10 nejlepších marketingových nástrojů pro startupy v roce 2025 (bezplatné i placené)

Provozování startupu je vzrušující a zároveň stresující. Máte před sebou spoustu příležitostí, ale také hromadu věcí, které musíte vyřídit.
Některé položky na vašem seznamu úkolů se bezpochyby týkají marketingu. Od zlepšení vašeho hodnocení ve vyhledávačích až po výběr softwaru pro správu projektů – je toho hodně, co je třeba udělat.
Naštěstí existuje spousta marketingových nástrojů pro startupy, které vám usnadní život.
V tomto příspěvku se podělíme o našich 10 nejlepších marketingových nástrojů pro startupy a o tom, jak je můžete využít k tomu, aby se vaše podnikání dostalo do stratosféry. ☄️
Co byste měli hledat v marketingových nástrojích pro startupy?
Ne všechny marketingové nástroje pro startupy jsou stejné. Některé jsou skvělé pro technologicky orientované SaaS podniky, zatímco jiné se lépe hodí pro lifestyle značky.
Ať už potřebujete jakýkoli nástroj, při výběru marketingového nástroje pro váš startup se zaměřte na následující aspekty:
- Spolupráce: Není nic horšího než práce s nesourodým týmem. Vyberte si nástroj, který nabízí spolupráci v reálném čase, aby všichni byli v rychle se měnícím prostředí startupů vždy informováni a na stejné vlně.
- Přizpůsobení: Start-upy se musí rychle přizpůsobovat a jednat. Hledejte nástroje, které nabízejí přizpůsobení, abyste mohli provádět úpravy a vytvářet řešení specifická pro vaše potřeby.
- Integrace: Vaše nástroje by měly dobře spolupracovat. Najděte marketingové nástroje, které lze integrovat s vašimi dalšími programy pro každodenní správu a design.
- Šablony: Efektivní marketingové nástroje vám ušetří čas i peníze. Vyberte si platformu, která nabízí šablony pro rychlejší provádění opakujících se úkolů.
10 nejlepších marketingových nástrojů pro startupy
Zde je náš seznam nejlepších nástrojů pro marketingové týmy a startupy. Od výzkumu klíčových slov po publikování na sociálních médiích – pro každý startup a marketingovou strategii existuje placený nebo bezplatný nástroj.
1. ClickUp
ClickUp je software pro správu projektů pro startupy, který usnadňuje plánování úkolů, přidělování odpovědností a správu každodenních operací. Marketingové týmy používají ClickUp k vytváření redakčních a marketingových kalendářů a správě publikačních plánů.
Ale počkejte, to není vše. ?
Můžete spolupracovat v reálném čase na všem, od aktivit na sociálních médiích až po placené reklamy. Brainstormujte se svým týmem a vytvářejte nové kampaně nebo využijte různé pohledy k hlubšímu ponoru do analytiky. Automatizujte úkoly, abyste mohli okamžitě přiřadit projekty příslušným členům týmu a snížit čas strávený rutinní prací.
Jednou z nejzajímavějších funkcí je ClickUp AI, asistent pro psaní, který byl navržen tak, aby marketing byl efektivnější a účinnější. Je speciálně navržen pro různé případy použití, můžete ho využít k vytváření e-mailových kampaní, psaní obsahových briefů, vytváření blogových příspěvků nebo generování nápadů během výzkumu klíčových slov. A co je nejlepší, můžete ho přizpůsobit specifickému hlasu vaší značky.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Automatizace vám umožní pracovat rychleji díky okamžitému vytváření opakujících se úkolů a jejich přiřazování odpovědným členům týmu.
- Tento komplexní nástroj usnadňuje komunikaci a zefektivňuje pracovní postupy pro hladší chod firmy.
- Tisíce šablon usnadňují život startupům, ať už připravujete marketingový plán nebo provádíte analýzu akcionářů pro nadcházející projekty.
Omezení ClickUp:
- Někteří uživatelé mohou být zpočátku trochu zaskočeni rozsáhlými funkcemi, ale novým uživatelům je k dispozici spousta podpory.
- Bezplatný tarif nezahrnuje přístup k novému nástroji AI, ale pokud se rozhodnete pro placený tarif, stojí pouze 5 $.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele při roční platbě
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. KWFinder
Jako startup je budování online přítomnosti nutností. Jedním z nejlepších způsobů, jak etablovat svou značku, je optimalizace pro vyhledávače (SEO) na úvodních stránkách vašeho webu a blogu. Prvním krokem v tomto procesu je výzkum klíčových slov. ?
