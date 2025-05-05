10 nejlepších cloudových nástrojů pro spolupráci týmů v roce 2025

Ukládá váš tým stále důležité soubory do e-mailových schránek nebo na pevné disky? Lokální úložiště izoluje informace vaší společnosti a ztěžuje spolupráci s týmem.
Místo toho se obraťte na cloudovou spolupráci, abyste mohli bezpečně ukládat a sdílet svou práci.
S největší pravděpodobností ukládáte alespoň část svých citlivých informací v nějakém cloudovém softwaru, ať už si to uvědomujete, nebo ne. Naštěstí jsou online nástroje pro spolupráci vynikající pro sdílení souborů a brainstorming nových nápadů v rámci skupiny. S cloudovým nástrojem můžete vše ukládat na sdílené a zabezpečené platformě, takže celý váš tým má přístup k chatům, dokumentům, obrázkům a dalšímu obsahu. ⭐
Samozřejmě ne všechny cloudové nástroje pro spolupráci jsou špičkové. Proto jsme pro vás provedli průzkum, abychom vám představili ty nejlepší softwarové nástroje pro ukládání dat.
V tomto průvodci vás seznámíme s nejlepšími funkcemi, které byste měli hledat v nástroji pro spolupráci v cloudu. Představíme vám 10 nejlepších nástrojů pro spolupráci v cloudu, které zlepší týmovou práci a zvýší produktivitu.
Co jsou cloudové nástroje pro spolupráci?
Nástroje pro spolupráci v cloudu jsou typem softwaru, který umožňuje členům vašeho týmu spolupracovat online, bez ohledu na jejich zařízení nebo umístění. Tyto nástroje jsou vybaveny funkcemi pro spolupráci v reálném čase, které usnadňují správu úkolů, sdílení souborů a komunikaci na jednom místě. ?
Cloudové nástroje pro spolupráci byly na vzestupu již před pandemií, ale tato zásadní událost vedla k renesanci v oblasti cloudové spolupráce. Vzhledem k tomu, že stále více společností nabízí hybridní a vzdálené pracovní podmínky, jsou cloudové nástroje nezbytné pro týmovou spolupráci a produktivitu, zejména pokud řídíte vzdálený tým.
Co byste měli hledat v cloudových nástrojích pro spolupráci?
Nejlepší online software pro spolupráci bude záviset na vašem stylu řízení projektů a pracovním postupu. I tak doporučujeme hledat software pro spolupráci s těmito klíčovými funkcemi:
- Sdílení souborů: Nikdo nemá čas (ani místo) na zasílání velkých souborů e-mailem. Místo toho vše uložte do cloudového nástroje pro spolupráci. Díky cloudovému úložišti je sdílení velkých souborů mezi členy týmu hračkou, bez starostí s přílohami nebo omezeními velikosti.
- Vzdálená spolupráce: Dobré cloudové nástroje pro spolupráci jsou vybaveny funkcemi, díky nimž je práce na dálku hračkou. Hledejte funkce, jako jsou instant messaging, sdílení obrazovky a videokonference, abyste pro svůj tým vytvořili silné virtuální pracovní prostředí.
- Analytika: Zajímá vás výkonnost vašeho týmu? Dobré cloudové nástroje pro spolupráci by měly zahrnovat dashboardy pro správu projektů, které pomáhají sledovat tým, klienty a projekty.
- Kompatibilita zařízení: Vaši zaměstnanci pravděpodobně používají různá zařízení. Hledejte nástroj s mobilní aplikací pro iOS a Android. Bonusové body, pokud má také aplikaci pro Mac pro skalní fanoušky Apple.
- Přizpůsobitelnost: Každá firma je jiná, proto si vyberte přizpůsobitelný nástroj pro spolupráci v cloudu. Ať už prostřednictvím API nebo integrací, váš software by měl sjednotit veškerou vaši práci na jednom místě.
10 nejlepších cloudových nástrojů pro spolupráci, které můžete použít
Jste připraveni zvýšit odpovědnost, podpořit produktivitu a ušetřit spoustu času? Prohlédněte si náš výběr 10 nejlepších online nástrojů pro spolupráci pro distribuované týmy:
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a spolupráci pro týmy z různých odvětví, který umožňuje ukládat, spolupracovat a rozvíjet jejich práci – to vše z jedné jediné bezpečné platformy. Se stovkami bohatých funkcí pro správu práce, více než 1 000 integrací a rozsáhlou knihovnou šablon je ClickUp ideálním zdrojem pro projektové manažery, kteří upřednostňují organizaci, štíhlé procesy a jasnou komunikaci.
