ClickUp blog
10 nejlepších softwarů pro správu IT operací v roce 2025 (recenze a ceny)

10 nejlepších softwarů pro správu IT operací v roce 2025 (recenze a ceny)

Engineering Team
Engineering Team
29. ledna 2025

Ahoj, IT šampioni! Jste naši zachránci. Obracíme se na vás, když nefunguje internet v kanceláři, konfigurace serverů se pokazí a aplikace bezdůvodně padají. Zdá se, že máte řešení pro každý problém.

Ale? ?

Ale musí být těžké řešit každý den tolik problémů, že?

I když vám nemůžeme vzít veškerou zátěž z ramen, můžeme vám nabídnout několik doporučení ohledně softwarových řešení, která vám pomohou. Zde je přehled 10 nejlepších softwarů pro správu IT operací v roce 2024. Ale nejprve...

Co byste měli hledat v softwaru pro správu IT operací?

Zde je praktický kontrolní seznam, který vám pomůže vybrat nejlepší software pro správu IT operací:

  • Funkčnost: Vyberte si nástroj pro správu IT operací s funkcemi a schopnostmi, které odpovídají vašim potřebám a cílům v oblasti IT operací. Pokud například potřebujete sledovat výkon vaší sítě, hledejte nástroje pro správu IT operací, které poskytují přehled v reálném čase, upozornění a zprávy.
  • Snadné použití: Nástroje pro správu IT operací by měly být snadno instalovatelné, konfigurovatelné a použitelné. Vyberte si takový, který má uživatelsky přívětivé rozhraní, intuitivní navigaci, srozumitelnou dokumentaci a dobře se integruje do vašich stávajících systémů.
  • Škálovatelnost: Nejlepší řešení pro správu provozu by měla zvládat růst a složitost vašeho IT prostředí a škálovat se nahoru nebo dolů podle požadavků IT provozu a změn zdrojů. Mělo by také podporovat nové technologie, jako jsou cloud, IoT, AI a 5G.
  • Bezpečnost: Nejdůležitější je, aby vaše IT infrastruktura byla chráněna před kybernetickými útoky a hrozbami. Hledejte robustní bezpečnostní funkce, jako je šifrování, autentizace, autorizace a audit. Zkontrolujte také, zda splňuje bezpečnostní standardy a předpisy, jako jsou GDPR, HIPAA a PCI DSS.

S ohledem na tyto klíčové funkce najdete ideální software pro správu IT operací, který vám pomůže rychle řešit problémy a udržovat zdravou IT infrastrukturu.

10 nejlepších softwarových řešení pro správu IT operací

1. ClickUp

ClickUp Zobrazení
Prozkoumejte ClickUp a spravujte své IT projekty pomocí umělé inteligence, více než 15 zobrazení a automatizace úkolů.

Platforma pro správu projektů ClickUp pro softwarové týmy vám umožňuje plánovat, sledovat a spravovat vaše IT operace na dálku.

ClickUp nabízí jednu z nejlepších jednotných platforem pro správu IT operací, která obsahuje více než 35 ClickApps a stovky šablon pro správu IT operací, které lze přizpůsobit vašim projektům.

ClickUp Task Nová funkce pro spolupráci v komentářích
Zvyšte produktivitu díky spolupráci při správě úkolů – přiřazujte úkoly, označujte komentáře a sdílejte nahrávky obrazovky na jedné platformě.

Vytvářejte úkoly ClickUp a přiřazujte jim kategorie, abyste mohli sledovat incidenty, jako jsou výpadky serverů, chyby softwaru a poruchy hardwaru. Komunikujte se svým IT týmem a zainteresovanými stranami prostřednictvím chatu, komentářů a sdílení souborů.

A co víc? Dokumentujte své IT procesy, jako je onboardování, schvalování změn, testování verzí a další, v ClickUp Docs, aby všichni měli přehled o kontextu. Můžete dokonce propojit dokumenty a úkoly, abyste mohli provádět pracovní postupy a zefektivnit správu incidentů se svým týmem. Přidejte widgety pro aktualizaci pracovních postupů, změnu stavu projektu a další – vše přímo ve vašem editoru.

Nejlepší funkce ClickUp

Rychle a efektivně dokumentujte, sledujte a řešte incidenty pomocí šablony pro hlášení IT incidentů od ClickUp.
Stáhnout tuto šablonu
Rychle a efektivně dokumentujte, sledujte a řešte incidenty pomocí šablony pro hlášení IT incidentů od ClickUp.

