10 nejlepších aplikací pro zasílání obchodních zpráv v roce 2025

Zůstat v kontaktu se svými kolegy a klienty může být někdy složité, zejména když stále více lidí pracuje na dálku. Naštěstí existuje stále rostoucí počet aplikací pro zasílání obchodních zpráv, které vám pomohou zůstat v kontaktu, mít přehled o projektech a spolupracovat, ať jste kdekoli.
Podíváme se na 10 nejvýznamnějších aplikací pro týmovou komunikaci a vysvětlíme, proč by mohly být pro vaši firmu vhodné.
Co je aplikace pro zasílání obchodních zpráv
Aplikace pro zasílání obchodních zpráv umožňuje okamžité zasílání textových zpráv v obchodním prostředí. Zaměstnancům poskytuje způsob, jak rychle a pohodlně komunikovat s potenciálními zákazníky, klienty a ostatními zaměstnanci.
Nabízejí mnoho stejných výhod jako standardní platformy pro okamžité zasílání zpráv, například umožňují komunikaci v reálném čase a poskytují upozornění, oznámení a potvrzení o přečtení.
Kromě funkce okamžitého zasílání zpráv nabízejí aplikace pro zasílání obchodních zpráv často řadu dalších funkcí, které usnadňují lepší spolupráci a pomáhají zefektivnit pracovní postupy.
Výhody aplikace pro zasílání obchodních zpráv
1. Zvyšuje produktivitu zaměstnanců
Aplikace pro zasílání zpráv poskytují zaměstnancům efektivní způsob komunikace mezi sebou i s klienty. Většina zaměstnanců se domnívá, že pracovní chatovací platformy zvyšují jejich produktivitu.
S aplikací pro zasílání obchodních zpráv není třeba plánovat hovory na dobu, kdy jsou obě strany k dispozici. Stačí jednoduše odeslat zprávu a všechny důležité informace v ní budou připraveny a čekat, až si je druhá strana bude moci přečíst.
Tento způsob komunikace se nazývá asynchronní komunikace a znamená, že obě strany mohou mezitím pokračovat v jiných důležitých úkolech, čímž se zvyšuje jejich produktivita.
2. Zajišťuje bezpečné zasílání zpráv
Mnoho aplikací pro zasílání obchodních zpráv je zabezpečeno šifrováním typu end-to-end a dalšími bezpečnostními funkcemi na podnikové úrovni. Tím je zajištěno, že všechny zprávy nebo přílohy zaslané prostřednictvím těchto aplikací jsou bezpečné a přístup k nim mají pouze zamýšlení příjemci.
3. Snižuje náklady na komunikaci
Mnoho aplikací pro zasílání obchodních zpráv nabízí nákladově efektivní způsob komunikace a představuje levnější alternativu k mezinárodním tarifům.
Co dělá dobrou aplikaci pro zasílání obchodních zpráv?
Výběr aplikace pro okamžité zasílání zpráv by měl záviset především na potřebách vaší firmy, ale je třeba zohlednit i několik dalších faktorů:
Uživatelsky přívětivé rozhraní
Zajistíte tak snadné nasazení v celé organizaci a zvýšíte pravděpodobnost, že jej vaše týmy přijmou. Příliš složitý nástroj může být v oblasti komunikace spíše překážkou než pomocí.
Bezpečné zasílání zpráv
Je nezbytné, aby aplikace pro týmovou komunikaci, kterou si vyberete, byla schopna zajistit bezpečnost a důvěrnost zpráv. Náklady na narušení bezpečnosti dat mohou být pro mnoho firem likvidační, zejména pokud se jedná o práci na dálku.
Pokud prostřednictvím aplikace pro zasílání zpráv sdílejte citlivé informace, jako jsou údaje o zákaznících nebo marketingové strategie, pomůže vám využití řešení s robustními bezpečnostními funkcemi zabránit úniku dat a zajistit soulad s předpisy na ochranu osobních údajů. Bezpečná aplikace pro zasílání zpráv pomůže zachovat důvěrnost těchto informací.
Snadná integrace s vašimi stávajícími nástroji
Nová aplikace pro zasílání obchodních zpráv může pomoci sblížit vaše zaměstnance a zefektivnit jejich spolupráci, ale pouze pokud se dobře integruje s nástroji, které již používají. V opačném případě by vás synchronizace všech nástrojů mohla stát více času a peněz.
