15 nejlepších softwarů pro automatizaci úkolů pro rok 2025, které zvýší produktivitu

Automatizace aplikovaná na efektivní provoz zvýší efektivitu.
Zpracování opakujících se úkolů, jako jsou následné kroky, zadávání dat a aktualizace stavu, může zabírat většinu pracovního dne vašeho týmu, takže mu zbývá málo času na práci s vysokou přidanou hodnotou.
Proto se mnoho firem obrací k softwaru pro automatizaci úkolů, aby zjednodušily provoz a zvýšily efektivitu napříč odděleními, jako jsou HR, marketing a finance.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 15 nejlepších softwarů pro automatizaci úkolů, které mohou změnit váš způsob práce a vyřešit vše od překážek v pracovním toku až po problémy s komunikací v týmu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je našich 15 nejlepších doporučení pro software pro automatizaci úkolů, který vám usnadní (pracovní) život:
- ClickUp (nejlepší pro automatizaci úkolů pomocí umělé inteligence a integraci pracovních postupů)
- Zapier (nejlepší pro propojení aplikací a automatizaci pracovních postupů)
- Microsoft Power Automate (nejlepší pro automatizaci úkolů v nástrojích Microsoft)
- Asana (nejlepší pro týmově orientované řízení projektů)
- Trello (nejlepší pro vizuální sledování úkolů pomocí Kanban)
- Airtable (nejlepší pro flexibilní organizaci projektů a dat)
- Integromat (nyní Make) (nejlepší pro navrhování složitých automatizací)
- Automation Anywhere (nejlepší pro RPA na podnikové úrovni)
- UiPath (nejlepší pro škálovatelnou automatizaci založenou na umělé inteligenci)
- IFTTT (If This Then That) (nejlepší pro jednoduchou automatizaci zařízení a aplikací)
- Wrike (nejlepší pro správu projektů v reálném čase)
- TimeHero (nejlepší pro optimalizaci úkolů a času)
- Kissflow (nejlepší pro vizuální automatizaci pracovních postupů)
- Motion (nejlepší pro plánování produktivity založené na umělé inteligenci)
- Monday.com (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy týmů)
Co byste měli hledat v softwaru pro automatizaci úkolů?
Najít ten správný software pro automatizaci úkolů může být velkým rozhodnutím. Vzhledem k tomu, že existuje tolik možností, je dobré vědět, na čem opravdu záleží. Pojďme si projít klíčové funkce, které je třeba zvážit, abyste mohli vybrat nástroj, který bude vyhovovat vašemu týmu a cílům. 👇
- Robotická automatizace procesů (RPA): Vyberte platformy, které podporují RPA pro automatizaci opakujících se úkolů založených na pravidlech, jako je zadávání dat nebo vyplňování formulářů.
- Strojové učení a umělá inteligence: Vyberte si platformy, které integrují umělou inteligenci (AI) pro předpovídání výsledků a přijímání inteligentních rozhodnutí.
- Integrační možnosti: Zajistěte hladkou integraci s vašimi stávajícími systémy (např. e-mail, CRM, řízení projektů) pro komplexní automatizaci pracovních postupů.
- Přístup bez kódu/s minimem kódu: Vyberte si software s přístupem bez kódu nebo s minimem kódu, který vám umožní vytvářet automatizace bez technických znalostí.
- Hromadné zpracování: Vyberte si nástroje, které umožňují hromadné zpracování a zefektivnění úkolů, čímž ušetříte čas při zpracování velkých objemů dat.
- Zpracování chyb: Hledejte vestavěné mechanismy pro detekci a řešení chyb v automatizačních procesech bez ručního zásahu.
15 nejlepších softwarů pro automatizaci úkolů Nástroje
Nyní, když víte, co hledat, pojďme se podívat na 15 nejlepších nástrojů pro automatizaci úkolů, které vám pomohou zefektivnit práci a zvýšit produktivitu celého týmu. Tyto řešení jsou přizpůsobena tak, aby vaše každodenní úkoly byly snazší a efektivnější. ⚙️
|Software
|Nejlepší pro
|Vynikající funkce
|Bezplatná úroveň
|ClickUp
|Kompletní správa úkolů a projektů pomocí umělé inteligence na jednom místě
|Vlastní pracovní postupy, správa úkolů, sledování času a integrace
|K dispozici
|Zapier
|Automatizace pracovních postupů mezi aplikacemi
|Propojuje více než 2 000 aplikací, podporuje vícestupňové pracovní postupy, nevyžaduje žádné programování.
|K dispozici
|Microsoft Power Automate
|Automatizace pracovních postupů pro ekosystém Microsoft
|Hluboká integrace s aplikacemi Microsoft, automatizace založená na umělé inteligenci, pokročilý návrh pracovních postupů
|K dispozici
|Asana
|Řízení projektů a úkolů
|Správa úkolů, časové osy, reporty, přizpůsobitelné šablony a integrace.
