10 nejlepších softwarů pro konferenční hovory v roce 2025 (recenze a ceny)

Kdo by mohl zapomenout na počátky pandemie, kdy jsme se snažili přijít na to, jak používat aplikace pro videokonference? Od té doby se svět posunul daleko, ale jednotlivci, firmy a organizátoři akcí stále spoléhají na videokonference a audiokonference, aby zůstali ve spojení. ?
Možná ale váš současný nástroj pro videokonference již nesplňuje vaše požadavky. Nebo možná zavádíte přísnější bezpečnostní opatření a potřebujete řešení s vyšším důrazem na bezpečnost. Naštěstí je na trhu k dispozici spousta možností, ze kterých si můžete vybrat. Stačí si jen vybrat nejlepší nástroj pro webové konference, který vyhovuje vašim potřebám.
Co byste tedy měli hledat v nástrojích pro konferenční hovory? V tomto průvodci najdete stručný seznam nezbytných funkcí a našich 10 oblíbených služeb pro konferenční hovory v roce 2024.
Co byste měli hledat v softwaru pro konferenční hovory?
Ať už hledáte řešení pro konferenční hovory s čistou kvalitou zvuku, které je kompatibilní s mobilními zařízeními, nebo potřebujete robustní řešení pro online konference, na trhu je k dispozici spousta nástrojů pro spolupráci. Bez ohledu na konkrétní použití doporučujeme zvolit software, který nabízí alespoň tyto funkce pro audio konference:
- Kvalita videa a zvuku: Vysoká kvalita zvuku a obrazu je nezbytná. Koneckonců, pokud někoho nevidíte ani neslyšíte, jaký má virtuální schůzka smysl? Hledejte software, který poskytuje HD video a čistý zvuk, aby se vaše schůzky co nejvíce blížily osobním setkáním.
- Snadné použití: Nejlepší software pro konferenční hovory by měl být velmi intuitivní a snadno ovladatelný. Vaše řešení by mělo mít jednoduchý proces nastavení a jednoduché uživatelské rozhraní. Všichni členové týmu by jej měli umět používat, bez ohledu na to, jak jsou technicky zdatní.
- Kompatibilita zařízení: Kompatibilita je pro konferenční hovory zásadní. Vzhledem k tomu, že se váš tým pravděpodobně přihlašuje přes desktopovou nebo mobilní aplikaci, řešení by mělo být kompatibilní s různými operačními systémy. Hledejte software, který zahrnuje desktopovou verzi i aplikaci pro Android a iOS.
- Funkce pro spolupráci: Cílem konferenčního hovoru je setkat se s ostatními lidmi. Vyberte si nástroje pro týmovou komunikaci, jako je sdílení obrazovky, brainstormingové sezení na tabuli, zasílání zpráv v reálném čase a sdílení souborů. Pokud chcete pomocí tohoto softwaru pořádat konference a akce, hledejte funkce jako breakout rooms a ankety, které zvýší zapojení účastníků.
- Integrace: Nejlepší konferenční řešení mají integraci s nástroji, které již používáte, jako jsou ClickUp (ehm), Slack, Google Calendar a Salesforce.
- Bezpečnost: Vzpomínáte si na období „Zoom bombing“? Tento trend nám nechybí, ale ukázal nám význam bezpečnosti. Pokud pracujete s citlivými informacemi, vyberte si software pro konferenční hovory s end-to-end šifrováním a zabezpečenými konferenčními linkami.
10 nejlepších softwarových řešení pro konferenční hovory, která můžete použít v roce 2024
Vaši volající očekávají křišťálově čistou kvalitu zvuku a videa. Vyberte si z těchto 10 prověřených nástrojů pro konferenční hovory a najděte tu nejlepší volbu pro vaši firmu.
1. Zoom
Nejlepší pro videokonference na pracovišti
Zoom byl vlajkovou lodí komunikace během pandemie, takže není pochyb o tom, že si zaslouží naše první místo. To, co začalo jako nástroj pro videochat, se vyvinulo v mnohem více, s funkcemi pro tabule, týmové chaty, nahrávání videohovorů a dokonce i VoIP telefonní systém. ☎️
Nejlepší funkce Zoom
- Vyzkoušejte nástroj Zoom AI Companion, který generuje analýzy schůzek, souhrny a další informace.
