Scrum vs. Kanban: Odhalení nejlepší agilní strategie

Scrum a Kanban jsou klasickými rivaly – mají mnoho společného, zejména jako účinné nástroje v rámci agilního řízení projektů. Když se však podíváme na jejich rozdíly, připomínají spíše jablka a hrušky. 🍎
Zatímco Scrum představuje strukturovaný a iterativní přístup k řízení projektů a vývoji produktů, Kanban se zaměřuje na vizualizaci práce, omezení rozpracovaných úkolů a optimalizaci efektivity. To však představuje pouze povrchní pohled na jejich rozdíly.
Tento článek se zabývá pokračující debatou o Scrumu a Kanbanu s cílem identifikovat jejich ideální použití. Navíc představíme praktický nástroj pro agilní řízení projektů, který vám umožní hladce experimentovat s oběma možnostmi. 😉
Přehled metodik Scrum a Kanban
Scrum i Kanban jsou iterativní pracovní systémy, které závisí na procesních tocích a sdílejí společný cíl minimalizovat plýtvání. Mezi těmito dvěma přístupy však existuje několik významných rozdílů :
|Aspekt
|Kanban
|Scrum
|Původ
|Vývoj softwaru
|Štíhlá výroba
|Role a odpovědnosti
|Žádné předem definované role
|Definované role se Scrum Masterem a Product Ownerem
|Delegování a stanovení priorit
|„Pull systém“ pro dokončení jednotlivých úkolů
|„Pull systém“ s celou dávkou staženou pro každou iteraci
|Termíny a lhůty dodání
|Kontinuální dodávky podle potřeby
|Dodávka na základě sprintů s pevně stanovenými termíny pro dokončení a kontrolu
|Měření produktivity
|Měří dobu cyklu pro dokončení projektu
|Měří rychlost prostřednictvím sprintů a nabízí iterativní sledování pokroku.
|Úpravy
|Umožňuje změny projektu v průběhu jeho realizace za účelem neustálého zlepšování.
|Změny během sprintů se obecně nedoporučují.
|Klíčové pojmy
|Efektivní a předvídatelné
|Transparentní a přizpůsobivý
|Nejlepší aplikace
|Projekty s velmi rozdílnými prioritami
|Týmy s relativně stabilními prioritami, které se nemusí výrazně měnit
Co je Scrum?
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak souvisí vysoce výkonný tým se strategickou formací rugby scrum? Seznamte se s rámcem Scrum, konceptem vytvořeným Hirotakou Takeuchim a Ikujiro Nonakou. Nebojte se, nejde o srážení soupeřů, ale o revoluci v řízení projektů! 🏈
Pojďme odhalit vzrušující svět Scrumu, prozkoumat jeho výhody a zjistit, kde může mít skutečný dopad na plánování sprintů a na mezifunkční týmy!
Scrum: Definice
Scrum je rámec v rámci agilní metodiky, který poskytuje sadu rolí, postupů a artefaktů pro strukturování a řízení iterativního vývojového procesu. Je speciálně navržen pro komplexní projekty, které vyžadují časté přizpůsobování se změnám.
Scrum se točí kolem krátkých vývojových cyklů známých jako sprinty, které obvykle trvají jeden až čtyři týdny. Scrum týmy jsou často malé a samoorganizované, skládají se ze Scrum Mastera (představte si specializovaného projektového manažera), vlastníka produktu a týmu pro vývoj produktu. 👥
V souladu s agilními principy jsou úkoly dokončovány a dodávány po etapách, místo aby byl celý projekt dodán najednou. Tento postupný přístup umožňuje týmům Scrum pracovat na základě sprint backlogu a zvyšuje jejich schopnost snadno se přizpůsobovat změnám a měnit priority.
Scrum se opírá o tři základní pilíře:
- Adaptabilita: Snadno se přizpůsobuje změnám v zaměření projektu.
- Transparentnost: Zajišťuje, že všichni členové scrumových týmů jsou informováni o tom, co se děje a proč.
- Kontrola: Pravidelná kontrola projektů podporuje kulturu neustálého zlepšování mezi členy scrumového týmu a zainteresovanými stranami.
