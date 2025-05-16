10 nejlepších alternativ Discord pro skupinové chaty v roce 2025

📈 Podle Lexiconu více než 80 % Američanů věří, že silná komunikace mezi zaměstnanci podporuje důvěru v podnikání. To je velká věc!
Discord je jednou z nejoblíbenějších platforem pro týmovou komunikaci. Postupem času se stal oblíbenou komunikační platformou pro hráče, vzdálené týmy, pedagogy a firmy.
Tato platforma nabízí hlasové a videohovory, skupinové chaty, sdílení obrazovky a budování komunity na jednom místě. Díky své univerzálnosti se stala nejoblíbenější volbou pro neformální i profesionální spolupráci.
Discord však není dokonalý – problémy jako omezené sdílení souborů, absence šifrování typu end-to-end a přetížení oznámení vedou mnoho uživatelů k hledání alternativ.
Tento průvodce představuje některé z nejlepších alternativ k Discord pro skupinové konverzace, videokonference a týmovou spolupráci. Jdeme na to! 🎢
Co je Discord?
Discord je oblíbená komunikační platforma určená pro plynulé hlasové a videohovory, skupinové chaty a budování komunity. Její hlasové kanály umožňují audio komunikaci v reálném čase, což je ideální pro týmové diskuse a herní sezení.
Funkce sdílení obrazovky vám pomůže prezentovat nápady, zatímco funkce sdílení souborů vám umožní snadno odesílat dokumenty, obrázky a videa. Můžete vytvářet skupinové chaty, spravovat chatovací místnosti a odesílat přímé zprávy, abyste udrželi konverzace přehledné. Pro okamžité zasílání zpráv a spolupráci nabízí Discord spoustu základních funkcí, se kterými můžete začít.
💡 Bonusový tip: Chcete posunout svou online komunitu na vyšší úroveň? Podívejte se na více než 15 tipů pro Discord, jak zvýšit zapojení komunity nad rámec hraní her. Získejte užitečné tipy, jak podpořit interakci a udržet konverzaci v chodu!
Omezení Discord, která stojí za prozkoumání
Discord je chatovací platforma s bohatými funkcemi, ale ne vždy je tou nejlepší volbou.
Zde je několik důvodů, proč byste mohli chtít alternativu k Discord:
- Žádné šifrování typu end-to-end: Na rozdíl od některých bezpečných komunikačních platforem postrádá Discord šifrování na podnikové úrovni, což snižuje bezpečnost obchodní komunikace a soukromých chatů.
- Problémy s okolním hlukem: Kvalita zvuku Discord může trpět nežádoucím hlukem, což může způsobit frustraci při skupinových hovorech a hlasových zprávách.
- Omezené funkce pro správu projektů: Žádné nástroje pro správu týmů ani vestavěné nástroje pro spolupráci pro strukturovanou týmovou komunikaci.
- Žádná hladká integrace: Na rozdíl od jiných obchodních nástrojů se Discord dobře neintegruje s aplikacemi třetích stran.
- Není ideální pro profesionální použití: Je známý pro herní komunity, ale postrádá funkce pro obchodní komunikaci, jako je plánování schůzek nebo sledování úkolů.
- Výzvy spojené s moderováním: Správa chatovacích místností, skupinových konverzací a komunitních diskusí může být náročná kvůli spamu a bezpečnostním problémům.
15 alternativ Discord v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ Discord:
Zde je stručná srovnávací tabulka nejlepších alternativ Discord, včetně nástrojů, klíčových funkcí, nejvhodnějšího použití a cen:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|All-in-one pracovní aplikace: chat, úkoly, dokumenty, AI, nahrávání obrazovky, integrace
|Všechny typy podnikání
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 7 $.
|Slack
|Týmový chat, kanály, integrace, sdílení souborů, vyhledávání
|Vzdálené týmy, podniky
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarifa začínají na 8,75 $.
|Microsoft Teams
|Kanály, videohovory, integrace s Office, sdílení souborů, šifrování
|Podniky, organizace
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarifa začínají na 4 $.
|Chanty
|Týmový chat, úkoly Kanban, audio/video hovory, plánování
|Vzdálené týmy, malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarifa začínají na 4 $.
