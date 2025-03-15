10 nejlepších softwarů pro sdílení souborů pro bezpečnou a spolupracující práci v roce 2025

Právě jste dokončili velký projekt a nyní je čas sdílet soubory s vaším týmem nebo klienty. Ale pak přichází obavy 😟:
- Co když se soubory dostanou do nesprávných rukou?
- Co když někdo upraví nesprávnou verzi?
- Nebo ještě hůře, co když problémy s přístupem vše zpomalí?
Bez správné platformy pro sdílení souborů může rychle dojít k chaosu – neoprávněnému přístupu, záměně verzí a nekonečnému zmatku. Právě v takových případech se hodí bezpečný software pro sdílení souborů.
Nejlepší nástroje pro sdílení souborů ukládají, zabezpečují a zefektivňují spolupráci (a navíc vám poskytují klid). V tomto průvodci vás seznámíme s 13 nejlepšími softwarovými nástroji pro sdílení souborů pro bezpečnou spolupráci a rozebíráme jejich hlavní funkce, výhody, nevýhody a hodnocení.
Pojďme na to!
⏰ 60sekundové shrnutí
- ClickUp: Nejlepší pro správu dokumentů, spolupráci a pracovní postupy
- Dropbox: Nejlepší pro jednoduché sdílení souborů napříč platformami
- Google Drive: Nejlepší pro integraci s Google Workspace
- WeTransfer: Nejlepší pro rychlý přenos velkých souborů
- Box: Nejlepší pro zabezpečení a spolupráci na podnikové úrovni
- iCloud: Nejlepší pro integraci do ekosystému Apple
- Slack: Nejlepší pro týmovou komunikaci a sdílení souborů
- PandaDoc: Nejlepší pro správu dokumentů a elektronické podpisy
- Send Anywhere: Nejlepší pro rychlé a snadné sdílení souborů mezi zařízeními
- Egnyte: Nejlepší pro sdílení souborů v souladu s přísnými předpisy
- Wire: Nejlepší pro šifrované sdílení souborů a týmové zasílání zpráv
- ShareFile: Nejlepší pro bezpečné sdílení a ukládání souborů pro firmy
- Hightail: Nejlepší pro kreativní týmy a sdílení velkých mediálních souborů
Co byste měli hledat v softwaru pro sdílení souborů?
Při výběru správného nástroje pro sdílení souborů pro vaše spolupracovníky nebo firmu je třeba zvážit více než jen základní funkce. Nástroj, který si vyberete, by měl zefektivnit spolupráci vašeho týmu a zároveň zajistit bezpečnost, efektivitu a snadné použití.
Toto byste měli hledat 👇
- 📁 Zabezpečení a šifrování: Vyberte si bezpečný software pro sdílení souborů, který zajistí šifrování souborů během přenosu i v klidu, s silnými autentizačními protokoly.
- 📁 Řízení přístupu uživatelů: Hledejte podrobná nastavení oprávnění, abyste mohli kontrolovat, kdo může soubory prohlížet, upravovat nebo sdílet.
- 📁 Intuitivní uživatelské rozhraní: Uživatelské rozhraní by mělo být snadno použitelné, aby uživatelé všech úrovní technických znalostí mohli snadno nahrávat, sdílet a spravovat soubory.
- 📁 Správa verzí: Automatické sledování verzí zajišťuje, že se můžete vrátit k předchozím verzím souborů a uchovávat historii změn.
- 📁 Integrace: Ujistěte se, že se software dobře integruje s dalšími nástroji, které váš tým používá, jako jsou nástroje pro řízení projektů, komunikaci a spolupráci v cloudu.
13 nejlepších programů pro sdílení souborů
Sestavili jsme seznam 13 nejlepších řešení pro sdílení souborů, z nichž každé nabízí jedinečné funkce, které vyhovují různým potřebám. Pojďme se podívat, které z nich je pro vás to pravé 👇
1. ClickUp (nejlepší pro správu dokumentů, spolupráci a pracovní postupy)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je bezkonkurenčně nejlépe hodnocenou platformou pro uchovávání dokumentů, týmovou spolupráci a pracovní postupy na jednom místě – bez chaosu spojeného s používáním více nástrojů.
