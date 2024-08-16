Výhody a nevýhody Slacku v práci

Pravděpodobně jste už slyšeli o Slacku, aplikaci pro zasílání zpráv, která je jednou z nejpopulárnějších komunikačních platforem na pracovišti. Ale jste tady, protože z nějakého důvodu jste se do toho ještě nepustili a přemýšlíte, zda do toho jít.
Jste na správném místě!
I když možná přicházíte s mírným zpožděním, nyní máte ideální příležitost prozkoumat, co Slack může udělat pro vás a vaše týmy.
Práce na dálku si získala popularitu a s ní i potřeba spolehlivých nástrojů pro týmovou komunikaci. Právě zde vstupuje na scénu Slack, který týmům nabízí plynulou spolupráci v reálném čase.
Slack je populární aplikace mezi podniky s více než 10 miliony aktivních uživatelů denně (DAU). Má uživatelsky přívětivé rozhraní a bohatou sadu funkcí a hodí se pro společnosti všech velikostí, od agilních startupů až po organizace z žebříčku Fortune 500.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme různé výhody a nevýhody Slacku, diskutujeme o vynikajících funkcích aplikace a podíváme se, jak její integrace s ClickUpem může změnit interakce na vašem pracovišti!
Přehled aplikace Slack jako komunikačního nástroje
Slack zjednodušuje týmovou komunikaci v mnoha organizacích a nabízí dynamickou platformu, která zvyšuje produktivitu.
Hlavním účelem Slacku je zlepšit komunikaci v týmu tím, že omezuje nepořádek a neefektivitu spojené s e-mailovou komunikací. Tento přechod od tradičních e-mailových vláken k organizovaným kanálům pomáhá týmům zůstat v souladu a informovaným, čímž se buduje spolupracující a responzivní pracovní kultura.
Slack poskytuje intuitivnější a bezprostřednější způsob interakce s kolegy. Zde jsou důvody, proč vyniká:
- Centralizovaná komunikace: Všechny konverzace jsou organizovány do kanálů, což usnadňuje vyhledávání a sledování diskusí týkajících se konkrétních projektů nebo týmů.
- Zprávy v reálném čase: Slack umožňuje spolupráci v reálném čase, díky čemuž mohou členové týmu okamžitě odesílat zprávy a přijímat odpovědi, což je v rychle se měnícím pracovním prostředí zásadní.
- Integrační centrum: Snadno se integruje s mnoha dalšími nástroji a službami, čímž vše sjednocuje na jednom místě a snižuje potřebu přepínat mezi různými aplikacemi.
- Přizpůsobitelná oznámení: Oznámení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb, takže budete informováni o důležitých aktualizacích, aniž byste byli zahlceni neustálými upozorněními.
Stále jste skeptičtí ohledně možného dopadu této chatovací aplikace na vaše podnikání? Statistiky hovoří samy za sebe:
Společnosti, které používají Slack a další software pro spolupráci v reálném čase, mohou zvýšit produktivitu o 30 % ve srovnání s těmi, které jej nepoužívají.
V průměru ušetří zaměstnanci používáním chatovacích aplikací, jako je Slack, oproti e-mailům 32 minut denně.
Ale nechme čísla na chvíli stranou. Popularitu Slacku lze připsat řadě výkonných funkcí, které jsou navrženy tak, aby podporovaly různé komunikační potřeby:
- Kanály Veřejné kanály: Tyto kanály jsou přístupné všem členům týmu a jsou ideální pro sdílení informací v rámci celé společnosti. Soukromé kanály: Tyto kanály jsou přístupné pouze pozvaným členům a jsou ideální pro důvěrné diskuse. Sdílené kanály: Jedná se o speciální kanály, které propojují lidi z různých organizací a usnadňují mezifiremní projekty a partnerství.
- Veřejné kanály: Tyto kanály jsou přístupné všem členům týmu a jsou ideální pro sdílení informací v rámci celé společnosti.
