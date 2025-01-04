Jak vybrat správnou frekvenci schůzek pro váš tým

V dnešní době, kdy se pracovní režimy pohybují mezi zcela vzdálenou prací, hybridní prací a prací výhradně v kanceláři, může být obtížné udržet týmy neustále propojené a informované (k tomu přidejte různé časové pásmo, které situaci ještě více komplikuje). 👀
Ve snaze udržet soulad s našimi týmy jsme se proto obrátili k plánovaným schůzkám, na kterých probíráme novinky, kontrolujeme úkoly, poskytujeme zpětnou vazbu a mnoho dalšího. Problémem však je, že čas je drahocenný.
To platí zejména v případě práce v rychle se měnícím pracovním prostředí, protože budete muset zajistit, abyste ze svých schůzek vytěžili maximum.
Právě v takových případech může být pro váš tým velmi přínosné znát účel schůzky, mít připravený program schůzky a naplánovat správnou frekvenci schůzek.
V tomto článku se dozvíte, jaká je vhodná frekvence schůzek, jak často je plánovat a jaké nástroje pro správu schůzek můžete použít, abyste omezili počet schůzek na minimum a váš tým byl vždy informován.
Přidali jsme také několik tipů a návrhů, které vám pomohou určit, co pro váš tým funguje nejlépe, spolu se šablonami schůzek, které vám pomohou strukturovat vaše hovory a učinit je co nejproduktivnějšími.
Co je to frekvence schůzek?
Frekvence schůzek jednoduše odkazuje na rytmus schůzek, tedy na to, jak často se schůzky konají.
Pokud se například každý pátek ráno scházíte se svým přímým podřízeným, jedná se o týdenní frekvenci schůzek. Pokud máte požadavek na schůzku jednou za dva měsíce, jedná se o dvouměsíční harmonogram schůzek.
Pro týmy pracující na dálku to může být obtížnější. Každá společnost čelí výzvě, jak často by se měly schůzky konat. Vzhledem k rostoucí distribuci pracovní síly se zdá, že osobní hovory přes Zoom nahrazují mnoho osobních schůzek a někdy se stávají jedinou formou interakce s vaším týmem.
Ačkoli všichni rádi zahlédneme v pozadí hovoru něčí domácího mazlíčka, tyto virtuální schůzky mohou ve skutečnosti bránit spokojenosti a produktivitě zaměstnanců, protože mohou být rušivé, pokud jich je během dne příliš mnoho.
Jak tedy vyvážit svůj rozvrh a najít správnou frekvenci schůzek pro svůj tým?
Pojďme to zjistit.
Jak zvolit správnou frekvenci schůzek
Správná frekvence schůzek se bude lišit pro každou společnost a její potřeby. Některé týmy budou vyžadovat více či méně časté schůzky v závislosti na svých rolích, projektech a typu schůzky. Zde je několik frekvencí a typů schůzek, které můžete zvážit, spolu se šablonami, které vám pomohou udržet produktivitu schůzek pro všechny účastníky.
Typy rytmu schůzek
V závislosti na typu schůzky jsou nejběžnějšími frekvencemi schůzek:
1. Denní frekvence schůzek
Denní schůzky se používají pro důležité aktualizace, urgentní oznámení týmu, sdílení zpráv a rychlou kontrolu. Obvykle trvají maximálně 15–30 minut.
- Denní standup schůzky jsou neformální schůzky, které se konají každý den. Jsou nezbytné a užitečné pro týmy, jako jsou týmy inženýrů a vývojářů, aby zajistily sladění, sdílení poznatků a pomohly identifikovat překážky. Denní schůzky Scrum jsou typem denních standup schůzek.
- Týmové kontrolní schůzky jsou denní týmové schůzky, které se mohou konat virtuálně i osobně. Pomáhají všem členům týmu vědět, na čem jejich kolegové pracují, jakým výzvám čelí a zda by jim mohli pomoci.
Ačkoli se denní schůzky mohou jevit jako skvělý způsob, jak zůstat v obraze ohledně denního pokroku a změn, mohou být kontraproduktivní a rušivé, pokud nejsou správně řízeny.
Abyste co nejlépe využili každodenní rytmus schůzek a zajistili jejich produktivitu, je nejlepší přijít na schůzku připraveni s programem a šablonou dokumentu, kterou mohou členové vašeho týmu kdykoli snadno nahlédnout a vyplnit před schůzkou.
