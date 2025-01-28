15 nejlepších softwarů a nástrojů pro správu času dostupných v roce 2025

Čas. Nejcennější zdroj ze všech, a přesto ten, který nedokážeme efektivně spravovat. Nechápejte nás špatně. Víme, jak lákavé je odkládat nudné a náročné úkoly. A také víme, kolik z nás dává přednost zahájení dne lehčími nebo méně stresujícími činnostmi. Proto vám musíme říci toto: ať už používáte jakékoli techniky správy času, ať už jde o správu úkolů nebo o dokončení nejdůležitějších činností jako první, potřebujete správný nástroj pro správu času.
Nakonec je správa úkolů rovna správě času. A nejlepší nástroje pro správu projektů vám umožňují ušetřit čas na všech vašich úkolech díky funkcím, jako je plánování, blokování času, přidělování zdrojů a odhady času.
Software pro správu času vám konkrétně umožňuje vytěžit maximum z vašeho rozvrhu tím, že maximalizuje čas, který váš tým věnuje projektům. Software pro správu času však neslouží pouze k dodržování termínů, snižování stresu a zvyšování produktivity.
Software pro správu času umožňuje sledování času stráveného na úkolech a projektech, takže je práce prováděna s větší odpovědností, což vede k vytvoření spravedlivějšího pracoviště. Pokud to zní přesně jako to, co potřebujete, pokračujte ve čtení a podívejte se, kdo se dostal na náš seznam nejlepšího softwaru pro správu času.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu času?
Rozsah a univerzálnost
Některé nástroje pro správu času nabízejí pouze jednu funkci, například sledování času napříč projekty. Pokud však při správě úkolů potřebujete více než jen sledování času, vyplatí se použít platformu pro správu času s širším rozsahem funkcí, která umí:
- Spravujte zdroje – včetně pracovní síly a materiálů, jako je software nebo spotřební materiál.
- Porovnejte čas strávený na všech projektech s širším týmem
- Funkce offline monitorování času
- Sledujte výkonnost a kapacitu svých týmů v přizpůsobených polích v tabulkovém nebo seznamovém zobrazení.
- Aktualizace neplánovaných a zpožděných úkolů
- Agilní zobrazení pracovní zátěže pro zobrazení počtu dokončených úkolů, odhadovaného času a scrum bodů
Integrace a rozšiřitelnost
Pokud potřebujete integrovat svůj software pro správu času s jinými nástroji pro správu projektů, které již používáte, vaše možnosti se tím zužují. Mezi alternativami byste měli hledat něco, co splňuje všechny vaše požadavky na správu času, nebo nástroj, který se snadno integruje s jinými nástroji pro správu času.
Nakonec si vyberte aplikaci pro správu času s podrobnými šablonami, které vám poskytnou náskok. Přechod na nový software pro sledování času může být náročný, ale s pomocí šablon pro správu času a blokování času se od samého začátku zaměříte na efektivitu a výkon.
Vizuální a interaktivní design
Vizuálně přitažlivý software pro sledování času je pro uživatele samozřejmě atraktivní. Ale to není jediný prvek skládačky uživatelské zkušenosti.
Způsob interakce s nástroji pro správu času rozhoduje o jejich užitečnosti a přidané hodnotě. Musí být jasný, přímočarý a v konečném důsledku intuitivní. Vizuální podněty nám prostě umožňují pracovat rychleji.
Díky snadno srozumitelné barevné koordinaci pro správu času a přesnému sledování času je vše nezbytné pro rychlejší a chytřejší práci.
Podívejte se na náš kompletní seznam šablon pro správu času
15 nejlepších dostupných softwarů pro správu času
1. ActiveCollab – nejlepší pro správu úkolů
ActiveCollab je software pro správu týmů s funkcemi pro správu času. Tato aplikace pro správu času umožňuje týmům sledovat hodiny strávené s klienty podle projektu, klienta, typu práce nebo přidělené osoby. ActiveCollab také nabízí funkce pro porovnání odhadovaného a skutečně stráveného času v rámci vašich projektů, což je velká výhoda pro projektové manažery, kteří se snaží stanovit rozsah projektů.
Snadno spravujte projekty, získejte přesné zprávy o sledování času a využijte funkce a zobrazení pro správu úkolů, abyste viděli dokončenou práci nebo to, co je právě v procesu.
Nejlepší funkce ActiveCollab
- Projektový stopky: ActiveCollab má integrované stopky, které uživatelé mohou vypnout, pozastavit a znovu spustit, aby sledovali čas strávený na celých projektech nebo konkrétních úkolech. Poté se uživatelé mohou spolehnout na záznamy o čase a vystavit faktury klientům.
