10 nástrojů pro automatizaci podnikových procesů, které musíte v roce 2025 vyzkoušet

Je váš tým zahlcen opakujícími se úkoly a zdlouhavými manuálními procesy?
Někdy se ručnímu provádění úkolů nelze vyhnout. Díky inovacím v oblasti strojového učení a umělé inteligence (AI) však nikdy nebylo snazší automatizovat obchodní procesy.
Nemusíte umět programovat ani vytvářet modely strojového učení. Nástroje pro automatizaci obchodních procesů usnadňují zavedení automatizace i pro členy týmu, kteří nejsou technicky zdatní – stačí si vybrat správné řešení. ?️
Výběr nástroje pro automatizaci procesů není snadný úkol, proto se před rozhodnutím dobře rozmyslete. Za tímto účelem vám ukážeme, na co se při výběru nástrojů pro automatizaci procesů zaměřit, a představíme vám našich 10 nejoblíbenějších platforem pro automatizaci procesů v roce 2024.
Co byste měli hledat v nástrojích pro automatizaci procesů?
Na trhu je k dispozici mnoho nástrojů pro automatizaci procesů, ale váš software pro automatizaci pracovních postupů by měl nabízet alespoň následující funkce.
- Robotická automatizace procesů (RPA): RPA je elegantní způsob, jak říci, že software používá roboty k provádění úkolů za vás. Některé platformy nabízejí pouze automatizaci založenou na spouštěčích, která je sice skvělá, ale RPA vám ušetří ještě více času náročných úkolů.
- Integrace: Nemluvíme zde pouze o připojeních Zapier. Hledejte řešení, která se nativně integrují s Excelem, Gmailem, Slackem, sociálními médii a jakýmikoli dalšími platformami, které používáte.
- Škálovatelnost: Automatizační nástroj byste měli být schopni použít pro několik různých případů použití. Můžete jej například začít používat pouze pro zadávání dat, ale postupem času jej rozšíříte na analýzu a zlepšování procesů v oblasti účetnictví, marketingu a dalších.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Čím intuitivnější řešení je, tím rychleji uvidíte jeho přínos. Vyberte si software pro automatizaci procesů, který je buď bez kódu, nebo s minimem kódu. Nezbytností je také rozhraní typu drag-and-drop.
10 nejlepších nástrojů pro automatizaci procesů, které můžete použít
Vaše firma potřebuje více klientů, aby mohla růst, ale pokud jste již maximálně vytížili svůj tým, je čas odstranit překážky pomocí robotů. ?
Se správným nástrojem pro automatizaci procesů bude váš tým pracovat rychleji a zároveň plnit své cíle a klíčové výsledky (OKR).
Pokud hledáte nástroj pro správu podnikových procesů, provedli jsme za vás veškerý průzkum. Podívejte se na náš seznam 10 nejlepších nástrojů pro automatizaci procesů, které jednou provždy odstraní neefektivitu.
1. ClickUp
Přepínání mezi desítkami záložek prohlížeče a programů na počítači zabírá příliš mnoho času. Místo hledání e-mailů, dokumentů a dat můžete vše uchovávat na jednom místě pomocí ClickUp.
Přesně tak: nejoblíbenější nástroj pro řízení projektů na světě je také špičkovým kandidátem pro automatizaci procesů. ?
ClickUp Automations zefektivňuje téměř všechny aspekty vašeho pracovního postupu, od předávání úkolů přes schvalování až po závislosti. Nástroj pro automatizaci procesů ClickUp ušetří vašemu týmu manuální práci, čímž šetří čas, snižuje počet lidských chyb a podporuje rozhodování založené na datech.
Má dostatek výkonu na to, aby podporoval i ty nejsložitější SOP. Důvěřujte ClickUp při automatizaci náročných úkolů, jako jsou:
- Změny stavu
- Přiřazování úkolů
- Zveřejňování komentářů
Na výběr je více než 100 hotových automatizací, ale můžete si také zkopírovat jednu z našich a upravit ji tak, aby byla zcela jedinečná. Stačí vybrat spouštěč a podmínku – ClickUp se postará o zbytek. ?
Ale to není vše. ClickUp obsahuje stovky užitečných šablon, které zvýší vaši produktivitu.