ClickUp Docs
Jednou z nejlepších věcí na něm je ClickUp Docs. Místo nahrávání a stahování dokumentů je můžete vytvářet, upravovat a sdílet přímo v ClickUp i mimo něj.
Navíc vám umožní připojit soubory, obrázky a odkazy přímo do dokumentu, takže vše zůstane v kontextu a snadno se najde.
A pokud někdy budete potřebovat vrátit se k dřívější verzi, historie verzí ClickUp vám umožní obnovit předchozí úpravy pouhými několika stisky kláves. Navíc můžete dále organizovat firemní zdroje pro svůj tým pomocí šablon wiki v Docs. To je ale pohodlí!
ClickUp Collaboration Detection
Dokumenty jsou především o moderní spolupráci v reálném čase. Díky funkci Collaboration Detection od ClickUp můžete vidět, kdy kolega prohlíží nebo upravuje soubor, získávat živé aktualizace a komentáře v reálném čase a zůstat v obraze díky okamžitým oznámením.
To také znamená, že více lidí může dokument upravovat současně a změny se projeví okamžitě. Už žádné konflikty verzí ani čekání, až někdo dokončí úpravy, abyste mohli přidat své vlastní. Úleva, že?
Ale počkejte, to není vše 👇
ClickUp Connected Search
Funkce Connected Search od ClickUp odstraňuje bariéry mezi aplikacemi díky personalizačním funkcím založeným na umělé inteligenci.
Spojuje všechny vaše zdroje dat a úkoly do jednotného pracovního prostoru. Můžete snadno prohledávat dokumenty, komentáře a úkoly. Pokročilé filtry vám pomohou upřesnit výsledky podle klíčových slov, dat nebo přiřazených osob, čímž ušetříte drahocenný čas a snížíte rozptýlení.
Stačí připojit externí aplikace jako Slack, Google Workspace a další k ClickUp a můžete začít. Všechny informace budete mít vždy po ruce!
Nejlepší funkce ClickUp
- Efektivní komunikace: ClickUp Chat vám umožňuje sdílet soubory na místě, prohlížet dokumenty přímo na platformě bez nutnosti stahování a udržovat konverzaci v chodu.
- Automatizujte pracovní postupy související se soubory: Nastavte automatizace ClickUp pro přesun, označování nebo přiřazování úkolů s připojenými soubory, aby vám nic neuniklo.
- Ovládejte oprávnění: Nastavte oprávnění tak, aby citlivé informace mohly prohlížet nebo upravovat pouze oprávněné osoby.
- AI k vašim službám: Centralizujte a organizujte informace pomocí ClickUp Brain a získejte přístup k důležitým informacím a zdrojům v rámci pracovního prostoru.
- Organizujte schůzky jako profík: Připojte poznámky ze schůzek, programy a následné úkoly přímo k události schůzky v ClickUp Meetings.
- Poskytujte okamžitou zpětnou vazbu pomocí Clips: Nahrávejte a sdílejte videozprávy, abyste poskytli podrobná vysvětlení nebo aktualizace pomocí ClickUp Clips.
Omezení ClickUp
- ClickUp má spoustu funkcí, jejichž osvojení může novým uživatelům zabrat nějaký čas.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp umožnil našemu týmu stanovit jasné a transparentní priority, identifikovat příležitosti k vzájemné podpoře a pomáhá nám identifikovat a řídit potenciální rizika. Od té doby, co používáme ClickUp, se produktivita našeho týmu dramaticky zvýšila díky snížení počtu schůzek a zbytečných e-mailů.
ClickUp umožnil našemu týmu stanovit jasné a transparentní priority, identifikovat příležitosti k vzájemné podpoře a pomáhá nám identifikovat a řídit potenciální rizika. Od té doby, co používáme ClickUp, se produktivita našeho týmu dramaticky zvýšila díky snížení počtu schůzek a zbytečných e-mailů.