KWFinder je marketingový nástroj pro startupy, který vám pomůže zacílit na správná klíčová slova, abyste oslovili své publikum. Pomocí tohoto nástroje zjistíte, na jaká slova se zaměřují vaši konkurenti, získáte objem vyhledávání pro konkrétní klíčová slova a identifikujete termíny, na které se můžete rychle zaměřit.
Nejlepší funkce KWFinder:
- Funkce SERPWatcher vám poskytuje přehled o vývoji pozic klíčových slov v čase, takže nemusíte vynakládat cenné zdroje na monitorovací nástroje.
- SiteProfiler sleduje autoritu vaší značky a klíčové SEO metriky, jako jsou zpětné odkazy a obsah, který generuje nejvíce návštěvnosti.
- Díky nástroji SERP Volatility Checker budete mít přehled o aktualizacích Google Core Updates a dalších změnách, které mají přímý dopad na návštěvnost vašeho webu.
Omezení KWFinder:
- Všechny plány mají omezení na související klíčová slova, což je pro startupy, které chtějí rychle růst, limitující.
- Neexistuje žádný nástroj pro analýzu mezer v klíčových slovech, takže budete potřebovat jiný nástroj, jako je Google Analytics, abyste identifikovali oblasti, kde vám může chybět cenný obsah.
Ceny KWFinder:
- Mangools Entry: 29 $/měsíc
- Mangools Basic: 49 $/měsíc
- Mangools Premium: 69 $/měsíc
- Mangools Agency: 129 $/měsíc
Hodnocení a recenze KWFinder:
- G2: 4,5/5 (5+ recenzí)
- Capterra: N/A
3. Hootsuite
Hootsuite je nástroj pro správu sociálních médií, který usnadňuje publikování obsahu na sociálních médiích vašeho startupu. Využijte jej k budování vztahů se zákazníky, propagaci obsahu z vašeho blogu a uvádění nových produktů na trh.
Nejlepší funkce Hootsuite:
- Plánujte příspěvky na všech svých účtech sociálních médií na jednom místě.
- Díky funkcím sledování můžete zjistit, jaký typ obsahu nejlépe funguje u vaší cílové skupiny.
- Zobrazení kalendáře vám umožní zobrazit celý plán publikování a upravit načasování tak, aby odpovídalo době, kdy jsou uživatelé nejčastěji přihlášeni.
Omezení Hootsuite:
- Někteří uživatelé, kteří preferují oddělené zobrazení, považují komplexní ovládací panel za trochu nepřehledný.
- Mnoho funkcí znamená delší dobu učení; začínající marketéři a startupy mohou potřebovat čas, aby se dostali do tempa.
Ceny Hootsuite:
- Profesionální: 99 $/měsíc
- Tým: 249 $/měsíc
- Podnikání: 739 $/měsíc
- Enterprise Custom: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hootsuite:
- G2: 4,1/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 400 recenzí)
4. Canva
Digitální marketing není jen o psaném obsahu – k oslovení dnešního měnícího se publika potřebujete grafiku a videa. Nástroje pro design, jako je Canva, usnadňují tvorbu všeho od placených reklam po bannery na sociálních médiích.
Bezplatná verze nabízí přístup k tisícům obrázků, grafiky a šablon, zatímco placená verze vám poskytuje více možností přizpůsobení a dalších funkcí. Použijte Canva k vytváření brandových aktiv, spolupráci s ostatními členy vašeho designového týmu a publikování nebo stahování svých výtvorů pouhými několika kliknutími.
Nejlepší funkce Canva:
- Šablony usnadňují vytváření marketingových materiálů, jako jsou pozvánky na uvedení produktu na trh, prodejní reklamy a infografiky pro blogy.
- Funkce pro spolupráci v reálném čase – včetně složek, plánů a integrovaných nástrojů pro přidávání komentářů – vám umožní zapojit celý tým do procesu navrhování.
- Díky editoru videa a vestavěným animacím je snadné vytvářet poutavý obsah pro publikum s kratší pozorností.
Omezení Canva:
- Někteří uživatelé shledávají, že rozhraní má chyby, kdy se obsah nezobrazuje dokonale nebo funkce drag-and-drop fungují sporadicky.
- Ostatní uživatelé považují kvalitu bezplatných šablon za omezenou, což ztěžuje vytváření rozmanitého obsahu bez přechodu na placený tarif.
Ceny Canva:
- Zdarma
- Pro: 119,99 $/rok pro jednu osobu
- Týmy: 149,90 $/rok pro prvních pět osob
Hodnocení a recenze Canva:
- G2: 4,7/5 (více než 4 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 300 recenzí)
5. Buffer
Buffer je další digitální marketingový nástroj, který byl navržen tak, aby zrychlil a zefektivnil marketing na sociálních médiích. Od vytváření marketingového kalendáře po sledování analytických údajů je tento nástroj užitečný pro startupy a influencery, kteří chtějí zlepšit způsob sdílení s publikem.
