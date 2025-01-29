10 softwarů pro automatizaci IT, které zefektivní IT procesy v roce 2025

V roce 2024 bude software pro automatizaci IT i nadále revolučním způsobem měnit fungování organizací.
Vzhledem k tomu, že organizace po celém světě se zaměřují na provozní efektivitu a digitální transformaci s cílem dosáhnout významných úspor nákladů, je důraz na využití inteligentních automatizačních nástrojů k zefektivnění obchodních procesů důležitější než kdy jindy.
Objevit správné nástroje pro automatizaci pracovního zatížení je klíčové pro IT týmy a profesionály, kteří chtějí přeměnit manuální úkoly na automatizované procesy. Tato příručka představuje 10 nejlepších softwarů pro automatizaci IT, které jsou navrženy tak, aby zvýšily produktivitu ve všech obchodních procesech.
Co byste měli hledat v softwaru pro automatizaci IT?
Výběr správného softwaru pro automatizaci IT přesahuje pouhou snadnost použití; jde o to, aby váš tým mohl dosáhnout více s menším úsilím. Na co byste se měli zaměřit:
- Robotická automatizace procesů (RPA): Hledejte automatizační platformu podporující RPA pro automatizaci opakujících se nebo na pravidlech založených úkolů. Je to jako digitální asistent, který dokáže napodobovat lidské činnosti na počítači, jako je zadávání dat nebo vyplňování formulářů.
- Automatizace pracovních postupů: Ujistěte se, že vámi vybraný nástroj pro automatizaci IT dokáže automatizovat celé pracovní postupy. To je nezbytné pro zefektivnění obchodních procesů a efektivní správu úkolů bez ručního zásahu.
- Správa konfigurace a oprav: Upřednostněte software pro automatizaci IT, který zajistí, že vaše systémy budou aktuální a bezpečné, a to automatizací nasazení oprav a změn konfigurace.
- Správa aktiv a koncových bodů: Ujistěte se, že software pro automatizaci pracovního zatížení vám pomůže sledovat všechna vaše IT aktiva a koncové body, aby byly efektivně spravovány a zabezpečeny.
- Automatizace úkolů a pracovního zatížení: Vytvořte si seznam nástrojů pro automatizaci IT, které dokážou automatizovat opakující se úkoly a optimalizovat využití zdrojů, což vám umožní snadno zvládat velké pracovní zatížení.
- Automatizace obchodních procesů: Doporučujeme také zvážit schopnost softwaru automatizovat vaše klíčové obchodní procesy za účelem zvýšení efektivity a účinnosti.
- Funkce strojového učení a umělé inteligence: Snažte se najít software pro automatizaci IT, který využívá umělou inteligenci k předpovídání výsledků a přijímání inteligentních rozhodnutí.
- Integrační schopnosti: Vámi vybraný software pro automatizaci úkolů by měl být bezproblémově integrovatelný do stávajících systémů a podporovat automatizaci napříč více platformami.
10 nejlepších softwarů pro automatizaci IT, které lze použít v roce 2024
Mezi nesčetnými dostupnými možnostmi se některé nástroje vyprofilovaly jako nepostradatelní pomocníci pro IT profesionály. Podívejme se blíže na 10 nejlepších nástrojů, které si získaly pozornost díky svým robustním automatizačním schopnostem.
1. ClickUp
Transformujte své operace pomocí komplexního řešení ClickUp pro IT a PMO, které usnadňuje efektivní správu rutinních úkolů a vzdálené monitorování a správu složitých projektů. Umožňuje IT týmům spravovat pracovní postupy, přidělování úkolů a aktualizace prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní, což zajišťuje hladký a efektivní průběh projektů.
Díky schopnosti sledovat pracovní postupy, specifikovat události a nastavovat přesné podmínky, které spouštějí automatizaci, umožňuje ClickUp IT týmům vytvářet přizpůsobené pracovní postupy, které se automaticky přizpůsobují potřebám projektu. Můžete také rychle začít používat jeho přizpůsobené IT šablony, včetně šablon pracovních postupů určených ke správě IT projektů a úkolů.
Kromě toho můžete vylepšit své IT pracovní postupy integrací ClickUp s více než 1 000 externími aplikacemi, čímž sjednotíte všechny své nástroje do jedné soudržné platformy.
AI Project Manager od ClickUp vám ušetří čas a námahu tím, že automaticky vytváří zprávy o postupu a aktualizace projektů, automatizuje opakující se úkoly a generuje úkoly a podúkoly (a popisy úkolů) na základě akčních položek ze standupů a dalších zdrojů.
