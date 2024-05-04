Systém GTD pro zvýšení produktivity a lepší organizaci: Praktický průvodce

Měli jste někdy pocit, že se topíte v moři úkolů a povinností, když se snažíte stíhat práci, rodinu a všechno ostatní, co vám život přináší? Stává se to i těm nejlepším z nás. Ale existuje řešení: systém Getting Things Done (GTD). 🛟
Systém GTD, vytvořený guru produktivity Davidem Allenem, se zaměřuje na snížení stresu a nejistoty, které přináší nekonečná záplava úkolů. Nabízí strukturovaný přístup k řízení úkolů, který vám umožní zlepšit produktivitu a časové řízení, zefektivnit pracovní postupy a proměnit roztříštěné myšlenky v realizovatelné plány.
V tomto komplexním průvodci rozebíráme jednoduché, ale účinné principy GTD, abyste mohli zvládnout svůj seznam úkolů a převzít kontrolu nad svým časem a životem. Ukážeme vám také, jak implementovat základní principy GTD pomocí ClickUp, přední platformy pro produktivitu a řízení projektů.
Systém GTD: Počátky
Počátky systému GTD sahají do počátku 80. let, kdy David Allen, dnes významný konzultant v oblasti produktivity, začal poprvé učit organizace a jednotlivce, jak zvýšit efektivitu a snížit stres.
Allen zjistil, že mnoho lidí nedokáže zvládat moderní pracovní prostředí charakteristické neustálými přerušeními, rostoucím pracovním zatížením a měnícími se prioritami. Všiml si, že rostoucí složitost a objem informací v osobním i profesním životě lidí má negativní dopad na jejich fyzické a duševní zdraví. Mezi nejvýraznější účinky, které Allen pozoroval, patřily:
- Stres a přetížení: Lidé měli stále větší potíže sledovat úkoly, závazky a nápady, což vedlo k pocitům úzkosti a snížené produktivitě.
- Problémy s určováním priorit: Konkurenční požadavky a měnící se priority ztěžovaly jednotlivcům rozhodování o tom, na co se mají dále soustředit.
- Nedostatek jasnosti: Tradiční techniky a nástroje pro organizaci a řízení času, jako jsou různé seznamy úkolů a lepící poznámky, často vedly k nejasnostem a neefektivitě.
Aby vyřešil problém zvládání rušného života ve stále složitějším světě, vyvinul Allen průkopnický přístup k řízení pracovního a osobního života: systém GTD. Tento model, který byl poprvé představen v roce 2001, klade důraz na zaznamenávání všech úkolů a nápadů, organizování úkolů do přehledných kategorií, pravidelné aktualizování seznamů úkolů a provádění akcí podle priority.
Metodika GTD, založená na sebekázni, vám umožní odlehčit si a vyhnout se lítosti z toho, že jste něco nestihli, což vede k vyšší produktivitě a spokojenosti. Pojďme se podívat blíže na její základní principy.
Bonusové čtení: Máte potíže se sebekázní? Podívejte se na několik příkladů a tipů, které vám pomohou vybudovat lepší návyky.
Co je systém Getting Things Done (GTD)?
Systém GTD je praktická metoda, jak efektivně a snadno zvládat úkoly a povinnosti. Jedná se o strukturovaný přístup k řízení úkolů, který zmírňuje psychickou zátěž spojenou se sledováním osobních a pracovních seznamů úkolů.
Tento systém produktivity je založen na principu přesunu úkolů z hlavy do externího systému. Tím se uvolní kognitivní zdroje, což vám umožní soustředit se na aktuální úkol, místo abyste se starali o to, co bude dál.
Pracovní postup GTD zahrnuje pět klíčových kroků. Zde je jejich stručný přehled:
- Začněte tím, že zaznamenáte všechny úkoly a nápady, které vás napadnou. Může se jednat o cokoli, od obchodní schůzky po seznam nákupů. Zaznamenáním těchto úkolů externě, například v digitálním nástroji, softwaru pro správu úkolů nebo v zápisníku, zajistíte, že vám nic neunikne 🗒️.
- Vyjasněte si úkoly a rozdělte je podle potřeby na konkrétní kroky. Pokud jste například projektový manažer, možná budete chtít rozhodnout, co je třeba udělat, aby se každý úkol posunul kupředu.
- Úkoly organizujete přiřazením štítků a značek nebo jejich zařazením do projektů. To vám pomůže efektivně spravovat pracovní zátěž a stanovovat priority úkolů.
