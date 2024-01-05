10 nejlepších knih o produktivitě, které mohou změnit vaši práci v roce 2025

Vzhledem k tlaku na to, abychom stihli více za méně času, se hledání způsobů, jak být produktivnější, stalo neuvěřitelně cenným.
Americká psychologická asociace zjistila, že 71 % profesionálů pociťuje během pracovního dne stres, což ztěžuje udržení efektivity při neustálých požadavcích.
Problémy jako prokrastinace, přetížení informacemi a špatné time managementu vážně ovlivňují produktivitu. To vede ke stresu a úzkosti nebo dokonce k úvahám o změně zaměstnání, jak zdůrazňuje výše uvedený průzkum.
Cesta k transformaci však přesahuje pouhé rozpoznání těchto překážek – jde také o to, vybavit se těmi nejlepšími nástroji produktivity, abyste je mohli překonat.
Sestavili jsme pro vás výběr nejlepších knih o produktivitě. Vyberte si knihu, která vás osloví, a seznamte se s odbornými tipy a překvapivě jednoduchými pravdami, které stojí za mimořádnými výsledky.
10 nejlepších doporučených knih o produktivitě
1. Jak být produktivním ninjou: Méně se starejte, více dosahujte a žijte tím, co děláte, autor Graham Allcott
O knize
- Autor: Graham Allcot
- Rok vydání: 2014
- Odhadovaná doba čtení: 11 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 368
- Hodnocení: 4,4/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)
Ve své knize Graham Allcot, zakladatel Think Productive, zdůrazňuje význam řízení pozornosti pro produktivitu. Zaměřuje se na rovnici: „Čas + správná pozornost a soustředění = hotová práce. “
Allcot představuje myšlenku stát se „ninjou produktivity“ a klade důraz na vlastnosti, jako je zachování klidné mysli, rozhodnost při plnění úkolů a využívání propracovaných pracovních postupů jako účinných nástrojů.
Tato kniha je určena chronickým prokrastinátorům, multitaskerům a lidem zaplaveným přetékajícími schránkami. Poskytuje tipy a techniky, které vám pomohou zůstat v klidu, dokončit vaše úkoly a maximalizovat váš čas pro produktivní činnosti namísto prokrastinace.
Allcot představuje model CORD (Capture and collect, Organize, Review, Do – Zachytit a shromáždit, Organizovat, Zkontrolovat, Provést) jako tajnou zbraň produktivního ninji a sdílí praktické rady a cvičení, které vám pomohou tyto techniky zvládnout.
„To, jak dobře chráníte a využíváte svou pozornost, určuje váš úspěch. “
Jak být produktivním ninjou – hlavní body
- Vaše pozornost je cennou měnou, proto ji vynakládejte moudře.
- Nejlepší způsob, jak věci dokončit, je je udělat.
Co říkají čtenáři
„Toto je moje oblíbená kniha od doby, co jsem četl Getting Things Done od Davida Allena. Jednoduché techniky, jak se zbavit nepořádku v hlavě a vytvořit systém, kterému můžete důvěřovat. Obzvláště se mi líbí analogie, jako je přemýšlení o tom, jak práci udělat předem, takže její provedení je pak stejně snadné jako dát třešně na koláč.“
2. Deep Work: Pravidla pro soustředěný úspěch v rozptýleném světě od Cala Newporta
O knize
- Autor: Cal Newport
- Rok vydání: 2016
- Odhadovaná doba čtení: 10 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 304
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
Kniha „Deep Work“ od Cala Newporta je poutavým ponorem do produktivity v dnešním rychle se měnícím světě.
Newport naznačuje, že k prosperitě v dnešním konkurenčním světě je třeba intenzivně pracovat – bez rozptylování a s vysokou koncentrací.
Na začátku knihy Newport jasně rozlišuje mezi hlubokou a povrchní prací a pomocí příkladů z reálného života vás vede k upřednostňování hluboké práce pro dosažení cíleného úspěchu.