2. Dropbox (nejlepší pro jednoduché sdílení souborů napříč platformami)
Dropbox je jednou z nejpopulárnějších platforem pro sdílení souborů. Umožňuje vám přístup k vašim souborům z jakéhokoli zařízení, aniž byste je museli ručně přesouvat.
Navíc s Dropbox Transfer můžete najednou odeslat až 250 GB a příjemce k jejich stažení ani nepotřebuje účet Dropbox. V kombinaci s integrací Dropboxu můžete plynule pracovat s nástroji jako Google Drive, Microsoft 365 a Hive.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Nastavte datum vypršení platnosti sdílených odkazů, abyste omezili přístup v průběhu času.
- Spolupracujte na sdíleném pracovním prostoru pro poznámky a nápady pomocí Dropbox Paper.
- Přidejte své logo nebo obrázek na pozadí a přizpůsobte si stránky pro stahování.
Omezení Dropboxu
- Někteří uživatelé uvádějí, že Dropbox zabírá místní úložiště i při zálohování do cloudu, což vyžaduje příležitostné použití funkce Selective Sync k uvolnění místa.
- Funkce vyhledávání v Dropboxu může být trochu neohrabaná a funkce náhledu potřebuje vylepšit, aby uživatelé mohli rychle najít rozdíly mezi soubory.
Ceny Dropboxu
- Základní: 2 GB zdarma pro ukládání a sdílení souborů
- Plus: 9,99 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Essentials: 16,58 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: 15 $/uživatel/měsíc
- Business Plus: 24 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (více než 28 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 000 recenzí)
🔍 Věděli jste? Dvoufaktorová autentizace se v službách pro sdílení souborů stala běžnější na počátku roku 2010! Například v srpnu 2012 zavedl Dropbox dvoufázové ověřování po narušení bezpečnosti, kdy byly odhaleny e-mailové adresy uživatelů v důsledku neoprávněného přístupu k účtu zaměstnance.
3. Google Drive (nejlepší pro integraci s Google Workspace)
Google Drive je oblíbený nástroj pro sdílení a organizaci souborů. S 15 GB bezplatného úložiště a hladkou integrací s nástroji Google Workspace, jako jsou Docs, Sheets a Slides, je ideální pro osobní i profesionální použití. K souborům máte přístup z jakéhokoli zařízení a můžete pracovat offline, přičemž synchronizované změny se aktualizují automaticky.
Nejlepší funkce Google Drive
- Získejte soubory doporučené umělou inteligencí v horní části Disku pro rychlejší pracovní postupy.
- Pomocí aplikace Google Drive můžete skenovat fyzické dokumenty a ukládat je ve formátu PDF.
- Získejte doporučení souborů v reálném čase na základě vaší nedávné aktivity a interakcí.
Omezení služby Google Drive
- Někteří uživatelé tvrdí, že je obtížné najít dokumenty, protože vyhledávací funkce nepřináší očekávané výsledky.
- Někteří uživatelé uvádějí, že migrace obsahu z My Drive do Shared Drives není zcela plynulá, zejména pro agentury pracující s externími klienty.
Ceny služby Google Drive
- Bezplatná verze s 15 GB úložného prostoru pro Fotky, Disk a Gmail
- Základní: 1,99 $/měsíc
- Standard: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze služby Google Drive
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 27 000 recenzí)
⌛ Úspora času: Díky integraci Google Drive můžete nyní vytvářet dokumenty, tabulky, prezentace a kresby Google přímo v ClickUp. A co víc, vaše soubory se automaticky ukládají do Google Drive a dále se propojují s úkoly ClickUp!
4. WeTransfer (nejlepší pro rychlý přenos velkých souborů)
S WeTransfer stačí soubory přetáhnout myší a můžete je sdílet – ať už prostřednictvím živých odkazů nebo personalizovaných e-mailů. Navíc díky četným doplňkům můžete soubory odesílat přímo z nástrojů jako Adobe Express a Dropbox, takže vše zůstává propojené.
Nejlepší funkce WeTransfer
- Nastavte ochranu heslem, aby k souborům měli přístup pouze příjemci s tímto tajným kódem.
- Přidejte osobní nádech přizpůsobením e-mailů pomocí zpráv nebo možností brandingu.
