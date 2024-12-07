20 nejlepších aplikací pro týmovou komunikaci v roce 2025

Před nějakou dobou narazil můj tým na překážku, s níž se potýká mnoho profesionálů: příliš mnoho nástrojů a nedostatek přehlednosti. Měli jsme e-mailové řetězce pro aktualizace, chatovací aplikace pro rychlé dotazy a dokonce i tabulky, ve kterých jsme se snažili sledovat, co se děje.
Výsledek? Zmeškané zprávy, nekonečné výměny zpráv a rostoucí pocit frustrace. Tehdy jsem si uvědomil, že problémem není jen co komunikujeme, ale jak komunikujeme.
Abychom tento problém vyřešili, strávili jsme s mým týmem v ClickUp několik hodin výzkumem nejlepších aplikací pro týmovou komunikaci. Na základě mých zkušeností a poznatků vám představuji můj výběr těch nejlepších.
Jste připraveni komunikovat jako profesionálové? Jdeme na to! 💪🏼
Přehled nejlepších aplikací pro týmovou komunikaci
|Nástroj
|Případ použití
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Všestranná pracovní platforma
|Podniky všech velikostí
|Microsoft Teams
|Nejlepší s balíkem Microsoft 365
|Podniky všech velikostí
|Discord
|Zapojení komunity a hraní her
|Jednotlivci, startupy, hráči a tvůrci obsahu
|Pumble
|Týmová spolupráce a marketing
|Malé a střední vzdálené týmy, marketingoví pracovníci
|Slack
|Týmová spolupráce a integrace
|Malé i velké podniky, startupy
|Flock
|Komunikace a spolupráce v reálném čase
|Malé a střední podniky
|Chanty
|Obchodní zasílání zpráv
|Malé až velké týmy
|Google Chat
|Zasílání zpráv a spolupráce
|Jednotlivci a firmy
|Connecteam
|Komunikace a zapojení zaměstnanců
|Zaměstnanci bez stálého pracoviště, malé i velké podniky
|Proofhub
|Řízení projektů a spolupráce
|Malé a střední podniky
|Ryver
|Skupinový chat a správa úkolů
|Jednotlivci a týmy všech velikostí
|Fleep
|Týmová spolupráce
|Rozptýlené týmy
|Troop Messenger
|Týmová spolupráce
|Malé až velké podniky
|Workplace
|Interní komunikace
|Velké organizace
|Trello
|Řízení projektů
|Jednotlivci a malé a střední podniky
|Rocket. Chat
|Týmová spolupráce
|Malé a střední podniky a velké společnosti
|Brosix
|Bezpečná instant messaging
|Malé až velké podniky
|Workvivo
|Komunikace se zaměstnanci
|Velké firmy
|RingCentral
|Zapojení zaměstnanců a zákaznická zkušenost
|Jednotlivci, malé a střední podniky a velké společnosti
|Element
|Bezpečné zasílání zpráv a spolupráce
|Podniky a vlády
20 nejlepších aplikací pro týmovou komunikaci
Projděme si hlavní funkce, ceny a omezení 20 nejlepších komunikačních nástrojů, které jsme pro vás pečlivě vybrali. ☎️
1. ClickUp (nejlepší pro asynchronní týmovou komunikaci)
ClickUp usnadňuje udržování kontaktu s vaším týmem, bez ohledu na to, kde a kdy pracujete. Jedná se o aplikaci pro vše, co souvisí s prací, která zajistí, že budete v oblasti týmové komunikace vždy na špičce.
Jeho bohatá sada funkcí vás možná ohromí. Pojďme ji společně prozkoumat.
ClickUp Chat
ClickUp Chat je integrovaný nástroj pro zasílání zpráv v rámci ClickUp, který týmům umožňuje komunikovat v reálném čase.
Chat se odlišuje tím, jak přirozeně zapadá do vašeho pracovního postupu. Namísto přeskakování mezi aplikací pro zasílání zpráv a správcem úkolů můžete vést důležité konverzace přesně tam, kde se práce odehrává. Ať už projednáváte poslední detaily nebo diskutujete o aktualizacích projektu, vše zůstává propojeno bez nutnosti přepínání kontextu.
To také znamená, že už nebudou žádné momenty typu „o čem jsme to mluvili?“.
ClickUp přesunul veškerou naši komunikaci z různých kanálů, jako jsou e-maily, chaty a WhatsApp, na jedno místo. Takže víme, kam se obrátit, když potřebujeme najít potřebné informace.
ClickUp přesunul veškerou naši komunikaci z různých kanálů, jako jsou e-maily, chaty a WhatsApp, na jedno místo. Takže víme, kam se obrátit, když potřebujeme najít potřebné informace.
Chat dále integruje video a audio hovory, takže můžete plynule přecházet z písemné konverzace k živé diskusi, a to vše na stejné platformě.
Kromě toho AI v chatu pomáhá s:
- Odpovědi AI: Zadejte otázku v libovolném chatu a AI okamžitě poskytne odpověď na základě celé historie chatu a dat z připojených aplikací, jako jsou Google Drive, Figma nebo Salesforce.
