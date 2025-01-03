15 softwarů pro spolupráci při řízení projektů pro týmy v roce 2025

Jakým způsobem váš tým v současné době spolupracuje na řízení projektů? Pokud stále prožíváte noční můru v podobě sledování opakujících se úkolů, honění zmeškaných hovorů a nekonečných schůzek na Zoomu, je na čase zvážit nástroje pro spolupráci při řízení projektů.
Členové projektového týmu potřebují efektivnější a účinnější způsoby komunikace a spolupráce. Projektoví manažeři také potřebují zefektivnit své pracovní postupy, aby mohli snáze zvládat rozsáhlé seznamy úkolů a úspěšně realizovat projekty. Právě zde přicházejí na řadu moderní nástroje pro spolupráci při řízení projektů.
V tomto průvodci objevíte nejlepší online nástroje pro spolupráci při řízení projektů. Každý z nich obsahuje základní funkce pro řízení projektů, včetně spolupráce v reálném čase, možnosti sledovat více projektů a integrace třetích stran pro vše od instant messagingu po sdílení aktualizací projektů.
Co byste měli hledat v nástrojích pro spolupráci při řízení projektů?
Pokud jste v oblasti softwaru pro řízení projektů nováčkem, můžete se snadno nechat zmást všemi možnostmi nástrojů pro spolupráci na projektech. Existuje mnoho aplikací pro zvýšení produktivity, které slibují, že vám pomohou zefektivnit váš den, ale ne všechny z nich přinesou očekávané výsledky.
Když začnete hledat software pro řízení projektů a nástroje pro spolupráci týmů, budete hledat funkce, jako jsou:
- Správa úkolů: Hledejte nástroje pro spolupráci, které vám umožní vytvářet, delegovat, sledovat a spravovat úkoly v rámci celého týmu.
- Komunikace v reálném čase: Přestaňte čekat na e-maily a zpětné hovory. Nejlepší online nástroje pro spolupráci integrují komunikační funkce, jako jsou videokonference, skupinový chat a diskuzní fóra, které posouvají konverzaci vpřed.
- Správa dokumentů: Sdílení souborů je skvělý způsob, jak posílit spolupráci vašeho týmu, zejména pokud můžete sdílet soubory a současně pracovat na stejném dokumentu v rámci platformy. Efektivní spolupráce na dokumentech je nezbytnou funkcí platformy, kterou si vyberete.
- Škálovatelnost: Jak váš tým roste, budete potřebovat nástroj, který poroste s vámi.
- Integrační možnosti: Váš software pro spolupráci v týmu musí být propojen se všemi vašimi oblíbenými aplikacemi a platformami, rozšiřovat jejich funkčnost a lépe je začlenit do vašeho každodenního života.
- Skvělá uživatelská zkušenost: Samozřejmě by každý software pro řízení projektů, který si vyberete, měl být snadno použitelný a mít intuitivní rozhraní. Čím dříve jej budete moci efektivně používat, tím větší pozitivní dopad bude mít na váš pracovní život.
- Bezplatný tarif: Většina nástrojů nabízí bezplatné zkušební verze nebo ukázky. Některé, jako například ClickUp, mají dokonce tarif, který je bezplatný navždy. Využijte je a vyzkoušejte, jak nástroj funguje v každodenním provozu. Zapojte do testování členy týmu a před konečným rozhodnutím si vyžádejte jejich zpětnou vazbu.
Výběr správného nástroje pro spolupráci při řízení projektů může změnit práci vašeho týmu. Věnujte čas pečlivému zvážení všech možností – budete si za to děkovat, až vaše projekty poběží hladčeji než kdykoli předtím!
15 nejlepších softwarů pro spolupráci při řízení projektů
Jste připraveni vybrat nejlepší nástroj pro spolupráci na projektech, abyste měli komplexní projekty pod kontrolou? Prohlédli jsme si některé z nejpopulárnějších nástrojů pro spolupráci při řízení projektů na trhu a vybrali jsme deset nejlepších doporučení pro vysoce produktivní týmy.
1. ClickUp (nejlepší pro integrovanou spolupráci, práci a řízení projektů)
ClickUp je komplexní řešení pro řízení projektů, ať už řídíte projekty jeden po druhém, nebo se potýkáte s více uživateli a četnými projektovými plány najednou. Tato velmi uživatelsky přívětivá platforma umožňuje projektovým a vývojovým týmům rozdělit složité projekty na menší úkoly a ukládat všechny informace na jedné centralizované platformě.