Spolupráce je základem všech funkcí ClickUp. Díky více než 15 různým zobrazením pracovního vytížení a dynamické funkci chatu v aplikaci mohou týmy v reálném čase sdílet informace, média, dokumenty a data s ostatními členy. Navíc přiřazené komentáře mohou okamžitě proměnit jakýkoli nápad v akční položku a zároveň seskupit všechny konverzace do organizovaných vláken v rámci vašich úkolů.
Díky detekci spolupráce v reálném čase v úkolech, ClickUp Docs, Whiteboards a dalších nástrojích je spolupráce v reálném čase také hračkou. Při úpravách textu nebo diagramů můžete sledovat, kteří členové týmu jsou kde, a doslova tak udržet celý tým na stejné vlně. ?
Pro lepší spolupráci v cloudu a sdílení souborů vysoce vizuálním a bezpečným způsobem vyzkoušejte ClickUp Whiteboards ještě před svým dalším velkým projektem. Tento nástroj pro vizuální spolupráci je jediným digitálním softwarem pro bílé tabule na světě, který přemění velké nápady vašeho týmu na proveditelné úkoly. Brainstormujte společně v reálném čase ve virtuálním prostředí – s poznámkami, čmáranicemi, vizuálními prvky a barvami, které vám pomohou dotáhnout vaše nápady do konce.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp nabízí integrované bezpečnostní funkce s 256bitovým SSL, fyzickou bezpečností datového centra, dvoufaktorovým ověřováním a přizpůsobitelnými oprávněními a rolemi. Je také v souladu s GDPR a SOC 2.
- ClickUp nabízí neuvěřitelné množství integrací. Propojte ClickUp se Zoomem pro online schůzky, Slackem, Dropboxem a více než 1 000 dalšími nástroji a přeneste tak veškerou svou práci na jednu platformu.
- Šablonu ClickUp můžete použít prakticky na cokoli, od vytváření pokynů pro značku až po sledování metrik úspěchu klientů.
- Sledovatelné cíle ClickUp podporují vzdálené týmy automatickým sledováním časové osy a pokroku.
Omezení ClickUp
- Cloudové úložiště a AI jsou k dispozici pouze pro placené účty.
- K cloudovému úložišti máte přístup pouze ve webovém prohlížeči, nikoli v aplikaci ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Microsoft 365
Microsoft 365 je vylepšená cloudová verze Microsoft Office. Jedná se o více než jen software pro spolupráci v cloudu: je to kompletní sada pro vytváření dokumentů, ukládání souborů, chatování s týmem a další. Nejlepší ze všeho je, že uživatelé tarifu Business získají každý jeden terabajt úložného prostoru a navíc verze aplikací Word, Excel, PowerPoint a Outlook pro mobilní zařízení.
Nejlepší funkce Microsoft 365
- Microsoft 365 je kompletní sada nástrojů pro zvýšení produktivity v podnikání s celou řadou funkcí – k práci nemusíte opouštět platformu.
- Přihlaste se do aplikace Microsoft Teams a začněte chatovat nebo videohovor.
- Spravujte své e-maily, kalendář a úkoly v aplikaci Microsoft Outlook.
- OneDrive nabízí přizpůsobitelná přístupová oprávnění a dostatek úložného prostoru v cloudu.
Omezení Microsoft 365
- Microsoft 365 dokáže spravovat některé úkoly, ale jeho funkce pro správu projektů nejsou příliš pokročilé.
- Uživatelé často uvádějí, že Microsoft 365 je těžkopádný a není příliš intuitivní.
- Ostatní uživatelé by si přáli, aby Teams nabízel více možností přizpůsobení oprávnění.
Ceny Microsoft 365
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 19,80 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft 365
- G2: 4,6/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 300 recenzí)
3. Synchronizace
Potřebujete se s kolegy sladit? Přihlaste se do Sync, abyste mohli ukládat soubory a spolupracovat na dokumentech se svým týmem v cloudu. ☁️
Jedná se o relativně nový cloudový software pro spolupráci, ale Sync má skvělé funkce pro správu oprávnění. Můžete dokonce pozvat externí partnery a klienty, aby používali Sync, aniž byste se museli obávat, že budou mít přístup k vašim interním dokumentům.