Mezi základní hodnoty Scrumu patří soustředění, odvaha, respekt, odhodlání a otevřenost. Podporují jasnou a upřímnou komunikaci a posilují pocit sounáležitosti mezi týmy designérů, IT, provozu nebo vývoje.
Jaké jsou výhody používání Scrumu?
Mezi výhody agilních rámců patří:
- Vysoká spokojenost zákazníků: Aktivní zapojení zákazníků do vývoje produktů zajišťuje, že software je přizpůsoben jejich potřebám.
- Lepší spolupráce: Malé a semknuté týmy Scrum vytvářejí efektivní komunikaci a pocit odpovědnosti za svou práci.
- Přizpůsobivost změnám: Iterativní přístup Scrumu umožňuje flexibilitu při přizpůsobování se změnám a měnícím se prioritám, díky čemuž je vhodný pro dynamická projektová prostředí.
- Snížené náklady: Včasné dodání produktu znamená úsporu času a nákladů. Schopnost provádět rychlé změny také minimalizuje potřebu dalších zdrojů pro přizpůsobení se měnícím se požadavkům.
- Vyšší návratnost investic (ROI): Čím rychleji se produkt dostane na trh, tím dříve začne vaše firma generovat příjmy. Efektivita metody Scrum při rychlém uvádění produktů na trh přispívá k vyšší návratnosti investic.
Kdy byste měli použít Scrum?
Scrum je spojován se zvýšenou produktivitou, rychlejší dodávkou, úsporami nákladů a vyšší kvalitou produktu. Manažeři jej často považují za zvláště účinný při řešení složitých projektů nebo projektů, které jsou náchylné k častým změnám.
Použití Scrumu je vhodné pro odvětví charakterizovaná neustálými změnami nebo projekty, které vyžadují flexibilitu pro přizpůsobení se zpětné vazbě. To platí zejména pro odvětví, která procházejí častými technologickými aktualizacemi, nebo projekty zabývající se vývojem nového softwaru. 💻
Používejte ClickUp pro efektivní agilní a Scrum řízení.
Chcete-li plně využít potenciál projektového řízení Scrum, použijte ClickUp jako uživatelsky přívětivé komplexní řešení pro týmy Scrum a agilní týmy.
Získejte kontrolu nad celým životním cyklem produktu, od koncepce až po uvedení na trh, díky funkcím agilního řízení projektů ClickUp. Vytvářejte pracovní postupy produktů, které se flexibilně přizpůsobují vašim potřebám, zajistěte, aby byl tým informován prostřednictvím označených komentářů, a buďte v obraze díky včasným oznámením. 🔔
Automatizované panely ClickUp poskytují cenné informace o pokroku a kapacitě týmu a nabízejí 360° pohled na váš projekt. Vizualizujte procesy na různých grafech pro jasné pochopení a vizualizujte svůj projekt pomocí funkcí, jako jsou:
- Backlog: Posuďte dopady a kompromisy u produktových nápadů, problémů a nových funkcí pomocí vlastních polí a vzorců.
- Tabule: Identifikujte překážky, abyste udrželi dynamiku projektu. Seřaďte tabule podle stavu, termínu a priority, abyste efektivně sladili práci svého týmu.
- Plány: Organizujte sprinty a spravujte milníky pomocí přizpůsobitelných Ganttových diagramů.
- Tabule: Brainstormujte jako tým, vytvářejte diagramy a myšlenkové mapy a plynule převádějte nápady do proveditelných úkolů.
- Zobrazení pracovní zátěže: Sledujte dokončené úkoly a přidělujte práci na základě dostupnosti vašeho týmu, vše na jednom centrálním místě.
Spouštějte automatizované sprinty na ClickUp
ClickUp Sprints posouvá spolupráci na vyšší úroveň díky začlenění základních prvků, jako jsou termíny sprintů, priority a body sprintů. Pomocí burndown grafů můžete sledovat výkonnost ve srovnání s cílovou linií a pomocí burnup grafů můžete sledovat dokončené úkoly a zbývající rozsah práce.