Funkce pro spolupráci týmu jsou také bezkonkurenční, protože každý má přístup k datům v reálném čase a může tak držet krok s projektovými manažery, kteří postupně plní seznam úkolů.
Díky virtuálním tabulkám, chatu v reálném čase s funkcemi audio a video hovorů a spolupráci na dokumentaci pomáhá ClickUp projektovým týmům dosáhnout více za kratší dobu.
Platforma pro řízení projektů také nabízí vynikající možnosti přizpůsobení a integrace. To znamená, že projektové týmy ji mohou propojit se svými stávajícími technologiemi a zefektivnit pracovní postupy, čímž eliminují opakující se administrativní úkoly, takže členové týmu mohou soustředit svou energii a úsilí na své specializované dovednosti.
Týmy, které se chtějí pustit do práce, ocení bezplatné šablony pro správu projektů, které umožňují vytvořit nové pracovní prostory během několika sekund. Začněte s šablonou pro správu projektů ClickUp!
Bezplatný, snadno použitelný software pro spolupráci při řízení projektů, který pomáhá projektovým týmům dosáhnout velkých cílů v kratším čase, má mnoho předností.
Nejlepší funkce ClickUp
- Virtuální tabule ClickUp propojené s úkoly, dokumenty a chatem pro brainstorming v reálném čase a diskuse o procesech, které mohou rychle vést k akci.
- Vytváření úkolů, aktualizace projektů, shrnutí zápisů z jednání atd. pomocí umělé inteligence ClickUp Brain, aby týmy měly vždy vše pod kontrolou.
- ClickUp Chat integruje instant messaging a audio/video hovory s úkoly a dokumenty, takže členové týmu nikdy neztratí kontext.
- Podrobné nástroje pro reporting pomáhají projektovým manažerům podrobně analyzovat data svého týmu, sledovat pokrok a získávat zpětnou vazbu například o čase stráveném na jednotlivých úkolech a trendech produktivity v minulých projektech, aby mohli manažeři činit lepší rozhodnutí založená na datech v příštím projektu nebo identifikovat překážky v aktuálním projektu.
- Díky více než 1 000 integračním možnostem mohou členové týmu propojit ClickUp s online nástroji pro spolupráci, jako jsou Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Loom, Microsoft Office a další.
Omezení ClickUp
- Některé zobrazení pracovního prostoru ClickUp zatím nejsou k dispozici na mobilních zařízeních, ale aktualizace jsou již v přípravě.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. AdaptiveWork (nejlepší pro správu zdrojů mezi týmy)
Jako platforma pro řízení projektů může AdaptiveWork (dříve Clarizen) pomoci projektovým manažerům zefektivnit jejich pracovní procesy, automatizovat úkoly a podpořit lepší komunikaci. Například tento software pro spolupráci umožňuje projektovým manažerům vytvořit podrobné Ganttovy diagramy a projektové plány několika kliknutími, takže nejasné milníky a mlhavé časové osy jsou již minulostí.
AdaptiveWork poskytuje přehled o každém úkolu v reálném čase, takže týmy mají přehled o postupu všech činností v rámci svého projektu. To podporuje transparentnost postupu, udržuje zúčastněné strany projektu v obraze a pomáhá budovat odpovědnost a týmovou práci.
Jedná se také o vynikající softwarovou platformu pro spolupráci na projektech pro řízení týmů, která členům týmu umožňuje sdílet aktualizace a rychle se přizpůsobovat změnám.
Nejlepší funkce AdaptiveWork
- Nástroje pro plánování kapacity a správu zdrojů mohou projektovým manažerům pomoci zjistit, kdo je k dispozici a kdo je v rámci každého projektu přetížen.
- Správa portfolia umožňuje projektovému manažerovi centralizovat práci napříč týmy, odděleními a platformami, takže vše je přesně tam, kde je potřeba.
- Robustní funkce pro správu poptávky umožňují projektovým manažerům sledovat, spravovat a prioritizovat práci, aby se nic neztratilo v chaosu.
Omezení AdaptiveWork
- Tento bezplatný nástroj pro spolupráci při řízení projektů je nabitý funkcemi a na všechny tyto možnosti si možná budete muset nejprve zvyknout.