Synchronizujte nejlepší funkce
- Vytvořte si přizpůsobený portál pro soubory klientů
- Využijte neomezené úložiště dokumentů, a to i pro velké soubory.
- Sync nabízí offline přístup
- Nabízí také protokoly aktivit a oznámení v reálném čase.
Omezení synchronizace
- Nemá mnoho recenzí.
- Sync neobsahuje funkce pro správu projektů pro online spolupráci.
Ceny synchronizace
- Teams Standard: 6 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Teams+ Unlimited: 15 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Synchronizujte hodnocení a recenze
- G2: 4/5 (35+ recenzí)
- Capterra: N/A
4. Notion
Notion možná začínal jako aplikace pro pořizování poznámek, ale dnes je to spolehlivá platforma pro vývoj projektů, dokumenty a dokonce i znalostní wiki.
Místo toho, abyste znalosti schovávali v hlavách členů svého týmu nebo v e-mailových schránkách, dokumentujte vše pomocí wiki stránek Notion. Dokumenty vám také umožňují spolupracovat s týmem v reálném čase, aniž byste museli opustit platformu Notion.
Nejlepší funkce Notion
- Použijte Notion AI k shrnutí poznámek z jednání, vytvoření akčních položek a napsání textu.
- Notion obsahuje několik vizuálních filtrů, takže si můžete své úkoly vizualizovat tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.
- Vše funguje na principu drag-and-drop, takže platforma Notion je neuvěřitelně uživatelsky přívětivá.
- Notion Docs obsahuje úryvky kódu, skládací sekce, multimediální odkazy a další funkce.
Omezení Notion
- Někteří uživatelé uvádějí, že Notion zamrzá, když mění aplikace.
- Ostatní uživatelé by si přáli, aby Notion měl pokročilejší vyhledávací funkce.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
5. Wrike
Wrike je oblíbený nástroj pro cloudovou spolupráci jak pro velké podniky, tak pro malé firmy. Je známý především svými funkcemi schvalování, takže pokud váš tým prochází pracovními postupy QA/QC, Wrike by mohl být tím, co hledáte. Prohlédněte si svou práci na Kanban tabuli nebo Ganttově diagramu a získejte přehled o tom, co má váš tým na práci.
Nejlepší funkce Wrike
- Wrike zahrnuje automatizaci založenou na spouštěčích, která snižuje manuální úsilí.
- Integrace s více než 400 dalšími nástroji
- Vizualizujte zprávy o stavu projektu a úkoly v panelu Wrike Dashboard.
- Tento nástroj umožňuje mezioborové značkování, pokud máte více týmů.
Omezení Wrike
- Uživatelé Wrike tvrdí, že platforma by mohla být uživatelsky přívětivější.
- Ostatní uživatelé platformy měli k dispozici více vizuálních nástrojů.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 400 recenzí)
6. Lucidspark
Lucidspark je součástí většího softwarového ekosystému Lucid. Jedná se především o vizuální cloudový software pro spolupráci, který můžete používat jako tabuli. Má však mnoho užitečných funkcí, jako je chat, značkování, ankety, časovače a další. ⏲️
Nejlepší funkce Lucidspark
- Lucidspark nabízí několik šablon pro myšlenkové mapy.
- Lucidspark je integrován s celou řadou nástrojů, včetně Microsoft a Google.
- Grafy Lucid můžete exportovat do jiných služeb nebo importovat soubory do Lucid.
Omezení Lucidspark
- Lucidspark je součástí sady nástrojů, takže má větší smysl zakoupit celou sadu Lucid, než si vybírat jednotlivé řešení.
- Několik uživatelů by si přálo, aby Lucidspark měl lepší návody.
Ceny Lucidspark
- Bezplatný tarif
- Jednotlivec: 7,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
- Podniky: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lucidspark
- G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (9350+ recenzí)
7. Blink
Blink se prezentuje jako „superaplikace“, kterou můžete využít k udržení zaměstnanců, komunikaci v týmu a analýzám. Možná je to nováček na trhu, ale Blink nabízí spoustu funkcí, včetně Content Hub, Surveys, Digital Forms a Chat. ?
Nejlepší funkce Blink
- Blink funguje na jakémkoli zařízení.
