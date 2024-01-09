10 nejlepších konkurentů a alternativ ServiceNow pro správu služeb v roce 2025

ServiceNow je již delší dobu významným hráčem v odvětví správy IT služeb (ITSM). Jeho reputace v oblasti poskytování komplexních řešení servisního střediska, automatizace obchodních procesů, správy IT služeb a digitálních pracovních postupů je zasloužená. Ne všechny podniky však považují tuto společnost za ideální pro své potřeby.
Důvody pro hledání alternativ k softwaru ServiceNow pro servisní střediska mohou být různé: může to být cena, složitost softwaru nebo potřeba funkcí, které ServiceNow nenabízí.
Ať už jsou vaše důvody jakékoli, máte štěstí. Sestavili jsme seznam nejlepších konkurentů ServiceNow, z nichž každý má jako nástroj servisní podpory jedinečné silné a slabé stránky. Podrobně se podíváme na jejich klíčové funkce, výhody a nevýhody, ceny a hodnocení zákazníků z G2 a Capterra, abyste mohli učinit informované rozhodnutí.
Jste připraveni? Pojďme na to!
Co byste měli hledat u konkurenta ServiceNow?
Váš IT tým často zvládá několik úkolů najednou, od správy změn, sledování chyb a aktualizací softwaru až po technickou podporu pro zákazníky a kolegy. Zde jsou funkce, které byste měli hledat v alternativě k ServiceNow:
- Komplexní řízení projektů: Alternativa by měla nabízet robustní funkce pro řízení projektů a aktiv, jako je sledování času, přidělování zdrojů a řízení úkolů, aby byla zajištěna plynulá podpora servisního střediska.
- Nástroje pro spolupráci: Hladká komunikace a funkce pro spolupráci jsou pro týmy správy IT podpory zásadní. Hledejte nástroje, které nabízejí funkce jako sdílené pracovní prostory, chat v reálném čase a sdílení dokumentů.
- Integrační možnosti: Vaše alternativa servisního střediska by měla být hladce integrovatelná s dalšími nástroji, které tým používá, jako jsou platformy pro správu znalostí, CRM, marketingové automatizace nebo komunikační aplikace.
- Přizpůsobitelnost a škálovatelnost: Nástroj by měl být přizpůsobitelný tak, aby vyhovoval vašim konkrétním pracovním postupům, a škálovatelný, aby rostl s vašimi potřebami v závislosti na rozvoji vašeho podnikání.
- Reporting a analytika: Komplexní funkce reportingu a analytiky jsou nezbytné pro sledování postupu řešení support ticketů, identifikaci úzkých míst a přijímání rozhodnutí o kvalitě služeb na základě dat.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Nástroj servisní podpory, který se snadno ovládá a používá, může zvýšit míru přijetí v rámci týmu servisního katalogu a zlepšit produktivitu.
- Ceny: Zvažte cenovou strukturu nástroje servisního střediska. Měl by nabízet dobrou hodnotu za své funkce a odpovídat vašemu rozpočtu.
- Zákaznická podpora: Spolehlivý tým zákaznické podpory může být neocenitelný, když narazíte na problémy nebo potřebujete pomoc s nástrojem servisní podpory.
10 nejlepších konkurentů a alternativ ServiceNow
Nezapomeňte, že ideální nástroj se může lišit v závislosti na velikosti vašeho týmu, odvětví a konkrétních potřebách. Proto je nejlepší vyzkoušet několik možností, než se rozhodnete. Proto byste měli zvážit své možnosti s řešeními pro správu aktiv a incidentů. Podívejte se na těchto 10 nejlepších alternativ ServiceNow:
1. ClickUp
ClickUp je na prvním místě našeho žebříčku a několika dalších, jako je žebříček nejlepších produktivních a kolaborativních softwarů G2 a žebříček nejinovativnějších společností FastCompany. Díky výkonným funkcím CRM, funkcím pro správu aktiv a skutečnému softwaru pro znalostní bázi s ClickUp Docs je snadné pochopit, proč je to jedna z nejpopulárnějších alternativ ServiceNow.
ClickUp navíc nabízí komplexní formuláře s podmíněnou logikou pro shromažďování konverzací a zpětné vazby od zákazníků. Toto flexibilní, intuitivní a přizpůsobitelné řešení je skvělou volbou pro malé podniky nebo velké týmy s významnými obchodními potřebami, které chtějí zlepšit zapojení zákazníků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Díky přizpůsobitelným dashboardům můžete snadno sledovat vše, co se děje s vaším projektem, na jednom místě.