Omezení služby WeTransfer
- Není vhodný pro dlouhodobé ukládání, protože soubory se po 7 dnech od nahrání automaticky mažou.
Ceny WeTransfer
- Zdarma: 0 $ až 3 GB/měsíc
- Starter: 7 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Ultimate: 19 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze WeTransfer
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2900 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... V roce 2011 vědci přenesli 339 terabajtů dat přes síť rychlostí 186 Gbps, čímž stanovili světový rekord v rychlosti sdílení souborů!
5. Box (nejlepší pro bezpečnost a spolupráci na podnikové úrovni)
Box je inteligentní platforma pro správu obsahu, která nabízí bezpečnostní a compliance funkce na podnikové úrovni. Je ideální pro velké organizace, které potřebují šifrování typu end-to-end.
Kromě základních bezpečnostních funkcí poskytuje nástroj Shield této platformy další úroveň ochrany tím, že označuje rizikové chování a neobvyklé přístupové vzorce během přenosu souborů.
Nejlepší funkce Boxu
- Box Relay pomáhá automatizovat každodenní úkoly, jako je schvalování dokumentů a kontrola obsahu.
- Zakázat stahování sdílených souborů, což je obvykle užitečné pro důvěrné informace.
Omezení Boxu
- Někteří uživatelé uvádějí, že i přes vysokorychlostní připojení k internetu občas dochází ke snížení rychlosti nahrávání a stahování.
- Někteří tvrdí, že prohlížeč souborů Box s tím má potíže. Formáty TIFF a PSD, což ztěžuje jasné a snadné prohlížení souborů.
Ceny Boxu
- Podnikání: 20 $/měsíc
- Business Plus: 33 $/měsíc
- Enterprise: 47 $/měsíc
- Enterprise Plus: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Boxu
- G2: 4,2/5 (4900+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Boxu?
Díky neuvěřitelně snadno použitelnému uživatelskému rozhraní jsme mohli rychle a snadno nahrávat, organizovat a vyměňovat soubory. Členové našeho týmu nyní mohou spolupracovat na stejném dokumentu v reálném čase, což výrazně zvýšilo produktivitu a kvalitu projektu. – Recenze G2
Díky neuvěřitelně snadno použitelnému uživatelskému rozhraní jsme mohli rychle a snadno nahrávat, organizovat a vyměňovat soubory. Členové našeho týmu nyní mohou spolupracovat na stejném dokumentu v reálném čase, což výrazně zvýšilo produktivitu a kvalitu projektu. – Recenze G2
Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Boxu pro správu podnikového obsahu
6. iCloud (nejlepší pro integraci do ekosystému Apple)
iCloud je cloudové úložiště a služba pro sdílení souborů od společnosti Apple, která se snadno integruje do všech zařízení Apple, včetně iPhone, iPad, Mac a dokonce i počítačů s Windows.
Kromě toho umožňuje uživatelům lokalizovat ztracená zařízení, zálohovat a obnovovat konfigurace zařízení a podporuje více zařízení a platforem.
Nejlepší funkce iCloud
- Umožňuje uživatelům sdílet celé složky, což je výhodné především pro společné projekty.
- Automaticky optimalizuje úložný prostor přesunutím zřídka používaných souborů do cloudu a zachováním často používaných souborů dostupných offline.
Omezení iCloud
- Funkce vyhledávání a proces synchronizace mohou být někdy pomalé.
Ceny iCloud
- Bezplatná verze s 5 GB úložného prostoru
- iCloud+ 50 GB: 0,99 $
- iCloud+ 200 GB: 2,99 $
- iCloud+ 2 TB: 10,99 $
- iCloud+ 6 TB: 32,99 $
- iCloud+ 12 TB: 64,99 $
Hodnocení a recenze iCloud
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 1700 recenzí)
📮 ClickUp Insight: Téměř 42 % znalostních pracovníků upřednostňuje e-mail pro týmovou komunikaci. To však má svou cenu. Vzhledem k tomu, že většina e-mailů se dostane pouze k vybraným členům týmu, znalosti zůstávají roztříštěné, což brání spolupráci a rychlému rozhodování.
