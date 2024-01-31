Etiketa Slacku: Co dělat a nedělat při používání Slacku v práci

„Mohu poslat fotku svého psa svému týmu?“„Mám to poslat v soukromé zprávě nebo na týmový kanál?“„Viděli vůbec mou zprávu?“
Pokud vám tyto otázky zní povědomě, je to proto, že Slack usnadňuje komunikaci, ale ne vždy ji činí jasnou. Hranice mezi neformální a profesionální komunikací se rychle stírá a bez správných norem mohou i malé zprávy vést k velkým nedorozuměním.
Noční zprávy, chaotické vlákna, nesprávné použití @zmínek – stačí málo a týmový chat se stane nepřehledným. Proto komunikační nástroje potřebují víc než jen emodži a oznámení. Potřebují etiketu.
📘 V tomto průvodci rozebíráme základní pravidla etikety Slacku, která vašemu týmu pomohou zachovat si vzájemný respekt, soustředění a asynchronní komunikaci.
A pokud hledáte něco, co jde nad rámec pouhého chatu? Zůstaňte s námi – představíme vám alternativu, která umí mnohem víc než Slack. 😉
Co je to etiketa Slacku?
Etiketa Slacku jednoduše znamená dodržování nepsaných pravidel a pokynů, které vám mohou ušetřit potíže s nedorozuměním, posuzováním a objasňováním záměrů při používání platformy. Zahrnuje osvědčené postupy pro komunikaci, spolupráci a budování komunity v rámci týmů a kanálů Slacku.
Tyto nepsané pravidla vám pomohou:
- Budete působit profesionálně
- Pomůžeme vám lépe komunikovat
- Zajistěte, abyste neudělali ostudu před svým týmem nebo, hůře, před celou organizací!
- Maximalizujte svou produktivitu
Sestavili jsme několik komunikačních strategií a tipů, které vám pomohou dosáhnout produktivní týmové spolupráce.
🎉 Zajímavost: Název Slack je ve skutečnosti zkratka pro „Searchable Log of All Conversation and Knowledge” (Prohledávatelný záznam všech konverzací a znalostí). Ano, od samého počátku byl navržen tak, aby byl více než jen chatovacím nástrojem – měl nahradit chaotické e-mailové řetězce a pomáhat týmům udržet přehled o všem.
Co dělat a nedělat ve Slacku
Nyní, když víte, proč je třeba dodržovat etiketu Slacku, pojďme se podívat na některé z nejdůležitějších pravidel, co dělat a nedělat při používání Slacku, a podívat se na několik tipů ohledně etikety Slacku.
Etiketa Slacku – co byste měli vždy dodržovat:
✔️ Buďte ve svých zprávách přímí
Nezačínejte své přímé zprávy na Slacku pozdravem „hey“ nebo „hello“, aniž byste následně uvedli účel své zprávy. Ujistěte se, že v zprávách na Slacku jasně uvedete důvod, proč píšete.
Nezapomeňte, že osoba, které posíláte zprávu, se možná soustředí na důležitou práci. Oznámení následované nejasnou zprávou může narušit její pracovní rytmus a bránit jí v práci.
Když někomu posíláte zprávu, musíte brát ohled na jeho čas. Krátká zpráva obsahující to, co od něj potřebujete, a časový harmonogram je dostatečná informace, aby mohl jednat, kdykoli bude mít čas.
Například místo toho, abyste řekli:
„Ahoj!“ (před 1 sekundou) „Jsi tam?“ (před 1 sekundou)
A pak zmizíte, dokud neodpoví, můžete říct:
„Ahoj, můžeš mi pomoct s krátkým popisem produktu pro sociální média? Musím to dnes do konce pracovní doby odeslat.“
Snažte se sdělit podstatu zprávy v jedné zprávě Slacku, místo abyste posílali více zpráv. Používejte odrážky, tučné písmo, kurzívu a čísla, aby byla vaše zpráva přehledná.
📮 ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů jen k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozvedený ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby se věnovaly práci. ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací o práci“ a získejte zpět svůj produktivní čas. 💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp získat zpět více než 5 hodin týdně, což je více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky eliminaci zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
✔️ Využijte veřejné kanály a vlákna pro lepší komunikaci na pracovišti.
Kanály Slacku jsou skvělé pro skupinové konverzace týkající se konkrétního tématu, oddělení, události nebo projektu. Používejte kanály Slacku k diskusi o konkrétních tématech a vytvářejte skupinové úložiště všech souvisejících informací.
