10 nejlepších softwarových řešení typu „vše v jednom“ pro firmy v roce 2025

Používání více nástrojů a platforem pro správu práce a pracovních postupů se stalo realitou moderního pracoviště, což ztěžuje udržení správného směru a soustředění.
Pracovníci přepínají mezi aplikacemi 1 200krát denně, což představuje téměř 4 hodiny týdně strávené resetováním pozornosti.
Díky centralizaci nástrojů, projektů a komunikace mohou týmy eliminovat redundanci, omezit přepínání mezi úkoly a soustředit se na práci s významným dopadem.
Je zřejmé, že nalezení správného komplexního softwaru pro podnikání může výrazně zlepšit vaše pracovní postupy, ať už jste malý start-up nebo velká společnost.
S takovým nástrojem se vaše týmy mohou plně soustředit na práci zaměřenou na spokojenost zákazníků a úspěch na trhu, aniž by musely neustále přepínat mezi různými aplikacemi.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarových řešení typu „vše v jednom“, která mohou změnit vaši práci. Tyto nástroje zlepšují správu úkolů, spolupráci a produktivitu tím, že eliminují potřebu neustálého přepínání mezi různými aplikacemi a systémy.
Od řízení projektů po týmovou komunikaci – tato řešení nabízejí širokou škálu funkcí, které uspokojí různé potřeby, zjednoduší váš pracovní život a zvýší efektivitu.
Pojďme prozkoumat tato převratná softwarová řešení typu „vše v jednom“, která mohou revolučním způsobem změnit práci vás a vašeho týmu!
|Software
|Nejlepší pro
|Počáteční cena
|ClickUp
|Nejlepší aplikace pro práci
|Plán Free Forever; placené plány od 7 $/uživatel za měsíc
|Monday.com
|Nejlepší pro správu pracovních postupů v malých podnicích
|Bezplatný tarif; placené tarify od 12 $/uživatel za měsíc
|Zapier
|Nejlepší pro automatizaci pracovních postupů napříč aplikacemi
|Bezplatný tarif; placené tarify od 29,99 $/uživatel za měsíc
|Airtable
|Nejlepší pro správu práce ve stylu databáze
|Bezplatný tarif; placené tarify od 24 $/uživatel za měsíc
|Coda
|Nejlepší flexibilní software pro pracovní prostory pro firmy
|Bezplatný tarif; placené tarify od 12 $/uživatel za měsíc
|Notion
|Nejlepší komplexní řešení pro sdílení znalostí
|Bezplatný tarif; placené tarify od 12 $/uživatel za měsíc
|Wrike
|Nejlepší pro zefektivnění pracovních postupů
|Bezplatný tarif; placené tarify od 10 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
|Trello
|Nejlepší pro správu úkolů ve stylu Kanban
|Bezplatný tarif; placené tarify od 6 $/uživatel za měsíc
|Asana
|Nejlepší pro plánování podnikání a projektů
|Bezplatný tarif; placené tarify od 13,49 $/uživatel za měsíc
|Todoist
|Nejlepší nástroj typu „vše v jednom“ pro správu úkolů
|Bezplatný tarif; placené tarify od 5 $/uživatel za měsíc
Co byste měli hledat v komplexním řešení?
S nespočtem nástrojů může být výběr správné all-in-one obchodní platformy pro vás a váš tým náročný. Abychom vám proces hodnocení usnadnili, sestavili jsme seznam nezbytných funkcí all-in-one softwaru:
- Sada funkcí: Vyhodnoťte funkce, které software nabízí, a ujistěte se, že pokrývají všechny podstatné aspekty vaší práce, jako je řízení projektů, sledování úkolů, spolupráce týmu, komunikace a reporting/analytika.
- Snadné použití: Upřednostněte intuitivní, uživatelsky přívětivý software, který vyžaduje minimální školení pro váš tým. Vzhledem k tomu, že tento nástroj může nahradit řadu vašich aplikací, je dobrá uživatelská zkušenost zásadní. Vzdálený přístup je skvělým doplňkem pro hybridní nebo vzdálená pracoviště.
- Přizpůsobení: Hledejte software, který lze přizpůsobit vašim konkrétním pracovním postupům, procesům a požadavkům na branding.
- Integrační možnosti: Zkontrolujte, zda se software integruje s dalšími nástroji a platformami, které vaše firma již používá, jako jsou CRM systémy, účetní software, e-mailové klienty a další nástroje pro zvýšení produktivity.
