10 nejlepších alternativ a konkurentů Teamwork v roce 2025

Od svého spuštění v roce 2007 se Teamwork stal oblíbenou aplikací pro týmovou spolupráci a řízení projektů. To však neznamená, že je ideálním řešením pro každý tým. Mnoho týmů hledá alternativy k Teamwork, které lépe vyhovují jejich potřebám a preferencím.
Naštěstí máte k dispozici mnoho alternativ Teamwork, které vám pomohou sledovat celkový výkon týmu.
Pojďme se podívat na některé další nástroje pro správu projektů a prozkoumat jejich funkce, výhody, nevýhody, ceny a uživatelská hodnocení. Prozkoumáním těchto alternativ a možností Teamwork získáte cenné informace o celkovém výkonu softwaru a budete moci učinit informované rozhodnutí o nejvhodnější platformě pro váš tým.
Co byste měli hledat v alternativách Teamwork?
Při zvažování alternativ k Teamwork je důležité zaměřit se na klíčové funkce, které odpovídají potřebám vašeho týmu. Hledejte řešení, která nabízejí robustní funkce pro správu projektů, intuitivní přiřazování a sledování úkolů a plynulou spolupráci.
Pojďme si projít některé funkce, kterým byste při hodnocení alternativ Teamwork měli věnovat zvláštní pozornost.
- Robustní funkce pro vytváření reportů: Hledejte nástroj, který vytváří reporty o postupu projektu, upozorňuje vás na dokončení úkolů, poskytuje vám přehled o produktivitě týmu a sleduje čas.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Chcete, aby vaše ovládací panely byly přehledné a intuitivní. Po kliknutí na záložku by se stránky měly načítat rychle. Čím složitější a datově náročnější je váš projekt, tím více
- Výkonné funkce pro správu úkolů: Potřebujete kompletní přehled o stavu projektu, přidělených úkolech, prioritách projektu a rizicích.
10 nejlepších alternativ Teamwork, o kterých byste měli vědět
Níže si povíme, jak by každá z těchto 10 alternativ Teamwork mohla lépe vyhovovat vašim potřebám.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která je speciálně navržena tak, aby byla univerzální. Vyhovuje potřebám správy projektů jakéhokoli typu týmu – od softwarových společností s multifunkčními týmy až po agentury, které potřebují spravovat a spolupracovat s klienty.
Pokud chce váš tým pracovat rychleji a být produktivnější, ClickUp nabízí řadu výkonných funkcí, které vašemu týmu pomohou efektivněji spravovat čas a pracovní zátěž.
Nejlepší funkce ClickUp
- Díky neuvěřitelně přizpůsobitelným dashboardům může váš tým lépe vizualizovat svou každodenní práci, vytvářet úkoly a sledovat alokaci zdrojů.
- Stanovte a sledujte cíle pomocí organizace OKR a milníků, které vám umožní sledovat pokrok týmu pomocí reportů v reálném čase.
- Prohlédněte si stovky hotových šablon pro správu úkolů a další použití. Poté je snadno přizpůsobte svým potřebám a automatizujte pracovní postupy.
- Automatické a ruční sledování času prostřednictvím aplikací pro stolní počítače, mobilní zařízení a prohlížeče. Vytvářejte odhady, abyste nastavili očekávání pro svůj tým, a získejte přístup k podrobným zprávám, abyste mohli snadno měřit pokrok týmu.
- Integrace s více než 1 000 oblíbenými obchodními nástroji pro zefektivnění každé fáze vaší práce
Omezení ClickUp
- Pokud jste nikdy nepoužívali tak robustní software pro správu projektů, může vašemu týmu chvíli trvat, než si na ClickUp zvykne a pochopí, jak fungují všechny jeho pokročilé funkce.