Pokud přímo posíláte zprávy kolegovi ohledně aktualizací nebo pochybností týkajících se kampaně, která se týká více než jen vás dvou, dáváte prostor pro více konverzací o stejném tématu. Můžete tak přijít o důležité informace a ztrácet čas vyjasňováním stejných pochybností.
Místo toho optimalizujte komunikaci v týmu a pošlete zprávu Slack na konkrétní kanál Slack nebo do vlákna Slack a označte osobu, na kterou máte dotaz. Tímto způsobem se všichni účastníci projektu mohou dozvědět o pokroku, překážkách nebo čemkoli jiném souvisejícím s projektem.
V dlouhodobém horizontu bude také rychlejší jednoduše přejít na kanál a vyhledat jakékoli informace, které byste mohli potřebovat k pokračování v projektu, nebo se po jeho skončení vrátit zpět a analyzovat výsledky.
Můžete také motivovat své týmy, aby používali veřejné kanály Slacku k pořádání brainstormingových sezení pro jakýkoli projekt, kampaň nebo událost. Zahajte sezení tím, že do kanálu vložíte otevřenou otázku a požádáte všechny, aby přidali své nápady do vlákna.
Odpovídání v rámci vlákna zpřehledňuje kanál a pomáhá vám udržet kontrolu nad vaším pracovním prostorem. Pomocí vláken můžete v rámci širšího kanálu vytvářet informační silosy, které optimalizují vaši informační banku.
💡 Vlákna jsou nejjednodušším způsobem, jak udržet plynulost konverzace a zahájit spolupráci.
✔️ Potvrzujte zprávy co nejdříve
Vzdálené týmy se silně spoléhají na komunikační kanály, jako jsou Slack, Teams a Google Meet, protože se nemohou setkat osobně, aby si vyjasnily nejasnosti. Takže i když dostanete zprávu, když jste zaneprázdněni, můžete ji okamžitě potvrdit.
Potvrzení zprávy pomáhá budovat důvěru, zejména v týmech pracujících na dálku. Ujišťuje osobu, že jste zprávu viděli.
Může to být jednoduché „Beru na vědomí. Odpoledne se na tom podívám.“
💡 Tip pro profesionály: Nepodceňujte sílu symbolů ✅ nebo 👀. Emoji reakce vám pomohou potvrdit přijetí zprávy, aniž by docházelo k zahlcení kanálu. Jsou obzvláště užitečné v asynchronních pracovních postupech, kde záleží na každém oznámení.
✔️ Používejte zmínky s rozmyslem
Chápeme, že zmínka nebo označení někoho na komunikační platformě je nezbytné k zajištění toho, aby osoba, se kterou chcete mluvit, viděla vaši zprávu. Nadměrné používání funkcí @everyone nebo @channel však může být rušivé a zasílat zbytečná oznámení ostatním členům týmu. Tyto značky používejte pouze v případě, že chcete oslovit celý kanál.
Pokud chcete, aby konkrétní člen týmu odpověděl na individuální žádost, @označte v dané skupině pouze jeho, aby věděl, že je vyžadována konkrétní odpověď.
Tím také zajistíte, že ostatní členové týmu budou o problému informováni, i když od nich přímo nevyžaduje reakci. Tato funkce je skvělá, ale pouze pokud je používána rozumně.
Například místo toho, abyste na kanálu psali vágní zprávy, jako například:
„Může mi někdo pomoci s dotazem ohledně akce?“
Můžete napsat:
„@amy @lee, můžete mi pomoci s otázkou ohledně akce nebo mi říct, kdo mi s tím může pomoci?“
✔️ Aktualizujte svůj stav a pracovní dobu
Únava z oznámení je reálná! Proto byste měli respektovat dostupnost svých kolegů a předtím, než je kontaktujete, zkontrolovat jejich stav. Slack také nabízí možnost aktualizovat svůj stav.
Tento prostor můžete využít k přidání informací o vaší pracovní době, časovém pásmu a zprávách OOO a informovat svůj tým, když jste pryč, v režimu soustředění nebo na schůzích. Pokud vás někdo bude chtít kontaktovat, bude vědět, že nejste k dispozici, a může se obrátit na někoho jiného nebo počkat, až budete k dispozici.