- Zapojte se do svých úkolů a soustřeďte se vždy na jeden úkol. Tím nejen zvýšíte svou produktivitu, ale také zajistíte kvalitu své práce.
- A konečně, reflexe zahrnuje pravidelné přezkoumávání seznamu úkolů a projektů, aby bylo zajištěno hladké fungování systému. To vám umožní mít přehled o svých závazcích, přehodnotit priority a provést nezbytné úpravy.
Doporučená literatura: Getting Things Done od Davida Allena
Pro hlubší pochopení systému GTD je nezbytným zdrojem informací průkopnická kniha Davida Allena o produktivitěGetting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity (Dokončete své úkoly: Umění produktivity bez stresu). Jedná se o definitivní průvodce metodou GTD, plný postřehů a praktických rad od samotného autora. Je navržen tak, aby vám pomohl orientovat se ve složitosti moderního pracovního života a poskytuje strategie pro efektivní řízení vašich úkolů a závazků.
Allen se zabývá psychologickými aspekty produktivity a vysvětluje, proč tradiční seznamy úkolů a techniky time managementu často selhávají. Jeho přístup se zaměřuje na uvolnění mysli, což vám umožní soustředit se na daný úkol a být kreativnější. Styl psaní je konverzační a poutavý, díky čemuž jsou složité koncepty srozumitelné.
Nenechte se však odradit počáteční složitostí systému GTD. Kniha rozděluje proces na zvládnutelné části a provází vás každým krokem s praktickými radami a jasnými vysvětleními. Je to zdroj, ke kterému se můžete znovu a znovu vracet, abyste objevili nové poznatky, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů v oblasti produktivity.
Bonus: Zvědavé duše mohou prozkoumat další knihy o soustředění zde.
5 kroků systému GTD
V knize Getting Things Done David Allen sdílí moudrost Marka Twaina: Tajemství úspěchu spočívá v tom, že začnete. Tajemství toho, jak začít, spočívá v tom, že rozdělíte složité a zdrcující úkoly na malé, zvládnutelné úkoly a pak začnete s tím prvním.
Tato filozofie je základem systému GTD a jeho pěti klíčových kroků. Podívejme se na každý z nich blíže.
Krok 1: Zachycení
Kdykoli vás něco napadne – ať už jde o pracovní úkol, událost, nápad nebo doporučení knihy – první krok systému GTD vám radí, abyste si to zaznamenali . To znamená, že informace okamžitě uložíte do externího systému, který Allen nazývá schránkou. 📥
Doručená pošta může být jakékoli fyzické nebo digitální úložiště vstupů, pokud si informace neuchováváte v hlavě (podle Allenových slov vaše hlava je mizerná kancelář). Tím je zajištěno, že vše je přehledně zdokumentováno, nic se neztratí v chaosu a nápady nikdy neuniknou.
Jak říká David Allen: „Vaše mysl je od toho, abyste v ní měli nápady, ne abyste je v ní uchovávali.“ Proto si zapište vše, co vám běží hlavou, od úkolů po nápady, do spolehlivého systému, ať už je to tradiční pero a papír nebo digitální aplikace GTD. A nedělejte si starosti, pokud jsou vaše poznámky neuspořádané a chaotické – v dalším kroku je roztřídíte.
Allen doporučuje začít se zaznamenáváním myšlenek tím, co nazývá „vyčištěním mysli od otevřených smyček“. To znamená aktivně hledat v mysli nápady, které by v budoucnu mohly vyžadovat akci, i když na ně zrovna aktivně nemyslíte.
Cíl zaznamenávání myšlenek? Uvolnit mentální prostor pro soustředěnou práci tím, že zaznamenáte vše, co upoutá vaši pozornost, jakmile se to objeví. Podle Allena: Velké tajemství cílů a vizí nespočívá v budoucnosti, kterou popisují, ale ve změně přítomnosti, kterou vyvolávají.
Krok 2: Ujasněte si
Jakmile si vše zapíšete, dalším krokem GTD je vše ujasnit. To znamená projít všechny položky v doručené poště, kterou jste vytvořili v předchozím kroku, a dát jim nějaký smysl a strukturu.
Nejdůležitější je, abyste se rozhodli, zda jsou dané položky realizovatelné.
