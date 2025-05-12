13 nejlepších alternativ k Microsoft Teams pro spolupráci

Microsoft Teams je výkonný nástroj pro spolupráci, zejména pro ty, kteří používají ekosystém Microsoft. Každý tým má však jedinečné potřeby a některé mohou upřednostňovat platformu s jiným rozhraním, větší flexibilitou nebo přizpůsobenými funkcemi, které lépe odpovídají jejich pracovnímu postupu.
Správný nástroj pro spolupráci by měl bez námahy zvyšovat produktivitu a zlepšovat komunikaci. Ať už hledáte intuitivnější design, chytřejší oznámení nebo integrovanou správu úkolů, která vyhovuje stylu vašeho týmu, máte k dispozici spoustu možností.
Tento průvodce představuje 13 alternativ k Microsoft Teams, z nichž každá je navržena tak, aby pomohla vašemu týmu efektivněji spolupracovat na základě vašich konkrétních potřeb.
Proč zvolit alternativy k Microsoft Teams?
Pokud vám Microsoft Teams připadá omezený, je to pravděpodobně proto, že nebyl vytvořen s ohledem na integrované řízení projektů. Silnější alternativa by měla nabízet více než jen zasílání zpráv; měla by vám pomoci udržet vaši práci organizovanou a týmy sladěné s cíli.
Co byste měli hledat v alternativě k Microsoft Teams:
- Integrovaná správa úkolů: Vytvářejte, přiřazujte a sledujte úkoly přímo v konverzacích.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Přizpůsobte zobrazení, stavy a automatizaci tak, aby vyhovovaly jedinečným procesům vašeho týmu.
- Flexibilní spolupráce na dokumentech: Uchovávejte soubory, komentáře a úpravy na jednom místě (už žádné hledání).
- Chytřejší oznámení: Zůstaňte v obraze, aniž byste byli bombardováni zbytečnými upozorněními.
- Integrované cíle a reporty: Pomocí dashboardů, sledování času a reportů můžete sledovat pokrok.
- Pomoc při práci založená na umělé inteligenci: Shrňte chaty, extrahujte klíčové informace a najděte informace okamžitě, bez nekonečného scrollování.
Stále zatím používáte Microsoft Teams? Podívejte se na tyto tipy pro Microsoft Teams , abyste jej mohli co nejlépe využít, zatímco hledáte lepší alternativy Teams.
13 alternativ k Microsoft Teams v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Vynikající funkce
|Cenové rozpětí
|ClickUp
|Integrované řízení projektů a spolupráce
|Integrovaná správa úkolů, tabule, asistence založená na umělé inteligenci, integrace Microsoft Teams
|K dispozici je bezplatný tarif; přizpůsobitelné placené tarify pro podniky
|Slack
|Robustní týmový chat a spontánní komunikace
|Slack Huddles pro rychlé audiochaty, rozsáhlé integrace aplikací
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Zoom
|Vysoce kvalitní videokonference a virtuální schůzky
|HD videohovory, Zoom AI Companion
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Google Chat
|Hladká integrace s Google Workspace
|Hluboká integrace s Gmailem a Google Docs
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Discord
|Neformální komunikace v týmu a budování komunity
|Hlasové kanály, videohovory s nízkou latencí
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Chanty
|Jednoduchý a intuitivní týmový chat
|Vyhledávání založené na umělé inteligenci, neomezená historie zpráv v placených tarifech
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Mattermost
|Open-source a self-hosted spolupráce
|Plná kontrola nad daty, vlastní hosting
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Rocket.Chat
|Bezpečné, samostatně hostované zasílání zpráv
|Komunikace s end-to-end šifrováním
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Webex od Cisco
|Videokonference a bezpečné schůzky na podnikové úrovni
|Integrované virtuální tabule
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Pumble
|Lehká přímá komunikace a sdílení souborů
|Jednoduché rozhraní, rychlé zasílání zpráv, efektivní sdílení souborů
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Twist
|Organizovaná komunikace založená na vláknech
|Asynchronní zasílání zpráv bez rušivých vlivů, vláknové konverzace
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Flock
|Integrovaný týmový chat a správa úkolů
|Integrované seznamy úkolů a připomenutí, přístup pro hosty
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|RingEX
|Sjednocená komunikace s videochatem a voláním
|Skupinové videohovory, přímé zasílání zpráv, bezpečné sdílení souborů
|Ceny na míru
Nejlepší alternativy k MS Teams, které můžete použít
Zde jsou nejlepší alternativy k Microsoft Teams, které zajistí plynulou komunikaci:
1. ClickUp (nejlepší pro integrovanou správu projektů a spolupráci)
Co kdyby komunikace týmu, řízení projektů a spolupráce probíhaly na jednom místě bez nutnosti přepínání a ztráty produktivity?