Vyplatí se také hledat řešení, která budou fungovat na různých zařízeních a operačních systémech. Tak budou vaši zaměstnanci, klienti a potenciální zákazníci v kontaktu bez ohledu na to, zda používají iOS, Android, Mac nebo PC.
10 nejlepších aplikací pro zasílání obchodních zpráv
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších nástrojů pro asynchronní komunikaci, které můžete zvážit.
1. ClickUp
Nejlepší pro řízení projektů, týmovou spolupráci, instant messaging
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a zvýšení produktivity, který nabízí plně přizpůsobitelnou platformu pro podporu jakéhokoli typu týmu a podnikání napříč odvětvími a stovky pokročilých funkcí, včetně funkcí pro spolupráci, které zefektivní veškerou vaši práci a komunikaci pod jednou střechou.
Tato aplikace podporuje spolupráci v reálném čase i asynchronní spolupráci a usnadňuje komunikaci s kýmkoli a kdykoli – hybridními a vzdálenými zaměstnanci, klienty, externími týmy a mnoha dalšími. Získejte přístup k integrované funkci okamžitého zasílání zpráv, zobrazení chatu, abyste mohli okamžitě vyměňovat zprávy ve skupinovém chatu nebo přímo s jednou osobou a komunikovat v rámci úkolů prostřednictvím komentářů a přiřazovat komentáře členům týmu, klientům a dalším.
Pokud hledáte efektivnější způsob zpracování e-mailů, ClickUp nabízí funkci E-mail v ClickUp, která vám umožní plynule odesílat a přijímat e-maily, aniž byste museli opustit platformu.
Díky této funkci můžete snadno integrovat své nejčastěji používané e-mailové aplikace, jako jsou Gmail, Outlook nebo Front, a začít odpovídat na e-maily přímo v rámci svých úkolů v ClickUp. To znamená, že už nebudete muset přepínat mezi různými aplikacemi ani ztrácet přehled o důležitých e-mailech. 📧
Kromě funkcí pro okamžité zasílání zpráv a správu e-mailů nabízí ClickUp také funkci nahrávání obrazovky, která pomáhá udržovat interní komunikaci co nejplynulejší a nejjasnější. Clip by ClickUp vám umožňuje vytvářet a odesílat video zprávy v rámci ClickUp, aby vaše sdělení bylo jasné a stručné – tato funkce je velmi cenná při vysvětlování složitých témat a pokynů a je užitečná pro ty, kteří se učí vizuálně.
A pokud chcete zvýšit svou produktivitu při psaní, ClickUp AI je funkce právě pro vás. Ať už je vaše role nebo pracovní funkce jakákoli, ClickUp AI může změnit způsob, jakým pracujete. Jeho nástroje založené na výzkumu zajišťují vysokou kvalitu obsahu pomocí pokynů přizpůsobených konkrétním rolím – použijte ClickUp AI pro každodenní úkoly, jako je okamžité generování e-mailů, blogů a mnoho dalšího.
A co je nejlepší, ClickUp úspěšně získal certifikaci ISO 27001:2013, nejvyšší standardy bezpečnosti zákaznických dat v softwaru, což znamená, že vaše konverzace, práce a důležité informace jsou chráněny na nejvyšší úrovni.
Díky těmto klíčovým funkcím pro komunikaci a spolupráci a stovkám přizpůsobitelných funkcí je ClickUp jednou z nejlepších aplikací pro obchodní komunikaci, které jsou dnes k dispozici.
Nejlepší funkce
- Plně přizpůsobitelná platforma: Přizpůsobte si každou část ClickUp tak, aby vyhovovala potřebám vašeho týmu a firmy.
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení : Vyberte si z více než 15 způsobů zobrazení své práce, včetně zobrazení chatu.
- Zobrazení chatu: Posílejte svému týmu okamžité zprávy a udržujte konverzace souběžně s prací.
- E-mail v ClickUp: Spravujte veškerou e-mailovou komunikaci na jednom místě bez nutnosti používat další programy a software. Posílejte firemní novinky, úkoly, informace a důležité zprávy v ClickUp, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
- Tabule: Vytvářejte vizuální pomůcky pro virtuální schůzky a mapujte projekty a nápady, abyste mohli sdílet plány se svými týmy.