- Automatické přepínání: Sledujte čas strávený na úkolech z více projektů ve stejný den a plynule mezi nimi přepínejte.
- Týdenní přehled: ActiveCollab poskytuje přehled projektů a úkolů, kterým týmy každý týden věnují svůj čas.
- Filtrování časových rozpisů: Filtrujte záznamy o čase podle různých kritérií, jako je projekt, klient nebo příjemce úkolu.
- Odhadovaný vs. zaznamenaný čas: Porovnejte odhadovaný čas s časem, který členové týmu zaznamenali pro jednotlivé úkoly.
- Hodinové sazby: Definujte hodinové sazby pro každého člena týmu nebo roli. Jedná se o hodinové náklady na členy týmu, které se liší od sazeb účtovaných klientům.
Omezení ActiveCollab
- ActiveCollab má omezené integrace
- Chybí flexibilita při přizpůsobování rozhraní
- Zprávy by mohly být podrobnější a přizpůsobitelnější.
Ceny ActiveCollab
- Plus: 9,5 $ za tři uživatele za měsíc
- Pro: 8 $ za uživatele za měsíc
- Pro+Get Paid: 11,75 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze ActiveCollab
- G2: 4,3/5 (86 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (392 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy ActiveCollab!
2. Harvest – nejlepší pro zjednodušené sledování času
Harvest je nástroj pro správu času s úzkým propojením na fakturaci a platby. Nicméně se integruje s nástroji pro jiné účely, aby projekty byly dodržovány včas a správně fakturovány.
Tento nástroj pro sledování času obsahuje všechny funkce, které potřebujete ke sledování výdajů, správě rozpočtů projektů a zajištění hladkého chodu vašeho týmu díky šikovným časovým rozpisům. Harvest zjednodušuje fakturaci a správu projektů pro freelancery a malé podniky, aby týmy mohly pracovat efektivněji.
Nejlepší funkce Harvest
- Více prostředí: Harvest umožňuje uživatelům zaznamenávat čas z prohlížeče, stolního počítače i mobilních zařízení.
- Připomenutí: Automatizujte připomenutí, aby týmy sledovaly čas pravidelně a důsledně.
- Vizuální přehledy: Harvest nabízí různé přehledy, které umožňují vizuální analýzu sledovaných projektů a času stráveného na úkolech.
- Aktualizace rozpočtu: Nástroj aktualizuje rozpočty projektů podle času, který týmy zaznamenávají.
- Hlášení kapacity: Pomocí zpráv zobrazujících kapacitu týmu mohou manažeři ověřit, kteří členové týmu jsou přetížení nebo nedostatečně vytížení.
- Export: Podporuje export dat do externího reportovacího softwaru.
- Fakturace: Vytvářejte a odesílejte faktury klientům na základě času zaznamenaného členy týmu.
- Integrované online platby: Díky integraci s online platebními platformami, jako jsou PayPal a Stripe, Harvest zefektivňuje inkaso plateb.
- Zjednodušené účetnictví: Software kopíruje faktury a platby z Harvest do účetních platforem, jako je QuickBooks.
Omezení Harvest
- Tento nástroj je zaměřen na společnosti, které fakturují více klientům za pracovní hodiny strávené na jejich projektech. To znamená, že týmy z jiných typů podniků musí provést některá opatření, aby přizpůsobily Harvest svým potřebám.
- Možnosti přizpůsobení, reportování a integrace jsou ve srovnání s požadavky uživatelů omezené.
- Není žádný rozdíl mezi časem sledovaným zaměstnanci a dodavateli.
Podívejte se na tyto alternativy Harvest!
Ceny Harvest
- Navždy zdarma: 0 $ pro jednoho uživatele a až dva projekty
- Pro: 10,80 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (776 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (541 recenzí)
Chcete se dozvědět více o naší integraci Harvest for ClickUp ? V našem blogu najdete všechny potřebné informace!
3. ClickUp – nejlepší pro sledování času stráveného na projektech
ClickUp je mnohem víc než jen software pro správu projektů. Funkce ClickUp pro sledování času stráveného na projektech vám umožní soustředit se na práci, místo abyste sledovali čas. V ClickUp můžete snadno nastavit odhady času a pochopit, jak svůj čas využíváte – to je řešení pro správu práce na vyšší úrovni!
Ale časový management v ClickUp vám pomůže ještě s něčím dalším – s blokováním času. V rámci platformy ClickUp mohou uživatelé plánovat pracovní dny v dávkách úkolů a podporovat hlubokou práci, aby vše stihli.
