10 nejlepších alternativ Scoro pro správu projektů a úkolů [vybraných odborníky]

Zahájení nového projektu je stejně děsivé jako vzrušující. Bude to úspěch, nebo další varovný příklad? 👀
Pravdou je, že vaše rozhodnutí hrají klíčovou roli při určování budoucnosti vašeho projektu a volba kvalitního softwaru pro správu projektů je krokem správným směrem. Mezi používáním takového softwaru a výkonností projektu existuje pozitivní korelace – ve skutečnosti bylo 77 % všech vysoce výkonných projektů spravováno pomocí těchto specializovaných nástrojů!
Komplexní platforma, jako je Scoro, usnadňuje efektivní správu projektů a úkolů, poskytuje praktické informace a v konečném důsledku přispívá k lepším obchodním výsledkům. Existuje však mnoho dalších nástrojů pro správu projektů, které nabízejí podobné funkce.
Pokud jste vyzkoušeli Scoro, ale úplně vám nevyhovovalo, nevracejte se zatím k zastaralým tabulkám a e-mailům. Prohlédněte si náš seznam 10 schopných alternativ k Scoro, doplněný o podrobnou analýzu jejich klíčových funkcí, omezení a cen, a vyberte si tu, která nejlépe vyhovuje cílům vašeho projektu! ✌️
Co je Scoro?
Scoro integruje různé funkce do jedné jednotné platformy, která vám umožňuje:
- Správa projektů
- Sledujte finance
- Udržujte vztahy se zákazníky
Díky shromažďování všech informací souvisejících s projekty na jednom místě, od nabídek pro klienty až po fakturaci, Scoro podporuje lepší spolupráci mezi týmy prodeje, dodávek a financí.
Navíc přizpůsobitelné panely Scoro vám poskytují přehled o stavu projektů, termínech a dalších klíčových metrikách v tomto softwarovém řešení pro správu projektů v reálném čase. Funkce Ganttova diagramu vám umožňuje vizualizovat časové osy projektů, což vám pomáhá stanovit priority úkolů na základě termínů.
Pokud jde o finance, Scoro ukládá, analyzuje a předpovídá finanční ukazatele. To umožňuje firmám optimalizovat alokaci zdrojů a proaktivně spravovat cash flow. 💸
Funkce CRM Scoro vám umožňují sledovat interakce, prodejní kanály a historii každého zákazníka, což vám poskytuje 360stupňový přehled o vašich vztazích s klienty. Tato platforma má pokročilé funkce, což se odráží v poněkud vyšší ceně. Pokud všechny její funkce opravdu nepotřebujete, může se vyplatit prozkoumat alternativy Scoro.
Co byste měli zvážit před výběrem alternativy k Scoro?
Po důkladném zhodnocení potřeb vaší firmy použijte tyto pokyny, které vám pomohou vybrat alternativu Scoro, která vám bude vyhovovat:
- Základní funkce: Ujistěte se, že platforma nabízí základní funkce, které potřebujete, ať už se jedná o správu projektů, funkce CRM nebo něco jiného.
- Přizpůsobení: Hledejte systém, který lze přizpůsobit vašim konkrétním obchodním procesům.
- Týmová spolupráce: Platforma by měla usnadňovat komunikaci a spolupráci mezi členy týmu, ideálně v reálném čase.
- Přehledné metriky: Dobrý systém by měl nabízet praktické informace prostřednictvím bohatých dashboardů nebo reportů.
- Škálovatelnost: Vyberte si platformu, která se dokáže přizpůsobit růstu vaší firmy, ať už jde o přidávání nových funkcí nebo schopnost zpracovávat větší objem dat a uživatelů.
- Kompatibilita s produkty třetích stran: Zkontrolujte, zda se platforma dá hladce integrovat s ostatními nástroji, které vaše firma momentálně používá, jako jsou marketingové nebo komunikační nástroje.
- Zákaznický servis: Ujistěte se, že je k dispozici dostatečná podpora, ať už prostřednictvím centra nápovědy, chatové podpory nebo přímých zákaznických linek.
- Recenze: Podívejte se na recenze a hodnocení produktu od uživatelů, abyste získali představu o spokojenosti zákazníků a případných běžných problémech.