Omezení ClickUp

  • Vyžaduje čas a úsilí na nastavení a přizpůsobení
  • Relativně strmá křivka učení

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp AI: 5 $ za člena (k dispozici u všech placených tarifů)

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (3900+ recenzí)

2. Connecteam

Connecteam Timeline Screenshot funkce
prostřednictvím Connecteam

Connecteam je komplexní řešení pro správu operací. To znamená, že jeho funkce se neomezují pouze na IT operace, ale zahrnují také správu úkolů a týmů. Umožňuje například vytvářet úkoly a kontrolní seznamy, přiřazovat termíny splnění a vytvářet zprávy o výkonu.

Eliminuje také závislost firem na IT tím, že poskytuje přímý přístup k firemním znalostem, zdrojům a kontaktům na jednom místě bez rizika úniku dat nebo narušení bezpečnosti.

Je snadno použitelný a vysoce přizpůsobitelný pro firmy všech velikostí. Connecteam je dobrou volbou pro manažery rozptýlených a mezifunkčních týmů, kteří chtějí zefektivnit spolupráci a udržet produktivitu.

Nejlepší funkce Connecteam

  • Snadno komunikujte s členy svého IT týmu prostřednictvím živého chatu, firemních aktualit, průzkumů a dalších funkcí.
  • Organizujte své každodenní IT operace, jako je vytváření a přiřazování úkolů, vyplňování formulářů a kontrolních seznamů a hlášení problémů a incidentů, na jednom místě.
  • Sledujte průběh a stav každého úkolu a formuláře a získejte zprávy z terénu v reálném čase
  • Vytvářejte a odesílejte rozvrhy, sledujte pracovní dobu pomocí GPS polohy a geofence a exportujte pracovní výkazy pro výplatu mezd.
  • Zapojte, proškolte a rozvíjejte dovednosti a znalosti svého IT týmu pomocí funkcí pro rozvoj zaměstnanců, včetně mobilních kurzů.

Omezení Connecteam

  • Omezené funkce v bezplatném tarifu
  • Ceny mohou být pro menší týmy (méně než 30 uživatelů) vysoké.
  • Žádná nativní integrace s oblíbenými nástroji pro správu IT služeb, jako jsou Jira, Zendesk nebo ServiceNow

Ceny Connecteam

  • Malé podniky: Zdarma (až 10 uživatelů)
  • Základní: 29 $/měsíc
  • Pokročilý: 49 $/měsíc
  • Expert: 99 $/měsíc
  • Všechny placené tarify nabízejí slevu pro více než 30 uživatelů

Hodnocení a recenze Connecteam

  • G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (310+ recenzí)

3. ServiceNow

ServiceNow Dashboard
prostřednictvím ServiceNow

Software ServiceNow je jako velká sada nástrojů ⚒️, která pomáhá zefektivnit řadu funkcí pro podniky, včetně správy IT operací, správy IT služeb, správy zákaznických služeb, poskytování HR služeb, bezpečnostních operací a dalších.

Řešení pro správu IT operací od společnosti ServiceNow využívá umělou inteligenci k identifikaci a řešení problémů s automatizovanými pracovními postupy napříč týmy ještě předtím, než k nim dojde.

Od vytváření vlastních formulářů a správy směnných pracovníků až po automatizaci přiřazování incidentů a generování analytických zpráv – tento software poskytuje hypercare řešení pro vaše potřeby v oblasti správy IT operací.

Navíc můžete nástroje a pracovní postupy v rámci softwaru přizpůsobit svým potřebám. Mezi uživatele ServiceNow patří společnosti Microsoft, Adobe a NASA!

Nejlepší funkce ServiceNow

  • Získejte úplný přehled o své IT infrastruktuře, včetně lokálních, virtualizovaných, cloudových a bezserverových prostředí.
  • Sledujte stav a výkon svých IT služeb a aplikací, identifikujte a řešte problémy a optimalizujte dostupnost a spolehlivost služeb.
  • Využijte umělou inteligenci a strojové učení k analýze dat, redukci šumu a předpovídání problémů
  • Pomocí scénářového plánování a analýzy „co by, kdyby“ porovnejte různé možnosti a přijímejte rozhodnutí založená na datech.
  • Integrujte jej do své stávající IT infrastruktury, včetně monitorovacích nástrojů, cloudových platforem, bezserverové infrastruktury a softwaru pro správu aktiv.