- Sledující: Když je někdo přidělen jako sledující, automaticky dostává oznámení o aktualizacích úkolu, takže není nutné je ručně sledovat.
- Přiřazené komentáře a zmínky: Vytvářejte akční položky v rámci úkolu a přiřazujte je ostatním nebo dokonce sobě samému a pomocí funkce zmínek upozorňujte ostatní na položky v rámci úkolů nebo v zobrazení chatu.
- Soukromí, oprávnění a hosté: Pozvěte externí členy do svého pracovního prostoru a získejte plnou kontrolu nad tím, co mohou vidět a k čemu mají přístup.
- Integrační možnosti: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními aplikacemi, abyste konsolidovali své aplikace a soustředili veškerou svou práci na jednom místě.
- Mobilní aplikace: Získejte přístup ke své práci a konverzacím kdykoli a odkudkoli pomocí mobilní aplikace ClickUp.
Omezení
- Někteří uživatelé mohou mít potíže s osvojením si všech funkcí kvůli jejich velkému počtu. ClickUp nabízí nepřetržitou zákaznickou podporu a řadu zdrojů, které vám pomohou tento problém vyřešit.
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 7 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 3 500 recenzí)
2. Dialpad
Nejlepší řešení pro firemní komunikaci a zákaznickou zkušenost
Dialpad je jednotné komunikační řešení, které vám nabízí vše od funkcí pro zasílání obchodních zpráv až po software pro call centra, a to vše v jedné snadno použitelné platformě.
Dialpad nabízí hlasové a videohovory, skupinový chat a interní/externí komunikaci s integrací AI. Integruje se také s HR softwarem, jako je Rippling, a softwarem pro zákaznický servis. Můžete jej použít pro obchodní zasílání zpráv s funkcemi, jako jsou SMS, MMS a skupinové zasílání zpráv. Kanály lze navíc organizovat podle týmu, projektu nebo tématu a můžete zveřejňovat aktualizace stavu, abyste informovali své kolegy o své dostupnosti.
Dialpad je snadno přístupný na více zařízeních. Zveřejňujte aktualizace stavu, abyste informovali své kolegy, že nejste k dispozici, a můžete snadno přepnout na používání Dialpadu na jiném zařízení, když jste mimo kancelář.
Nejlepší funkce
- Sdílení souborů: Prostřednictvím chatové funkce Dialpadu můžete odesílat různé typy souborů, včetně fotografií, videí a dalších souborů. Pokud tedy chcete sdílet soubor s přepisem hlasové zprávy, který byl automaticky přepsán pomocí Dialpd Ai, můžete tak učinit rychle a snadno.
- Jedna aplikace, mnoho zařízení: Dialpad sdružuje veškerou vaši komunikaci na jednom místě, takže nemusíte neustále přepínat mezi aplikacemi. Ještě lepší je, že k tomuto místu máte přístup prakticky odkudkoli. K dispozici jsou aplikace pro Android a iOS, aplikace pro Mac a PC a přístup prostřednictvím prohlížeče.
- Integrovaná umělá inteligence: Dialpad AI vám pomůže zjednodušit pracovní postupy a ušetřit čas ve všech komunikačních kanálech. Prediktivní CSAT pomáhá zvýšit spokojenost zákazníků ve vašem kontaktním centru a živé koučování vám pomůže vytěžit maximum z vašeho prodejního týmu před, během i po hovorech.
- Podpora 24/7: Získejte přístup k podpoře, která vám pomůže s onboardováním nebo s jakýmikoli problémy, které mohou nastat. To je neuvěřitelně užitečné, když je váš tým rozptýlen po celém světě. Víte, že je vždy k dispozici někdo, kdo vám pomůže.
- Analýza v reálném čase: Poskytuje manažerům a administrátorům možnost analyzovat objem hovorů, využití a přijetí bez ohledu na to, kde na světě pracují.
Omezení
- Vzhledem k tomu, že Dialpad má tolik funkcí, může být jeho osvojení poměrně náročné. K dispozici je komplexní centrum nápovědy a nepřetržitá živá chatová podpora.
Ceny
- Standard: 15 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 25 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,3 z 5 (více než 450 recenzí)
3. Slack
Nejlepší pro okamžité zasílání zpráv interním a externím týmům
Slack poskytuje platformu pro spojení týmů. Slack je postaven na kanálech a organizovaných prostorech pro diskusi o projektech a sdílení zdrojů a jeho cílem je poskytnout flexibilitu pro práci, kdy a jak chcete, což z něj činí jednu z nejpoužívanějších a nejoblíbenějších aplikací pro okamžité zasílání zpráv v současnosti.