- AI CatchUp: Dohánějte zmeškané konverzace v mžiku. Místo procházení každé konverzace AI shrnuje klíčové body a úkoly.
- Vytváření úkolů pomocí AI: Jedním kliknutím vytvoříte úkol ze zprávy a AI automaticky vygeneruje název, popis a odkaz na původní chat.
ClickUp Brain
Pokud máte několik vláken, kterými se musíte proklikat, ale chcete se dostat přímo k jádru věci, můžete použít ClickUp Brain k rychlému shrnutí konverzací. ClickUp Brain je vestavěný AI asistent, který čerpá poznatky ze všech oblastí vašeho pracovního života.
ClickUp Clips
Pokud váš tým preferuje asynchronní video komunikaci, můžete pomocí ClickUp Clips rychle sdílet nahrávky obrazovky s členy týmu jedním kliknutím, zatímco oni si je mohou později prohlédnout, kdykoli se jim to hodí. Clips dokáže pomocí AI přepsat zprávy z nahrávek obrazovky, takže můžete prohledávat nejdůležitější části, klikat na časové značky a přeskakovat mezi videi a kopírovat úryvky, které můžete použít, kdekoli potřebujete.
ClickUp Docs
ClickUp Docs je výkonný nástroj pro týmovou komunikaci, který týmům umožňuje vytvářet, sdílet a spolupracovat na dokumentech v reálném čase v rámci ClickUp.
Je ideální pro projektové briefy, poznámky z jednání, znalostní báze a další, protože udržuje všechny důležité informace přístupné a organizované. Díky funkcím společné úpravy, komentářů a značkování mohou členové týmu snadno přispívat nápady, poskytovat zpětnou vazbu a udržovat diskuse vázané na relevantní dokumenty.
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards nabízí univerzální virtuální prostor pro vzdálené plánování, brainstorming a schůzky, který pomáhá týmům zůstat v kontaktu a být kreativní, ať jsou kdekoli.
Během plánovacích schůzek mohou členové týmu přidávat poznámky, propojovat nápady a dokonce propojovat prvky tabule přímo s úkoly, takže akční položky jsou vždy na dosah jednoho kliknutí.
Pokud potřebujete předem připravenou šablonu pro centralizaci všech konverzací, oznámení a dokumentů vašeho týmu, podívejte se na šablonu ClickUp Internal Communications Template.
Na druhou stranu, pokud pravidelně komunikujete s týmy z různých oddělení a chcete organizovat mezifunkční komunikaci, bude se vám hodit šablona komunikačního plánu ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Proměňte zprávy v úkoly: Udržujte týmy na správné cestě pomocí funkce ClickUp Assign Comments, která vám umožní proměnit jakýkoli komentář v proveditelný úkol a přiřadit jej členovi týmu.
- Spojte se s členy týmu: Použijte @zmínky, abyste upoutali pozornost svých kolegů na konkrétní úkoly.
- Získejte rychlé shrnutí: Shrňte dlouhé konverzace a získejte klíčové informace pomocí aplikace Brain.
- Vizuální spolupráce: Plánujte a brainstormujte hladce pomocí tabulek, které vašemu týmu poskytnou vizuální platformu pro vzdálenou spolupráci, která přímo navazuje na vaše úkoly.
- Zaznamenávejte a sdílejte videa: Snadno nahrávejte a sdílejte záznamy obrazovky, abyste vizuálně vysvětlili úkoly, poskytli zpětnou vazbu nebo předvedli procesy pomocí aplikace Clips.
- Organizujte nápady: Pište, upravujte a spolupracujte na dokumentech, což usnadňuje efektivní správu podrobností projektu a zpětné vazby týmu.
Omezení ClickUp
- Uživatelé s omezenými technickými znalostmi mohou považovat počáteční nastavení a navigaci za náročné.
- Mobilní aplikace má méně funkcí než desktopová verze, což může snížit efektivitu při práci na dálku.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 880+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 260 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je neuvěřitelně univerzální nástroj pro řízení projektů, který nabízí robustní přizpůsobení, které se přizpůsobí workflow jakéhokoli týmu. Jeho intuitivní rozhraní a platforma bohatá na funkce, včetně správy úkolů, sledování času a nástrojů pro spolupráci, usnadňují organizaci projektů a jejich sledování. Neustálé aktualizace a integrace zajišťují, že zůstává efektivním komplexním řešením pro produktivitu.
ClickUp je neuvěřitelně univerzální nástroj pro řízení projektů, který nabízí robustní přizpůsobení, které se přizpůsobí workflow jakéhokoli týmu. Jeho intuitivní rozhraní a platforma bohatá na funkce, včetně správy úkolů, sledování času a nástrojů pro spolupráci, usnadňují organizaci projektů a jejich sledování. Neustálé aktualizace a integrace zajišťují, že zůstává efektivním komplexním řešením pro produktivitu.
💡 Tip pro profesionály: Je důležité komunikovat prostřednictvím různých formátů, jako jsou text, audio a video, aby se předešlo nedorozuměním, zejména pokud se jedná o jazykové nebo kulturní rozdíly. Tím se zajistí srozumitelnost a sníží se riziko nedorozumění.
