala se k ochraně soukromí uživatelů, přísně dodržuje zásadu neukládání protokolů a splňuje přísné švýcarské zákony na ochranu soukromí.

Proton Mail je dostupný na různých platformách a můžete jej používat z jakéhokoli zařízení.

Nejlepší funkce Proton Mail

  • Používejte šifrování typu end-to-end a VPN, aby vaše e-maily zůstaly soukromé.
  • Přizpůsobte si a automatizujte svou doručenou poštu podle svých preferencí.
  • Chraňte se před phishingovými útoky a hromadným sledováním
  • Zabraňte společnostem ve sledování e-mailových aktivit pomocí neviditelných sledovacích nástrojů.
  • Odhlásit se z odběru novinek jedním kliknutím
  • Plánujte události pomocí integrovaného kalendáře Protonu

Omezení služby Proton Mail

  • Žádné servery SMTP/IMAP pro vlastní domény
  • Žádné automatické filtrování propagačních e-mailů do samostatné záložky

Ceny Proton Mail (pro firmy)

  • Mail Essentials: 6,99 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 10,99 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Proton Mail

  • G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)

9. Gmail – nejlepší pro uživatele Google Workspace

Gmail
prostřednictvím Gmailu

Gmail, systém pro správu e-mailů od společnosti Google, je široce používané a bezpečné řešení známé svou spolehlivostí a uživatelsky přívětivým designem. Gmail můžete používat samostatně nebo jako součást Google Workspace, který nabízí další funkce pro firmy.

Google Workspace (dříve G Suite) je cloudová platforma, která bezpečně ukládá data na serverech Google a je přístupná z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu.

Jeho tarif Business Starter zaručuje 99,9% dostupnost a nabízí pokročilé funkce, jako jsou Smart Reply a Smart Compose, které zlepšují interakci prostřednictvím e-mailů.

Gmail je integrován s nástroji jako Google Drive, Google Calendar a Google Docs. Jeho popularita spočívá v bezplatném přístupu a užitečných funkcích, jako jsou štítky, filtry spamu, správa kontaktů, sdílení souborů a komunikace v reálném čase prostřednictvím chatu.

Nejlepší funkce Gmailu

  • Hostujte firemní e-maily, aniž byste se museli učit nový systém
  • Organizujte své e-maily strategicky pomocí seskupování konverzací v Gmailu.
  • Optimalizujte své soustředění díky automatickému zvýrazňování důležitých zpráv v Gmailu.
  • Snadný přístup k firemním e-mailům v aplikaci Gmail, která je ideální pro uživatele ekosystému Google.
  • Využijte dvojnásobnou kapacitu úložiště, žádné reklamy, přístup k podpoře a neomezené skupinové e-maily v rámci placených tarifů.

Omezení Gmailu

  • Filtrovací nástroje mohou nesprávně klasifikovat důležité zprávy jako spam a automaticky je přesouvat do složky spam.
  • Synchronizace e-mailů s nástroji třetích stran může být obtížná.

Ceny Gmailu

  • Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
  • Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
  • Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Gmailu

  • G2: 4,6/5 (jako součást Google Workspace, více než 42 000 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 11 700 recenzí)

10. Front – Nejlepší sdílená doručená pošta

Front
via Front

Front přináší nový pohled na správu e-mailů tím, že kombinuje efektivitu helpdesku s obvyklou povahou e-mailů. Využívá automatizované pracovní postupy a spolupráci v reálném čase, aby zabránil odchodu zákazníků, zvýšil jejich retenci a podpořil růst zákaznické základny.

Front spojuje sdílené schránky a různé komunikační kanály do jednoho rozhraní. Hlavním cílem je shromažďovat příchozí zprávy, včetně telefonních hovorů, e-mailů z více e-mailových účtů, sociálních médií a textových zpráv.

Můžete také označovat konkrétní členy, efektivně směrovat zprávy a sledovat odpovědi a konverzace, abyste zlepšili zákaznický servis a komunikaci.

Nejlepší funkce aplikace Front

  • Propojte se s oblíbenými aplikacemi, jako je Slack, prostřednictvím více než 50 integrací.
  • Ušetřete čas automatizací opakujících se úkolů a vytvářením vlastních pracovních postupů.
  • Centralizujte komunikační kanály a umožněte spolupráci na úkolech v reálném čase.
  • Sledujte klíčové metriky a měřte výkonnost pomocí statistik Front.

Omezení aplikace Front

  • Pomalý výkon aplikace při velkém objemu konverzací
  • Plán Starter postrádá integrace, které jsou pro většinu firem zásadní, jako jsou CRM nebo platformy pro správu projektů.

Ceny Front

  • Starter: 19 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně, včetně 2 až 10 uživatelů)
  • Růst: 59 $/licence/měsíc (účtováno ročně, minimálně 2 licence)
  • Cena: 99 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně, minimálně 20 uživatelů)
  • Premier: 229 $/licence/měsíc (fakturováno ročně s minimálně 50 licencemi)
  • Doplňky: K dispozici pro všechny tarify za příplatek

Hodnocení a recenze

  • G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 250 recenzí)

Změňte svůj zážitek z používání e-mailu s alternativami k Outlooku

E-maily jsou nezbytné pro produktivní obchodní komunikaci. Ale s několika tisíci nepřečtených e-mailů v našich schránkách každý den je nutné najít systém pro správu e-mailů, který nám dodá sebevědomí a nezpůsobí úzkost.

A nikdo se na to nehodí lépe než ClickUp – aplikace, která dokáže spravovat vše od e-mailů přes projekty až po úkoly, a to vše v rámci jednoho pracovního prostoru.

Díky intuitivnímu designu a komplexní sadě nástrojů dokáže ClickUp bez problémů držet krok se všemi druhy podnikání.

Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a dosáhněte Inbox Zero mnohem rychleji!

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp