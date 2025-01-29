10 nejlepších softwarů pro správu IT operací v roce 2025 (recenze a ceny)

Ahoj, IT šampioni! Jste naši zachránci. Obracíme se na vás, když nefunguje internet v kanceláři, konfigurace serverů se pokazí a aplikace bezdůvodně padají. Zdá se, že máte řešení pro každý problém.
Ale musí být těžké řešit každý den tolik problémů, že?
I když vám nemůžeme vzít veškerou zátěž z ramen, můžeme vám nabídnout několik doporučení ohledně softwarových řešení, která vám pomohou. Zde je přehled 10 nejlepších softwarů pro správu IT operací v roce 2024. Ale nejprve...
Co byste měli hledat v softwaru pro správu IT operací?
Zde je praktický kontrolní seznam, který vám pomůže vybrat nejlepší software pro správu IT operací:
- Funkčnost: Vyberte si nástroj pro správu IT operací s funkcemi a schopnostmi, které odpovídají vašim potřebám a cílům v oblasti IT operací. Pokud například potřebujete sledovat výkon vaší sítě, hledejte nástroje pro správu IT operací, které poskytují přehled v reálném čase, upozornění a zprávy.
- Snadné použití: Nástroje pro správu IT operací by měly být snadno instalovatelné, konfigurovatelné a použitelné. Vyberte si takový, který má uživatelsky přívětivé rozhraní, intuitivní navigaci, srozumitelnou dokumentaci a dobře se integruje do vašich stávajících systémů.
- Škálovatelnost: Nejlepší řešení pro správu provozu by měla zvládat růst a složitost vašeho IT prostředí a škálovat se nahoru nebo dolů podle požadavků IT provozu a změn zdrojů. Mělo by také podporovat nové technologie, jako jsou cloud, IoT, AI a 5G.
- Bezpečnost: Nejdůležitější je, aby vaše IT infrastruktura byla chráněna před kybernetickými útoky a hrozbami. Hledejte robustní bezpečnostní funkce, jako je šifrování, autentizace, autorizace a audit. Zkontrolujte také, zda splňuje bezpečnostní standardy a předpisy, jako jsou GDPR, HIPAA a PCI DSS.
S ohledem na tyto klíčové funkce najdete ideální software pro správu IT operací, který vám pomůže rychle řešit problémy a udržovat zdravou IT infrastrukturu.
10 nejlepších softwarových řešení pro správu IT operací
1. ClickUp
Platforma pro správu projektů ClickUp pro softwarové týmy vám umožňuje plánovat, sledovat a spravovat vaše IT operace na dálku.
ClickUp nabízí jednu z nejlepších jednotných platforem pro správu IT operací, která obsahuje více než 35 ClickApps a stovky šablon pro správu IT operací, které lze přizpůsobit vašim projektům.
Vytvářejte úkoly ClickUp a přiřazujte jim kategorie, abyste mohli sledovat incidenty, jako jsou výpadky serverů, chyby softwaru a poruchy hardwaru. Komunikujte se svým IT týmem a zainteresovanými stranami prostřednictvím chatu, komentářů a sdílení souborů.
A co víc? Dokumentujte své IT procesy, jako je onboardování, schvalování změn, testování verzí a další, v ClickUp Docs, aby všichni měli přehled o kontextu. Můžete dokonce propojit dokumenty a úkoly, abyste mohli provádět pracovní postupy a zefektivnit správu incidentů se svým týmem. Přidejte widgety pro aktualizaci pracovních postupů, změnu stavu projektu a další – vše přímo ve vašem editoru.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrace, pracovní postupy a spouštěče pro automatizaci a zjednodušení procesů hlášení chyb
- Vyberte si z více než 15 zobrazení ClickUp, jako jsou seznamy, tabule, kalendáře, časové osy a další, a získejte kompletní přehled o komponentách vaší IT infrastruktury, včetně sítí, zařízení, serverů a aplikací.
- Vytvářejte a sdílejte organizované dokumenty, wiki a znalostní báze pomocí ClickUp Docs
- Šablony a SOP ClickUp pro hlášení, sledování a prioritizaci chyb, omylů a dalších problémů. Vyzkoušejte šablonu pro hlášení IT incidentů ClickUp a začněte!
Omezení ClickUp
- Vyžaduje čas a úsilí na nastavení a přizpůsobení
- Relativně strmá křivka učení
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: 5 $ za člena (k dispozici u všech placených tarifů)
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ recenzí)
2. Connecteam
Connecteam je komplexní řešení pro správu operací. To znamená, že jeho funkce se neomezují pouze na IT operace, ale zahrnují také správu úkolů a týmů. Umožňuje například vytvářet úkoly a kontrolní seznamy, přiřazovat termíny splnění a vytvářet zprávy o výkonu.
Eliminuje také závislost firem na IT tím, že poskytuje přímý přístup k firemním znalostem, zdrojům a kontaktům na jednom místě bez rizika úniku dat nebo narušení bezpečnosti.
Je snadno použitelný a vysoce přizpůsobitelný pro firmy všech velikostí. Connecteam je dobrou volbou pro manažery rozptýlených a mezifunkčních týmů, kteří chtějí zefektivnit spolupráci a udržet produktivitu.
Nejlepší funkce Connecteam
- Snadno komunikujte s členy svého IT týmu prostřednictvím živého chatu, firemních aktualit, průzkumů a dalších funkcí.
- Organizujte své každodenní IT operace, jako je vytváření a přiřazování úkolů, vyplňování formulářů a kontrolních seznamů a hlášení problémů a incidentů, na jednom místě.
- Sledujte průběh a stav každého úkolu a formuláře a získejte zprávy z terénu v reálném čase
- Vytvářejte a odesílejte rozvrhy, sledujte pracovní dobu pomocí GPS polohy a geofence a exportujte pracovní výkazy pro výplatu mezd.
- Zapojte, proškolte a rozvíjejte dovednosti a znalosti svého IT týmu pomocí funkcí pro rozvoj zaměstnanců, včetně mobilních kurzů.
Omezení Connecteam
- Omezené funkce v bezplatném tarifu
- Ceny mohou být pro menší týmy (méně než 30 uživatelů) vysoké.
- Žádná nativní integrace s oblíbenými nástroji pro správu IT služeb, jako jsou Jira, Zendesk nebo ServiceNow
Ceny Connecteam
- Malé podniky: Zdarma (až 10 uživatelů)
- Základní: 29 $/měsíc
- Pokročilý: 49 $/měsíc
- Expert: 99 $/měsíc
- Všechny placené tarify nabízejí slevu pro více než 30 uživatelů
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (310+ recenzí)
3. ServiceNow
Software ServiceNow je jako velká sada nástrojů ⚒️, která pomáhá zefektivnit řadu funkcí pro podniky, včetně správy IT operací, správy IT služeb, správy zákaznických služeb, poskytování HR služeb, bezpečnostních operací a dalších.
Řešení pro správu IT operací od společnosti ServiceNow využívá umělou inteligenci k identifikaci a řešení problémů s automatizovanými pracovními postupy napříč týmy ještě předtím, než k nim dojde.
Od vytváření vlastních formulářů a správy směnných pracovníků až po automatizaci přiřazování incidentů a generování analytických zpráv – tento software poskytuje hypercare řešení pro vaše potřeby v oblasti správy IT operací.
Navíc můžete nástroje a pracovní postupy v rámci softwaru přizpůsobit svým potřebám. Mezi uživatele ServiceNow patří společnosti Microsoft, Adobe a NASA!
Nejlepší funkce ServiceNow
- Získejte úplný přehled o své IT infrastruktuře, včetně lokálních, virtualizovaných, cloudových a bezserverových prostředí.
- Sledujte stav a výkon svých IT služeb a aplikací, identifikujte a řešte problémy a optimalizujte dostupnost a spolehlivost služeb.
- Využijte umělou inteligenci a strojové učení k analýze dat, redukci šumu a předpovídání problémů
- Pomocí scénářového plánování a analýzy „co by, kdyby“ porovnejte různé možnosti a přijímejte rozhodnutí založená na datech.
- Integrujte jej do své stávající IT infrastruktury, včetně monitorovacích nástrojů, cloudových platforem, bezserverové infrastruktury a softwaru pro správu aktiv.
Omezení ServiceNow
- Není kompatibilní s některými staršími nebo vlastními systémy. Vyžaduje správné nástroje a přehlednost, aby zvládl složitost a dynamiku některých cloudových a DevOps prostředí.
Ceny ServiceNow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,4/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 210 recenzí)
4. SolarWinds
SolarWinds je softwarové řešení pro správu IT stacku, které vám pomůže urychlit řešení problémů a jejich odstranění.
Jeho výkonné řídicí panely vám umožňují překrývat metriky výkonu z více zdrojů – sítě, virtualizace a úložiště – a získat tak přehled o stavu a výkonu vašeho IT prostředí v reálném čase.
Od monitorování výkonu infrastruktury napříč servery až po auditování bezpečnosti – jedná se o důvěryhodný software, který využívá mnoho společností z žebříčku Fortune 500.
Nejlepší funkce SolarWinds
- Sledujte a spravujte aplikace a infrastrukturu v architektuře s více cloudy a více lokalitami
- Zjednodušte správu IT operací pomocí jednotné platformy s komplexním přehledem o stavu a upozorněními
- Optimalizujte výkon svých databází, webových aplikací, serverů, kontejnerů, úložišť a síťové infrastruktury pomocí prediktivní inteligence a praktických doporučení.
- Zabezpečte sítě před interními a externími hrozbami pomocí korelace protokolů a událostí, oprav softwaru a sledování změn na serverech.
Omezení SolarWinds
- Omezené integrace pro vybrané nástroje třetích stran
- Někteří uživatelé hlásili problémy se škálovatelností, jako je pomalá odezva, vysoká spotřeba zdrojů nebo omezená kapacita.
Ceny SolarWinds
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SolarWinds
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 560 recenzí)
5. Zluri
Hledáte nástroj pro správu IT operací, který zefektivní vaše využívání SaaS? Nehledejte dál než Zluri.
Zluri pomáhá IT týmům objevovat, optimalizovat, zabezpečit a spravovat všechny SaaS aplikace v organizaci z jediného dashboardu.
Výhody? Omezení rozšiřování SaaS, žádné stínové IT a zbytečné výdaje a bezpečné řízení přístupu.
Zluri také nabízí řešení pro správu identit pro podniky. Díky automatizaci opakujících se úkolů, jako jsou nákup, onboardování, offboarding a kontrola přístupů, Zluri ušetří IT týmům práci s rutinními úkoly.
Další užitečnou funkcí je možnost vytvářet editovatelné „příručky“ pracovních postupů pro standardizaci opakujících se akcí.
Nejlepší funkce Zluri
- Objevte a sledujte všechny aplikace SaaS používané v celé organizaci
- Analyzujte a optimalizujte smlouvy různých aplikací SaaS, identifikujte potenciální úspory a příležitosti ke konsolidaci
- Automatizujte přidělování a odebírání přístupu k SaaS pro uživatele a prosazujte zásady a standardy dodržování předpisů.
- Integrujte různé aplikace SaaS, jako jsou Asana, Webex a Todoist, a poskytněte jednotný dashboard a robustní systém reportování.
Omezení Zluri
- Časově náročná a náročná implementace v komplexních SaaS prostředích
- Chybí integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou například JIRA a GIT.
- Složité zapojení a občas nepřehledné rozhraní
Ceny Zluri
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Zluri
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
6. Splunk
Splunk je nástroj pro správu IT operací, který využívá AIOps k predikci, detekci a řešení incidentů. Pomáhá vám porozumět datům IT infrastruktury v reálném čase, jako jsou protokoly, události, metriky a výstrahy. Mezi jeho nejlepší funkce patří servisně orientované dashboardy, prediktivní analytika a inteligentní správa incidentů.
Je také škálovatelný a dokáže zpracovat jakýkoli typ a objem dat z různých zdrojů, jako jsou webové stránky, aplikace, senzory a zařízení.
Nejlepší funkce Splunk
- Aplikace, doplňky a předem připravený obsah pro konkrétní případy použití v oblasti IT operací, jako je prediktivní správa nebo analýza událostí
- Třídění podle KPI pro stanovení priorit při řešení kritických problémů
- Sada nástrojů a rámců pro strojové učení k vytváření a nasazování vlastních modelů nebo použití předem připravených modelů Splunk
Omezení Splunku
- Může být drahý pro velké objemy dat
- Optimalizace rychlosti může být složitá. Jelikož Splunk používá k dotazování a manipulaci s daty proprietární vyhledávací jazyk SPL (Search Processing Language), je nutné ovládat psaní dotazů v jazyce SPL.
Ceny Splunk
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Splunk
- G2: 4,3/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
7. Odoo
Odoo je sada softwaru pro řízení podniku, která nabízí open-source aplikace pro různé oblasti podnikání, jako je účetnictví, prodej, služby, finance, marketing a další. Odoo můžete přizpůsobit svým konkrétním potřebám, získat přístup ke zdrojovému kódu a upravit jej tak, aby se dal integrovat do vašich stávajících nástrojů a systémů.
Sada účetních aplikací Odoo však pokrývá pouze finanční aspekty základní správy IT aktiv. Pokud hledáte plnohodnotnou aplikaci pro správu IT operací, budete si muset stáhnout doplňkové moduly nebo aplikace z ekosystému aplikací Odoo.
Nejlepší funkce Odoo
- Sledujte a spravujte své IT prostředky, jako jsou počítače, servery, tiskárny atd.
- Přiřaďte aktiva zaměstnancům, lokalitám nebo oddělením a sledujte jejich stav, záruku a odpisy.
- Naplánujte a proveďte preventivní a opravnou údržbu svého IT vybavení
- Zpracovávejte požadavky na IT služby od svých zaměstnanců nebo zákazníků. Vytvářejte tikety, přiřazujte agenty a sledujte dobu vyřešení a úroveň spokojenosti u každého požadavku.
- Spravujte IT projekty pomocí agilních metodik, jako jsou Scrum nebo Kanban
Omezení Odoo
- Složitá instalace a strmá křivka učení. Možná budete muset najmout vývojáře nebo konzultanta, který vám pomůže s nastavením a přizpůsobením Odoo.
- Ačkoli je Odoo přizpůsobitelný, nenabízí uživatelům možnost upravovat stávající zobrazení a modely a trpí nedostatečnou podporou dědičnosti a polymorfismu.
Ceny Odoo
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,3/5 (870++ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 750 recenzí)
8. ManageEngine OpManager
ManageEngine OpManager je software pro monitorování sítí a serverů, který využívá přístup založený na AIOps a pomáhá vám se správou sítí, úložišť, datových center a také s řízením chyb a výkonu.
OpManager vám řekne, jak rychlá je vaše síť, kolik dat se odesílá a přijímá, kolik místa zbývá na vašich serverech a zda existují nějaké problémy nebo chyby.
Disponuje účinným varovným systémem a zabezpečením s mechanismem detekce neautorizovaných zařízení a forenzní analýzou protokolů, které upozorní na jakékoli narušení bezpečnosti.
Nejlepší funkce OpManager
- Získejte přehled o stavu a výkonu vaší sítě v reálném čase díky více než 2000 metrikám a intuitivním dashboardům, grafům a reportům. Detekujte a řešte problémy se sítí pomocí upozornění, alarmů a analýzy příčin, než ovlivní vaše podnikání.
- Optimalizujte své síťové zdroje a plánujte kapacitu pomocí analýzy síťového provozu, správy konfigurace zařízení a monitorování výkonu.
- Instalace svépomocí s praktickými nástroji a pokyny
- Integrace s dalšími produkty ManageEngine a nástroji třetích stran
Omezení OpManageru
- V cloudových nebo hybridních IT prostředích může být nákladné a časově náročné
- Omezená integrace API s některými síťovými zařízeními
- Žádné nativní funkce pro správu zabezpečení firewallu
Ceny OpManager
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze OpManager
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
9. SafetyCulture
SafetyCulture (dříve iAuditor) je platforma pro provoz na pracovišti, která se zaměřuje na čtyři základní nabídky: řízení zdraví a bezpečnosti, řízení rizik a dodržování předpisů, provozní dokonalost a řešení v oblasti životního prostředí a udržitelnosti. Umožňuje vám vytvářet a vyplňovat digitální kontrolní seznamy, provádět inspekce, audity a další procesy s cílem zlepšit kvalitu pracovních výsledků, podpořit zapojení zaměstnanců a propagovat kulturu bezpečnosti ve vaší organizaci.
Tento cloudový software je optimalizován z hlediska bezpečnosti, přístupnosti, škálovatelnosti a souladu s předpisy. K vylepšení svých operací můžete také využít senzory, integrace a umělou inteligenci.
Nejlepší funkce SafetyCulture
- Najděte oblasti, ve kterých můžete zlepšit bezpečnost, kvalitu, dodržování předpisů a produktivitu, abyste optimalizovali své IT procesy a snížili náklady
- Přiřazujte úkoly, nahlašujte problémy, spravujte aktiva, školte svůj tým a komunikujte s ním pomocí této platformy.
- Sledujte své IT prostředky, zařízení a systémy pomocí senzorů a telematiky pro rychlou detekci a řešení problémů.
Omezení SafetyCulture
- Většinou se omezuje na provoz v oblasti zdraví a bezpečnosti a nemusí pokrývat všechny aspekty správy IT operací.
- Příležitostné chyby
Ceny SafetyCulture
- Premium: 19 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SafetyCulture
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 190 recenzí)
10. Scoro
Software pro správu práce Scoro je propagován jako komplexní řešení pro správu celého životního cyklu projektu.
Umožňuje vám plánovat a sledovat vaše projekty, úkoly, čas, rozpočet, faktury a zprávy na jednom místě. Můžete také podrobně sledovat fakturovatelný a nefakturovatelný čas a monitorovat využití a kapacitu vašeho týmu.
S komplexním systémem pro správu práce Scoro můžete dělat vše od prodeje a CRM až po fakturaci a správu nákladů.
Scoro podporuje spolupráci s vaším týmem a klienty, aby se zlepšila organizace, efektivita a ziskovost.
Nejlepší funkce Scoro
- Sdílený týmový kalendář a Ganttovy diagramy
- Automatizujte fakturaci a upomínky plateb
- Reporty a přehledy v reálném čase, které pomáhají předvídat zdroje
- Integrujte s dalšími nástroji a aplikacemi, jako jsou Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive a další
Omezení Scoro
- Příliš složitý a bohatý na funkce pro menší projekty
- Chybí integrace s populárními platformami, jako jsou Slack, Asana a Trello.
- Pro větší týmy může být drahé
Ceny Scoro
- Základní: 26 $ za uživatele a měsíc
- Standard: 37 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 63 $ za uživatele za měsíc
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
- Všechny plány vyžadují minimálně 5 uživatelů
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 390 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
Zjednodušte správu IT operací s ClickUp
Hladké řízení IT operací vyžaduje efektivní plánování, průběžné monitorování a dohled a oddanou práci celého týmu. Aby to bylo snazší, upřednostněte flexibilní, škálovatelný software s výkonnými funkcemi pro spolupráci – software jako ClickUp.
ClickUp není běžný nástroj pro správu projektů. Je to výkonný pomocník, který vám pomůže vylepšit správu IT operací díky funkcím, jako jsou závislosti, tagy, více přiřazených osob a priority, které zajistí hladký průběh a odpovědnost za každou IT chybu.
S více než 1 000 integracemi se hodí k vašemu stávajícímu IT stacku a lze jej přizpůsobit tomu, jak vaše společnost spravuje IT operace.
Díky centralizaci sledování aktiv, správy změn, monitorování výstrah, dokumentace a dalších funkcí v flexibilní platformě, jako je ClickUp, mohou vedoucí pracovníci v oblasti IT optimalizovat pracovní postupy, zvýšit včasnost dodávek projektů až o 35 %, usnadnit spolupráci mezi týmy a zajistit spolehlivější provoz.