Spravujte projekty efektivněji: 10 nejlepších alternativ Scoro, které stojí za prozkoumání
Ačkoli Scoro nabízí širokou škálu funkcí a zefektivňuje mnoho obchodních operací, nemusí být nutně konečným řešením pro každou organizaci. Ať už hledáte specializovanější funkce, cenově dostupné možnosti nebo možná jinou uživatelskou zkušenost, následující seznam 10 nejlepších alternativ Scoro má pro každého něco!
1. ClickUp
ClickUp je díky svému komplexnímu řešení pro správu projektů jednou z nejuniverzálnějších alternativ Scoro, které můžete najít. Tento software je dokonce produktem číslo 1 v oblasti správy projektů pro rok 2023 podle G2! 🌞
S tímto výkonným nástrojem pro správu projektů můžete detailně řídit každý aspekt svého projektového portfolia, ať už jde o organizaci pracovních postupů, sledování termínů nebo přidělování zdrojů.
Vizualizujte a plánujte svůj pracovní postup pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, jako jsou seznamy, Ganttovy diagramy, kalendáře nebo tabule. Dashboardy ClickUp shromažďují důležité ukazatele projektu, jako je pokrok týmu, stav úkolů a sledování času.
Základem každého efektivního týmu je vynikající správa úkolů, a funkce ClickUp Tasks to umožňuje s naprostou lehkostí. Od rozdělení složitých úkolů na dílčí úkoly až po jejich prioritizaci podle naléhavosti – ClickUp zajistí, že nic neunikne vaší pozornosti.
Ušetřete každý týden hodiny času pomocí automatizací a opakujících se úkolů ClickUp, které vás zbaví zbytečné práce. Potřebujete více prostoru? Šablona pro správu úkolů ClickUp pomáhá mezifunkčním týmům plnit úkoly v krátkých termínech tím, že poskytuje efektivní rámec pro plánování a sledování denních úkolů.
V aplikaci ClickUp Docs s podporou umělé inteligence máte k dispozici jednotný prostor pro veškerou projektovou dokumentaci. Spolupracujte na projektových zadáních a harmonogramech dodávek v reálném čase a propojujte důležité dokumenty s pracovními postupy, čímž zajistíte hladký průběh úkolů.
ClickUp AI revolucionalizuje správu dokumentů tím, že vylepšuje vaše psaní, shrňuje dokumenty a generuje standardní položky, jako jsou poznámky z jednání a e-maily. Není to ten nejlepší pracovní asistent? 🤖
Jednou z největších výhod ClickUp je jeho rozsáhlá integrace. Platforma se může zdarma propojit s více než 1 000 nástroji, což z ní činí skvělou volbu pro firmy v konkrétních softwarových ekosystémech.
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení projektů
- Snadno použitelné panely s klíčovými ukazateli projektu
- ClickUp Docs s podporou AI pro správu obsahu
- Správa úkolů s podúkoly, barevným kódováním a funkcemi pro stanovení priorit
- Automatizace a opakující se úkoly pro snížení manuální práce
- Podpora agilního pracovního postupu
- Spolupráce na projektech v reálném čase
- Integrace s více než 1 000 nástroji
- Více než 1 000 šablon pro správu projektů
- Nativní sledování času
- K dispozici jako webová, desktopová a mobilní aplikace.
- Zákaznická podpora 24/7 a rozsáhlé centrum nápovědy
Omezení ClickUp
- Nastavení může být pro začátečníky náročné (ale podrobné návody od týmu ClickUp to usnadňují).
- Mobilní aplikace by mohly mít více funkcí
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Asana
Asana nabízí kombinaci flexibility a funkčnosti, která je ideální pro týmy jakékoli velikosti, včetně mezifunkčních týmů. Projekty lze snadno rozdělit na přehledné části, díky čemuž je velmi jednoduché zjistit, kdo co dělá a do kdy.
Asana se odlišuje zejména svými vizuálními funkcemi, které vám pomohou pochopit váš projekt na první pohled. Pomocí časových os můžete sledovat průběh projektu a pomocí Ganttových diagramů získat podrobnější přehled o harmonogramech a vzájemných závislostech mezi úkoly.
Asana také nabízí řadu softwarových integrací. Již používáte Slack, Google Drive nebo Microsoft Teams? Tyto platformy můžete hladce integrovat a zajistit tak plynulý pracovní postup.