- Soukromé kanály: Tyto kanály jsou přístupné pouze pozvaným členům a jsou ideální pro důvěrné diskuse.
- Sdílené kanály: Jedná se o speciální kanály, které propojují lidi z různých organizací a usnadňují mezifiremní projekty a partnerství.
- Přímé zprávy (DM): Umožňují soukromé, individuální konverzace mezi členy týmu a zajišťují rychlou a přímou komunikaci.
- Funkce vyhledávání: Výkonný vyhledávač Slacku s umělou inteligencí Slack AI vám pomůže rychle najít starší zprávy, soubory a kanály, čímž ušetříte čas a snížíte frustraci.
- Integrace: S více než 2 600 dostupnými integracemi se Slack propojuje s nástroji jako Google Drive, Trello, ClickUp a Zoom, čímž zefektivňuje pracovní postupy a konsoliduje úkoly do jedné platformy. Umožňuje vám automatizovat rutinní úkoly, centralizovat sdílení souborů, komunikovat a mnoho dalšího – to vše bez nutnosti používat více aplikací.
- Boti a automatizace: Lze nastavit vlastní boty a automatizované pracovní postupy, které se postarají o opakující se úkoly, poskytnou připomenutí a doručí aktualizace, čímž zvýší produktivitu.
- Video a hlasové hovory: Integrované funkce hlasových a video hovorů umožňují osobní schůzky a diskuse, aniž byste museli opustit aplikaci.
- Adresář aplikací: Rozsáhlý adresář aplikací Slacku vám umožňuje přidat funkce přizpůsobené vašim potřebám, od nástrojů pro správu projektů až po integraci zákaznické podpory.
Slack vyniká v podpoře živé firemní kultury. Zaměstnanci, kteří používají Slack, se častěji cítí spojeni s posláním a hodnotami své organizace. Díky kanálům věnovaným tématům mimo práci (#cats, #travel) a možnosti hostovat audio lounge pro neformální setkání mohou týmy budovat smysluplné vztahy bez ohledu na místo.
Již samotná úspora času a zvýšení efektivity činí ze Slacku užitečný nástroj pro ambiciózní společnosti. A výhody sahají daleko za pouhou produktivitu. Týmy po celém světě používají Slack ke zefektivnění komunikace, automatizaci základních procesů, zlepšení spolupráce a budování silných kulturních vazeb.
Co na tom není k milování?
Výhody používání Slacku
Slack vyniká v týmové komunikaci díky svému elegantnímu designu a výkonným, ale uživatelsky přívětivým funkcím. Díky snadné navigaci, globální konektivitě a četným integracím Slack mění způsob práce vašeho týmu. Pojďme prozkoumat, jak tyto výhody mohou zlepšit komunikaci vašeho týmu.
1. Zprávy v reálném čase a okamžitá zpětná vazba
Představte si, že komunikace probíhá přirozeně, jako by všichni byli v jedné místnosti. Díky Slacku mohou týmy spolupracovat v reálném čase a přinášet tak bezprostřednost osobního setkání na digitální platformu.
Ať už pracujete na dálku nebo v kanceláři, Slack umožňuje okamžitou výměnu zpráv a vytváří dynamické prostředí pro rychle se rozvíjející týmy. Nástroje jako přímé zasílání zpráv, soukromé kanály, sdílení souborů a emoji reakce posilují týmovou práci a udržují všechny v souladu.
Systém oznámení Slacku navíc udržuje členy týmu zapojené a reagující. Namísto čekání na e-maily několik hodin nebo dní okamžité zasílání zpráv zajišťuje, že otázky jsou zodpovězeny a zpětná vazba je poskytnuta okamžitě, což je zásadní pro rychlé projekty a rozhodnutí.
Pro užší spojení umožňuje videohovor Slacku týmům vidět výrazy a řeč těla ostatních, což obohacuje jejich konverzace.