Nejlepší funkce
- Integrace: Slack nabízí integraci třetích stran s řadou běžně používaných nástrojů pro zvýšení produktivity, což znamená, že můžete dělat více věcí na jednom místě. Podporovány jsou platformy jako Google Drive, Outlook Calendar a ClickUp. K dispozici jsou také integrace s dalšími aplikacemi, například s e-mailovým marketingovým softwarem jako Mailchimp.
- Kanály: Kanály usnadňují organizaci více projektů, udržují všechny informované o pokroku a synchronizované, čímž zvyšují produktivitu.
- Huddles: Členové týmu mohou snadno přejít z zasílání zpráv na hovor. Nedochází k žádné ztrátě produktivity a mohou dokonce sdílet obrazovky, což ještě více posiluje spolupráci.
- Zabezpečení: Slack nabízí ochranu dat na podnikové úrovni, takže máte jistotu, že k vaší komunikaci mají přístup pouze schválené osoby a zařízení. Můžete si také být jisti, že plně dodržujete předpisy na ochranu osobních údajů.
- Canvases: Zlepšuje spolupráci a poskytuje vyhrazený prostor pro správu a sdílení informací, od seznamů úkolů až po projektové briefy.
Omezení
- Někteří uživatelé poukazují na to, že tarify Slacku jsou poměrně drahé, zejména ve srovnání s jinými platformami s podobným počtem funkcí.
Ceny
- Zdarma: 0 $
- Pro: 7,25 $ za uživatele/měsíc
- Business+: 12,50 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (více než 31 000 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 22 000 recenzí)
4. Microsoft Teams
Nejlepší pro týmovou spolupráci
Microsoft Teams je komplexní aplikace, která vám pomůže spojit se s ostatními lidmi online. Kromě funkce okamžitého zasílání zpráv nabízí také videohovory, možnost sdílení souborů z celé sady nástrojů Microsoft Office a nástroj pro vytváření komunit, který spojuje podobně smýšlející lidi za účelem spolupráce.
Nejlepší funkce
- Komunikujte odkudkoli: Microsoft Teams nabízí řadu mobilních aplikací, díky kterým můžete zůstat v kontaktu, ať jste kdekoli. Na mobilní telefon můžete přijímat oznámení o okamžitých zprávách a odpovídat na ně hlasovými poznámkami, pokud nemáte čas psát.
- Plánované odesílání: Naplánujte odeslání zpráv na pozdější datum, abyste mohli respektovat pracovní dobu zaměstnanců pracujících na dálku, i když se nacházejí v jiném časovém pásmu. Zprávy lze před odesláním kdykoli upravit. Tyto funkce v mnoha alternativách Microsoft Teams chybí.
- Integrace: Synchronizace s celou řadou různých nástrojů. To znamená, že můžete optimalizovat své pracovní postupy a přenášet data z jiných aplikací.
- Okamžitý překlad: Usnadňuje komunikaci s mezinárodními spolupracovníky a klienty. Díky funkci překladu můžete zprávu přeložit do více než 100 různých jazyků.
- Externí přístup: Pozvěte lidi mimo vaši organizaci Teams, aby se připojili k chatu. To zlepšuje spolupráci a pomáhá vám udržet veškerou komunikaci na jednom místě.
Omezení
- Někteří uživatelé zaznamenali, že Microsoft Teams může být nestabilní a nespolehlivý, s přerušovaným připojením při videohovorech a mizejícími odkazy v chatech.
Ceny
- Essentials: 4 $ za uživatele/měsíc
- Business Basic: 6 $ za uživatele/měsíc
- Business Standard: 12,50 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 9 000 recenzí)
Porovnejte Teams se Slackem!
5. Chanty
Nejlepší pro skupinové zasílání zpráv a integrovanou video technologii
Chanty je cenově dostupná volba, pokud jde o aplikace pro týmovou komunikaci, s bezplatným tarifem, který slibuje neomezené a bezpečné zasílání zpráv navždy. Jedná se také o nástroj pro týmovou spolupráci, který nabízí videohovory, správu úkolů, kanbanové tabule a sdílení souborů.