Přesně to dělá ClickUp. Spojuje zprávy, úkoly, dokumenty a interaktivní tabule do jedné platformy s umělou inteligencí, která zefektivní vaše pracovní postupy.
Například s ClickUp Chat můžete vytvořit nový úkol přímo z okna chatu nebo dokonce nechat AI okamžitě převést akční položky na úkoly.
Integrovaná umělá inteligence také shrnuje dlouhé chatové vlákna, abyste se mohli rychle zorientovat a zvýraznit úkoly, které je třeba vyřídit. SyncUps vám navíc umožňuje zahájit videohovory s jednotlivými členy týmu nebo skupinami pro rychlé konverzace, aktualizace projektů a předávání znalostí. Tyto hovory můžete nahrávat a sdílet svou obrazovku pro lepší spolupráci.
Při diskusi o složitých nápadech namísto psaní dlouhých vysvětlení nahrajte svou obrazovku pomocí ClickUp Clips. Sdílejte ji přímo v chatu nebo ji připojte k úkolu, aby byly podpůrné informace vždy k dispozici, když je někdo potřebuje.
Když nápady potřebují prostor k rozvoji, ClickUp Whiteboards pomůže vašemu týmu zmapovat koncepty, propojit nápady s úkoly a vizuálně spolupracovat. Můžete přidávat poznámky, text, tvary a obrázky, abyste zmapovali myšlenky a uspořádali koncepty, což je ideální pro brainstorming, mind mapping a plánování strategií.
Když nastane čas proměnit diskuse ve strukturované plány, ClickUp Docs zajistí, že vše bude organizované a propojené s vaší prací, ať už se jedná o poznámky ze schůzek, plány projektů nebo wiki. Zatímco editace v reálném čase umožňuje více členům týmu pracovat na stejném dokumentu současně, historie stránek pomáhá udržovat kontrolu nad verzemi.
Možnosti formátování, jako jsou záhlaví, tabulky, odrážky, popisky a vkládání, činí dokumenty vizuálně atraktivními a příkazy lomítka (/) vkládají prvky, jako jsou obrázky, odkazy nebo úkoly.
A konečně, schůzky nemusí končit roztříštěnými poznámkami nebo zapomenutými následnými úkoly. S ClickUp Meetings zaznamenáte klíčová rozhodnutí, přidělíte úkoly v reálném čase, vytvoříte kontrolní seznam otevřených položek a dokonce nastavíte opakující se úkoly pro sdílení programu schůzky se zainteresovanými stranami.
Integrace ClickUp s Microsoft Teams vám umožňuje spravovat práci bez přepínání mezi aplikacemi. Proměňte týmové konverzace v úkoly, aktualizujte projekty a dostávejte oznámení ClickUp, vše přímo z Teams.
ClickUp Brain, vlastní AI asistent ClickUp, propojuje vše ve vašem pracovním prostoru. Okamžitě načítá relevantní informace z úkolů, dokumentů a minulých diskusí, takže nemusíte prohledávat soubory.
Kromě toho, že vám pomůže psát e-maily, vytvářet osnovy zpráv a vše mezi tím, načte podrobnosti o nevyřízených úkolech z vašeho seznamu a umožní vám stanovit priority podle důležitosti a naléhavosti.
📍Další tipy, které můžete vyzkoušet:
- Shrňte tuto schůzku a sepište seznam úkolů s jejich vlastníky a termíny splnění.