2. Sdílení souborů a integrace technologických zdrojů
Slack je více než jen aplikace pro zasílání zpráv; propojuje všechny nástroje vašeho týmu. S více než 2 600 dostupnými integracemi Slack překlenuje propast mezi vaší chatovací aplikací a systémem pro správu projektů.
To znamená, že sdílení souborů, sdílení obrazovky a aktualizace stavu úkolů probíhají na jednom místě – už nemusíte přepínat mezi různými aplikacemi. Propojení služby Google Drive pro sdílení dokumentů nebo automatické oznámení z nástrojů jako PlatoForms při příchodu nových formulářů ukazuje, jak Slack zefektivňuje řízení projektů a spolupráci týmů.
Průběh projektu nebo úkolu můžete sledovat přímo v kanálech Slacku, což pomáhá členům týmu zůstat v kontaktu a informovaní. To zvyšuje produktivitu a vytváří jednotné a efektivní týmové prostředí.
3. Vzdálená spolupráce
V dnešním světě, kdy jsou týmy rozptýleny po celém světě, musí komunikační nástroje umožňovat spolupráci na dálku. Slack se této výzvě staví čelem díky videohovorům a sdílení obrazovky, které spojují členy týmu na různých místech, bez ohledu na jejich fyzickou polohu.
Díky Slacku můžete iniciovat improvizované videokonference, společně brainstormovat na sdílené obrazovce nebo rychle řešit problémy, které by jinak vyžadovaly zdlouhavou výměnu e-mailů.
Tyto nástroje pomáhají týmům udržovat osobní a efektivní spojení a zajišťují, že se nikdo necítí izolovaný, bez ohledu na místo výkonu práce.
4. Flexibilní cenové plány
Cenová struktura Slacku vyhovuje týmům všech velikostí a potřeb. Bezplatný tarif nabízí ochutnávku funkcí Slacku, včetně 90denní historie zpráv a možnosti pořádat audio a video schůzky 1:1 – ideální pro malé týmy nebo ty, kteří Slack teprve začínají používat.
Pro týmy, které potřebují více, je k dispozici tarif Pro od 8,75 USD za aktivního uživatele za měsíc (účtováno ročně), který zahrnuje neomezenou historii zpráv, integraci aplikací a skupinové schůzky s až 50 účastníky.
Rostoucí firmy se mohou rozhodnout pro tarif Business+, který stojí 15 dolarů za uživatele a měsíc a poskytuje garantovanou dostupnost, pokročilé bezpečnostní kontroly a další výhody.
Pro velké podniky nabízí plán Enterprise Grid sadu funkcí pro maximalizaci výkonu a produktivity na všech úrovních, včetně neomezeného počtu pracovních prostorů a komplexních nástrojů pro zajištění souladu s předpisy.
5. Uživatelsky přívětivé rozhraní
Díky uživatelsky přívětivému designu je navigace ve Slacku hračkou. Elegantní postranní panel udržuje vše – kanály, přímé zprávy a osobní připomenutí – na dosah jednoho kliknutí. Slack je přizpůsobitelný a bohatý na funkce, udržuje organizovaný pracovní prostor a zabraňuje přetížení informacemi. Tato přehledná a intuitivní uživatelská zkušenost umožňuje plynulý pracovní postup.
V rámci kanálů proudí zprávy bez námahy. Speciální oblast umožňuje snadné prohlížení historie zpráv. Okno zpráv obsahuje funkce, jako jsou přílohy souborů, možnosti formátování a @zmínky, díky nimž je komunikace efektivní a poutavá.
Nevýhody používání Slacku
Ačkoli Slack výrazně zvyšuje produktivitu, je důležité zvážit i jeho potenciální nevýhody. Již jsme zdůraznili jeho výhody, ale pochopení výzev je klíčové pro informované rozhodnutí o tom, zda je Slack pro váš tým vhodný.
