Jak vypočítat čas v aplikaci Excel (kompletní návod a užitečné vzorce)

Pokud pro správu svých projektů používáte Excel a potřebujete pomoc s výpočty času, nejste sami. Zjištění uplynulého času projektu nebo úkolu je zásadní pro vedoucí týmů, kteří potřebují vědět, jaké práce by měly být upřednostněny a jak správně přidělovat zdroje.
Zjednodušeně řečeno, hodnoty času jsou v Excelu složité, zejména při výpočtu časového rozdílu, odpracovaných hodin nebo rozdílu mezi dvěma zaměstnanci.
Naštěstí pro vás jsme za vás odvedli veškerou náročnou práci, abyste mohli rychleji formátovat buňky a počítat uplynulý čas v aplikaci Excel. Získejte jistotu při používání aplikace Excel pro sledování času stráveného na projektech a objevte různé způsoby výpočtu času.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Excel dokáže vypočítat uplynulý čas pro sledování projektu, což pomáhá vedoucím týmů stanovit priority práce a efektivně přidělovat zdroje.
- Čas v aplikaci Excel je uložen jako desetinná čísla formátovaná tak, aby vypadala jako čas, což činí výpočty složitými, ale flexibilními.
- Klíčové výpočty času Přidat čas: Pro sečtení délky úkolů (< or > 24 hodin) Odečíst čas: Pro zjištění časového rozdílu (< or > 24 hodin)
- Vzorce pro výpočet času: Příklady: =B2-A2 pro časový rozdíl =(B2-A2)*24 pro hodiny
- =B2-A2 pro časový rozdíl
- =(B2-A2)*24 pro hodiny
- Vlastní formáty, jako například h:mm nebo [h]:mm;@, upravují výsledky pro trvání delší než 24 hodin.
- Použijte formát „Vlastní“ v buňkách, aby se čas zobrazoval správně a nedocházelo k záporným hodnotám.
- Pro celkovou dobu trvání použijte vzorce jako =SUM(B2:B3) a upravte formáty pro výsledky přesahující 24 hodin.
- Excel nepodporuje aktualizace v reálném čase ani intuitivní sledování úkolů.
- Tabulkový pohled a časové funkce ClickUp zjednodušují sledování úkolů a výpočty díky snadnému přetahování, sdíleným tabulkám a polím pro datum a čas. K zefektivnění sledování času můžete také použít šablonu pro analýzu času ClickUp.
- ClickUp vítězí nad Excelem jako všestranný nástroj pro sledování času, organizaci úkolů a řízení projektů, který nabízí plynulejší zážitek.
Typy výpočtů času v aplikaci Excel
Neexistuje jediný vzorec nebo formát pro výpočet času v aplikaci Excel. Záleží na vašem datovém souboru a cíli, kterého chcete dosáhnout. Většina používá vlastní formát (funkce číslo nad textem) k pochopení hodnot času a data nebo hodnoty časového rozdílu.
⭐ Doporučená šablona
Jste unaveni z boje s výpočty času v Excelu? Bezplatná šablona pro analýzu času od ClickUp usnadňuje zaznamenávání, kontrolu a správu vašich hodin – bez složitých vzorců a bez stresu.
Existují však dva typy výpočtů, které vám pomohou začít, a to:
- Přidání času: Pokud potřebujete získat součet dvou časových hodnot, abyste dostali celkový čas Přidání méně než 24 hodin: Pokud potřebujete vědět, kolik hodin a minut bude trvat dokončení dvou jednoduchých úkolů Přidání více než 24 hodin: Pokud potřebujete přidat odhadovaný nebo skutečný uplynulý čas více pomalých a složitých úkolů
- Sečtěte méně než 24 hodin: Pokud potřebujete vědět, kolik hodin a minut bude trvat dokončení dvou jednoduchých úkolů.
- Sčítání více než 24 hodin: Pokud potřebujete sčítat odhadovaný nebo skutečný čas strávený nad několika pomalými a složitými úkoly.
- Odečtení času: Pokud potřebujete zjistit celkový čas mezi začátkem a koncem Odečtení časů, jejichž rozdíl je menší než 24 hodin: Pokud potřebujete zjistit, kolik hodin uplynulo od okamžiku, kdy člen týmu začal provádět jednoduchý úkol Odečtení časů, jejichž rozdíl je větší než 24 hodin: Pokud potřebujete zjistit, kolik hodin uplynulo od zahájení projektu
- Odečtěte časy, jejichž rozdíl je menší než 24 hodin: Pokud potřebujete zjistit, kolik hodin uplynulo od okamžiku, kdy člen týmu začal provádět jednoduchý úkol.