Pokud je daná položka proveditelná, můžete ji považovat za úkol a určit další krok, který vás posune vpřed – postupujte takto:
- Úkol zabere méně než dvě minuty: Udělejte to hned
- Úkol lze delegovat: Přiřaďte jej někomu jinému
- Úkol je třeba splnit, ale ne okamžitě: Stanovte termín splnění
- Úkol zahrnuje více než jeden krok: Vytvořte pro něj projekt
Na druhou stranu, pokud daná položka není realizovatelná, můžete ji smazat, ponechat pro případnou budoucí akci nebo ji uložit jako referenci. 🗑️
Tento proces vyjasnění vám pomůže utřídit nepořádek, identifikovat úkoly, na kterých opravdu záleží, a zbavit se těch, které nestojí za váš čas.
Krok 3: Organizujte
Organizace se obvykle provádí současně s vyjasněním a jejím cílem je připravit půdu pro skutečné provedení úkolů zaznamenaných a vyjasněných v předchozích dvou krocích. Čím lépe své úkoly zorganizujete, tím snazší bude provést další krok (Zapojit se).
Allen doporučuje organizovat úkoly do různých hierarchických kategorií, jako jsou oblasti zájmu, projekty a seznamy úkolů. Úkoly můžete klasifikovat podle různých štítků a značek, které jim přiřadíte. Úkoly můžete seskupit podle termínu splnění, naléhavosti, priority nebo dokonce podle množství času, které každý úkol vyžaduje. Jde o to vytvořit systém, který vám vyhovuje.
V této fázi je klíčová důslednost. Držte se zvolené metody organizace a zjistíte, že úkoly se vám budou zdát lépe zvládnutelné. Začnete vidět pokrok a pocítíte pocit úspěchu.
Pamatujte si Allenova slova: Můžete dělat cokoli, ale ne všechno.
Krok 4: Zapojte se
Zapojení se znamená všechnu práci udělat. Už jste položili pevné základy, takže je čas důvěřovat systému a začít jednat. Smyslem předchozích kroků bylo důsledně odpovídat na otázku: Co dělat dál?
Zvažte kontext, dostupný čas, úroveň energie a prioritu úkolů. Nevrhněte se hned na nejatraktivnější úkol. Buďte strategičtí, řiďte se svým systémem a nechte se jím vést.
Jak řekl Allen: Když podniknete dostatek správných kroků, vytvoří se situace, která se bude natolik blížit vaší původní představě o výsledku, že ji budete moci považovat za hotovou.
Krok 5: Přezkoumání
Fáze kontroly systému GTD je vaší strategickou obranou proti chaosu, která zajišťuje, že vám nic neunikne. Tento krok vyžaduje, abyste pravidelně procházeli svůj seznam úkolů, třídili je a podle potřeby přeskupovali, aby byl váš systém vždy aktuální. 🌸
Je to vaše šance zajistit, aby vše bylo na správném místě a abyste se soustředili na správné věci. Možná zjistíte, že některé úkoly již nejsou relevantní, zatímco jiné se najednou staly naléhavými. Je také čas přehodnotit své cíle a sladit své úkoly s prioritami.
Systém GTD zahrnuje dva typy revizí:
- Denní přehledy: Jedná se o rychlé kontroly prováděné každý den, buď na začátku, nebo na konci. Podívejte se do svého kalendáře a seznamu dalších úkolů, abyste zjistili, co je třeba ten den udělat.
- Týdenní revize: Jedná se o základ GTD a je nezbytná. Věnujte každý víkend 1–2 hodiny tomu, abyste si vyčistili hlavu a ujistili se, že jste zaznamenali a vyjasnili všechny přicházející úkoly a nápady. Zkontrolujte své projekty, aktivní projektové plány, seznam dalších akcí, seznam čekajících úkolů a seznam úkolů „někdy/možná“.
David Allen považuje týdenní revizi za „klíčový faktor úspěchu“, protože pravidelné přehodnocování vašeho systému zajišťuje, že nejste jen zaneprázdněni, ale soustředíte se na správné úkoly.
Populární využití systému GTD
Krátce poté, co Allen v roce 2001 představil systém GTD, se stal jednou z nejpopulárnějších a nejdiskutovanějších metod produktivity, zejména mezi rostoucí skupinou profesionálů v oblasti technologií a znalostí v USA.