Ceny AdaptiveWork
- Požádejte o cenovou nabídku
Hodnocení a recenze AdaptiveWork
- G2: 4,1/5 (více než 530 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 170 recenzí)
3. Proofhub (nejlepší pro spolupráci kreativních týmů)
Proofhbub je uživatelsky přívětivý software pro řízení projektů a spolupráci týmů, který byl navržen tak, aby zefektivnil komunikaci a zvýšil produktivitu. Tento nástroj pro spolupráci na projektech udržuje vše organizované, sleduje průběh projektu a informuje členy týmu o aktuálním stavu. Týmy mohou tento software pro spolupráci používat k vytváření úkolů, sledování pokroku, stanovování termínů a prohlížení časových os na Kanban tabulkách.
K dispozici jsou dokonce i praktická diskusní fóra, kde mohou členové týmu přispívat svými nápady. Použití těchto nástrojů pro spolupráci s funkcemi online korektury umožňuje spolupráci týmu v reálném čase na dokumentech, návrzích a dalších materiálech. Členové týmu urychlují schvalovací proces a vyhýbají se překážkám v historii revizí, přičemž zajišťují, že jsou vyslyšeny nápady všech.
Nejlepší funkce Proofhub
- Snadná správa úkolů umožňuje projektovým manažerům zaznamenávat a delegovat úkoly a zároveň přizpůsobovat zobrazení práce podle preferencí jejich projektového týmu.
- Online nástroje pro spolupráci umožňují projektovým manažerům zahájit rychlou konverzaci a zasílat zpětnou vazbu přímo na platformě.
- Zobrazení tabule pomáhá členům týmu vizualizovat průběh projektu a odhalit případné překážky, které tým brzdí.
Omezení Proofhubu
- Softwarová platforma pro spolupráci na projektech nabízí velmi omezené možnosti integrace, takže projektoví manažeři možná budou muset vzdát své oblíbené nástroje a platformy pro spolupráci a najít si náhradní řešení v rámci Proofhubu.
- Pro některé může být problémem cena, protože neexistuje žádný bezplatný tarif, který by umožňoval vyzkoušet funkce pro spolupráci.
Ceny Proofhub
- Essential: 45 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Ultimate Control: 89 $ měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Proofhub
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
4. Height (nejlepší pro spolupráci s externími týmy)
Nástroje pro spolupráci při řízení projektů od společnosti Height kladou důraz na jednoduchost. Začněte správou úkolů v tabulkách a poté je jedním kliknutím přeměňte na Kanbanovou tabuli, Ganttův diagram nebo kalendář. Projektoví manažeři mohou centralizovat všechny informace o projektu v rámci platformy prostřednictvím úkolů, díky čemuž je vše přehledně uspořádáno a zainteresované strany mají k dispozici kompletní historii pokroku.
Software pro spolupráci na projektech od společnosti Height také udržuje členy týmu soustředěné a produktivní díky aktualizacím v reálném čase v průběhu projektu.
Nejlepší funkce
- Instant messaging poskytuje týmům možnost spolupracovat v reálném čase, s aktualizacemi stavu projektu a vloženými médii pro doplnění kontextu.
- Intuitivní rozhraní usnadňuje týmům přijetí softwaru pro spolupráci a jeho okamžité používání od prvního dne.
- Spolupráce s hosty umožňuje členům týmu pozvat klienty, dodavatele a další zúčastněné strany projektu, aby poskytovali zpětnou vazbu k úkolům a spravovali projekty, přičemž ostatní data projektu zůstanou v bezpečí.
Výškové omezení
- Jako jeden z novějších softwarů pro řízení projektů a nástrojů pro spolupráci týmů nabízí Height méně možností integrace než jiné platformy.
Ceny podle výšky
- Zdarma
- Tým: 6,99 $ za člena za měsíc
- Podnik: Požádejte o cenovou nabídku
Hodnocení a recenze
- G2: n/a
- Capterra: n/a
5. Miro (nejlepší pro vizuální spolupráci)
Miro poskytuje digitální spolupráci na vizuální platformě. Jako nástroj virtuální tabule umožňuje Miro týmům brainstorming, plánování a spolupráci v reálném čase. Díky tomu je tento software pro spolupráci na projektech obzvláště oblíbený u kreativních agentur. Má intuitivní rozhraní s vynikající nabídkou šablon, které pomáhají nastartovat proces brainstormingu projektového týmu.