Druhá část knihy nabízí strategie pro rozvoj návyků hluboké práce, včetně principů 4Dx (4 disciplíny provádění), jako jsou
- Pracujte intenzivně
- Přijměte nudu
- Přestaňte používat sociální sítě
- Vypusťte mělčiny
Na konci budete motivováni věnovat více času smysluplné práci a rozvíjet produktivní návyky prostřednictvím cíleného úspěchu.
„To, na co se rozhodneme soustředit a co se rozhodneme ignorovat, hraje důležitou roli při definování kvality našeho života.“
Hlavní body knihy Deep Work
- Multitasking a rozptýlení jsou nepřátelé produktivity.
- Plánování práce i volného času je nezbytné pro obnovení energie.
Co říkají čtenáři
„Skvělá kniha s praktickými taktikami, které lze použít k dosažení hlubokého pracovního stavu. Tyto tipy budu v budoucnu využívat.“
3. Organizujte zítřek už dnes: 8 způsobů, jak přecvičit svou mysl k optimalizaci výkonu v práci i v životě, autoři Dr. Jason Selk a Tom Bartow
O knize
- Autoři: Dr. Jason Selk & Tom Bartow
- Rok vydání: 2015
- Odhadovaná doba čtení: 7 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 240
- Hodnocení: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
V knize „Organize Tomorrow Today“ představují Dr. Jason Selk a Tom Bartow srozumitelného průvodce úspěšnými návyky. Nabízejí osm účinných metod, jak změnit své myšlení a dosáhnout produktivity bez stresu v práci i v osobním životě.
Autoři čerpají ze svých zkušeností z oblasti atletiky, psychologie a financí a poskytují praktické rady, příklady z reálného života a návody pro osobní rozvoj. To vám pomůže pěstovat pozitivní návyky, sledovat denní pokrok a zlepšovat komunikační dovednosti.
Tato kniha o produktivitě nabízí praktické rady, pokud hledáte tipy na zvýšení produktivity a organizaci.
„Velikost spočívá v tom, že důsledně děláte věci, které ostatní nedokážou nebo nechtějí dělat. Jednoduše řečeno, úspěch nespočívá v tom, být geniální. Spočívá v tom být důsledný.“
Organizujte zítřek už dnes – hlavní body
- Podporujte zvyk vytvářet rutiny a systémy pro soustředěný život.
- Přijměte svou jedinečnost a vyhněte se výmluvám, abyste vynikli a dosáhli vynikajících výsledků.
Co říkají čtenáři:
„Toto je jedna z nejlepších knih o seberealizaci, jakou jsem kdy četl! Už mi pomohla v práci s prokrastinací a organizací! Tuto knihu si musím přečíst každý rok!“
4. Jak přestat prokrastinovat: Jednoduchý průvodce zvládáním obtížných úkolů a překonáváním zvyku prokrastinace od S. J. Scotta
O knize
- Autor: S. J. Scott
- Rok vydání: 2017
- Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 158
- Hodnocení: 4,2/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 3. 7/5 (Goodreads)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 3. 7/5 (Goodreads)
„Jak přestat prokrastinovat“ je vaším spolehlivým pomocníkem při boji s otravným zvykem prokrastinace. Ať už prokrastinujete jen občas, nebo jste profesionál v odkládání věcí na poslední chvíli, tato kniha vám pomůže.
V této knize S. J. Scott představuje jednoduchý, podrobný plán, jak se vypořádat s prokrastinací ve všech oblastech vašeho života. Nejenže o tom mluví, ale také se zabývá tím, proč je prokrastinace takovým zabijákem – pomyslete na špatné známky, podprůměrné pracovní výkony a dokonce i finanční potíže.
Kniha vás naučí návykům, jak se vyvarovat prokrastinace, a vybaví vás tipy pro každodenní život, jako je pravidlo 25-5, triky pro stanovení motivujících cílů a způsoby, jak elegantně říct „ne“, aniž byste byli za kazisvěty.
„Čím více času a úsilí vyžaduje daný úkol, tím těžší je s ním začít.“
Jak přestat prokrastinovat – hlavní body
- Zaveďte si každodenní 5–10minutovou rutinu revize.