Allenovy myšlenky byly pravidelně prezentovány a diskutovány v předních časopisech v roce 2000 a na počátku roku 2010. V článku z roku 2005 označil časopis Wired systém GTD za nový kult informačního věku, zatímco časopis Time jej v roce 2007 nazval určující knihou o sebezdokonalování své doby.
Systém GTD byl navíc v té době často zmiňován v populárních internetových blozích, jako je Lifehacker a dnes již neexistující The Simple Dollar. Propagovaly ho také veřejné osobnosti, jako je rozhlasový moderátor Howard Stern a blogger a podcaster Merlin Mann. Mezitím mnoho nadnárodních společností, jako je General Mills, a jejich generální ředitelé zavedli jeho principy do svých provozů.
Ačkoli systém GTD není tak populární jako před dvaceti lety a dokonce se setkal s kritikou, jeho jednoduchost a univerzálnost z něj stále činí oblíbenou metodu řízení času a úkolů mezi profesionály, studenty i rodiči v domácnosti.
Bonusový tip: Začněte implementovat kroky systému GTD pomocí těchto bezplatných šablon pracovních postupů!
Příklad systému Getting Things Done
Představte si, že jste marketingový manažer, který dohlíží na ambiciózní marketingovou kampaň. Zde je návod, jak můžete systém GTD využít ke zlepšení time managementu a produktivity, zvládnutí úkolů a úspěšnému dokončení projektu:
- Zaznamenejte úkoly, nápady a povinnosti související s kampaní. Může se jednat o zajímavé nápady pro příspěvky na sociálních sítích, dojmy z poslední schůzky s klientem nebo důležitý e-mail. V každém případě tyto položky přesuňte ze své hlavy do externí schránky.
- Vyjasněte každou položku v doručené poště tím, že se rozhodnete, zda je proveditelná, nebo ne. Pokud ano, určete další kroky. Například odpověď na e-mail obvykle trvá méně než dvě minuty a měla by být provedena okamžitě. Mezitím se můžete rozhodnout naplánovat nebo delegovat úkoly, jako je „Vytvořit vizuály pro příspěvky na sociálních médiích“, které jsou důležité, ale nemusí být dokončeny hned.
- Organizujte úkoly do různých kategorií kontextů. Například „Vytvořit vizuály pro příspěvky na sociálních médiích“ by mohlo spadat pod „Tvorba obsahu“, zatímco „Koordinace s designérským týmem“ by spadalo pod „Spolupráce týmu. Zvláštní kategorií úkolů mohou být takzvané jednorázové úkoly. Trvají déle než dvě minuty, ale netvoří celý projekt ani nevyžadují více kroků, jako je například schvalování vizuálu pro sociální média.
- Zapojte se do úkolů, které jste si vyjasnili a zorganizovali, a postupujte podle plánu produktivity, který jste vypracovali pomocí metody GTD.
- Pravidelně kontrolujte svůj seznam úkolů, abyste mohli upravit priority a ujistit se, že se ubíráte správným směrem.
Výzvy při používání systému Getting Things Done
Ačkoli systém GTD může výrazně zvýšit profesní i osobní produktivitu, není bez výzev, které budete muset překonat. Mezi nejvýznamnější patří:
- Počáteční nastavení: Nastavení systému GTD vyžaduje čas a úsilí, stejně jako období přizpůsobování se novým pracovním postupům a návykům.
- Konzistence: Aplikování systému je nikdy nekončící proces, který vyžaduje disciplínu a odhodlání, což nemusí být možné během rušných období nebo mimořádných situací.
- Složitost: Můžete se cítit zahlceni množstvím úkolů, které musíte zaznamenat, zpracovat a zorganizovat.
- Nedostatek flexibility: GTD je předem daný rámec, takže může být příliš omezující a nemusí vždy vyhovovat náhlým změnám nebo neočekávaným úkolům.
- Přepínání kontextu : Systém GTD vyžaduje seskupování úkolů podle kontextu, jako je například místo nebo potřebné nástroje. Neustálé přepínání mezi různými typy úkolů a nástroji potřebnými k jejich správě může být rušivé a snižovat produktivitu.
Naštěstí existují i jiné metody produktivity a správy úkolů, které můžete použít jako alternativu nebo jako doplněk k systému GTD. Mezi nejvýznamnější patří:
- Eisenhowerova matice: Na rozdíl od systému GTD tato metoda kategorizuje úkoly na základě naléhavosti a důležitosti. Jedná se o vizuální nástroj, který rozděluje úkoly do čtyř kvadrantů.