- Odečtěte časy, jejichž rozdíl je větší než 24 hodin: Pokud potřebujete znát počet hodin, které uplynuly od zahájení projektu.
Rozlučte se se složitými vzorci v Excelu a ruční prací!
Vyzkoušejte tabulkový pohled v ClickUp 😎
Jak vypočítat čas a hodiny v aplikaci Excel
Projdeme si několik vzorců pro výpočet času v aplikaci Excel, abyste získali přesné hodiny, minuty a sekundy ve svém vlastním formátu času.
Časový rozdíl v aplikaci Excel
Než vám ukážeme, jak vypočítat čas v Excelu, musíte nejprve pochopit, co jsou časové hodnoty. Časové hodnoty jsou desetinná čísla, na která Excel aplikoval časový formát, aby vypadala jako časy (tj. hodiny, minuty a sekundy).
Protože časy v aplikaci Excel jsou čísla, můžete je sčítat a odčítat. Rozdíl mezi časem zahájení a časem ukončení se nazývá „časový rozdíl“ nebo „uplynulý čas“.
Toto jsou kroky pro odečtení časů, jejichž rozdíl je menší než 24 hodin:
1. Zadejte datum a čas zahájení do buňky A2 a stiskněte klávesu Enter. Nezapomeňte uvést „AM“ nebo „PM“. 2. Zadejte čas ukončení do buňky B2 a stiskněte klávesu Enter. 3. Zadejte vzorec =B2-A2 do buňky C2 a stiskněte klávesu Enter.
UPOZORNĚNÍJak je patrné z obrázku, tento vzorec nefunguje pro časy, které patří k různým dnům. Tento příklad ukazuje časový rozdíl mezi dvěma časovými hodnotami v rámci 24hodinového časového období.
4. Klikněte pravým tlačítkem myši na C2 a vyberte Formátovat buňky.
5. Vyberte kategorii Vlastní a zadejte „h:mm“.
POZNÁMKAMožná budete chtít získat časový rozdíl vyjádřený v hodinách nebo hodinách, minutách a sekundách. V takovém případě zadejte „h“ nebo „h:mm:ss“. Tím se vyhnete záporným časovým hodnotám.
6. Kliknutím na tlačítko OK zobrazíte celkovou změnu formátu, který popisuje pouze počet hodin a minut v uplynulém čase mezi A2 a B2.
Podívejte se na náš podrobný blog, kde najdete seznam strategií pro správu času, které můžete hned začít používat!
Datum a čas v aplikaci Excel
V předchozí části jste se naučili, jak počítat hodiny v aplikaci Excel. Vzorec, který jste se naučili, se však vztahoval pouze na časové rozdíly menší než 24 hodin.
Pokud potřebujete odečíst časy, jejichž rozdíl je větší než 24 hodin, musíte pracovat s daty kromě časů. Postupujte takto (dialogové okno formátování buněk):
1. Zadejte čas zahájení do buňky A2 a stiskněte klávesu Enter. 2. Zadejte čas ukončení do buňky B2 a stiskněte klávesu Enter. 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku A2 a vyberte možnost Formátovat buňky. 4. Vyberte kategorii Vlastní a zadejte „m/d/yyyy h:mm AM/PM“. 5. Kliknutím na tlačítko OK zobrazíte změnu buňky A2 na formát začínající „1/0/1900“ a upravte datum. 6. Pomocí nástroje Kopírovat formát zkopírujte formátování buňky A2 do buňky B2 a upravte datum. 7. Do buňky C2 zadejte vzorec =(B2-A2)*24 a stiskněte klávesu Enter, aby se celková hodnota změnila na formát popisující počet hodin, které uplynuly mezi buňkami A2 a B2.
UPOZORNĚNÍAbyste ve výše uvedeném vzorci získali správnou hodnotu, musíte na C2 použít formát „Číslo“.
Sečtení času v aplikaci Excel
Předpokládejme, že chcete sečíst časový rozdíl mezi členy vašeho týmu, kteří pracují na více projektových úkolech. Pokud se tyto doby sečtou na méně než 24 hodin, postupujte podle těchto kroků:
1. Zadejte jednu dobu trvání do buňky B2 (ve formátu h:mm) a stiskněte klávesu Enter. 2. Zadejte druhou dobu trvání do buňky B3 a stiskněte klávesu Enter. 3. Zadejte vzorec =B2+B3 do buňky B4 a stiskněte klávesu Enter.