- Pořádejte jednorázové akce nebo webináře s Zoom Events
- Vytvořte si vlastní kontaktní centrum s virtuálními agenty s umělou inteligencí.
- Vytvořte cloudové pracovní prostory Zoom pro hybridní práci
Omezení Zoom
- Někteří lidé říkají, že Zoom je trochu drahý.
- Ostatní zákazníci Zoomu říkají, že chtějí více integrací a lepší dokumentaci.
Ceny Zoom
- Základní: zdarma
- Pro: 149,90 $/rok na uživatele
- Podnikání: 219,90 $/rok na uživatele
- Business Plus: 269,90 $/rok na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 53 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
2. GoTo Meeting
Nejlepší pro podnikové týmy s různorodými komunikačními potřebami
GoTo Meeting je součástí větší produktové řady GoTo, která zahrnuje řešení pro telefonní hovory, online akce, digitální školení a dokonce i vzdálený přístup k IT. GoTo Meeting je nástroj pro konferenční hovory s bezpečnostními funkcemi na podnikové úrovni, díky čemuž je vhodný pro větší firmy.
Nejlepší funkce GoTo Meeting
- Vytvořte jeden účet správce GoTo pro správu všech vlastností GoTo.
- GoTo Meeting má vestavěnou funkci potlačení šumu v pozadí a zvuk pro VoIP.
- Sdílejte svou obrazovku, pořádávejte chat během relace a vytvářejte samostatné zasedací místnosti.
- GoTo Meeting nabízí bezpečnostní funkce, jako je jednotné přihlášení, šifrování a zamykání schůzek.
Omezení GoTo Meeting
- Několik uživatelů by si přálo, aby byl efektivněji integrován s Office 365.
- Někteří zákazníci tvrdí, že GoTo Connect má všechny funkce GoTo Meeting, takže toto řešení může být trochu nadbytečné.
Ceny GoTo Meeting
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GoTo Meeting
- G2: 4,2/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 11 500 recenzí)
3. Google Meet
Nejlepší pro týmy Integrovaný s Google Suite
Máte všechny své věci v cloudu Google? Pokud ano, Google Meet je jasná volba. Tento software pro konferenční hovory se integruje se všemi službami Google – a navíc s mnoha aplikacemi třetích stran – a umožňuje pořádat lepší schůzky s menším úsilím.
Nejlepší funkce Google Meet
- Naplánujte si videohovory a telefonní hovory v reálném čase nebo nahrávejte videozprávy.
- Google Meet je přístupný na jakémkoli zařízení a funguje bez nutnosti instalace softwaru na stolní počítače.
- Všechny videohovory mají kvalitu videa až 4K a možnost přidat stylizované pozadí a studiové osvětlení.
- Spolupracujte na Google Docs, Slides, Sheets a dalších aplikacích v Meet
Omezení služby Google Meet
- Google Meet omezuje počet účastníků, kteří se mohou hovoru zúčastnit.
- Pokud nepoužíváte jiné řešení Google, nemusí mít smysl používat Meet.
Ceny služby Google Meetpricing
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Meet
- G2: 4,6/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 600 recenzí)
4. Microsoft Teams
Nejlepší pro týmy Integrované s softwarem Microsoft
Microsoft Teams je velmi oblíbené řešení pro chatování a videokonference, zejména pro podniky, které kladou důraz na bezpečnost. Obsahuje řadu integrovaných funkcí, včetně okamžitých zpráv, sdílení obrazovky, digitálního hot deskingu a virtuálních událostí.
Nejlepší funkce Teams
- Společnost Microsoft poskytuje zařízení pro virtuální schůzky, jako jsou hlasité telefony, pro fyzické konferenční místnosti.
- Teams podporuje virtuální konference a webináře pro až 1 000 osob a vysílání pro 10 000 osob.
- Upravujte listy Excel, dokumenty Word a další soubory Microsoft v reálném čase během videochatu v Teams.