Miro může projektovému týmu pomoci uvolnit kreativitu, aniž by se členové týmu museli nacházet ve stejné místnosti. K dispozici jsou dokonce virtuální poznámkové lístky a zábavné interaktivní diagramy, které pomohou nastartovat online spolupráci na projektu.
Nejlepší funkce Miro
- Nástroje pro spolupráci v reálném čase online umožňují týmům vzájemně si vyměňovat nápady, a to i v případě vzdálených týmů.
- Knihovna Miro obsahuje desítky šablon pro spolupráci týmů, které jsou připraveny k okamžitému použití.
- Základní integrační možnosti se připojují k oblíbeným nástrojům, jako jsou Jira, Trello a Slack.
Omezení Miro
- Je to skvělý nástroj pro spolupráci na projektech, ale jeho funkčnost je poměrně omezená. Abyste jej mohli plně využít, budete muset tento software pro spolupráci propojit s dalšími aplikacemi pro správu projektů.
Ceny Miro
- Zdarma
- Cena: 8 USD za člena za měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 16 USD za člena za měsíc, fakturováno ročně
- Podnik: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
6. Freedcamp (nejlepší pro spolupráci s klienty)
Software pro spolupráci na projektech Freedcamp je určen pro týmy všech velikostí, od malých podniků až po organizace na podnikové úrovni. Pokrývá všechny základní funkce, jako je umožnění členům týmu vytvářet úkoly, stanovovat termíny a spravovat projekty pomocí přizpůsobitelných zobrazení.
Na rozdíl od některých softwarových nástrojů pro spolupráci na projektech, které jsme uvedli, se tato platforma pyšní integrovanými nástroji CRM a funkcemi fakturace. Díky tomu je jedním z nejlepších nástrojů pro spolupráci na projektech pro ty, kteří potřebují pomoc také s řízením klientů.
Nejlepší funkce Freedcampu
- Sledování času poskytuje přehled o tom, kam směřují pracovní hodiny a co účtovat klientům.
- Sledování problémů umožňuje projektovým manažerům identifikovat problémy a přiřadit je nejlepším řešitelům.
- Funkce Wiki s vyhledávací funkcí zlepšuje správu znalostí a uchovává dokumentaci vaší organizace na centrálním místě, které je dostupné všem členům týmu.
- Projektoví manažeři mohou některé úkoly označit jako soukromé, čímž členům poskytnou větší kontrolu nad tím, co ostatní mohou vidět na jejich seznamu úkolů.
Omezení Freedcampu
- Integrovaný systém CRM nenabízí tolik funkcí jako specializovaná platforma CRM.
- Nástroje pro spolupráci na projektech neumožňují přiřazovat úkoly více členům týmu.
Ceny Freedcamp
- Zdarma
- Výhoda: 1,49 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 7,49 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 16,99 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Freedcamp
- G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 460 recenzí)
7. Flock (nejlepší pro komunikaci mezi malými projektovými týmy)
Flock je softwarová platforma pro komunikaci a spolupráci na projektech zaměřená na jednoduché a cenově dostupné nástroje pro řízení projektů. Slibuje vybudování týmového ekosystému, který zabraňuje rozptylování a zbytečnému přepínání mezi kontexty.
Pomocí aplikace Flock mohou týmy komunikovat v reálném čase prostřednictvím kanálů a přímých zpráv, což podporuje spolupráci a týmovou práci. Sdílený seznam úkolů této platformy pomáhá týmům efektivněji spravovat jejich úkoly a udržuje všechny na stejné vlně.
Existují skvělé možnosti integrace, které snižují počet opakujících se úkolů a zvyšují produktivitu.
Nejlepší funkce Flock
- Sdílení souborů zajišťuje bezpečnost a přehlednost informací bez ohledu na to, kdo je potřebuje.
- Sdílené seznamy úkolů umožňují týmům společně vytvářet a spravovat seznamy úkolů.
- Tato softwarová platforma pro spolupráci na projektech je integrována s většinou běžných aplikací a služeb pro zvýšení produktivity, takže členové týmu mohou centralizovat data z jiných platforem.
Omezení Flock
- Ačkoli má robustní komunikační funkce, někteří uživatelé mohou považovat funkce pro správu projektů za poněkud nedostatečné.