|Mumble
|Vysoce kvalitní hlasový chat s nízkou latencí, poziční zvuk, překryv
|Hráči, správci komunit
|Navždy zdarma
|Steam Chat
|Bohatý multimediální chat, skupinové kanály, překryvná vrstva ve hře
|Hráči
|Navždy zdarma
|Troop Messenger
|Bezpečné zasílání zpráv, hovory, sdílení souborů, vysílání, samodestrukční zprávy
|Podniky, organizace
|K dispozici je bezplatná zkušební verze. Placená verze začíná na 2,50 $.
|Google Chat
|Integrace Google Workspace, Spaces, sdílení souborů, kalendář
|Podniky, pedagogové
|Zdarma s účtem Google
|Zprávy, hovory, sdílení médií, skupinové chaty, šifrování typu end-to-end
|Správci komunit, globální týmy
|Navždy zdarma
|Flock
|Chatování na kanálech, videohovory, nástroje pro zvýšení produktivity, integrace
|Malé týmy, firmy
|K dispozici je 30denní bezplatná zkušební verze. Placená verze začíná na 4,50 $.
|Mattermost
|Vlastní hosting, chatování na kanálech, integrace, hlasové/videohovory
|Organizace, vývojáři
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 10 $.
|Zoom
|Videokonference, webináře, sdílení obrazovky, chat
|Podniky, pedagogové
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarifa začínají na 15,99 $.
|Element
|End-to-end šifrování, decentralizace, sdílení souborů, hlas/video
|Organizace a komunity zaměřené na ochranu soukromí
|Placené tarify začínají na 5,40 $.
|TeamSpeak
|Vysoce kvalitní hlas, sdílení souborů, soukromé kanály, nízká latence
|Hráči, esportové týmy
|K dispozici je bezplatný tarif, individuální ceny za pokročilé funkce.
Nejlepší alternativy Discord, které stojí za prozkoumání
Zde je 15 alternativ Discord s lepší bezpečností, hladkou integrací a vylepšenou týmovou komunikací:
1. ClickUp (nejlepší komplexní nástroj pro správu práce a spolupráci)
Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, ClickUp integruje několik nástrojů pro spolupráci, komunikaci a správu úkolů a vše tak spojuje na jednom místě. Je to skvělá alternativa k Discord, protože umí víc než jen posílat zprávy – integruje konverzace s prací a zajišťuje, že každá diskuse vede k akci.
Díky přímým zprávám, týmovým kanálům a diskusním vláknům budete s ClickUp Chat vždy v synchronizaci se svým týmem.
Potřebujete prodiskutovat aktualizace projektu? Vytvořte pro ně speciální chatovací kanál. Chcete navázat na konverzaci? Jediným kliknutím můžete jakoukoli zprávu proměnit v úkol. Chcete upoutat okamžitou pozornost kolegy v týmu kvůli rychlé aktualizaci? Stačí ho @zmínit v chatu.
A co víc? Umožňuje vám naplánovat zprávy na později, což zajišťuje včasnou komunikaci bez přerušení pracovního toku vašeho týmu. Videohovory a hlasové hovory jsou díky SyncUps na dosah jediného kliknutí, což usnadňuje vedení diskusí v reálném čase.
Chcete změnit své možnosti sdílení obrazovky? ClickUp Clips, vestavěný záznamník obrazovky této platformy, vám umožní snadno sdílet obrazovku při vysvětlování složitých myšlenek nebo při kontrole dokumentů. Když diskuse vyústí v konkrétní úkoly, můžete je okamžitě vytvořit a přiřadit přímo z chatu, takže vše zůstane přehledné a proveditelné.
Kromě toho ClickUp Brain usnadňuje psaní e-mailů, vytváření konceptů zpráv nebo odpovídání na týmové chaty díky rychlým odpovědím založeným na umělé inteligenci. Dokonce se přizpůsobí vašemu tónu a zajistí profesionální a personalizovanou komunikaci.
Pokud jste na schůzce, výkonná kombinace ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain automaticky přepisuje konverzace a extrahuje klíčové akční položky, čímž vám šetří čas a námahu. Tímto způsobem zvyšuje produktivitu a zajišťuje, že jsou zachyceny důležité detaily a akční úkoly jsou hladce přiřazeny.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte úkoly hladce vytvářením, přiřazováním a sledováním projektů pomocí ClickUp Tasks.
- Pomocí přiřazených komentářů můžete přímo komentovat úkoly, podúkoly, dokumenty a delegovat úkoly na kolegy.
- Společně vytvářejte a upravujte dokumenty v ClickUp Docs a propojujte je přímo s úkoly a projekty.
- Využijte více než 15 různých přizpůsobených zobrazení ( seznam, tabule, kalendář, Ganttův diagram, tabulka atd.), které týmům umožňují vizualizovat práci.