- Pomocí online aplikace Teams pro plánování můžete rychle naplánovat následné schůzky.
Omezení týmů
- Teams je tak bezpečný, že může být obtížné spolupracovat s externími zúčastněnými stranami.
- Někteří uživatelé uvádějí, že plánovač následných schůzek nefunguje vždy správně.
Ceny pro týmy
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Microsoft 365 Business Standard: 10,62 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze týmů
- G2: 4,3/5 (více než 14 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 9 300 recenzí)
5. FreeConferenceCall. com
Nejlepší cenově dostupné řešení pro konferenční hovory
Hledáte bezplatný nástroj pro konferenční hovory? Jak už název napovídá, FreeConferenceCall.com je bezplatný, takže není divu, že je v této oblasti tak oblíbený. Ve skutečnosti funguje na principu „zaplaťte, kolik můžete“, takže máte možnost zaplatit, pokud chcete platformu podpořit. FreeConferenceCall.com zahrnuje základní funkce, jako jsou audio konference, nahrávání, sdílení obrazovky a videokonference. Nemá sice mnoho zvonků a píšťalek, ale toto základní řešení je pravděpodobně dostačující pro malé podniky.
Nejlepší funkce FreeConferenceCall.com
- Uspořádejte schůzku až pro 1 000 účastníků
- Pomocí nástrojů pro kreslení můžete spolupracovat se svým týmem v reálném čase.
- Nahrávejte prezentace a sdílejte je jako živé vysílání
- Chatujte s celou skupinou nebo s jednotlivými členy skupiny.
Omezení služby FreeConferenceCall.com
- Rozhraní je trochu zastaralé.
- Jelikož se jedná o službu typu „zaplaťte, kolik můžete“, nejde o skutečně bezplatnou službu konferenčních hovorů.
- Několik uživatelů uvádí, že platforma občas přerušuje hovory.
FreeConferenceCall. com ceny
- Zaplaťte, kolik můžete
- Doporučená částka: 4 $/měsíc
- Průměrná částka: 8,21 $/měsíc
- Tržní cena: 15 $/měsíc
Hodnocení a recenze FreeConferenceCall.com
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (více než 370 recenzí)
6. Dialpad
Nejlepší pro přepis založený na umělé inteligenci a vzdálenou spolupráci
Dialpad se přejmenoval na konferenční službu zaměřenou na umělou inteligenci, což jej jednoznačně odlišuje od konkurence. Užijte si živé přepisy pomocí umělé inteligence, videokonference jedním kliknutím a spolupráci v reálném čase, aniž byste museli opustit Dialpad. ??
Nejlepší funkce Dialpad
- Přizpůsobte si pozadí Dialpadu, hudbu při čekání a URL adresy schůzek.
- Integruje se s Microsoft 365, Google Calendar, Salesforce a dalšími aplikacemi.
- Dialpad nabízí doplňky pro správu agendy a zdrojů.
- Přestaňte překračovat časový limit přidáním časového omezení ke všem schůzkám.
Omezení Dialpad
- Některé hovory mohou být přerušované.
- Někteří zákazníci uvádějí, že hovory přes Dialpad buď neprocházejí, nebo se pravidelně přerušují.
Ceny Dialpad
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Pro: 25 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Dialpad
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
7. RingCentral
Nejlepší pro sjednocenou komunikaci s cloudovým řešením kontaktního centra
RingCentral je nejlépe známý jako řešení pro kontaktní centra, ale je také oblíbený pro videokonference a telefonní hovory. Pořádejte digitální akce a webináře, generujte informace o tržbách z vašich prodejních hovorů a bezpečně faxujte dokumenty přes cloud.
Nejlepší funkce RingCentral
- RingSense for Sales analyzuje prodejní hovory a navrhuje možnosti zlepšení.
- Nástroj AI společnosti RingCentral automaticky generuje přepisy, shrnutí a další dokumenty.
- Pomocí služby RingCentral Enhanced Business SMS zůstaňte v kontaktu se svými zaměstnanci i zákazníky.
- Proč kupovat fax? RingCentral vám umožňuje faxovat dokumenty přes cloud.