Šablona denního rytmu schůzek
Využijte tuto přizpůsobitelnou šablonu pro denní standup schůzky od ClickUp, která vám a vašim týmům poskytne organizovaný, strukturovaný a opakovatelný systém pro zaznamenávání a prohlížení denních aktualizací.
Tato šablona je k dispozici v ClickUp Whiteboards a lze ji libovolně přizpůsobit tak, aby podporovala vaše jedinečné pracovní postupy. Ukládá také vaše vstupy a zobrazuje je v reálném čase. A protože je součástí ClickUp, může váš tým vkládat odkazy na úkoly a propojit tento dokument se svou prací.
2. Týdenní frekvence schůzek
Existují různé typy schůzek, které lze plánovat na týdenní bázi. Týdenní frekvence obvykle znamená, že se účastníci budou scházet ve stejný čas v určený den každý týden.
- Individuální schůzky poskytují manažerům a vedoucím pracovníkům čas na individuální setkání se svými přímými podřízenými nebo kolegy. Poskytují vyhrazený čas na navázání kontaktu a budování vzájemných vztahů a zajišťují, že zaměstnanci mají podporu, kterou potřebují k úspěšnému výkonu svých rolí.
- Schůzky týmů jednotlivých oddělení se mohou konat každý týden, aby se probrali nejdůležitější události uplynulého týdne a dohodli se na postupu pro nadcházející týden.
- Týdenní aktualizace projektu se často konají u dlouhodobých projektů s více fázemi a milníky. Na těchto schůzkách projektový tým nebo projektový manažer sdílí aktualizace o postupu projektu, zdůrazňuje závislosti a sjednocuje zúčastněné strany ohledně dalších kroků.
Šablona týdenního rytmu schůzek
Zajistěte produktivitu svých týdenních kontrolních schůzek a standardizujte své týdenní individuální schůzky pomocí šablony pro individuální schůzky od ClickUp.
Tuto šablonu lze použít v ClickUp Docs, kde můžete zaznamenávat důležité podrobnosti, jako jsou priority, úkoly a další. Uchovávejte všechny své týdenní poznámky z jednání na jednom místě přidáním nové stránky do stejného dokumentu. Máte také možnost sdílet tento dokument s ostatními nebo jej ponechat soukromý, abyste zajistili bezpečný prostor pro své zaměstnance.
3. Měsíční frekvence schůzek
Měsíční opakující se schůzky jsou důležité schůzky, které pomáhají vedoucím a členům týmu sjednotit se ohledně cílů a projektů. Obvykle trvají až hodinu a konají se každý měsíc ve stejný den a čas, například první úterý v měsíci, 7. den v měsíci atd.
Během těchto schůzek můžete získat aktuální informace o měsíčních cílech, zkontrolovat pokrok, abyste se ujistili, že váš tým je na dobré cestě k dosažení čtvrtletních cílů, a identifikovat překážky a bloky, abyste svůj tým připravili na úspěch v nadcházejících měsících.
- Celofiremní schůzky jsou důležité měsíční schůzky, na kterých vedení sděluje novinky a důležité oznámení. Mohou se konat online nebo osobně a trvat jednu až tři hodiny.
- Schůzky výboru jsou diskuse o aktuálním vývoji, jejichž cílem je informovat všechny členy o novinkách. Zaměstnanci společnosti mohou provozovat mnoho typů výborů, například výbor pro bezpečnost na pracovišti, výbor pro zábavu na pracovišti atd.
- Vedení schůzek každý měsíc sdružuje vedoucí a manažery různých oddělení společnosti, aby diskutovali o důležitých otázkách společnosti a sdíleli novinky z jednotlivých oddělení.
Šablona měsíčního rytmu schůzek
Poskytněte týmům i zainteresovaným stranám snadno srozumitelnou vizuální prezentaci souhrnu vašeho projektu pomocí šablony zprávy o stavu projektu od ClickUp.
Tato šablona je k dispozici v ClickUp Whiteboards, kde může váš tým spolupracovat, přidávat aktualizace, provádět změny a další činnosti současně nebo asynchronně. Použijte tuto šablonu, abyste všechny zúčastněné strany informovali o vývoji, předešli problémům, než nastanou, a zajistili, že projekt bude dokončen v stanoveném časovém rámci.
Snadno naplánujte další celofiremní schůzku a delegujte práci pomocí šablony pro schůzky všech zaměstnanců od ClickUp.