- Vytvořte si vlastní dashboardy v ClickUp a získejte přehled o postupu projektu, vytíženosti týmu a klíčových metrikách.
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo v rámci správy projektů ClickUp Email Project Management, propojujte je s příslušnými úkoly a udržujte komunikaci centralizovanou.
- Umožněte brainstorming v reálném čase, mind mapping a vizuální plánování pomocí ClickUp Whiteboards, které týmům umožňují vizuálně propojovat nápady.
Omezení ClickUp
- ClickUp má rozsáhlou sadu funkcí, které mohou pro některé uživatele představovat počáteční náročnost na učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Toto říká Samantha Dengate, vedoucí projektová manažerka ve společnosti Diggs, o ClickUp:
Před zavedením ClickUp vedly schůzky a e-mailová komunikace k černé díře, kde zůstávaly položky neviditelné a bez povšimnutí. Z tohoto důvodu nebyly úkoly kontrolovány včas a nikdo nevěděl, jak probíhá kreativní vývoj. Nyní všichni členové týmu jasně vidí, kdy jsou úkoly splatné, mohou chatovat a spolupracovat v rámci úkolů.
2. Slack (nejlepší pro organizované projektové diskuse)
Slack je široce používán vzdálenými týmy, podniky a projektovými manažery k zefektivnění pracovních postupů. Jeho kanály vám umožňují strukturovat konverzace podle tématu, projektu nebo týmu, takže se nic neztratí.
Potřebujete spolupracovat i mimo svůj tým? Slack Connect vám pomůže snadno spolupracovat s externími partnery a nahradí nekonečné e-mailové konverzace. A když je třeba se rychle rozhodnout, Huddles nabízí okamžité hlasové nebo video chaty – bez nutnosti plánování.
Nejlepší funkce Slacku
- Organizujte týmové konverzace pomocí strukturovaných kanálů věnovaných konkrétním tématům, aby byly přehledné.
- Hladce integrujte základní nástroje, jako jsou Google Drive, Trello a Zoom.
- Prohledávejte celou historii zpráv a okamžitě najděte důležité informace.
Omezení Slacku
- Někteří uživatelé tvrdí, že audio a video hovory ve Slacku nejsou tak dobré jako na jiných platformách.
Ceny Slacku
- Navždy zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
Podívejte se, co o Slacku říká tento uživatel G2:
Jeho integrace s různými cloudovými nástroji, např. JIRA, spolu s funkcí používání botů Slack k automatizaci úkolů a připomínek, je jednou z klíčových funkcí, která se ukázala jako velmi užitečná. Ve srovnání s jinými nástroji má omezené funkce videohovorů. Pokud se nám podaří tuto stránku vylepšit, bude to podle mě pro firmy velmi užitečný nástroj.
3. Microsoft Teams (nejlepší pro zasílání zpráv, videohovory a sdílení souborů)
Pro plynulou spolupráci, videohovory a profesionální komunikaci je Microsoft Teams nejlepší alternativou k Discord. Ať už spravujete projekty, pořádáte virtuální schůzky nebo chatujete s týmem, vše máte na jednom místě.
Díky kanálům můžete organizovat skupinové chaty podle projektů nebo oddělení, aby diskuse zůstaly zaměřené. Navíc šifrování typu end-to-end zajišťuje, že konverzace vašeho týmu zůstanou soukromé a bezpečné.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Zlepšete spolupráci tím, že budete udržovat strukturované týmové chaty pomocí kanálů pro projekty a témata.
- Pořádejte videohovory v HD kvalitě se sdílením obrazovky pro jasné schůzky
- Upravujte sdílené dokumenty v reálném čase pomocí integrovaných nástrojů Office.
Omezení Microsoft Teams
- Uživatelé tvrdí, že desktopová verze je snadnější na používání než mobilní aplikace pro zasílání zpráv.
- Rozhraní může působit nepřehledně a nepřátelsky kvůli přílišnému množství možností.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 $ za uživatele/měsíc, platba ročně
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $ za uživatele/měsíc, platba ročně
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ za uživatele/měsíc, platba ročně
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
Podívejte se, co o Microsoft Teams říká tento uživatel Capterra:
Microsoft Teams mi jako doktorandovi pomáhá, zejména v době COVID-19, protože usnadňuje virtuální schůzky a diskuse. Rozhraní může být někdy nepřehledné a nepřehledné a výkon se může zpomalit u větších nebo složitějších dat.