- Proměňte tento chat v úkoly a seřaďte je podle priority na základě naléhavosti.
- Vytvořte návrh aktualizace projektu na základě nejnovějšího pokroku v úkolech a překážek.
- Analyzujte tuto konverzaci a navrhněte tři další kroky, jak postupovat dál.
Nejlepší funkce ClickUp
- Efektivní organizace a sledování úkolů: Organizujte, stanovujte priority a sledujte práci pomocí vlastních stavů, termínů a automatizace pomocí ClickUp Tasks, které se přímo integrují do chatu.
- Odpovědnost a přehlednost: S funkcí ClickUp Assign Comments se ujistěte, že vám neunikne žádná úkol.
- Zaznamenávejte a propojujte nápady: Získejte přepisy a akční položky pro všechny schůzky založené na umělé inteligenci a propojte je s úkoly, lidmi nebo dokumenty pomocí ClickUp AI Notetaker.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují rozsáhlé funkce zpočátku za příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že přibližně 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 osobám, aby získali potřebné informace.
Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné? S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stane minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
ClickUp je neuvěřitelně flexibilní a výkonný nástroj pro správu projektů, který dokonale vyhovuje potřebám mých vývojových týmů. Možnost přizpůsobit pracovní postupy, automatizovat procesy a hladce integrovat s jinými nástroji z něj činí nezbytnou součást našich každodenních operací. Různé zobrazení (seznam, tabule a kalendář) umožňují efektivní správu úkolů a vestavěné funkce dokumentace pomáhají udržet vše na jednom místě. Rychlost a spolehlivost platformy zajišťují, že naše projekty probíhají bez přerušení.
ClickUp je neuvěřitelně flexibilní a výkonný nástroj pro správu projektů, který dokonale vyhovuje potřebám mých vývojových týmů. Možnost přizpůsobit pracovní postupy, automatizovat procesy a hladce integrovat s jinými nástroji z něj činí nezbytnou součást našich každodenních operací. Různé zobrazení (seznam, tabule a kalendář) umožňují efektivní správu úkolů a vestavěné funkce dokumentace pomáhají udržet vše na jednom místě. Rychlost a spolehlivost platformy zajišťují, že naše projekty probíhají bez přerušení.
2. Slack (nejlepší pro robustní týmový chat a integrace)
Slack organizuje vše do specializovaných kanálů, takže vaše konverzace jsou soustředěné a přehledné. Integrace s více než 2600 aplikacemi, jako je Google Drive a Office 365, zajišťuje, že můžete sdílet soubory, spravovat úkoly a spolupracovat na jednom místě.
Díky pokročilé funkci vyhledávání v této alternativě k Microsoft Teams je velmi snadné vyhledat starší zprávy nebo soubory. Pro rychlé chatování jsou k dispozici Huddles pro hlasové hovory a Clips pro videozprávy, díky nimž je komunikace rychlejší a osobnější.
Nejlepší funkce Slacku
- Externí spolupráce: Spolupracujte s externími partnery nebo klienty přímo ve Slacku pomocí Slack Connect.
- Centralizované informace: Zvýrazněte důležité diskuse nebo dokumenty, ke kterým potřebují všichni přístup, pomocí připnutých zpráv.
- Režim soustředění: Nastavte si hranice, abyste se mohli soustředit bez rušení, pomocí režimu „Nerušit“.
Omezení aplikace Slack
- Nemá vestavěnou správu úkolů – uživatelé se musí spolehnout na integrace třetích stran (např. ClickUp).
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 7,25 $ /uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Business+: 12,50 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 34 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Zde je recenze Capterra:
Za obzvláště užitečnou považuji funkci huddle; její neformální povaha umožňuje rychlou individuální komunikaci, díky níž lze problémy řešit efektivněji než pomocí textových zpráv.
Za obzvláště užitečnou považuji funkci huddle; její neformální povaha umožňuje rychlou individuální komunikaci, díky níž lze problémy řešit efektivněji než pomocí textových zpráv.