- Škálovatelnost: Zvažte škálovatelnost softwaru, aby vyhovoval růstu vaší firmy a zvýšení pracovní zátěže, aniž by došlo ke snížení výkonu nebo funkčnosti.
- Zabezpečení: Ujistěte se, že software poskytuje robustní bezpečnostní funkce, šifrování dat, kontrolu přístupu a soulad s průmyslovými předpisy, aby byly chráněny citlivé informace.
- Zákaznická podpora: Vyhodnoťte úroveň zákaznické podpory nabízené poskytovatelem softwaru – její dostupnost, rychlost reakce a kvalitu pomoci.
- Ceny a hodnota: Porovnejte cenové plány, licenční modely a funkce s přidanou hodnotou, abyste určili, co nejlépe vyhovuje vašemu rozpočtu a jakou hodnotu přináší softwarová řešení typu „vše v jednom“ vaší organizaci.
10 nejlepších softwarových řešení typu „vše v jednom“
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarových řešení typu „vše v jednom“, která mohou zvýšit produktivitu vašich týmů na pracovišti.
Podívejme se na každý z nich. 🙌
1. ClickUp (nejlepší aplikace pro práci)
ClickUp není jen průměrný nástroj pro zvýšení produktivity – je to komplexní řešení všeho, co potřebujete, abyste byli organizovaní, efektivní a vždy o krok napřed. ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, dokumenty a týmovou komunikaci, vše na jedné platformě – urychlené automatizací a vyhledáváním pomocí umělé inteligence nové generace.
ClickUp nejenže shromažďuje veškerou vaši práci na jednom místě, ale nabízí také škálovatelnou, robustní architekturu, atraktivní uživatelské rozhraní a mnoho plně přizpůsobitelných funkcí. Díky tomu je ClickUp jedním z nejmodernějších komplexních obchodních nástrojů současnosti.
Tip pro profesionály: Využijte tyto další triky pro zvýšení produktivity a dokončete svou práci rychleji!
Funkce pro správu projektů ClickUp sbližují týmy díky propojeným pracovním postupům, dokumentům pro spolupráci, dashboardům v reálném čase a dalším funkcím, které všem pomáhají pracovat rychleji, chytřeji a šetřit čas i náklady.
Začněte nastavením a sledováním cílů v ClickUp Goals a rozdělte obecné cíle na zvládnutelné úkoly a podúkoly ClickUp, které lze snadněji přiřazovat, aktualizovat a sledovat ve spolupráci s ostatními.
S více než 15 zobrazeními ClickUp, včetně Ganttových diagramů ClickUp (pro přehled časových os projektů) a Kanbanových tabulek (pro sledování stavu úkolů na první pohled), můžete vizualizovat své úkoly a postup projektu způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
Potřebujete členům svého týmu rychle sdělit informace nebo podrobný kontext úkolů? Využijte vestavěný nástroj pro nahrávání obrazovky ClickUp Clips nebo pošlete rychlou zprávu přes ClickUp Chat.
Ale to není vše – ClickUp jde nad rámec základních nástrojů pro spolupráci díky svému virtuálnímu asistentovi ClickUp Brain, který využívá umělou inteligenci a pomáhá vám automatizovat opakující se úkoly, navrhuje relevantní akce na základě kontextu vaší práce a dokonce předpovídá časové harmonogramy projektů.
S tímto nástrojem můžete shrnout aktualizace projektů, načíst odpovědi z znalostní báze vaší společnosti, brainstormovat nápady, psát poutavý obsah, automaticky spouštět konkrétní pracovní postupy nebo vytvářet podúkoly a mnoho dalšího.
V Clickupu můžete také vytvářet tabule, pokud dáváte přednost brainstormingu s týmem před umělou inteligencí. A co organizování těch zmatených myšlenek, faktů a scénářů ve vaší hlavě? Neexistuje lepší nástroj než myšlenkové mapy ClickUp.
Až budete mít své nápady uspořádané, bezpečně je zdokumentujte pomocí ClickUp Docs. Dokumenty můžete společně vytvářet a upravovat se svým týmem, takže budete mít jistotu, že všichni budou doslova na stejné vlně.
A pokud chcete prohledat všechny připojené aplikace ve svém pracovním prostoru, může vám pomoci funkce Connected Search od ClickUp.