1. Bezpečnostní opatření a narušení bezpečnosti dat
V dnešním prostředí častých úniků dat jsou bezpečnostní opatření Slacku zásadní. Minulé incidenty, jako například únik tokenů v roce 2022, nucené resetování hesel a vzrostly obavy o schopnost platformy chránit citlivá data.
Phishingové podvody a prodej přihlašovacích údajů na pochybných fórech dále zdůrazňují rizika spojená s jakoukoli platformou digitální komunikace.
Společnost Slack na to reagovala zavedením robustních bezpečnostních funkcí, jako je Enterprise Key Management a Native Data Loss Prevention, které chrání uživatelská data.
I přes tato opatření však rizika přetrvávají. Šifrování typu end-to-end není vždy k dispozici a výchozí politika neomezeného ukládání dat může zvýšit riziko narušení bezpečnosti dat, pokud správci aktivně nespravují dobu uchovávání dat.
2. Naučná křivka a přetížení informacemi
Zavedení jakékoli nové platformy s sebou přináší výzvy a Slack není výjimkou.
Noví uživatelé mohou mít potíže s množstvím kanálů a funkcí, což vede k přetížení informacemi a strmé křivce učení. Pokud se s tímto nástrojem nenaučíte správně zacházet, může to bránit produktivitě a týmové práci.
Díky efektivní organizaci kanálů a správnému školení se však nový člen týmu může naučit Slack používat velmi dobře. Zjednodušená komunikace a efektivní využití platformy pro zasílání zpráv mohou Slack proměnit z potenciální překážky na mocný nástroj pro efektivní spolupráci.
3. Obavy o soukromí v souvislosti se službami sociálních sítí
Integrace Slacku s různými sociálními sítěmi může vyvolat značné obavy o ochranu soukromí. Tyto integrace často vyžadují oprávnění, která umožňují přístup k uživatelským datům, což může být riskantní, pokud dojde k narušení bezpečnosti dat u služby třetí strany.
Kromě toho byl samotný Slack podroben kritickému zkoumání ohledně svých zásad uchovávání dat a možnosti zaměstnavatelů přistupovat k soukromým zprávám, což vyvolalo otázky ohledně soukromí zaměstnanců.
V polovině května se objevily zprávy, že Slack používá citlivá uživatelská data, jako jsou zprávy a soubory, k trénování modelů umělé inteligence. Tato záležitost se dostala do povědomí veřejnosti, když Corey Quinn, výkonný ředitel společnosti DuckBill Group, upozornil na zásady ochrany osobních údajů Slacku na X.
Quinn poukázal na to, že Slack používal uživatelská data k trénování svých ML modelů, což vyžadovalo, aby se uživatelé z tohoto procesu aktivně odhlásili. To znamenalo, že uživatelé museli požádat IT správce své organizace, aby kontaktoval Slack e-mailem s uvedeným předmětem.
Ve snaze reagovat na negativní reakce vydal Slack blogový příspěvek, ve kterém objasnil své postupy v oblasti nakládání s daty. Zdůraznil, že jeho modely se neučí, neuchovávají ani nereplikují data zákazníků. Místo toho se spoléhají na anonymizovaná agregovaná data a zdržují se přístupu k obsahu zpráv v jakémkoli kanálu.
Slack od té doby aktualizoval své zásady, ale původní znění zprávy bylo následující:
„Za účelem vývoje modelů AI/ML naše systémy analyzují zákaznická data (např. zprávy, obsah a soubory) odeslaná do Slacku, jakož i další informace (včetně informací o používání) definované v našich zásadách ochrany osobních údajů a ve vaší zákaznické smlouvě.“
Tento incident vyvolává zásadní otázky ohledně etického využívání zákaznických dat v oblasti strojového učení, zejména v rámci kolaborativního prostředí pracovních prostorů Slack. Navzdory ujištěním Slacku o ochraně soukromí a dodržování průmyslových norem vyvolal tento incident širší debatu o transparentnosti a individuální kontrole nad osobními údaji.