- Uživatelé bezplatného tarifu mají k dispozici pouze 100 MB úložného prostoru, ale tarif za 5 $ měsíčně toto omezení ruší.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. ProofHub
Jednou z lepších alternativ Teamwork je ProofHub. Tento nástroj pro správu projektů vám pomůže udržet vše na jednom místě. Obsahuje tabule úkolů pro organizaci práce, diskusní vlákna pro týmové chaty a integrovaný kalendář pro sledování termínů. Je uživatelsky přívětivý, robustní a nezruinuje vaši peněženku – je to skvělá volba pro týmy, které chtějí zefektivnit svůj pracovní postup, sledovat průběh projektu, získat přístup k Ganttovým diagramům a dokončit složité projekty.
Nejlepší funkce ProofHub
- Pro týmy, které je používají k realizaci projektů, jsou k dispozici Ganttovy diagramy a Kanban tabule.
- Sledování času, fakturace a další finanční funkce v tomto řešení pro správu projektů
- Integrace s nejpopulárnějšími aplikacemi pro ukládání dat v cloudu
- Dobrá mobilní aplikace pro projektové manažery
- Integrované nástroje pro spolupráci a diskuzi pro týmovou komunikaci
Omezení ProofHub
- Omezená integrace s oblíbenými obchodními aplikacemi a softwarem
- Školicí moduly jsou sporadické a při realizaci projektů mohou být matoucí.
Ceny ProofHub
- Essential: 45 $/měsíc na uživatele
- Ultimate Control: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,5/5 (80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (83 recenzí)
3. Freedcamp
Freedcamp je spolehlivá, ale poměrně základní alternativa k Teamwork pro projektové řízení bez zbytečných komplikací. Obsahuje základní funkce, které projektoví manažeři potřebují, jako je správa úkolů, sledování času a zobrazení kalendáře, aniž by byla příliš složitá. Díky tomu je správa vaší práce velmi snadná.
A to nejlepší? Základní funkce jsou zdarma.
Nejlepší funkce Freedcamp
- Seznamy úkolů pomáhají týmům přiřazovat úkoly a sledovat pokrok/stav projektu a snadno sdílet zdroje, jako jsou dokumenty a grafika, mezi úkoly.
- Díky týmovým kalendářům dostupným na ovládacím panelu mohou týmy snadno zobrazit všechny úkoly a priority, které jim byly přiděleny, a zjednodušit tak plánování.
- K dispozici jsou možnosti správy času, které umožňují zjistit, kolik času bylo stráveno na každém úkolu, a v případě potřeby vytvořit faktury.
Omezení Freedcamp
- Základní funkce projektového panelu ztěžují vyhledávání základních funkcí, jako jsou diskuse a reporty, aniž byste museli provádět vyhledávání.
- Ve srovnání s ostatními nástroji pro správu projektů v tomto seznamu je k dispozici velmi málo nativních integrací.
Ceny Freedcamp
- Zdarma: Neomezený počet projektů a úkolů
- Minimalistický: 1,49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 7,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 16,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freedcamp
- G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 460 recenzí)
4. Microsoft Teams
Microsoft Teams není jen chatovací nástroj. Jedná se o komplexní nástroj pro správu pracovního prostoru a projektů, který se snadno integruje s celou sadou Microsoft Office. Teams nabízí videokonference, sdílení souborů a přizpůsobitelné prostory pro spolupráci, díky nimž se práce na dálku zdá o něco méně vzdálená.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Snadná integrace s dalšími aplikacemi Microsoft, jako jsou Word, Excel a PowerPoint
- Spolupráce na dokumentech v reálném čase
- Videokonference a sdílení obrazovky pro lepší spolupráci v týmu
Omezení Microsoft Teams
- Cenové plány mohou být pro větší týmy drahé.
- Nekompatibilita, pokud váš tým nepoužívá výhradně produkty a nástroje Microsoftu
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma: Základní funkce s omezeními
- Microsoft 365 Business Essentials: 4 $ za uživatele a měsíc
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $ za uživatele a měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 13 080 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
5. Slack
Slack je jednou z nejpopulárnějších obchodních aplikací pro komunikaci a chatování členů týmu. A je také jednou z nejlepších alternativ Teamwork, pokud jde o jeho nativní chatovací funkce.
