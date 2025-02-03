10 nejlepších nástrojů pro řízení softwarových vývojových projektů v roce 2025

Vývoj softwaru je jako stavba domu – trvá dlouho a vyžaduje rozsáhlou přípravu, přičemž na jeho realizaci spolupracuje mnoho různých oddělení. ?️
Pokud tým nemá solidní organizační systém, pravděpodobně to povede k nákladným zpožděním a nespokojeným klientům. Proto každý vývojový tým potřebuje skvělý nástroj pro řízení projektů. Je to centrum všech potřebných informací, jako jsou požadavky klientů a úkoly, které usnadňují komunikaci mezi týmy, manažery a klienty.
Podívejte se na náš seznam 10 nejlepších nástrojů pro správu projektů vývoje softwaru s komplexní analýzou jejich funkcí, cen, omezení a uživatelských recenzí.
Výhody používání nástrojů pro řízení projektů vývoje softwaru
Používání nástrojů pro řízení softwarových vývojových projektů může organizacím přinést řadu výhod. Tyto nástroje usnadňují lepší komunikaci a spolupráci mezi členy týmu tím, že poskytují centralizovanou platformu pro sdílení informací a aktualizací. To nejen zlepšuje koordinaci, ale také pomáhá při řešení potenciálních konfliktů nebo nedorozumění.
Nástroje pro řízení projektů zefektivňují pracovní postupy automatizací opakujících se úkolů, nastavením oznámení a připomínek a poskytnutím jasné struktury pro realizaci projektu. To vede ke zvýšení efektivity a produktivity, protože členové týmu se mohou soustředit na činnosti s vysokou přidanou hodnotou namísto administrativních úkolů.
Co byste měli hledat v nástrojích pro řízení projektů vývoje softwaru?
Aby byl software pro řízení projektů vývoje softwaru efektivní, musí být:
- Snadné použití: Intuitivní, přístupné z více zařízení a vybavené funkcemi, které vám pomohou pracovat a spolupracovat efektivněji.
- Přizpůsobitelné a škálovatelné: Přizpůsobitelné vašim konkrétním potřebám, zejména s růstem vaší firmy.
- Bezpečný: Obsahuje řadu bezpečnostních opatření, která zajišťují ochranu dat a důvěrnost.
- Přátelské k reportingu: Umožňuje vám měřit a sledovat pokrok, čímž vám pomáhá zlepšovat vaše procesy.
- Integrovatelný: Hladká integrace s vaším stávajícím technologickým vybavením, jako je vývojový a CRM software.
10 nejlepších nástrojů pro řízení softwarových vývojových projektů
Tyto nástroje pro řízení softwarových vývojových projektů vám pomohou udržet pořádek, snadno komunikovat a dosáhnout nové úrovně produktivity. Výsledkem budou spokojení zákazníci a prosperující podnikání! ?
1. ClickUp
Nejlepší pro řízení softwarových vývojových projektů
ClickUp je všestranný software pro řízení projektů navržený pro zvýšení produktivity. Nabízí různé funkce a možnosti přizpůsobení, které vyhovují každému podniku. Chcete-li ušetřit drahocenný čas, začněte s jednou z mnoha předem připravených šablon, například s touto praktickou šablonou pro vývoj softwaru.
Vytvořte pracovní prostor pro svou firmu a seskupte všechny úkoly a podúkoly do prostorů a složek, jako jsou plány, backlogy a sledovače problémů. Díky více než 15 zobrazením, včetně seznamu, kanbanové tabule a Ganttova diagramu, můžete vizualizovat veškerou práci, která vás čeká.
Chcete-li úkoly seřadit podle priority, přiřaďte jim různé sprintové body, vlastní stavy, značky a štítky. Automatizace lze také přizpůsobit, aby vám pomohly optimalizovat pracovní postupy. Můžete vytvářet závislosti mezi úkoly a přidávat komentáře, kontrolní seznamy a odhady času. Vývojáři nemusí přecházet mezi několika aplikacemi, protože mohou sledovat svůj čas přímo v šabloně.
S ClickUpem je sběr chyb a požadavků na opravu hračka. ?