Spoléhejte se na grafy rychlosti, abyste mohli posoudit průměrné dokončení úkolů a provést přesnější odhady pro budoucí sprinty. Chcete mít přehled o postupu úkolů v několika časových rámcích, abyste mohli přesněji určit úzká místa? Použijte kumulativní diagramy toku, abyste získali celkový přehled!
S agilním řízením nemusíte začínat od nuly. Použijte šablonu ClickUp Agile Scrum Management a snadno sledujte backlogy, sprinty a retrospektivy. Podporuje týmy, které řeší složité projekty, a obsahuje samostatné složky pro Scrum Ceremonies, Backlog a Springs, stejně jako zobrazení Whiteboard pro vizuální plánování sprintů. 📊
Co je Kanban?
Kanban je výkonný pomocník při řízení projektů! Ať už se spoléháte na Scrum nebo jakoukoli jinou agilní metodu, Kanban vylepšuje a zjednodušuje vaši práci. Nejde jen o metodiku – jde o vizualizaci a optimalizaci pracovního toku. Pojďme se podívat na jeho speciální výhody a nejlepší příklady použití! ⛏️
Kanban: Definice
Kanban je vizuální nástroj pro řízení projektů, který slouží ke sledování úkolů a zvyšování celkové efektivity projektu. Jeho jádrem je fyzická nebo digitální kanbanová tabule, která rozděluje fáze projektu do jednotlivých sloupců.
Úkoly projektu jsou na této tabuli znázorněny jako lepící poznámky nebo karty Kanban a jejich pohyb mezi sloupci odráží postup projektu.
Vizualizace úkolů tímto způsobem poskytuje v reálném čase přehled o činnostech týmu, filtrovaný podle pokroku, priorit, termínů nebo jiných kritérií. Je to jako mít křišťálovou kouli, která vám umožní nahlédnout do probíhajících úkolů a předvídat a řešit potenciální překážky, než naruší budoucí pokrok. 🔮
Kanban je ještě univerzálnější díky své schopnosti koexistovat s metodikami Agile a Lean. Často se kombinuje se Scrumem v hybridním procesu zvaném Scrumban, což dokazuje jeho přizpůsobivost a účinnost v různých scénářích řízení projektů.
Jaké jsou výhody používání Kanbanu?
Mezi hlavní výhody implementace metody Kanban patří:
- Vylepšená přehlednost pracovního postupu: Poskytuje jasné vizuální znázornění toku úkolů v rámci celého projektu tím, že kategorizuje pracovní fáze jako karty na Kanban tabuli.
- Rychlejší dodání procesu: Díky vizuálnímu sledování a správě úkolů mohou týmy rychle identifikovat a řešit překážky, čímž minimalizují zpoždění.
- Vyšší předvídatelnost: Týmy mohou předvídat pracovní vzorce, identifikovat potenciální výzvy a činit informovaná rozhodnutí na základě informací v reálném čase.
- Lepší spolupráce: Kanban podporuje spolupráci tím, že poskytuje sdílenou platformu, kde týmy mohou vizualizovat, spravovat a sledovat úkoly. Toto prostředí pro spolupráci podporuje pocit sdílené odpovědnosti a zlepšuje týmovou práci.
- Flexibilní přizpůsobení: Ať už se používá samostatně nebo v kombinaci s jinými metodikami, jako je Scrum, Kanban se snadno integruje a přizpůsobuje různým požadavkům projektů.
Kdy byste měli používat Kanban?
Kanbanové tabule, které zpočátku přijali manažeři IT a týmy vývojářů softwaru, se nyní široce používají v různých organizacích. Kanbanové tabule, které jsou oblíbené zejména u týmů praktikujících metodiky Lean a Agile, poskytují přehlednost a transparentnost nezbytnou pro dosažení obchodní agility. 🤸🏼
Týmy zabývající se opakujícími se procesy mohou využít Kanban tabule k zpřehlednění svých pracovních postupů, vylepšení procesů a zvýšení efektivity. Díky své přizpůsobivosti je metoda Kanban cenným nástrojem pro týmy Kanban napříč odvětvími, které se snaží zefektivnit své operace a zvýšit celkovou efektivitu.