Ceny Flock
- Zdarma
- Výhoda: 4,50 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Flock
- G2: 4,4/5 (235+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
8. Slack (nejlepší pro spolupráci na projektech v reálném čase)
Slack je široce používaný nástroj pro komunikaci a spolupráci na projektech, který se propojuje s oblíbenými platformami pro řízení projektů, jako jsou Asana a Trello. Díky Slacku mohou týmy komunikovat pomocí vyhrazených projektových kanálů a přímých zpráv, což umožňuje rychlejší a efektivnější komunikaci.
Pro ještě větší funkčnost mohou členové týmu integrovat boty, které zasílají připomenutí, pomáhají s plánováním nebo informují členy týmu, když jsou označeni.
Slack také nabízí skvělé sdílení souborů, takže projektové týmy mají kdykoli přístup k důležitým dokumentům.
Nejlepší funkce Slacku
- Výkonná vyhledávací funkce umožňuje členům týmu přístup k minulým konverzacím, takže se nic neztratí.
- Vytvořte různé kanály pro týmy, oddělení a projekty, aby všichni mohli udržovat svou komunikaci organizovanou.
- Slack se integruje s aplikacemi kalendáře, takže můžete snadno vidět, kde se lidé nacházejí nebo na čem pracují, aniž byste museli opustit Slack.
Omezení aplikace Slack
- Ačkoli je Slack jedním z nejlepších online nástrojů pro spolupráci, pokud potřebujete rychlou komunikaci v týmu, postrádá klíčové funkce pro řízení projektů, které jiné nástroje pro spolupráci na projektech obsahují.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Výhoda: 7,25 $/měsíc
- Business+: 12,50 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 31 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
9. Podio (nejlepší pro komunikaci projektového týmu)
Podio shromažďuje projektová data a ukládá je do jedné krásně navržená softwarová platforma pro spolupráci při řízení projektů. V rámci Podia můžete vytvářet pracovní prostory a aplikace přizpůsobené potřebám vašeho týmu a vytvářet tak prostor na míru pro řízení projektů a komunikaci v týmu.
Podio se integruje s jinými platformami, aby automatizovalo pracovní postupy a eliminovalo opakující se, časově náročné úkoly. To znamená více času na věci, které vás baví, a méně času stráveného administrativou.
Nejlepší funkce Podio
- Přizpůsobené zobrazení umožňuje projektovému týmu získávat informace o postupu prací způsobem, který jim nejlépe vyhovuje, aniž by jim něco uniklo.
- Online nástroje pro spolupráci se integrují se všemi významnými technologiemi, včetně Google Drive, Evernote, Zendesk a dalších.
- Nabízí sledování času a základní funkce CRM, takže se může stát komplexní platformou pro organizaci.
Omezení Podio
- Ačkoli jsou možnosti přizpůsobení úžasné, někteří uživatelé mohou považovat úroveň přizpůsobení za složitou a časově náročnou.
- Některé z nejlepších nástrojů pro spolupráci nejsou k dispozici v bezplatném tarifu.
Ceny Podio
- Zdarma
- Plus: 11,20 $/měsíc
- Premium: 19,20 $/měsíc
Hodnocení a recenze Podio
- G2: 4,2/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
10. Bit. ai (nejlepší pro sdílení souborů mezi týmy)
Bit. ai je platforma pro spolupráci týmů, která jim umožňuje pracovat společně a spravovat dokumenty, projekty, úkoly, kontakty, poznámky a další v jednom centrálním pracovním prostoru. Její cloudový systém umožňuje týmům bezpečně ukládat a sdílet dokumenty a zároveň udržovat pořádek, což umožňuje hladší spolupráci mezi rozptýlenými týmy.
Pomáhá týmům vytvořit jediný zdroj pravdivých informací o jejich projektech, což umožňuje rychlý přístup k nejaktuálnějším a nejrelevantnějším údajům, když je to potřeba.
Nejlepší funkce Bit. ai
- Více pracovních prostorů pro různé funkce a týmy
- Chytré vyhledávání pomocí klíčových slov, názvů, popisů a zdrojů
- Integrace se službami SharePoint, OneDrive, Google Drive a Box
Omezení Bit. ai
- Neomezený počet dokumentů je placená funkce.
Ceny Bit. ai
- Zdarma
- Výhoda: 8 $/měsíc na člena
- Podnikání: 15 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze Bit. ai
- G2: 4/5 (15+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (5+ recenzí)
11. Asana (nejlepší pro týmovou spolupráci)
Asana je univerzální platforma pro řízení projektů, která týmům umožňuje snadno organizovat, sledovat a spravovat práci. Nabízí funkce jako přiřazování úkolů, časové osy projektů a automatizaci pracovních postupů, které zvyšují produktivitu a zlepšují spolupráci.