Nejlepší funkce
- Správa úkolů: Jakákoli zpráva může být přeměněna na úkol, což pomáhá zefektivnit pracovní postupy v oblasti správy úkolů, a každý člen týmu může být průběžně informován o postupu projektů.
- Snadné sdílení kódu: Rychle sdílejte bloky kódu, aby projekty běžely hladce. Jedná se o ideální funkci pro softwarové vývojáře, kteří chtějí rychle vyměňovat úryvky kódu.
- Hlasové zprávy: Udržujte komunikaci i když nejste u svého stolu, a to zasíláním vysoce kvalitních zvukových zpráv celému týmu.
- Zobrazení kanbanové tabule: Optimalizujte pracovní postupy díky flexibilitě přepnutí do zobrazení kanbanové tabule, které umožňuje spravovat úkoly z jednoho místa.
- Cenově výhodné: Bezplatný tarif Chanty nabízí až 10 členům týmu neomezené konverzace, hlasové zprávy a individuální audio hovory. Tarif s bohatou nabídkou funkcí, který zahrnuje skupinové hovory a sdílení obrazovky, stojí pouze 3 $.
Omezení
- Některé recenze uváděly problémy s připojením.
Ceny
- Zdarma: 0 $
- Podnikání: 3 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 30 recenzí)
6. Zoho Cliq
Nejlepší pro organizovanou týmovou komunikaci a spolupráci
Zoho Cliq je nástroj pro týmovou komunikaci, který vám pomůže organizovat konverzace, propojit se se stávajícími nástroji a automatizovat rutinní úkoly. Zjednodušuje spolupráci vzdálených týmů díky funkcím, jako jsou přihlášení a přehled o dostupnosti, například při schůzce. Můžete vytvářet zkratky a vlastní boty, abyste ušetřili čas svému týmu.
Nejlepší funkce
- Prohledávatelné konverzace: Snadno vyhledávejte text nebo soubory, které byly sdíleny ve vašich konverzacích, abyste mohli kdykoli najít důležité informace, když je nejvíce potřebujete.
- Pracovní agenda: Každodenní úkoly, kalendáře a plány jsou snadno viditelné, takže máte vždy přehled o svých nadcházejících termínech. Připomenutí lze nastavit pro nadcházející události a projekty přímo z chatu.
- Přizpůsobitelné boty: Můžete si vytvořit vlastní boty, které automatizují vaše pracovní postupy, propojí se s vašimi stávajícími nástroji a budou fungovat jako virtuální asistenti.
- Špičková bezpečnost: Díky šifrování dat, ochraně soukromí při integraci a funkci tajného chatu máte jistotu, že data vaší společnosti jsou v bezpečí.
- Whiteboard: Usnadňuje spolupráci s členy týmu v okně chatu. Hotovou tabuli lze poté sdílet v chatu jako obrázek.
Omezení
- Někteří recenzenti poukázali na nedostatek integrací třetích stran ve srovnání s konkurencí. Například jsou omezené integrace s řešeními pro vzdálený přístup, jako je VNC Connect (podívejte se na tento přehled Team Viewer vs VNC, abyste získali lepší představu o tom, co mohou řešení pro vzdálený přístup nabídnout).
Ceny
- Zdarma: 0 $
- Neomezený: 1 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (více než 70 recenzí)
7. Google Chat
Nejlepší pro textový chat, videokonference a sdílení souborů
Google Chat je nástroj pro týmovou komunikaci v rámci Google Workspace. Nabízí funkce přímého a skupinového zasílání zpráv, které jsou dostupné prostřednictvím Gmailu nebo samostatné aplikace. Pro snadný přístup k minulým konverzacím je integrováno vyhledávání a platforma disponuje silnými bezpečnostními opatřeními pro šifrování dat a ochranu soukromí.
Nejlepší funkce
- Spaces: Spaces poskytuje týmům vyhrazené prostory pro diskuse, sdílení znalostí, spolupráci na projektech a budování komunit.
- Součást Google Workspace: Pomocí aplikací Chat a Spaces můžete hladce spolupracovat s členy týmu a klienty v aplikacích Google Docs, Slides a Sheets. K dispozici je také integrace s dalšími aplikacemi, například s CRM softwarem, jako je Salesforce.
