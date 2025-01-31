15 nejlepších softwarů pro helpdesk pro IT týmy v roce 2025

Reagování na dotazy a připomínky zákazníků je důležitou součástí úspěšného podnikání. Od zodpovídání dotazů týkajících se produktů jako obchodní zástupce až po poskytování řešení jako správce IT případů existují desítky různých způsobů, jak můžete svým zákazníkům poskytovat podporu. Jednou z nejúčinnějších možností je implementace softwaru pro helpdesk.
Zde se podrobněji podíváme na to, co byste měli hledat v softwaru pro helpdesk, a představíme 15 nejlepších řešení. Ať už hledáte placený nebo bezplatný software pro helpdesk, najdete ten správný nástroj pro podporu svých zákazníků a vytvoření nezapomenutelného uživatelského zážitku. ✨
Co byste měli hledat v softwaru pro helpdesk?
Software pro helpdesk je nezbytný pro IT oddělení, týmy zákaznického servisu a manažery, kteří zpracovávají projekty s uživatelskou zpětnou vazbou. Ne všechny nástroje jsou však stejné, zejména pokud provozujete velkou společnost, která potřebuje přizpůsobené funkce, nebo malý tým, který musí vyvažovat rozpočet s potřebami softwaru. ?️
Zde je několik věcí, které dělají skvělý software pro helpdesk:
- Hlášení a sledování ticketů: Hledejte nástroje helpdesku, které nabízejí funkce sledování problémů, abyste mohli sledovat zákaznickou zkušenost od okamžiku, kdy zákazník nahlásí problém, až do okamžiku, kdy je úspěšně vyřešen.
- Omnichannel podpora: Není nic horšího, než přeskakovat mezi desítkami různých platforem, abyste mohli odpovídat na dotazy zákazníků. Vyberte si software pro helpdesk, který nabízí multikanálovou podporu na jedné platformě.
- Znalostní databáze: Centralizovaná databáze často kladených otázek a řešení, díky které si zákazníci mohou pomoci sami, aniž by museli čekat na podporu.
- Automatizace: Odstraňte překážku neustálého řešení opakujících se úkolů tím, že je za vás vyřeší software pro helpdesk.
- Integrace: Vyberte si software pro helpdesk, který spolupracuje s dalšími nástroji, které pravidelně používáte, a zlepšete tak zákaznickou zkušenost.
- Přizpůsobení: Nejlepší nástroje jsou ty, které splňují vaše konkrétní potřeby. Vyberte si software, který se hodí k vašim pracovním postupům.
15 nejlepších softwarů pro helpdesk, které můžete použít
Nyní, když víte, co hledat v softwaru pro helpdesk, je čas podívat se na několik nejlepších příkladů v oboru. Od placených all-in-one CRM nástrojů určených pro velké podniky až po zjednodušené, ale efektivní možnosti pro menší firmy a lidi, kteří volí bezplatný software, zde je 15 nejlepších softwarů pro helpdesk, které můžete vyzkoušet. ?
1. ClickUp
ClickUp je možná nejznámější jako nástroj pro správu projektů, ale náš software pro helpdesk a nástroje pro správu zákaznických služeb jsou stejně efektivní. Pokud potřebujete shromáždit zpětnou vazbu od svých zákazníků, využijte zobrazení Formulář od ClickUp.
Tato funkce nabízí přizpůsobení tak, aby shromažďovala přesně ty informace, které potřebujete k obsluze svých uživatelů.
Chcete zákazníkům nabídnout rychlý a snadný způsob podání žádosti o pomoc? Šablona Help Desk Ticket Template od ClickUp vám to umožní. Díky šesti stavům můžete sledovat průběh řešení žádosti o pomoc od okamžiku jejího přijetí až po její vyřešení. Vlastní zobrazení vám umožní podle potřeby prioritizovat a eskalovat žádosti.
Nejlepší funkce ClickUp
- Široká škála typů polí pro správu projektů – včetně zaškrtávacích políček, štítků a krátkých i dlouhých textových polí – usnadňuje shromažďování všech typů informací pomocí formulářů.