ClickUp funguje jako centralizované centrum pro vaši dokumentaci, přidělování zdrojů a sledování času zaměstnanců nebo agentur při konkrétních úkolech. Tím se zabrání tomu, aby váš tým přeskakoval mezi aplikacemi pro správu času, aby komunikoval s kolegy, spravoval úkoly a sledoval čas strávený na dokončené práci.
Rychle pochopíte, proč je ClickUp tak univerzální pro týmy, které hledají lepší správu času. ClickUp je již nyní řešením č. 1 pro správu projektů a produktem č. 1 pro spolupráci a produktivitu v žebříčku G2 2024 List of Best Software.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledování času z více prostředí: Zaznamenávejte čas, kdekoli chcete – ať už v desktopové aplikaci, mobilní aplikaci nebo Chrome – a propojte jej s úkoly ClickUp.
- Globální časovač: Nemusíte se starat o spouštění a zastavování záznamu času ve stejném prostředí. Globální časovač ClickUp vám umožňuje přepínat mezi prostředími bez přerušení záznamu.
- Ruční sledování a úpravy: Ručně vytvářejte záznamy o uplynulém čase zadáním časového rozsahu a přidáním nebo odečtením času k existujícím záznamům o čase.
- Poznámky: Přidejte k záznamům o čase poznámky s podrobnostmi o provedené práci.
- Štítky. Označte časové záznamy štítky, abyste je později mohli snadno filtrovat.
- Fakturovatelný čas: Rozlišujte mezi fakturovatelným a nefakturovatelným časem, abyste věděli, kolik přesně máte svým klientům účtovat.
- Třídění úkolů podle sledovaného času: Sledování času stráveného na úkolech vám umožňuje třídit tyto úkoly podle sledovaného času, což vám umožní odhalit úzká místa a požádat o pomoc.
- Integrace: Hladký import času sledovaného pomocí jiných aplikací pro správu času
- Vlastní časové zprávy: Časové rozvrhy ClickUp zobrazují sledovaný čas podle časového rozsahu, konkrétních dat, úkolů nebo členů týmu a porovnávají časové záznamy s odhady času, což ukazuje zbývající čas na každý úkol.
Pro hladké zorganizování vašeho dne není nic lepšího než šablona ClickUp Schedule Blocking Template. Snadno přidávejte důležité úkoly a připomenutí a zbavte se všech těch otravných poznámek.
Navíc, když synchronizujete svůj Google Kalendář s ClickUp, uvidíte aktualizace v reálném čase na obou platformách. Maximalizujte svou produktivitu a minimalizujte stres s denním kalendářem ClickUp.
Omezení ClickUp
- Přizpůsobení ClickUp může být zpočátku trochu matoucí.
- V mobilní aplikaci (zatím) nenajdete všechny zobrazení ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: 0 $
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
4. ProofHub – nejlepší pro správu pracovních postupů
ProofHub není nástroj určený výhradně pro správu času. Jedná se spíše o software pro správu projektů s funkcemi pro vykazování času a odhady.
ProofHub zefektivňuje složité pracovní postupy a zlepšuje spolupráci týmů jakékoli velikosti díky intuitivnímu nástroji pro správu projektů. Díky správě úkolů, správě času a uživatelsky přívětivému rozhraní umožňuje ProofHub týmům optimalizovat produktivitu, udržovat pořádek a efektivně plnit termíny.
Nejlepší funkce ProofHub
- Sledujte fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny: Zaregistrujte fakturovatelný a nefakturovatelný čas ručně nebo pomocí časovačů a uložte jej také do časových rozpisů.
- Odhady času: ProofHub umožňuje stanovení priorit úkolů podle odhadovaného času.
- Časové rozvrhy: Zaznamenávejte čas strávený týdenními aktivitami najednou. Navíc můžete časové rozvrhy exportovat, archivovat a provádět v nich pokročilé vyhledávání, a navíc omezit jejich viditelnost na konkrétní uživatele.
- Pohled z ptačí perspektivy: Zobrazte všechny časové záznamy všech členů týmu ve všech projektech.
Omezení ProofHub
- Nevytváří faktury za zaznamenaný čas, pokud není integrován s FreshBooks nebo QuickBooks.
- ProofHub postrádá pokročilé ovládání oznámení, což znamená, že někteří uživatelé se cítí zahlceni neustálým přijímáním oznámení.
- Mobilní aplikace by mohla fungovat lépe
Ceny ProofHub
- Základní: 45 $ měsíčně
- Ultimate Control: 89 $ měsíčně
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,5/5 (77 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (79 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy ProofHub!
5. Clockify – nejlepší pro sledování času zaměstnanců
Clockify je aplikace pro sledování času a pracovní doby, která umožňuje sledovat pracovní dobu neomezeného počtu uživatelů a projektů zdarma a navždy. Její software pro sledování času maximalizuje produktivitu, sleduje fakturovatelné hodiny a poskytuje přehled o pracovních návycích s uživatelsky přívětivým sledováním pro jednotlivce, týmy a firmy.