Nechte své klienty vyplnit vstupní formulář a snadno jej převést na úkol. Spravujte sprinty a vydání a získejte přístup k reportům v reálném čase pomocí Agile Dashboardu, doplněného o grafy burndown, burnup a velocity.
Nejlepší funkce ClickUp
- Četné předem připravené šablony pro správu úkolů a projektů, stejně jako tabule a Ganttovy diagramy – speciálně vytvořené pro týmy softwarového vývoje.
- 15+ zobrazení
- Vlastní stavy, značky a štítky
- Sledování času
- Shromažďujte chyby a požadavky pomocí vstupních formulářů.
- Sledování pokroku v reálném čase
- Nativní integrace s více než 1 000 nástroji a dalšími prostřednictvím API
- Přístupný na webu a v mobilních zařízeních
Omezení ClickUp
- Počet funkcí a možností přizpůsobení může být zpočátku ohromující.
- Časté aktualizace někdy vedou k pomalejšímu načítání stránek.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele*
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
Zde jsou názory uživatelů na tento nástroj:
2. Zoho Projects
Nejlepší pro malé týmy
Zoho je známý poskytovatel nabízející sadu nástrojů pro řízení projektů, které vám pomohou organizovat vaše podnikání. Zoho Projects je jeho specifický nástroj pro řízení projektů, který je velmi vhodný pro týmy zabývající se inženýrstvím a vývojem softwaru.
Organizujte své projekty tak, že je rozdělíte na menší části, jako jsou milníky, úkoly, podúkoly, problémy a chyby. Pomocí univerzální funkce přidávání můžete několika kliknutími vložit nové položky a nastavit závislosti, opakování a připomenutí.
Aktivace funkce roll-up poskytuje komplexní přehled o vašem projektu a umožňuje vám sledovat, jak jednotlivé úkoly přispívají k celkovému výkonu. Nastavte základní parametry projektu, abyste dodrželi harmonogram, a sledujte průběh pomocí zpráv o úkolech, problémech a časových rozvrhech.
Zoho Projects vám nabízí mnoho možností přizpůsobení správy úkolů, od barvy a rozložení ovládacího panelu až po vlastní pole, zobrazení, stavy, značky, funkce a automatizaci. Spolupráce s vaším týmem je díky fórům, chatovacím místnostem a interaktivním kanálům hračkou.
Tento nástroj není běžný správce úkolů – je to komplexní řešení, které zvládá i sledování času a rozpočtování!
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Četné možnosti přizpůsobení, včetně automatizace pracovních postupů na míru
- Roll-up
- Základní parametry projektu
- Fóra a chatovací místnosti pro snadnou spolupráci
- Sledování času a rozpočtování
- Nativní integrace s dalšími nástroji Zoho a více než 20 externími nástroji + Zapier
- Nástroje pro řízení projektů dostupné na webu a v mobilních zařízeních
Omezení Zoho Projects
- Zákaznická podpora by mohla být lepší.
- Mobilní verze má omezenou funkčnost.
Ceny Zoho Projects
- Zdarma pro až tři uživatele
- Premium: 4 $/měsíc na uživatele*
- Enterprise: 9 $/měsíc na uživatele
*Uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Zoho Projects
Zde jsou názory uživatelů na Zoho Projects:
3. Scoro
Nejlepší pro komplexní řízení
Scoro je komplexní software pro správu práce navržený tak, aby vám pomohl efektivně spravovat váš čas a zdroje.
Upřednostňujte své úkoly pomocí plánovače s funkcí drag-and-drop a úkolové tabule Kanban. Vývojáři mohou nastavit svou kapacitu a dostupnost a sledovat svůj čas a harmonogram přímo v aplikaci. Díky časovým rozpisům a sdíleným kalendářům můžete sledovat fakturovatelné hodiny a přidělovat zdroje na základě skutečných údajů, ať už je vývoj softwaru interní nebo externí.