Tato šablona obsahuje přednastavené vlastní statistiky, vlastní pole a více zobrazení, které vám poskytnou strukturovaný a podrobný přehled vašich úkolů a zajistí, že nezmeškáte žádné důležité oznámení. Šablonu můžete použít v původní podobě nebo ji přizpůsobit svým potřebám. Součástí balení je také průvodce pro začátečníky, který vám pomůže tuto šablonu co nejlépe využít.
4. Čtvrtletní frekvence schůzek
Čtvrtletní schůzky jsou skvělé pro sdílení novinek o projektech, diskusi o výsledcích za uplynulé čtvrtletí, oslavu úspěchů a přípravu na nadcházející čtvrtletí s vaším týmem nebo celou organizací. Pokud jsou provedeny správně, mohou tyto čtvrtletní schůzky pomoci pozvednout morálku vašeho týmu, zlepšit mezifunkční soulad a udržet všechny na správné cestě k dosažení jejich cílů.
Čtvrtletní schůzky mají mnoho využití, ale mezi nejčastější patří plánovací schůzky, zasedání představenstva atd.
- Zasedání představenstva se obvykle konají jednou za čtvrtletí, protože je obtížné zajistit, aby všichni členové představenstva měli každý týden nebo měsíc čas. Během těchto zasedání účastníci diskutují o strategiích růstu, plánech do budoucna, nových investicích atd. Mohou trvat několik hodin až celý pracovní den.
- Obchodní revize prováděné jednou za čtvrtletí jsou schůzky na vysoké úrovni, na kterých účastníci diskutují o dosažení cílů, plánech na příští čtvrtletí, překážkách a dlouhodobé strategii. V závislosti na povaze společnosti se tyto čtvrtletní obchodní revize konají mezi vedením a vedoucími týmů nebo mezi klienty a vámi.
Šablona pro čtvrtletní frekvenci schůzek
Komplexní šablona QBR od ClickUp vám pomůže:
- Shromažďujte data z více zdrojů a vytvářejte praktické poznatky.
- Sledujte výkonnost podle klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v přehledném dashboardu.
- Sdílejte výsledky se zainteresovanými stranami a členy týmu, abyste mohli rychle přijímat rozhodnutí.
5. Roční frekvence schůzek
Výroční schůzky jsou důležité události, které se konají jednou ročně a vyžadují pečlivé plánování. Mohou trvat jeden až několik dní, v závislosti na jejich cíli.
Příklad
- Hodnocení výkonu zaměstnanců jsou roční hodnocení výkonu jednotlivců, při nichž se výsledky porovnávají s definovanými cíli a milníky.
- Firemní teambuildingy jsou neformální setkání organizovaná jednou ročně vedením společnosti, aby všichni zaměstnanci měli příležitost se uvolnit, oslavit úspěchy a posílit týmové vazby.
- Výroční valné hromady akcionářů jsou také jednou ročně pořádané akce, na kterých společnost informuje o výsledcích a finančních výkonech za uplynulý rok. Někdy mohou být také fórem pro objevování nových příležitostí.
Šablona pro roční frekvenci schůzek
Prezentujte dění ve vaší společnosti profesionálním a vizuálně atraktivním způsobem pomocí šablony obchodní zprávy od ClickUp! Je navržena tak, aby vám pomohla vytvořit efektivní a komplexní zprávu o výkonu nebo pokroku vaší společnosti.
S touto šablonou můžete:
- Shromažďujte data ze zdrojů, jako jsou finanční výkazy, průzkumy spokojenosti zákazníků a zpětná vazba od zaměstnanců.
- Analyzujte trendy ve výkonu v průběhu času
- Prezentujte své závěry v komplexním, ale srozumitelném formátu.
Rozhodování mezi synchronními a asynchronními schůzkami
Kromě rozhodnutí o typu schůzky budete muset také určit, které schůzky lze provádět asynchronně nebo virtuálně a které musí být synchronní nebo se musí konat na fyzickém místě.
Bez ohledu na formát, který si vyberete, je vaším cílem udržovat týmy informované a na správné cestě k dosažení jejich cílů a poskytnout všem dostatek svobody, aby mohli pracovat samostatně, aniž by do jejich pracovního rozvrhu přidávali příliš mnoho schůzek.
Asynchronní vs. synchronní schůzky
Jakmile určíte, že pro jeden projekt budete mít týdenní frekvenci a pro schůzky všech zaměstnanců jinou týdenní frekvenci, neznamená to, že tyto schůzky musí mít stejný formát.