Tento nástroj je integrován s různými sociálními médii, včetně Facebooku, Instagramu, LinkedIn, Mastodonu, TikToku a Shopify.
Nejlepší funkce Bufferu:
- Integrovaná umělá inteligence vám pomůže určit, kdy a co publikovat na základě vaší cílové skupiny.
- Automatizované zprávy šetří čas při zjišťování, jaký obsah funguje dobře.
- Různé úrovně oprávnění usnadňují udělování přístupu členům týmu, takže můžete spolupracovat.
Omezení Bufferu:
- Někteří uživatelé zjistili, že příspěvky se nezveřejňují – někdy kvůli problémům se sociálními médii, nikoli s aplikací Buffer – což znamená, že je musí stejně zveřejnit ručně.
- Marketingové analýzy nabízejí základní přehled, ale pokud chcete získat podrobnější informace, budete potřebovat jiný nástroj.
Ceny Buffer:
- Bezplatné
- Essentials: 6 $/měsíc za jeden kanál
- Tým: 12 $/měsíc za jeden kanál
- Agentura: 120 $/měsíc za 10 kanálů
Hodnocení a recenze Buffer:
- G2: 4,3/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
6. Hemingway Editor
Hemingway Editor je spolehlivý nástroj pro obsahový marketing pro malé firmy a startupy. Bezplatný online editor vám umožní zkontrolovat obsah z hlediska běžných gramatických chyb a rychle ho vyčistit. Zlepšuje také čitelnost tím, že zvýrazňuje věty, které používají pasivní hlas místo aktivního.
Provádějte úpravy přímo v aplikaci a pomocí formátovacích nástrojů přidávejte nadpisy, odrážky a odkazy, aby byl váš obsah poutavější a informativnější. ✍️
Nejlepší funkce editoru Hemingway:
- Bezplatná online verze používá různé barevné zvýrazňovače, takže je snadné rozpoznat, který obsah je třeba řešit.
- Hodnocení čitelnosti a počet slov vám pomohou posoudit, zda je daný obsah ideální pro vaši cílovou skupinu.
Omezení editoru Hemingway:
- Zpětná vazba k úpravám je poměrně základní, takže pro složitější obsah budete chtít použít průvodce stylem a použitím.
- Online verze nemá funkci ukládání.
- Nelze zadat konkrétní preferenci hlasu nebo stylu.
Ceny editoru Hemingway:
- Bezplatné: Online nástroj pro úpravy
- 19,99 $: Jednorázová platba za aplikaci
Hodnocení a recenze Hemingway Editor:
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
7. Slack
Pokud váš startup vyžaduje každodenní spolupráci a komunikaci, obraťte se na Slack. Tato aplikace je zlatým standardem pro chatování s členy týmu a zvládání práce.
Slack vám umožňuje vytvářet různé kanály pro různé skupiny. Vytvořte kanál pro zábavné chatování mimo práci nebo prostor pro diskuse o konkrétních projektech, jako je obsahový marketing.
Posílejte zprávy celým týmům nebo skupinám, nebo zvolte přímou zprávu, aby vaše komunikace zůstala soukromá. Využijte „Huddles“ – audio a video hovory – k rychlé diskusi o nových záležitostech nebo k zodpovězení otázek týkajících se správy marketingových zdrojů.
Nejlepší funkce Slacku:
- Slack Connect vám umožňuje přidat osoby mimo vaši organizaci a omezit jejich přístup k určitým kanálům.
- Vytvořte si vlastní oznámení, abyste byli okamžitě informováni o nejnaléhavějších záležitostech, nebo ztlumte aktualizace, abyste se mohli bez rušení ponořit do práce.
- Díky integraci s CRM systémy pro startupy a nástroji jako Google Drive je snadné pracovat napříč platformami.
Omezení Slacku:
- Někteří uživatelé považují Slack za rušivý, ale přizpůsobení oznámení může tento problém minimalizovat.
- Ostatní uživatelé by uvítali funkci, která by zobrazovala, kdy byl uživatel naposledy aktivní, a ne pouze jeho aktuální stav.
Ceny Slacku:
- Pro: 8,75 $/osoba/měsíc
- Business+: 15 $/osoba/měsíc
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku:
- G2: 4,5/5 (více než 31 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
8. GetResponse
Jako startup posíláte spoustu komunikace. Ať už se jedná o kontaktování investorů, sponzorů nebo zákazníků, udržování kontaktu zabírá velkou část vašeho času. E-mailový marketingový nástroj, jako je GetResponse, může automatizovat některé z vašich e-mailových kampaní.
Využijte registrační formuláře, vyskakovací okna na vstupních stránkách a newslettery k posílení generování potenciálních zákazníků a shromažďování kontaktů. Využijte šablony automatických odpovědí k péči o předplatitele a získávání nových zákazníků. Platforma pro e-mailový marketing vám také umožňuje sledovat zapojení a sdílet napříč různými kanály, abyste rozšířili svůj dosah.
Nejlepší funkce GetResponse:
- Více než 100 integrací, včetně Gmailu, Hubspotu, Shopify a WordPressu.
- Nový generátor e-mailů s umělou inteligencí šetří čas automatickým vytvářením obsahu na základě klíčových slov, typu podnikání a konkrétního publika.
Omezení GetResponse:
- Někteří uživatelé shledali rozhraní marketingových e-mailů zastaralým a vyžadujícím přizpůsobení.
- Pokročilejší nástroje, jako je návrhář vstupní stránky, mají strmou křivku učení.
Ceny GetResponse:
- Zdarma
- E-mailový marketing: 19 $/měsíc
- Marketingová automatizace: 59 $/měsíc
- E-commerce Marketing: 119 $/měsíc
Hodnocení a recenze GetResponse:
- G2: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
9. ClickFunnels
ClickFunnels je nástroj, který startupy používají pro A/B testování a získávání informací o řízení vztahů se zákazníky (CRM). Nástroj je navržen tak, aby přiváděl uživatele ze sociálních médií a organického vyhledávání na váš web a pomáhal jim najít ty správné produkty. ?
Nejlepší funkce ClickFunnels:
- Přizpůsobitelný nástroj pro tvorbu stránek typu drag-and-drop může zvýšit konverze a vytvořit uživatelsky přívětivý web.
- K vytvoření landing page a funnelů nejsou nutné žádné znalosti programování.
Omezení ClickFunnels:
- Nástroje pro e-mailový marketing nejsou k dispozici ve všech tarifech.
- Někteří uživatelé měli pocit, že se jedná o náročný proces učení nebo že některé funkce nefungují bezchybně.
Ceny ClickFunnels:
- Základní: 147 $/měsíc
- Pro: 197 $/měsíc
- Funnel Hacker: 497 $/měsíc
Hodnocení a recenze ClickFunnels:
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
10. Hotjar
Hotjar nabízí cenné informace o cestě zákazníka a míře konverze. Většina ostatních analytických nástrojů vám řekne, co se děje, ale neposkytuje informace o tom, proč.
Hotjhar používá teplotní mapy, aby ukázal, jak uživatelé interagují s vaším webem a kde dochází ke konverzi – nebo kde váš web opouštějí. S pomocí těchto údajů o zákaznících můžete přizpůsobit své produkty tak, aby vyhovovaly jejich potřebám, a upravit obsah tak, aby se zvýšila konverze.
Nejlepší funkce Hotjar:
- Můžete provádět průzkum trhu a získávat informace od skutečných zákazníků, abyste mohli lépe řídit marketingové kampaně.
- Díky nahrávkám můžete sledovat skutečné relace uživatelů a identifikovat problematické body.
- Funkce Ask vám umožňuje přímo komunikovat se zákazníky a získávat zpětnou vazbu o tom, co se jim na vašem obsahu líbí a nelíbí.
Omezení Hotjar:
- Data nelze rozdělit podle časových období, což ztěžuje sledování cesty zákazníka, pokud jste nedávno provedli změny.
- Hotjar není kompatibilní s mobilními aplikacemi, takže získáte pouze informace o tom, jak uživatelé používají desktopovou verzi vašeho webu.
Ceny Hotjar:
- Základní: Navždy zdarma
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Rozsah: 213 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hotjar:
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Posuňte své marketingové aktivity na vyšší úroveň
S těmito bezplatnými a placenými marketingovými nástroji pro startupy budete mít jistě vše, co potřebujete k oslovení svého publika.
Chcete marketingové automatizační nástroje, které zefektivní publikování obsahu? Software pro zlepšení organizace a komunikace? Ať už vás motivuje cokoli, existuje řešení.
Tyto nástroje jsou sice skvělé, ale ještě lepší je, když můžete veškerý marketing a projektové řízení spravovat na jedné pohodlné platformě. A právě tady přichází na řadu ClickUp. ?
ClickUp zlepšuje spolupráci, komunikaci a produktivitu, aby splnil vaše marketingové cíle. Vyberte si z tisíců šablon a najděte marketingové materiály, které potřebujete k budování značky, vytváření autority a zvyšování konverzí. Začněte s ClickUp ještě dnes – je to navždy zdarma!