Ušetřete čas pomocí přednastavených šablon a balíčků pro správu úkolů a přeměňte nabídky na úkoly několika kliknutími. Můžete je také vytvářet přímo ze své e-mailové aplikace přeposíláním e-mailů do své inteligentní schránky. Udržujte svůj projekt na správné cestě a snižte úroveň stresu nastavením automatických oznámení a upozornění na termíny – ideální pro zaneprázdněné projektové manažery.
Buďte vždy v obraze a sledujte průběh úkolů v reálném čase pomocí Ganttových diagramů. Scoro nabízí řadu možností reportingu, které vám umožní analyzovat procesy, rizikové oblasti a KPI, abyste mohli činit lepší rozhodnutí. Můžete také sledovat ziskovost, porovnávat rozpočty se skutečnými výsledky a předpovídat budoucí tržby.
Nejlepší funkce Scoro
- Pokročilé funkce pro správu času a úkolů
- Přednastavené šablony a balíčky úkolů
- Chytrá doručená pošta a snadné vytváření úkolů
- Četné možnosti reportování
- Rozpočtování, prodej a CRM pro správu zdrojů
- Nativní integrace s více než 30 nástroji a dalšími pomocí Zapier
- K dispozici na webu a v mobilních zařízeních
Omezení Scoro
- Z tohoto seznamu nástrojů pro řízení projektů může být Scoro dražší.
- Žádné seznamy úkolů
- Mobilní verze je horší než webová verze.
Ceny Scoro
- Essential: 26 $/měsíc na uživatele
- Standard: 37 $/měsíc na uživatele
- Pro: 63 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: individuální ceny
*Uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Scoro
Relevantní uživatelské recenze ukazují následující:
4. Jira
Nejlepší pro agilní řízení projektů
Pokud jde o software pro řízení projektů vývoje softwaru, Jira je jako celebrita – každý zná její jméno! ?
Chcete-li začít, použijte jednu z agilních šablon, tj. Scrum, Kanban, Bug Tracking nebo DevOps, a poté ji přizpůsobte tak, aby vyhovovala vašemu pracovnímu postupu a rostoucímu týmu. Díky automatizaci pomocí drag-and-drop můžete během několika minut zefektivnit jakýkoli proces vývoje softwaru.
V backlogu naplánujte své sprinty tak, že stanovíte priority epik a problémů a zmapujete závislosti. Získejte celkový přehled o časové ose svého projektu pomocí zobrazení roadmapy. A aby vám Jira pomohla sledovat výkonnost vašeho týmu a identifikovat úzká místa, nabízí více než 12 výchozích reportů s praktickými informacemi v reálném čase pro projektové manažery.
V panelu Vývoj můžete prohlížet a vytvářet větve a žádosti o stažení a kontrolovat revize. Díky integraci nástroje pro správu projektů s vaším vývojovým softwarem můžete přistupovat ke svému kódu přímo v aplikaci, efektivněji spolupracovat se svým týmem a zefektivnit proces testování kvality.
Chcete znát nejlepší nástroje pro správu projektů, které můžete použít místo Jira? Podívejte se na náš seznam nejlepších alternativ Jira!
Nejlepší funkce Jira
- Podrobné šablony pro řízení projektů
- Automatizace pomocí drag-and-drop
- Více než 12 zpráv
- Přístupový kód v aplikaci pro projekty vývoje softwaru
- Panel vývoje
- Nativní integrace s více než 1 000 nástroji
- K dispozici na webu a v mobilních zařízeních.
Omezení Jira
- Chce to trochu času, než si na něj zvyknete, a mnoho lidí se s ním nedokáže sžít.
- Design uživatelského rozhraní by mohl být uživatelsky přívětivější a atraktivnější.
- Je těžké zůstat produktivní, takže si v tomto případě možná poslechněte Mikea Frye „The Tech Guy“.
Ceny Jira
- Zdarma pro až 10 uživatelů
- Standard: 7,25 $/měsíc na uživatele*
- Premium: 15,75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: cena na míru
*Uvedené ceny se vztahují k měsíčnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Jira
Zde jsou názory uživatelů na tento nástroj:
5. Redmine
Nejlepší open-source nástroj pro řízení projektů
Redmine je webová aplikace pro správu projektů s otevřeným zdrojovým kódem, která je k dispozici v 49 jazycích. Je flexibilní a podporuje více projektů a podprojektů, což vám umožňuje nastavit pro každý z nich uživatelská oprávnění na základě rolí.