Chcete-li zlepšit přehlednost a urychlit spolupráci, využijte všestrannou aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která během několika sekund promění vaše e-maily v akční úkoly!
7. Slack (nejlepší pro týmovou komunikaci a sdílení souborů)
Slack je oblíbený pro komunikaci, ale je také spolehlivou platformou pro sdílení souborů.
Na rozdíl od příloh e-mailů nebo odkazů na cloudové úložiště se soubory sdílené ve Slacku stávají součástí probíhajících konverzací. Nahrajte obrázky, soubory PDF a dokumenty přímo do kanálů Slacku nebo do přímých zpráv a sledujte, jak se vaše soubory okamžitě zobrazí, takže sdílený obsah zůstane na jednom místě.
Nejlepší funkce Slacku
- Správci a uživatelé mohou kontrolovat viditelnost souborů omezením přístupu k soukromým kanálům nebo přímým zprávám.
- Automaticky indexuje sdílené soubory a jejich obsah, což usnadňuje vyhledávání dokumentů pomocí klíčových slov.
Omezení Slacku
- Někteří uživatelé tvrdí, že Slack neumožňuje přístup k minulým konverzacím s deaktivovanými členy, což může být problém, pokud jsou v těchto chatech uloženy důležité obchodní informace.
Ceny Slacku
- Navždy zdarma
- Pro: 7,25 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Business+: 12,50 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Díky kanálům je snadné komunikovat s mým týmem, což udržuje vše organizované. Mohu také rychle sdílet kód, dokumenty a další soubory. Slack je více než jen aplikace pro zasílání zpráv – je to užitečný nástroj pro týmovou práci a plnění úkolů. – Recenze G2
Díky kanálům je snadné komunikovat s mým týmem, což udržuje vše organizované. Mohu také rychle sdílet kód, dokumenty a další soubory. Slack je více než jen aplikace pro zasílání zpráv – je to užitečný nástroj pro týmovou práci a plnění úkolů. – Recenze G2
8. PandaDoc (nejlepší pro správu dokumentů a elektronické podpisy)
PandaDoc je opět vynikající platforma pro sdílení souborů. Vyznačuje se zejména integrovanými analytickými funkcemi. Nemusíte čekat na odpovědi e-mailem ani se ptát, zda příjemce dokument vůbec otevřel.
Navíc se integruje s platformami CRM (Salesforce, HubSpot), účetními nástroji (QuickBooks, Xero) a platebními bránami (Stripe, PayPal), čímž zefektivňuje pracovní postupy s dokumenty.
Nejlepší funkce PandaDoc
- Příjemci mohou dokumenty elektronicky prohlížet a podepisovat.
- Sledujte chování příjemců souborů, jako je celkový čas strávený nad soubory, počet zobrazení, poslední zobrazení, stažené soubory PDF a kliknuté odkazy.
Omezení PandaDoc
- Sdílení dokumentů a zajištění viditelnosti mezi pracovními prostory nemusí být uživatelsky přívětivé.
- Někteří uživatelé tvrdí, že nahrávání dokumentů jiných než PDF (např. .doc, .docx, Word) na PandaDoc vyžaduje další kroky, což je časově náročné.
Ceny PandaDoc
- Starter: 19 USD/rok
- Podnikání: 49 USD/rok
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze PandaDoc
- G2: 4,7/5 (více než 2600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1100 recenzí)
9. Send Anywhere (nejlepší pro rychlé a snadné sdílení souborů mezi zařízeními)
Send Anywhere je spolehlivý a uživatelsky přívětivý nástroj pro sdílení souborů, který nevyžaduje žádnou registraci ani složité nastavení. Umožňuje přenášet soubory mezi zařízeními pomocí šestimístného číselného klíče nebo sdílet odkaz bez omezení formátu nebo velikosti souboru.
Nejlepší funkce Send Anywhere
- Odesílatelé mohou při sdílení souborů přeposílat oznámení o přenosu souborů na zařízení dané osoby.
- Odesílejte soubory přímo na často používané zařízení bez nutnosti zadávat šestimístný klíč nebo odkaz.