- Buďte zodpovědní za své úkoly
Co říkají čtenáři
„Osvěžující, užitečná a zábavná kniha od mistra sebezdokonalování, který neustále hledá nové způsoby, jak inspirovat a povzbuzovat své čtenáře jednoduchými, ale účinnými radami, jak si vybudovat vítězné návyky.“
5. 7 návyků vysoce efektivních lidí: Silné lekce v oblasti osobní změny od Stephena R. Coveyho
O knize
- Autor: Stephen R. Covey
- Rok vydání: 1989
- Odhadovaná doba čtení: 15 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 381
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
Kniha „7 návyků skutečně efektivních lidí“ od Coveyho, vydaná v roce 1989 a prodávaná v více než 25 milionech výtisků, je nadčasovým průvodcem pro dosažení maximální efektivity.
Covey se zaměřuje na „etiku charakteru“ a představuje sedm návyků, které vám pomohou přejít od závislosti k vzájemné závislosti.
Zde nenajdete žádné rychlé řešení. Covey se zaměřuje na dlouhodobé změny chování a změnu vnímání, které vedou k osobnímu růstu a úspěchu.
Tato kniha poskytuje rámec pro rozvoj zdravých návyků a nabízí důležité lekce, které vám pomohou zapojit se do obnovujících aktivit a identifikovat oblasti nezbytné pro osobní růst.
„Klíčem není upřednostňovat to, co máte v plánu, ale naplánovat si své priority.“
7 návyků vysoce efektivních lidí – klíčové body
- Soustřeďte se na to, co můžete ovlivnit, spíše než na to, co ovlivnit nemůžete.
- Rozhodujte se a stanovujte priority na základě svých cílů a životních záměrů.
Co říkají čtenáři
„Kniha Coveyho není jen praktickým průvodcem k lepším návykům, ale mění váš pohled na to, jak vaše volby, ať už fyzické nebo mentální, mohou změnit vaši cestu k lepšímu nebo horšímu. Často si ani neuvědomujeme, jaké jsou naše denní návyky. Prostě žijeme dál, aniž bychom přemýšleli o některých našich rozhodnutích. Ale čtení Coveyho knihy vás donutí zamyslet se nad svými osobními i profesními návyky.“
6. Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less (Esencialismus: Disciplinované úsilí o méně) od Grega Mckeowna
O knize
- Autor: Greg McKeown
- Rok vydání: 2014
- Odhadovaná doba čtení: 8 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 272
- Hodnocení: 4,1/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
Ve světě informační přetíženosti a nesčetných možností vás kniha Grega McKeowna vybízí, abyste se zbavili všeho nepodstatného a soustředili se na to, co má největší dopad – disciplinované úsilí o méně.
Kniha představuje pět ústředních myšlenek a zdůrazňuje, jak důležité je přestat se snažit dělat všechno a přijmout esencialismus. Podporuje nahrazení falešných předpokladů třemi základními pravdami:
- Vybírám si, co dělám
- Důležité je jen několik věcí
- Dokážu cokoliv, ale ne všechno.
Nejedná se o typickou knihu o time managementu nebo produktivitě, ale o strukturovanou disciplínu, která vám pomůže identifikovat to, co je ve vašem životě skutečně důležité. A pokud hledáte jasnou cestu k produktivitě a naplnění bez stresu, přečtěte si knihu Essentialism a dosáhněte mimořádných výsledků.
„Někdy je to, co neděláte, stejně důležité jako to, co děláte.“
Klíčové body esencialismu
- Stanovte si v životě jasné hranice
- Dělejte méně věcí, ale dělejte je lépe
Co říkají čtenáři
„Tato kniha vás vyzve, abyste se věnovali pouze tomu, co je ve vašem životě podstatné, a zbývající věci eliminovali. Cílem je „méně, ale lépe“, čehož lze dosáhnout soustředěním se na několik důležitých věcí, nikoli na mnoho nepodstatných.“
7. Free to Focus od Michaela Hyatta
O knize
- Autor: Michael Hyatt
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 8 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 250
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
Hledáte jednoduchý a efektivní systém produktivity, který vám pomůže vyjasnit priority a soustředit se na práci? Michael Hyatt má pro vás řešení!