- Automaticky vytváří úkoly z formulářů a zefektivňuje vaše pracovní postupy.
- Vytvořte vlastní štítky pro organizaci ticketů helpdesku a přidejte značku priority pro řešení urgentních ticketů.
- Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení budou vaše formuláře skutečně jedinečné a budou přesně odrážet informace, které potřebujete.
- Funkce zabezpečení a ochrany soukromí chrání vaše data a splňují předpisy GDPR, PCI DSS Service Provider Level 1 a CCPA.
Omezení ClickUp
- Zobrazení formuláře není v bezplatném tarifu k dispozici.
- Někteří uživatelé měli pocit, že vzhledem k velkému počtu funkcí je náročnost osvojení tohoto softwaru vysoká.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. TeamSupport
TeamSupport nabízí softwarové nástroje pro zákaznický servis, které vám pomohou lépe porozumět vašim zákazníkům a nabídnout jim potřebnou podporu. Jejich řešení zahrnují live chat pro prodejní a marketingové týmy i analýzu dat na míru. ??
Nejlepší funkce TeamSupport
- Integrované nástroje Customer Distress Index pomáhají sledovat a předcházet odchodům zákazníků.
- Integruje se s nástroji zákaznické podpory a týmovými nástroji, včetně Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot a Azure DevOps.
- Klíčové funkce produktové databáze umožňují sledování zákaznických dat a produktů na úrovni ticketů, což umožňuje rychlejší řešení a informované sledování problémů pro týmy podpory.
Omezení TeamSupport
- Neexistuje žádná bezplatná zkušební verze.
- Pravidla automatizace ticketů se spouštějí pouze jednou, aby se zabránilo smyčkám, ale to znamená, že je nutné ručně napsat více pravidel pro zpracování složitějších ticketů helpdesku.
- Ve srovnání s jinými nástroji pro helpdesk nemá tak robustní řešení pro správu projektů.
Ceny TeamSupport
- Essential Support: 49 $/měsíc za jednoho agenta
- Podpora pro podniky: 69 $/měsíc na jednoho agenta
- Kompletní sada pro zákaznickou podporu: 119 $/měsíc na jednoho agenta
Hodnocení a recenze TeamSupport
- G2: 4,4/5 (více než 840 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 830 recenzí)
3. Deskpro
Deskpro je komplexní software pro podporu, který centralizuje data vašich zákazníků a žádosti o pomoc na jednom místě – bez ohledu na to, kde zákazník problém nahlásí. Integrovaný live chat a omnichannelová podpora zkracují čas potřebný k řešení problémů a zodpovězení dotazů. Navíc můžete automatizovat směrování ticketů a protokoly pro správu incidentů, abyste mohli řešit problémy zákazníků a zefektivnit své interní pracovní procesy.
Nejlepší funkce Deskpro
- Získejte kontrolu díky funkcím na místě a hostujte svá data na vlastní serverové infrastruktuře, nebo si vyberte cloudovou variantu a ukládejte data v jednom z jejich datových center.
- Samoobslužná platforma usnadňuje vytvoření znalostní báze helpcentra, kde zákazníci najdou odpovědi na časté dotazy a řešení běžných problémů.
- Plně přizpůsobitelný pro vývoj systému ticketingu, který zefektivňuje zákaznickou zkušenost a zvyšuje spokojenost zákazníků.
Omezení Deskpro
- Pro uživatele, kteří jsou v oblasti serverů nováčky, existuje určitá křivka učení, což znamená, že noví zaměstnanci v oblasti IT mohou potřebovat další podporu při zprovoznění a nastavení.
- Software CRM byl občas chybový, ale centrum podpory reaguje rychle.
Ceny Deskpro
- Team: 29 $/měsíc na agenta Professional: 59 $/měsíc na agenta
- Enterprise: 99 $/měsíc za agenta
Hodnocení a recenze Deskpro
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (30+ recenzí)
4. Zoho Desk
Zoho Desk si klade za cíl usnadnit zákaznický servis, zvýšit produktivitu a navázat nezapomenutelné vztahy s vašimi koncovými uživateli. Ať už provozujete velké týmy podpory nebo malou firmu, toto řešení helpdesku spravuje tikety a žádosti o zákaznickou podporu napříč různými komunikačními kanály.