Díky stopkám, časovým auditům a podrobným reportům zlepšuje Clockify správu času a analyzuje výkonnost týmu.
Nejlepší funkce Clockify
- Pokračovat: Pokračujte v zaznamenávání času jedním kliknutím na časovač.
- Časové rozvrhy: Načtěte časové záznamy z minulého týdne, zobrazte celkový zaznamenaný čas za den, odešlete a schválte časové rozvrhy (měsíční nebo týdenní) a nastavte připomenutí pro splatné časové rozvrhy a schválení.
- Kiosk: Přihlašujte se a odhlašujte se pomocí osobního PIN kódu ze sdíleného zařízení, zaznamenávejte přestávky a kontrolujte celkový počet odpracovaných hodin za daný den a od začátku týdne.
- Kalendář: Kalendář Clockify zobrazuje volný čas v průběhu dne a umožňuje blokovat hodiny pro konkrétní činnosti. Umožňuje také porovnávat plánovaný a zaznamenaný čas, upravovat zaznamenaný čas a přidávat události z Google Kalendáře nebo Outlooku.
- Zprávy: Zkontrolujte, kteří členové týmu nezaznamenali dostatek hodin, měli volno nebo pracovali přesčas.
- Odhady: Definujte odhady času, sledujte průběh projektů a úkolů a předpovídejte překročení rozpočtu projektu na základě odhadů a zaznamenaného času.
- Plánování: Zobrazte kapacitu týmů a zjistěte, kdo je plně obsazen, přetížen a kdo je k dispozici (kdy a na jak dlouho). Navíc můžete porovnat naplánovaný čas se sledovaným časem.
- Volno: Zkontrolujte, kolik dní a hodin mají členové týmu k dispozici kvůli svátkům nebo volnu. Vytvořte zásady pro volno, žádosti o volno a schvalování dovolených.
- Fakturace. Nastavte hodinové sazby pro každého uživatele, označte časové záznamy jako fakturovatelné a poté vystavujte, odesílejte a spravujte faktury na základě sledovaného času a hodinových sazeb.
Omezení Clockify
- Někteří uživatelé hlásili problémy s nepřesností při integraci nástroje se softwarem třetích stran.
- Některé funkce Clockify nejsou dostatečně intuitivní, aby je bylo možné používat bez přečtení dokumentace, která zatím neexistuje.
- Tento software má ve srovnání s řešeními konkurence omezené možnosti přizpůsobení.
Ceny Clockify
- Zdarma: 0 $
- Základní: 3,99 $ za uživatele a měsíc
- Standard: 5,49 $ za uživatele a měsíc
- Pro: 7,99 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: 11,99 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (140 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
V našem blogu jsme pro vás sestavili seznam alternativ k Clockify !
6. Toggl Track – nejlepší pro individuální použití
Toggl Track je software pro správu času určený pro freelancery, samostatné podnikatele, malé i velké týmy. Koneckonců, všichni potřebují sledovat projekty, měřit ziskovost, spravovat pracovní vytížení a přesně fakturovat klientům.
Nejlepší funkce Toggl Track
- Zobrazení kalendáře: Zobrazení kalendáře Toggl je integrováno s Google Kalendářem a Outlookem.
- Offline sledování: Zaznamenávejte čas offline a synchronizujte jej později
- Automatické sledování: Soukromě sledujte aktivitu aplikací a prohlížeče a rozhodněte se, zda tyto záznamy použijete v časových rozvrzích.
- API a webhooky: Spolehněte se na API a webhooky Toggl Track a navrhujte vlastní přehledy nebo dashboardy.
- Uložené zprávy: Sdílejte s klienty dynamické permalinky, aby si mohli v případě zájmu prohlížet konkrétní zprávy v reálném čase.
- Plánování zpráv: Definujte zprávy, které chcete pravidelně dostávat do své e-mailové schránky.
- Odhady a rozpočty projektů: Stanovte odhad (v hodinách) a rozpočet pro každý projekt. Poté ověřte, jak se skutečná práce liší od tohoto odhadu, sledujte stav rozpočtu a nechte si zasílat upozornění, jak se projekt blíží k odhadovanému konci.
- Upomínky pro tým: Automatizujte e-mailové upomínky, které upozorní členy týmu, když zaznamenali méně hodin, než je jejich denní nebo týdenní cíl.
Omezení Toggl Track
- Naučit se je používat je trochu náročné.
- Uživatelé, kteří nejsou obeznámeni s nástroji pro správu času, tvrdí, že se cítí zahlceni zprávami Toggl Track.