📖 Přečtěte si také: 15 bezplatných šablon pro komunikační plán projektu
2. Microsoft Teams (nejlepší pro snadnou integraci s Microsoft 365)
Microsoft Teams je dobrou volbou pro nástroj pro spolupráci v podniku, pokud pracujete především s Microsoft 365. Je navržen tak, aby se synchronizoval s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneDrive, což z něj činí výchozí volbu pro podniky, které již jsou součástí ekosystému Microsoft.
Ať už řídíte malý tým nebo velkou organizaci, díky funkcím pro komunikaci a zasílání zpráv – od kanálů po přístup pro hosty – zůstanou všichni ve spojení.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Hladká integrace s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Word, Excel atd., pro sdílení dokumentů a spolupráci.
- Umožněte videokonference ve velkém měřítku až pro 1 000 účastníků s funkcemi, jako jsou breakout rooms, živé ankety a chat v reálném čase.
- Vytvářejte poznámky ze schůzek pomocí umělé inteligence, která automaticky zaznamenává klíčové body diskuse.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Některé problémy se synchronizací vznikají, když jsou týmy přihlášeny jak na stolních počítačích, tak na mobilních zařízeních.
- Existují problémy s integrací nástrojů jiných než Microsoft.
Ceny Microsoft Teams
- Plán Teams Essential: 5 $/měsíc na uživatele
- Plán Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Plán Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: Ve společnosti Amazon je PowerPoint na schůzkách zakázán. Místo toho týmy používají šestistránkové poznámky psané v narativním stylu. Na začátku schůzky si všichni dokument tiše přečtou, aby se před diskusí ujistili, že všichni rozumí stejným způsobem.
3. Discord (nejlepší pro budování komunity a neformální spolupráci)
Discord, původně navržený pro hráče, se vyvinul v nástroj pro budování interaktivních digitálních komunit, od profesionálních skupin až po sítě nadšenců.
Je známá především díky své uvolněné a uživatelsky přívětivé hlasové a video komunikaci. Tento neformální přístup ke komunikaci však nemusí být ideální pro vysoce strukturovaná nebo korporátní prostředí.
Nejlepší funkce Discord
- Používejte vlastní emodži, nálepky, zvukové efekty a další prvky ve svých hlasových, video a textových chatech.
- Přizpůsobte a automatizujte rutinní úkoly pomocí botů s maximální snadností.
- Přepínejte mezi počítačem, telefonem a dokonce i konzolí, abyste zůstali ve spojení kdekoli.
Omezení aplikace Discord
- Nastavení serveru Discord je zpočátku matoucí.
- Spotřeba zdrojů, jak CPU, tak internetu, je vysoká.
Ceny Discord
- Zdarma
- Discord Nitro Classic: 5 $/měsíc na uživatele
- Discord Nitro: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Discord
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Discord?
Discord je aplikace pro okamžité zasílání zpráv pro individuální a skupinové chaty, původně navržená s ohledem na hráče jako přímější, univerzálnější a uživatelsky přívětivější než předchozí programy, jako jsou Ventrilo, Mumble nebo Roger Wilco. Můžete na ní organizovat komunity s více kanály pro textové a hlasové zprávy a je zdarma. Funguje také na různých platformách – na webu, jako samostatný program, na telefonu atd.
Discord je aplikace pro okamžité zasílání zpráv pro individuální a skupinové chaty, původně navržená s ohledem na hráče jako přímější, univerzálnější a uživatelsky přívětivější než předchozí programy, jako jsou Ventrilo, Mumble nebo Roger Wilco. Můžete na ní organizovat komunity s více kanály pro textové a hlasové zprávy a je zdarma. Funguje také na různých platformách – na webu, jako samostatný program, na telefonu atd.
🧠 Zajímavost: Discord vznikl jako „Fates VoIP“, nástroj pro hlasovou komunikaci pro hráče. V roce 2015 byl přejmenován na Discord, aby oslovil širší publikum.
4. Pumble (nejlepší pro malé týmy s omezeným rozpočtem)
Pumble je bezplatný komunikační nástroj bez skrytých poplatků. Pokud jste malý tým a hledáte funkce podobné Slacku bez cenovky, Pumble je tou správnou volbou. Jedná se o jednoduchou, ale efektivní platformu, která umožňuje videokonference, základní sdílení souborů, hlasové hovory, sdílení obrazovky a další.
Nejlepší funkce Pumble
- Posílejte přímé zprávy pro osobní chatování nebo skupinové diskuse.
- Organizujte konverzace pomocí vyhrazených kanálů, aby diskuse zůstaly zaměřené na dané téma.
- Naplánujte si zasílání zpráv tak, aby se k vašemu týmu dostaly v ten správný čas.
- Aktivujte vláknové konverzace, které usnadňují jasné a organizované diskuse.
Omezení aplikace Pumble
- Není možné odesílat hlasové zprávy.
- Vyhledávací nástroje potřebují k správnému fungování přesný řetězec klíčových slov.