💡 Tip pro profesionály: Vyhněte se trapnému tichu a rozptýlení. Naučte se, co dělat a nedělat při virtuálních schůzkách, díky našemu průvodci etikou virtuálních schůzek.
3. Zoom (nejlepší pro videokonference a hovory ve vysoké kvalitě)
Zoom je další oblíbenou alternativou k Microsoft Teams. Umožňuje plynulé virtuální schůzky, ať už pořádáte rychlou konzultaci nebo velký webinář. Poskytuje HD video a audio, takže diskuse jsou jasné a přirozené, a to i s až 1 000 účastníky.
Sdílení obrazovky s nástroji pro vkládání poznámek usnadňuje prezentaci informací a lepší spolupráci. Pro interaktivnější schůzky lze pomocí funkce „Breakout Rooms“ rozdělit schůzky na menší diskuze.
AI Companion od Zoomu navíc shrnuje klíčové body a úkoly, aby se nic neztratilo.
Nejlepší funkce Zoomu
- Shrnutí založená na umělé inteligenci: Vytvářejte shrnutí, která zachycují program schůzky, rekapitulace a akční body.
- Cloudové tabule: Brainstormujte, plánujte a spolupracujte vizuálně pomocí „Zoom Whiteboards“, které zůstávají uloženy pro budoucí použití.
- Imersivní zobrazení: Zapojte účastníky pomocí imersivního zobrazení, které všechny umístí do sdíleného virtuálního prostředí.
Omezení aplikace Zoom
- Následné kroky jsou manuální; poznámky je nutné pořizovat samostatně a Zoom automaticky nevytváří úkoly na základě diskusí.
- Doplňky jako Zoom Docs, Whiteboards a Webinars jsou za příplatek.
Ceny Zoom
- Zdarma
- Výhoda: Od 15,99 $/měsíc za uživatele
- Business: Od 21,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 56 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
💫 Zajímavost: Zakladatel Zoomu, Eric Yuan, dostal 35 odmítnutí, když představoval svůj nápad. Nyní celý svět říká: „Pojďme si zavolat přes Zoom.“ 💻
💡 Tip pro profesionály: Brainstorming napříč časovými pásmy? Vynechte prázdné stránky a pusťte se rovnou do kreativní práce s hotovými šablonami tabule ClickUp – ideální pro schůzky a práci na dálku!
4. Google Chat (nejlepší pro hladkou integraci s Google Workspace)
Google Chat je bezplatná alternativa k Microsoft Teams, která udržuje komunikaci v týmu organizovanou pro ty, kteří již používají Google Workspace. Prostory fungují jako specializovaná centra, kde týmy mohou spolupracovat na projektech, sdílet soubory a vést diskusní vlákna.
Funkce „Smart Compose“ navrhuje zprávy během psaní, což pomáhá šetřit čas a omezit chyby. A když chat nestačí, funkce „Huddles“ vám umožní připojit se k audio hovoru přímo z okna chatu.
Nejlepší funkce Google Chatu
- Vložená vlákna: Udržujte diskuse přehledné pomocí vložených vláken, díky kterým můžete snadno odpovídat na konkrétní zprávy.
- Podpora externího chatu: Komunikujte s lidmi mimo vaši organizaci a zároveň zachovejte bezpečnostní kontroly a oprávnění.
- Vlastní oznámení: Nastavte si vlastní upozornění na důležité konverzace a ostatní ztlumte, abyste se mohli soustředit.
Omezení služby Google Chat
- Má omezené integrace a pro rozšířené funkce se spoléhá na jiné aplikace Google (Dokumenty, Tabulky atd.).
Ceny služby Google Chat
- Součástí Google Workspace
Hodnocení a recenze Google Chat
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 2300 recenzí)
🔍 Věděli jste, že: Google Chat byl původně Hangouts Chat a byl spuštěn 9. března 2017. V roce 2020 se stal Google Chat a do roku 2021 byl exkluzivně k dispozici pouze pro uživatele Workspace. 1. listopadu 2022 zcela nahradil Hangouts.
Už nemusíte prohledávat nekonečné složky – podívejte se na náš výběr nejlepších programů pro sdílení souborů, které vašemu týmu pomohou udržet pořádek a synchronizaci.