- Technika Pomodoro: Zahrnuje rozdělení práce na intervaly zvané Pomodoros, které obvykle trvají 25 minut a jsou odděleny krátkými přestávkami.
- Kanban: Umožňuje vizualizovat úkoly jako karty na tabuli, kde různé sloupce představují různé fáze úkolů, jako například To Do (Úkoly k provedení), In Progress (Probíhající) a Done (Hotovo). Stačí přesunout karty do různých sloupců a změnit tak stav úkolů.
Co kdybyste mohli používat systém GTD, aniž byste se museli smířit s jeho omezeními nebo se uchylovat k alternativám? Dobrá zpráva! S ClickUpem nemusíte dělat žádné kompromisy. Jedná se o komplexní platformu pro produktivitu, která vám umožní používat jakoukoli metodu, která se vám líbí, a spravovat své úkoly a čas jako profesionál!
Jak implementovat systém GTD s ClickUp
S více než 1 000 hotovými šablonami, různými nástroji pro spolupráci a správu času a více než 15 přizpůsobitelnými zobrazeními, díky kterým budete mít přehled o svých úkolech a projektech, vám ClickUp poskytne vše, co potřebujete k dosažení bezprecedentní produktivity. 💪
Pokud jste nováčkem v systému GTD a potřebujete zkratku pro nastavení všeho, budete milovat šablony GTD od ClickUp. Poskytují předem připravený rámec pro zaznamenávání, zpracování a dokončování vašich úkolů. Zde jsou naše nejlepší tipy:
Podívejme se, jak můžete pomocí ClickUp efektivně implementovat každý z pěti kroků systému GTD: 👇
Krok 1: Zachyťte vše
Nestresujte se organizováním a detailním plánováním všeho; prvním krokem je dostat své myšlenky z hlavy na snadno přístupné, centralizované místo.
ClickUp vám umožňuje snadno zaznamenávat myšlenky a nápady pomocí funkce Notepad. Je ideální pro rychlé poznámky, záznamy z jednání nebo cokoli jiného, co vás napadne. Stačí kliknout na ikonu poznámkového bloku v pravém dolním rohu obrazovky a můžete začít. Každá poznámka má svůj vlastní název a datum a můžete ji později dokonce rozbalit nebo doplnit.
Pokud chcete posunout své poznámky na vyšší úroveň, použijte ClickUp Docs. Jedná se o textový editor a systém správy dokumentů této platformy, který vám umožní vytvářet, upravovat a spolupracovat na dokumentech v reálném čase.
Přidáním odkazů, obrázků, záložek a tabulek do dokumentů můžete svým myšlenkám dodat větší hloubku a kontext, abyste lépe zachytili ty otevřené smyčky, o kterých jsme se zmínili dříve. Můžete také vytvářet vnořené podstránky, propojovat dokumenty a vytvářet kategorie pro snadný přístup a vyhledávání.
Krok 2: Ujasněte si věci
Jakmile máte své nápady, myšlenky, obrázky a odkazy zaznamenané a přehledně uložené v poznámkovém bloku a dokumentech, je čas se rozhodnout, co s nimi uděláte. Pokud se rozhodnete, že určitá položka je realizovatelná, vytvořte pro ni úkol pomocí ClickUp Tasks, všestranné sady nástrojů pro správu úkolů této platformy.
V rámci každého úkolu ClickUp můžete popsat, co je třeba udělat, rozdělit úkol na menší podúkoly, přidat komentáře pro sebe nebo svůj tým s dalšími informacemi nebo přidat připomenutí.
Tato funkce vám umožňuje upřesnit každý úkol do nejmenších detailů přidáním obrázků, odkazů nebo celých dokumentů jako referenčního materiálu. Můžete také připojit kontrolní seznamy a seznamy úkolů a nastavit termíny pro složitější úkoly, které nedokončíte okamžitě.
ClickUp vám také umožňuje přidávat úrovně priority k vašim úkolům, abyste mohli rychle určit pořadí jejich provedení, což je základní součást systému GTD. Existují čtyři úrovně: Naléhavé, Vysoké, Normální a Nízké, z nichž každá je označena barevným prioritním označením pro snadnou identifikaci.
Krok 3: Zorganizujte se
Nyní, když jste ke svým úkolům přidali co nejvíce detailů, je čas je uspořádat a seskupit na základě předem definovaných kritérií, jako je složitost, kontext, úroveň náročnosti, priorita a další.