💡Správné chování na Slacku není důležité jen pro ostatní. Svou produktivitu můžete maximalizovat pomocí funkce statusu, která vám pomůže vyhnout se spamu. Když aktualizujete svou dostupnost, členové týmu by vás neměli rušit, když nejste k dispozici.
✔️ Používejte emodži s rozmyslem
Emoji jsou skvělé pro nastavení tónu a rychlé reakce, ale v pracovním prostředí fungují nejlépe, když jsou používány záměrně. Držte se obecně srozumitelných reakcí, jako je ✅ pro schválení, 👀 pro „kontrolu“ nebo 🎉 pro oslavu vítězství.
Vyhněte se dlouhým řetězcům emodži nebo matoucím symbolům, které zkreslují význam zprávy. Pokud je důležitá srozumitelnost, doplňte emodži krátkým komentářem.
🎉 Zajímavost: Nejpoužívanějším emodži na Slacku je emodži 🙌 (známé také jako „chvalné ruce“). Často se používá pro schválení, oslavy a souhlas, což dokazuje, že radost na pracovišti lze shrnout dvěma zvednutými rukama.
✔️ Naplánujte si zprávy napříč časovými pásmy
To, že jste online, neznamená, že jsou online i všichni ostatní. Pokud váš tým pracuje v různých časových pásmech, použijte funkci „Naplánovat zprávu“ ve Slacku, abyste nerušili něčí večer nebo čas na soustředění.
Je to malý zvyk, který podporuje asynchronní práci a projevuje respekt k hranicím vašich kolegů.
✔️ Pište jasné a stručné zprávy
Dlouhé textové zprávy se těžko čtou a ještě hůře se na ně odpovídá. Rozdělte své aktualizace do odrážek, důležité informace zvýrazněte tučným písmem a uveďte konkrétně, co potřebujete a kdy.
Jasnost pomáhá lidem jednat rychleji – bez zbytečného dohadování.
💡 Tip pro profesionály: Slack není živý chat, ale pracovní prostor. Nejprve napište celou zprávu, uspořádejte ji pomocí odrážek nebo řádků a poté ji odešlete. Tím se sníží množství nevyžádaných zpráv a ostatní budou moci zprávu rychleji prohledat a odpovědět.
✔️ Používejte DM a veřejné kanály s rozvahou
Pokud si nejste jisti, používejte standardně veřejné kanály. Skupinové konverzace zvyšují přehlednost, pomáhají ostatním pochopit kontext a omezují opakované dotazy.
Pro soukromé záležitosti, osobní aktualizace nebo citlivou zpětnou vazbu používejte přímé zprávy. Transparentnost buduje důvěru, proto komunikujte otevřeně, když to dává smysl.
✔️ Uspořádejte kanály s jasnými názvy a účely
Kanály Slacku jsou užitečné pouze tehdy, pokud lidé vědí, co kam patří. Používejte konvence pojmenování, jako například #team-design nebo #content-qa, a napište krátký popis, aby se noví členové týmu mohli snadno orientovat.
Pravidelně čistěte neaktivní kanály, abyste omezili rušivé vlivy a udrželi svůj pracovní prostor soustředěný.
🎉 Zajímavost: Uživatelé Slacku odešlou každý měsíc přes 1,5 miliardy zpráv, ale více než 70 % z nich je odesláno v soukromých zprávách nebo malých skupinových chatech. To ukazuje, jak důležité je podporovat komunikaci ve veřejných kanálech, aby byla zajištěna viditelnost, soulad a lepší spolupráce.
Co nedělat na Slacku: Čemu se za každou cenu vyhnout
❌ Nezahlcujte kanály nesouvisejícími konverzacemi.
Je lákavé sdílet vtipné memy, náhodné myšlenky nebo aktuální témata, když je týmový chat aktivní, ale to neznamená, že každý kanál je pro to vhodným místem.
Přerušování soustředěné diskuse (například vlákno o uvedení produktu na trh nebo hodnocení kampaně) nesouvisejícím obsahem může narušit plynulost diskuse, rozptýlit ostatní a zakrýt důležité aktualizace.
Vytvořte nebo používejte určené kanály Slacku, jako jsou #random, #off-topic nebo #watercooler, pro neformální konverzace. To pomáhá udržet soustředění v prostorech důležitých pro práci a zároveň dává vašemu týmu prostor pro stmelení.
💡 Pokud má kanál název jako #product-launch, předpokládejte, že slouží k tomuto účelu – a k ničemu jinému.
❌ Neposílejte krátké zprávy v rychlém sledu.