Díky pokročilým funkcím tento software pro automatizaci pracovních postupů automaticky zpracovává plánování, rozdělování úkolů, aktualizace stavu, přiřazování úkolů a změny priorit. Tento nástroj pro automatizaci procesů snižuje čas a zdroje vynaložené na správu IT a zajišťuje, že úkoly a další přiřazené práce jsou vytvářeny a spravovány s přesností a efektivitou.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vyberte si z více než 100 předem připravených automatizací ClickUp, které umožňují automatizaci úkolů, stavů, přiřazení a mnoho dalšího, a jsou výslovně přizpůsobeny pro zefektivnění IT operací.
- Využijte ClickUp Brain k okamžitému vyhledávání informací ve vašich úkolech, dokumentech, připojených aplikacích a firemních znalostech a automatizujte rutinní práci pro bezkonkurenční produktivitu a efektivitu.
- Přizpůsobte si logiku automatizace pomocí vlastních polí a podmínek, aby každá automatizace přesně odpovídala pracovním postupům a požadavkům vašeho týmu.
- Využijte úkoly, sprinty a milníky k řízení IT projektů od počátku až po dokončení, s funkcemi jako Ganttovy diagramy, Kanban tabule a kalendářové zobrazení pro plánování a sledování pokroku.
- Pracujte bez obav o bezpečnost dat, protože řešení pro správu projektů ClickUp je v souladu s normami SOC2 a GDPR. ClickUp také chrání všechna přenášená data pomocí TLS 1. 2 a všechna uložená data pomocí šifrování AES-256 od Amazon KMS.
- Plánujte a vizualizujte složité IT projekty a pracovní postupy pomocí ClickUp Mind Maps a Whiteboards, které usnadňují brainstorming a strategické schůzky a vizuálně mapují i ty nejsložitější procesy.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou zpočátku nové uživatele trochu zaskočit.
- Některé zobrazení a funkce nejsou v mobilní aplikaci zatím k dispozici, což omezuje přístup na cestách.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 USD/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Atera
Atera je špičkou v oblasti automatizace IT a nabízí robustní nástroje, které zjednodušují a zlepšují práci IT profesionálů. Od vytváření bodů obnovení systému po správu restartů serverů, vzdálené monitorování a provádění komplexních defragmentačních procesů – sada nástrojů Atera je navržena tak, aby mnoho úkolů zvládala automaticky.
Díky integraci výkonných skriptovacích funkcí mohou IT týmy automatizovat procesy a preventivně řešit problémy, čímž zajišťují plynulejší a efektivnější provoz.
Nejlepší funkce Atera
- Vylepšete automatizaci pomocí robustních skriptovacích funkcí pro ruční nebo plánované spouštění skriptů.
- Zefektivněte IT operace a podporu napříč zařízeními pomocí komplexních nástrojů pro automatizaci IT.
- Ušetřete čas a zajistěte integritu systému automatizací správy oprav bezpečnostních zranitelností.
- Získejte přístup ke sdílené knihovně skriptů pro flexibilní a přizpůsobitelná řešení pro automatizaci IT.
- Integrujte PowerShell pro pokročilé automatizační úkoly a spojte efektivitu příkazového řádku s výkonem nástrojů GUI.
Omezení Atera
- Ačkoli je sdílená knihovna skriptů rozsáhlá, konkrétní případy použití mohou vyžadovat složitější přizpůsobení skriptů, které by mohlo být pro méně zkušené uživatele náročné.
Ceny Atera
- Profesionální: 169 USD/měsíc na technika (fakturováno ročně)
- Expert: 229 USD/měsíc na technika (fakturováno ročně)
- Master: 269 $/měsíc na technika (fakturováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny pro jednotlivá oddělení
Hodnocení a recenze Atera
- G2: 3,3/5 (88 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (344 recenzí)
3. ProcessMaker
ProcessMaker umožňuje inteligentní automatizaci dávkových procesů, díky čemuž mohou týmy automatizovat a nasazovat podnikové pracovní postupy s nebývalou snadností. Tato platforma s nízkými požadavky na kódování kombinuje umělou inteligenci a zpracování přirozeného jazyka, aby pomohla podnikovým uživatelům automatizovat pracovní postupy bez znalosti kódování.
Nabízí vývojářům bohaté nástroje pro přizpůsobení složitých automatizačních projektů a optimalizaci obchodních procesů.