Funkce pro více oddělení je obzvláště užitečná pro týmy, které potřebují IT pomoc specifickou pro každé oddělení nebo pro různé značky. ?
Nejlepší funkce Zoho Desk
- Díky uživatelsky přívětivému a intuitivnímu rozhraní se všichni členové týmu snadno zorientují a budou moci rychle reagovat na požadavky na podporu.
- Integrované nástroje umělé inteligence, včetně chatbota, analýzy sentimentu a asistenta pro odpovídání, poskytují členům týmu informace potřebné k poskytování co nejlepší pomoci.
- Okamžitá oznámení o změnách v aktivitách ticketů a přizpůsobitelné pracovní režimy zvyšují produktivitu IT helpdesku.
Omezení Zoho Desk
- Vzhledem k velkému množství funkcí je třeba věnovat čas a úsilí tomu, abyste se naučili, jak tento nástroj co nejlépe využít pro potřeby vaší společnosti.
- Počet ticketů vytvořených přes API je omezený, což může být pro větší podniky problém.
Ceny Zoho Desk
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Professional: 35 $/měsíc na uživatele Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Desk
- G2: 4,4/5 (více než 4 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
5. Help Scout
Help Scout nabízí zjednodušený přístup k softwarovým řešením helpdesku. Díky nástrojům pro automatizaci pracovních postupů, znalostním centrům a sdíleným schránkám je nyní snazší než kdykoli předtím spojit se s uživateli a zlepšit interakci se zákazníky.
Nejlepší funkce Help Scout
- Software pro správu helpdesku v reálném čase vám umožní řešit problémy zákazníků během několika minut.
- Snadno si prohlížejte profily uživatelů v databázi zákazníků, včetně předchozích konverzací a historie webových stránek, aby váš tým IT podpory mohl plně vyřídit požadavky na služby.
- Pomocí funkcí pro vytváření reportů můžete sledovat metriky týmu a spokojenost zákazníků pomocí jednoduchého samoobslužného portálu.
Omezení Help Scout
- Mailbox API má omezenou rychlost a všichni uživatelé se započítávají do maximálního limitu, což znamená, že musíte používání spravovat pečlivěji než u jiných nástrojů.
- Někteří uživatelé měli pocit, že rozložení znalostní platformy by mohlo být intuitivnější pro servisní požadavky.
Ceny Help Scout
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Plus: 40 $/měsíc na uživatele
- Pro: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Podívejte se na náš seznam nejlepších alternativ k Help Scout
6. Salesforce Service Cloud
Salesforce je světově proslulý CRM a jejich platforma helpdesku známá jako Service Cloud je zaměřena na zefektivnění zákaznické podpory pro firmy. Mezi klíčové funkce patří inteligentní automatizace pro snížení nákladů a zlepšení pracovních postupů, stejně jako správa incidentů pro sledování hlavních rizik souvisejících se vztahy se zákazníky. ✍️
Nejlepší funkce Salesforce Service Cloud
- Integrovaná generativní umělá inteligence pomáhá zkrátit dobu řešení problémů a zvýšit výkonnost týmu a KPI.
- Omnichannelový systém helpdesku shromažďuje všechny požadavky zákazníků na jedné snadno spravovatelné platformě, bez ohledu na to, kde zákazník požádal o pomoc – ať už prostřednictvím call centra, příspěvku na sociálních médiích nebo e-commerce kanálu.
- Nástroje pro vzdálenou pomoc a eskalaci umožňují rychlé reakce na požadavky na jakékoli úrovni služeb v samoobslužném portálu.
Omezení Salesforce Service Cloud
- Mnoho funkcí softwaru pro helpdesk jsou doplňky nebo mají omezení, což zvyšuje náklady na nástroj v závislosti na potřebách vaší organizace.