|K dispozici
|Trello
|Vizuální řízení projektů
|Kanbanové tabule, Power-Ups (integrace), automatizace úkolů
|K dispozici
|Airtable
|Flexibilní správa projektů a dat
|Přizpůsobitelné databáze, šablony a nástroje pro spolupráci; integrace se stovkami aplikací.
|K dispozici
|Integromat (Make)
|Vizuální návrh automatizace
|Pokročilá automatizace bez nutnosti programování, podrobný nástroj pro tvorbu scénářů, propojení více než 1 000 aplikací
|K dispozici
|Automation Anywhere
|Automatizace na podnikové úrovni
|Robotická automatizace procesů (RPA), integrace umělé inteligence, automatizace složitých pracovních postupů
|Není k dispozici
|UiPath
|Robotická automatizace procesů
|RPA založené na umělé inteligenci, škálovatelné boty, komplexní automatizace obchodních operací
|K dispozici
|IFTTT
|Jednoduchá automatizace úkolů
|Aplikace, které propojují zařízení, aplikace a služby s více než 600 službami
|K dispozici
|Wrike
|Řízení projektů pro týmy
|Sledování úkolů, spolupráce v reálném čase, sdílení souborů a Ganttovy diagramy
|K dispozici
|TimeHero
|Správa času a úkolů
|Chytré plánování, automatické stanovení priorit úkolů, sledování času a inteligentní plánování
|K dispozici
|Kissflow
|Automatizace pracovních postupů a řízení obchodních procesů
|Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů, správa procesů, integrace s více nástroji
|K dispozici
|Motion
|Osobní produktivita a plánování
|Prioritizace úkolů na základě umělé inteligence, inteligentní integrace kalendáře, automatické plánování
|K dispozici
|Monday. com
|Řízení týmových projektů a úkolů
|Přizpůsobitelné ovládací panely, sledování času, reportování, automatizace a integrace s více aplikacemi.
|K dispozici
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci úkolů pomocí umělé inteligence a integraci pracovních postupů)
Správa úkolů se může rychle stát noční můrou, zejména když se začnou hromadit opakující se práce. ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám to usnadní díky automatizaci úkolů založené na umělé inteligenci, která za vás zvládne náročnou práci.
ClickUp Automations
ClickUp Automations zjednodušuje opakující se úkoly tím, že vám umožňuje nastavit vlastní pravidla. Můžete automatizovat akce, jako je přiřazování úkolů, aktualizace stavu a následné kroky, čímž zefektivníte své pracovní postupy bez manuální námahy.
Můžete například nastavit automatizaci tak, aby automaticky přiřazovala úkoly ClickUp konkrétním členům týmu, jakmile projekt dosáhne určité fáze. Pokud se stav úkolu změní na „Probíhá“, můžete automaticky odeslat připomínkový e-mail osobě, které byl úkol přiřazen.
Krása tohoto softwaru spočívá v tom, že jakmile je nastaven, vše běží na autopilota, takže se váš tým může soustředit na celkový obraz, zatímco ClickUp se postará o rutinní práci.
ClickUp Brain
NLP Automation Builder od ClickUp, poháněný integrovaným AI asistentem ClickUp Brain( ), usnadňuje a zrychluje automatizaci. Stačí mu sdělit, co potřebujete, v běžné angličtině, a AI automaticky nastaví pracovní postup za vás.
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. Díky tomuto softwaru mohou lidé sledovat položky seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také týmu projektového řízení sledovat celkový pokrok projektů, aby byly dodrženy termíny.
ClickUp Chat
Jakmile nastavíte automatizace, můžete jít ještě o krok dál s ClickUp Chat a zajistit, aby váš tým zůstal v obraze. Zatímco automatizace v ClickUp zvládají náročnou práci spojenou se správou úkolů a připomínek, Chat udržuje komunikaci v reálném čase.
Místo přeskakování mezi e-maily nebo několika aplikacemi pro zasílání zpráv vám Chat umožňuje vést konverzace v reálném čase přímo v ClickUp. Můžete posílat zprávy členům týmu, klást otázky nebo sdílet aktualizace úkolů, aniž byste ztratili přehled o důležitých informacích.
📮 ClickUp Insight: O 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což později ztěžuje vyhledávání informací.
Díky integrovanému řešení, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatové vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, takže vaše konverzace zůstávají v kontextu a jsou snadno dostupné. V Chatu se konverzace, úkoly a projekty nejen propojují, ale také sbližují.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte a spravujte úkoly: Organizujte úkoly pomocí vlastních stavů, priorit a termínů, abyste měli vše pod kontrolou a dodrželi termíny.
- Centralizované řídicí panely: Získejte praktické informace o postupu projektů a týmů díky uživatelsky přívětivému rozhraní řídicích panelů ClickUp.
- Hladká integrace: Propojte se s aplikacemi jako Zapier, HubSpot, GitHub a Twilio nebo vytvořte vlastní webhooky pro snadnou synchronizaci dat.