Prvním krokem při určování formátu schůzky je rozhodnutí, zda se jedná o schůzku zaměřenou na získávání informací nebo na poskytování informací. To má velký význam při určování nejlepšího způsobu kontroly.
Schůzky zaměřené na získávání informací lze rozdělit do následujících kategorií:
- Úvodní schůzka k novému projektu
- Schůzka projektového týmu k projednání dalších kroků
- Manažerská schůzka za účelem kontroly fungování týmů
- Individuální schůzka s přímým podřízeným za účelem kontroly cílů a úkolů
Tyto typy schůzek se obecně nejlépe konají osobně nebo formou rychlé virtuální aktualizace prostřednictvím videokonference nebo SyncUp v ClickUp Chat.
Zde je několik příkladů schůzek zaměřených na předávání informací:
- Denní standup
- Aktualizace projektu
- Výroční zpráva společnosti
Tento typ schůzek je často vhodný pro asynchronní komunikaci. Aktualizace můžete sdělovat prostřednictvím aplikace pro firemní komunikaci nebo v rámci nástroje pro správu projektů s funkcemi pro zasílání zpráv.
Stanovení správného rytmu schůzek týmu pro vaši společnost spolu se správným formátem schůzek omezí schůzky s nízkou hodnotou a umožní všem soustředit se na produktivitu a nadšení pro práci.
Věděli jste, že: Týmy mohou omezit počet schůzek tím, že naplánují a sdílejí automatizované standupy pomocí ClickUp Brain.
Jak naplánovat frekvenci schůzek
Klíčem k produktivním schůzkám je především ujistit se, že jsou skutečně nutné. Zde je několik otázek, které byste si měli položit vy sami nebo váš tým před naplánováním schůzky.
1. Jaký je cíl této schůzky?
Je cílem této schůzky poskytnout nové informace klíčovým hráčům, nebo jde pouze o to, aby se lidé seznámili s aktuálními informacemi o týmu?
To je vždy dobrá první otázka, kterou si musíte položit při nastavování nového rytmu.
Zde jsou otázky a příklady frekvence schůzek, které mohou určovat, jak často se schůzky plánují:
Nový projekt
- Účel schůzky: Nová marketingová iniciativa
- Frekvence týmových schůzek: Týdenní kontroly za účelem podání zprávy o stavu a dalších krocích
Stand-up
- Účel schůzek: Pravidelné aktualizace s manažerem a/nebo vedoucím týmu
- Frekvence schůzek: Denně se sejděte, abyste zjistili, na čem všichni aktivně pracují.
Aktualizace projektu
- Účel schůzky: Aktualizace stavu projektu
- Frekvence projektových schůzek: denní nebo týdenní kontrola, v závislosti na vysoké prioritě
2. Může se tato schůzka konat asynchronně?
Pokud se jedná o rychlou kontrolu nebo aktualizaci, zamyslete se nad informacemi, které potřebujete, a časem, který to zabere. Zvažte čas potřebný na domluvení termínu, přípravu před schůzkou a samotnou schůzku – to vše se sčítá.
V týmu pracujícím na dálku nebo rozptýleném můžete využít jiné komunikační nástroje na podporu asynchronní komunikace.
Některé schůzky, jako například velké projekty a důležitá obchodní rozhodnutí, vyžadují, aby se různé zainteresované strany vyjádřily v reálném čase, což je vždy snazší osobně nebo prostřednictvím hovoru přes Zoom.
U schůzek, které slouží hlavně k předávání aktuálních informací, však není nutné vyhrazený čas na osobní setkání. Tyto schůzky se nejlépe hodí k asynchronnímu provedení, a v takovém případě je lze pořádat častěji.
3. Jedná se o úkol s vysokou prioritou nebo urgentní úkol?
Některé projekty budou mít přednost před ostatními s krátkými termíny. Pouze vedoucí týmů budou vědět, o jaké projekty se jedná, a budou schopni určit frekvenci projektového týmu.
Pokud je úkol urgentní, určete nejlepší způsob komunikace s týmem, ať už se jedná o hovor přes Zoom, videozáznam, chatovou zprávu v rámci úkolu nebo poznámku o prioritách v rámci úkolu.
4. Překračují tyto typy schůzek pravidelně stanovený čas?
Schůzky, které jsou často zkracovány, mohou být důvodem k tomu, aby se plánovaly častěji, ale ne delší, ale vše záleží na konkrétním týmu. Pro jiné může být více než hodinové schůzky méně produktivní. V takovém případě mohou kratší schůzky s pravidelnější frekvencí pomoci pokrýt více témat a udržet konverzaci soustředěnou. Použití ClickUp jako softwaru pro zápisy ze schůzek vám pomůže držet se vašeho programu.