V nástroji pro sledování problémů nastavte vlastní stavy, typy položek a přechody mezi pracovními postupy. Zapněte automatické vytváření problémů prostřednictvím e-mailu, abyste ušetřili čas a námahu. Můžete sledovat časovou osu v kalendáři nebo v Ganttově zobrazení a zaznamenávat svůj čas na úrovni projektu nebo tiketu.
Díky jednoduchým reportům Redmine můžete analyzovat nejdůležitější metriky, jako je čas na uživatele, typ problému nebo kategorie, a využít sílu rozhodování založeného na datech!
Pokud se vaši kolegové dostanou do slepé uličky, mohou se podívat na projektovou Wiki, fórum nebo diskutovat o problémech v komentářích. Redmine má řadu doplňků, jako jsou rozšíření pro Chrome, které usnadňují sledování chyb nebo zaznamenávání času.
Nejlepší funkce Redmine
- Zdarma
- Jednoduchý a lehký
- Více projektů
- Vícejazyčná podpora
- Automatické vytváření problémů prostřednictvím e-mailu
- Nativní integrace s více než 100 nástroji a dalšími pomocí Zapier
- K dispozici na webu, v počítači i v mobilu.
Omezení Redmine
- Zastaralé uživatelské rozhraní
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Funkce pro správu úkolů nejsou tak silné jako u ostatních nástrojů v tomto seznamu.
Ceny Redmine
Tento nástroj je zdarma.
Hodnocení a recenze Redmine
Takto uživatelé hodnotí tuto aplikaci:
Bonus: Podívejte se na nejlepší open-source nástroje pro řízení projektů v roce 2024
6. Asana
Nejlepší pro spolupráci
Asana usnadňuje spolupráci a produktivitu v mezifunkčních týmech. Nabízí širokou škálu šablon, které pomáhají týmům pro vývoj softwaru začít, jako jsou šablony pro produktové backlogy, plánování sprintů nebo mapování procesů.
Bez ohledu na to, jak složitý je váš projekt, rozdělte jej na zvládnutelné segmenty a vyberte si mezi zobrazením seznamu, časové osy nebo tabule. Můžete automatizovat svůj pracovní postup a vytvořit vstupní formulář s následnými otázkami, abyste standardizovali vytváření problémů a učinili tento proces méně zdlouhavým.
Kromě stavu pokroku úkolů získají vývojáři softwaru přehled o výkonu svého týmu pomocí šablon grafů nebo vlastních grafů. Asana vám umožňuje posoudit kapacitu jednotlivců i týmu, abyste mohli efektivně přidělovat úkoly bez rizika vyhoření. Vývojáři softwaru mohou vidět všechny aktualizace projektu na kartě Zprávy a komunikovat mezi sebou prostřednictvím integrovaného chatu.
Pokud hledáte nejlepší nástroje pro řízení projektů kromě Asany, podívejte se na náš seznam nejlepších alternativ Asany!
Nejlepší funkce Asany
- Dobře navržená uživatelská rozhraní pro řízení projektů
- Hotové šablony
- Standardizujte vytváření problémů
- Šablony grafů a přizpůsobitelné grafy
- Šablony pro plánování vývoje softwaru
- Integrovaný chat
- Nativní integrace s více než 200 nástroji
- K dispozici na webu, v počítači i v mobilu.
Omezení Asany
- Omezené možnosti přizpůsobení pracovního postupu
- Mnoho funkcí pro řízení projektů je dostupných pouze v nejdražších cenových úrovních, například podpora.
Ceny Asany
- Základní: zdarma
- Business: 10,99 $/měsíc na uživatele*
- Premium: 24,99 $/měsíc na uživatele
*Uvedené ceny se vztahují k měsíčnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Asany
Verdikt uživatelů Asany je následující:
7. Paymo
Nejlepší pro plánování a fakturaci
Paymo můžete použít ke řízení celých projektů, od plánování až po fakturaci. Pokud jde o plánování, tento nástroj nabízí mnoho zobrazení, která vám s tím pomohou, včetně Kanban, meta Kanban, kalendáře a seznamu úkolů.