Alternativy ke Slacku
Po prozkoumání těchto výhod a nevýhod Slacku jste možná začali hledat lepší alternativy. Máme pro vás řešení.
Jako alternativu ke Slacku doporučujeme používat ClickUp.
ClickUp je komplexní nástroj pro týmovou komunikaci, který sjednocuje pracovní postupy vašeho týmu do jedné platformy. Odpadá tak nutnost žonglovat s úkoly a nástroji pro sdílení aktualizací, propojování zdrojů nebo komunikaci. Navíc se perfektně integruje s aplikacemi pro videokonference, jako jsou Zoom a Microsoft Teams.
Ať už hledáte nástroj pro vzdálenou spolupráci nebo robustní nástroj pro spolupráci při řízení projektů, ClickUp se hodí pro oba scénáře – což je funkce, kterou Slack postrádá.
Komunikace a spolupráce s ClickUp
40 % zaměstnanců se domnívá, že nedostatečná komunikace snižuje důvěru jak ve vedení, tak v tým.
Vyřešte to pomocí zobrazení ClickUp Chat, které umožňuje konverzace v reálném čase v rámci konkrétních projektů nebo úkolů a udržuje všechny související diskuse na jednom místě. To umožňuje týmům propojit se a využívat chatovací kanály v reálném čase, což zajišťuje, že všichni zůstávají informováni, a zefektivňuje komunikaci v týmu.
Týmy mohou komunikovat, sdílet dokumenty a okamžitě si vyměňovat časově citlivé zprávy. Už nemusíte procházet více nástrojů a roztříštěné konverzace; tato integrovaná aplikace pro okamžité zasílání zpráv a týmovou spolupráci umožňuje všem, včetně vzdálených týmů, lépe spolupracovat.
Pro brainstormingové sezení zvažte ClickUp Whiteboards, jedinou virtuální tabuli na světě. Je ideální pro efektivní strategické plánování a realizaci projektů.
Můžete sledovat činnost všech a úzce spolupracovat jako tým, bez ohledu na vzdálenost. Brainstormujte, přidávejte poznámky a sdílejte své nejlepší nápady na společném kreativním plátně.
Chcete přiřadit komentáře správným členům týmu a snadno odškrtávat úkoly? Funkce Přiřadit komentáře v ClickUp vám umožňuje označit kolegy pomocí @zmínek, což umožňuje spolupráci a rychlé přidělování úkolů během několika sekund.
Tuto funkci použijte k vytvoření akčních položek a jejich přiřazení členům týmu (nebo sobě), abyste zajistili, že všechny úkoly budou vyřešeny rychle a nic nebude opomenuto.
Další pozoruhodnou funkcí pro spolupráci je ClickUp Docs , ideální pro společnou úpravu znalostních bází, plánů, briefů a dalších dokumentů s vaším týmem v reálném čase.
Ale jak to pomáhá? Tato funkce zlepšuje spolupráci tím, že zajišťuje, aby všichni byli informováni o nejnovějších aktualizacích, což umožňuje rychlou adaptaci. Můžete označovat ostatní komentáři, přiřazovat úkoly a převádět text na sledovatelné úkoly, abyste měli své nápady přehledně uspořádané.
Kromě toho můžete efektivně spravovat dokumenty, vytvářet atraktivní dokumenty a wiki, integrovat je do pracovních postupů a snadno realizovat nápady. Členové týmu mohou také společně upravovat dokumenty v reálném čase, což zvyšuje přehlednost a transparentnost napříč projekty.
Pro ty, kteří preferují vizuální komunikaci, nabízí ClickUp Clips funkci nahrávání obrazovky, která umožňuje zaznamenávat a sdílet video pokyny a aktualizace. Tato funkce je ideální pro zjednodušení složitých myšlenek a procesů, což je obzvláště výhodné pro vizuální typy učících se.