Vyzkoušejte šablonu ClickUp Create Process Efficiently Template, abyste si mohli vizualizovat své obchodní procesy od začátku do konce. Jakmile přesně pochopíte, co chcete, aby proces dělal, bude vytváření automatizací hračka. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp AI vám pomůže ušetřit ještě více času jako jediný asistent poháněný umělou inteligencí přizpůsobený vaší roli.
- ClickUp Automations můžete propojit s aplikacemi jako Twilio, Slack, Dropbox, Calendly a Google Sheets a zvládnout tak veškerou svou práci na jedné platformě.
- Proveďte reengineering obchodních procesů pomocí nástrojů ClickUp Whiteboards a Mind Maps.
- Sledujte úspěch svých nových procesů v reálném čase pomocí panelu ClickUp Dashboard.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- ClickUp má mnoho funkcí, které mohou být pro začátečníky zpočátku matoucí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. CMW Lab
CMW vytváří software pro automatizaci obchodních procesů (BPA), který zvyšuje produktivitu a snižuje náklady na pracovní sílu. Prezentuje se jako kompletní automatizační řešení s aplikacemi pro vše od analýzy dat po reporting.
A co je nejlepší, k používání CMW Lab nemusíte být technicky zdatní. Je navržen pro netechnicky zdatné uživatele, takže k úspěchu se dostanete pomocí drag and drop. ?
Nejlepší funkce CMW Lab
- Pomocí nástroje Visual Process Designer můžete rychle modelovat vlastní automatizace – bez nutnosti programování.
- CMW Lab je cloudová služba, takže není třeba stahovat žádný speciální software.
- Zjednodušte zadávání dat pomocí nástroje Visual Form Builder od CMW Lab.
- CMW Lab se integruje s několika řešeními, včetně Microsoft Outlook.
Omezení CMW Lab
- Někteří uživatelé tvrdí, že je obtížné sehnat zákaznickou podporu.
- Jiní říkají, že rozhraní není uživatelsky přívětivé a načítá se pomalu.
Ceny CMW Lab
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze CMW Lab
- G2: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 370 recenzí)
3. ActiveBatch
ActiveBatch je flexibilní nástroj pro automatizaci procesů, který se připojuje k jakékoli aplikaci nebo serveru. Připojte své CRM, ERP, business intelligence a další nástroje k ActiveBatch a nechte roboty, aby se postarali o vše od správy úkolů až po zákaznickou zkušenost.
Pokud máte alespoň základní znalosti programování, využijte adaptér REST API s nízkými požadavky na kódování od ActiveBatch pro přizpůsobenější pracovní postupy.
Nejlepší funkce ActiveBatch
- Nástroj funguje na jakémkoli zařízení.
- ActiveBatch Job Scheduler je nástroj pro tvorbu pracovních postupů určený pro mezifunkční týmy.
- Adaptér REST API umožňuje automatizovat téměř cokoli (pokud máte alespoň základní znalosti programování).
- ActiveBatch se nativně integruje s Microsoft Azure, Hadoop, Oracle, SharePoint a dalšími.
Omezení ActiveBatch
- Uživatelé říkají, že je těžké najít určité funkce v ActiveBatch.
- Jiní tvrdí, že spouštěče založené na událostech nejsou vždy spolehlivé.
Ceny ActiveBatch
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ActiveBatch
- G2: 4,6/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (55+ recenzí)
4. ProcessMaker
Je to drahé, ale lidé ProcessMaker milují, protože kombinuje sílu automatizace procesů a umělé inteligence. Pokud jste vyzkoušeli jiné automatizační nástroje a narazili jste na překážku, mohla by to být užitečná volba, která zahrnuje inteligentní strojové učení. ?
Pro vaši informaci, ProcessMaker nabízí také specializované řešení pro bankovnictví a vysokoškolské vzdělávání, které vám pomůže vyhnout se problémům s dodržováním předpisů.
Nejlepší funkce ProcessMaker
- Podporujte automatizaci založenou na spouštěčích pomocí rozhodovacího modulu AI.
- Pořiďte si inteligentní zpracování dokumentů (IDP) pro extrakci, klasifikaci a identifikaci nestrukturovaných dat.
- ProcessMaker disponuje vyhledáváním založeným na zpracování přirozeného jazyka (NLP) s podporou umělé inteligence, které urychluje práci.