Nejlepší funkce Asany
- Vizuální časové osy pro sledování projektů
- Funkce závislosti pro správu vztahů mezi úkoly
- Podúkoly pro rozdělení složitých pracovních postupů
- Přizpůsobitelné šablony
- Více než 100 integrací
Omezení Asany
- Správa dokumentů by mohla být vylepšena
- Noví uživatelé procházejí fází učení
Ceny Asany*
- Základní: Navždy zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
3. Rodeo Drive
Rodeo Drive má mnoho standardních funkcí, které byste od platformy pro správu projektů očekávali. Pomáhá vám sledovat čas strávený na úkolech a ukazuje vám, jak si váš projekt vede z hlediska rozpočtu. Také vám a vašemu týmu umožňuje snadno spravovat stavy úkolů pomocí praktické funkce drag-and-drop.
Rodeo Drive je výjimečné díky přizpůsobené podpoře fakturace pro každý projekt a klienta. Můžete nastavit fakturaci po jednotlivých fázích a nastínit peněžní toky. Navíc vám tento nástroj umožňuje sledovat speciální sazby a platební podmínky pro různé klienty!
Nejlepší funkce Rodeo Drive
- Porovnání rozpočtovaných aktivit a skutečných výdajů v reálném čase
- Plánování úkolů pomocí drag-and-drop v časové ose
- Přizpůsobitelné faktury a fakturace podle fází
- Integrovaná správa kontaktů s klienty a dodavateli
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů, správa pracovní zátěže
Omezení Rodeo Drive
- Využití funkce plánování kapacity může být náročné.
- Jelikož se jedná o relativně nový produkt, některé chyby jsou stále přítomny.
Ceny Rodeo Drive
- Zdarma
- Achiever: 14,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Rodeo Drive
- G2: 4,3/5 (méně než 10 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (méně než 10 recenzí)
4. Monday. com
Potřebujete něco více orientovaného na klienta? Monday.com usnadňuje spolupráci s klienty díky kontrolovanému přístupu hostů k projektům. Může se také pochlubit funkcemi pro správu vztahů se zákazníky (CRM) a obsahový marketing. Díky této komplexní kombinaci funkcí patří mezi nejkompletnější alternativy Scoro na našem seznamu!
Spravujte své pipeline pomocí funkcí pro správu potenciálních zákazníků a kontaktů a sledování obchodů a využijte specializované šablony pro prodejní a CRM pracovní postupy.
Platforma disponuje Kanbanovou tabulkou pro vizuální znázornění stavu projektu, stejně jako integrovanými nástroji pro fakturaci a účtování.
Nabízí přehledné vizuální časové osy a Ganttovy diagramy, které vám pomohou snadno pochopit průběh projektu, sledování milníků pro dodržení harmonogramu projektů a sledování výdajů pro dodržení rozpočtu.
Nejlepší funkce Monday.com
- Kontrolovaný přístup hostů a klientů
- Integrované funkce CRM
- Uživatelsky přívětivé vizuální řízení projektů
- Integrované nástroje pro fakturaci a vystavování faktur
- Přizpůsobitelné šablony pro různá odvětví
Omezení Monday.com
- Rozhraní není zcela intuitivní.
- Omezené vyhledávací možnosti ve srovnání s jiným softwarem pro správu projektů
Ceny Monday.com*
- Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte prodejní oddělení
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
5. Wrike
Wrike využívá umělou inteligenci a strojové učení k zefektivnění pracovních procesů. Díky sadě Work Intelligence založené na umělé inteligenci můžete předvídat a řídit rizika projektů, automatizovat vytváření úkolů a zlepšit spolupráci mezi členy týmu.
Platforma navíc poskytuje dynamické, interaktivní Ganttovy diagramy, které jsou užitečné pro plánování a úpravy časových os projektů. Můžete dokonce chatovat s členy týmu a sdílet dokumenty přímo v zobrazení Ganttova diagramu.