Omezení ServiceNow

  • Není kompatibilní s některými staršími nebo vlastními systémy. Vyžaduje správné nástroje a přehlednost, aby zvládl složitost a dynamiku některých cloudových a DevOps prostředí.

Ceny ServiceNow

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze ServiceNow

  • G2: 4,4/5 (více než 1700 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 210 recenzí)

4. SolarWinds

solarwinds dashboard
prostřednictvím SolarWinds

SolarWinds je softwarové řešení pro správu IT stacku, které vám pomůže urychlit řešení problémů a jejich odstranění.

Jeho výkonné řídicí panely vám umožňují překrývat metriky výkonu z více zdrojů – sítě, virtualizace a úložiště – a získat tak přehled o stavu a výkonu vašeho IT prostředí v reálném čase.

Od monitorování výkonu infrastruktury napříč servery až po auditování bezpečnosti – jedná se o důvěryhodný software, který využívá mnoho společností z žebříčku Fortune 500.

Nejlepší funkce SolarWinds

  • Sledujte a spravujte aplikace a infrastrukturu v architektuře s více cloudy a více lokalitami
  • Zjednodušte správu IT operací pomocí jednotné platformy s komplexním přehledem o stavu a upozorněními
  • Optimalizujte výkon svých databází, webových aplikací, serverů, kontejnerů, úložišť a síťové infrastruktury pomocí prediktivní inteligence a praktických doporučení.
  • Zabezpečte sítě před interními a externími hrozbami pomocí korelace protokolů a událostí, oprav softwaru a sledování změn na serverech.

Omezení SolarWinds

  • Omezené integrace pro vybrané nástroje třetích stran
  • Někteří uživatelé hlásili problémy se škálovatelností, jako je pomalá odezva, vysoká spotřeba zdrojů nebo omezená kapacita.

Ceny SolarWinds

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze SolarWinds

  • G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 560 recenzí)

5. Zluri

Zluri Dashboard
prostřednictvím Zluri

Hledáte nástroj pro správu IT operací, který zefektivní vaše využívání SaaS? Nehledejte dál než Zluri.

Zluri pomáhá IT týmům objevovat, optimalizovat, zabezpečit a spravovat všechny SaaS aplikace v organizaci z jediného dashboardu.

Výhody? Omezení rozšiřování SaaS, žádné stínové IT a zbytečné výdaje a bezpečné řízení přístupu.

Zluri také nabízí řešení pro správu identit pro podniky. Díky automatizaci opakujících se úkolů, jako jsou nákup, onboardování, offboarding a kontrola přístupů, Zluri ušetří IT týmům práci s rutinními úkoly.

Další užitečnou funkcí je možnost vytvářet editovatelné „příručky“ pracovních postupů pro standardizaci opakujících se akcí.

Nejlepší funkce Zluri

  • Objevte a sledujte všechny aplikace SaaS používané v celé organizaci
  • Analyzujte a optimalizujte smlouvy různých aplikací SaaS, identifikujte potenciální úspory a příležitosti ke konsolidaci
  • Automatizujte přidělování a odebírání přístupu k SaaS pro uživatele a prosazujte zásady a standardy dodržování předpisů.
  • Integrujte různé aplikace SaaS, jako jsou Asana, Webex a Todoist, a poskytněte jednotný dashboard a robustní systém reportování.

Omezení Zluri

  • Časově náročná a náročná implementace v komplexních SaaS prostředích
  • Chybí integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou například JIRA a GIT.
  • Složité zapojení a občas nepřehledné rozhraní

Ceny Zluri

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Zluri

  • G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)

6. Splunk

Splunk dashboard
prostřednictvím Splunk

Splunk je nástroj pro správu IT operací, který využívá AIOps k predikci, detekci a řešení incidentů. Pomáhá vám porozumět datům IT infrastruktury v reálném čase, jako jsou protokoly, události, metriky a výstrahy. Mezi jeho nejlepší funkce patří servisně orientované dashboardy, prediktivní analytika a inteligentní správa incidentů.

Je také škálovatelný a dokáže zpracovat jakýkoli typ a objem dat z různých zdrojů, jako jsou webové stránky, aplikace, senzory a zařízení.