- Navigace může být ve srovnání s jinými nástroji zákaznické podpory složitější, což vede k delšímu zaučování.
Ceny Salesforce Service Cloud
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Professional: 75 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 150 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezený: 300 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce Service Cloud
- G2: 4,2/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Salesforce!
7. ServiceNow
ServiceNow je nástroj pro správu IT služeb (ITSM), který pomáhá firmám sledovat požadavky a vytvářet řešení, která řeší problémy zákazníků a splňují cíle společnosti. Jedná se o jeden z nejlepších softwarů pro helpdesk s cloudovým helpdeskem, takže se nemusíte starat o údržbu serverů ani řešit složité problémy s hostingem.
Tento nástroj nabízí automatizaci servisního střediska, která zkracuje čas potřebný k provádění opakujících se úkolů, a přehledy o správě IT aktiv. Vy se tak můžete soustředit na obsluhu svých zákazníků.
Nejlepší funkce ServiceNow
- Díky reportům a dashboardům v reálném čase můžete spravovat zásoby, řešit dotazy zákazníků a zefektivnit systém ticketingu napříč odděleními, abyste zvýšili úroveň zákaznické podpory.
- Automatické stanovení priorit a přiřazování úkolů snižuje počet kroků ve vašem pracovním postupu a zrychluje tak dobu odezvy.
- Dashboard IT platformy ukládá všechna vaše data a poznatky na jednom místě, aby podpořil spolupráci a motivoval zaměstnance.
- Využijte praktické připomínky a oznámení pro správu smluv o úrovni služeb (SLA), abyste měli přehled o spokojenosti zákazníků.
Omezení ServiceNow
- Nejedná se o kompletní nástroj pro CRM a řízení projektů, takže jej budete muset používat v kombinaci s dalšími nástroji.
- Někteří uživatelé měli pocit, že funkce pro vytváření reportů by mohly být pro zákaznickou podporu robustnější.
Ceny ServiceNow
- Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku přizpůsobenou potřebám vaší firmy.
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
8. Zendesk
Zendesk je jedním z největších jmen v oblasti zákaznické podpory. Tato platforma, navržená pro personalizaci interakcí se zákazníky, kombinuje funkce umělé inteligence, skutečné lidské zprávy a nástroje pro zvýšení produktivity, které vám pomohou spravovat vaše zaměstnance a komunikovat se zákazníky. ?
Nejlepší funkce Zendesk
- Inteligentní směrování automatizuje úkoly, přesměrovává uživatele na příslušného pracovníka zákaznického servisu ve vašem týmu nebo je navádí na samoobslužný portál, kde získají rychlé odpovědi na běžné otázky.
- Získejte přehled ze svého systému pro správu znalostí pomocí integrovaných nástrojů pro reporting a analýzu.
- Díky integraci s mobilními aplikacemi pro iOS a Android a webovými nástroji můžete samoobslužný portál používat kdekoli a spolu s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity.
- Pomocí webového widgetu můžete zabudovat zasílání zpráv přímo do nástrojů na svých vstupních stránkách nebo použít Agent Workspace k vyřizování jednotlivých ticketů napříč kanály.
- Široce používaný systém ticků usnadňuje školení
Omezení Zendesk
- Vlastní zobrazení nelze exportovat z jednoho uživatele do druhého, což znamená, že je budete muset ručně znovu vytvořit pro každého uživatele.
- Někteří uživatelé zjistili, že získání pomoci trvalo déle nebo bylo složitější, než očekávali, ve srovnání s jiným softwarem pro helpdesk.
Ceny Zendesk
- Suite Team: 49 $/měsíc na jednoho agenta
- Suite Growth: 79 $/měsíc za jednoho agenta
- Suite Professional: 99 $/měsíc na jednoho agenta
- Suite Enterprise: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 5 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 600 recenzí)
9. Spiceworks
Spiceworks poskytuje řešení helpdesku hostované v cloudu, což znamená, že nemusíte trávit čas budováním nebo údržbou serverů. Pomocí monitorů, oznámení a možností přizpůsobení ticketů můžete toto řešení přizpůsobit tak, aby splňovalo vaše cíle v oblasti správy zákazníků.