- Nativní sledování času udržuje váš tým v souladu s úkoly a rozpočtem.
- Správa aktiv s komplexní funkcí Docs pro organizaci vašeho znalostního centra
- Automatizace pracovních postupů usnadňuje přidělování úkolů, informování kolegů o pokroku a přeměnu seznamů úkolů na seznamy hotových úkolů.
- Téměř neomezená nabídka šablon pro IT týmy vám pomůže snížit rizika, technický dluh, zavést rámce kybernetické bezpečnosti a posílit retenci díky flexibilní zákaznické podpoře, takže při svém dalším projektu nikdy nebudete muset začínat od nuly.
Omezení ClickUp
ClickUp je nejlepší pro týmy, které potřebují univerzální, vysoce přizpůsobitelné nástroje pro hodnocení rizik během premortemu, správu projektů uprostřed sprintu a budování interní znalostní báze v postmortemu. Pokud potřebujete pouze základní systém pro správu ticketů a jednoduché sledování metrik, ClickUp může být pro vaše účely příliš výkonný.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 770 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 660 recenzí)
2. Zendesk
Zendesk je platforma pro zákaznický servis a interakci, která poskytuje nástroje servisního střediska pro komunikaci se zákazníky, včetně funkcí pro správu ticketů a znalostní báze. Jedná se o robustní alternativu ServiceNow, zejména pro podniky zaměřené na zákaznickou podporu.
Nejlepší funkce Zendesk
- Omnichannelová zákaznická podpora a řešení helpdesku (e-mail, chat, telefon, sociální média)
- Automatizované odpovědi založené na umělé inteligenci pro lepší komunikaci se zákazníky
- Samoobslužné možnosti s integrovanou znalostní bází
- Rozsáhlé možnosti integrace
Omezení Zendesk
- Krátká bezplatná zkušební verze ztěžuje testování předtím, než se budete muset plně zavázat.
- Chybí pokročilé funkce, jako je Regex
- Nedostatečné možnosti přizpůsobení pro pokročilé uživatele
- Cena je vyšší než u některých jiných konkurentů.
Ceny Zendesk
- Tým: 49 $/měsíc na uživatele
- Růst: 79 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 150 $/měsíc na uživatele
- Custom Enterprise: 215 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 5 590 recenzí)
- Capterra: 4,4/ (3 640+ recenzí)
3. SAP
SAP je nadnárodní softwarová společnost známá svým softwarem pro plánování podnikových zdrojů (ERP). SAP Service Cloud, součást její sady Customer Experience, je jednou z lepších alternativ ServiceNow, která se zaměřuje na správu zákaznických služeb a prodej.
Nejlepší funkce SAP
- Integrované funkce pro zajištění souladu s předpisy, zabezpečení a správu incidentů, které splňují a překračují globální standardy.
- Matice oprávnění zajišťuje, že každá role ve vašem týmu má ve správný čas správný přístup k informacím kritickým pro plnění úkolů na servisním pracovišti.
- Monitorování incidentů zajišťuje, že vám neunikne žádný problém v oblasti IT.
Omezení SAP
- Nenabízí nepřetržitou živou podporu, kterou poskytuje ServiceNow.
- Platforma je dostupná pouze na webu, takže není příliš vhodná pro IT profesionály, kteří jsou často na cestách.
Ceny SAP
Kontaktujte SAP ohledně cen
Hodnocení a recenze SAP
- G2: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 840 recenzí)
4. ProProfs Help Desk
ProProfs Help Desk je uživatelsky přívětivý nástroj zákaznického servisu, který zefektivňuje správu ticketů a podporuje spolupráci týmu. Nabízí sdílenou schránku, která umožňuje efektivní vyřizování dotazů zákazníků a zajišťuje hladký chod.
Integrovaná platforma ProProfs a robustní funkce pro reporting a analytiku poskytují cenné informace pro zlepšení zákaznických služeb. S ProProfs Help Desk mohou týmy také vytvořit komplexní znalostní bázi pro zákazníky, což snižuje jejich pracovní zátěž a poskytuje zákazníkům možnosti samoobslužného portálu. Díky své jednoduchosti, efektivitě a zákaznicky orientovanému přístupu je jednou z nejvýznamnějších alternativ ServiceNow.
Nejlepší funkce helpdesku ProProfs
- Sledujte a automaticky směrujte příchozí hovory
- Využívejte sdílené schránky pro lepší spolupráci
- Agenti mohou používat předdefinované odpovědi, aby zkrátili dobu odezvy.
- Získejte zpětnou vazbu od zákazníků pomocí NPS, CSAT a dalších průzkumů.
- Možnosti správy incidentů pro interní sledování
Omezení helpdesku ProProfs
- Žádná integrace sociálních médií
- Samoobslužný portál může být pro některé náročný
Ceny služby ProProfs Help Desk
- Zdarma
- Placená verze: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ProProfs Help Desk
- G2: 4,7/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
5. Jira
Jira Service Desk, vyvinutý společností Atlassian, je široce používaný software pro správu úkolů a znalostí, který je známý svou flexibilitou a výkonnými funkcemi.
Služba Jira Service Management, původně navržená pro sledování chyb a problémů při vývoji softwaru, se vyvinula tak, aby vyhovovala různým potřebám v oblasti řízení projektů a úkolů. Služba Jira Service Management nabízí přizpůsobitelné pracovní postupy, agilní nástroje pro vytváření reportů a pokročilé funkce pro sledování problémů. Díky integraci s mnoha dalšími nástroji, jako jsou Confluence a Bitbucket, je služba Jira Service Management komplexním řešením pro týmy, které plánují, sledují a vydávají skvělý software.
Ačkoli se někomu může zdát, že se Jira učí obtížně, její robustní funkce z ní činí vynikající volbu pro týmy, které hledají komplexní řešení pro automatizaci pracovních postupů.
Nejlepší funkce Jira
- Fronta požadavků agreguje požadavky na služby z e-mailů, chatbotů, servisních zástupců a dalších zdrojů.
- Automaticky třídit incidenty podle naléhavosti, smluv o úrovni služeb a dostupných servisních profesionálů.
- Samoobslužný portál pomáhá zaměstnancům najít odpovědi, které potřebují, aniž by museli eskalovat svůj problém.
Omezení Jira
- Správa služeb Jira může způsobit pomalé načítání stránek.
- Příliš složité pro všechny kromě technicky nejzkušenějších uživatelů
- V uživatelském rozhraní Jira Service Desk může být obtížné najít funkce, které potřebujete, když je potřebujete (podívejte se na tyto alternativy Jira).
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 7,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15,25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny si vyžádejte u společnosti Jira.
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 270 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 200 recenzí)
6. Help Scout
Help Scout je platforma pro správu služeb navržená tak, aby poskytovala lidský přístup k interakcím se zákazníky. Díky zaměření na jednoduchost a personalizaci je skvělou alternativou ServiceNow pro firmy, které upřednostňují vztahy se zákazníky.
Nejlepší funkce Help Scout
- Rychle řešte problémy s podporou pomocí chatu v reálném čase a oznámení v reálném čase. Používejte makra a šablony odpovědí pro okamžitou komunikaci se zákazníky.
- Díky automatickému směrování a sledování interakcí už nikdy nezmeškáte žádnou příležitost.
- Help Scout nabízí správu služeb pod vlastní značkou s přizpůsobitelným brandingem, aby vaše správa podpůrných služeb vypadala a fungovala přesně tak, jak chcete.
Omezení Help Scout
- Bez integrace sociálních médií je obtížné sledovat a reagovat na zákazníky, kteří se se svými připomínkami obracejí na Twitter.
- Zprávy Help Scout nejsou nastaveny tak, aby vám snadno poskytovaly podrobné informace o konkrétních žádostech o podporu.
Ceny Help Scout
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Plus: 40 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 65 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 190 recenzí)
7. Freshdesk
Freshdesk je cloudová platforma zákaznické podpory s robustními funkcemi pro správu ticketů, spolupráci, řešení problémů a automatizaci. Jedná se o silného konkurenta ServiceNow, zejména pro firmy, které hledají intuitivní nástroj zákaznické podpory s bohatými funkcemi.
Nejlepší funkce Freshdesk
- Díky vzdálenému přístupu mohou týmy podpory okamžitě zasáhnout a pomoci zákazníkům na místě.
- Systém správy ticketů automaticky přiřazuje a upřednostňuje požadavky na podporu.
- Nástroje pro spolupráci Freshdesk umožňují členům týmu spolupracovat na stejném ticketu a řešit problémy společně.
Omezení Freshdesk
- V doručené poště chybí některé funkce, jako je vyhledávání, ukládání konceptů a možnost odeslat zprávu více příjemcům.
- Není zde mnoho prostoru pro přizpůsobení reportů.
- Mobilní aplikace není zdaleka tak intuitivní jako desktopová platforma.