- Proces přihlášení není tak jednoduchý, jak by se dalo očekávat, a nutí uživatele pokaždé vybrat produkt pro sledování času z nabídky Toggl.
Ceny Toggl Track
- Zdarma: 0 $ pro až pět uživatelů
- Starter: 9 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 18 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Toggl Track
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Zajímá vás, jaké jsou alternativy k Toggl? Podívejte se, co najdete v našem seznamu!
7. Scoro – nejlepší pro řízení podniku
Scoro kombinuje správu času, projektů, prodeje, vztahů se zákazníky a financí. Jedná se o produkt zaměřený na zdůraznění hodnoty odpracovaných hodin.
Tento nástroj funguje jako jednotný software pro řízení podniku s pokročilými funkcemi pro správu času, plánování úkolů a vytváření vlastních reportů. Ať už pro projektové manažery nebo vedoucí týmů v oblasti prodeje, provozu nebo financí, Scoro funguje jako uživatelsky přívětivá platforma pro všechny.
Nejlepší funkce Scoro
- Jednoduché možnosti sdílení: Scoro poskytuje sdílené kalendáře, časové rozvrhy a integrovaný nástroj pro sledování času.
- Fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny: Rozlišujte fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny s externími zdroji, jako jsou agentury nebo klienti.
- Kapacita týmu: Zjistěte, komu z vašeho týmu je přiděleno příliš mnoho nebo příliš málo práce, abyste zvýšili odpovědnost napříč týmy.
Omezení Scoro
- Někteří uživatelé si stěžují, že aplikace Scoro pro správu času se načítá příliš dlouho.
- Jiní zmiňují, že prvky uživatelského rozhraní dočasně mizí.
- Kalendář často vyžaduje aktualizaci, aby zobrazoval přesné údaje.
Ceny Scoro
- Essential: 26 $ za uživatele a měsíc
- Standard: 37 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 63 $ za uživatele za měsíc
- Ultimate: kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (375 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (216 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Scoro!
8. AdaptiveWork od Planview – nejlepší pro řízení podnikové práce
AdaptiveWork od Planview, dříve Clarizen, je software pro řízení projektů úzce spjatý s finančním řízením. Proto se tento nástroj zaměřuje na náklady na práci a propojení finančních údajů projektu s jeho výkonností.
Nejlepší funkce AdaptiveWork
- Sledování rozpočtu v reálném čase: Stanovte rozpočty, definujte hodinové sazby podle role, uživatele nebo projektu, sledujte čas a monitorujte aktualizace rozpočtu v reálném čase.
- Integrace: Zaznamenávejte fakturovatelný a nefakturovatelný čas a odesílejte čas z Microsoft Teams nebo Slack.
- Analýza trendů využití: Porovnáním fakturovatelných a nefakturovatelných hodin umožňuje Planview AdaptiveWork identifikovat využití členů týmu.
Omezení AdaptiveWork
- Nastavení tohoto nástroje může být náročné.
- Zdá se, že zdroje pro naučení se používání AdaptiveWork jsou omezené.
Ceny AdaptiveWork
Ceny získáte u obchodního zástupce.
Hodnocení a recenze Planview AdaptiveWork
- G2: 4,2/5 (529 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (172 recenzí)
9. TimeCamp – nejlepší pro automatické sledování času
TimeCamp je software pro správu času s funkcemi, které sahají od sledování produktivity, vykazování docházky a schvalování výkazů práce až po rozpočtování projektů, fakturaci a účtování. Tento nástroj zvyšuje produktivitu díky automatickému sledování, přizpůsobeným zprávám a funkcím pro správu projektů.
Zefektivňuje fakturaci a integruje se s oblíbenými aplikacemi, čímž optimalizuje pracovní zátěž pro firmy i jednotlivce.
Nejlepší funkce TimeCamp
- Výkonnost týmu: Získejte přehled s procentuálním podílem času, který každý člen týmu stráví v aplikacích a na webových stránkách.
- Ziskovost projektů: TimeCamp poskytuje zprávu, ve které lze zkontrolovat náklady na projekty a zda se projekty blíží překročení rozpočtu.
- Produktivita: Další zpráva TimeCamp ukazuje celkovou pracovní dobu a celkovou dobu strávenou na projektu na jednoho člena týmu.
- Automatické sledování času: TimeCamp automaticky detekuje aktivitu uživatelů a sleduje čas strávený v aplikacích a na webových stránkách tím, že skenuje jejich URL adresy a porovnává je s předem definovanými klíčovými slovy specifickými pro daný úkol nebo projekt. Poté přiřadí sledovaný čas k odpovídajícím úkolům nebo projektům.