Zvyšte spokojenost svých zákazníků pomocí intuitivního systému ticketingu a řešení helpdesku ve Spiceworks.
Nejlepší funkce Spiceworks
- Vlastní IT technologií rozdělí vaši organizaci na helpdeskový systém ticketingu, který se snadno spravuje, ať už máte dva zákaznické servisy nebo stovky.
- Díky jednoduchému rozhraní zákaznické podpory můžete zákazníkům pomáhat bez nutnosti dlouhého zaučování.
- Využijte nástroj pro sledování, abyste získali přehled a mohli jej začlenit do svých služeb, čímž zajistíte hladší fungování systému zákaznické podpory.
Omezení Spiceworks
- Někteří uživatelé ve větších podnicích měli pocit, že nástroj není dostatečně propracovaný a že by mu prospěly další funkce.
- Pracovní prostor nabízí omezené role, což je výzvou pro větší a rozptýlenější týmy.
Ceny Spiceworks
- Zdarma pro všechny uživatele
Hodnocení a recenze Spiceworks
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (540+ recenzí)
10. LiveAgent
LiveAgent je software pro helpdesk, jehož cílem je usnadnit interakci se zákazníky. Díky mnoha funkcím a možnostem sledování je snadné řešit požadavky zákazníků, eskalovat problémy a poskytovat řešení.
Pokročilý systém ticketingu odesílá všechny požadavky do jedné univerzální schránky, takže je můžete prohlížet a odpovídat na ně, aniž byste museli přepínat mezi platformami. ?
Nejlepší funkce LiveAgent
- Více než 200 integrací, včetně Zapier, Magento, WordPress a Mailchimp.
- Obsahuje 130 funkcí pro správu ticketů, jako jsou fóra, live chat a články v znalostní databázi.
- Uživatelské rozhraní je přizpůsobivé, takže jej můžete přizpůsobit vašemu podnikání přidáním vlastních polí pro odpovědi nebo filtrováním podle stavu, zdroje, značek nebo přiřazení.
Omezení LiveAgent
- Někteří uživatelé zjistili, že automatické odpovědi v jejich systému pro správu ticketů by mohly být dále vylepšeny.
- Ostatní uživatelé měli pocit, že by se jim hodil návod popisující rozsáhlé funkce, protože jich je tolik.
Ceny LiveAgent
- Malý: 9 $/měsíc na agenta (fakturováno ročně)
- Střední: 29 $/měsíc na agenta (fakturováno ročně)
- Velký: 49 $/měsíc na jednoho agenta (fakturováno ročně)
- Enterprise: 69 $/měsíc za agenta (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze LiveAgent
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
11. Jira
Jira je oblíbený software pro řízení projektů, který se používá především pro sledování chyb, sledování problémů a agilní řízení projektů. V průběhu času začalo mnoho firem používat Jira jako nástroj zákaznické podpory díky jeho flexibilitě a snadné integraci s jinými aplikacemi.
Nejlepší funkce Jira
- Přizpůsobitelné pracovní postupy, díky kterým můžete software přizpůsobit potřebám svého týmu.
- Výkonná vyhledávací funkce umožňuje uživatelům rychle a snadno najít jakékoli nedávné nebo starší tikety.
- K dispozici je řada doplňků, které rozšiřují funkčnost servisního střediska Jira.
- Snadno se integruje s dalšími produkty Atlassian pro plynulou produktivitu.
Omezení Jira
- Složitost nástroje může vyžadovat určitý čas na naučení a přizpůsobení se.
- Dražší než jiné alternativy, pokud se započítávají další pluginy.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 7,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15,25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny vám sdělí společnost Jira.
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 270 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 200 recenzí)
12. ProProfs Helpdesk
ProProfs Help Desk je nástroj zákaznické podpory s mnoha funkcemi, který se stal komplexním řešením zákaznických služeb. Disponuje sdílenou schránkou, která shromažďuje dotazy zákazníků z různých kanálů na jednom místě, čímž zjednodušuje proces podpory.