Kniha „Free to Focus“ představuje průlomový přístup k produktivitě a zpochybňuje obecně rozšířené přesvědčení, že jde pouze o to udělat více za méně času.
Díky osvědčenému systému, který využívá více než 25 000 profesionálů, vás tříkroková formule Hyatt – Stop, Cut, Act (Zastavte se, omezte, jednejte) – provede filtrováním úkolů, eliminací nepodstatných věcí, zvládáním přerušení a stanovením hranic pro větší soustředění a působivé výsledky v rušném světě. Tato přelomová kniha vám pomůže přiblížit se k vašim cílům a zároveň snížit stres.
„Pokud chcete zvládnout svůj rozvrh, zvýšit svou efektivitu a výkonnost a vytvořit si ve svém životě více prostoru pro věci, na kterých vám záleží, musíte se naučit soustředit.“
Hlavní body knihy Free to Focus
- Naučte se sílu slov „ano“ a „ne“, abyste se mohli lépe soustředit.
- Nejprve si naplánujte svůj život a poté přizpůsobte svou práci tak, aby odpovídala vašim životním cílům.
Co říkají čtenáři
„Nejjednodušší cesta k více času s těmi, které milujeme, a k tomu, co milujeme!“
8. Scrum: Umění udělat dvakrát tolik práce za poloviční čas od Jeffa Sutherlanda
O knize
- Autor: Jeff Sutherland
- Rok vydání: 2014
- Odhadovaná doba čtení: 7 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 258
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
Kniha „Scrum“ od Jeffa Sutherlanda není jen o ragbyových formacích. Jedná se o průkopnický rámec pro týmový výkon vytvořený v roce 1993. Tato kniha zkoumá filozofii a různorodé aplikace Scrumu nad rámec technologie nebo pracovního prostředí.
V knize se seznámíte s příklady z praxe a případovými studiemi, které ilustrují, jak může implementace Scrumu revolučně změnit váš přístup, zvýšit efektivitu týmů a přinést rychlejší výsledky.
Ať už se jedná o podnikání, vzdělávání nebo zlepšení vaší efektivity, tato kniha poskytuje cenné rady ohledně aplikace principů Scrumu k dosažení vynikajících výsledků v kratším čase.
„Scrum Master, osoba odpovědná za řízení procesu, položí každému členovi týmu tři otázky: 1. Co jste včera udělali, abyste pomohli týmu dokončit sprint? 2. Co uděláte dnes, abyste pomohli týmu dokončit sprint? 3. Jaké překážky brání týmu v práci? To je vše.“
Hlavní body Scrumu
- Pravidelný systém zpětné vazby je nezbytný pro udržení vašeho projektu produktivity na správné cestě.
- Účinné řízení projektů spočívá v podpoře skvělé týmové práce.
Co říkají čtenáři
„Tato kniha nejen vysvětluje důvody Scrumu, ale činí tak pomocí snadno srozumitelných a poutavých příkladů. Je také příjemné vidět, jak se Scrum používá k řešení nejen softwarových problémů.“
9. Extrémní produktivita: Zvyšte své výsledky, zkraťte pracovní dobu od Roberta Pozena
O knize
- Autor: Robert Pozen
- Rok vydání: 2012
- Odhadovaná doba čtení: 10 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 304
- Hodnocení: 4,1/5 (Amazon) 3,6/5 (Goodreads)
- 4. 1/5 (Amazon)
- 3. 6/5 (Goodreads)
- 4. 1/5 (Amazon)
- 3. 6/5 (Goodreads)
V této snadno čitelné knize autor nabízí cenné postřehy, jak maximalizovat produktivitu a zároveň udržet rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.