PRO TIPPokud dáváte přednost kliknutí na jedno tlačítko namísto zadávání vzorce, můžete umístit kurzor do buňky B4 a stisknout tlačítko Σ (nebo AutoSum) na kartě Home. Tlačítko použije vzorec =SUM(B2:B3) na buňku v výše uvedeném příkladu.
Pokud celková doba trvání úkolů vašeho projektu přesahuje 24 hodin, postupujte podle těchto kroků:
1. Zadejte jednu dobu trvání do buňky B2 (ve formátu h:mm) a stiskněte klávesu Enter. (Upozornění: Mějte na paměti, že maximální doba trvání je 23 hodin a 59 minut.) 2. Zadejte druhou dobu trvání do buňky B3 a stiskněte klávesu Enter. 3. Do buňky B4 zadejte vzorec =B2+B3 a stiskněte klávesu Enter. 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku B4 a vyberte možnost Formátovat buňky. 5. Vyberte kategorii Vlastní a zadejte „[h]:mm;@“. 6. Kliknutím na tlačítko OK zobrazíte v buňce B4 správný součet časů v buňkách B2 a B3.
Pokud se chcete dozvědět více o projektovém řízení v Excelu , náš blog je ideálním místem, kde začít!
Další zdroje pro Excel:
Kompletní seznam vzorců pro výpočet času v aplikaci Excel
Při výpočtu časového rozdílu v aplikaci Excel se vyplatí znát vzorce. Abychom vám usnadnili výpočet časového rozdílu a nastavení hodnoty, připravili jsme seznam vzorců, které vám výpočty usnadní.
|Vzorec
|Popis
|=B2-A2
|Rozdíl mezi dvěma hodnotami času v buňkách A2 a B2
|=(B2-A2)*24
|Hodiny mezi hodnotami v buňkách A2 a B2 (24 je počet hodin v dni) Upozornění: Pokud je rozdíl 24+ hodin, musíte na buňky A2 a B2 použít formát „Vlastní“ s typem „m/d/yyyy h:mm AM/PM“. Musíte také použít formát „Číslo“ na buňku obsahující vzorec pro výpočet časového rozdílu.
|=TIMEVALUE(„8:02 PM”)-TIMEVALUE(„9:15 AM”)
|Upozornění: Rozdíl musí být menší než 24 hodin.
|=TEXT(B2-A2,”h”)
|Hodiny mezi hodnotami v buňkách A2 a B2 Upozornění: Na buňky A2 a B2 musíte použít formát „Vlastní“ s typem „h“. Hodnota v buňce B2 také nesmí být menší než hodnota v buňce A2 a rozdíl musí být menší než 24 hodin, aby nedošlo k záporné hodnotě. Funkce TEXT vrátí textovou hodnotu.
|=TEXT(B2-A2,”h:mm”)
|Minuty a hodiny mezi hodnotami času v buňkách A2 a B2. Upozornění: Na buňky A2 a B2 musíte použít formát „Vlastní“ s typem „h:mm“. Hodnota v buňce B2 také nesmí být menší než hodnota v buňce A2 a rozdíl musí být menší než 24 hodin.
|=TEXT(B2-A2,”h:mm:ss”)
|Hodiny, minuty a sekundy mezi hodnotami času v buňkách A2 a B2. Upozornění: Na buňky A2 a B2 musíte použít formát „Vlastní“ s typem „h:mm:ss“. Hodnota v buňce B2 nesmí být menší než hodnota v buňce A2 a rozdíl musí být menší než 24 hodin.
|=INT((B2-A2)*24)
|Počet celých hodin mezi hodnotami času v buňkách A2 a B2 (24 hodin v jednom dni). Upozornění: Pokud je rozdíl 24+ hodin, musíte na buňky A2 a B2 použít formát „Vlastní“ s typem „m/d/yyyy h:mm AM/PM“. A na buňku obsahující vzorec pro výpočet časového rozdílu musíte použít formát „Číslo“.
|=(B2-A2)*1440
|Minuty mezi hodnotami času v buňkách A2 a B2 (1440 minut v jednom dni). Upozornění: Pokud je rozdíl 24+ hodin, musíte na buňky A2 a B2 použít formát „Vlastní“ s typem „m/d/yyyy h:mm AM/PM“. A na buňku obsahující vzorec pro výpočet časového rozdílu musíte použít formát „Číslo“.