Microsoft Teams mi jako doktorandovi pomáhá, zejména v době COVID-19, protože usnadňuje virtuální schůzky a diskuse. Rozhraní může být někdy nepřehledné a nepřehledné a výkon se může zpomalit u větších nebo složitějších dat.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což později ztěžuje vyhledávání informací.
Díky integrovanému řešení, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatové vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, takže vaše konverzace zůstávají v kontextu a jsou snadno dostupné.
4. Chanty (nejlepší pro týmový chat s řízením úkolů)
Chanty nabízí plynulý zážitek díky intuitivnímu rozhraní. Funkce Teambook udržuje všechny vaše zprávy, soubory a úkoly organizované, takže máte snadný přístup k důležitým informacím. Díky vláknovým konverzacím můžete udržovat soustředěné diskuse a zabránit tak přetížení informacemi.
Kanbanové zobrazení Chanty vám umožňuje efektivně sledovat a spravovat úkoly a přeměnit zprávy na akční položky. Například během týmového chatu můžete přiřadit úkol přímo ze zprávy, čímž zajistíte přehlednost a odpovědnost.
Nejlepší funkce Chanty
- Organizujte úkoly vizuálně pomocí rozhraní Kanban board.
- Naplánujte odeslání zpráv v optimálním čase pro příjemce.
- Vylepšete týmové diskuse pomocí vysoce kvalitních audio a video hovorů.
Omezení Chanty
- Někteří uživatelé tvrdí, že funkce videohovoru je poruchová a funkce HD není na požadované úrovni.
- Mnoho uživatelů hlásilo problémy se sdílením obrazovky, včetně stability připojení a zamrzání obrazovky.
Ceny Chanty
- Navždy zdarma
- Podnikání: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Podívejte se, co o Chanty říká tento uživatel Trustpilot:
Chanty se pro mě stalo skutečným zlomem! Díky jednoduchému rozhraní, rychlému výkonu a snadnému použití se tato služba stala mým oblíbeným nástrojem pro týmovou spolupráci. Obzvláště oceňuji možnost organizovat úkoly přímo v chatech – šetří to spoustu času. Dalším plusem je hladká integrace s jinými službami, jako je Google Drive a Trello, díky čemuž je pracovní postup ještě efektivnější. Chanty vřele doporučuji všem, kteří chtějí zjednodušit pracovní postupy týmu a soustředit se na dosahování výsledků. Je to prostě perfektní služba!
5. Mumble (nejlepší pro bezpečné audiochaty ve vysoké kvalitě)
Mumble je aplikace pro komunikaci přes VoIP, která je známá svou nízkou latencí a vysokou kvalitou hlasového chatu, což z ní činí atraktivní alternativu k Discord. Mumble je ideální pro hráče a komunity a nabízí klíčové funkce navržené tak, aby vylepšily vaši komunikaci.
Díky pozičnímu zvuku se hlasový chat ve hře stává pohlcujícím, protože hlasy se pohybují podle polohy ve hře. Například v kompatibilních hrách uslyšíte hlasy svých spoluhráčů přicházející ze směru jejich postav, což dodává hře na realističnosti.
Nejlepší funkce Mumble
- Přístup k Mumble na více platformách, včetně Windows, macOS a Linux.
- Využijte překryvnou vrstvu ve hře, abyste viděli, kdo mluví, aniž byste museli přepínat obrazovky.
- Zažijte minimální zpoždění díky hlasové komunikaci s nízkou latencí.
Omezení Mumble
- Není vhodný pro spolupráci obchodních týmů a postrádá další funkce pro správu projektů.
- Mumble nenabízí funkce videokonferencí a postrádá integrované textové zprávy.
Ceny Mumble
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Mumble
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Zajímá vás, jak co nejlépe využít komunikační nástroje na pracovišti?
Zde je několik tipů, které můžete využít:
- 🚀 Integrujte je s nástroji pro zvýšení produktivity, abyste zefektivnili pracovní postupy a zvýšili efektivitu.
- 💬 Udržujte konverzace přehledné pomocí vláken a kanálů, abyste se vyhnuli nepořádku.
- 📅 Naplánujte si zasílání zpráv tak, aby se k vašemu týmu dostaly ve správný čas, zejména v případě různých časových pásem.
- 🔒 Používejte šifrování typu end-to-end pro soukromou a bezpečnou komunikaci v týmu.
- 🎥 Využijte videohovory a sdílení obrazovky pro efektivnější spolupráci.