Omezení RingCentral
- Jeho integrace nejsou vždy stabilní.
- Někteří uživatelé se domnívají, že kvalita RingCentral zaostává za poskytovateli jako Zoom a Microsoft Teams.
Ceny RingCentral
- Základní verze: 20 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Pokročilá verze: 25 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Ultra: 35 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze RingCentral
- G2: 4,1/5 (350 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 100 recenzí)
8. Nextiva
Nejlepší pro komplexní obchodní komunikaci s integrací CRM
Software pro konferenční hovory Nextiva podporuje interní i externí konverzace. Obsahuje nástroje pro hlasové a video hovory a zasílání zpráv, stejně jako analytické nástroje, průzkumy zákazníků a automatizaci pracovních postupů.
Nejlepší funkce Nextiva
- Potřebuje vaše fyzická kancelář telefonní systém? Nainstalujte si jej rychle s Nextiva.
- Nextiva je komunikační centrum pro správu vaší reputace, sociálních médií a zákaznického centra.
- Nastavte komunikaci na autopilota pomocí sekvencí pracovních postupů typu drag-and-drop.
- Pomocí Call Pop získáte rychlý přehled o historii zákazníka ve vaší společnosti.
Omezení Nextiva
- Několik uživatelů zmiňuje problémy s řešením potíží a zákaznickou podporou.
- Jiní říkají, že verze aplikace často vykazuje chyby.
Nextiva ceny
- Essential: 20,74 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Profesionální: 24,09 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: 30,79 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Nextiva
- G2: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (510+ recenzí)
9. ClickMeeting
Nejlepší pro organizátory online akcí a schůzek generujících příjmy
ClickMeeting je jiný druh konferenční služby, která se zaměřuje na schůzky generující příjmy. Pokud jste organizátor akcí, tuto platformu musíte vyzkoušet. Vytvářejte marketingové ukázky, online školení nebo velké virtuální akce, které nezruinují váš rozpočet.
Nejlepší funkce ClickMeeting
- Využijte funkci automatizovaných webinářů, abyste se zbavili stresu z živých prezentací.
- Poskytujte webináře a videoobsah na vyžádání jako nástroje pro generování potenciálních zákazníků.
- Snadné zpracování plateb za monetizované webináře
- Nastavte si vlastní čekárnu a program schůzky
Omezení ClickMeeting
- ClickMeeting není tak přizpůsobitelný jako jiné softwarové aplikace pro konferenční hovory.
- Někteří uživatelé uvádějí, že kvalita videa není vždy nejlepší.
Ceny ClickMeeting
- Bezplatná zkušební verze
- Live: 26 $/měsíc na uživatele pro 10 uživatelů, fakturováno ročně
- Automatizované: 42 $/měsíc na uživatele pro 10 uživatelů, fakturováno ročně
- Individuální plán: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickMeeting
- G2: 4,1/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 130 recenzí)
10. Vast Conference
Nejlepší pro profesionálně spravované videochaty a živé přenosy
Vast Conference je cloudové řešení pro profesionální hovory, živé přenosy a videochaty. Pokud chcete svým posluchačům nabídnout zážitek na vyšší úrovni, najměte si profesionální operátory společnosti Vast Conference. Postarají se o všechny technické detaily a přivítají všechny účastníky, takže se můžete soustředit na podstatu hovoru.
Nejlepší funkce Vast Conference
- Přenášejte živé nebo předem nahrané video stovkám lidí
- Získejte místní přístup a možnost volání do více než 70 zemí.
- Připojte se k videokonferencím ve svém webovém prohlížeči – není třeba stahovat žádný speciální software.
- Vast Conference se integruje s kalendáři Outlook, Google a Microsoft 365.
Omezení Vast Conference
- Nemá mnoho recenzí.
- Někteří uživatelé tvrdí, že časová pásma jsou trochu matoucí.