Zvýšená efektivita díky přizpůsobitelným šablonám
Pro ty, kteří přecházejí ze Slacku, šablony komunikačních plánů ClickUp zjednodušují tento proces. Tyto šablony pomáhají strukturovat a zefektivnit interní komunikaci a zajišťují, že během přechodu nic nezmeškáte.
Například šablona ClickUp Internal Communication Strategy and Action Plan Template vám umožní jasně sdělit vaše poselství. Tato šablona překlenuje mezery v komunikaci a podporuje spolupráci mezi vedoucími pracovníky a celým týmem!
S touto šablonou můžete:
- Podporujte spolupráci a týmovou práci mezi svými zaměstnanci.
- Zlepšete komunikaci mezi odděleními a týmy
- Sjednoťte všechny s vizí, posláním a cíli společnosti.
- Zlepšete zapojení zaměstnanců a jejich morálku
- Vytvářejte otevřené prostředí pro upřímnou zpětnou vazbu
Je to ideální zdroj pro vytvoření efektivní strategie interní komunikace, která zvyšuje zapojení a dosahuje působivých výsledků!
Jak přejít ze Slacku na ClickUp
Přechod ze Slacku na ClickUp se může zdát náročný, ale integrační nástroje ClickUp tento proces zjednodušují a usnadňují.
ClickUp poskytuje speciální integraci Slacku, která zajistí, že přechod vašeho týmu bude co nejhladší. A zahrnuje pouze několik klíčových kroků:
Krok 1: Přístup k nastavení pracovního prostoru ClickUp
Nejprve přejděte do nastavení pracovního prostoru ve svém účtu ClickUp:
- Přihlaste se ke svému účtu ClickUp a přejděte do požadovaného pracovního prostoru.
- Klikněte na název pracovního prostoru v levém horním rohu obrazovky.
- Z rozbalovacího menu vyberte „Nastavení pracovního prostoru“.
Krok 2: Povolení integrace Slacku v ClickUp
Jakmile jste v nastavení pracovního prostoru, aktivujte integraci Slacku:
- V levém menu vyberte kartu „App Centre“.
- Přejděte dolů a najděte integraci Slacku.
- Klikněte na tlačítko „Povolit“ vedle integrace Slack.
Krok 3: Propojení ClickUp se Slackem
Po povolení integrace propojte svůj pracovní prostor ClickUp se Slackem:
- Postupujte podle pokynů a přihlaste se ke svému účtu Slack.
- Udělejte potřebná oprávnění pro ClickUp, aby měl přístup k vašemu pracovnímu prostoru Slack.
- Vyberte konkrétní pracovní prostor Slack, který chcete integrovat s ClickUp.
- Klikněte na „Povolit“, abyste integraci autorizovali.
A je to! Nyní jste úspěšně integrovali ClickUp se Slackem!
Když integrujete Slack s ClickUp, můžete z něj udělat jeden z nejlepších online nástrojů pro spolupráci, které jsou k dispozici. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout:
1. Vytvořte úkol v ClickUp z komentářů ve Slacku
V ClickUp můžete vytvořit úkol z jakéhokoli komentáře ve Slacku. Stačí přidat komentář ze Slacku do svého pracovního prostoru ClickUp a můžete z něj vytvořit úkol!
2. Přístup k úkolům ClickUp ve Slacku
Úkoly ClickUp můžete prohlížet a přistupovat k nim přímo ze Slacku.
Funkce „Unfurl“ vám umožňuje vložit do zpráv Slacku komplexní podrobnosti o projektu, díky čemuž může váš tým plně pochopit specifika důležitých úkolů.
3. Přidávání komentářů ze Slacku do ClickUp
Komentáře ze Slacku můžete také integrovat do úkolů ClickUp.
Pokud narazíte na relevantní komentář ve Slacku související s důležitým úkolem, můžete jej snadno přidat do svého projektu ClickUp.
Aplikace vašich projektů a procesů v ClickUp
ClickUp také vyniká ve správě projektových procesů a nabízí synchronní i asynchronní komunikační nástroje.