Snadno vizualizujte úkoly pomocí zobrazení ClickUp Kanban Board.
Využijte ClickUp jako bezplatné softwarové řešení Kanban k vizualizaci svých pracovních postupů na jednom místě! 🎯
Zobrazení tabule ClickUp Kanban transformuje vaše základní seznamy na interaktivní karty úkolů a snadno je řadí podle stavu, termínu splnění nebo jakýchkoli kritérií, která si vyberete. Uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcí drag-and-drop zjednodušuje navigaci a umožňuje vám snadno upravovat priority a stavy.
Přizpůsobte svou tabuli tak, aby vyhovovala jakémukoli pracovnímu postupu, ať už se jedná o sprint, uvedení produktu na trh nebo vícestupňové dodání. Zefektivněte aktualizace úkolů pomocí panelu nástrojů hromadných akcí, který vám umožní přidávat přiřazené osoby, měnit stavy a mazat úkoly, aniž byste museli opustit zobrazení tabule.
Pro ty, kteří pracují s více tabulemi, nabízí zobrazení Everything centralizovaný přehled všech vašich tabulek Kanban. Tabule můžete také filtrovat podle přidělených osob, abyste mohli sledovat, kdo co zpracovává, a získat tak dokonalý přehled o řízení projektů! 🦅
Pokud se vám představa vytváření tabulek od nuly zdá nudná, využijte šablonu ClickUp Simple Kanban Board – předem navržený layout, který si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
Zrychlete optimalizaci svého cyklu vydávání verzí pomocí pěti stavů, které slouží ke sledování úkolů v procesu, dokončených úkolů nebo úkolů na seznamu úkolů.
Kliknutím na možnosti seskupení v pravém horním rohu zobrazíte úkoly uspořádané podle vlastních polí, jako je priorita, přiřazená osoba nebo termín splnění. Využijte výhody panelu nástrojů Multitask Toolbar, abyste mohli efektivně provádět změny u mnoha úkolů najednou, a vylepšete vizuální přitažlivost své nástěnky pomocí obrázků na obálce.
Jaký je hlavní rozdíl mezi metodami Scrum a Kanban?
Ačkoli se oba systémy používají v agilním řízení projektů, Kanban a Scrum se od sebe výrazně liší. Scrum se vyznačuje iterativním, inkrementálním přístupem k práci a nabízí vysoce kategorickou metodu pro dokončování úkolů.
Na druhou stranu, Kanban funguje nejlépe, když je využíván společně se Scrumem nebo jakoukoli jinou agilní metodou. Jeho primární funkcí je vizualizovat a optimalizovat tok práce, bez ohledu na použitou metodiku.
Abychom lépe porozuměli jejich rozdílům, podívejme se na tři klíčové rozdíly mezi Kanbanem a Scrumem. 🔑
1. Scrum vs. Kanban: Plánování
Ve Scrumu je plánování iterativním procesem, který probíhá na začátku každého sprintu. Tento proces zahrnuje speciální schůzku, na které vývojový tým, vlastník produktu a Scrum master spolupracují na rozdělení uživatelských příběhů na zvládnutelné úkoly.
Po odhadnutí času potřebného k dokončení úkolů se tým zavazuje dokončit všechny položky v nadcházejícím sprintu. Pokud dojde později ke změně priorit, je nutné aktuální sprint přerušit a proces plánování restartovat. 🔁
Naopak plánování v Kanbanu se opírá o prognózu založenou na historických datech o pracovním toku. Tento přístup zohledňuje různé faktory související s prací samotnou, jako jsou typy práce, velikost a třídy služeb, spíše než se zaměřovat na tým, který ji zpracovává.
Pracovní postup je nepřetržitý, takže můžete vytvořit sloupce plánu, jako například Tento měsíc nebo Příští měsíc, které vizuálně znázorňují plánovanou práci.