6. Steam Chat (nejlepší pro plynulou komunikaci herních skupin)
Steam Chat je skvělou alternativou k Discord, zejména pro ty, kteří již jsou součástí ekosystému Steam. Je navržen pro hráče a hladce se integruje do vaší herní knihovny, což usnadňuje spojení s přáteli.
Díky funkcím, jako je chat s formátovaným textem, můžete přímo ve svých konverzacích sdílet videa, obrázky, tweety a další obsah, čímž vylepšíte své interakce. Funkce skupinového chatu vám umožňuje vytvářet trvalé kanály pro vaše herní týmy, díky čemuž je koordinace hračkou.
Nejlepší funkce Steam Chat
- Sdílejte multimédia přímo v chatech s podporou bohatých médií.
- Efektivně koordinujte týmy pomocí trvalých skupinových chatových kanálů.
- Přístup k chatům bez problémů prostřednictvím funkce překrytí ve hře
Omezení chatu Steam
- Nenabízí funkce jako sdílení obrazovky, režim streamování a úpravy zpráv.
- Chybí mu funkce videokonferencí pro osobní interakce.
Ceny Steam Chat
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Steam Chat
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Toto říká uživatel Redditu o Steam Chat:
Je to opravdu velmi spolehlivé. Můžete to používat na svém telefonu, nabízí hlasové hovory a můžete dokonce sdílet obrazovku nebo sledovat hru někoho jiného, aniž byste byli v hovoru. Stačí kliknout na jejich jméno a můžete se dívat. Ve srovnání s nastavením serveru nebo skupiny Discord je to velmi snadné. Navíc jste již přátelé s většinou lidí, se kterými hrajete na Steam. Není třeba žádat o Discord tag nebo se připojovat k pěti různým serverům.
7. Troop Messenger (nejlepší pro bezpečnou týmovou komunikaci)
Jako alternativa k Discord nabízí Troop Messenger komplexní komunikační platformu navrženou pro zlepšení týmové spolupráce a produktivity. Můžete se snadno spojit se svým týmem pomocí funkcí, jako jsou okamžité zprávy, hlasové a videohovory a skupinové chaty.
Funkce „Forkout“ aplikace Troop Messenger vám umožňuje vysílat zprávy více uživatelům současně, čímž zefektivňuje oznámení a aktualizace.
Nejlepší funkce Troop Messenger
- Posílejte důvěrné zprávy s časovačem autodestrukce pro zachování soukromí.
- Vysílejte zprávy více uživatelům současně pro větší efektivitu
- Sdílejte svou aktuální polohu s členy týmu pro lepší koordinaci.
Omezení aplikace Troop Messenger
- Nahrávání obrazových souborů je omezeno na 5 MB a video souborů na 20 MB.
- Někteří uživatelé měli pocit, že jeho uživatelské rozhraní je nepřehledné, což může ztěžovat navigaci a hledání konkrétních funkcí, zejména pro nové uživatele.
Ceny Troop Messenger
- Premium: 2,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 5 $/měsíc na uživatele
- Superior: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Troop Messenger
- G2: 4,6/5 (70+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Podívejte se, co o Troop Messenger říká tento uživatel G2:
Celkově se mi líbí Troop Messenger. Obsahuje mnoho skvělých emodži, díky kterým je komunikace mnohem zábavnější. Celkově je to skvělý komunikační nástroj pro týmový chat.
💡 Tip pro profesionály: Už jste někdy poslali zprávu a okamžitě toho litovali? Osvojte si etiketu týmového chatu v práci a zajistěte si optimální spolupráci díky těmto převratným tipům!
- Zachovejte profesionalitu – přátelská atmosféra je skvělá, ale udržujte ji v mezích vhodných pro práci 🎩
- Než odešlete zprávu, zamyslete se – nepřerušujte soustředěnou práci kvůli drobným aktualizacím 🤔
- Buďte struční a výstižní – váš tým vám za to poděkuje ✂️
- Korektura jako profesionál – překlepy mohou změnit vše 🔍
- Vytvořte z předmětů e-mailů mini-nadpisy – rychle upoutejte pozornost 📰
- Používejte humor s rozvahou – co je vtipné pro vás, nemusí být vtipné pro ostatní 😅
8. Google Chat (nejlepší pro spolupráci v rámci ekosystému Google Workspace)
Jako nedílná součást Google Workspace nabízí Google Chat hladkou integraci s aplikacemi jako Google Drive, Kalendář a Meet. To vám umožňuje sdílet soubory, plánovat schůzky a spolupracovat na dokumentech přímo v rozhraní chatu.