Ceny Pumble
- Zdarma
- Pro Plan: 2,49 $/měsíc za jedno místo
- Plán pro správu podniku: 4 $/měsíc za jedno místo
- Plán pro podniky: 7 $/měsíc za jedno místo
- Balíček produktivity: 13 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Pumble
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Pumble?
Jedná se o snadno použitelnou službu a všichni naši zaměstnanci si na ni velmi rychle zvykají, bez ohledu na jejich věk nebo úroveň znalostí technologií. Je to zábavný a užitečný způsob komunikace s kolegy z celého světa!
Jedná se o snadno použitelnou službu a všichni naši zaměstnanci si na ni velmi rychle zvykají, bez ohledu na jejich věk nebo úroveň znalostí technologií. Je to zábavný a užitečný způsob komunikace s kolegy z celého světa!
🔍 Věděli jste, že... První videohovor se uskutečnil v roce 1968 během světové výstavy prostřednictvím zařízení Picturephone společnosti AT&T. Ačkoli byla tato technologie ještě velmi primitivní, připravila půdu pro moderní nástroje pro videokonference, jako jsou Zoom a Microsoft Teams.
5. Slack (nejlepší pro spolupráci na pracovišti a integraci)
Slack usnadňuje komunikaci s vaším týmem prostřednictvím kanálů, vláken a přímých zpráv. Je známý svou integrací s aplikacemi jako Google Drive a Salesforce.
Největší výhodou aplikace je její schopnost integrovat se s téměř všemi nástroji pro zvýšení produktivity, automatizovat úkoly, vytvářet vlastní pracovní postupy a organizovat konverzace.
Nejlepší funkce Slacku
- Vytvořte kanály pro organizovanou komunikaci a rozdělte diskuse podle projektů, témat nebo oddělení.
- Přizpůsobte si oznámení tak, abyste se mohli soustředit na prioritní kanály nebo klíčová slova, a omezili tak rušivé vlivy, aniž byste přišli o důležité informace.
- Používejte emodži a reakce, abyste do konverzací vnesli zábavný a expresivní prvek.
Omezení aplikace Slack
- Bezplatná verze omezuje historii zpráv na 90 dní.
- Bez řádné organizace se oznámení stávají nepřehlednými.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Standardní tarif: 7 $/měsíc na uživatele
- Plán Plus: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
🔍 Věděli jste? Slack vznikl jako nástroj pro interní komunikaci při vývoji videohry s názvem Glitch. Hra neuspěla, ale komunikační platforma se stala velmi úspěšnou.
6. Flock (nejlepší pro produktivitu týmu a správu úkolů)
Flock je interní komunikační software určený pro týmy, které ocení funkce zvyšující produktivitu. Kromě chatu a videohovorů integruje Flock přímo do vašich konverzací také správu úkolů, ankety, připomenutí a sdílení souborů.
Kromě obvyklých videokonferencí, zasílání zpráv a hlasových poznámek nabízí Flock také zcela použitelnou sadu nástrojů pro produktivitu a bezpečnost.
Nejlepší funkce aplikace Flock
- Využijte integrované funkce pro správu úkolů a připomenutí, abyste mohli vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly přímo v rámci platformy.
- Získejte nativní integraci s Google Drive a Dropboxem, abyste se nemuseli přepínat mezi aplikacemi.
- Aktivujte funkce správce, jako je správa oprávnění uživatelů, z ovládacího panelu.
Omezení aplikace Flock
- Obsahuje limit 10 000 zpráv.
- Zvuk a video se někdy při videochatu zkreslují.
Ceny Flock
- Zdarma
- Pro Plan: 3 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Flock
- G2: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Flock?
Je snadno použitelná a pomáhá při každodenní komunikaci s pracovním týmem. Nabízí také možnost vytvářet různé pracovní prostory a poskytuje skvělé nástroje pro správu pracovního prostoru. Flock je velmi užitečná při každodenní komunikaci a hodí se každý den.
Je snadno použitelná a pomáhá při každodenní komunikaci s pracovním týmem. Nabízí také možnost vytvářet různé pracovní prostory a poskytuje skvělé nástroje pro správu pracovního prostoru. Flock je velmi užitečný při každodenní komunikaci a hodí se každý den.
7. Chanty (nejlepší pro jednoduchou týmovou komunikaci s integrovanou správou úkolů)
Chanty je jednoduchý nástroj pro týmovou komunikaci, který kombinuje zasílání zpráv, hlasové a videohovory s integrovanou funkcí správy úkolů. Můžete chatovat se svým týmem, přeměňovat zprávy na úkoly a sledovat pokrok, to vše na jedné platformě.
Nejlepší funkce Chanty
- Získejte neomezený přístup k historii zpráv, abyste mohli vyhledávat a načítat minulé konverzace bez časového omezení.
- Provádějte týmové videohovory pro plynulou komunikaci a spolupráci tváří v tvář přímo v rámci platformy.
- Posílejte hlasové zprávy jako rychlé zvukové poznámky, které umožňují rychlejší komunikaci, když není ideální psát.