Omezení aplikace Send Anywhere
- Někdy se soubory nepřenesou z jednoho zařízení do druhého najednou, což vede k opakování procesu.
- Někteří uživatelé uvádějí, že krátké okno pro stažení v aplikaci Send Anywhere může být nepohodlné, protože v případě zmeškání je nutné soubor odeslat znovu.
Ceny služby Send Anywhere
- Navždy zdarma
- Lite: 5,99 $/měsíc
- Standard: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Send Anywhere
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Send Anywhere?
Send anywhere je velmi rychlý, můžeme snadno sdílet nebo přenášet jakékoli soubory, včetně obrázků a videí, z jednoho zařízení do druhého. – Recenze G2
Send anywhere je velmi rychlý, můžeme snadno sdílet nebo přenášet jakékoli soubory, včetně obrázků a videí, z jednoho zařízení do druhého. – Recenze G2
💡Tip pro profesionály: Vytvořte jasnou konvenci pojmenování velkých souborů, včetně čísla verze, data a fáze projektu (např. „ProjectX_V2. 1_Draft_2025-02-08“), abyste se vyhnuli duplicitám a pomohli kolegům snadno najít aktuální verzi.
10. Egnyte (nejlepší pro sdílení souborů v souladu s přísnými předpisy)
Egnyte je komplexní platforma pro správu dat a sdílení souborů. Jedním z jejích klíčových rozdílů je hybridní cloudová architektura, která pomáhá ukládat a sdílet velké soubory buď na místě, v cloudu, nebo v kombinaci obou.
Egnyte také zajišťuje bezpečný a rychlý přístup k souborům a splňuje normy pro dodržování předpisů, jako jsou HIPAA, GDPR a SOC-2.
Nejlepší funkce Egnyte
- Šifrování dat v klidu i při přenosu, vícefaktorové ověřování a monitorování v reálném čase, které zabraňuje neoprávněnému přístupu.
- Použití globálního zamykání souborů k prevenci konfliktů, bez ohledu na to, jakým způsobem jsou soubory otevřeny.
Omezení Egnyte
- Omezení délky názvu souboru v Egnyte může být pro uživatele problémem, zejména v případě složitých struktur složek.
- Jiní tvrdí, že Egnyte postrádá možnosti správy dat, což znemožňuje zvolit, kde budou data geograficky uložena.
Ceny Egnyte
- Podnikání: 20 $/uživatel/měsíc, platba ročně
- Enterprise Lite: 38 $/uživatel/měsíc, platba ročně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Egnyte
- G2: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
11. Wire (nejlepší pro šifrované sdílení souborů a týmovou komunikaci)
Wire kombinuje sdílení souborů s bezpečnou komunikací a videohovory na jedné platformě, což je ideální řešení, pokud potřebujete kromě přenosu souborů také integrovanější řešení zaměřené na komunikaci.
Navíc je navržen pro organizace, které potřebují soukromé a kontrolované sdílení souborů. Nemusíte soubory jen vložit do chatu a doufat, že vše bude v pořádku – Wire vám umožňuje kontrolovat, kdo má k čemu přístup, na jak dlouho a na jakém zařízení.
Nejlepší funkce Wire
- Posílejte audio/video zprávy, používejte reakce a spojte se se svým týmem odkudkoli na světě.
- Funkce „hostující místnosti“ pomáhá sdílet soubory a komunikovat s externími partnery, aniž by se museli registrovat nebo stahovat aplikaci.
Omezení Wire
- Uživatelé uvádějí, že podpora Wire je méně responsivní, což ztěžuje podávání hlášení o chybách, a to i v případě placeného účtu.
- Wire nenabízí jednoduchý způsob stahování a bezpečného archivování skupinových konverzací, což někteří uživatelé považují za omezení.
Ceny Wire
- Navždy zdarma
- Podnik: 8,13 $
- On-premises: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wire
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wire?