Nejlepší funkce Splunk

  • Aplikace, doplňky a předem připravený obsah pro konkrétní případy použití v oblasti IT operací, jako je prediktivní správa nebo analýza událostí
  • Třídění podle KPI pro stanovení priorit při řešení kritických problémů
  • Sada nástrojů a rámců pro strojové učení k vytváření a nasazování vlastních modelů nebo použití předem připravených modelů Splunk

Omezení Splunku

  • Může být drahý pro velké objemy dat
  • Optimalizace rychlosti může být složitá. Jelikož Splunk používá k dotazování a manipulaci s daty proprietární vyhledávací jazyk SPL (Search Processing Language), je nutné ovládat psaní dotazů v jazyce SPL.

Ceny Splunk

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Splunk

  • G2: 4,3/5 (více než 460 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)

7. Odoo

prostřednictvím Odoo
prostřednictvím Odoo

Odoo je sada softwaru pro řízení podniku, která nabízí open-source aplikace pro různé oblasti podnikání, jako je účetnictví, prodej, služby, finance, marketing a další. Odoo můžete přizpůsobit svým konkrétním potřebám, získat přístup ke zdrojovému kódu a upravit jej tak, aby se dal integrovat do vašich stávajících nástrojů a systémů.

Sada účetních aplikací Odoo však pokrývá pouze finanční aspekty základní správy IT aktiv. Pokud hledáte plnohodnotnou aplikaci pro správu IT operací, budete si muset stáhnout doplňkové moduly nebo aplikace z ekosystému aplikací Odoo.

Nejlepší funkce Odoo

  • Sledujte a spravujte své IT prostředky, jako jsou počítače, servery, tiskárny atd.
  • Přiřaďte aktiva zaměstnancům, lokalitám nebo oddělením a sledujte jejich stav, záruku a odpisy.
  • Naplánujte a proveďte preventivní a opravnou údržbu svého IT vybavení
  • Zpracovávejte požadavky na IT služby od svých zaměstnanců nebo zákazníků. Vytvářejte tikety, přiřazujte agenty a sledujte dobu vyřešení a úroveň spokojenosti u každého požadavku.
  • Spravujte IT projekty pomocí agilních metodik, jako jsou Scrum nebo Kanban

Omezení Odoo

  • Složitá instalace a strmá křivka učení. Možná budete muset najmout vývojáře nebo konzultanta, který vám pomůže s nastavením a přizpůsobením Odoo.
  • Ačkoli je Odoo přizpůsobitelný, nenabízí uživatelům možnost upravovat stávající zobrazení a modely a trpí nedostatečnou podporou dědičnosti a polymorfismu.

Ceny Odoo

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Odoo

  • G2: 4,3/5 (870++ recenzí)
  • Capterra: 4,1/5 (více než 750 recenzí)

8. ManageEngine OpManager

správa motoru opmanager dashboard
prostřednictvím ManageEngine

ManageEngine OpManager je software pro monitorování sítí a serverů, který využívá přístup založený na AIOps a pomáhá vám se správou sítí, úložišť, datových center a také s řízením chyb a výkonu.

OpManager vám řekne, jak rychlá je vaše síť, kolik dat se odesílá a přijímá, kolik místa zbývá na vašich serverech a zda existují nějaké problémy nebo chyby.

Disponuje účinným varovným systémem a zabezpečením s mechanismem detekce neautorizovaných zařízení a forenzní analýzou protokolů, které upozorní na jakékoli narušení bezpečnosti.

Nejlepší funkce OpManager

  • Získejte přehled o stavu a výkonu vaší sítě v reálném čase díky více než 2000 metrikám a intuitivním dashboardům, grafům a reportům. Detekujte a řešte problémy se sítí pomocí upozornění, alarmů a analýzy příčin, než ovlivní vaše podnikání.
  • Optimalizujte své síťové zdroje a plánujte kapacitu pomocí analýzy síťového provozu, správy konfigurace zařízení a monitorování výkonu.
  • Instalace svépomocí s praktickými nástroji a pokyny
  • Integrace s dalšími produkty ManageEngine a nástroji třetích stran

Omezení OpManageru

  • V cloudových nebo hybridních IT prostředích může být nákladné a časově náročné
  • Omezená integrace API s některými síťovými zařízeními
  • Žádné nativní funkce pro správu zabezpečení firewallu

Ceny OpManager

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze OpManager

  • G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)

9. SafetyCulture

SafetyCulture Dashboard
prostřednictvím SafetyCulture

SafetyCulture (dříve iAuditor) je platforma pro provoz na pracovišti, která se zaměřuje na čtyři základní nabídky: řízení zdraví a bezpečnosti, řízení rizik a dodržování předpisů, provozní dokonalost a řešení v oblasti životního prostředí a udržitelnosti. Umožňuje vám vytvářet a vyplňovat digitální kontrolní seznamy, provádět inspekce, audity a další procesy s cílem zlepšit kvalitu pracovních výsledků, podpořit zapojení zaměstnanců a propagovat kulturu bezpečnosti ve vaší organizaci.