- Využijte hotové šablony ProcessMaker nebo si vytvořte vlastní.
Omezení ProcessMakeru
- Abyste mohli ProcessMaker efektivně využívat, musíte znát některé kódy.
- Někteří uživatelé by uvítali pracovní panely a uživatelské rozhraní specifické pro danou práci.
Ceny ProcessMaker
- Platforma: 1 475 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise+: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ProcessMaker
- G2: 4,3/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 175 recenzí)
5. Kissflow
Kissflow je jiný druh nástroje pro automatizaci procesů, který přichází s jedinečným nastavením back-endu pro IT, vývojáře, vlastníky procesů a obchodní uživatele. Pokud tento automatizační nástroj budou používat více oddělení nebo týmů, Kissflow usnadňuje jeho okamžité nasazení s minimálními úpravami. ?
Pro tuto platformu stále potřebujete znát trochu kódování. Ale jakmile se to naučíte, uvidíte výhody automatizačních pravidel Kissflow, která upřednostňují formuláře.
Nejlepší funkce Kissflow
- Používejte tabule pro správu případů ke sledování problémů a správě případů.
- Kissflow nabízí konektory bez nutnosti programování.
- Vytvořte externí portál pro dodavatele, zákazníky a spolupracovníky.
- Získejte přístup k šablonám pro nákup, finance, lidské zdroje a obchodní operace.
Omezení Kissflow
- Někteří uživatelé hlásí pomalé odezvy a potíže s exportem dat a zpráv.
- Ostatní uživatelé hlásí negativní zkušenosti s zákaznickou podporou.
Ceny Kissflow
- Základní: 1 500 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 530 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
6. Bonitasoft
Bonitasoft je jedním z nástrojů pro automatizaci procesů, který používají především vývojáři. Ať už jste front-end, back-end nebo full-stack vývojář, Bonitasoft vám zrychlí automatizaci procesů pomocí jednoduchých nástrojů s nízkým množstvím kódu.
Máte úplnou kontrolu nad automatizovanými úkoly a prvky typu drag-and-drop. Automatizuje dokonce i nasazení, takže pokud má vaše firma vlastní aplikaci, mohl by to být automatizační nástroj právě pro vás.
Nejlepší funkce Bonitasoft
- Přiřazujte úkoly na základě organizačního schématu
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
- Spravujte strukturovaná i nestrukturovaná data pomocí nástroje Bonitasoft pro správu případů.
- Bonitasoft se připojuje k CRM, ECM, ERP, sociálním sítím, webovým službám, databázím a dalším systémům.
Omezení Bonitasoft
- Uživatelské rozhraní není nejmodernější, jaké jsme kdy viděli.
- Bonitasoft je poněkud technický, proto je nejvhodnější pro IT týmy.
Ceny Bonitasoft
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Bonitasoft
- G2: 4,5/5 (4 recenze)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 recenzí)
7. ConnectWise
ConnectWise nabízí v rámci své softwarové sady ohromující množství nástrojů určených pro poskytovatele spravovaných služeb (MSP). Pokud nejste profesionální IT společnost, která nabízí služby jiným společnostem, tento nástroj pro vás není vhodný.
Pokud jste IT společnost, ConnectWise PSA automatizuje vše od nabídek přes zpětnou vazbu od zákazníků až po IT dokumentaci. Dokonce shromažďuje data, která slouží k porovnání výkonnosti vaší společnosti. ?
Nejlepší funkce ConnectWise
- Nástroj SmileBack automaticky shromažďuje zpětnou vazbu od zákazníků.
- ConnectWise PSA zefektivňuje online fakturaci, tikety helpdesku a nákup v dodavatelském řetězci.
- Spravujte všechny úkoly, projekty a pracovní výkazy na jednom místě.
- ConnectWise CPQ automatizuje nabídky a návrhy
Omezení ConnectWise
- Několik uživatelů zmiňuje negativní zkušenosti s školením a podporou.
- Jiní říkají, že aplikace jsou příliš rozdílné.
Ceny ConnectWise
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ConnectWise
- G2: 3,9/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,5 (230+ recenzí)
8. Quixy
Quixy je nástroj pro automatizaci procesů bez nutnosti programování, který slouží k vývoji aplikací, automatizaci pracovních postupů a automatizaci obchodních procesů. Na této 100% přizpůsobitelné platformě máte úplnou kontrolu nad uživatelským prostředím.