S Asanou mohou projektoví manažeři vytvářet podrobné plány projektů, stanovovat priority a zajistit, aby všichni pracovali na společných cílech.
Nejlepší funkce Asany
- Časová osa ( Ganttovy diagramy ) vizualizuje plány projektů, což týmům umožňuje naplánovat a podle potřeby upravovat harmonogramy.
- Nástroj pro tvorbu pracovních postupů dokáže automatizovat rutinní úkoly a vytvářet vlastní pracovní postupy, které zefektivňují procesy a snižují množství manuální práce.
- Integrace propojuje Asanu s dalšími nezbytnými nástroji, jako jsou Slack, Microsoft Teams a Google Drive, a vytváří tak soudržné pracovní prostředí.
Omezení Asany
- Menší možnost přizpůsobení ve srovnání s některými jinými nástroji pro řízení projektů
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat množství funkcí za přílišné a budou potřebovat čas, aby se plně přizpůsobili platformě.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 8,50 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 19,21 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise +: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 200 recenzí)
12. Trello (nejlepší pro spolupráci na projektech ve stylu Kanban)
Trello je uživatelsky přívětivý nástroj pro řízení projektů, který využívá Kanban tabule, seznamy a karty, aby pomohl týmům organizovat úkoly a projekty. Jeho vizuální přístup usnadňuje sledování pokroku a efektivní spolupráci.
Projektoví manažeři mohou vytvářet podrobné projektové tabule, přidělovat úkoly a stanovovat termíny, čímž zajišťují přehlednost a odpovědnost v rámci týmu.
Nejlepší funkce Trello
- Přizpůsobitelné tabule, které můžete přizpůsobit potřebám svého projektu, umožňují flexibilní organizaci úkolů a pracovních postupů.
- Power-Ups (integrace) s nástroji jako Slack, Google Drive a Jira pro zefektivnění procesů
- Automatizace Butler pro automatizaci opakujících se úkolů, snížení manuální práce a zvýšení efektivity
Omezení Trello
- Ačkoli je Trello vynikající pro jednoduché projekty, může postrádat pokročilé funkce potřebné pro komplexní potřeby řízení projektů.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 300 recenzí)
13. Jira (nejlepší pro softwarové a technické týmy)
Jira je robustní nástroj pro řízení projektů určený především pro týmy zabývající se vývojem softwaru. Usnadňuje agilní řízení projektů, sledování problémů a hlášení chyb, což týmům umožňuje efektivně plánovat, sledovat a vydávat software.
Projektoví manažeři mohou pomocí nástroje Jira vytvářet podrobné plány, spravovat sprinty a sledovat pokrok, aby zajistili včasné dodání projektu.
Nejlepší funkce Jira
- Podpora tabulek Scrum a Kanban umožňuje týmům efektivně spravovat pracovní postupy a vizualizovat pokrok.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy odpovídají procesům vašeho týmu a zajišťují flexibilitu a kontrolu nad řízením projektů.
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů poskytují přístup k informacím v reálném čase s přizpůsobitelnými reporty a dashboardy pro sledování výkonu týmu a stavu projektu.
Omezení Jira
- Složitost funkcí může pro nové uživatele představovat strmou křivku učení, která vyžaduje čas, aby se s nimi naučili dobře pracovat.
- Pro týmy mimo oblast IT nemusí být tento software nejvhodnější.
Ceny Jira
- Zdarma (až pro 10 uživatelů)
- Standard: 7,53 $/měsíc na uživatele
- Premium: 13,53 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
14. Microsoft Teams (nejlepší pro uživatele Microsoft 365)
Microsoft Teams je platforma pro spolupráci, která kombinuje chat, videokonference, úložiště souborů a integraci aplikací. Umožňuje plynulou komunikaci a spolupráci v rámci projektových týmů, čímž zvyšuje produktivitu a týmovou práci.
Projektoví manažeři mohou organizovat schůzky, sdílet dokumenty a spolupracovat v reálném čase, čímž zajistí, že všichni zůstanou ve spojení a budou informováni.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Integrované aplikace Office 365 vám umožňují spolupracovat na dokumentech Word, Excel a PowerPoint přímo v rámci platformy.
- Vyhrazené kanály pro různé projekty nebo oddělení pomáhají efektivně organizovat konverzace a zdroje.