Všestrannost ClickUp vyhovuje široké škále uživatelů a projektů. Marketingové týmy mohou plánovat kampaně, kreativní týmy mohou zefektivnit procesy návrhu a vývojové týmy mohou spravovat sprinty – to vše v rámci ClickUp. Je to jediný nástroj, který nahradí všechny ostatní.
Nejlepší funkce ClickUp
- Dělejte vše na jednom místě díky funkcím ClickUp pro správu projektů, správu znalostí a týmovou komunikaci.
- Spolupracujte napříč týmy, geografickými oblastmi a časovými pásmy s ClickUp Docs.
- Využijte komplexní knihovnu šablon ClickUp a získejte náskok ve všech svých pracovních úkolech.
- Snadno nastavujte a sledujte milníky projektu pomocí ClickUp Goals.
- Brainstormujte a spolupracujte vizuálně s ClickUp Whiteboards
- Propojte a organizujte pracovní postupy efektivně pomocí více než 1000 integrací ClickUp.
- Spravujte efektivně vztahy se svými zákazníky pomocí funkce CRM od ClickUp.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé možná budou potřebovat nějaký čas, aby si zvykli na všechny funkce, které ClickUp nabízí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena a pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Monday. com (nejlepší pro správu pracovních postupů v malých podnicích)
Monday je všestranný, intuitivní software typu „vše v jednom“ pro potřeby malých podniků. Zlepšuje řízení projektů, spolupráci týmů a automatizaci pracovních postupů.
Jeho vizuálně přitažlivé a přizpůsobitelné rozhraní umožňuje uživatelům vytvářet dynamické Kanban tabule, časové osy a Ganttovy diagramy přizpůsobené jejich konkrétním potřebám.
Jednou z potenciálních nevýhod používání aplikace Monday je, že ačkoli nabízí mnoho funkcí, někteří uživatelé a společnosti mohou považovat některé pokročilé funkce nebo integrace za omezené.
V závislosti na složitosti a specifických potřebách vaší organizace možná budete muset zhodnotit, zda funkce Monday plně odpovídají vašim požadavkům na softwarovou platformu typu „vše v jednom“.
Nejlepší funkce Monday
- Spravujte projekty pomocí vizuálních a intuitivních Kanban tabulek.
- Automatizujte úkoly pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů
- Spolupracujte pomocí nástrojů, jako jsou komentáře, zmínky a sdílení souborů.
- Využijte integraci s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Slack, Zoom a Google Workspace.
- Vizualizujte data pomocí dashboardů a reportů pro lepší přehled
Omezení pondělí
- Rozložení může být pro začínající uživatele matoucí.
- Mobilní aplikace nemá všechny funkce, které nabízí desktopová verze.
Ceny v pondělí
- Zdarma
- Základní: Od 12 $ za uživatele a měsíc
- Standard: Od 14 USD/uživatel za měsíc
- Výhoda: Cena začíná na 24 USD/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze pondělí
- G2: 4,7/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 300 recenzí)
3. Zapier (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů napříč aplikacemi)
Zapier je automatizační nástroj, který organizuje vaše pracovní postupy a propojuje více nástrojů dohromady. S více než 6 000 aplikacemi ve svém arzenálu umožňuje Zapier firmám automatizovat téměř vše, co si lze představit.
Zapier automatizuje opakující se úkoly a propojuje vaše oblíbené aplikace, čímž zjednodušuje složité procesy a uvolňuje čas vašemu týmu, aby se mohl soustředit na inovace a růst.
Ať už jde o kombinování uživatelských rozhraní, manipulaci s datovými tabulkami nebo aplikaci logiky, intuitivní platforma Zapier zpřístupňuje automatizaci všem.
Jedinou výzvou je, že se silně spoléhá na integraci s jinými aplikacemi a postrádá mnoho vestavěných funkcí. Pokud aplikace nemá integraci Zapier nebo pokud je integrace omezená, může to bránit pracovním postupům.
Nejlepší funkce Zapier
- Vytvářejte automatizované pracovní postupy (Zaps) pomocí jednoduché funkce drag-and-drop.
- Vytvářejte komplexní pracovní postupy s více akcemi a podmínkami v rámci jediného Zapu.
- Přizpůsobte spouštěče a akce na základě konkrétních kritérií, což vám poskytne flexibilitu a kontrolu nad automatizovanými úkoly.