- Snadné opakované úkoly: Nastavte si opakované úkoly ClickUp n u pro projekty, které vyžadují opakování, a zajistěte tak důsledné dodržování termínů bez nutnosti ručního zadávání.
- Přizpůsobené pracovní postupy: Přizpůsobte pracovní postupy potřebám svého týmu, od závislostí úkolů až po vlastní zobrazení ClickUp, aby každý projekt proběhl hladce.
- Vizuální spolupráce: Používejte tabule ClickUp Whiteboards pro brainstorming, mapování pracovních postupů nebo plánování projektů ve vizuálně interaktivním prostředí.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce platformy mohou být pro nové uživatele až příliš složité.
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce, které jsou k dispozici v prohlížeči nebo desktopové verzi pro Mac nebo Windows PC.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Osobně se mi velmi líbí zobrazení tabule ClickUp a jeho „režim Me“, protože mi pomáhá mít neustále přehled o všech mých úkolech. Také mohu snadno přizpůsobit sloupce tak, aby se zobrazovaly pouze ty, které chci, což se mi velmi líbí.
Oceňuji také jeho automatizační funkci (ClickUpBot). Pokud například zapomenu na některé úkoly z předchozího sprintu, automaticky je přidá do mého aktuálního sprintu. Pomáhá také automatizovat aktualizace stavu úkolů.
ClickUp navíc poskytuje vynikající podporu. Před pár dny jsem narazil na několik problémů, ale díky fóru jsem snadno našel řešení.
🤝 Přátelské připomenutí: Automatizace není jednorázový proces. Pravidelně testujte a vylepšujte své pracovní postupy, abyste zajistili, že vyhovují měnícím se potřebám týmu.
2. Zapier (nejlepší pro propojení aplikací a automatizaci pracovních postupů)
Zapier je platforma bez nutnosti programování, která zjednodušuje automatizaci pracovních postupů typu „ “ pro firmy všech velikostí. Propojuje více než 7 000 aplikací a umožňuje uživatelům automatizovat procesy napříč nástroji bez nutnosti vývojářů nebo IT podpory.
S Zapierem můžete využívat umělou inteligenci k automatizaci úkolů, integraci aplikací třetích stran a využívání zabezpečení na podnikové úrovni.
🧠 Zajímavost: Sekvence automatizace úkolů, která propojuje dvě nebo více aplikací prostřednictvím Zapier, se nazývá Zap.
Nejlepší funkce Zapier
- Propojte se s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Canva, Grammarly a Dropbox, a centralizujte své operace.
- Pomocí nástrojů drag-and-drop můžete během několika minut vytvářet a přizpůsobovat pracovní postupy.
- Nastavte automatizované schvalovací procesy pro výkaz výdajů nebo přístupová oprávnění, čímž snížíte manuální zásahy a zpoždění.
- Ukládejte, upravujte a organizujte data svého pracovního postupu bez námahy a zároveň udržujte synchronizaci mezi propojenými aplikacemi.
Omezení Zapier
- Nastavení Zaps vyžaduje čas a úsilí, zejména pro začátečníky.
- Při načítání polí, jako jsou mezinárodní PSČ zákazníků nebo označování zákazníků, mohou nastat problémy.
Ceny Zapier
- Základní: Zdarma
- Profesionální: 29,99 $/měsíc na uživatele
- Tým: 103,50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zapieru?
Na Zapieru se mi líbí jeho snadné použití. Konkrétně to, že i bez znalostí programování je nastavení „Zaps“ (automatizovaných pracovních postupů) intuitivní a přímočaré. Podrobný návod zajišťuje hladké nastavení i u složitých automatizací. Líbí se mi také možnost přizpůsobení Zapieru. Oceňuji možnost přizpůsobit Zaps pomocí filtrů, podmínek a vícestupňových akcí, což umožňuje vytvořit jemně odstupňované pracovní postupy, které dokonale odpovídají mým potřebám.
3. Microsoft Power Automate (nejlepší pro automatizaci úkolů v nástrojích Microsoft)
Pokud jste někdy toužili po jednodušším způsobu automatizace opakujících se procesů bez nutnosti znalostí programování, Microsoft Power Automate by mohl být přesně to, co potřebujete.
Jedná se o platformu s nízkými požadavky na kódování, která vám pomůže automatizovat pracovní postupy, propojit aplikace a optimalizovat práci vašeho týmu. Díky kombinaci umělé inteligence, RPA a digitální automatizace procesů (DPA) Power Automate zefektivňuje i ty nejnáročnější procesy.
Nejlepší funkce Microsoft Power Automate
- Automatizujte cloudové aplikace a služby pomocí DPA, abyste zajistili hladký chod svých operací jak na místě, tak v cloudu.
- Pomocí Copilotu s umělou inteligencí můžete vytvářet, upravovat a vylepšovat pracovní postupy pomocí jednoduchých příkazů v přirozeném jazyce.