|=(B2-A2)*86400
|Sekundy mezi hodnotami času v buňkách A2 a B2 (86400 je počet sekund v dni). Upozornění: Pokud je rozdíl 24+ hodin, musíte na buňky A2 a B2 použít formát „Vlastní“ s typem „m/d/yyyy h:mm AM/PM“. A na buňku obsahující vzorec pro výpočet časového rozdílu musíte použít formát „Číslo“.
|=HOUR(B2-A2)
|Hodiny mezi hodnotami času v buňkách A2 a B2. Upozornění: Hodnota v buňce B2 nesmí být menší než hodnota v buňce A2 a rozdíl musí být menší než 24 hodin. Funkce HOUR také vrací číselnou hodnotu.
|=MINUTE(B2-A2)
|Minuty mezi hodnotami času v buňkách A2 a B2. Upozornění: Hodnota v buňce B2 nesmí být menší než hodnota v buňce A2 a rozdíl musí být menší než 60 minut. Funkce MINUTE také vrací číselnou hodnotu.
|=SECOND(B2-A2)
|Sekundy mezi hodnotami času v buňkách A2 a B2. Upozornění: Hodnota v buňce B2 nesmí být menší než hodnota v buňce A2 a rozdíl musí být menší než 60 sekund. Funkce SECOND také vrací číselnou hodnotu.
|=NOW()-A2
|Čas, který uplynul mezi datem a časem v buňce A2 a aktuálním datem a časem. Upozornění: Pokud uplynulý čas přesahuje 24 hodin, musíte na buňku obsahující vzorec pro výpočet časového rozdílu použít formát „Vlastní“ s typem „d „dny“ h:mm:ss“. Excel také neaktualizuje uplynulý čas v reálném čase. Chcete-li to provést, musíte stisknout klávesy Shift+F9.
|=TIME(HOUR(NOW()),MINUTE(NOW()),SECOND(NOW()))-A2
|Čas, který uplynul mezi hodnotou v buňce A2 a aktuálním datem a časem. Upozornění: Excel neaktualizuje uplynulý čas v reálném čase. Chcete-li to provést, musíte stisknout klávesy Shift+F9.
|=INT(B2-A2)&” dní, “&HOUR(B2-A2)&” hodin, “&MINUTE(B2-A2)&” minut a “&SECOND(B2-A2)&” sekund”
|Čas, který uplynul mezi datem a časem nebo časovými hodnotami v buňkách A2 a B2, vyjádřený ve formátu „dd dní, hh hodin, mm minut a ss sekund“. Upozornění: Tento vzorec vrací textovou hodnotu. Pokud potřebujete, aby výsledek byl hodnotou, použijte vzorec =B2-A2 a použijte formát „Vlastní“ s typem „d „dny“, h „hodiny“, m „minuty“ a „s „sekundy““ na buňku obsahující vzorec pro výpočet časového rozdílu.
|=IF(INT(B2-A2)>0,INT(B2-A2)&” dní,”,””)&IF(HOUR(B2-A2)>0,HOUR(B2-A2)&” hours,”,””)&IF(MINUTE(B2-A2)>0,MINUTE(B2-A2)&” minutes, and “,””)&IF(SECOND(B2-A2)>0,SECOND(B2-A2)&” seconds”,””)
|Čas, který uplynul mezi datem a časem nebo hodnotami v buňkách A2 a B2, vyjádřený ve formátu „dd dní, hh hodin, mm minut a ss sekund“ se skrytými nulovými hodnotami. Upozornění: Tento vzorec vrací textovou hodnotu. Pokud potřebujete, aby výsledek byl hodnotou, použijte vzorec =B2-A2 a na buňku obsahující vzorec pro výpočet časového rozdílu použijte formát „Vlastní“ s typem „d „dny“, h „hodiny“, m „minuty“ a „s „sekundy““.
|=A2+TIME(1,0,0)
|Hodnota v buňce A2 plus jedna hodina. Upozornění: Tento vzorec umožňuje k hodnotě přidat pouze méně než 24 hodin.
|=A2+(30/24)
|Hodnota v buňce A2 plus 30 hodin (24 hodin v jednom dni). Upozornění: Tento vzorec umožňuje přidat k hodnotě libovolný počet hodin.
|=A2-TIME(1,0,0)
|Časová hodnota v buňce A2 minus jedna hodina. Upozornění: Tento vzorec umožňuje odečíst od hodnoty pouze méně než 24 hodin.
|=A2-(30/24)
|Časová hodnota v buňce A2 minus 30 hodin. Upozornění: Tento vzorec umožňuje odečíst libovolný počet hodin od hodnoty.