- Využijte předem připravené šablony Zap pro běžné případy použití, které uživatelům usnadní začátek s automatizací a ušetří čas při nastavování.
Omezení Zapieru
- Bezplatný tarif má omezené funkce a uživatelé považují placené tarify za drahé.
- Má strmou křivku učení, zejména pro netechnické uživatele.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Professional: Cena od 29,99 $/uživatel za měsíc
- Team: Od 103,50 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Enterprise: Individuální ceny
- Doplňky: Tabulky, rozhraní a chatboty začínají na 20 USD za uživatele a měsíc za každý doplněk.
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 900 recenzí)
4. Airtable (nejlepší pro správu práce ve stylu databáze)
Airtable je low-code platforma určená k vytváření moderních aplikací. Airtable je výjimečná svým uživatelsky přívětivým rozhraním, flexibilním designem a rozsáhlými možnostmi přizpůsobení, které uživatelům umožňují vytvářet řešení na míru pro různé případy použití.
Airtable vám umožní vše: od navrhování dokumentů ve formátu RTF, wiki a znalostních bází s multimediálním obsahem a interaktivními prvky až po správu projektů s funkcemi pro sledování úkolů a plánování.
Airtable také umožňuje týmům pracovat chytřeji a efektivněji díky pokročilé automatizaci využívající vlastní spouštěče, akce a podmínky.
Větší týmy však mohou považovat ceny za neudržitelné a upřednostnit cenově dostupnější alternativy Airtable.
Nejlepší funkce Airtable
- Přizpůsobte si databáze a tabulky pomocí jedinečných typů polí, jako jsou přílohy, zaškrtávací políčka a propojené záznamy.
- Využijte funkce pro spolupráci, jako je editace v reálném čase, komentáře a zmínky, pro efektivní týmovou práci.
- Pomocí možností filtrování, seskupování a třídění můžete efektivně organizovat a analyzovat data.
- Integrujte je s celou řadou aplikací a nástrojů pomocí vestavěných integrací a integrací třetích stran.
- Využijte offline přístup a nativní mobilní aplikace pro práci na projektech kdekoli a kdykoli.
Omezení Airtable
- Uživatelé hlásí občasné zpomalení, pokud se databáze zvětší.
- Ačkoli se jedná o oblíbený software typu „vše v jednom“ pro malé podniky, pro větší týmy může být relativně nákladný.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Team: 24 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 54 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
5. Coda (nejlepší flexibilní software pro pracovní prostory pro firmy)
Coda nabízí kombinaci funkcí pro tvorbu dokumentů, tabulek a integraci aplikací. Díky tomu je Coda skutečně přizpůsobitelným a flexibilním softwarem typu „vše v jednom“ pro týmy, které chtějí spravovat projekty, pracovní postupy a data na jednom místě.
S Coda mohou uživatelé vytvářet interaktivní dokumenty zvané „docs“, které kombinují text, tabulky, obrázky a interaktivní prvky, jako jsou tlačítka, vzorce a automatizace, což týmům umožňuje vytvářet řešení přizpůsobená jejich konkrétním potřebám.
Jednou z jedinečných funkcí Coda je jeho škálovatelný a flexibilní přístup „Building Block“, který vám umožňuje vytvářet vlastní šablony, pracovní postupy a aplikace. Můžete použít buď předem připravené stavební bloky, nebo si navrhnout vlastní od základu.
Nejlepší funkce Coda
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu na dokumentech a projektech.
- Automatizujte opakující se obchodní procesy pomocí vzorců a podmíněného formátování.
- Organizujte a sledujte úkoly, projekty a termíny pomocí přizpůsobitelných zobrazení.
- Navrhujte vlastní aplikace a řešení přizpůsobená konkrétním obchodním potřebám.
Omezení Coda
- Uživatelé hlásí občasné problémy s načítáním
- Může být omezená funkčnost, pokud jde o využití připravených šablon a mobilitu dokumentů.
Ceny Coda
- Zdarma
- Pro: 12 $/uživatel za měsíc
- Team: 36 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
6. Notion (nejlepší komplexní řešení pro sdílení znalostí)
Podniky se spoléhají na Notion, aby centralizovaly řízení projektů, spolupráci, sdílení znalostí a organizaci úkolů na jedné platformě, čímž eliminují potřebu více nástrojů a zvyšují efektivitu týmu.