- Vyberte si z více než 1 000 předem připravených API konektorů nebo si vytvořte vlastní, abyste mohli připojit prakticky jakýkoli systém nebo aplikaci.
Omezení Microsoft Power Automate
- Porozumění licenčním požadavkům a správa vlastnictví toků může být složité.
- Pracovní fronty Power Automate nejsou navrženy pro scénáře s vysokým průtokem, což omezuje jejich použití v náročných prostředích.
Ceny Microsoft Power Automate
- Power Automate Premium: 15 USD/měsíc na uživatele
- Proces Power Automate: 150/měsíc za bota
- Power Automate Hosted Process: 215 USD/měsíc za bota
Hodnocení a recenze Microsoft Power Automate
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
4. Asana (nejlepší pro projektové řízení zaměřené na tým)
Asana je platforma pro správu práce, která propojuje úkoly se strategickými cíli, usnadňuje spolupráci týmů a sledování pokroku. Nabízí automatizační funkce, včetně pravidel pro složité úkoly založené na spouštěčích, a integruje se s platformami bez kódu, jako je Bardeen. ai.
Předem připravené šablony platformy optimalizují pracovní postupy pro různé procesy, díky čemuž je automatizace rychlá a efektivní, zatímco nástroje založené na umělé inteligenci zvyšují přehlednost a odpovědnost pro firmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Asany
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy bez nutnosti programování, abyste mohli zpracovávat opakující se úkoly a škálovat spolehlivé procesy v rámci celé organizace.
- Nastavte automatická upozornění na prošlé nebo blížící se termíny, abyste měli úkoly pod kontrolou, aniž byste museli vše detailně řídit.
- Pomocí Asana AI můžete automaticky přidělovat úkoly, třídit požadavky a podávat zprávy o pokroku, takže se váš tým může soustředit na práci s vyšší prioritou.
- Sledujte data o výkonu prodejního týmu a stavu projektů v reálném čase, abyste mohli identifikovat úzká místa a sdílet aktualizace se zainteresovanými stranami.
Omezení Asany
- Pravidla nemohou přímo cílit na dílčí úkoly, pokud nejsou přiřazena k více projektům, což komplikuje automatizaci úkolů s více podúrovněmi.
- Úkol může mít maximálně 60 vlastních polí, což může omezovat sledování dat v projektech vyžadujících rozsáhlé přizpůsobení polí.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 200 recenzí)
🔍 Věděli jste, že: Asana byla spoluzaložena Dustinem Moskovitzem, jedním ze spoluzakladatelů Facebooku. Tato spojitost s technologickým gigantem ovlivnila přístup Asany k efektivnímu, uživatelsky přívětivému designu a rozsáhlým možnostem spolupráce.
5. Trello (nejlepší pro vizuální sledování úkolů pomocí Kanban)
Trello je vizuálně intuitivní nástroj pro řízení projektů, který využívá tabule, seznamy a karty k organizaci a sledování úkolů. Ať už spravujete každodenní pracovní postupy nebo rozšiřujete své aktivity, abyste mohli zvládat větší projekty, Trello se snadno přizpůsobí vašim potřebám.
Díky vestavěné automatizaci prostřednictvím funkce Butler vám Trello umožňuje racionalizovat opakující se úkoly a zajistit, aby se týmy soustředily na to, co je skutečně důležité. Při provedení změn také automaticky aktualizuje propojené karty na různých tabulkách, čímž zajišťuje soulad všech týmů.
Nejlepší funkce Trello
- Naplánujte aktualizace, připomenutí nebo značky pokroku pro úkoly, u nichž je důležitý čas.
- Aktivujte inteligentní návrhy automatizace od Butleru pro opakující se akce.
- Integrujte Trello se Slackem, Jira a e-mailem a automatizujte oznámení a úkoly.
- Definujte spouštěče a akce, jako je přesun úkolů nebo informování členů týmu o změnách priorit.
Omezení Trello
- Automatizace akcí na základě jednotlivých položek kontrolního seznamu může být náročná, protože automatizace Trello nemusí nativně podporovat spouštěče nebo akce na této podrobné úrovni.
- Ačkoli je vestavěná automatizace Trello vhodná pro jednoduché úkoly, může mít potíže se složitějšími pracovními postupy.
Ceny Trello
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Trello je nejlepší nástroj, který mi a mým kolegům pomáhá udržovat pořádek v mnoha úkolech, které každý den vykonáváme. Je velmi přizpůsobitelný, což umožňuje každé firmě přizpůsobit ho svým vlastním cílům. Moje oblíbené funkce jsou přiřazování úkolů, automatizace a neomezené vytváření sloupců.
🧠 Zajímavost: Trello bylo inspirováno filozofií Kanban, která vznikla v továrnách Toyota v 40. letech 20. století jako způsob optimalizace pracovních postupů.