- Široký výběr plánů: Google Chat nabízí několik různých úrovní s celou řadou funkcí, takže si můžete vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vaší firmě. Je také snadno škálovatelný podle toho, jak vaše firma roste.
- Přístup pro hosty: Umožňuje poskytnout dočasný přístup pro hosty, abyste mohli snadno spolupracovat s lidmi mimo vaši organizaci.
- Integrace: Integrujte Google Chat s aplikacemi třetích stran a pomocí botů zefektivněte své pracovní postupy automatizací.
Omezení
- Někteří recenzenti poznamenali, že Google Chat má ve srovnání s podobnými produkty poněkud nedostatečné funkce, jako je například možnost sdílení obrazovky nebo nahrávání schůzek.
Ceny
- Business Starter: 6 $ za uživatele/měsíc
- Business Standard: 12 USD za uživatele/měsíc
- Business Plus: 18 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 2 100 recenzí)
8. Twist
Nejlepší aplikace pro asynchronní zasílání zpráv
Twist je aplikace pro zasílání zpráv zaměřená na asynchronní komunikaci pro rozptýlené týmy. Kombinuje e-mail, chat a fóra bez jakýchkoli negativních aspektů a vytváří strukturované kanály, které organizují informace podle témat. Nabízí také zasílání zpráv jeden na jednoho pro budování týmu a zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce
- Vlákna: Twist usnadňuje vyhnout se zbytečným rozhovorům a přejít rovnou k důležitým věcem díky speciálním vláknům, která zajišťují, že důležité informace nezapadnou. Je snadné zapracovat nové zaměstnance, protože při nástupu lze individuálně nastavit priority doručené pošty.
- Integrace: Podporovány jsou integrace platforem jako Asana, Google Drive a Trello. Můžete dokonce vytvořit vlastní automatizace, které vám pomohou dále zefektivnit vaše pracovní postupy.
- Snadno organizované kanály: Kanály můžete strukturovat podle tématu, projektu nebo klienta, aby byla veškerá komunikace přehledná a přístupná.
- Snadné zapracování: Twist poskytuje snadno přístupné vlákna, takže noví zaměstnanci mohou rychle dohnat předchozí konverzace a rozhodnutí.
- Chytrá oznámení: Všechna oznámení jsou shromážděna na jednom místě, což členům týmu usnadňuje stanovení priorit úkolů a zpráv.
Omezení
- Na rozdíl od některých svých konkurentů a alternativ Trello je vyhledávací funkce Twist poněkud omezená, což znamená, že pokud ztratíte přehled o důležitém vlákně, může být obtížné jej znovu najít.
Ceny
- Bezplatná zkušební verze: 0 $ na jeden měsíc
- Neomezený: 6 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 3,9 z 5 (19 recenzí)
- Capterra: 4,3 z 5 (více než 30 recenzí)
9. Workplace od Facebooku
Nejlepší pro individuální a skupinové okamžité zasílání zpráv
Workplace by Meta (dříve Facebook) je komplexní řešení pro interní komunikaci, které nabízí funkce jako události, skupiny, ankety, průzkumy a profily, které zvyšují zapojení zaměstnanců a posilují firemní kulturu. Slouží jako firemní verze Facebooku a poskytuje firemní intranet s funkcemi pro komunikaci v týmu.
Nejlepší funkce
- Knihovna znalostí: Objevujte a přistupujte k důležitým informacím z jakéhokoli zařízení pomocí funkce Knihovna znalostí v Workplace. Díky flexibilním oprávněním můžete rozhodovat, kdo má přístup k jakému obsahu, a intuitivní vyhledávací funkce vám pomůže rychle najít přesně to, co hledáte.
- Navazujte kontakty: Aplikace je navržena s ohledem na mobilní zařízení, což znamená, že je snadno přístupná prakticky ze všech mobilních zařízení. Díky propojení s celou řadou aplikací můžete snadno zůstat v kontaktu, aniž byste museli přepínat mezi několika různými okny.
- Informace o pracovišti: Analyzujte, jak vaši zaměstnanci používají Workspace, a objevte lepší způsoby, jak propojit vaši organizaci.
- Skupiny na pracovišti: Snadno komunikujte s těmi správnými lidmi a zasílejte oznámení konkrétním týmům nebo regionům. Můžete je dokonce použít k ocenění dobře odvedené práce zasláním příspěvku o úspěchu.