Jeho intuitivní platforma umožňuje projektovým a vývojovým týmům rozdělit složité projekty na zvládnutelné úkoly a konsolidovat všechny informace do centralizovaného centra.
Tato platforma vyniká ve zlepšování týmové spolupráce tím, že poskytuje přístup k datům v reálném čase a zajišťuje, že všichni zůstávají v souladu, zatímco projektoví manažeři řeší své seznamy úkolů.
ClickUp nabízí robustní možnosti přizpůsobení a integrace, takže týmy jej mohou propojit se svými stávajícími technologickými nástroji a zefektivnit pracovní postupy. Tato integrace snižuje administrativní náklady a umožňuje členům týmu soustředit se na své klíčové kompetence.
Řada organizací úspěšně přešla ze Slacku na ClickUp a zaznamenala významné zlepšení v oblasti řízení projektů a komunikačních workflow. S ClickUp 3.0 jsou možnosti platformy ještě vylepšené.
Týmy oceňují schopnost ClickUp centralizovat všechny informace související s projektem, což snižuje potřebu neustálého přepínání mezi různými aplikacemi.
Naše společnost nedávno přešla ze Slacku a Asany na ClickUp. Zpočátku jsem byl proti, ale teď se mi to líbí. Pokud chcete ve svém podnikání méně složitosti, ale zároveň spoustu možností pro řízení projektů, zasílání zpráv a tvorbu dokumentů, stojí za to to vyzkoušet.
Naše společnost nedávno přešla ze Slacku a Asany na ClickUp. Zpočátku jsem byl proti, ale teď se mi to líbí. Pokud chcete ve svém podnikání méně složitosti, ale zároveň spoustu možností pro řízení projektů, zasílání zpráv a tvorbu dokumentů, stojí za to to vyzkoušet.
Díky ClickUp mohou týmy implementovat osvědčené postupy a triky pro Slack v integrovanějším prostředí. Týmy, které chtějí rychle rozběhnout své projekty, ocení šablony pro správu projektů v ClickUp, které umožňují vytvořit nové pracovní prostory během několika sekund.
🎉 Bonus: Sestavili jsme také několik tipů pro správné používání Slacku, které týmům pomohou udržet efektivní komunikaci při přechodu na ClickUp.
Který nástroj pro týmovou spolupráci byste si měli vybrat: ClickUp nebo Slack?
Hlasování skončilo a máme vítěze!
V konečném souboji – ClickUp vs. Slack – se ClickUp ukazuje jako lepší nástroj pro řízení projektů a komunikaci na pracovišti.
Může ale ClickUp nahradit Slack? Jsme pevně přesvědčeni, že ano! Slack si sice vybudoval pevnou pozici v oblasti instant messagingu, ale z výše uvedených výhod a nevýhod Slacku je patrné, že má nedostatky v oblasti řízení projektů a úkolů.
Naopak ClickUp vyniká ve všech oblastech, ve kterých projektové řízení Slack zaostává: od automatizace pracovních postupů a tvorby obsahu pomocí umělé inteligence až po robustní funkce pro spolupráci, šablony pro projektové řízení, reportování a analýzy a možnosti hladké integrace.
Na rozdíl od jiných nástrojů pro týmovou komunikaci nabízí ClickUp komplexní sadu funkcí pro správu projektů, rozsáhlé možnosti přizpůsobení a snadnou integraci, včetně integrace Slacku jedním kliknutím s platformou ClickUp, která nabízí více funkcí.
Tyto funkce se spojují v ClickUp, aby zvýšily produktivitu týmu a podpořily pocit sdíleného cíle a hlubších vazeb, což je v dnešním digitálně propojeném obchodním prostředí nezbytné.
Ale nevěřte nám jen na slovo. Vyzkoušejte sílu těchto funkcí na vlastní kůži a zaregistrujte se ještě dnes k bezplatnému účtu ClickUp!