Funkce Spaces vám umožňuje vytvořit prostor pro váš marketingový tým, kde můžete diskutovat o strategiích kampaní, sdílet relevantní soubory a přidělovat úkoly, aby všichni byli na stejné vlně.
Nejlepší funkce Google Chat
- Hladká integrace s Google Workspace pro vyšší produktivitu
- Vytvářejte prostory pro trvalou spolupráci a diskuze v týmu
- Plánujte a účastněte se schůzek díky integraci s Google Kalendářem.
Omezení Google Chat
- Pro přístup je vyžadován účet Google, což omezuje externí spolupráci.
Ceny Google Chat
- Navždy zdarma jako součást vašeho účtu Google
Hodnocení a recenze Google Chat
- G2: 4,6/5 (více než 42 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
Podívejte se, co o Google Chat říká tento uživatel Capterra:
Google Chat funguje dobře pro základní komunikační potřeby a hladce se integruje s dalšími aplikacemi Google, ale pro složitější konverzace s bohatými funkcemi nebo velké týmy může být trochu omezený.
9. WhatsApp (nejlepší pro sdílení médií a bezplatné mezinárodní hovory)
WhatsApp je bezplatná multiplatformní aplikace pro zasílání zpráv, která vám umožňuje zůstat v kontaktu s přáteli a rodinou prostřednictvím textových zpráv, hlasových hovorů a videochatu. Můžete posílat textové zprávy, sdílet fotografie, videa a dokumenty a uskutečňovat audio a video hovory – to vše přes internetové připojení bez dalších poplatků.
WhatsApp také nabízí skupinové chaty, které vám umožňují spojit se s více lidmi současně, což usnadňuje koordinaci plánů nebo udržení kontaktu s různými sociálními kruhy. Jeho šifrování typu end-to-end zajišťuje, že vaše konverzace zůstanou soukromé a bezpečné.
Nejlepší funkce WhatsApp
- Zapojte se do textových konverzací v reálném čase s jednotlivci nebo skupinami, díky čemuž můžete snadno zůstat v kontaktu.
- Volejte přátelům a rodině ve vysoké kvalitě, ať jsou kdekoli.
- Sdílejte fotografie, videa a dokumenty bez námahy v rámci svých chatů.
Omezení WhatsApp
- Hackeři mohou posílat škodlivé programy uživatelům WhatsApp na stolních počítačích
- Uživatelé mohou být na WhatsApp vystaveni nevhodnému obsahu.
Ceny WhatsApp
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze WhatsApp
- G2: 4,7/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 000 recenzí)
Toto říká uživatel GetApp o WhatsApp:
Je velmi snadný na používání, usnadňuje mezinárodní komunikaci, perfektně funguje pro pracovní komunikaci a jeho obchodní varianta je skvělá pro komunikaci s klienty.
10. Flock (nejlepší pro efektivní komunikaci malých týmů)
Flock je vynikající alternativou k Discord, zejména pro profesionální prostředí. S Flockem můžete vy a váš tým komunikovat prostřednictvím přímých a skupinových zpráv prostřednictvím organizovaných kanálů, což zajišťuje soustředěné diskuse o konkrétních projektech nebo tématech.
Flock se navíc hladce integruje s různými nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Google Drive a Trello, což vám umožňuje snadno spravovat úkoly a sdílet soubory. Můžete například přiřazovat úkoly, nastavovat připomenutí a provádět ankety přímo v aplikaci, takže všichni budou informováni a budou moci pokračovat v práci.
Nejlepší funkce Flock
- Organizujte konverzace pomocí zpráv založených na kanálech pro cílenou spolupráci.
- Pořádejte virtuální schůzky pomocí integrovaných videokonferencí bez námahy.
- Využijte hlasové poznámky pro rychlou a jasnou komunikaci mezi členy týmu.
Omezení Flock
- Bezplatná verze podporuje až 20 členů, což omezuje větší týmy.
- Uživatelé také považují uživatelské rozhraní za neohrabané a obtížné pro správu mnoha různých konverzací.
Ceny Flock
- Navždy zdarma
- Pro: 4,50 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Flock
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Podívejte se, co o Flocku říká tento uživatel Capterra:
Líbí se mi uživatelské rozhraní; je přehledné a většinou vyhovuje našim potřebám. Nelze posílat soukromé zprávy více lidem a je obtížné spravovat mnoho různých konverzací, což v naší organizaci často potřebujeme. Některé části uživatelského rozhraní jsou prostě neohrabané a otravné.