Vytvářejte šablony úkolů a automatizujte svůj pracovní postup, abyste ušetřili drahocenný čas. S tímto nástrojem pro správu projektů můžete úkoly označovat štítky a přiřazovat je více uživatelům. Sledujte časovou osu plánovače týmu, abyste měli přehled o postupu projektu a zajistili, že nikdo není přetížen.
Paymo má pokročilé funkce pro sledování času. Časovač je snadno přístupný z jakéhokoli místa v aplikaci. Nástroj může také automaticky zaznamenávat čas registrací aktivit na zařízení uživatele. Manažeři mohou sledovat aktivitu uživatelů v reálném čase a pro přesné vyúčtování se mohou odvolávat na časové rozvrhy.
Přidávejte komentáře a podporujte diskuze o úkolech přímo v projektu, nikoli v externí záložce nebo aplikaci. Nahrajte a organizujte soubory a definujte oprávnění uživatelů pro každý z nich. Můžete sledovat různé verze, kontrolovat změny a poskytovat zpětnou vazbu.
Podívejte se na náš seznam nejlepších alternativ Paymo!
Nejlepší funkce Paymo
- Četné pohledy na řízení projektů
- Časová osa plánovače týmu
- Automatické sledování času
- Kontrola souborů a verzování
- Přístup pro hosty, který pomáhá spravovat projekty
- Správa financí
- K dispozici na webu, v počítači i v mobilu.
- Nativní integrace s 15 nástroji a dalšími prostřednictvím Zapier a API
Omezení Paymo
- Mobilní verze má omezenou funkčnost.
- Postrádá možnosti přizpůsobení, které od nástroje pro řízení projektů očekáváte.
Ceny Paymo
- Zdarma pro jednoho uživatele
- Starter: 4,95 $/měsíc na uživatele (maximálně jeden uživatel)*
- Malá kancelář: 9,95 $/měsíc na uživatele
- Business: 20,79 $/měsíc na uživatele
*Uvedené ceny se vztahují k měsíčnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Paymo
Zákazníci Paymo říkají následující:
8. Celoxis
Nejlepší pro správu portfolia
Celoxis je nástroj pro správu projektového portfolia, který může změnit váš rozhodovací proces a ušetřit vám čas. Umožňuje vám importovat požadavky z různých zdrojů, seřadit je podle vašich KPI a poté automaticky naplánovat úkoly.
Chcete-li plánovat své projekty jako profesionál, použijte analýzu „co by, kdyby“. Přidělujte zdroje na základě dovedností, poptávky a dostupnosti. Můžete také nastavit základní hodnoty, závislosti úkolů, milníky a e-mailová upozornění.
Nástroj disponuje kontrolou verzí, komentáři s označeními, diskuzemi a samostatným klientským portálem, aby všichni měli stejné informace a nedocházelo k nejasnostem. ?
Díky vestavěnému časovači mohou zaměstnanci sledovat čas a zaznamenávat fakturovatelné hodiny. Dashboard a přehledy jsou vysoce přizpůsobitelné, což vám umožňuje personalizovat rozvržení, pole, vzorce a podrobné grafy.
Nejlepší funkce Celoxis
- Sledování požadavků z různých zdrojů a jejich řazení
- Analýza „co by, kdyby“
- Klientský portál
- Sledování času
- Vysoce přizpůsobitelné panely, zprávy a nástroje pro vývoj softwaru
- Nativní integrace s více než 400 nástroji a dalšími pomocí API
- K dispozici na webu a v mobilních zařízeních.
Omezení Celoxis
- Chybějící možnost „zpět“
- Přidávání nových licencí může být obtížné
Ceny Celoxis
- Cloud: 22,50 $/měsíc na uživatele*
- On Premise: individuální cenová nabídka
*Uvedená cena se vztahuje na měsíční fakturační model.