- Propojte všechny zaměstnance pomocí firemního zpravodajského kanálu.
- Posílejte Blink Kudos, abyste ocenili zaměstnance a týmy.
- Vytvořte portál s jednotným přihlášením, aby zaměstnanci měli rychlý přístup k informacím o společnosti.
Omezte omezení
- Blink je spíše komunikační nástroj – pro správu projektů a cloudové úložiště budete stále potřebovat samostatnou platformu.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s používáním aplikace bez připojení k internetu.
Ceny Blink
- Podnikání: 6,18 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Blink
- G2: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
8. Google Workspace
Google Workspace je gigantem ve světě produktivity. Kombinuje e-mail, cloudové úložiště, kalendáře, schůzky, chaty, dokumenty, tabulky a prezentace na jednom místě. Funguje téměř na všech zařízeních a nabízí také robustní offline funkce. ?
Nejlepší funkce Google Workspace
- Pomocí Jamboardu můžete se svým týmem vytvářet tabule v reálném čase.
- Vyzkoušejte Apps Script a vytvořte si vlastní řešení bez nutnosti programování pro svůj účet Workspace.
- Google Keep je jednoduchá aplikace pro pořizování poznámek na cestách.
- Google Meet funguje v určitých prohlížečích bez nutnosti instalace jakéhokoli softwaru nebo rozšíření.
Omezení Google Workspace
- Google Workspace postrádá užitečné nástroje pro správu projektů.
- Někteří koncoví uživatelé tvrdí, že je obtížné získat zákaznickou podporu.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele, fakturace ročně
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 40 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 100 recenzí)
9. Dropbox
Dropbox možná začínal jako jednoduchá platforma pro ukládání dat v cloudu, ale dnes má opravdu co nabídnout. Tento nástroj pro spolupráci v cloudu obsahuje produkty pro nahrávání videozpráv, psaní firemních wiki a sledování aktivity dokumentů.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Sledovatelné odkazy jsou doplněny analytickými údaji, které vám řeknou, jak někdo s odkazem pracoval (a jak dlouho).
- Upravujte soubory PDF přímo v Dropboxu
- Ušetřete čas díky šablonám Dropbox eSignature.
- Dropbox nabízí robustní funkce zabezpečení dokumentů, jako je ochrana heslem, historie, obnova souborů a další.
Omezení Dropboxu
- Dropbox neobsahuje nástroje pro správu projektů.
- Mnoho uživatelů tvrdí, že je obtížné získat zákaznickou podporu.
Ceny Dropboxu
- Základní: zdarma
- Plus: 9,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Essentials: 18 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Business Plus: 26 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enteprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (více než 20 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 400 recenzí)
10. Miro
Miro je cloudový software pro spolupráci zaměřený především na vizuální stránku. Podporuje virtuální tabule, ale nabízí mnohem více. Tato platforma zahrnuje vizualizaci dat, správu projektů, mapování procesů, pracovní postupy a integrace, které vám usnadní pracovní den. ?
Nejlepší funkce Miro
- Vytvářejte diagramy a sdílejte je se svým týmem pomocí odkazu.
- Požádejte Miro AI, aby za vás během několika sekund vymyslela nové nápady.
- Přidávejte komentáře, poznámky a Talktracks k jakémukoli obsahu Miro.
- Vytvořte si osobní nebo týmový dashboard, abyste měli přehled o analytických údajích Miro na jednom místě.
Omezení Miro
- Někteří uživatelé hlásí zpomalení výkonu při práci s většími tabulemi.
- Miro má mnoho funkcí, ale někteří uživatelé tvrdí, že nedostatek dokumentace jim brání v efektivním využívání platformy.
Ceny Miro
- Bezplatná verze
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
Seznamte se s vaší všestrannou platformou pro spolupráci
Existuje spousta cloudových řešení pro spolupráci, ale proč oddělovat úložný prostor, zprávy a software pro správu projektů? ClickUp nabízí vše a ještě mnohem více v jednom praktickém ekosystému. ✨
Od správy úkolů přes vzdálené brainstormingy až po analytiku – firmy se spoléhají na ClickUp, aby mohly pracovat lépe a rychleji. Posilte spolupráci týmu, i když jsou jeho členové od sebe vzdáleni tisíce kilometrů, pomocí přizpůsobitelné aplikace pro spolupráci, která je navržena tak, aby vyhovovala vašemu způsobu podnikání.