Nejlepší funkce ProcessMaker
- Využijte platformu s nízkými nároky na kódování pro snadné vytváření a implementaci pracovních postupů a zvýšení agility.
- Získejte přístup k řešení přizpůsobeným pro bankovnictví, školství a výrobu, která zvýší vaši produktivitu.
- Využijte výhody pracovních postupů specifických pro jednotlivá oddělení, jako jsou finance, lidské zdroje a IT, a zvyšte efektivitu úkolů.
- Využijte generativní AI k automatizaci složitých, mezifunkčních pracovních postupů a dosáhněte tak bezkonkurenční efektivity a snížení nákladů.
- Začněte v malém a podle potřeby rozšiřujte díky škálovatelné implementaci, která zajistí rychlou realizaci hodnoty.
Omezení ProcessMaker
- Integrace ProcessMakeru se stávajícími systémy pro plynulý tok dat může vyžadovat určitou fázi učení.
Ceny ProcessMaker
- Platforma: Ceny na míru
- Výhoda: Individuální cenová nabídka
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ProcessMaker
- G2: 4,3/5 (287 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (175 recenzí)
4. Tidal Automation
Tidal se vyznačuje moderní, škálovatelnou a bezpečnou platformou, která uspokojuje potřeby automatizace komplexních podnikových prostředí. Ať už běží na místě nebo v cloudu, Tidal usnadňuje automatizaci pracovního zatížení v různých infrastrukturách a zjednodušuje koordinaci aplikací, middlewaru a fyzické infrastruktury.
Nejlepší funkce Tidal Workload Automation
- Zajistěte plynulé provádění pracovních úloh napříč platformami, a to jak lokálními, tak cloudovými.
- Využijte více než 60 předem připravených integrací pro komplexní automatizaci aplikací.
- Využijte plánování založené na čase a událostech pro přesnou kontrolu nad prováděním úkolů.
- Proaktivně sledujte plánování činností pomocí upozornění a automatických obnovovacích akcí.
- Optimalizujte využití zdrojů prostřednictvím integrované správy zdrojů
- Usnadněte integraci a údržbu vývojářů díky plné podpoře API a CLI.
Omezení automatizace pracovního zatížení Tidal
- Časté využívání zákaznické podpory pro řešení drobných problémů nebo chyb
- Dlouhý proces počátečního nastavení vyžaduje značné množství času a úsilí.
Ceny za automatizaci pracovního zatížení Tidal
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tidal Workload Automation
- G2: 4,7/5 (57 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (32 recenzí)
5. NinjaOne
Jádrem nabídky NinjaOne je její jednoduchost a výkonnost. Poskytuje IT týmům nástroje potřebné pro správu koncových bodů v měřítku, nasazování a správu oprav a automatizaci IT úkolů. Její platforma je vysoce hodnocena za to, že zjednodušuje a zefektivňuje IT operace a podporuje širokou škálu úkolů v oblasti správy IT.
Nejlepší funkce NinjaOne
- Centralizujte monitorování všech IT aktiv pomocí správy koncových bodů
- Rychlá identifikace a náprava zranitelností prostřednictvím správy oprav
- Poskytujte plynulou vzdálenou podporu s přístupem jedním kliknutím
- Implementujte komplexní řešení zálohování pro distribuované koncové body
- Ušetřete čas na opakujících se činnostech automatizací běžných IT úkolů.
- Omezte plochy pro útoky a centrálně spravujte bezpečnostní aplikace pomocí balíčků bezpečnostních řešení.
- Proaktivní správa stavu koncových bodů pomocí funkcí monitorování a upozorňování
Omezení NinjaOne
- Chybějící podpora SCIM provisioningu v Azure
- Absence SAML s podporou Azure a multi-tenancy omezuje možnosti SSO pro zákazníky, kteří používají vlastní Azure tenant.
Ceny NinjaOne
- Individuální nabídky přizpůsobené konkrétním potřebám podniku
Hodnocení a recenze NinjaOne
- G2: 4,8/5 (1102 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (204 recenzí)
6. Pipefy
Pipefy vyniká jako robustní software a platforma pro automatizaci procesů vylepšená umělou inteligencí, která výrazně snižuje obchodní náklady a požadavky na IT zdroje. Je navržen tak, aby zefektivnil servisně orientované pracovní postupy, zvýšil provozní efektivitu a eliminoval rozptýlení zdrojů pomocí jediného komplexního nástroje.