Tento cloudový software je optimalizován z hlediska bezpečnosti, přístupnosti, škálovatelnosti a souladu s předpisy. K vylepšení svých operací můžete také využít senzory, integrace a umělou inteligenci.

Nejlepší funkce SafetyCulture

  • Najděte oblasti, ve kterých můžete zlepšit bezpečnost, kvalitu, dodržování předpisů a produktivitu, abyste optimalizovali své IT procesy a snížili náklady
  • Přiřazujte úkoly, nahlašujte problémy, spravujte aktiva, školte svůj tým a komunikujte s ním pomocí této platformy.
  • Sledujte své IT prostředky, zařízení a systémy pomocí senzorů a telematiky pro rychlou detekci a řešení problémů.

Omezení SafetyCulture

Ceny SafetyCulture

  • Premium: 19 $ za uživatele za měsíc
  • Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze SafetyCulture

  • G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 190 recenzí)

10. Scoro

Scoro Dashboard
prostřednictvím Scoro

Software pro správu práce Scoro je propagován jako komplexní řešení pro správu celého životního cyklu projektu.

Umožňuje vám plánovat a sledovat vaše projekty, úkoly, čas, rozpočet, faktury a zprávy na jednom místě. Můžete také podrobně sledovat fakturovatelný a nefakturovatelný čas a monitorovat využití a kapacitu vašeho týmu.

S komplexním systémem pro správu práce Scoro můžete dělat vše od prodeje a CRM až po fakturaci a správu nákladů.

Scoro podporuje spolupráci s vaším týmem a klienty, aby se zlepšila organizace, efektivita a ziskovost.

Nejlepší funkce Scoro

  • Sdílený týmový kalendář a Ganttovy diagramy
  • Automatizujte fakturaci a upomínky plateb
  • Reporty a přehledy v reálném čase, které pomáhají předvídat zdroje
  • Integrujte s dalšími nástroji a aplikacemi, jako jsou Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive a další

Omezení Scoro

  • Příliš složitý a bohatý na funkce pro menší projekty
  • Chybí integrace s populárními platformami, jako jsou Slack, Asana a Trello.
  • Pro větší týmy může být drahé

Ceny Scoro

  • Základní: 26 $ za uživatele a měsíc
  • Standard: 37 $ za uživatele za měsíc
  • Pro: 63 $ za uživatele za měsíc
  • Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
  • Všechny plány vyžadují minimálně 5 uživatelů

Hodnocení a recenze Scoro

  • G2: 4,5/5 (více než 390 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 230 recenzí)

Zjednodušte správu IT operací s ClickUp

Hladké řízení IT operací vyžaduje efektivní plánování, průběžné monitorování a dohled a oddanou práci celého týmu. Aby to bylo snazší, upřednostněte flexibilní, škálovatelný software s výkonnými funkcemi pro spolupráci – software jako ClickUp.

ClickUp není běžný nástroj pro správu projektů. Je to výkonný pomocník, který vám pomůže vylepšit správu IT operací díky funkcím, jako jsou závislosti, tagy, více přiřazených osob a priority, které zajistí hladký průběh a odpovědnost za každou IT chybu.

S více než 1 000 integracemi se hodí k vašemu stávajícímu IT stacku a lze jej přizpůsobit tomu, jak vaše společnost spravuje IT operace.

Díky centralizaci sledování aktiv, správy změn, monitorování výstrah, dokumentace a dalších funkcí v flexibilní platformě, jako je ClickUp, mohou vedoucí pracovníci v oblasti IT optimalizovat pracovní postupy, zvýšit včasnost dodávek projektů až o 35 %, usnadnit spolupráci mezi týmy a zajistit spolehlivější provoz.

? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a přesvědčte se sami.

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp