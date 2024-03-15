Recenze Sunsama: Co byste měli vědět o této aplikaci pro zvýšení produktivity

Žonglování s úkoly mezi aplikacemi pro správu projektů, poznámkovými bloky, e-maily a lepícími poznámkami může rychle vést k chaosu – termíny se posouvají, výkonnost klesá a trpí tím vaše rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.
A jak se zvyšuje tlak z vašeho neustále rostoucího seznamu úkolů, zvyšuje se také pocit viny, stres a úzkost z úkolů, které zůstaly nesplněny. Najednou se to, co bylo kdysi vaší vysněnou prací nebo podnikáním, začíná jevit jako noční můra. 💀
Ale co kdybyste mohli:
- Shromážděte své roztříštěné úkoly na jednom místě, abyste získali jasný přehled o tom, co je třeba udělat.
- Soustředíte se na plánování svého dne a stanovení priorit, než se pustíte do práce?
- Přestaňte pracovat, když dosáhnete své denní kapacity, místo toho, abyste se přepracovávali „zbytečnou prací“.
- Končíte svůj den s pocitem spokojenosti z toho, co se vám podařilo dokázat?
Seznamte se s Sunsama – nástrojem pro správu úkolů, který tyto možnosti proměňuje v realitu. Otázkou však je: Splňuje jeho sada funkcí to, co slibuje?
Právě na to odpovíme v této recenzi Sunsama. Podrobně se podíváme na jedinečné funkce, omezení, uživatelské recenze a ceny Sunsama. A pokud Sunsama není pro vás tím pravým nástrojem, představíme vám jednu z nejlepších alternativ Sunsama, která by mohla splnit všechny vaše požadavky. ✅
Co je Sunsama?
Rok po nástupu do svého prvního zaměstnání na plný úvazek potřebovali Ashutosh Priyadarshy a Travis Meyer promyšlený a cílený způsob řízení svých pracovních rozvrhů. Po čtyřech letech vývoje produktů, které se neosvědčily, se jim v roce 2018 podařil průlom s aplikací Sunsama.
Sunsama je aplikace pro denní plánování určená pro zaneprázdněné profesionály, kteří potřebují plánovat své týdny a dny, stanovovat priority úkolů podle svých denních kapacit, věnovat se hluboké práci a reflektovat své úspěchy a oblasti, které je třeba zlepšit. 💪
Na rozdíl od jiných nástrojů kombinuje Sunsama tyto prvky do plynulého pracovního postupu, který vás nadchne pro práci a pomůže vám vybudovat zdravé pracovní návyky.
Klíčové funkce Sunsama
Na první pohled minimalistické rozhraní Sunsama moc neprozrazuje. Jaké funkce tedy skrývá, že je tato aplikace pro digitální plánování tak oblíbená? Podívejme se na to blíže.
1. Stanovte si předem týdenní cíle
Začněte používat Sunsama nastavením týdenních cílů. Můžete to udělat s předstihem na několik týdnů. Sunsama vás každý pondělí vyzve k naplánování týdne, ale můžete to změnit na jakýkoli den, který vám nejlépe vyhovuje.
Pokud jste si ještě nenaplánovali týden, teď je ten správný čas si své cíle zapsat. A pokud jste si již nějaké cíle poznamenali, využijte tento čas k jejich zhodnocení a ujistěte se, že jste na správné cestě k jejich dosažení v nadcházejícím týdnu.
2. Naplánujte si úkoly na celý den
Po stanovení týdenních cílů si rozvrhněte úkoly, které chcete za daný den splnit. Klíčové úkoly můžete propojit s týdenními cíli. To vám pomůže efektivně plánovat a stanovovat priority úkolů, abyste těchto cílů dosáhli. 🎯
S hotovým plánem se můžete rovnou pustit do práce a přesně vědět, na co se musíte soustředit, aby byl váš den a týden úspěšný.
3. Centralizujte úkoly napříč více pracovními kanály
Sunsama usnadňuje každodenní plánování tím, že vám umožňuje propojit se s vašimi oblíbenými pracovními aplikacemi. Patří mezi ně Google Calendar, Gmail, Outlook Calendar, ClickUp, Notion, Asana, GitHub, Todoist a Slack.
Kromě ručního přidávání úkolů můžete úkoly z těchto aplikací přetahovat do Sunsama. Získáte tak lepší přehled o tom, co je třeba udělat, a zajistíte, že vám neunikne žádný důležitý úkol. 🕵️♂️
A když označíte úkoly jako dokončené, aktualizuje se všechna propojená nástroje. Díky tomu jsou vaše seznamy úkolů v Sunsama nebo jakékoli jiné aplikaci, kterou používáte, vždy aktuální.
4. Naplánujte si úkoly na daný den a stanovte jejich priority
Po vytvoření seznamu úkolů můžete svůj denní plánovací pracovní postup zakončit naplánováním úkolů. Jak? Stačí je zapsat do svého kalendáře.
Na rozdíl od jiných aplikací pro plánování vám Sunsama umožňuje soustředit se na plánování vašich priorit. Odhadovaný čas pro všechny vaše úkoly by neměl překročit vaši denní kapacitu (řekněme 6 hodin). Pokud tento limit překročíte, Sunsama vás na to upozorní. 🚨
To vás donutí přehodnotit své úkoly, vybrat si priority pro daný den a všechny ostatní úkoly přesunout na pozdější datum.
5. Spravujte úkoly a sledujte pokrok
Když vytvoříte úkol v Sunsama, můžete:
- Přiřaďte datum zahájení a ukončení
- Rozdělte si úkol na dílčí úkoly
- Přidávejte poznámky a komentáře
- Připojte soubory ke svým komentářům
- Nastavte si opakování denně, týdně nebo měsíčně.
Vaše úkoly jsou rozloženy v denním kanbanovém zobrazení, kde každý sloupec představuje jeden den v týdnu. Průběhový pruh v horní části každého sloupce se plní, jak odškrtáváte úkoly.
Můžete také přepnout do zobrazení kalendáře a vizualizovat si svůj rozvrh podle dne, tří dnů, pracovních dnů, celého týdne nebo měsíce. To vám pomůže rychle naplánovat více dní a týdnů najednou. 🗓️
6. Kategorizujte úkoly podle kanálů a kontextů
Každý úkol v Sunsama lze seskupit do kanálu a více kanálů lze seskupit do kontextů.
Můžete například mít kategorie Práce, Osobní nebo Vedlejší činnost. A váš pracovní kontext může mít kanály jako marketingové projekty, schůzky se zainteresovanými stranami a hodnocení společnosti.
Toto nastavení je užitečné pouze pro zobrazení úkolů specifických pro kontext a kanál ve vašich denních pohledech Kanban a Kalendář.
7. Odložte neplánované a nedůležité úkoly
Máte nějaké úkoly, které ještě nejste připraveni naplánovat? Žádný problém, Sunsama vám umožňuje uložit je do seznamu nevyřízených úkolů. Díky tomu bude váš denní seznam úkolů přehledný. 📋
A co ty úkoly, které neustále odkládáte na další den? Pokud se to stane čtyři dny po sobě, Sunsama předpokládá, že nejsou důležité, a archivuje je. Ale nebojte se, archivované úkoly můžete kdykoli přesunout zpět do svého denního seznamu nebo backlogu.
Pokud vám čtyřdenní časový rámec nevyhovuje, můžete jej upravit podle svých potřeb nebo deaktivovat funkci automatického archivování, abyste měli všechny úkoly na očích.
8. Převádějte e-maily na úkoly, aniž byste opustili svou doručenou poštu
Ano, čtete správně. Sunsama poskytuje dvě jedinečné e-mailové adresy – jednu pro přidávání e-mailů jako úkolů do vašeho denního seznamu úkolů a druhou pro jejich zařazení do seznamu nevyřízených úkolů.
Stačí si tyto adresy uložit do své e-mailové aplikace. Poté, když budete chtít převést e-mail na úkol, stačí jej přeposlat na příslušnou adresu. Je to hračka! 🤩
9. Pro soustředěnou práci použijte režim Focus a časovač
Mít všechny úkoly rozložené před sebou může být ohromující. Režim Focus v aplikaci Sunsama vám umožní vyloučit tyto rušivé vlivy a soustředit se na jeden úkol najednou.
Tento režim má vestavěný časovač pro sledování vašich pracovních sezení a všech mini přestávek, které si mezi nimi uděláte. Pokud k práci používáte techniku Pomodoro, tato funkce se může stát vaším novým nejlepším přítelem.
10. Provádějte denní a týdenní kontroly
Po dokončení denních úkolů v pracovním dni můžete aktivovat rituál denního ukončení práce. Ten shrnuje váš den – je to dobrý výchozí bod pro reflexi vašich úspěchů, získaných zkušeností a zlepšení pro zítřek. ✍️
Kromě denních přehledů dostanete také týdenní souhrnnou zprávu. Ta vám ukáže, kde jste strávili nejvíce času a zda jste splnili své týdenní cíle.
11. Přizpůsobte si své denní a týdenní rutiny
Můžete ručně aktivovat své denní plánování, denní revizi, týdenní plánování a týdenní revizi. Alternativně je můžete nastavit tak, aby se automaticky aktivovaly v konkrétní den a čas, který vám nejlépe vyhovuje.
Další možnosti přizpůsobení vám umožňují zahrnout do svých recenzí práci o víkendech a integrovat proces týdenních recenzí do svého týdenního plánování.
12. Pozvěte svůj tým ke spolupráci na úkolech
Přiveďte svůj tým do Sunsama tím, že jim pošlete pozvánku e-mailem. Jakmile se připojí, můžete jim přidělovat úkoly, nastavovat termíny a přidávat poznámky (a komentáře) k úkolům, abyste mohli diskutovat o upřesněních a aktualizacích.
Díky integraci Sunsama do Slacku mohou členové týmu snadno sdílet své denní a týdenní plány a reflexe dokončených úkolů v příslušných kanálech Slacku. Díky tomu jsou všichni v obraze a posiluje se spolupráce v týmu.
Ceny Sunsama
Sunsama má jednotnou cenovou politiku, která odemyká všechny funkce. Můžete si vybrat, zda budete platit měsíční předplatné, nebo zda využijete slevu při ročním předplatném:
- Měsíční předplatné: 20 $/měsíc
- Roční předplatné: 192 $/rok
Výhody používání Sunsama
Kromě klíčových funkcí nabízí Sunsama také několik dalších výhod, které vám usnadní každodenní plánování.
Hladký proces zapojení
Jako novému uživateli vás Sunsama provede procesem registrace, abyste se mohli připojit ke svým pracovním aplikacím a naplánovat si den. Až budete hotovi, dostanete se do svého pracovního prostoru, kde můžete začít s úkoly na daný den. 🛠️
Uživatelsky přívětivé rozhraní
Minimalistický a intuitivní design Sunsama usnadňuje navigaci i pro začátečníky. Pracovní prostor je rozdělen do tří panelů – neplánované úkoly v integracích třetích stran, plánované úkoly v zobrazení Kanban (nebo Kalendář) a váš seznam kanálů a kontextů. A pokud rádi pracujete v tmavém režimu, Sunsama vám vyhoví.
Klávesové zkratky
V aplikaci Sunsama nemusíte provádět několik kliknutí myší, abyste něco udělali – stačí použít klávesové zkratky. Například stisknutím klávesy „P“ aktivujete denní plánovací pracovní postup, klávesou „A“ přidáte nový úkol, klávesou „F“ přepnete do režimu Focus a klávesou „mezerník“ zapnete nebo vypnete časovač úkolu. ⏰
Kompatibilita s různými platformami
Sunsama je webová aplikace s desktopovými aplikacemi pro Windows, Mac a Linux a mobilními aplikacemi pro iOS a Android. Desktopová aplikace má stejné funkce jako webová aplikace, což je skvělé, pokud chcete pracovat bez rušivých vlivů webového prohlížeče. Stejně jako webová aplikace ji však nelze používat bez připojení k internetu.