Psaní několika zpráv ve Slacku v rychlém sledu, každá o jednom řádku, jako například:
- „Ahoj“
- „Můžu se vás na něco zeptat?“
- „O prezentaci“
- „Musíme změnit snímek 3.“
…vytváří více oznámení a narušuje pracovní rytmus vašich kolegů.
Tento zvyk je rušivý a neefektivní, zejména v prostředí vzdálené práce, kde je důležitá asynchronní komunikace. Místo toho si raději věnujte pár vteřin navíc a napište svou zprávu celou. Používejte řádky, odrážky a tučné písmo, aby se zpráva snadno četla.
❌ Neptejte se, než si přečtete vlákno
Než zadáte otázku do rušného kanálu Slacku, posuňte se nahoru. Možná už někdo na vaši otázku odpověděl nebo někdo sdílel informace, které potřebujete.
Ignorování existujícího vlákna a vložení otázky „Jaký je plán pro dnešní hovor s klientem?“ může vést k opakovaným odpovědím, frustrovaným kolegům a nepřehledným konverzacím.
Respektujte čas, který lidé strávili psaním jasných aktualizací, a přečtěte si je. Pokud si nejste jisti, můžete odpovědět na vlákno nebo zdvořile požádat o vysvětlení: „Viděl jsem aktualizaci od Sarah – jen jsem chtěl potvrdit, zda je čas hovoru stále 14:00.“
❌ Nespoléhejte se na Slack jako na jediný zdroj informací.
Slack je určený pro diskuse, nikoli pro rozhodování. Pokud je v rámci Slacku učiněno důležité rozhodnutí (například finální schválení změny cen nebo smlouvy s klientem) a není zdokumentováno jinde, je to jako by se nikdy nestalo.
Zprávy ve Slacku se mohou časem ztratit, smazat nebo zapadnout. Důležité aktualizace, procesy nebo výstupy dokumentujte ve svém nástroji pro správu projektů (např. ClickUp Tasks), ClickUp Docs nebo interních wiki.
✍️ „Pokud je to důležité, nepatří to pouze do Slacku. ”
❌ Nenechávejte konverzace otevřené
Představte si, že požádáte o pomoc, dostanete skvělý návrh a pak... ticho po pěšině. Žádná reakce, žádné „děkuji“, žádné informace o tom, jak to dopadlo.
Neuzavřené konverzace vedou k nejednoznačnosti. Fungovalo řešení? Potřebujete ještě pomoc? Měl by někdo situaci sledovat?
Uzavřete smyčku reakcí ✅, rychlou odpovědí „To funguje!“ nebo krátkým shrnutím toho, co jste udělali dál. Tím projevíte respekt a uznání a vybudujete silnější komunikační návyky v týmu.
👂 Považujte Slack za skutečnou konverzaci – neodejděte uprostřed věty.
❌ Nebojte se proměnit chaty v schůzky
Podle vzorce 55/38/7 tvoří komunikace z 55 % neverbální projev, z 38 % hlasový projev a pouze z 7 % slova. Bez ohledu na to, jak snadné je komunikovat prostřednictvím textových zpráv, někdy je efektivnější uspořádat videokonferenci nebo osobní schůzku, než nekonečně psát nebo spamovat skupinu, když se snažíte něco podrobně vysvětlit.
Lidé se lépe spojí, když vidí řeč těla, výrazy a gesta ostatních.
Hodnocení výkonu, posuzování, zpětná vazba, školení, hodnocení klientů atd. vyžadují lidský přístup, který je možný pouze při osobních setkáních. Také denní synchronizace pro denní aktualizace a scrum meetingy musí být osobně nebo prostřednictvím videohovoru.
Prostudujte si tento pravidlový manuál, který považujeme za nepostradatelný pro etiketu virtuálních týmových schůzek a osvědčené postupy pro vaši příští schůzku.
Zlepšení týmové komunikace pomocí ClickUp a Slack
I když existuje mnoho aplikací, které dělají to samé co Slack, zdaleka se mu nevyrovnají. Kromě praktických funkcí nabízí tato platforma také některé z nejlepších integrací, které podporují spolupráci na pracovišti.
Například integrace ClickUp do Slacku kombinuje online spolupráci a správu projektů do jedné aplikace.
Zjednodušeně řečeno, díky této integraci můžete Slack používat pro řízení projektů!