Nejlepší funkce Pipefy
- Centralizujte pracovní postupy v oblasti nákupu, lidských zdrojů a správy služeb pro zefektivnění automatizace.
- Zjednodušte vytváření procesů pro netechnické uživatele pomocí AI kopilota, který pokrývá až 85 % tvorby pracovních postupů.
- Zajistěte hladkou automatizaci připojením k více než 300 aplikacím a systémům pro komplexní integraci.
- Zajistěte bezpečnost dat a soulad s certifikacemi SOC2, ISO 27001, SSO a MFA.
- Získejte strategické informace díky komplexní viditelnosti procesů, auditním protokolům a řízení přístupu na základě rolí.
- Snižte náklady na implementaci a potřeby IT zdrojů a zlepšete celkovou nákladovou efektivitu.
- Rychle dosáhněte návratnosti investic díky rychlému nasazení vylepšenému umělou inteligencí.
Omezení Pipefy
- Některé automatické e-maily mohou být přesměrovány do složky se spamem příjemců, což má vliv na efektivitu komunikace.
Ceny Pipefy
- Starter: Zdarma pro až 10 uživatelů a 5 procesů
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipefy
- G2: 4,6/5 (223 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (305 recenzí)
7. Dynatrace
Dynatrace nabízí jednotnou platformu pro sledovatelnost a bezpečnost, která je navržena tak, aby zjednodušila složitost cloudu a umožnila bezpečné inovace díky analytice založené na umělé inteligenci. Tato platforma poskytuje komplexní přehled o celé technologické infrastruktuře, což vede k efektivnímu provozu a lepším digitálním zážitkům.
Nejlepší funkce Dynatrace
- Zvyšte výkon díky úplné viditelnosti do prostředí s více cloudy prostřednictvím sledovatelnosti infrastruktury.
- Zlepšete výkon aplikací a uživatelský komfort díky podrobnému monitorování s pozorovatelností aplikací.
- Chraňte aplikace a infrastrukturu pomocí pokročilé detekce hrozeb a analytiky.
- Optimalizujte uživatelský zážitek napříč digitálními kanály pomocí monitorování digitálního zážitku.
- Získejte přehled o výkonnosti podniku na základě digitálních metrik pomocí obchodní analytiky.
- Zefektivněte provoz pomocí automatizované detekce a řešení problémů
- Splňte konkrétní obchodní potřeby pomocí přizpůsobených řešení pro monitorování a zabezpečení.
Omezení Dynatrace
- Zpětná vazba naznačuje problémy s včasnou reakcí podpory a obtížný přístup k živé podpoře v případě naléhavých problémů.
- Někteří uživatelé uvádějí, že se tento nástroj obtížně ovládá a pomalu se v něm orientuje.
Ceny Dynatrace
- Ceny se liší v závislosti na vybraných modulech.
Hodnocení a recenze Dynatrace
- G2: 4,5/5 (1242 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (51 recenzí)
8. ActiveBatch
ActiveBatch nabízí robustní platformu pro komplexní automatizaci, od IT procesů po obchodní pracovní postupy. Díky krokům úloh bez kódu, plánování úloh řízenému událostmi a rozsáhlým integracím je navržen tak, aby automatizace byla přístupná a efektivní.
Jeho schopnosti v oblasti automatizace pracovního zatížení, automatizace přenosu souborů a automatizace cloudové infrastruktury mimo jiné zdůrazňují jeho všestrannost při řešení rozmanitých potřeb moderních podniků.
Nejlepší funkce ActiveBatch
- Získejte přístup ke stovkám předem připravených pracovních kroků v knihovně Job Step Library, díky čemuž odpadá nutnost vytvářet vlastní skripty a zkracuje se doba vývoje.
- Zlepšete schopnost reagovat a provozní efektivitu pomocí pokročilých funkcí plánování úloh řízených událostmi.
- Optimalizujte investice do cloudové infrastruktury pomocí dynamického přidělování zdrojů prostřednictvím cloudového provisioningu a správy.
- Zajistěte spolehlivost služeb a předcházejte poruchám díky proaktivní správě SLA.
- Chraňte systémy a data pomocí robustních funkcí zabezpečení, auditu a správy.
Omezení ActiveBatch
- Neschopnost vytvářet plány zahrnující sekundy, což může omezovat úkoly vyžadující přesné načasování
- Někteří uživatelé uvádějí, že funkce reportování nesplňuje jejich potřeby, což naznačuje prostor pro vylepšení v oblasti vizualizace dat a hloubky reportování.