Jednou z hlavních předností Notionu je přizpůsobitelný pracovní prostor, který týmům umožňuje vytvářet databáze, wiki, seznamy úkolů a projektové tabule podle jejich potřeb.
Díky této flexibilitě mohou týmy strukturovat informace, spolupracovat na projektech, sledovat pokrok a podporovat transparentnost a soulad mezi jednotlivými odděleními.
Nejlepší funkce Notion
- Využijte flexibilní blokový editační systém, který uživatelům umožňuje kombinovat různé typy obsahu (text, obrázky, soubory atd.) na jedné stránce.
- Vytvářejte relační databáze, organizujte data a vytvářejte dynamické pohledy a filtry pro správu a analýzu dat.
- Používejte Notion jako centralizované centrum pro ukládání a sdílení znalostí, dokumentů a zdrojů pro spolupráci mezi týmy a odděleními.
- Dokončujte úkoly rychleji díky rozsáhlým klávesovým zkratkám.
Omezení Notion
- Novým uživatelům může trvat nějakou dobu, než se s nimi naučí pracovat.
- Mobilní aplikace je méně intuitivní a poněkud těžkopádná.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 18 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Notion AI 10 $ za člena/měsíc
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
7. Wrike (nejlepší pro zefektivnění pracovních postupů)
Wrike nabízí řadu funkcí, které týmům umožňují zefektivnit pracovní postupy, sledovat průběh projektů a efektivně dosahovat cílů.
Od plánování a organizování úkolů po realizaci projektů a vykazování výsledků – Wrike pokrývá vše, co byste mohli od softwarového řešení očekávat. Díky tomu je Wrike efektivním softwarem typu „vše v jednom“ pro firmy všech velikostí.
Wrike vyniká svou schopností centralizovat nástroje pro řízení projektů a spolupráci na jedné platformě. Wrike zajišťuje, že týmy zůstávají organizované a soustředěné na dosahování výsledků díky přizpůsobitelným dashboardům, Ganttovým diagramům a funkcím pro stanovení priorit úkolů.
Nejlepší funkce Wrike
- Bezpečně spolupracujte s klienty, dodavateli a zainteresovanými stranami mimo vaše interní týmy díky externímu sdílení úkolů a projektů.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy s automatizovanými stavy úkolů, schvalováním a oznámeními.
- Přidělujte zdroje, sledujte pracovní vytížení a optimalizujte využití zdrojů napříč projekty.
- Přijímejte rozhodnutí na základě dat díky pokročilým funkcím pro vytváření reportů, jako jsou přizpůsobitelné panely a vizuální analýzy.
Omezení Wrike
- Uživatelé mohou mít omezený offline přístup ke svým úkolům a projektům.
- Relativně drahé. Menší týmy mohou upřednostňovat cenově dostupnější alternativy Wrike.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Business: 24,80 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 700 recenzí)
8. Trello (nejlepší pro správu úkolů ve stylu Kanban)
S Trello mohou uživatelé vytvářet tabule, seznamy a karty, aby vizualizovali své projekty, stanovili priority a přidělili úkoly členům týmu. Tato vizuální reprezentace umožňuje rychlé a snadné pochopení stavu projektu a pracovního postupu, což podporuje transparentnost a odpovědnost v rámci týmů.
Ať už řídíte marketingovou kampaň, organizujete uvedení produktu na trh nebo koordinujete úkoly týmu, přizpůsobitelné funkce Trella, jako jsou štítky, termíny a kontrolní seznamy, umožňují uživatelům přizpůsobit tabule jejich konkrétním požadavkům.
Nejlepší funkce Trello
- Odemkněte „Power-Ups“ pro další funkce a integrace.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí „příkazů Butler“.
- Organizujte úkoly bez námahy pomocí rozhraní Trello s funkcí drag-and-drop.
- Spolupracujte pomocí nástrojů, jako jsou komentáře, přílohy a [@]zmínky.
- Spravujte úkoly na cestách pomocí mobilní aplikace
- Využijte systém sledování aktivit a oznámení pro aktualizace v reálném čase.
Omezení Trella
- Uživatelé hlásí omezené funkce sledování času, které jsou důležité pro řízení projektů.
- Vypnutí opakovaných úkolů, které již nejsou potřebné, může být náročné.