Omezení aplikace Chanty
- Méně integrací třetích stran než u konkurence
- Správa úkolů postrádá pokročilé funkce, jako je komplexní automatizace.
Ceny Chanty
- Zdarma
- Obchodní plán: 3 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Chanty?
Chanty nabízí rychlé zasílání zpráv a stabilní audio/video hovory, které výrazně zlepšily komunikaci v našem týmu. Naplánované zprávy pomáhají spravovat konverzace napříč časovými pásmy a udržovat týmy organizované.
Chanty nabízí rychlé zasílání zpráv a stabilní audio/video hovory, které výrazně zlepšily komunikaci v našem týmu. Naplánované zprávy pomáhají spravovat konverzace napříč časovými pásmy a udržovat týmy organizované.
🔍 Věděli jste? V týmové práci je komunikace klíčová pro zabránění Ringelmannova efektu, kdy jednotlivci vynakládají méně úsilí s rostoucí velikostí skupiny. Jasné cíle a diskuse mohou tento jev zmírnit.
8. Google Chat (nejlepší pro uživatele Google Workspace)
Pokud váš tým již používá Google Workspace, je Google Chat skvělou volbou pro týmovou komunikaci. Je integrován s Gmailem, Diskem a Kalendářem, což vám umožňuje hladkou spolupráci.
Google Chat je plně integrován s Gemini, což znamená, že máte přístup k nejnovějším LLM od Googlu přímo ve svém chatovacím rozhraní.
Nejlepší funkce Google Chatu
- Získejte hladkou integraci s aplikacemi Google Workspace pro plynulou spolupráci napříč nástroji, jako jsou Gmail, Google Drive a Docs.
- Využijte vláknové konverzace pro lepší organizaci tím, že seskupíte odpovědi pod konkrétní zprávy, aby se snáze sledovaly.
- Usnadněte si videohovory přímo z chatových konverzací díky nativní integraci Meet.
Omezení Google Chatu
- Gemini je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Není ideální pro uživatele nebo týmy, kteří nepoužívají Google.
Ceny Google Chat
- Zdarma pro jednotlivce
- Plán Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Plán Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Plán Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google Chat
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Google Chatu?
Google Chat nám umožnil efektivní komunikaci v rámci Google Workspace, ale nenabízel žádné jedinečné funkce, které by jej odlišovaly od ostatních.
Google Chat nám umožnil efektivní komunikaci v rámci Google Workspace, ale nenabízel žádné jedinečné funkce, které by jej odlišovaly od ostatních.
9. Connecteam (nejlepší pro týmy bez stálého pracoviště a týmy využívající především mobilní zařízení)
Connecteam je platforma pro správu zaměstnanců určená pro týmy bez stálého pracoviště. Nabízí komunikaci, plánování a správu úkolů v jedné aplikaci přizpůsobené pro mobilní zařízení.
Tento nástroj je ideální pro maloobchod, pohostinství a logistiku, kde zaměstnanci netráví čas u stolu, ale přesto potřebují zůstat ve spojení.
S Connecteam získáte mnohem více než jen zasílání zpráv.
Nejlepší funkce Connecteam
- Centralizujte všechny pracovní kontakty prostřednictvím chatu, feedu nebo adresáře.
- Získejte integrované sledování času a plánování směn.
- Udržujte přehled a spravujte interní komunikaci na úrovni administrátora.
Omezení Connecteam
- Omezená funkčnost pro týmy pracující v kanceláři
- Vyžaduje mnoho vylepšení, aby bylo možné využít všechny funkce.
Ceny Connecteam
- Základní tarif: 29 $/měsíc pro 30 uživatelů
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 350 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Connecteam?
Aplikace je velmi přehledná a snadno použitelná jak pro administrátory, tak pro naše zaměstnance. Centralizovala řadu našich procesů, zlepšila komunikaci a zefektivnila administrativní úkoly.
Aplikace je velmi přehledná a snadno použitelná jak pro administrátory, tak pro naše zaměstnance. Centralizovala řadu našich procesů, zlepšila komunikaci a zefektivnila administrativní úkoly.
10. ProofHub (nejlepší pro vizuální řízení projektů a textovou komunikaci v týmu)
ProofHub je nástroj pro řízení projektů s integrovanými komunikačními funkcemi. Je ideální pro týmy, které chtějí centralizovat plánování projektů a zasílání zpráv.
Tento nástroj vám umožňuje přizpůsobit pracovní postupy pomocí několika zobrazení tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho týmu – vyberte si z zobrazení tabule, tabulky, Ganttova diagramu, kalendáře, zobrazení „Já“ a dalších, abyste si ujasnili úkoly a termíny.
Nejlepší funkce ProofHub
- Sledujte čas strávený na úkolech a nastavte odhady času pro každý úkol.
- Získejte přístup k Ganttovým diagramům, Kanban tabulkám a sledování úkolů.
- Plánujte, sledujte a spravujte projekty jakékoli velikosti bez potíží.