Reagující zákaznická podpora
Sunsama má dobře zdokumentovanou knihovnu zdrojů, která vás naučí orientovat se ve vašem pracovním prostoru a používat jeho funkce. Pokud narazíte na nějaké potíže, můžete kontaktovat tým podpory prostřednictvím e-mailu nebo živého chatu v aplikaci. Mnoho uživatelů říká, že tým podpory je ochotný a rychle reaguje.
Časté problémy, kterým čelí uživatelé Sunsama
Jako většina nástrojů, ani Sunsama není bez chyb. Podívejme se na některé nevýhody, abychom vám poskytli ucelený přehled a pomohli vám rozhodnout, zda je to pro vás ten správný nástroj.
Žádný bezplatný tarif a drahé placené tarify
Sunsama nemá bezplatný tarif, pouze 14denní bezplatnou zkušební verzi. To může být velká nevýhoda, pokud máte omezený rozpočet. A i když chcete přejít na placený tarif, předplatné je drahé – náklady se mohou rychle nasčítat, pokud máte tým. 💸
Omezené nativní integrace
Ačkoli Sunsama nabízí robustní integraci s některými z nejpopulárnějších pracovních aplikací, stále je omezená. Neumožňuje integraci s iCal, Confluence a Google Drive. Neumožňuje také integraci se Zapierem ani přístup k jeho API pro vytváření vlastních pracovních postupů.
Není schopen podporovat složité projekty
Rozhraní a funkce Sunsama jsou optimalizovány pro každodenní plánování s cílem zvýšit osobní produktivitu. Pokud tedy potřebujete pokročilé funkce pro správu úkolů a týmovou spolupráci, Sunsama pro vás není to pravé – existují specializované nástroje pro správu projektů, které budou lépe vyhovovat vašim potřebám.
Mobilní aplikace postrádá základní funkce.
Na rozdíl od webové a desktopové aplikace funguje mobilní aplikace Sunsama offline. Má však pouze základní funkce. Je tedy skvělá pro přidávání a přeskupování úkolů na cestách, ale nelze v ní provádět denní a týdenní plánování.
Recenze Sunsama na Redditu
Na závěr této recenze Sunsama jsme se podívali na Reddit, abychom zjistili zkušenosti jiných uživatelů Sunsama. A máme pro vás čaj. 🍵
Mnoho uživatelů se shoduje, že rozhraní, integrace a pracovní postupy pro denní plánování Sunsama jsou nejlepší.
Jeden uživatel řekl: „Díky integraci Sunsama s Asanou, Trello, Jira, GitHub atd. je jeho používání mnohem snazší. Největším rozdílem pro mě však bylo denní plánování. Sunsama podporovala denní plánování pomocí speciálního denního přehledu, který mi pomohl stanovit priority a naplánovat úkoly na daný den. Skvělou funkcí byl také režim soustředění, stejně jako týdenní analýzy/recenze a uklidňující uživatelské rozhraní. “
Jiní nebyli spokojeni s vysokou cenou Sunsama a omezenou funkčností mobilní aplikace, která neumožňuje blokování času.
Takto to vyjádřil jiný uživatel ve své recenzi Sunsama: „Jsem také fanouškem Sunsama, ale cena je pro mě příliš vysoká. Také hodně používám aplikace, protože rád si rozvrhuji čas na cestách.“
Alternativní nástroje pro zvýšení produktivity, které můžete použít místo Sunsama
Pokud hledáte alternativu k Sunsama s bezplatným tarifem a robustnějšími funkcemi pro správu úkolů, ClickUp by pro vás mohl být ideální volbou. Podívejme se blíže na některé z klíčových funkcí ClickUp.
1. Spravujte své osobní a týmové projekty bez potíží
Funkce pro správu úkolů ClickUp usnadňují plánování a provádění. Začněte s plánováním svých projektů tím, že:
- Vytváření úkolů v ClickUp
- Přeměňte poznámky z jednání na úkoly pomocí ClickUp AI
- Přidávání úkolů z webových aplikací pomocí rozšíření ClickUp pro Chrome
Díky více než 15 přizpůsobitelným polím můžete zaznamenávat podrobné informace o úkolech, jako jsou přidělené osoby, priority, termíny, ukazatele pokroku, štítky a zaškrtávací políčka. Můžete také nastavit vlastní stavy (například „K provedení“, „Probíhá“ a „Hotovo“) a sledovat tak průběh úkolů v pipeline.