5. Discord (nejlepší pro komunitní a neformální spolupráci týmů)
Discord udržuje plynulý tok konverzací, ať už chatujete s malým týmem nebo spravujete velkou komunitu. Organizované servery a kanály pomáhají udržet diskuse zaměřené, ať už jde o práci, hraní her nebo společné zájmy. Jedná se o oblíbenou alternativu k Microsoft Teams, zejména pro komunity.
Komunikace v týmu se také stává snazší díky sdílení souborů a připínání zpráv s důležitými aktualizacemi.
Nejlepší funkce Discord
- Stage kanály: Pořádejte velká audio události pomocí „Stage kanálů“ určených pro besedy a otázky a odpovědi.
- Vlastní boti: Automatizujte úkoly a efektivně spravujte chaty pomocí vlastních botů a integrací.
- Go Live pro sdílení obrazovky: Streamujte obrazovky živě pomocí Go Live, které nabízí sdílení s nízkou latencí až pro 50 uživatelů.
Omezení Discord
- Některé pokročilé možnosti přizpůsobení serveru vyžadují předplatné Nitro, což může být nevýhodou pro menší komunity s omezeným rozpočtem.
Ceny Discord
- Zdarma
- Nitro Basic: 2,99 $/měsíc
- Nitro: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Discord:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 490 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Discord?
Zde je recenze Capterra:
Můžete udržovat vysokou kvalitu hlasových a videohovorů, i když se hovoru účastní více lidí.
Můžete udržovat vysokou kvalitu hlasových a videohovorů, i když se hovoru účastní více lidí.
💡Bonus: Podívejte se na náš přehled nejlepších online nástrojů pro schůzky, díky kterým bude váš tým v kontaktu a produktivní, ať už se nachází kdekoli.
6. Chanty (nejlepší pro jednoduchý a intuitivní týmový chat)
Chanty pomáhá eliminovat roztříštěnou komunikaci v týmu tím, že uchovává zprávy, úkoly a soubory v jednom strukturovaném centru. Místo kopírování úkolů mezi aplikacemi můžete jakoukoli zprávu proměnit v akční položku, přiřadit ji a sledovat pomocí Kanban tabule.
Když je potřeba rychlý hovor, vestavěné hlasové a videokonference se sdílením obrazovky zajistí plynulou spolupráci. Ať už posíláte hlasovou zprávu, sdílíte úryvek kódu nebo spravujete denní úkoly, tato alternativa k Microsoft Teams zajistí plynulý průběh práce.
Nejlepší funkce Chanty
- Role a oprávnění: Ovládejte, kdo má přístup, může upravovat nebo spravovat chaty a úkoly pomocí přizpůsobitelných rolí uživatelů.
- Vyhrazené prostory pro týmy: Vytvořte soukromé nebo veřejné prostory, aby diskuse zůstaly zaměřené a relevantní pro konkrétní projekty nebo týmy.
- Neomezená historie zpráv: Přístup ke všem minulým konverzacím bez obav z omezení úložiště nebo mizení zpráv.
Omezení Chanty
- Chanty nemá ve srovnání s jinými funkcemi příliš bohaté možnosti sdílení souborů. Je také omezena velikostí souborů, které lze nahrát.
Ceny Chanty
- Navždy zdarma
- Podnikání: 4 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají o Chanty skuteční uživatelé?
Zde je recenze G2:
Chanty nabízí rychlé zasílání zpráv a stabilní audio/video hovory, které výrazně zlepšily komunikaci v našem týmu. Naplánované zprávy pomáhají spravovat konverzace napříč časovými pásmy a udržovat týmy organizované.
Chanty nabízí rychlé zasílání zpráv a stabilní audio/video hovory, které výrazně zlepšily komunikaci v našem týmu. Naplánované zprávy pomáhají spravovat konverzace napříč časovými pásmy a udržovat týmy organizované.
📮ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů upřednostňuje pro komunikaci v týmu instant messaging.
Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což později ztěžuje vyhledávání informací. S integrovaným řešením, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatovací vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, takže vaše konverzace zůstávají v kontextu a jsou snadno dostupné.