Wrike se může pochlubit působivou nabídkou více než 400 integrací s aplikacemi pro zvýšení produktivity. Pro uživatele prémiového tarifu Pinnacle jsou k dispozici také specializované funkce, jako je sledování rozpočtu, fakturace a vystavování faktur. 🧾
Nejlepší funkce Wrike
- Sada Work Intelligence s umělou inteligencí a strojovým učením
- Interaktivní Ganttovy diagramy pro plánování projektů
- Funkce sledování rozpočtu, fakturace a vystavování faktur
- Více než 400 integrací
Omezení Wrike
- Chybí funkce chatu
- Omezené možnosti reportingu
Ceny Wrike*
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte prodejní oddělení
- Pinnacle: Kontaktujte prodejní oddělení
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
6. Infinity
Infinity je všestranný nástroj s bohatými funkcemi, který vám umožní organizovat práci přesně podle vašich představ. Vyberte si z různých zobrazení, jako jsou sloupce, tabulky a kalendáře, pro zobrazení svých úkolů a projektů.
Abychom vám pomohli rychle začít, Infinity nabízí více než 50 přizpůsobitelných šablon přizpůsobených různým pracovním scénářům.
Infinity patří mezi první uživatele umělé inteligence. S Infinity AI získáte doporučení založená na umělé inteligenci, která vám pomohou generovat kreativní nápady, zlepšit rozhodování a zvýšit produktivitu.
Pokud má váš tým potíže se shromažďováním interních nebo externích informací, začněte sbírat data pomocí přizpůsobených formulářů Infinity. Umožní vám shromažďovat zpětnou vazbu a připojovat také podpůrné dokumenty. 📝
Nejlepší funkce Infinity
- Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy s tříděním, filtrováním a seskupováním
- Doporučení založená na umělé inteligenci pro kreativní pracovní postupy
- Vlastní formuláře pro zpětnou vazbu a sběr dat
- Více než 50 přizpůsobitelných šablon
- Automatizace procesů
Neomezené možnosti
- Může být složité používání
- Možnosti automatizace jsou omezené
Ceny Infinity*
- Základní: 3,75 $/měsíc na uživatele
- Pro: 6 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 74 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Infinity
- G2: 4,6/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
7. Jira
Jira, původně vyvinutá pro vývoj softwaru, vyniká v agilním vývoji a sledování chyb. Obsahuje funkce jako Scrum a Kanban tabule pro různé potřeby projektů, roadmapy pro plánování celkového obrazu a robustní systém reportování s více než 15 typy reportů.
Ten poskytuje informace v reálném čase, což týmům pomáhá upravovat priority a soustředit se na to, co je důležité.
Kromě svých základních funkcí vám Jira umožňuje přiřadit uživatelům různé role, jako například vývojář, reportér a prohlížeč, a přizpůsobit tak jejich přístup. Může se také pochlubit více než 3 000 softwarovými integracemi v různých kategoriích, díky čemuž je univerzální a přizpůsobivý různým pracovním prostředím.
Jira je součástí ekosystému Atlassian a nabízí plný přístup k softwaru pro správu práce pro obchodní týmy.
Nejlepší funkce Jira
- Agilní vývoj s tabulemi Scrum a Kanban
- Robustní sledování problémů
- Komplexní plány pro celkové plánování
- Více než 3 000 integrací
- Inteligentní řízení přístupu
- Podporuje plný přístup k Jira Work Management
Omezení Jira
- Uživatelské rozhraní se některým uživatelům nezdá příliš přívětivé.
- Funkce reportování by mohly být vylepšeny pro správu projektů.
Ceny Jira
- Zdarma pro až 10 uživatelů
- Standard: 8,15 $/měsíc na uživatele
- Premium: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Cena začíná na 141 000 $/rok
- Data Center: Cena začíná na 42 000 USD/licence
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 500 recenzí)
Podívejte se na tyto řešení pro správu IT operací!
8. Produktivní
Navzdory svému názvu je Productive mnohem více než jen aplikace pro zvýšení produktivity. Jedná se o komplexní řešení určené pro agentury, které potřebují pomoc se správou všeho od projektů a vztahů s klienty až po finance a spolupráci týmů.
To, co z něj dělá komplexní alternativu Scoro, jsou jeho promyšlené funkce pro sledování času, správu úkolů, správu rozpočtů, zasílání faktur a dokonce i sledování výkonnosti vašeho prodejního týmu. Productive také nabízí robustní analytické nástroje, které poskytují přehled o výkonu vaší agentury v reálném čase. 📊
Díky funkcím, jako je spolupráce na dokumentech a nástroje pro komunikaci s klienty, Productive usnadňuje lepší týmovou práci a udržuje všechny, včetně vašich klientů, v obraze.