6. Airtable (nejlepší pro flexibilní organizaci projektů a dat)
Airtable kombinuje jednoduchost tabulek s výkonem relačních databází, což z něj činí ideální platformu pro organizaci a automatizaci vašich pracovních postupů. Jeho funkce automatizace bez kódu vám umožňuje vytvářet spouštěče a akce, které šetří čas a snižují počet chyb.
Podmíněná logika podporuje dynamické pracovní postupy, zatímco sledování historie a verzí pomáhá monitorovat a upravovat automatizace podle potřeby.
Nejlepší funkce Airtable
- Vytvářejte složité pracovní postupy s až 25 po sobě jdoucími akcemi v jedné automatizaci, což umožňuje pokročilou koordinaci úkolů v celé vaší základně.
- Pomocí spouštěčů, jako jsou aktualizace záznamů, specifické podmínky polí nebo odeslání formulářů, můžete spouštět pracovní postupy bez ručního zásahu.
- Přidejte vlastní skripty pro přizpůsobené funkce a rozšířte své možnosti automatizace.
- Integrujte klikatelné tlačítka do své základny pro okamžité spuštění automatizace, které jsou ideální pro ad hoc aktualizace nebo přiřazování úkolů.
Omezení Airtable
- Ačkoli Airtable integruje různé externí služby, nastavení automatizací zahrnujících aplikace třetích stran může být někdy složité.
- V závislosti na vašem předplatném je počet automatizací, které můžete každý měsíc spustit, omezen.
Ceny Airtable
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 45 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
7. Integromat (nyní Make) (nejlepší pro navrhování složitých automatizací)
Make pomáhá jednotlivcům, týmům a podnikům navrhovat, vytvářet a automatizovat úkoly, pracovní postupy, aplikace a systémy – a to vše bez nutnosti programování. Pracovní postupy můžete aktivovat jediným kliknutím.
Pokud se zaměřujete na marketingové kampaně, automatizaci IT nebo využívání integrace Make, přizpůsobí se vašim potřebám a poskytne vám rychlost a flexibilitu.
Vytvořte nejlepší funkce
- Získejte přístup k podrobným protokolům o minulých spuštěních pracovních postupů, abyste mohli odladit chyby a vylepšit procesy.
- Vytvářejte pracovní postupy vizuálně pomocí nástroje pro tvorbu pracovních postupů typu drag-and-drop, díky kterému již nebudete potřebovat znalosti v oblasti kódování.
- Nastavte záložní pracovní postupy, aby kritické procesy pokračovaly hladce i v případě výskytu chyb.
- Vytvářejte pracovní postupy s rozvětvenou logikou a vícestupňovými scénáři, které umožňují komplexní procesy s více možnými výsledky.
Stanovte omezení
- Funkce pro řešení lidských chyb nejsou tak robustní jako u některých jiných nástrojů.
- Provádění pracovních postupů s mnoha kroky nebo zpracování velkého objemu dat může vést ke zpomalení výkonu nebo časovým prodlevám.
Stanovte ceny
- Základní verze: 10,59 $/měsíc na uživatele
- Pro: 18,82 $/měsíc na uživatele
- Teams: 34,12 $ měsíčně za uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Vytvářejte hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (385+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Make?
Make.com je fantastická platforma pro vytváření automatizací a řešení bez nutnosti programování. V naší společnosti ji často používáme k vytváření prototypů řešení, která později implementujeme v nativních programovacích jazycích. Počet funkcí, které nabízí, je ohromující – výrazně více než u většiny konkurentů. Je to vysněný nástroj pro vývojáře, protože umožňuje hluboké přizpůsobení a flexibilitu.
🧠 Zajímavost: První známé automatizační zařízení, vodní hodiny, vynalezli Řekové kolem roku 300 př. n. l., aby mohli měřit čas bez lidského zásahu.
8. Automation Anywhere (nejlepší pro RPA na podnikové úrovni)
Automation Anywhere je platforma založená na umělé inteligenci, která kombinuje automatizaci, umělou inteligenci a integrace za účelem optimalizace podnikových pracovních postupů.
Zjednodušuje složité procesy, zvyšuje efektivitu a podporuje inovace tím, že uživatelům umožňuje automatizovat úkoly a rychleji získávat klíčové informace. Cloudová architektura zajišťuje škálovatelnost a flexibilitu pro firmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Automation Anywhere
- Automatizujte propojené procesy napříč odděleními pomocí integrovaných koordinačních nástrojů pro úkoly s vysokou hodnotou.
- Začněte rychle s předem vycvičenými modely umělé inteligence pro běžné typy dokumentů a přizpůsobte je jedinečným potřebám svého podnikání.
- Ověřujte data v rámci pracovních postupů pomocí integrovaných automatizačních nástrojů a zvyšte tak produktivitu.
- Zajistěte soulad s podnikovými standardy správy pomocí uživatelských ochranných opatření, maskování dat a zabezpečených auditních stop.
Omezení Automation Anywhere
- Pokročilé funkce mohou vyžadovat speciální školení, abyste je mohli plně ovládat.