- Sledování nečinnosti: Sledovač času se automaticky přepne do režimu nečinnosti a sleduje dobu nečinnosti, když uživatel nepracuje.
- Chytré pracovní výkazy: TimeCamp automatizuje proces schvalování pracovních výkazů nebo upozorňuje schvalovatele, když je třeba přijmout opatření. Nástroj také podporuje odpovídání členům týmu na jejich pracovní výkazy, když potřebují opravit záznamy o čase.
- Sledování docházky: Přihlašování a odhlašování, žádosti o dovolenou a volno a sledování přesčasů
Omezení TimeCamp
- Někteří uživatelé uvedli, že naučit se používat tento nástroj trvá příliš dlouho.
- Jiní zmínili, že TimeCamp zaostává v oblasti přizpůsobení rozhraní.
- Není možné exportovat data v jiných formátech než CSV.
Ceny TimeCamp
- Zdarma: 0 $
- Základní: 7,99 $ za uživatele a měsíc
- Pro: 10,99 $ za uživatele a měsíc
- Podniky: kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/5 (191 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (582 recenzí)
Pokud hledáte alternativy k TimeCampu, podívejte se na náš blog a zjistěte, kdo se dostal na náš seznam nejlepších možností!
10. DeskTime – nejlepší pro analýzu produktivity
DeskTime je komplexní aplikace pro sledování času s dalšími funkcemi pro správu pracovní síly. Tento nástroj funguje jako automatické centrum pro sledování času za účelem optimalizace produktivity.
DeskTime navíc nabízí užitečné funkce, jako jsou snímky obrazovky, software pro správu úkolů, sledování používání webových stránek a podrobné časové přehledy. Uživatelé mají tendenci využívat DeskTime, aby pomohli svým firmám a týmům maximalizovat výkonnost díky hlubšímu vhledu do toho, jak tráví svou pracovní dobu.
Nejlepší funkce DeskTime
- Automatické sledování: Časový tracker DeskTime začíná zaznamenávat čas, když uživatel zapne počítač, a zastaví se, když uživatel počítač vypne.
- Sledování URL a aplikací: Sledujte využívání webových stránek a aplikací členy týmu.
- Sledování dokumentů: Sledujte čas strávený v aplikacích, jako jsou Word, Excel nebo Photoshop, a konkrétní dokumenty nebo soubory v těchto aplikacích.
- Výpočet nákladů: Definujte hodinovou sazbu každého člena týmu a DeskTime automaticky vypočítá náklady na projekt z zaznamenaného času stráveného na projektu.
- Pomodoro timer : DeskTime má vestavěný Pomodoro timer, který připomíná zaměstnancům, aby si každých 52, 60 nebo 90 minut udělali přestávku.
- Kalendář nepřítomnosti zaměstnanců: Naplánujte si volno v kalendáři v DeskTime
- Plánování směn zaměstnanců: Plánujte směny týmu a získejte přehled o denních, týdenních a měsíčních směnách pro optimální personální obsazení.
- Vlastní zprávy: Vytvářejte zprávy s informacemi o produktivitě nebo seznamem webových stránek používaných členy týmu. Poté tyto zprávy sdílejte nebo exportujte do formátu CSV.
Omezení DeskTime
- Více textových oznámení pro zaměstnance by mohlo být příjemné.
- Uživatelé zmínili nepřesnosti ve sledovaném čase a potíže se sledováním URL a aplikací.
- Někdy se stane, že software přestane fungovat, když uživatelé navštíví určité webové stránky nebo spustí určité aplikace.
Ceny DeskTime
- Zdarma: 0 $ pouze pro jednoho uživatele
- Pro: 6,42 $ za uživatele a měsíc
- Premium: 9,17 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: 18,33 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze DeskTime
- G2: 4,6/5 (175 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (484 recenzí)
11. Asana – nejlepší pro týmovou spolupráci a řízení projektů
Asana je jednou z nejpopulárnějších aplikací pro správu projektů, která se integruje s nástroji pro správu času. Tento nástroj také spolupracuje s aplikacemi třetích stran, jako je Harvest, pro podporu sledování času.
Nástroje pro správu času od společnosti Asana poskytují přehled o výkonu týmu a usnadňují odhadování časového harmonogramu projektů. Tento nástroj také nabízí funkce, jako je správa úkolů, sledování používání webových stránek a podrobné zprávy. Uživatelé mají rádi Asanu, protože umožňuje týmům lépe spolupracovat a maximalizovat produktivitu.
Nejlepší funkce Asany
- Integrovaný časovač: Integrovaným časovačem Asany je Harvest, který umožňuje členům týmu automaticky nebo ručně zaznamenávat čas strávený na jakémkoli úkolu, aniž by museli opustit Asanu.