Nejlepší funkce pro produktivitu
- Pokročilé funkce sledování rozpočtu a fakturace
- Rozsáhlé informace o prodejním trychtýři
- Řešení pro sledování času, přidělování zdrojů a správu úkolů
- Spolupráce na dokumentech s editací v reálném čase
- Finanční výkaznictví a metriky
Omezení produktivity
- Mohlo by být více možností přizpůsobení
- Chybí řádná integrace e-mailů
Produktivní ceny*
- Essential: 9 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 24 $/měsíc na uživatele
- Ultimate a Enterprise: Kontaktujte Productive
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze produktivity
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
9. Trello
Trello používá tabuli ve stylu Kanban, kde můžete vytvářet karty pro úkoly, které mohou obsahovat velké množství informací, jako jsou přiřazení úkolů, termíny splnění a přílohy souborů.
Jednou z vynikajících funkcí Trello je „Butler“, automatizační systém, který pomáhá minimalizovat manuální práci v projektech. Jediným kliknutím může Butler přesunout kartu, označit členy týmu a mnoho dalšího.
Trello také nabízí různé „Power-Ups“ neboli pluginy, které můžete přidat, abyste vylepšili možnosti své nástěnky. Jedná se například o integraci s jiným softwarem, jako je Slack a Jira, nebo o funkce, jako jsou pokročilé kontrolní seznamy a klávesové zkratky.
Platforma disponuje zdroji, které vám pomohou přizpůsobit nástroj pro různé případy použití, což přispívá k kvalitní uživatelské zkušenosti. Jedná se však spíše o aplikaci pro zvýšení produktivity než o specializovaný nástroj pro správu projektů.
Nejlepší funkce Trello
- Tabule ve stylu Kanban pro správu úkolů
- Automatizační funkce s Butlerem
- Přizpůsobitelné šablony
- Více než 180 softwarových integrací
- Bohaté centrum zdrojů
Omezení Trello
- Rozhraní může být obtížné pochopit.
- Někteří uživatelé jej považují za nevhodný pro komplexní projekty.
Ceny Trello*
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 17,50 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 500 recenzí)
10. ProofHub
ProofHub má standardní funkce pro správu projektů, ale vyniká zejména v oblasti spolupráce, kde nabízí nástroje jako diskuzní fóra a skupinové chaty. Na platformě můžete dokonce zveřejňovat oznámení, označovat lidi a plánovat události! 📅
Tento software vyniká také v oblasti reportingu a administrativních kontrol. Získáte podrobné zprávy o projektech, které ukazují stav, termín dokončení a výkonnost jednotlivých členů týmu.
Možná budete chtít přizpůsobit úroveň přístupu pro různé členy týmu nebo pozvat jako hosty osoby, které nemají účet ProofHub. Tímto způsobem budou mít všichni správné informace pro kontextovou komunikaci a spolupráci.
Zajímavé je, že ProofHub nabízí poněkud vzácnou paušální cenu pro neomezený počet uživatelů.
Nejlepší funkce ProofHub
- Rozsáhlé funkce pro spolupráci
- Praktické zprávy o projektech
- Různé pohledy na projekty
- Přizpůsobitelné administrativní ovládací prvky
- Možnosti rychlého přístupu
Omezení ProofHub
- Relativně slabá kontrola nad oznámeními
- Omezené integrace
Ceny ProofHub*
- Essential: 45 $/měsíc
- Ultimate Control: 89 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Vyzkoušejte správu projektů s ClickUp: O krok napřed před ostatními
Našli jste ideální náhradu za Scoro? I když není snadné najít identické produkty, mnoho možností z našeho seznamu zaujme bohatou sadou funkcí.
Pokud vám Scoro nevyhovuje, ClickUp vyniká jako univerzální a uživatelsky přívětivá platforma plná funkcí pro týmy všech velikostí. A co je nejlepší – jeho bezplatný tarif je velmi bohatý, takže můžete bez jakýchkoli závazků prozkoumat všechny jeho úžasné funkce!
Zaregistrujte se hned teď, stojí to za to! 🤩