Hodnocení a recenze Celoxis
Konečný verdikt uživatelů zní:
9. TeamGantt
Nejlepší pro řízení projektů pomocí Ganttových diagramů
TeamGantt přistupuje k řízení projektů odlišným způsobem a zaměřuje se především na jednoduché Ganttovy diagramy s funkcí drag-and-drop. Nabízí však i další zobrazení, jako je kalendář a tabule, a mnoho dalších nástrojů, které vám pomohou řídit vaše pracovní vytížení.
Můžete použít jednu ze šablon nebo začít od nuly. Definujte úkoly, klíčové milníky a závislosti a poté přiřaďte úkoly pomocí modelu RACI (odpovědný, zodpovědný, konzultovaný, informovaný).
TeamGantt vám umožňuje přidělovat práci na základě kapacity a dostupnosti vašeho týmu a spravovat další zdroje, jako jsou vybavení a materiály. Spolupracujte prostřednictvím chatu nebo aktualizací a sledujte čas v aplikaci. Chcete-li zjistit, zda jste v zpoždění a kde najít zprávu o stavu projektu nebo základní zprávu, které jsou skvělými nástroji zejména pro vývoj softwaru.
Nejlepší funkce TeamGantt
- Ganttovy diagramy s funkcí drag-and-drop
- Předem připravené šablony
- Přiřazení RACI
- Správa zdrojů a plánování kapacity
- Zprávy o stavu projektu a základní zprávy
- Nativní integrace se 7 nástroji a dalšími prostřednictvím Zapier nebo API
- K dispozici na webu a v mobilních zařízeních.
Omezení TeamGantt
- Drahé pro menší týmy, které hledají nejlepší software pro řízení projektů.
- Při práci s velkými projekty může docházet k chybám.
Ceny TeamGantt
- Zdarma
- Lite: 19 $/měsíc na manažera*
- Pro: 49 $/měsíc na manažera
- Enterprise: 99 $/měsíc na manažera
*Uvedené ceny se vztahují k měsíčnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze TeamGantt
Nástroj je hodnocen následovně:
Podívejte se na tyto alternativy TeamGantt!
10. KrispCall
Nejlepší pro telefonní hovory
Ačkoli KrispCall není software pro řízení projektů, může vám pomoci efektivně spolupracovat s vývojovým týmem a klienty. Jedná se o cloudový telefonní systém vhodný pro firmy všech typů a velikostí. ?
Kromě standardních hovorů a textových zpráv získáte přístup k funkcím, jako jsou hovory v čekání, interaktivní hlasová odezva (IVR), poznámky k hovorům, přepojení, hlasová schránka a jednoduchý CRM. Můžete také nahrávat a monitorovat hovory a analyzovat je pomocí živých analytických nástrojů. Brzy bude KrispCall schopen integrovat se s CRM, prodejními a dalšími nástroji, které používáte k řízení svého podnikání.
Nejlepší funkce KrispCall
- Cloudový telefonní systém
- IVR
- Poznámky k hovorům
- Hlasová schránka
- Light CRM
- Monitorování a analýza hovorů
- Nativní integrace se 6 nástroji a dalšími prostřednictvím API (brzy k dispozici)
- K dispozici na webu, v počítači i v mobilu.
Omezení KrispCall
- Několik možností integrace
- Omezená funkčnost nad rámec komunikace
Ceny KrispCall
- Essential: 12 $/měsíc na uživatele*
- Standard: 32 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: cena na míru
*Uvedené ceny se vztahují k měsíčnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze KrispCall
Zde je hodnocení nástroje:
Zvládněte úkoly pomocí nástrojů pro správu softwarových vývojových projektů
Od lepících poznámek a tabulek až po Agile a další, nástroje pro řízení softwarových vývojových projektů prošly dlouhou cestou. Platformy, které jsme v tomto článku představili, jsou navrženy tak, aby vám usnadnily práci, od organizování úkolů a termínů až po sledování chyb a spolupráci s týmem v reálném čase.
Ať už pracujete na malé aplikaci nebo rozsáhlém systému, tyto nástroje pro řízení projektů vám pomohou s jistotou zvládnout jakýkoli projekt vývoje softwaru, který se vám naskytne. ?