Omezení ProofHub
- Omezené funkce spolupráce v reálném čase (žádné videohovory/hlasové hovory)
- Méně integrací ve srovnání se specializovanými nástroji pro zasílání zpráv
Ceny Proofhub
- Základní tarif: 45 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Ultimate Control: 89 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Proofhub
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
11. Ryver (nejlepší pro týmy, které hledají alternativu ke Slacku s funkcí správy úkolů)
Ryver spojuje funkce aplikace pro týmový chat podobné Slacku s řízením úkolů, což z něj činí skvělou alternativu pro týmy, které chtějí mít větší kontrolu nad svými pracovními postupy.
Nabízí vláknové konverzace, sdílení souborů a přiřazování úkolů na jedné snadno použitelné platformě.
Nejlepší funkce Ryver
- Získejte integrovanou správu úkolů s týmovými chaty.
- Sdílejte soubory přímo z Google Drive, Dropbox nebo Box.com.
- Vytvářejte vlastní příchozí a odchozí webhooky a boty
Omezení aplikace Ryver
- V rozsáhlých konverzacích je těžké pochopit, kdo s kým mluví.
- Mobilní aplikace je pomalá.
Ceny Ryver
- Základní tarif: 34,50 $/měsíc pro až 12 uživatelů
- Standardní tarif: 64,50 $/měsíc pro až 30 uživatelů
- Střední tarif: 2 $/uživatel
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ryver
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
12. Fleep (nejlepší pro komunikaci mezi týmy bez e-mailu)
Fleep je určen pro týmy pracující v různých organizacích. Poskytuje způsob komunikace bez nutnosti používat e-mail. Jedná se o chatovací nástroj, který vám umožňuje komunikovat s interními týmy a externími partnery na jednom místě, čímž zjednodušuje spolupráci.
Chybí mu však některé pokročilé funkce, jako je správa úkolů nebo integrace aplikací třetích stran, což ho činí méně komplexním než jiné nástroje.
Nejlepší funkce aplikace Fleep
- Spravujte a kontrolujte přístup k informacím o zaměstnancích
- Zvýrazněte důležité zprávy nebo odkazy pomocí funkce Pinboard.
- Získejte kompatibilitu s e-maily pro uživatele, kteří nepoužívají Fleep.
Omezení aplikace Fleep
- Pro obrázky v bezplatných účtech platí omezení velikosti.
- Hlasové hovory jsou trochu nestabilní.
Ceny aplikace Fleep
- Obchodní plán: 5,5 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Fleep
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
13. Troop Messenger (nejlepší pro malé a střední týmy s bezpečnostními požadavky)
Troop Messenger je určen pro malé a střední týmy a klade důraz na bezpečnost a snadné používání. Nabízí okamžité zasílání zpráv pomocí chatu, hlasových a videohovorů, sdílení souborů a obrazovky.
Tento nástroj je ideální pro zajištění ochrany osobních údajů a bezpečné komunikace, protože je hostován na zabezpečených lokálních serverech, což minimalizuje bezpečnostní rizika.
Nejlepší funkce aplikace Troop Messenger
- Využijte zvýšenou bezpečnost lokálních serverů s vlastním hostováním.
- Odesílejte zprávy s omezenou platností pomocí funkce Burnout.
- Sdílejte textové soubory, soubory PDF, PPT, obrázky, videa a URL adresy v individuálních a skupinových chatech.
Omezení aplikace Troop Messenger
- Neexistuje možnost nahrávat schůzky.
- Filtry chatovací oblasti jsou skryté.
Ceny aplikace Troop Messenger
- Bezplatná zkušební verze
- Prémiový tarif: 1 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: 5 $/měsíc na uživatele
- Vlastní hosting: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Troop Messenger
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
14. Workplace (nejlepší pro větší podniky, které chtějí zážitek podobný sociálním médiím)
Workplace by Meta přináší do týmové komunikace zážitek ve stylu Facebooku. Je navržen pro větší podniky, které chtějí pro interní spolupráci známou sociální platformu s funkcemi, jako jsou novinky, skupiny a živá videa.
Workplace se dobře integruje s dalšími produkty společnosti Meta, jako jsou WhatsApp a Instagram. Workplace však bude 31. května 2026 ukončen.
Nejlepší funkce pro pracoviště
- Získejte rozhraní podobné sociálním médiím pro interní komunikaci.
- Umožněte živé video streamování a skupinové videohovory
- Integrujte s WhatsApp a dalšími nástroji Meta.
Omezení na pracovišti
- Platforma bude za dva roky ukončena.
- Není ideální pro menší týmy nebo prostředí s intenzivním řízením projektů.
Ceny pro pracoviště
- Základní tarif: 4 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze pracovišť
- G2: 4,0/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Jak vybrat nejlepší frekvenci schůzek pro vzdálené týmy
15. Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů a spolupráci)
Trello je vysoce vizuální nástroj pro řízení projektů, který je ideální pro týmy, které organizují své úkoly pomocí tabulek, seznamů a karet. Je intuitivní pro plánování projektů, sledování pokroku a spolupráci v reálném čase s jednoduchou funkcí drag-and-drop.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a tabulkám ve stylu Kanban je Trello oblíbené jak u jednotlivců, tak u týmů.