7. Mattermost (nejlepší pro nadšence open source platforem)
Mattermost je platforma pro spolupráci vytvořená pro technické týmy, které potřebují úplnou kontrolu nad svými pracovními postupy a bezpečností. Vývojáři mohou snadno sdílet a kontrolovat úryvky kódu přímo v chatu díky vestavěnému zvýrazňování syntaxe.
Ať už řešíte incidenty, používáte pracovní postupy DevOps nebo prostě potřebujete přizpůsobitelnější platformu pro firemní komunikaci, tato alternativa k Microsoft Teams vám poskytne flexibilitu a bezpečnost, abyste mohli pracovat podle svých představ.
Nejlepší funkce Mattermost
- Příručky pro automatizaci pracovních postupů: Implementujte opakovatelné procesy s předepsanými kontrolními seznamy, automatickými spouštěči, aktualizacemi stavu a retrospektivními zprávami.
- Vlastní hostování: Udržujte plnou kontrolu nad ochranou osobních údajů, bezpečností a dodržováním předpisů díky možnostem hostování na místě.
- Integrace a automatizace: Propojte se s nástroji jako GitHub, Jenkins, Jira a ServiceNow a pomocí příkazů slash a botů automatizujte úkoly.
Omezení Mattermost
- Může být náročné na zdroje a jeho mobilní aplikace není ve srovnání s jinými platformami pro zasílání zpráv tak plynulá.
Ceny Mattermost:
- Zdarma (verze pro vlastní hostování)
- Professional: 10 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mattermost
- G2: 4,3/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
V našem článku o Microsoft Teams Project Management se dozvíte, jak správné projektové nástroje mohou zvýšit produktivitu vašeho týmu.
8. Rocket. Chat (nejlepší pro bezpečné zasílání zpráv na vlastním serveru)
Rocket. Chat je další open-source alternativa k Microsoft Teams, která klade důraz na bezpečnost a přizpůsobení. Uživatelé mohou také připínat a označovat zprávy hvězdičkou pro snadný přístup, formátovat text s podporou Markdown a spravovat interakce se zákazníky prostřednictvím omnichannelového dashboardu.
Platforma je vysoce přizpůsobitelná díky možnostem white-labelingu, tržišti pro pluginy třetích stran a webhookům REST API pro automatizaci pracovních postupů. Lze ji nasadit jako hybridní cloudové nebo self-hosted řešení, což zajišťuje flexibilitu.
Nejlepší funkce Rocket. Chat
- Chatboty s umělou inteligencí: Automatizujte odpovědi zákaznické podpory pomocí chatbotů.
- Inteligentní směrování: Přiřazujte dotazy zákazníků správnému agentovi na základě předem definovaných pravidel.
- Podpora více uživatelů: Spravujte více organizací v rámci jediného Rocket. Rozhraní chatu
Rocket. Omezení chatu
- Uživatelé hlásí problémy, jako je složitost počátečního nastavení a konfigurace a náročné požadavky na server pro vlastní hostování.
Ceny Rocket. Chat
- Zdarma
- Pro: 4 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rocket. Chat:
- G2: 4,2/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
Máte potíže s neuspořádanými poznámkami ze schůzek? Zde je seznam nástrojů AI, které tento problém okamžitě vyřeší!
9. Webex od Cisco (nejlepší pro videokonference na podnikové úrovni)
Cisco Webex Teams je nástroj pro videokonference na podnikové úrovni s pokročilými funkcemi pro spolupráci. Pro volání poskytuje cloudový systém PBX s připojením PSTN, přepis hlasové schránky a předávání zařízení pro nepřerušovanou komunikaci.
Týmy mohou spolupracovat ve vyhrazených chatovacích prostorech, používat integrovanou tabuli a organizovat projekty prostřednictvím prostorů a týmů. Webex Assistant také zvyšuje produktivitu tím, že generuje automatické souhrny schůzek a akční položky.
S Webexem se uživatelé mohou snadno připojit k schůzkám z jakéhokoli zařízení, což zajišťuje plynulou spolupráci na dálku.