- Centrum bezpečnosti na pracovišti: Sdílejte důležité bezpečnostní informace a udržujte si přehled o bezpečnosti během krizové situace.
Omezení
- Vzhledem k velkému množství funkcí v Workplace mají někteří uživatelé potíže najít přesně to, co potřebují, když to potřebují. To může být zvláště matoucí pro nové uživatele, kteří požadují podrobnější návod, jak platformu využívat na maximum.
Ceny
- Základní tarif: 4 $ za uživatele/měsíc
- Doplňky: Vylepšená správa a podpora za 2 $ na uživatele/měsíc a Enterprise Live za 2 $ na uživatele/měsíc.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,0 z 5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (více než 1 200 recenzí)
10. Zoom Chat
Nejlepší pro videokonference, týmový chat, VoIP telefonování a webináře
Team Chat je chatovací funkce Zoom One. Zoom, který je možná nejznámější díky své funkci videohovorů, ve skutečnosti poskytuje celou řadu nástrojů pro spolupráci a dalších funkcí, které mají usnadnit život firmám, jako je například Zoom Phone, jeho nabídka VoIP a jedna z mnoha dostupných alternativ Vonage.
Nejlepší funkce
- Snadné použití: Týmy mohou tuto technologii snadno přijmout a rychle se s ní naučit pracovat. Interní i externí uživatelé mají přístup k řadě chytrých funkcí, které jim pomohou spolupracovat.
- Bezpečné: Díky funkcím, jako je pokročilé šifrování a vícefaktorová autentizace, můžete snadno zajistit, že veškerá vaše korespondence bude bezpečná a důvěrná.
- Vyhledávací funkce: Snadno vyhledávejte zprávy, kontakty a soubory pomocí vyhledávací funkce. Ušetříte tak čas procházením chatů, protože všechny informace jsou snadno dostupné.
- Pokročilé ovládací prvky pro správce: Přizpůsobte nastavení zabezpečení, styly komunikace a oprávnění přesně podle potřeb vaší společnosti.
- Cloudové úložiště: Ukládejte soubory, dokumenty a obsah ze svých chatových kanálů, abyste se nikdy nemuseli obávat ztráty důležitých informací.
Omezení
- Někteří uživatelé popisují rozhraní aplikace Zoom jako neohrabané. Jiní poukazují na to, že její cena není tak atraktivní jako u některých konkurentů a alternativ k aplikaci Zoom, což z ní činí potenciálně nákladnou volbu pro malé a střední podniky.
Ceny
- Základní: Zdarma
- Pro: 149 $ za uživatele/rok
- Podnikání: 199 $ za uživatele/rok
- Business Plus: 250 $ za uživatele/rok
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (více než 50 000 recenzí)
Zůstaňte v kontaktu díky aplikacím pro zasílání obchodních zpráv
Aplikace pro obchodní instant messaging mohou vašim týmům poskytnout nákladově efektivní způsob, jak zůstat v kontaktu, a podpořit tak lepší spolupráci, produktivitu a zapojení. Měly by tvořit klíčovou součást každé moderní komunikační strategie na pracovišti.
K dispozici je celá řada různých aplikací, z nichž každá má své vlastní jedinečné přednosti, od aplikací pro okamžité zasílání zpráv, sdílení obrazovky až po nástroje pro videokonference atd. Při výběru z řady dostupných aplikací, z nichž každá má jedinečné funkce, jako je sdílení obrazovky, videokonference, chatovací kanály a integrace aplikací třetích stran, zvažte své potřeby a rozpočet a zjistěte, které z nich lze integrovat s vašimi stávajícími nástroji a které jsou pro vaše zaměstnance snadno použitelné.
Je čas modernizovat vaše komunikační nástroje – pořiďte si moderní aplikaci pro zasílání zpráv, která podpoří váš rostoucí byznys!
Hostující autor:
Austin Guanzon je manažerem podpory Tier 1 pro Dialpad, přední platformu pro zákaznické informace založenou na umělé inteligenci s funkcemi, jako je virtuální obchodní fax od Dialpad. Je odborníkem na udržení zákazníků a technickou podporu s zkušenostmi z některých z největších technologických společností v USA.
Austin je také spoluzakladatelem kalifornské společnosti Infinity Martial Arts a působil jako instruktor tohoto sportu. Psal také pro jiné domény, například VMblog.