Nejlepší funkce Trello
- Získejte tabule ve stylu Kanban pro vizuální sledování úkolů a přesouvejte úkoly mezi přizpůsobitelnými sloupci.
- Využijte Power-Ups k automatizaci úkolů a integraci s dalšími nástroji.
- Propojte aplikace, které váš tým již používá, s vaším pracovním postupem Trello.
Omezení aplikace Trello
- Nejedná se o komunikační nástroj jako takový, ale spíše o nástroj zaměřený na vizualizaci projektů a správu úkolů.
- Neexistuje žádná vestavěná závislost úkolů, takže je obtížné sledovat více projektů.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standardní tarif: 5 $/měsíc na uživatele
- Prémiový tarif: 10 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: Cena začíná na 17,50 $/měsíc pro 50 uživatelů.
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
16. Rocket. Chat (nejlepší pro týmy, které hledají open-source nástroj s vysokou mírou přizpůsobitelnosti)
Rocket. Chat je open-source komunikační platforma pro vládní operace, obranu a podniky kritické infrastruktury. Nabízí chat, hlasové a videokonference v reálném čase, robustní integraci s platformami kompatibilními s protokolem Matrix a možnost hostování na vlastních serverech pro větší bezpečnost.
Největší předností Rocket. Chat je jeho flexibilita – platformu můžete přizpůsobit konkrétním potřebám a bezpečnostním požadavkům svého týmu.
Nejlepší funkce Rocket. Chat
- Umožněte automatizované a agentem asistované interakce s uživateli prostřednictvím jejich preferovaných kanálů.
- Získejte hosting na místě pro kontrolu a zabezpečení dat a zajistěte, aby vaše citlivé informace zůstaly v rámci vaší organizace.
- Nakonfigurujte vlastní role a využijte přizpůsobitelný systém oprávnění uživatelů.
Omezení aplikace Rocket. Chat
- Pro netechnické uživatele je zde strmá křivka učení.
- Chybí užitečná dokumentace.
Ceny Rocket. Chat
- Základní tarif: zdarma
- Pro plán: 4 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Rocket. Chat
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rocket. Chat?
Rocketchat jsem chvíli používal kvůli možnostem importu a propojení se Slackem. Upřímně řečeno, fungovalo to skvěle. Ul nebyl tak hezký, ale nabízel spoustu možností přizpůsobení.
Rocketchat jsem chvíli používal kvůli možnostem importu a propojení se Slackem. Upřímně řečeno, fungovalo to docela dobře. Ul nebyl tak hezký, ale nabízel spoustu možností přizpůsobení.
💡 Tip pro profesionály: Zaveďte systém „komunikačních partnerů“, v rámci kterého budou členové týmu společně procházet důležité zprávy nebo aktualizace. Tento přístup podporuje spolupráci a povzbuzuje různé pohledy na jasnost. Kontrola porozumění pomáhá odhalit potenciální komunikační mezery, než se zhorší.
17. Brosix (nejlepší pro bezpečnou komunikaci se vzdálenými týmy)
Asynchronní práce změnila způsob, jakým spolupracujeme. Bezpečnost však zůstává při práci na dálku hlavním problémem. Brosix je komunikační nástroj navržený s ohledem na přísná bezpečnostní opatření.
Mezi jeho bezpečnostní funkce patří šifrované zprávy, hlasové a videohovory, sdílení obrazovky a přenos souborů. Ať už diskutujete o citlivých projektech nebo jen potřebujete spolehlivý týmový chat, Brosix vám díky své bezpečné infrastruktuře poskytne potřebnou podporu.
Nejlepší funkce Brosix
- Zaznamenávejte akce uživatelů pomocí monitorování a kontroly jejich aktivity.
- Centrálně spravujte síťové aktivity týmu, stav sítě a oprávnění uživatelů.
- Vytvořte si vlastní soukromou týmovou síť s šifrovaným přenosem dat.
Omezení Brosix
- Upozornění nejsou vždy včasná.
- Skupinové chaty byly odstraněny a nahrazeny místnostmi, což s sebou nese určité nepohodlí.
Ceny Brosix
- Startupový plán: Zdarma
- Obchodní plán: 4 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Prémiový tarif: 6 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Brosix
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
Co říkají o Brosixu skuteční uživatelé?
Je samostatná; můžete nastavit skupiny a oprávnění. Snadné nastavení a použití. Obsahuje mnoho nových funkcí, jako je profilový obrázek, který se zobrazuje spolu se jménem.
Je samostatná; můžete nastavit skupiny a oprávnění. Snadné nastavení a použití. Obsahuje mnoho nových funkcí, jako je profilový obrázek, který se zobrazuje spolu se jménem.
📖 Přečtěte si také: Jak asynchronní práce mění spolupráci
18. Workvivo (nejlepší pro zapojení zaměstnanců a interní komunikaci)
Workvivo je moderní sociální intranet navržený tak, aby posílil zapojení zaměstnanců a komunikaci. Jeho známé rozhraní zjednodušuje propojení a spolupráci týmů.