Ceny Vast Conferencepricing
- Platba podle skutečného využití: 2 centy za minutu na uživatele
- Essentials: 13,19 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Standard: 17,59 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Professional: 35,19 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Vast Conference
- G2: N/A
- Capterra: 4,5/5 (5+ recenzí)
Další nástroje pro týmovou komunikaci
Díky 10 konferenčním službám v tomto seznamu bude váš tým v kontaktu bez ohledu na to, kde se právě nachází. I tak však tento software nedokáže pokrýt všechny aspekty týmové spolupráce. Pokud potřebujete spravovat dokumenty, týmové chaty, projekty událostí a data, sáhněte po ClickUp. ?
ClickUp
ClickUp je možná nejoblíbenější aplikací pro správu projektů na světě, ale je také spolehlivým doplňkem jakéhokoli softwaru pro konferenční hovory. Integrujeme se s impozantním počtem řešení, takže je pravděpodobné, že budete moci ClickUp integrovat se svým řešením pro video nebo audio konference.
Většina řešení pro videokonference umožňuje nahrávání a přepisování, ale musíte prohledávat stovky hodin videa a textu, abyste našli to, co hledáte. Proto se týmy spoléhají na ClickUp, který jim pomáhá zefektivnit jejich schůzky. Pořizujte si poznámky v reálném čase ve sdíleném programu, přidávejte do svých dokumentů bohatá formátování a označujte členy týmu.
Mimochodem, nemusíte vytvářet dokumenty od nuly. Vyberte si ze stovek šablon ClickUp a začněte pracovat okamžitě. Pro zaneprázdněné organizátory akcí doporučujeme šablonu ClickUp Conference Management, ale šablona ClickUp Meeting Minutes je také klasickou volbou pro pořizování poznámek.
ClickUp podporuje více způsobů komunikace, takže nemusíte plánovat schůzku kvůli každé maličkosti. Uvolněte si kalendář pomocí ClickUp Clips, našeho nástroje pro nahrávání obrazovky. Nikdo nemá čas číst dlouhé e-maily, proto vše vysvětlete v krátkém videu a sdílejte svou obrazovku.
Chcete-li z Clips vytěžit maximum, použijte ClickUp Brain k automatickému přepisu každého nahraného klipu. Kromě přepisu můžete použít funkci ASK AI k položení jakékoli otázky. Brain pak prohledá všechny přepisy klipů, které jste vytvořili, a rychle najde odpovědi ukryté ve videích.
Díky ClickUp Chat v reálném čase je také snadné zůstat v kontaktu s vaším týmem. Udržujte veškerou týmovou komunikaci v jednom nástroji a zobrazte si veškerou komunikaci týkající se úkolu, projektu nebo datového bodu v jednom přehledu. Když jste připraveni pracovat, nemusíte přepínat mezi různými řešeními. Stačí označit člena týmu a ClickUp mu přiřadí úkol.
Nejlepší funkce ClickUp
- Minimalizujte zbytečné schůzky pomocí nástroje pro nahrávání obrazovky ClickUp Clip.
- ClickUp Chat podporuje poutavé zprávy s bohatým formátováním a vložitelnými odkazy.
- Zefektivněte své schůzky tím, že vše, včetně dalších kroků, zdokumentujete v ClickUp.
- Potřebujete formátovat dokumenty? K tomu slouží šablona ClickUp.
Omezení ClickUp
- Některé pokročilé funkce, jako například asistent psaní s umělou inteligencí, jsou k dispozici pouze v placených tarifech ClickUp.
- Platforma má mnoho funkcí, takže může chvíli trvat, než se seznámíte se vším, co ClickUp nabízí.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
ClickUp: Skutečně sjednocená komunikace pro 21. století
Vyhrazené číslo pro konferenční hovory a software jsou nezbytností pro moderní firmy a týmy pracující na dálku. Ať už jste organizátorem akcí v malé firmě nebo potřebujete bezpečné řešení pro online schůzky, tyto konferenční nástroje zajistí, že váš tým bude vždy na stejné vlně.
Všichni tito poskytovatelé služeb mají své výhody, ale nemohou zvládnout všechno. Víte ale, co dokáže zvládnout všechno? ClickUp.
Spojte svou komunikaci, dokumenty, šablony a nahrávky obrazovky do jedné platformy. Vytvořte si nyní svůj bezplatný pracovní prostor ClickUp – není potřeba kreditní karta.