Představte si to: snadno ovladatelná platforma, kde je veškerá vaše komunikace roztříděna do kanálů. Se Slackem se můžete rozloučit s chaosem e-mailů a přivítat organizovanou a efektivní komunikaci.
Aplikace však nenabízí mnoho nativních funkcí, které přímo souvisejí s řízením projektů, plánováním projektů a správou zdrojů.
Nejlepší funkce Slacku
- Přímé zasílání zpráv a videohovory pro komunikaci v týmu
- Možnosti sdílení souborů
- Vynikající funkce zabezpečení a ochrany soukromí
- Slack se integruje s mnoha oblíbenými aplikacemi třetích stran.
Omezení Slacku
- Příležitostné problémy s výkonem během špičky
- Vzhledem k množství dostupných komunikačních možností a neustálým oznámením může být velmi snadné se nechat rozptýlit.
- K sledování úkolů a dalších aspektů projektového řízení, které nesouvisí s komunikací a spoluprací, lze použít jen málo nativních funkcí.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Výhody: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 31 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
6. Taskworld
Taskworld je jedno z řešení pro správu projektů, které se zaměřuje na spolupráci mezi členy týmu a správu úkolů. Pomocí Taskworld můžete vytvářet vizuální časové osy projektů, přidělovat úkoly a chatovat se svým týmem – vše na jednom místě.
Nejlepší funkce Taskworld
- Správa úkolů je snadná a umožňuje týmům sledovat průběh projektů pomocí praktických kontrolních seznamů pro sledování postupu úkolů.
- Uživatelské rozhraní je přehledné a jeho ovládání nezabere mnoho času.
Omezení Taskworld
- Potřebuje více možností integrace externích aplikací =
- Obtížný import dat z jiných platforem a nástrojů do Taskworld
Ceny Taskworld
- Zdarma: Základní funkce s omezeními
- Premium: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Taskworld
- G2: 4,4/5 (80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (220 recenzí)
7. Celoxis
Celoxis je software pro řízení projektů, který je ideální pro ty, kteří dbají na detaily. Nabízí řadu funkcí za cenu, která je dostupná pro většinu týmů. I když možná nemá špičkové funkce a mnoho integračních možností, je velmi přizpůsobitelný.
S Celoxis můžete snadno sledovat úkoly, spravovat zdroje a generovat podrobné zprávy. Je to ideální nástroj pro firmy, které kladou důraz na rozhodování založené na datech.
Nejlepší funkce Celoxis
- Velmi přizpůsobitelné pracovní postupy a funkce pro správu projektů
- Flexibilní možnosti přizpůsobení pro vytvoření dashboardu, který vám bude nejlépe vyhovovat
- Mnoho dostupných šablon projektů s přednastavenými KPI
Omezení Celoxis
- Uživatelské rozhraní mobilní aplikace je obtížné používat.
- Na rozdíl od jiných alternativ Teamwork nejsou k dispozici žádné funkce pro fakturaci a vystavování faktur.
Ceny Celoxis
- Cloud: 25 $/měsíc na uživatele
- On-Premise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Celoxis
- G2: 4,4/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (290 recenzí)
8. Workzone
Workzone představuje intuitivní a uživatelsky přívětivou platformu, která nabízí vyváženou sadu funkcí pro efektivní správu pracovního zatížení. Workzone nabízí správu úkolů, šablony projektů a sledování času. Odlišuje se však personalizovanými individuálními seznamy úkolů a srozumitelnými zprávami o pracovním zatížení pro správu projektů napříč celou organizací.
Tato platforma je ideální pro týmy, které hledají nástroj kombinující jednoduchost s funkčností, díky němuž je řízení projektů hračkou a ne povinností. Ceny jsou však poněkud vysoké, zejména pro malé týmy.
Nejlepší funkce Workzone
- Vynikající dashboard, který poskytuje ucelený přehled o všech týmech, projektech a dokonce i klientech.
- Pohodlné seznamy úkolů a automatické e-mailové připomenutí vám pomohou stanovit priority úkolů.