Funkce jako aktualizace v reálném čase, chatové zprávy, sdílení souborů, živé přenosy a dokonce i podcasty pomáhají vytvořit živé a propojené pracoviště. Aplikace se také integruje s nástroji jako Slack, Microsoft Teams a Zoom.
Nejlepší funkce Workvivo
- Spravujte feed podobný sociálním médiím, abyste mohli sdílet novinky a pozdravy.
- Využijte systém uznání a odměn k posílení morálky.
- Integrujte více než 40 nástrojů pro řízení lidských zdrojů, jako jsou Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR atd.
Omezení Workvivo
- Nevhodné pro detailní řízení projektů
- Při nadměrném používání pro sociální aktualizace může být rušivá.
Ceny Workvivo
- Obchodní plán: Cena začíná na 20 000 USD pro 250–2000 zaměstnanců
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workvivo
- G2: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Workvivo?
Workvivo Ul se nám velmi líbí a máme mnoho prostorů, kde se můžeme setkávat s lidmi se stejnými zájmy. Naše společnost zde zveřejňuje všechny novinky a obzvláště se nám líbí prostor Meme, kde trávíme nejvíce času.
Workvivo Ul se nám velmi líbí a máme mnoho prostorů, kde se můžeme setkávat s lidmi se stejnými zájmy. Naše společnost zde zveřejňuje všechny novinky a obzvláště se nám líbí prostor Meme, kde trávíme nejvíce času.
19. RingCentral (nejlepší pro videokonference a obchodní komunikaci)
RingCentral je cloudové komunikační centrum, které pokrývá vše od firemních telefonních systémů po videokonference a týmové zasílání zpráv. Je uživatelsky přívětivé a integruje se s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Google Workspace a Microsoft 365.
Tento nástroj je ideální pro hybridní komunikaci na pracovišti. Nabízí neomezené volání v USA a Kanadě, videokonference až pro 200 osob a funkce jako nahrávání hovorů a převod hlasové schránky na text.
Nejlepší funkce RingCentral
- Umožněte vysoce kvalitní videokonference s až 200 účastníky.
- Sledujte a reportujte kvalitu služeb, využití systému a další klíčové ukazatele výkonnosti.
- Snadná integrace s Microsoft 365, Google Workspace, Slack a více než 100 dalšími aplikacemi.
Omezení RingCentral
- Používání vyžaduje strmé učební křivky.
- V mobilní aplikaci se občas vyskytují chyby.
Ceny RingCentral
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze RingCentral
- G2: 4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
20. Element (nejlepší pro open-source a decentralizovanou komunikaci)
Element je open-source komunikační nástroj typu end-to-end postavený na síti Matrix. Je určen pro týmy, které chtějí decentralizovanou komunikaci bez závislosti na serverech třetích stran.
Jednou z vynikajících funkcí Elementu je jeho schopnost fungovat v prostředí s vysokou úrovní zabezpečení s možnostmi nasazení v izolovaných sítích a zabezpečených hraničních branách. Decentralizovaná architektura navíc zajišťuje, že v síti neexistuje žádný jediný bod selhání.
Nejlepší funkce Elementu
- Přizpůsobte si konfiguraci sítě a oprávnění pomocí Element Server Suite.
- Nastavte sítě podle svých požadavků pomocí otevřeného standardu Matrix.
- Připojte se k dalším platformám, jako jsou Slack, IRC a další.
Omezení prvků
- V systému zatím nejsou žádné hlasové zprávy.
- Chybí systém push-to-talk pro hlasové zprávy.
Ceny prvků
- Základní tarif: zdarma pro až 200 uživatelů
- Obchodní plán: 5 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnikový tarif: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Plán Sovereign: Vlastní nasazení
Hodnocení a recenze prvků
- G2: 4,3/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Elementu skuteční uživatelé?
Vyberte si Element. Je k dispozici na všech platformách. Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Můžete jej používat i ve webovém prohlížeči. Je open-source a má šifrování typu end-to-end. Navíc k registraci nevyžaduje mobilní číslo. Můžete si dokonce hostovat vlastní server Element.
Vyberte si Element. Je k dispozici na všech platformách. Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Můžete jej používat i ve webovém prohlížeči. Je open-source a má šifrování typu end-to-end. Navíc k registraci nevyžaduje mobilní číslo. Můžete si dokonce hostovat vlastní server Element.
ClickUp: Vaše komplexní řešení pro hladkou spolupráci
Aplikace pro týmovou komunikaci mohou rozhodovat o efektivitě vaší práce. Výběr správné aplikace pro týmovou komunikaci závisí na vašich konkrétních potřebách, ať už jde o plynulou spolupráci, bezpečné zasílání zpráv nebo zvýšenou produktivitu.
Pokud si však stále nejste jisti a chcete to nejlepší z obou světů, s ClickUpem rozhodně neuděláte chybu.
Chat je integrován přímo do vaší platformy pro správu projektů, takže nemusíte přepínat mezi aplikacemi ani ztrácet soustředění. Můžete chatovat se svým týmem v reálném čase, sdílet soubory a dokonce propojovat úkoly přímo do konverzací.
Udržujte plynulou komunikaci a posouvejte práci vpřed. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!