Ceny Freshdesk
- Zdarma
- Růst: 15 USD/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshdesk
- G2: 4,4/5 (více než 2 750 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 030 recenzí)
8. Salesforce Service Cloud
Salesforce Service Cloud je platforma pro správu služeb a podporu od společnosti Salesforce. Nabízí komplexní nástroje pro zákaznický servis a správu aktiv, což z ní činí konkurenceschopnou alternativu k ServiceNow, zejména pro podniky, které již používají produkty Salesforce.
Nejlepší funkce Salesforce Service Cloud
- Systém SalesForce integruje všechny aspekty správy služeb a zákaznické podpory do jednotného prostředí pro agenty.
- Plynulý uživatelský zážitek na stolních počítačích i mobilních zařízeních
- Vytvářejte pole, tabulky a dokonce přidávejte svůj kód, abyste nástroj přizpůsobili přesně podle svých představ.
Omezení Salesforce Service Cloud
- Žádný editor WYSIWYG, což může ztěžovat formátování
- Vysoká náročnost na učení pro nové uživatele
Ceny Salesforce Service Cloud
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 75 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 150 USD/měsíc na uživatele
- Neomezený: 300 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce Service Cloud
- G2: 4,2/5 (více než 2 270 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
9. Zoho Desk
Zoho Desk je webové řešení helpdesku, které pomáhá firmám poskytovat špičkové služby v oblasti správy služeb. Jako konkurent ServiceNow nabízí řadu funkcí pro správu ticketů, automatizaci a reporting.
Nejlepší funkce Zoho Desk
- Sledujte všechny interakce se zákazníky z jednoho místa, bez ohledu na to, jaký kanál použili k zahájení konverzace.
- Přizpůsobte nástroj svým potřebám, ať už potřebujete přejmenovat karty, přidat oddělení nebo přizpůsobit šablony e-mailů.
Omezení Zoho Desk
- Koncoví uživatelé nedostávají upozornění na směrování ticketů, což ztěžuje sledování případů.
- Třídění ticketů podle účtů není jednoduché, takže může být obtížné udržet si přehled o prioritních účtech.
- Žádný přímý chat s týmem podpory Zoho
Ceny Zoho Desk
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 23 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Desk
- G2: 4,4/5 (více než 4 640 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 030 recenzí)
10. SupportBee
SupportBee je systém pro správu ticketů navržený s ohledem na jednoduchost a spokojenost zákazníků. Jako alternativa k ServiceNow poskytuje jednoduché řešení pro správu e-mailů zákaznické podpory.
Nejlepší funkce SupportBee
- Díky systému ticketingu ve stylu doručené pošty se týmy nemusí přihlašovat do samostatné aplikace, aby přidělovaly nebo odpovídaly na žádosti o podporu.
- Komplexní externí znalostní databáze usnadňuje zákazníkům hledání odpovědí, což snižuje objem požadavků. Samostatná interní znalostní databáze pomáhá agentům najít potřebné odpovědi, aniž by museli eskalovat tikety.
Omezení SupportBee
- Nezachytává zpětnou vazbu zákazníků ohledně podpory.
- Není optimalizováno pro prohlížeče Safari nebo Firefox.
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Chybějící funkce automatického archivování někdy vede k přeplněné doručené poště.
- Žádné formuláře nejsou k dispozici
Ceny SupportBee
- Startup: 13 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 17 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SupportBee
- G2: 4,1/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (25+)
Péče o vaše zákazníky – způsob ClickUp
Výběr správného softwaru pro správu služeb je klíčový pro poskytování vynikajícího zákaznického zážitku. Každá z výše uvedených alternativ ServiceNow nabízí jedinečné funkce, výhody a nevýhody. Vaše volba bude záviset na vašich konkrétních potřebách, rozpočtu a preferencích ohledně samoobslužného portálu a řešení pro správu konfigurace.
Pokud však hledáte komplexní řešení, které vyniká v oblasti zákaznických služeb a poskytuje robustní funkce pro řízení projektů, produktů a úkolů, zvažte ClickUp jako ideální agilní řešení. Díky své všestranné funkčnosti, uživatelsky přívětivému rozhraní a konkurenceschopným cenám je ClickUp nejlepší volbou mezi konkurenty a alternativami ServiceNow.
Nezapomeňte, že nejlepší software je ten, který dokonale vyhovuje potřebám vašeho týmu. Prozkoumejte tedy dostupné možnosti, vyzkoušejte ty, které vás zaujmou, a učinte informované rozhodnutí. Hodně štěstí!