- Zpracování nestrukturovaných dat často vyžaduje další nástroje nebo konfiguraci nad rámec nativních funkcí.
Ceny Automation Anywhere
- Komunitní edice: zdarma
- Cloud Starter Pack: 750 $/měsíc za každého tvůrce botů
- Další bot s obsluhou: 125 $/měsíc za bota
- Další bezobslužný bot: 500 $/měsíc za bota
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Automation Anywhere
- G2: 4,5/5 (více než 5 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 190 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Sledujte, jak fungují vaše automatizace. V případě potřeby proveďte úpravy, abyste postupem času zvýšili efektivitu nebo přesnost.
9. UiPath (nejlepší pro škálovatelnou automatizaci založenou na umělé inteligenci)
UiPath transformuje obchodní operace díky hladké integraci RPA, AI a cloudových technologií.
Pokročilé funkce UiPath, jako je dynamické vytváření formulářů a automatické přiřazování úkolů, navíc umožňují týmům zefektivnit procesy, zlepšit spolupráci a soustředit se na strategické iniciativy, které podporují růst a inovace.
Nejlepší funkce UiPath
- Vytvářejte roboty přímo v UiPath Automation Cloud s bezserverovými nebo Windows opcemi, které jsou připraveny k okamžitému spuštění úkolů.
- Nasazujte automatizace pomocí UiPath Automation Suite v lokálních, cloudových nebo Kubernetes prostředích s jednoduchou správou integrací.
- Přizpůsobte konfigurace virtuálních strojů pro spouštění automatizací zahrnujících aplikace Windows tak, aby splňovaly konkrétní požadavky.
- Zajistěte kontinuitu pracovních postupů pomocí integrovaných funkcí převzetí služeb při selhání a konfigurací aktivní/aktivní pro zvýšenou odolnost.
Omezení UiPath
- Selektory pro prvky uživatelského rozhraní v rámci iframe nejsou ověřovány, proto je vhodné se v automatizačních projektech iframe vyhýbat.
- Existují specifická omezení velikosti dokumentů, počtu stránek a počtu polí.
Ceny UiPath
- Pro: 420 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze UiPath
- G2: 4,6/5 (více než 6 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o UiPath?
Toto řešení je snadné implementovat a používat a umožňuje automatizovat systém kategorizace, některé rozhodovací postupy a další procesy související s přijímáním nových uchazečů. Díky UiPath Automation Hub mohou lidé z celé firmy přispívat nápady na automatizaci, čímž se zajistí, že potenciál automatizace nebude omezen pouze na technické týmy.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro automatizaci kancelářských úloh
10. IFTTT (If This Then That) (nejlepší pro jednoduchou automatizaci zařízení a aplikací)
IFTTT (If This Then That) zjednodušuje správu úkolů propojením různých aplikací, zařízení a služeb. Umožňuje uživatelům vytvářet vlastní pracovní postupy, známé jako applety, které automatizují opakující se úkoly pomocí jednoduché logiky „if this, then that“ (pokud toto, pak tamto).
Tento nástroj propojuje více než 900 aplikací, včetně Google Calendar, Slack a Spotify, což z něj činí ideální nástroj pro správu pracovních postupů v podniku nebo automatizaci chytrých domácích zařízení. Jeho funkce založené na umělé inteligenci umožňují tvorbu obsahu, shrnutí schůzek a pokročilé přizpůsobené automatizace.
Nejlepší funkce IFTTT
- Propojte aplikace a služby pomocí předem připravených nebo vlastních pracovních postupů spouštěných podle času, místa nebo konkrétních událostí.
- Synchronizujte zařízení, jako jsou světla, termostaty a kamery, pro ovládání bez použití rukou, například automatické vypínání světel při odchodu z domu.
- Spouštějte automatizace na základě vaší polohy, například ztlumení telefonu při vstupu do kanceláře.
- Automaticky aktualizujte tapetu svého zařízení Android pomocí obrázku dne od NASA nebo synchronizujte aktualizace RSS kanálu s jinými platformami.
Omezení IFTTT
- Překročení limitů specifických pro danou službu může způsobit dočasné selhání appletů.
- Bezplatný tarif podporuje applety pouze s jedním spouštěčem a akcí.
Ceny IFTTT
- Výhoda: 3,49 $/měsíc na uživatele
- Pro+: 14,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze IFTTT
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o IFTTT?
Celkově je IFTTT vynikajícím nástrojem pro automatizaci široké škály úkolů. Díky jednoduchému nastavení, široké škále appletů a možnosti vytvářet vlastní applety je skvělou volbou pro zefektivnění vašeho digitálního života. Jedinou nevýhodou je, že může být někdy nespolehlivý a rozsah služeb, se kterými se může integrovat, je omezený. Pokud jste však ochotni se s těmito problémy smířit, je IFTTT skvělým nástrojem pro automatizaci.