- Odhadovaný čas podle přidělené osoby nebo skupiny: Snadno zobrazte odhady času projektu nebo úkolu podle skupiny nebo jednotlivců.
- Vlastní pole pro správu času: Přidejte vlastní pole do svého panelu pro sledování času a přizpůsobte si tak své přehledy.
Omezení Asany
- Porozumění rozhraní a zvyknutí si na ovládání nástroje zabere začátečníkům nějaký čas.
- Funkce vyhledávání by mohla být efektivnější.
- Indikátor postupu úkolů by zvýšil užitečnost nástrojů pro správu času od společnosti Asana.
Ceny Asany
- Základní: 0 $
- Premium: 10,99 $ za uživatele a měsíc
- Podnikání: 24,99 $ za uživatele a měsíc
- Podnikové: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
Porovnejte ClickUp a Asanu!
12. Sunsama – nejlepší pro správu každodenních úkolů
Sunsama je digitální denní plánovač, který se snadno integruje do vašeho oblíbeného softwaru pro správu projektů, jako jsou ClickUp, Asana, Notion a Jira. Tento nástroj je komplexní platforma navržená pro zefektivnění a zjednodušení správy práce pro týmy.
Susama také umožňuje členům týmu přidělovat úkoly, sledovat pokrok, nastavovat časové osy projektů a snadno spolupracovat s ostatními uživateli. Většina uživatelů volí Susamu kvůli tomu, jak snadno se připojuje k oblíbeným aplikacím a zajišťuje tak konzistentní přístup.
Nejlepší funkce Sunsama
- Sjednocený denní přehled: Přidejte úkoly z nástrojů pro správu projektů a času, jako jsou ClickUp a Asana, e-maily z Gmailu a Outlooku a schůzky z externího kalendáře do jediného denního plánu.
- Denní cíle a časové rozvržení: Nastavte čas, který budete každý den věnovat jednotlivým úkolům, a zapište si ho do kalendáře.
- Nativní integrace: Sunsama automaticky aktualizuje úkoly importované z nástrojů třetích stran, kdykoli je uživatelé odškrtnou. Také se obousměrně synchronizuje s kalendáři Google a Outlook a převádí zprávy Slack a e-maily Gmail a Outlook na úkoly.
- Klávesové zkratky: Komunikujte se Sunsama pomocí klávesnice
Omezení Sunsama
- Sunsama účtuje poplatky za neaktivní uživatele a uživatele s účty, které ještě nebyly aktivovány.
- Během nastavování nástroj zobrazuje vyskakovací okna, která mohou působit trochu náhodně.
- Někteří uživatelé se domnívají, že není ideální pro spolupráci s členy týmu na velkých projektech.
Ceny Sunsama
Cena Sunsama je 16 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze Sunsama
- G2: 4,5/5 (14 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (17 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Sunsama!
13. Calendar. com – nejlepší pro plánování
Calendar.com je přesně to, co název napovídá – online kalendář. Tato online kalendářová platforma umožňuje uživatelům organizovat a plánovat své aktivity. Calendar.com navíc nabízí další funkce, jako jsou sdílené kalendáře, sledování produktivity, připomenutí událostí, online schůzky a další užitečné nástroje pro správu času. Pokud hledáte nástroj pro správu času, který se zaměřuje na váš osobní život a pracovní kalendář, tato aplikace by pro vás mohla být tou pravou!
Použijte Calendar.com pro lepší synchronizaci s Google Kalendáři, Outlookem a dalšími aplikacemi třetích stran, abyste se nemuseli přepínat mezi různými kalendářovými aplikacemi.
Nejlepší funkce Calendar.com
- Plánování: Přizpůsobte stránky pro plánování událostí a online schůzek určením dostupných časových slotů. Sdílejte odkazy na tyto stránky a rezervované časy se zobrazí v kalendáři aplikace.
- Analytika: Získejte vizuální přehled o rozložení kancelářských schůzek, schůzek během oběda a dalších typů událostí.
- Najděte si čas: Zkontrolujte, kdy je více členů týmu zaneprázdněno, a naplánujte schůzky s nimi, když jsou všichni k dispozici.
Omezení Calendar.com
- Sledování je trochu matoucí, pokud má uživatel více účtů.
- Integrace jsou omezené
- Některé funkce uživatele nutí toužit po pokročilejších funkcích.
Ceny Calendar.com
- Základní: 0 $
- Standard: 20 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 24 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Calendar.com
- G2: 4,7/5 (60 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
14. Teamwork – nejlepší pro správu více projektů
Teamwork je software pro správu projektů s vylepšenými funkcemi pro sledování času, který je vhodný pro agentury spravující klienty nebo externí spolupracovníky a dodavatele. Díky funkcím Teamwork pro sledování času mohou podniky identifikovat, které účty, úkoly a služby jsou pro jejich zisk nejvýhodnější.