Integrace ClickUp se Slackem může také zlepšit etiketu vašeho týmu ve Slacku, protože vám umožní vytvářet úkoly a komentáře z zpráv! Stačí do jakékoli zprávy ve Slacku napsat /ClickUp new a přidat je jako úkoly do ClickUp.
Můžete posílat oznámení o stavu práce, nových komentářích, aktualizacích atd. přímo na svůj kanál Slack.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Chat není omezen na postranní panel. Můžete diskutovat v reálném čase přímo v rámci úkolu, na kterém pracujete, vedle svých cílů v dokumentu nebo během brainstormingu na tabuli. Vše zůstává přesně tam, kde je potřeba.
Nebo... Nahraďte Slack úplně chatem ClickUp
Ale co kdybyste nepotřebovali dva samostatné nástroje pro chatování a práci?
Pokud chcete snížit přetížení nástroji a zefektivnit svůj pracovní postup, ClickUp Chat je více než jen integrace Slacku – je to výkonné, integrované řešení pro zasílání zpráv, které spojuje správu úkolů, asistenci AI a konverzace v reálném čase na jednom místě. Je to jako Slack, ale s integrovanou produktivitou.
Podívejme se na to blíže. 👇
Pokud vám Slack pomáhá komunikovat, ClickUp Chat vám pomáhá komunikovat a jednat na jednom místě. Jedná se o plně funkční chatovací nástroj zabudovaný do vašeho pracovního prostoru, takže můžete centralizovat diskuse, okamžitě přidělovat práci a udržovat konverzace v souvislosti s vašimi cíli.
Ať už chatujete neformálně, přijímáte rozhodnutí nebo spolupracujete napříč funkcemi, ClickUp Chat nabízí více než jen zasílání zpráv – proměňuje konverzace ve výsledky.
Čím se liší ClickUp Chat?
Připnuté zprávy a vlákna: Udržujte důležité zprávy v horní části chatu a soustřeďte se na konkrétní vlákna v rámci úkolů a dokumentů.
Okamžitě přeměňte zprávy na úkoly: Už žádné zmatení ohledně toho, „kdo co dělá“. Přiřazujte úkoly, plánujte a přidávejte podrobnosti přímo z chatu.
Zprávy založené na umělé inteligenci: Použijte ClickUp Brain k shrnutí chatových vláken, navrhování odpovědí, přeformulování zpráv nebo vytváření návrhů odpovědí napříč časovými pásmy.
Integrovaný do vašeho pracovního postupu: ClickUp Chat je k dispozici tam, kde pracujete – v rámci úkolů, dokumentů, tabulek a dashboardů.
Slack vs. ClickUp Chat: Jaký je mezi nimi rozdíl?
|Funkce
|Slack
|ClickUp Chat
|✅ Obecný týmový chat
|✔️
|✔️
|✅ Vlákna zpráv
|✔️
|✔️
|🔁 Proměňte chat v úkol
|❌
|✔️ Okamžité vytváření úkolů ze zpráv
|🧠 Integrovaný asistent AI
|❌
|✔️ Shrnujte, odpovídejte, vytvářejte aktualizace
|📄 Chatujte v dokumentech, úkolech a na tabulkách
|❌
|✔️ Kompletní kontext, žádné přepínání mezi aplikacemi
|📊 Akční vlákna zpráv
|⚠️ Snadno se ztratí
|✔️ Propojeno s reálnými pracovními úkoly
Lepší komunikace a spolupráce díky Slacku a ClickUp
Slack je výkonný komunikační nástroj, ale bez správné etikety se i ty nejlepší zprávy mohou ztratit v moři oznámení, nejasných pingů a chaosu v kanálech.
Dodržováním těchto jednoduchých pravidel a zákazů můžete vytvořit pracovní kulturu, ve které je komunikace respektující, asynchronní a jasná – ať už pracujete napříč odděleními nebo časovými pásmy.
Hledáte praktičtější a komplexnější pracovní prostor? ClickUp spojuje zasílání zpráv, správu úkolů a asistenci založenou na umělé inteligenci do jedné efektivní platformy. Můžete jej integrovat se Slackem, aby vaše konverzace byly produktivnější, nebo přejít na ClickUp Chat, abyste centralizovali spolupráci, eliminovali přepínání mezi záložkami a proměnili zprávy v výsledky.
💬 Chytřejší konverzace začínají zde — Vyzkoušejte ClickUp zdarma a posuňte komunikaci ve vašem týmu na vyšší úroveň.