📖 Přečtěte si také: 10 softwarů pro automatizaci IT pro zefektivnění IT procesů
11. Wrike (nejlepší pro spolupráci na projektech v reálném čase)
Wrike je platforma pro řízení projektů, která pomáhá týmům udržovat pořádek, hladce spolupracovat a efektivně sledovat pokrok. Její funkce, jako je automatické vytváření úkolů, podmíněné logické formuláře a aktualizace v reálném čase, eliminují opakující se manuální úkoly.
Wrike navíc nabízí přizpůsobitelné panely pro sledování pokroku a klíčových metrik, stejně jako integraci s více než 400 aplikacemi pro optimalizaci toku dat a automatizaci upozornění.
Nejlepší funkce Wrike
- Získejte přístup k komplexním analytickým údajům prostřednictvím interaktivních grafů a infografik aktualizovaných každých 15 minut.
- Kategorizujte a třídějte data pomocí značek a složek pro snadný přístup a sdílení podrobností o projektech.
- Automatizujte připomenutí, přidělování úkolů a schvalovací pracovní postupy a zvyšte tak efektivitu.
- Udržujte projekty na správné cestě díky automatickému křížovému značení, aktualizacím stavu a úpravám vlastních polí.
Omezení Wrike
- Automatizační engine Wrike v současné době podporuje pouze jeden spouštěč na pravidlo, chybí mu logika OR/AND pro kombinování více spouštěčů.
- Určité typy vlastních položek, například ty založené na projektech, nelze označit jako fakturovatelné, což omezuje jejich použití v konkrétních pracovních postupech.
Ceny Wrike
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 700 recenzí)
12. TimeHero (nejlepší pro optimalizaci úkolů a času)
TimeHero je inteligentní nástroj pro správu úkolů, který automaticky plánuje a upravuje vaše denní úkoly, projekty a opakující se práce na základě dostupnosti. Dynamicky vytváří plány a zajišťuje včasné dokončení úkolů i při měnících se prioritách.
Mezi automatizační funkce patří autonomní opakující se úkoly, inteligentní šablony pracovních postupů a integrace s více než 1 000 aplikacemi prostřednictvím Zapier, což umožňuje plynulé zachycování úkolů a efektivní řízení projektů bez neustálých ručních úprav.
Nejlepší funkce TimeHero
- Automaticky přeplánujte opakující se úkoly nebo nastavte jejich vypršení po termínu splnění, abyste zabránili nepořádku.
- Získejte přehled o volném čase po zohlednění pravidelných úkolů a zlepšete přesnost plánování.
- Snadno sledujte projekty díky automatické identifikaci zpožděných úkolů a přetížených členů týmu, abyste mohli rychle upravit pracovní zátěž.
- Plánujte úkoly automaticky na základě dostupnosti týmu, čímž eliminujete potřebu ručních aktualizací.
Omezení TimeHero
- Chybné rozhraní platformy má negativní vliv na celkový uživatelský dojem.
- Někteří uživatelé zaznamenali problémy s tím, že TimeHero neaktualizuje schůzky z jejich kalendářů.
Ceny TimeHero
- Základní: 5 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
- Premium: 27 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TimeHero
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
🧠 Zajímavost: V roce 1495 nakreslil Leonardo da Vinci plány na automatizovaného mechanického rytíře. Ten mohl sedět, mávat rukama a dokonce hýbat hlavou.
13. Kissflow (nejlepší pro vizuální automatizaci pracovních postupů a řízení obchodních procesů)
Kissflow je cloudový nástroj pro automatizaci obchodních procesů typu „ “, který byl navržen tak, aby zjednodušil automatizaci procesů bez nutnosti rozsáhlých znalostí programování. Umožňuje vám vytvářet a automatizovat pracovní postupy kombinací vizuálního editoru s nástrojem pro tvorbu formulářů typu „drag-and-drop“.
Díky svým jedinečným schopnostem koordinace pracovních postupů vyniká Kissflow v našem seznamu softwaru pro automatizaci pracovních postupů. Umožňuje týmům propojit více izolovaných pracovních postupů a zvýšit produktivitu a spolupráci v celé organizaci.
Nejlepší funkce Kissflow
- Pomocí intuitivního vizuálního editoru vytvářejte pracovní postupy, díky nimž bude proces návrhu srozumitelný jak pro obchodní, tak pro technické uživatele.
- Snadno vytvářejte a upravujte formuláře pomocí nástroje pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop a přizpůsobte je potřebám svého podnikání, aniž byste museli programovat.
- Automaticky mapujte pole a synchronizujte data mezi propojenými pracovními postupy, čímž snížíte počet chyb při ručním zadávání dat.
Omezení Kissflow
- Chybí vestavěná funkce zasílání zpráv v rámci projektů, což omezuje přímou komunikaci.
- Spoléhá se na integraci třetích stran, což může způsobit problémy s kompatibilitou se stávajícími nástroji.
Ceny Kissflow
- Základní: Cena začíná na 1 500 USD/měsíc za 50 uživatelů
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Kissflow?