To umožňuje přesnější rozpočtování a větší úspory nákladů. Tyto funkce navíc poskytují přehled o produktivitě a efektivitě týmu, což může pomoci identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Časová zpráva: Ověřte rozdělení času týmu na fakturovatelné, nefakturovatelné a fakturované hodiny.
- Časové rozvrhy s bohatým obsahem: Teamwork umožňuje přidávat k časovým rozvrhům popisy a štítky a navíc označit, zda je zaznamenaný čas fakturovatelný nebo nefakturovatelný.
- Zprávy o historických datech: Snadno plánujte svůj čas efektivněji pomocí historických dat, abyste mohli lépe odhadnout čas potřebný na vaše nadcházející projekty.
Omezení týmové práce
- Mobilní aplikace je ve srovnání s její desktopovou verzí omezená.
- Funkce sledování by mohla být uživatelsky přívětivější a efektivnější.
- Funkce reportování není tak robustní jako u některých jiných nástrojů.
Ceny za týmovou práci
- Navždy zdarma: 0 $ pro až pět uživatelů
- Starter: 5,99 $ za uživatele a měsíc
- Deliver: 9,99 $ za uživatele a měsíc
- Grow: 19,99 $ za uživatele a měsíc
- Rozsah: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (798 recenzí)
15. Replicon – nejlepší pro řízení pracovní síly
Společnost Replicon vyvinula dvě sady produktů, které zahrnují správu času: Project Time Tracking a Time & Attendance.
Nejlepší funkce Repliconu
- Inteligentní vykazování času: Replicon využívá umělou inteligenci k vytváření časových rozpisů připravených ke schválení. Tato technologie automaticky zaznamenává čas z aplikací, které členové týmu používají, jako jsou Slack, Teams a Zoom.
- Monitorování v reálném čase: Zobrazte průběh projektu, dokončené úkoly, odhadovaný čas potřebný k dokončení zbývající práce a využití zdrojů a úrovně kapacity v reálném čase.
- Vlastní zásady pro volno: Vytvořte regionální zásady pro volno pro globální pracovní sílu tím, že definujete pravidla pro nárok na dovolenou, resetování a data účinnosti.
- Sdílené kalendáře: Týmy společně plánují dovolené a díky sdílenému kalendáři mají přehled o dovolených všech členů.
- Víceúrovňová schvalování: Navrhujte víceúrovňové schvalovací pracovní postupy a pravidla ověřování pro kontrolu časových rozvrhů.
- Přihlášení a odhlášení pomocí umělé inteligence: Přihlašujte se a odhlašujte se z kanceláře pomocí samoobslužných kiosků s rozpoznáváním obličeje a hlasovými příkazy na tabletech iOS.
- Soulad s předpisy pro globální pracovní sílu: Sada nástrojů pro správu času od společnosti Replicon obsahuje integrovanou knihovnu předpisů týkajících se zákonných mzdových a pracovních předpisů. Díky tomu může software automaticky převádět zaznamenaný čas na údaje o hrubé mzdě v souladu s pravidly a zásadami odměňování, podrobnostmi o směnách a profily zaměstnanců.
Omezení Repliconu
- Některé funkce pro vytváření reportů by mohly být snadnější na používání.
- Integrace by mohly být vylepšeny nebo doplněny o další školicí zdroje.
- Funkce mobilní aplikace jsou omezené.
Ceny Replicon
- Sledování času stráveného na projektech: 12 $ měsíčně
- Čas a docházka: 6 $ za měsíc
Hodnocení a recenze Repliconu
- G2: 4,3/5 (658 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (444 recenzí)
Zúžte výběr nástrojů pro správu času
Funkce nástroje pro správu času ClickUp pokrývají potřeby každého týmu. Pokud chcete neuvěřitelně výkonný nástroj pro sledování času, hledejte takový, který firmám nabízí úplný přehled o jejich projektech, úkolech a účtech.
ClickUp umožňuje týmům identifikovat konkrétní oblasti pracovních postupů, aby vedoucí týmů mohli lépe řídit a optimalizovat produktivitu týmu. Informace získané ze sledování času v ClickUp umožňují podnikům přesně určit, které účty, úkoly a služby jsou nejziskovější pro zvýšení růstu – doslova vám pomáhají přeměnit čas na peníze.
Vyzkoušejte ClickUp zcela zdarma a zjistěte, proč se tolik firem spoléhá na ClickUp pro všechny své potřeby v oblasti řízení práce.