5. Dojdou nám témata k diskusi na těchto typech schůzek?
Na druhou stranu, pokud provádíte denní kontrolní hovory, při kterých není moc co říci, zvažte jejich sloučení do týdenních kontrolních hovorů a přesunutí těchto denních aktualizací do asynchronní podoby namísto osobních nebo konferenčních hovorů.
6. Kdo se zúčastní?
Schůzky s velkým počtem účastníků mohou být neefektivní a vést k žádným konkrétním výsledkům. Pokud například potřebujete sdílet novinky s velkou skupinou lidí, může být efektivnější zaslat je e-mailem nebo prostřednictvím platformy jako ClickUp.
Alternativně můžete naplánovat několik schůzek s malými skupinami lidí namísto jedné velké schůzky.
Rozhodování o frekvenci schůzek: osvědčené postupy
Zde je několik užitečných tipů, které vám pomohou rozhodnout se o nejvhodnější frekvenci schůzek pro vás a vaše partnery.
Omezte pozvánky na schůzky
Udržujte schůzky v chodu a podle plánu tím, že pozvete pouze osoby, které jsou přímo zapojeny do diskuse nebo procesu. Tím zajistíte, že velikost schůzky bude zvládnutelná a zabráníte odbočování od tématu.
Pokud je třeba informovat i ostatní, použijte přepisy schůzek a shrnutí, aby byli všichni v obraze, i když se schůzky osobně neúčastní.
Mějte na paměti cíl a velikost týmu
Velikost vašeho týmu a očekávané výsledky schůzek projektového týmu vám mohou pomoci rozhodnout se pro ideální frekvenci. Například celofiremní zavedení nového plánu hodnocení výkonu může vyžadovat schůzky vedoucích týmů každé dva týdny během zavádění, ale také denní opakující se schůzky mezi projektovým manažerem a menším projektovým týmem.
Usnadněte účast všem účastníkům
Naplánujte frekvenci schůzek s ohledem na umístění a časová pásma všech účastníků. Měl by to být den a čas, který vyhovuje všem. Pokud plánujete hybridní nebo virtuální schůzku, zajistěte, aby každý účastník měl možnost se vyjádřit, a to pomocí nástrojů, jako jsou chat a tabule, a jasných pravidel účasti.
Využijte zpětnou vazbu
Při nastavování frekvence schůzek buďte flexibilní. Pokud se objeví významná zpětná vazba ohledně délky, harmonogramu nebo jiných aspektů, buďte ochotni provést změny, aby byly splněny potřeby účastníků. Přijímejte návrhy účastníků ohledně frekvence schůzek, pokud jsou praktické.
Jak optimalizovat frekvenci schůzek vašeho týmu
Pokud musíte naplánovat osobní nebo vzdálenou schůzku, nezoufejte. ClickUp vám pomůže být připraveni, zajistit produktivitu schůzky a co nejlépe využít čas strávený s týmem.
Jak na to? Postupujte podle následujících kroků:
Jak naplánovat efektivní frekvenci schůzek pomocí ClickUp
- Program schůzek: Vytvořte si vlastní strukturovaný program schůzek nebo použijte předem připravené šablony schůzek od ClickUp a přizpůsobte je svým potřebám.
- Vytvořte si pohled podle svého výběru: Přijďte na schůzku připraveni a připraveni prezentovat. Vytvořte časovou osu projektu v zobrazení Časová osa nebo Ganttův diagram, naplánujte strategie v tabulkách Whiteboards nebo Docs, vytvořte si vlastní dashboard, abyste měli všechny důležité informace a přehledy na jednom místě, a mnoho dalšího.
- Opakující se úkoly a termíny: Nastavte v ClickUp úkol speciálně pro schůzku nebo jej nastavte jako opakující se úkol, aby vám a účastníkům připomněl, kdy se koná příští schůzka. Můžete si také prohlédnout své úkoly a plán v zobrazení Kalendář.
- Určete a pozvěte účastníky: Přidejte k úkolu jednoho nebo více příjemců, abyste informovali, kdo se schůzky účastní.
- Sdílejte své úkoly, program schůzek a další vizuální materiály: Připojte program schůzky, pracovní přehledy a další materiály k úkolu v komentářích nebo popisu úkolu a sdílejte je se svým týmem, konkrétní osobou nebo skupinou osob.