- V režimu offline nelze pracovat v Trello.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/uživatel za měsíc
- Premium: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 300 recenzí)
9. Asana (nejlepší pro plánování podnikání a projektů)
Další software typu „vše v jednom“, Asana, nabízí řadu funkcí přizpůsobených pro řízení projektů a spolupráci. Platforma umožňuje uživatelům vytvářet podrobné plány projektů a sledovat jejich průběh na jediném dashboardu.
Mezi nejlepší funkce Asany patří zobrazení časové osy projektu, které uživatelům umožňuje vizualizovat harmonogramy a závislosti projektu, což usnadňuje lepší plánování a alokaci zdrojů.
Díky funkcím, jako je stanovení priorit úkolů, podúkoly a přiřazování úkolů, umožňuje Asana týmům efektivně spolupracovat a hladce dosahovat cílů projektů.
Ačkoli Asana nabízí robustní sadu funkcí, někteří uživatelé mohou zpočátku považovat její osvojení za náročné, zejména při navigaci ve složitých projektových strukturách a přizpůsobeních.
Nejlepší funkce Asany
- Integrujte je s klíčovými nástroji, jako jsou Slack, Google Workspace a Microsoft Teams, a posílejte úkoly a aktualizace tam a zpět.
- Synchronizujte různé karty Asana mezi sebou; označujte překážky a informujte o nich zúčastněné strany.
- Označte členy týmu, abyste je mohli v reálném čase informovat v sekci komentářů.
- Snadno stanovujte priority úkolů, podúkolů a přiřazení úkolů pro efektivní spolupráci.
- Přizpůsobte projektové plány a pracovní postupy pro týmy všech velikostí a odvětví.
Omezení Asany
- Některé funkce jsou k dispozici pouze uživatelům dražších tarifů vyšší úrovně.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/uživatel za měsíc
- Pokročilé: 30,49 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 200 recenzí)
10. Todoist (nejlepší komplexní nástroj pro správu úkolů)
Todoist nabízí řadu funkcí, jako jsou projektové tabule, štítky úkolů, připomenutí, kontrolní seznamy a opakující se úkoly, které uživatelům umožňují přizpůsobit si pracovní postupy a mít přehled o své práci.
Todoist se odlišuje integrací s jinými aplikacemi a platformami, díky čemuž se stává centrálním uzlem pro správu úkolů napříč různými nástroji.
Od integrace s kalendářovými aplikacemi pro plánování úkolů až po synchronizaci s nástroji pro správu projektů pro společné projekty – Todoist zefektivňuje správu úkolů tím, že vše sdružuje na jednom místě.
Nejlepší funkce Todoist
- Spolupracujte na projektech sdílením úkolů, přidělováním odpovědností a přidáváním komentářů.
- Nastavte si připomenutí a termíny úkolů, abyste je stihli včas a bez stresu.
- Synchronizace mezi zařízeními a platformami umožňuje uživatelům přístup k úkolům a aktualizacím odkudkoli a kdykoli.
- Integrujte je s celou řadou aplikací a nástrojů, jako jsou kalendáře, e-mailové klienty a platformy pro správu projektů.
- Sledujte metriky produktivity a statistiky, jako je míra dokončení úkolů a série.
Omezení Todoist
- Nezkušenému uživateli může chvíli trvat, než pochopí všechny funkce.
- Náročné rozhraní může uživatele přimět k hledání alternativ k Todoistu.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 5 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 8 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2500 recenzí)
Zjednodušte si svou technologickou výbavu pomocí komplexních softwarových řešení pro firmy
All-in-one softwarová platforma je skvělým způsobem, jak se zbavit nutnosti přepínat mezi několika aplikacemi. Pomáhá také omezit rozptýlení, takže se můžete soustředit výhradně na důležité úkoly.
S tak velkým výběrem nástrojů je důležité vybrat ten, který nabízí nejlepší poměr ceny a výkonu. Vybírejte tedy pečlivě.
A pokud se nemůžete rozhodnout, doporučujeme ClickUp!
ClickUp je dokonalé softwarové řešení typu „vše v jednom“ pro efektivní správu vašich projektů a zlepšení výkonu týmu. Pracujte rychleji díky efektivnějším pracovním postupům, centralizovaným znalostem a chatování zaměřenému na práci, které eliminuje rušivé vlivy a odemyká produktivitu organizace.
Jeho intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní je bonusem, díky kterému se vaše týmy mohou věnovat pouze nejdůležitějším a strategickým úkolům.
Na co ještě čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!