- Spolehlivé nástroje pro správu souborů
- Vynikající zákaznický servis
Omezení Workzone
- Kromě bezplatné zkušební verze není k dispozici žádná bezplatná verze.
- Zastaralé rozhraní, které není příliš intuitivní, zejména pro přiřazování úkolů a nastavování priorit.
- Platforma zasílá mnoho zbytečných e-mailů s aktualizacemi projektů.
Ceny Workzone
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 34 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 42 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Workzone
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
9. Clarizen
Clarizen (nyní Planview AdaptiveWork) je řešení pro správu projektů s bohatými funkcemi a podporou spolupráce, které bylo vytvořeno speciálně pro podnikové organizace.
Tato robustní platforma vám umožňuje spravovat projekty, automatizovat pracovní postupy a efektivně spolupracovat – vše pod jednou střechou. Nabízí rozsáhlou sadu funkcí, včetně správy úkolů, plánování zdrojů a sledování času. Ale třešničkou na dortu je bohaté portfolio a možnosti správy projektů, které poskytují komplexní přehled o vašich operacích.
Clarizen je ideální pro ty, kteří touží po pokročilých, přizpůsobitelných řešeních, která se mohou přizpůsobovat rostoucím potřebám jejich podnikání.
Nejlepší funkce Clarizen
- Velmi přizpůsobitelné řídicí panely a možnosti automatizace pracovních postupů
- Dobré funkce pro sociální interakci a spolupráci
- Vynikající integrace s mnoha oblíbenými obchodními nástroji a dodavateli
- Moderní a elegantní rozhraní
Omezení Clarizen
- Nedostatek nástrojů pro vytváření reportů
- Omezení úložiště pro nižší cenové úrovně
Ceny Clarizen
- Kontaktujte nás pro podrobnosti o cenách
Hodnocení a recenze Clarizen
- G2: 3,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (10+ recenzí)
10. Podio
Vítejte ve svém osobním hřišti v oblasti řízení práce. Podio vyniká svým přizpůsobitelným přístupem a nabízí platformu, na které si můžete vytvořit vlastní pracovní postupy.
Vyberte si moduly, které potřebujete, integrujte své oblíbené aplikace a dokonce si přizpůsobte vlastní ovládací panely. Ale tím to nekončí. Funkce Podio pro spolupráci, jako jsou integrované chatovací a video funkce, udržují váš tým v kontaktu a podporují transparentní pracovní prostředí.
Podio vám dává svobodu pracovat tak, jak chcete, a je tak ideální pro firmy, které touží po flexibilitě a kontrole nad svými pracovními procesy.
Nejlepší funkce Podio
- Velmi přizpůsobitelné a intuitivní projektové panely, které usnadňují vytváření úkolů a automatizaci opakujících se úkolů.
- Dobře navržená rozhraní
Omezení Podio
- Nedostatek nových funkcí, které by byly pravidelně vyvíjeny
- Žádná podpora, pokud nejste podnikovým zákazníkem
- Často dochází k výpadkům
- Data jsou rozdělena do různých aplikací a nelze je používat na celé platformě.
- Není kompatibilní s mobilními zařízeními
Ceny Podio
- Zdarma
- Plus: 14 $/měsíc na uživatele
- Premium: 24 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Podio
- G2: 4,2/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
Najděte nejlepší alternativu Teamwork pro váš tým
Pokud právě používáte Teamwork a vašim členům týmu nevyhovuje, máme pro vás dobrou zprávu: při hledání nejlepšího nástroje pro správu projektů máte na výběr z mnoha možností. Až začnete všechny dostupné nástroje hodnotit, věnujte jim dostatek času a každou platformu důkladně prozkoumejte, abyste našli nejlepší alternativu k Teamwork.
Už jsme vám nabídli několik možností, které můžete zvážit, ale pokud chcete proces urychlit, začněte s ClickUp. Zaregistrujte se ještě dnes k bezplatné zkušební verzi a zjistěte, proč mnozí považují ClickUp za nejlepší software pro správu úkolů a řešení pro správu práce, které zlepšuje výkonnost týmu.