Každý člen týmu může vidět seznam přidělených úkolů na stránce „Moje úkoly“. A pokud jsou připraveni sdílet aktualizace úkolů nebo požádat o vysvětlení, mohou tak učinit v komentářích k úkolům. 🧑💻
2. Přepněte do zobrazení kalendáře pro časové rozvržení úkolů
ClickUp má více než 10 zobrazení úkolů, včetně seznamu, Kanban, Gantt a kalendáře. Chcete si naplánovat den nebo týden? Stačí přejít do zobrazení kalendáře a přesunout své úkoly do kalendáře.
Pokud máte v kalendáři Google naplánované události, propojte jej s ClickUp, abyste měli vše na jednom místě a vyhnuli se kolizím.
Pamatujete si stránku „Moje úkoly“?
Má také zobrazení kalendáře. To umožňuje každému členovi týmu včas zablokovat své přidělené úkoly. Je to jako mít osobní plánovač, oddělený od všech úkolů týmu – velmi užitečné pro zlepšení soustředění a zvýšení produktivity.
3. Stanovte si cíle a vizuálně sledujte svůj pokrok
Pokud máte nějaké velké osobní nebo obchodní cíle, které chcete dosáhnout, funkce Cíle v ClickUp se vám bude líbit. Můžete vytvořit více cílů, přiřadit je vedoucímu týmu, přidat termíny a rozdělit je na menší milníky.
Úkoly můžete také propojit se svými cíli. To pomáhá všem pochopit, jak jejich práce zapadá do celkového kontextu. Umožňuje vám to také měřit pokrok směrem k vašim cílům a připomíná vám, abyste oslavili i malé úspěchy. 🙌
4. Použijte šablony k nastartování svých projektových plánů
Knihovna šablon ClickUp obsahuje více než 1 000 přizpůsobitelných šablon pro osobní i profesionální použití. Díky tomu je snadné najít perfektní šablonu pro zahájení jakéhokoli projektu.
Můžete například:
- Plánujte pracovní úkoly a sledujte denní návyky pomocí šablony denního plánovače.
- Naplánujte si týdny pomocí lepících poznámek na tabulkách pomocí šablony týdenního plánovače.
- Organizujte projekty a každodenní činnosti svého týmu pomocí šablony pro správu úkolů.
5. Integrujte jej s ostatními technologiemi, které používáte
Propojte své oblíbené aplikace s ClickUp a proměňte jej v platformu typu „vše v jednom“. Mezi jeho nativní integrace patří Slack, GitHub, Google Drive, HubSpot, Dropbox, Zoom, Figma, YouTube, Calendly a další. Navíc s ClickUp API a Zapier můžete vytvářet vlastní propojení a automatizace.
6. Využijte funkce ClickUp v rámci bezplatného tarifu nebo cenově dostupného placeného tarifu
Nejlepší na ClickUp je, že k jeho klíčovým funkcím máte přístup i v rámci bezplatného tarifu. A kdykoli tento tarif přestane vyhovovat vašim potřebám, placené tarify začínají za dostupnou cenu:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
Zefektivněte jednoduché i složité pracovní postupy pomocí ClickUp
Sunsama může být přelomovým řešením pro každého, kdo chce zvýšit svou produktivitu, aniž by se stal obětí vyhoření. Jeho vysoká cena, omezené integrace a základní funkce pro správu úkolů však nemusí vyhovovat všem.
Pokud jste to vy, ClickUp by pro vás mohl být vhodnější.
Komplexní funkce ClickUp vám umožňují spravovat vaše osobní úkoly v rámci rozsáhlejších komplexních týmových projektů. A nemusíte utratit ani cent, abyste mohli začít.
Zaregistrujte se ještě dnes do bezplatného programu ClickUp a zvyšte svou osobní produktivitu i produktivitu svého týmu! ✨