Na Kissflow mě nejvíce zaujala jeho schopnost spravovat a automatizovat různé pracovní postupy podle obchodních procesů. Díky tomu lze různé pracovní postupy snadno navrhovat pomocí funkce drag and drop, aniž by byly nutné znalosti programování. Integrace s nástroji jako Google Workspace a Slack zjevně usnadňuje a zefektivňuje práci s daty v případě našeho týmu. Tato integrace a flexibilita se proto projevily výrazným zvýšením efektivity.
📖 Přečtěte si také: Jak vám automatizace zadávání dat může ušetřit čas a námahu
14. Motion (nejlepší pro osobní produktivitu a plánování založené na umělé inteligenci)
Motion využívá umělou inteligenci ke zvýšení produktivity prostřednictvím automatického plánování, stanovování priorit a úpravy úkolů. Proaktivně vás upozorňuje na blížící se termíny, i když jsou úkoly vzdálené několik týdnů, a zajišťuje tak, že budete vždy o krok napřed.
Mezi automatizační funkce Motion patří také automatické plánování úkolů pomocí umělé inteligence, které optimalizuje váš kalendář s ohledem na priority a termíny, a automatické přerozdělování úkolů, které vám umožní plynule přizpůsobovat úkoly při změně priorit, aniž by docházelo k přetížení.
Nejlepší funkce Motion
- Synchronizujte osobní a pracovní kalendáře, včetně Google, Outlook a iCloud, pro plynulé plánování.
- Sledujte pracovní vytížení, abyste předešli přetížení, a to kontrolou naplánovaných hodin a úpravou termínů.
- Efektivně plánujte schůzky synchronizací dostupnosti a hledáním optimálních termínů.
Omezení pohybu
- Mnoho uživatelů si všimlo, že mobilní aplikace je pomalejší a méně responzivní než verze pro stolní počítače.
- Uživatelské rozhraní nemusí být tak propracované jako u některých nativních aplikací.
Ceny Motion
- Jednotlivec: 34 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Business Pro: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Motion
- G2: 4,0/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (50 recenzí)
15. Monday. com (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy týmů)
Monday.com je univerzální platforma pro správu úkolů, která využívá automatizaci ke zvýšení produktivity a zefektivnění pracovních postupů. Její funkce automatizace bez nutnosti programování umožňují uživatelům snadno vytvářet spouštěče a akce pro správu úkolů, termínů a týmových úkolů.
Mezi klíčové funkce patří spouštěče založené na stavu, přizpůsobitelné šablony pracovních postupů a automatizace napříč platformami, které jsou navrženy tak, aby snížily manuální úsilí a zjednodušily správu úkolů.
Nejlepší funkce Monday.com
- Vytvářejte úkoly automaticky na základě spouštěčů, jako jsou změny stavu, časové události nebo vlastní podmínky.
- Nastavte automatické připomenutí termínů a stavů úkolů, abyste měli jistotu, že termíny budou vždy dodrženy.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy definováním konkrétních spouštěčů a akcí bez jakýchkoli znalostí programování.
Omezení Monday.com
- Omezení automatizace se vztahují na každý účet, takže s růstem velikosti týmu a využívání může být nutné plánovat upgrade.
- Platforma nabízí předdefinované šablony, ale postrádá rozsáhlé možnosti přizpůsobení, což může bránit přizpůsobení konkrétním obchodním procesům.
Ceny Monday.com
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o monday.com?
Má velmi intuitivní a vizuálně přitažlivé rozhraní, které je snadno srozumitelné, takže se každý může rychle naučit, jak Monday používat. Tento nástroj rád používám, protože mi umožňuje spolupracovat s kolegy v reálném čase a automatizovat úkoly, které je třeba dokončit.
🔍 Věděli jste, že... Monday.com se vždy nejmenovalo monday.com. Původně bylo spuštěno pod názvem „dapulse“, který byl později změněn, aby lépe odrážel poslání tohoto nástroje, kterým je usnadnit začátek pracovního týdne a pomoci týmům dosáhnout produktivního týdne hned od pondělí.
Opakované úspěchy, jeden úkol po druhém
Software pro automatizaci úkolů může výrazně zvýšit produktivitu zefektivněním pracovních postupů a eliminací opakujících se úkolů. Vzhledem k velkému množství dostupných možností je důležité najít správné řešení, které bude odpovídat potřebám vašeho týmu a obchodním cílům.
Po vyhodnocení několika nejlepších možností se ClickUp ukázal jako nejlepší volba pro mnoho firem. Jedná se o komplexní platformu, která kombinuje správu úkolů, automatizaci založenou na umělé inteligenci a výkonné funkce pro spolupráci.
ClickUp vám umožňuje automatizovat vše od přiřazování úkolů po aktualizace stavu, hladce integrovat aplikace třetích stran a přizpůsobit pracovní postupy vašim potřebám.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a uvolněte si čas pro smysluplnou práci!