Nejlepší funkce Webexu
- Odstranění šumu pomocí umělé inteligence: Zlepšete čistotu zvuku pomocí odstranění šumu a vylepšení řeči pomocí umělé inteligence.
- Dynamická interakce: Využijte rozpoznávání gest, které převádí gesta rukou na emodži.
- Překlad jazyků: Překládejte jazyky v reálném čase pomocí simultánního tlumočení během schůzek.
Omezení Webexu
- Někteří uživatelé uvedli, že integrace s CRM a systémy pro automatizaci marketingu může být zdlouhavý a složitý proces.
Ceny Webexu
- Zdarma
- Meet: 14,50 $/uživatel/měsíc
- Balíček: 250 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Webexu
- G2: 4,2/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7000 recenzí)
🌟Bonus: Pokud je pro vás udržování jednotného názoru v týmu výzvou, tyto šablony komunikačních plánů vám to mohou usnadnit.
10. Pumble (nejlepší pro jednoduché přímé zasílání zpráv a sdílení souborů)
Pumble udržuje komunikaci v týmu jednoduchou a organizovanou. Na rozdíl od mnoha jiných platforem nabízí neomezené zasílání zpráv a sdílení souborů, takže nikdy nepřijdete o důležité konverzace kvůli omezením.
Díky chytrým oznámením a připomenutím vám neuniknou žádné důležité aktualizace, zatímco silná bezpečnostní opatření, jako je SSO a soulad s SOC 2, zajistí bezpečnost vašich dat.
Nejlepší funkce Pumble
- Přístup pro hosty: Pozvěte externí spolupracovníky do konkrétních kanálů, aniž byste jim udělili plný přístup k pracovnímu prostoru.
- Vlastní oznámení: Nastavte si upozornění na klíčová slova, ztlumte kanály nebo přijímejte oznámení pouze pro přímé zmínky.
- Neomezená historie chatů: Přístup ke všem minulým zprávám bez omezení, a to i v rámci bezplatného tarifu.
Omezení Pumble
- Funkce vyhledávání v této alternativě k Microsoft Teams vyžaduje přesné shody celých slov, což ztěžuje vyhledávání informací bez přesných termínů.
Ceny Pumble
- Zdarma
- Pro: 2,99 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 4,99 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 7,99 $/uživatel/měsíc
- Sada pro produktivitu: 15,99 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Pumble
- G2: 4,6/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pumble?
Zde je recenze G2:
Design aplikace Pumble je přehledný a intuitivní, což usnadňuje týmu orientaci a komunikaci.
Design aplikace Pumble je přehledný a intuitivní, což usnadňuje týmu orientaci a komunikaci.
11. Twist (nejlepší pro asynchronní týmovou komunikaci založenou na vláknech)
Twist umožňuje členům týmu zapojit se do diskusí a reagovat vlastním tempem, čímž snižuje tlak na okamžité odpovědi a podporuje soustředěnou práci. Díky pokročilým vyhledávacím filtrům lze snadno vyhledávat minulé konverzace a najít konkrétní zprávy podle klíčových slov, dat nebo účastníků.
Vlastní uživatelské role pomáhají týmům spravovat přístup a odpovědnosti a zajišťují, že správné osoby vidí správné informace. Automatizace přihlašování týmu navíc eliminuje potřebu ručního sledování díky zveřejňování plánovaných aktualizačních vláken.
Nejlepší funkce Twist
- Správa skupin: Vytvářejte skupiny v rámci týmů, abyste zefektivnili komunikaci s konkrétními podskupinami členů.
- Integrace e-mailů: Přesměrujte e-maily přímo do konkrétních diskusí pomocí jedinečné e-mailové adresy přiřazené každému vláknu a kanálu.
- Možnosti odložení: Dostávejte upozornění na všechny vlákna, konkrétní vlákna nebo pouze v případě, že jste zmíněni.
Omezení Twist
- Odpovědi na příspěvky nejsou řazeny do vláken, což vyžaduje, aby uživatelé znovu vytvořili kontext, aby ostatní věděli, na který příspěvek odpovídají.