2. Scrum vs. Kanban: Schůzky a události
V Kanbanu jsou schůzky volitelné, ale pokud se rozhodnete je pořádat, existují dva typy: schůzky na úrovni týmu a schůzky zaměřené na služby. Tyto schůzky pomáhají udržovat soulad v týmu a plynulý pracovní tok. Mezi možnosti patří mimo jiné denní schůzky, schůzky o doplňování a závazcích, plánování dodávek a kontroly poskytování služeb. 🤝
Na druhé straně ve Scrumu strukturovaný přístup zahrnuje čtyři základní schůzky v rámci každého sprintového cyklu, které obvykle trvají až 8 hodin, pokud je cyklus měsíční. Patří mezi ně:
- Plánování sprintu
- Denní Scrum
- Sprint review
- Retrospektivy sprintů
Tyto schůzky zajišťují důkladné plánování, denní aktualizace pokroku, revizní schůzky a reflexivní retrospektivy pro neustálé zlepšování.
3. Scrum vs. Kanban: Tabule
Scrum tabule slouží jako rozšíření produktového backlogu. Jakmile se tým zaváže k určitému množství práce, přidá se tato práce do Scrum backlogu na tabuli a tým poté začne pracovat na úkolech podle svého uvážení. Cílem je dokončit všechny úkoly do konce sprintu, což vede k logickému resetování tabule po každé iteraci.
Naopak Kanban tabule je průběžným mapováním procesů týmu. Při jejím vytváření je cílem zavést udržitelný Kanban systém postavený na dlouhodobém horizontu. Dobře strukturovaná Kanban tabule zahrnuje vizuální limity rozpracovaných úkolů (WIP).
Hlavním cílem je regulovat množství práce vstupující do procesu a opouštějící proces, čímž se zvýší rychlost dodávek. ⚡
Který nástroj je lepší?
Rozhodnutí mezi frameworky Kanban a Scrum je volbou ovlivněnou osobními preferencemi nebo potřebami projektu. Pokud si nejste jisti, který z nich vybrat, zvažte použití ClickUp k vyzkoušení obou frameworků. 👩🏻🔬
Abychom vám usnadnili rozhodování, zeptejte se sami sebe na následující otázky:
- Vyžaduje projekt rozsáhlé plánování?
- Je produktový backlog rozsáhlý nebo stručný?
- Je rozpočet klienta na vývoj produktu značný nebo omezený?
- Je váš tým zkušený nebo je agilní metodika pro něj novinkou?
- Máte mezifunkční týmy nebo tradiční týmy?
Celkově lze říci, že Kanban je vhodnější volbou, pokud hledáte flexibilitu projektu a oceňujete vizualizaci pracovních postupů pomocí metrik. Scrum je vhodnější volbou, pokud váš projekt vyžaduje intenzivní spolupráci týmu, rychlou zpětnou vazbu a odhodlání k neustálému věnování se projektu.
Pokud se stále nemůžete rozhodnout, proč je nekombinovat?
Scrumban využívá strukturované procesy Scrumu spolu s vizualizačními nástroji Kanbanu. Pro týmy, které již znají buď Scrum, nebo Kanban, poskytuje Scrumban nebo Scrum board hladký způsob integrace aspektů druhé metodiky do jejich procesů.
Využijte sílu metod Scrum a Kanban v ClickUp!
Rozhodování mezi Scrumem a Kanbanem je jako volba mezi Pepsi a Coca-Colou – oba mají své nezaměnitelné přednosti. Stejně jako skalní fanoušci těchto gigantů mezi limonádami, i projektové týmy vášnivě přísahají buď na rychlý vývoj softwaru pomocí Scrumu, nebo na zefektivněné pracovní postupy pomocí Kanbanu.
Stejně jako perfektní limonáda si zaslouží vhodnou sklenici, ClickUp je vaším ideálním pomocníkem pro agilní řízení projektů. Díky svým robustním funkcím, včetně agilních a Kanbanových šablon tabulek, sprintů a grafů, ClickUp promění řízení projektů v osvěžující zážitek.
Proč neochutnat úspěch a vyzkoušet ClickUp zdarma? S jediným centrem pro správu vašich projektů zjistíte, že se jedná o perfektní kombinaci funkcí Scrumu a Kanbanu. 👌