Wire je efektivní a přehledná aplikace, která usnadňuje komunikaci mezi členy týmu. Poskytuje šifrování typu end-to-end, které řeší problémy s ochranou soukromí. Tento nástroj je také ideální pro přenos různých médií (fotografie, videa, PDF). – Recenze G2
Wire je efektivní a přehledná aplikace, která usnadňuje komunikaci mezi členy týmu. Poskytuje šifrování typu end-to-end, které řeší problémy s ochranou soukromí. Tento nástroj je také ideální pro přenos různých médií (fotografie, videa, PDF). – Recenze G2
12. ShareFile (nejlepší pro bezpečné sdílení a ukládání souborů pro firmy)
ShareFile podporuje bezpečné sdílení souborů, ukládání a spolupráci s důrazem na dodržování předpisů a správu klientů. Je navržen pro právní, finanční a zdravotnický sektor a nabízí nástroje přizpůsobené pro práci s citlivými údaji. Kromě toho nabízí přizpůsobitelné pracovní postupy, elektronický podpis a klientské portály.
Nejlepší funkce ShareFile
- Zefektivněte procesy nastavením automatických schvalování, připomínek a žádostí o soubory.
- Přeměňte dlouhé dokumenty na stručné přehledy pomocí shrnutí založeného na umělé inteligenci.
Omezení ShareFile
- Někdy může osoba, která soubor nebo přílohu obdrží, narazit na problémy s jejich otevřením.
- Občas dochází k automatickému odhlášení, což způsobuje velké potíže uprostřed práce.
Ceny ShareFile
- Pokročilá verze: 16 $/uživatel/měsíc, minimálně 3 uživatelé, fakturace ročně
- Premium: 25 $/uživatel/měsíc, minimálně 3 uživatelé, fakturace ročně
- Výhoda pro dané odvětví: 41,67 $/uživatel/měsíc, minimálně 3 uživatelé, fakturace ročně
- Virtuální datová místnost: 67,50 $/uživatel/měsíc, minimálně 5 uživatelů, fakturace ročně
Hodnocení a recenze ShareFile
- G2: 4,2/5 (více než 1400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
13. Hightail (nejlepší pro kreativní týmy a sdílení velkých mediálních souborů)
Hightail je široce používán v kreativních odvětvích, jako je design, výroba videí a marketing, kde je třeba rychle a bezpečně sdílet velké soubory. Umožňuje také sdílet velké soubory, shromažďovat zpětnou vazbu a schvalování vaší práce a udržovat váš tým na správné cestě.
Nejlepší funkce Hightail
- Optimalizované nástroje pro prohlížení a komentování video a obrazových souborů, včetně výběru oblasti a sledování komentářů podle ID uživatele.
- Spolupracovníci mohou zanechávat přesné komentáře přímo na konkrétních místech obrázků nebo videí.
Omezení Hightail
- Neumožňuje vám generovat šifrovací klíče, abyste měli větší kontrolu nad daty.
- Soubory často vyžadují stažení, protože funkce streamování není spolehlivá.
Ceny Hightail
- Lite: Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc, fakturováno ročně
- Teams: 24 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 36 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Hightail
- G2: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wire?
Snadná navigace a sdílení obsahu s jinými týmy. Potřebujeme, aby bylo možné prohlížet a stahovat velké soubory nebo je sdílet s více týmy, a toto je pro to dobré řešení. – Recenze G2
Snadná navigace a sdílení obsahu s jinými týmy. Potřebujeme, aby bylo možné prohlížet a stahovat velké soubory nebo je sdílet s více týmy, a toto je pro to dobré řešení. – Recenze G2
Změňte sdílení souborů díky bezkonkurenční bezpečnosti pomocí ClickUp
Na trhu je k dispozici nespočet řešení pro sdílení souborů, ale výběr toho správného nástroje závisí na vašich potřebách – ať už jde o rychlost, bezpečnost nebo lepší spolupráci.
Pokud však chcete integrovat sdílení souborů se všemi výše uvedenými funkcemi (a dalšími), ClickUp je jediné řešení, které potřebujete.
Díky funkcím, jako je Docs pro spolupráci a Connected Search pro přístup k souborům pomocí umělé inteligence, ClickUp zefektivňuje sdílení souborů a propojuje všechny vaše pracovní postupy.