11. Mattermost (nejlepší pro upřednostnění suverenity a bezpečnosti dat)
Na rozdíl od Discord nabízí Mattermost možnosti vlastního hostingu, které vám poskytují plnou kontrolu nad vašimi daty. Jeho systém zasílání zpráv založený na kanálech zajišťuje organizované diskuse, zatímco integrované hlasové a videohovory usnadňují plynulou spolupráci v reálném čase.
Vývojáři oceňují jeho rozsáhlou integraci s nástroji jako GitLab a Jira, které zefektivňují pracovní postupy v jednotném prostředí. Umožňuje automatizovat oznámení o nasazení přímo do konkrétních kanálů, takže váš tým bude informován bez nutnosti ručních aktualizací.
Nejlepší funkce Mattermost
- Efektivně organizujte diskuse pomocí zpráv založených na kanálech.
- Spolupracujte hladce pomocí integrovaných hlasových a videohovorů.
- Zvyšte produktivitu díky hluboké integraci s vývojářskými nástroji, jako je GitLab.
Omezení Mattermost
- Tato aplikace pro zasílání zpráv nemá zabudované funkce pro videokonference ani audiokonference.
- Uživatelé mohou považovat vyhledávací funkce za matoucí a mít potíže s orientací v historii chatu.
Ceny Mattermost
- Navždy zdarma
- Profesionální: 10 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mattermost
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Zde je názor uživatele Gartneru na Mattermost:
Mattermost nabízí prostor pro vytvoření neomezeného počtu komunikačních kanálů pod jednou střechou. Líbí se mi, jak Mattermost zefektivňuje interní a externí spolupráci prostřednictvím instant messagingu a živého chatu.
12. Zoom (nejlepší pro pořádání profesionálních virtuálních schůzek a webinářů)
Zoom je přední platforma pro videokonference známá svými vysoce kvalitními audio a video funkcemi, což z ní činí skvělou alternativu k Discord. Umožňuje plynulé virtuální schůzky, webináře a kolaborativní sezení a umožňuje vám snadno hostit nebo se připojovat ke schůzkám.
Funkce jako sdílení obrazovky vylepšují prezentace, zatímco virtuální pozadí dodávají vašemu videu osobní nádech. Během diskuse o projektu můžete sdílet svou obrazovku a provést kolegy návrhem, aby všichni měli stejné informace.
Nejlepší funkce Zoom
- Pořádejte neomezený počet individuálních schůzek s videem ve vysokém rozlišení.
- Spolupracujte hladce pomocí integrovaného sdílení obrazovky a poznámek.
- Zvyšte zapojení pomocí virtuálních pozadí a vizuálních efektů.
Omezení Zoom
- Bezplatná verze omezuje schůzky Zoom na 40 minut, což je nepříjemné, když musíte pořádat delší schůzky.
- Jeho funkce, jako Zoom Phone a Zoom Webinars, nejsou zahrnuty v plánech, ale jsou k dispozici jako doplňky.
Ceny Zoom
- Navždy zdarma
- Pro: 15,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 21,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 56 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
Podívejte se, co o Zoomu říká tento uživatel G2:
Jako častý uživatel aplikace Zoom pro komunikaci na pracovišti ji považuji za neocenitelný nástroj pro udržení spojení mezi týmy, zejména v hybridním nebo vzdáleném pracovním prostředí.
13. Element (nejlepší pro upřednostnění suverenity dat a šifrovaných zpráv)
Na rozdíl od Discord nabízí Element ve výchozím nastavení šifrování typu end-to-end, které zajišťuje důvěrnost vašich konverzací. Jeho decentralizovaná architektura vám umožňuje hostovat servery sami, což vám dává plnou kontrolu nad vašimi daty – což je klíčová funkce pro uživatele, kteří dbají na své soukromí.
Díky podpoře textových, hlasových a video chatů usnadňuje Element plynulou spolupráci v různých formátech. Například během projektové schůzky můžete sdílet soubory přímo v chatu, čímž zefektivníte pracovní postupy, aniž byste byli závislí na službách třetích stran.
Nejlepší funkce Elementu
- Komunikujte plynule prostřednictvím integrovaných hlasových a video hovorů.
- Spolupracujte efektivně díky podpoře sdílení souborů v rámci chatů.