- Omezení při nastavování kalendářů svátků podle data a časového rozsahu by mohlo ovlivnit flexibilitu plánování během nestandardních pracovních období.
Ceny ActiveBatch
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ActiveBatch
- G2: 4,6/5 (191 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (56 recenzí)
9. Nintex
Nintex je uživatelsky přívětivá, ale robustní sada pro automatizaci složitých obchodních procesů, od identifikace a správy procesů až po automatizaci a analýzu pracovních postupů.
Je navržen tak, aby vyhovoval různým potřebám automatizace v organizacích, a nabízí nástroje pro automatizaci formulářů, robotickou automatizaci procesů (RPA), generování dokumentů a další. Díky této univerzálnosti je Nintex ideální volbou pro firmy, které se snaží posílit své úsilí v oblasti digitální transformace.
Nejlepší funkce Nintex
- Propojte lidi, procesy a data pomocí cloudových aplikací prostřednictvím automatizace pracovních postupů.
- Efektivní zaznamenávání nebo zobrazování dat pomocí digitálních formulářů
- Ušetřete drahocenný čas pro strategickou práci automatizací manuálních, opakujících se úkolů pomocí robotické automatizace procesů (RPA).
- Zjednodušte správu životního cyklu dokumentů, zejména v prostředích Salesforce.
- Získejte cenné informace o automatizovaných procesech, které pomáhají firmám neustále se zlepšovat a optimalizovat pomocí analytiky.
Omezení Nintex
- Nintex nemusí být optimální volbou pro úkoly, které vyžadují analýzu souborů CSV nebo správu velkých objemů dat, a to z důvodu omezení výkonu.
- Ve srovnání s jinými platformami, které umožňují hustší a přizpůsobenější design, může nabízet menší flexibilitu při přizpůsobování rozhraní.
Ceny Nintex
- Pro: 25 000 $ (fakturováno ročně)
- Prémiová verze: 50 000 $ (fakturováno ročně)
- Na míru: Personalizované ceny s přizpůsobenými funkcemi
Hodnocení a recenze Nintex
- G2: 4,3/5 (1021 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (82 recenzí)
10. Zluri
Platforma Zluri poskytuje bezkonkurenční přehled o SaaS stacku organizace a nabízí informace o využívání aplikací, přístupu uživatelů a výdajích. Umožňuje IT týmům znovu získat kontrolu nad jejich SaaS aplikacemi pomocí výkonných akcí a pracovních postupů navržených tak, aby řešily běžné výzvy spojené se správou SaaS.
Od prevence stínového IT po optimalizaci pracovních postupů a správu aktiv – Zluri zajišťuje, aby podniky mohly činit informovaná rozhodnutí vedoucí k pozitivním výsledkům v oblasti IT.
Nejlepší funkce Zluri
- Průběžně monitorujte stínové IT, spravujte smlouvy a optimalizujte licence, abyste ušetřili náklady.
- Zvyšte bezpečnost a soulad s předpisy zefektivněním řízení přístupu uživatelů k aplikacím SaaS.
- Zajistěte dodržování zásad minimálních oprávnění pravidelnými kontrolami přístupových práv uživatelů.
- Využijte jeho rozsáhlý katalog s více než 800 bezpečnými integracemi a dosáhněte kompatibility s prakticky jakýmkoli IT prostředím.
- Podporujte flexibilitu a přizpůsobivost a vytvořte vlastní integrace během několika týdnů pomocí otevřených API a rozšiřitelných iPaaS.
Omezení Zluri
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za matoucí a málo intuitivní.
- Počáteční implementace může být časově náročná a složitá.
Ceny Zluri
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zluri
- G2: 4,7/5 (123 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (24 recenzí)
Zefektivněte své IT operace s ClickUp
Správné nástroje zefektivňují provoz a otevírají nové úrovně efektivity a inovace v rámci IT týmů. Každá platforma v našem seznamu nabízí jedinečné přednosti přizpůsobené různým aspektům automatizace IT a obchodních procesů, od správy úkolů a optimalizace pracovních postupů až po správu SaaS a zabezpečení.
Pokud uvažujete o zvýšení produktivity a provozní efektivity vaší organizace, je zásadní učinit další krok směrem k digitální transformaci. Prozkoumejte tyto možnosti a zjistěte, jak je můžete začlenit do své IT strategie. Začněte s ClickUp ještě dnes a objevte, jaký rozdíl může přinést v automatizaci vašich IT procesů.