Před implementací procesů do vizuálního rozhraní Quixy si je nejprve promyslete. Počet kroků, které můžete přidat, není nijak omezen, takže můžete být tak komplexní, jak jen chcete. ?
Nejlepší funkce Quixy
- Vytvářejte vlastní webové aplikace v jednoduchém rozhraní typu drag-and-drop.
- Využijte pokročilé funkce, jako je rozpoznávání obličeje a skenování QR kódů.
- Vyberte si ze sekvenčních, paralelních a podmíněných pracovních postupů.
- Quixy nabízí aplikace a šablony pro sledování uchazečů, zaškolování zaměstnanců, řízení projektů a další.
Omezení Quixy
- Quixy nemá mnoho dokumentace, která by novým uživatelům pomohla orientovat se na platformě.
- Někteří uživatelé mají potíže s orientací v systému.
Ceny Quixy
- Platforma: 20 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Řešení: Kontaktujte nás ohledně cen
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Quixy
- G2: 5/5 (více než 125 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
9. Camunda
Camunda využívá prediktivní inteligenci, generativní AI a rozšířenou inteligenci k propojení AI s vašimi obchodními procesy. Využívá otevřenou architekturu, která se dobře integruje se všemi běžnými webovými frameworky, takže kompatibilita není problém.
Camunda také poskytuje přehledy o stavu procesů, takže můžete sledovat, jak efektivní jsou vaše nové automatizace. Nevýhodou je, že tato platforma vyžaduje kódování, takže je nejlepší nechat ji na vašem vývojovém týmu. ??
Nejlepší funkce Camunda
- Camunda se připojí k jakémukoli koncovému bodu procesu, takže možnosti použití jsou nekonečné.
- Vytvářejte s pomocí jazyků Java, Go, Node.js, Python nebo C#.
- Camunda Modeler vytváří procesní diagramy prostřednictvím webu nebo desktopu.
Omezení Camunda
- Form Builder je nástroj typu drag-and-drop pro vytváření pracovních postupů, které stále vyžadují lidskou interakci.
- Někteří uživatelé uvádějí, že není k dispozici dostatek kvalitní dokumentace, což může ztěžovat nastavení a orientaci v systému.
Ceny Camunda
- Zdarma pro až pět uživatelů
- Starter: 103 $ (99 €)/měsíc pro 10 uživatelů
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Camunda
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (9 recenzí)
10. Nintex
Nebylo by skvělé mít nástroj, který by za vás identifikoval možnosti automatizace? Přesně to dělá Nintex.
Nintex využívá umělou inteligenci k analýze vašich úkolů, aby objevil a zdokumentoval vaše procesy. Odtud platforma automatizuje vše – včetně mapování procesů a správy dokumentů – a ušetří tak vašemu týmu spoustu času. ⌛
Nejlepší funkce Nintex
- Vyzkoušejte analytické nástroje Nintex a zlepšete výkon automatizace.
- Nintex automaticky generuje dokumenty pro elektronické podepisování.
- Nástroj obsahuje RPA boty pro zrychlení pracovních postupů.
- Vizualizujte data svých procesů a najděte oblasti, které lze vylepšit.
Omezení Nintex
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma je složitá a nepraktická.
- Ostatní uživatelé by uvítali více integrací.
Ceny Nintex
- Pro: 25 000 $/rok
- Premium: 50 000 $/rok
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Nintex
- G2: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 80 recenzí)
Snadná správa pracovních postupů
Váš tým je již špičkou ve svém oboru, ale software pro automatizaci pracovních postupů ho posune na ještě vyšší úroveň. Zbavte se manuálních úkolů a ušetřete více času díky využití nejlepších nástrojů pro automatizaci procesů roku 2024. ✨
Automatizace je nezbytností, ale i tak většina těchto platforem stále odděluje vaše automatizace od vaší skutečné práce. Ušetřete čas a mějte vše na jednom místě s ClickUp. Nabízíme vám výhody nástroje typu „vše v jednom“ a několik opravdu výkonných automatizací.
A co je nejlepší, ClickUp je navždy zdarma. Zaregistrujte se do ClickUp hned teď – není potřeba kreditní karta.