|=A2+TIME(0,1,0)
|Časová hodnota v buňce A2 plus jedna minuta. Upozornění: Tento vzorec umožňuje k hodnotě přidat pouze méně než 60 minut.
|=A2+(100/1440)
|Časová hodnota v buňce A2 plus 100 minut (1440 minut v jednom dni). Upozornění: Tento vzorec umožňuje přidat k hodnotě libovolný počet minut.
|=A2-TIME(0,1,0)
|Časová hodnota v buňce A2 minus jedna minuta. Upozornění: Tento vzorec umožňuje odečíst od hodnoty pouze méně než 60 minut.
|=A2-(100/1440)
|Časová hodnota v buňce A2 minus 100 minut. Upozornění: Tento vzorec umožňuje odečíst libovolný počet minut od hodnoty.
|=A2+TIME(0,0,1)
|Časová hodnota v buňce A2 plus jedna sekunda. Upozornění: Tento vzorec umožňuje k hodnotě přidat pouze méně než 60 sekund.
|=A2+(100/86400)
|Časová hodnota v buňce A2 plus 100 sekund (86 400 sekund v jednom dni). Upozornění: Tento vzorec umožňuje přidat k hodnotě libovolný počet sekund.
|=A2-TIME(0,0,1)
|Časová hodnota v buňce A2 minus jedna sekunda. Upozornění: Tento vzorec umožňuje odečíst od hodnoty pouze méně než 60 sekund.
|=A2-(100/86400)
|Časová hodnota v buňce A2 minus 100 sekund. Upozornění: Tento vzorec umožňuje odečíst libovolný počet sekund od hodnoty.
|=A2+B2=SUM(A2:B2)
|Celkový počet hodin, hodin a minut nebo hodin, minut a sekund v hodnotách z buněk A2 a B2, v závislosti na formátu, který jste na tyto buňky použili. Upozornění: Pokud je celkový součet vyšší než 24 hodin, musíte na buňku obsahující vzorec SUM použít formát „Vlastní“ s typem „[h]:mm;@“.
Jednodušší alternativa k výpočtu času v aplikaci Excel
Ačkoli vzorce v tomto článku fungují, existuje lepší způsob výpočtu času než Excel – ClickUp!
Tabulky jsou samozřejmě skvělé pro správu dat, ale co vaše každodenní úkoly? A jak komunikujete se svým týmem, abyste tyto časy zobrazili jednoduchým a jasným způsobem?
Tabulkový pohled ClickUp snadno sleduje všechny vaše úkoly, včetně přidělených osob, stavu a termínů splnění. Navíc vám tabulkový pohled umožňuje rychle zkontrolovat průběh každého úkolu projektu.
Pomocí funkcí ClickUp pro datum a čas můžete snadno provádět výpočty odpracovaného času.
Ale to není vše – tabulku můžete zkopírovat a vložit do jiného softwaru, připnout konkrétní sloupce, automaticky změnit velikost sloupců a dokonce sdílet tabulky prostřednictvím jedinečného odkazu.
Díky jednoduchému rozhraní můžete snadno přetahovat řádky a sloupce a rychle měnit zobrazení.
ClickUp je komplexní software pro správu času a odhadování časových nároků, který podporuje pole pro data a časy, takže se konečně můžete rozloučit s Excelem pro potřeby správy projektů.
Pokud nechcete začínat od nuly, vyzkoušejte šablonu pro analýzu času od ClickUp! Tato šablona vám umožní sledovat časové osy projektů, sledovat časy jednotlivých úkolů a analyzovat čas strávený na každém úkolu nebo projektu pro komplexní přehled. Poskytuje jasný a komplexní přehled o využití času, pomáhá zvyšovat produktivitu a zajišťuje efektivní alokaci zdrojů. Rozlučte se se složitými vzorci v Excelu a začněte optimalizovat časové řízení svého týmu s ClickUp!
Chcete si ponechat své tabulky v Excelu nebo Google Sheets, ale zároveň mít možnost pracovat s daty rychleji? Vyzkoušejte šablonu tabulky od ClickUp. Pomůže vám:
- Uspořádejte tabulky do jednoho centralizovaného systému
- Sledujte změny v čase a spolupracujte s kolegy z týmu.
- Snadný přístup k vašim datům a jejich aktualizace odkudkoli na světě
- Integrujte data s dalšími nástroji ClickUp, jako jsou Chat a Docs.
Nevěříte nám? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a chaos v tabulkách bude minulostí!