Pokud potřebujete další kritéria pro filtrování a třídění úkolů, můžete je označit značkami úkolů nebo vytvořit vlastní pole, abyste dosáhli vyšší úrovně organizace. Vytvořením vztahů a závislostí můžete rychle přecházet mezi souvisejícími úkoly a stanovit jasný pořadí jejich provádění.
Díky funkci Hierarchie v ClickUp můžete plně využít metodu GTD tím, že si zorganizujete úkoly tak, abyste je mohli vylepšovat a realizovat. Umožňuje vám uspořádat úkoly se společnými atributy do seznamů, přičemž několik souvisejících seznamů může tvořit složku. Více složek můžete seskupit do prostoru, který je nejširší organizační jednotkou v rámci pracovního prostoru ClickUp.
ClickUp má další jedinečnou funkci pro seskupování a sledování souvisejících úkolů – ClickUp Goals. Použijte ji k nastavení měřitelných a časově ohraničených cílů pro dokončení vašich dlouhodobých projektů a cílů a sledujte svůj pokrok pomocí automatického sledování pokroku. Můžete také vytvořit samostatné složky pro důležité osobní a týmové cíle.
Krok 4: Zapojte se a pusťte se do akce
Krok „Zapojte se“ je okamžik, kdy si vyhrnete rukávy a pustíte se do plnění úkolů. S čistou hlavou a všechným zorganizovaným už zbývá jen jedno: dokončit úkoly.
ClickUp vám s tímto krokem systému GTD pomůže díky funkcím pro spolupráci v reálném čase a správu času, které zefektivňují pracovní postupy a zvyšují produktivitu. Zde jsou naše oblíbené:
- Tabule: Tyto nekonečné plátna jsou vynikající pro společné brainstormingy a tvorbu nápadů. Můžete přejít od nápadů k akci během několika sekund tím, že převedete objekty na tabuli na úkoly.
- Myšlenkové mapy: Použijte je k propojení myšlenek a úkolů, abyste usnadnili plánování a realizaci.
- Sledování času stráveného na projektech: Zaznamenávejte čas strávený na úkolech, nastavujte odhady času a přidávejte poznámky z jakéhokoli zařízení.
- Zobrazení chatu : Nativní komunikační nástroj ClickUp vám umožňuje sdílet aktualizace a plynule spolupracovat s vaším týmem v reálném čase.
Krok 5: Zkontrolujte proces
Kontrola pokroku a stavu je klíčová pro fungování systému GTD. Pravidelné přezkoumávání a aktualizace seznamu úkolů vám zajistí, že se ubíráte správným směrem. Umožní vám reagovat na náhlé změny, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a zamyslet se nad svou prací.
Přizpůsobitelné zobrazení ClickUp vám umožní vizualizovat a sledovat vaše úkoly a projekty ze všech možných úhlů, abyste mohli pečlivě sledovat svůj pokrok. V kontextu systému GTD vám budou užitečná následující zobrazení:
- Zobrazení tabule: Tabule ve stylu Kanban, která vám poskytuje komplexní přehled všech vašich úkolů a jejich stavu.
- Zobrazení pracovní zátěže: Ilustruje množství práce na jednoho člena týmu za určité období.
- Ganttův diagram: Vizualizuje a plánuje průběh projektu, spravuje zdroje a identifikuje milníky a překážky.
- Zobrazení časové osy: Umožňuje plánování a vizualizaci úkolů v lineárním zobrazení.
- Zobrazení kalendáře: Umožňuje spravovat časové osy, plánovat úkoly a rychle kontrolovat podrobnosti práce.
ClickUp: Definitivní řešení pro zvládnutí GTD
Metoda GTD sice vyniká v tom, že vám pomůže uklidit mysl a strukturovat úkoly, ale nezpůsobí, že se váš den jako mávnutím kouzelného proutku prodlouží. Pokud jste přetížení úkoly, efektivní správa času je nutností.
Jak zdůrazňuje David Allen, nyní je ten správný okamžik, abychom získali kontrolu nad tím, co můžeme, s těmi správnými lidmi a ve správný čas.
Díky všestranným funkcím a šablonám ClickUp je implementace systému GTD dostupnější než kdykoli předtím. Zaregistrujte se ještě dnes zdarma, abyste získali kontrolu nad svým časem a snadno zvládali všechny úkoly! 👏