Robert Pozen, který čerpá ze svých zkušeností jako profesor na Harvard Business School a úspěšný předseda představenstva globální finanční společnosti, prosazuje přechod od zaměření na odpracované hodiny k upřednostňování výsledků.
Pozenův přímočarý přístup zjednodušuje každodenní rutiny, upřednostňuje stanovení cílů, zlepšuje rozhodování a zabraňuje zbytečné pozornosti věnované méně důležitým úkolům. Kniha se zabývá profesionální produktivitou a nabízí návod k rozvoji osobních dovedností a efektivnímu řízení vztahů.
Pokud tedy hledáte praktické strategie od někoho, kdo rozumí složitosti udržování produktivity v různých oblastech života, pak je kniha „Extreme Productivity“ povinnou četbou.
„Chcete-li uplatnit obecný princip aktivního čtení, měli byste postupovat ve třech krocích: 1. Pochopte strukturu textu. 2. Přečtěte si úvod a závěr. 3. Projděte si první věty jednotlivých odstavců.“
Klíčové body knihy Extreme Productivity
- Upřednostňujte úkoly s vysokým dopadem před úkoly s nízkou prioritou.
- Zdravá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je nezbytná pro celkovou pohodu.
Co říkají čtenáři
„Kniha, která změní váš život – pokrývá vše od práce po volný čas, rodinu a přátele. Pozen ve svých radách pokrývá široké spektrum témat – a všechny jsou užitečné. Skvělá kniha, která se dostala na můj seznam nejlepších knih.“
10. 23 návyků proti prokrastinaci: Jak přestat být líný a dosáhnout výsledků ve svém životě od S. J. Scotta
O knize
- Autor: S. J. Scott
- Rok vydání: 2014
- Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 116
- Hodnocení: 4,2/5 (Amazon) 3,6/5 (AbeBooks)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 3. 6/5 (AbeBooks)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 3. 6/5 (AbeBooks)
Přistihli jste se někdy, jak říkáte: „Udělám to později“? Tato kniha je tu proto, aby to změnila.
Scott si uvědomuje každodenní boj s odkládáním důležitých úkolů, který vede ke stresu a nedokončené práci. Klíčem je vyvinout „myšlení proti prokrastinaci“ prostřednictvím praktických a správných návyků v oblasti produktivity, které podporují důsledné jednání a předcházejí stresu.
Tato kniha vám pomůže vytvořit si dobré návyky, které vám umožní převzít kontrolu nad vašimi seznamy úkolů a proměnit záměry v činy.
„Není tak těžké přestat prokrastinovat. Stačí si osvojit stejné návyky, které používají nespočet úspěšných lidí, a začlenit je do svého každodenního života.“
23 návyků proti prokrastinaci – klíčové body
- Začněte v malém a nabijte se energií
- Zaměřte se na výsledek, nikoli na proces
Co říkají čtenáři
„Kniha pro rychlé čtení s několika dobrými tipy. Poskytuje základní informace o různých technikách a krocích, jak přestat prokrastinovat.“
Výhody čtení knih o produktivitě
Výhody čtení knih o produktivitě přesahují rámec zvýšení pracovního výkonu a rozvoje dobrých návyků. Tyto literární skvosty nabízejí mnoho postřehů, strategií a praktických tipů, jak zvýšit osobní a profesní efektivitu.
Zde je několik hlavních výhod čtení knih o produktivitě:
- Dovednosti v oblasti time managementu: Naučte se efektivně hospodařit s časem díky těmto knihám, které poskytují praktické rady ohledně časového plánování, stanovení priorit a vytváření efektivních rozvrhů pro maximalizaci produktivity.
- Zvyšte efektivitu: Dokončujte úkoly v každodenním životě chytřeji a rychleji díky osvědčeným technikám pro zefektivnění úkolů a dosažení lepších výsledků.
- Změna myšlení: Mnoho knih o produktivitě vybízí čtenáře, aby k výzvám přistupovali pozitivně a proaktivně a vnímali neúspěchy jako příležitosti k růstu. Tato změna perspektivy vám pomůže vést naplňující život a rozvíjet růstové myšlení.