- Přístup k konverzacím na různých zařízeních díky synchronizovaným zprávám
Omezení prvků
- Ve srovnání se Slackem nebo Teams má Element menší uživatelskou základnu, což ho činí méně vhodným pro širší týmovou komunikaci.
- Někteří uživatelé považují vlákna zpráv za méně intuitivní při řešení složitých skupinových konverzací.
Ceny prvků
- Podnikání: 5,40 $ za uživatele/měsíc nebo 5 € za uživatele/měsíc (platba ročně)
- Enterprise: 10,80 $ za uživatele/měsíc nebo 10 € za uživatele/měsíc (platba ročně)
- Sovereign: Individuální ceny
Hodnocení a recenze prvků
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Toto říká uživatel G2 o Elementu:
Absolutně miluji úroveň bezpečnostních funkcí, které mají pro každou konverzaci. Spolu s šifrováním a možnostmi serveru. Používám to ke komunikaci se svou soukromou sítí.
14. TeamSpeak (nejlepší pro vysoce kvalitní hlasovou komunikaci pro herní týmy)
TeamSpeak, navržený pro hráče, esportové týmy a profesionály, nabízí robustní, přizpůsobitelnou a efektivní hlasovou komunikaci přizpůsobenou pro hraní her a profesionální použití. Integrované automatické nastavení hlasitosti mikrofonu, redukce šumu na pozadí a potlačení ozvěny zajišťují vynikající zvuk během intenzivních herních sezení nebo společných projektů.
Například během soutěžního zápasu můžete vytvořit soukromé kanály, abyste mohli bez přerušení vymýšlet strategii se svým týmem, což zlepší koordinaci a výkon.
Nejlepší funkce TeamSpeak
- Zažijte křišťálově čistou komunikaci bez zpoždění s automatickým nastavením mikrofonu.
- Sdílejte soubory bez námahy ve své komunitě bez problémů s firewallem.
- Komunikujte diskrétně prostřednictvím přímých zpráv nebo týmového textového chatu.
Omezení TeamSpeak
- Kapacita uživatelů na bezplatném serveru je omezena na 32 současně připojených uživatelů.
- Někteří uživatelé kritizují jeho zastaralé rozhraní a nedostatek integrovaných funkcí ve srovnání s jinými platformami.
Ceny TeamSpeak
- Navždy zdarma
- Licence pro hráče a komerční licence: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TeamSpeak
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Toto říká uživatel Redditu o TeamSpeak:
S TeamSpeakem jste skutečným vlastníkem a správcem serveru. Ne nějaká společnost, která rozdává spyware. Kromě toho můžete přenášet soubory bez omezení velikosti. Množství systémových zdrojů, které Discord využívá, je 10krát větší než u TeamSpeaku. Jedinou funkcí, kterou Discord má a TeamSpeak ne, je sdílení obrazovky. Upřednostňuji TeamSpeak před Discordem, ale je to jen moje preference.
Zvláštní zmínky
Kromě výše zmíněných alternativ Discord stojí za zmínku ještě několik dalších:
- Rocket.Chat: Tento nástroj je nejvhodnější pro vysoce přizpůsobitelnou komunikaci s otevřeným zdrojovým kódem.
- Fleep: Zaměřuje se na konverzace a celkové řízení úkolů.
- Nextcloud Talk: Tento nástroj je ideální pro komunikaci zaměřenou na soukromí a hostovanou na vlastním serveru.
- Telegram: Je nejlepší pro velké skupinové chaty a funkce ochrany soukromí.
- Zulip: Tento nástroj je ideální pro vláknové konverzace a flexibilitu open source.
Vylepšete komunikaci svého týmu s ClickUp
Efektivní komunikace je základem každého úspěšného týmu. Ať už řídíte projekty, pořádáte virtuální schůzky nebo koordinujete úkoly, správné nástroje mohou mít zásadní význam. 15 alternativ Discord v tomto seznamu nabízí výkonná řešení pro zasílání zpráv, spolupráci a produktivitu.
Ale proč se zabývat několika aplikacemi, když můžete mít vše na jednom místě?
S ClickUp získáte komplexní řešení pro práci a komunikaci. Chatujte v reálném čase, zahajujte hlasové a videohovory, přeměňujte zprávy na úkoly a nechte ClickUp Brain automatizovat váš pracovní postup.
Vše zůstává propojené – úkoly, dokumenty a konverzace – vše v jedné aplikaci. Tak na co čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp a zjednodušte si práci a zvyšte produktivitu ještě dnes! 🚀