- Snadné plánování a nahrávání schůzek usnadňuje komunikaci a sdílení informací.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Někteří uživatelé mohou považovat rozhraní za složité a integrace s nástroji jiných výrobců než Microsoft může být náročná.
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma
- Placené tarify jsou součástí předplatného Microsoft 365, jehož cena začíná na 4 USD/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 700 recenzí)
15. Basecamp (nejlepší pro jednoduché řízení projektů malými týmy)
Jedná se o software pro řízení projektů a spolupráci, jehož cílem je zjednodušit sledování projektů. Centralizuje veškerou komunikaci, aktualizace, seznamy úkolů atd. v rámci projektu, aby zlepšil transparentnost a spolupráci v týmech.
Tento nástroj pro spolupráci při řízení projektů je snadno použitelný a má intuitivní design. Je ideální pro malé týmy, které společně pracují na jednoduchých projektech. Často používané seznamy úkolů můžete také uložit jako šablony, což vám ušetří čas při budoucích projektech.
Nejlepší funkce Basecampu
- Komunikační funkce, jako jsou nástěnky, chat a check-iny, zlepšují komunikaci a spolupráci týmu v průběhu celého projektu.
- Projektové balíčky typu drag-and-drop pomáhají týmům sledovat projekty na úrovni portfolia.
- Interaktivní Hillovy grafy a karty podobné Kanbanu usnadňují sledování úkolů.
Omezení Basecampu
- Neschopnost vidět milníky a závislosti ztěžuje správu úkolů.
- Žádné nativní sledování času
Ceny Basecamp
- Zdarma
- Plus: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro Unlimited: 349 $/měsíc pro jednu organizaci
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 400 recenzí)
Proč by projektové týmy měly používat nástroje pro spolupráci
Řízení projektů bez správných nástrojů může připomínat žonglování s příliš mnoha míčky najednou. Nástroje pro spolupráci při řízení projektů jsou navrženy tak, aby týmová práce byla plynulejší, efektivnější a méně stresující. Zde je několik důvodů, proč by je váš projektový tým měl zvážit:
- Centralizovaná komunikace: Už žádné ztracené e-maily nebo roztříštěné aktualizace. Nástroje pro spolupráci poskytují jednotnou platformu, kde jsou uloženy všechny diskuse, aktualizace a soubory, což všem usnadňuje synchronizaci.
- Sledování úkolů je nyní snadné: Díky jasnému přehledu o tom, kdo co a kdy dělá, je méně pravděpodobné, že týmy zmeškají termíny. Většina platforem pro správu úkolů obsahuje upozornění a připomenutí, aby vše proběhlo podle plánu.
- Spolupráce v reálném čase: Ať už je váš tým vzdálený, hybridní nebo na místě, tyto nástroje umožňují všem spolupracovat v reálném čase a udržet tak dynamiku práce.
- Sdílení a ukládání dokumentů: Snadno sdílejte soubory, spravujte verze a zajistěte, aby byly nejnovější dokumenty projektu vždy přístupné pro celý tým.
- Zvýšená odpovědnost: Přiřazování úkolů a sledování pokroku zajišťuje, že každý zná své povinnosti, a udržuje tak celý tým na správné cestě.
Používání nástrojů pro spolupráci při řízení projektů pomáhá týmům omezit nedorozumění, udržovat pořádek a soustředit se na úspěšnou realizaci projektů.
Najděte nejlepší software pro spolupráci na projektech pro váš tým
Správný nástroj pro spolupráci na projektech má významný vliv na úspěch vašeho týmu. A nejlepší software pro řízení projektů může být katalyzátorem lepší týmové práce a produktivity, pokud obsahuje všechny klíčové funkce nejlepších online nástrojů pro spolupráci, ale je integrován přímo do vaší stávající platformy pro řízení projektů.
S ClickUpem můžete ještě dnes zdarma vyzkoušet umění kolaborativního řízení projektů.
ClickUp je komplexní nástroj pro spolupráci při řízení projektů, který hladce integruje správu úkolů, spolupráci a komunikaci do jedné snadno použitelné platformy. Jeho robustní funkce vám umožňují plánovat váš další projekt a zároveň udržovat celý tým v souladu a na správné cestě.
Začněte dosahovat skvělých výsledků s ClickUp. Vyzkoušejte jej ještě dnes a zaregistrujte se do programu Free Forever Plan!