- Propojte ClickUp se Zoomem: Integrujte Zoom do ClickUp, abyste měli kdykoli přístup k aplikaci Zoom v ClickUp, a využijte možnost sdílení obrazovky v Zoomu k prezentaci svých poznámek ze schůzek, programu, časových os, zpráv v dashboardech v ClickUp atd.
- Využijte ClickUp Chat pro okamžité aktualizace: Omezte denní schůzky na minimum pomocí instant messagingu a SyncUps v ClickUp, kde můžete sdílet informace a aktualizace.
- Udržujte produktivní hovory a pořizujte si poznámky: Zapojte se do hovoru, pořizujte si poznámky ze schůzek a sepište si úkoly v ClickUp Docs, Whiteboards, Notepad nebo v rámci úkolu.
Udržujte své týmy v kontaktu bez ohledu na to, kde se na světě nacházejí, a to tím, že jim poskytnete nástroj pro správu projektů s funkcemi pro spolupráci týmů, jako je ClickUp.
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, komunikaci a produktivitu, který byl vytvořen s ohledem na potřeby týmů. Jedná se v podstatě o nástroj pro správu projektů, který vám, vašemu týmu a celé organizaci umožňuje plánovat priority, zjednodušit pracovní postupy a sledovat pokrok a časové plány – vše na jednom místě.
Pokud jde o spolupráci týmu, nabízí stovky funkcí, včetně funkce pro spolupráci Docs a Whiteboard, kde týmy mohou brainstormovat, dokumentovat strategie a mnoho dalšího.
Zefektivněte komunikaci pomocí integrovaného chatu, který vašemu týmu poskytne vyhrazený prostor pro chatování a audio a video hovory o projektech, otázkách a novinkách.
Snadno přistupujte ke svým e-mailům a uchovávejte své konverzace na jednom místě díky funkci Email in ClickUp, která vám umožňuje odesílat a přijímat e-maily, aniž byste museli opustit ClickUp. 🔥
Nabízí také funkci komentářů, která vašemu týmu umožňuje přidávat komentáře k úkolům, dokumentům a přílohám pro kontrolu a přiřazovat je konkrétním osobám, což usnadňuje spolupráci, asynchronní práci a poskytování zpětné vazby – bez nutnosti plánovat týdenní schůzky. ☝️
A pokud jste vizuální typ nebo máte členy týmu, kteří jimi jsou, jednoduše použijte Clip, nástroj pro nahrávání obrazovky v aplikaci ClickUp, k nahrávání vysoce kvalitních videí a jejich odesílání týmu s komentářem. To je obzvláště užitečné při vysvětlování složitých témat, kdy potřebujete ukázat podrobný návod, nebo při prezentaci aktualizací s vizuálními prvky.
Díky této funkci již nebudete muset účastnit se dalších schůzek ani vytvářet dlouhé e-mailové konverzace, což ocení všichni členové vašeho týmu (a také ocení). 👌
To je jen jeden ze způsobů, jak pomocí ClickUp zlepšit vaše schůzky. Seznamte se se všemi funkcemi ClickUp a zjistěte, jak můžete tuto platformu maximálně využít k podpoře všech svých obchodních, projektových a komunikačních potřeb.
Zlepšete frekvenci schůzek pomocí ClickUp
Klíčem k produktivním schůzkám a pracovním dnům je najít efektivní frekvenci schůzek pro vás a váš tým a poté pomocí ClickUp spravovat projekty, zlepšit komunikaci v týmu a sledovat cíle a pokrok.
A protože je platforma plně přizpůsobitelná a nabízí stovky funkcí pro správu projektů a spolupráci týmu, můžete ClickUp zcela libovolně nakonfigurovat tak, aby podporoval váš pracovní postup a zlepšil mezifunkční komunikaci.
Používejte ClickUp jako software pro správu schůzek a jeho funkce pro spolupráci k sdělování novinek, zpětné vazby, otázek a dalších informací, abyste ze svého nabitého programu odstranili zbytečné schůzky a poskytli svým týmům otevřenou komunikaci bez ohledu na časové pásmo nebo místo a čas, kdy pracují. 🌎
Integruje se také s více než 1 000 pracovními nástroji, včetně aplikací pro videokonference, Slacku a dalších, které vám pomohou zefektivnit komunikaci v týmu a soustředit veškerou práci na jednom místě.
Začít je zdarma. Získejte přístup k ClickUp ještě dnes!