- Lepší soustředění a koncentrace: Zlepšete své soustředění a koncentraci pomocí knih o produktivitě, které vám pomohou lépe se zapojit do úkolů a zlepšit paměť.
- Náhledy do úspěchu: Tyto knihy poskytují cenné nahlédnutí do mysli úspěšných osobností, motivují, inspirují a nabízejí praktické nápady pro zvýšení produktivity.
To je vše, co jsme vám chtěli doporučit! Víme, že znalosti jsou velmi důležité. Postřehy z knih o produktivitě mohou mít významný vliv na vaši práci i osobní život a pomohou vám eliminovat faktory, které snižují vaši produktivitu.
Tak proč to nezkusit? Posilte své schopnosti pomocí nejlepších aplikací pro produktivitu, které vám pomohou efektivně řídit projekty a optimalizovat pracovní postupy.
Zvyšte produktivitu s ClickUp
ClickUp
ClickUp je dokonalý nástroj pro produktivitu, který hladce konsoliduje veškerou vaši práci z různých aplikací do jednoho společného pracovního prostoru.
Od brainstormingu nápadů a správy seznamu úkolů až po přizpůsobení procesů a automatizaci rutinních úkolů – funkce Project Management od ClickUp vám pomohou se vším. Tato komplexní platforma zvyšuje produktivitu díky přizpůsobeným zobrazením, automatizaci ClickUp AI a mnoha dalším funkcím.
Funkce produktivity ClickUp
- Centralizovaná správa úkolů: Spravujte své úkoly pomocí ClickUp Tasks. Efektivně vytvářejte, organizujte a stanovujte priority úkolů. Přizpůsobte si podrobnosti podúkolů, nastavte termíny a přiřaďte odpovědnosti, abyste zajistili přehlednost a odpovědnost.
- Upřednostňujte úkoly: Zefektivněte svůj pracovní postup pomocí funkcí Task Priorities (Priority úkolů) v ClickUp. Pomocí čtyř prioritních značek (Urgent, High, Normal a Low) můžete efektivně sdělit naléhavost a důležitost úkolů a zajistit tak hladší průběh projektového řízení. Nastavte filtry na základě termínů a priorit. Zaměřte se na nejdůležitější a nejnaléhavější úkoly ve svém pracovním postupu, naplánujte si čas a soustřeďte se na úkoly s vysokou prioritou.
- Dynamický seznam úkolů: Zůstaňte organizovaní a efektivní díky seznamu úkolů ClickUp, který umožňuje správu úkolů napříč zařízeními a zajišťuje neustálou dostupnost. Možnosti přizpůsobení, včetně formátování a propojování úkolů, poskytují personalizovaný zážitek. Šablony kontrolních seznamů vám pomohou ušetřit čas a snadno provádět všechny opakující se úkoly, což z této funkce činí robustní nástroj pro systematický přístup k dokončování všech vašich úkolů.
- Chytré sledování času: Využijte funkci sledování času ClickUp ke zlepšení time managementu. Už žádné potíže – rychle sledujte čas, nastavujte odhady a pořizujte poznámky, ať už jste na počítači, mobilu nebo v prohlížeči. Má globální časovač, který vám umožní snadno přecházet mezi úkoly. A to není vše – ClickUp se hladce synchronizuje s vašimi oblíbenými aplikacemi pro sledování času, jako jsou Toggl a Harvest, a pomáhá vám udržovat pořádek díky funkcím, jako jsou poznámky, štítky a sledování fakturovatelného času.
Nechte svou produktivitu vystoupat do nových výšin
Znáte přísloví: „Znalosti jsou moc.“ Využijte poznatky z těchto knih k vytvoření produktivních návyků a dosáhněte osobního i profesního úspěchu v tomto rozptýleném světě.
Nyní, když máte znalosti a nástroje, zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a získejte přístup k nástrojům pro produktivitu, šablonám denního plánovače a více než 1 000 integrací. Využijte to, co jste se naučili , v praxi s ClickUp!