Ceny Twist
- Zdarma
- Neomezený: 8 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Twist
- G2: 3,9/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (35+ recenzí)
12. Flock (nejlepší pro integrovanou správu úkolů a spolupráci)
Flock obsahuje integrovanou správu úkolů, která zlepšuje spolupráci týmu a umožňuje uživatelům přiřazovat úkoly, stanovovat termíny a sledovat pokrok v rámci chatů.
Týmy mohou sdílet soubory přímo v chatech a pomocí integrované vyhledávací funkce okamžitě najít zprávy, odkazy a dokumenty. Alternativa k Microsoft Teams také nabízí převod e-mailů na chat, což uživatelům umožňuje přeposílat e-maily do kanálů Flock.
Nejlepší funkce Flock
- Integrované ankety a připomenutí: Sbírejte zpětnou vazbu bez námahy pomocí integrovaných anket a připomenutí v chatech.
- Vyhledávání souborů: Rychle vyhledávejte informace pomocí inteligentního vyhledávání, které najde zprávy, soubory a odkazy.
- Automaticky generované seznamy úkolů: Převádějte diskuse na konkrétní úkoly pomocí automaticky generovaných seznamů úkolů.
Omezení Flock
- Flock nemusí být kompatibilní se všemi konkrétními nástroji nebo aplikacemi, na které se váš tým spoléhá, což vyžaduje ruční řešení nebo další kroky.
Ceny Flock
- Zdarma
- Pro: 4,50 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Flock:
- G2: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Flocku?
Zde je recenze G2:
Snadná instalace a ovládání, téměř bez nutnosti pomoci ze strany správy.
Snadná instalace a ovládání, téměř bez nutnosti pomoci ze strany správy.
13. RingEX (nejlepší pro sjednocenou komunikaci s videochatem a voláním)
RingEX kombinuje hovory, videokonference, zasílání zpráv, SMS a faxování v jedné aplikaci a disponuje osobním asistentem s umělou inteligencí, který dokáže zaznamenávat poznámky k hovorům, přepisovat hovory, překládat zprávy a vylepšovat psaní.
Podporuje více než 400 integrací s oblíbenými nástroji, jako jsou Salesforce, Google Workspace, Microsoft Teams a Zendesk.
Organizace mohou tuto alternativu k Microsoft Teams využít k přizpůsobení toků hovorů a oprávnění pro více lokalit.
Nejlepší funkce RingEX
- Přepisy hovorů: Přepište hovory v reálném čase pomocí přepisu hovorů na text pomocí umělé inteligence pro schůzky.
- Přepojování hovorů: Přepojujte živé hovory mezi zařízeními, například z počítače na mobilní telefon, bez přerušení.
- HD videokonference: Pořádejte HD videokonference s podporou až 200 účastníků, automatickým pořizováním poznámek a redukcí šumu.
Omezení RingEX
- Žádné stanovování cílů ani sledování výkonu týmu, protože nástroj se zaměřuje pouze na komunikační protokoly.
Ceny RingEX:
- Core: 30 $/uživatel/měsíc (max. 100 uživatelů)
- Pokročilá: 35 $/uživatel/měsíc (max. 100 uživatelů)
- Ultra: 45 $/uživatel/měsíc (max. 100 uživatelů)
Hodnocení a recenze RingEX:
- G2: 4,1/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1200 recenzí)
Používáte Microsoft Teams s jinými nástroji? Podívejte se na našeho průvodce etikou Microsoft Teams, kde najdete praktické tipy.
Přehodnoťte svou spolupráci: Vyberte si ClickUp
Ačkoli Microsoft Teams nabízí mnoho funkcí, často má mezery, které zpomalují práci vašeho týmu. Místo toho, abyste kombinovali více aplikací, abyste pokryli všechny potřeby, přejděte na platformu, která umí vše.
ClickUp kombinuje robustní správu úkolů, plynulou týmovou spolupráci a výkonné komunikační nástroje v jednom jednotném pracovním prostoru poháněném umělou inteligencí. Je to vaše nejlepší volba jako alternativa k Microsoft Teams.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte spolupracovat jako nikdy předtím.