Nejlepší funkce ProProfs Help Desk
- Sdílená schránka umožňující týmům spolupracovat a plynule řešit dotazy zákazníků
- Integrovaná znalostní databáze, která snižuje počet příchozích ticketů a zlepšuje samoobslužné služby pro zákazníky.
- Snadné vytváření reportů a sledování pomáhá vedoucím pracovníkům monitorovat výkonnost týmu.
- Integruje se s celou řadou dalších softwarových nástrojů pro snadné použití v různých pracovních postupech.
Omezení softwaru ProProfs Help Desk
- Mobilní aplikace nejsou tak robustní jako desktopové verze
- Uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby se seznámili s rozhraním.
Ceny softwaru ProProfs Help Desk
- Zdarma
- Placený: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ProProfs Help Desk
- G2: 4,7/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
13. SAP
SAP Customer Experience (dříve SAP C/4HANA) je software, který integruje různá řešení pro zákaznickou zkušenost, díky čemuž je vhodný pro správu zákaznických služeb. SAP nabízí přizpůsobitelné možnosti pro různá odvětví a velikosti podniků.
Nejlepší funkce SAP
- Poskytuje informace o zákaznících v reálném čase, abyste lépe porozuměli svým zákazníkům a mohli jim poskytovat personalizované služby.
- Nabízí komplexní platformu CRM (Customer Relationship Management) integrující řešení pro prodej, služby a marketing.
- Poskytuje omnichannelový zákaznický servis včetně e-mailu, telefonu, chatu a sociálních médií.
- Snadno se integruje s dalšími nástroji v sadě SAP.
Omezení SAP
- V porovnání s jinými řešeními helpdesku poměrně drahé.
- Implementace a zvládnutí systému vyžaduje určité technické znalosti a čas na zaučení.
Ceny SAP
Ceny vám sdělí společnost SAP.
Hodnocení a recenze SAP
- G2: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 840 recenzí)
14. SuuportBee
SupportBee je zjednodušený e-mailový software pro helpdesk, který pomáhá firmám efektivněji spravovat e-maily týkající se podpory. Klade důraz na systém sdílené doručené pošty, kde mají všichni členové týmu přístup k dotazům zákazníků a mohou na ně odpovídat.
Nejlepší funkce SupportBee
- Systém pro správu ticketů umožňuje snadnou organizaci a přidělování zákaznických dotazů.
- Integrace s CRM systémy a nástroji pro řízení projektů zlepší váš pracovní postup v oblasti podpory.
- Automaticky třídí e-maily na základě vámi zadaných spouštěčů, od odesílatele po předmět zprávy.
- Funkce pro spolupráci umožňují více členům týmu pracovat na stejném dotazu zákazníka.
Omezení SupportBee
- Někteří uživatelé uvádějí, že vyhledávací funkce může být pomalá a někdy není tak intuitivní.
- Základní statistiky jsou k dispozici, ale chybí robustnější funkce pro analýzu dat.
Ceny SupportBee
- Startup: 13 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SupportBee
- G2: 4,1/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (25+)
15. HiverHQ
HiverHQ je robustní nástroj pro zákaznický servis, který funguje přímo z vašeho účtu Gmail. Funguje jako snadné řešení pro správu e-mailů, které zjednodušuje způsob, jakým týmy spravují a sledují e-maily podpory. HiverHQ umožňuje uživatelům delegovat, sledovat a prioritizovat e-maily zákazníků, aniž by museli opustit rozhraní Gmailu.
Nejlepší funkce HiverHQ
- Označování a kategorizace e-mailů pro lepší organizaci a sledování dotazů zákazníků
- Funkce detekce kolizí, která zabrání tomu, aby na stejný dotaz odpovídalo více členů
- Automatizované pracovní postupy pro efektivní správu e-mailů
- Podrobné analytické a reportovací funkce pro sledování výkonu týmu
- Integruje se s dalšími oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Trello a Google Workspace.
Omezení HiverHQ
- Je omezen na používání Gmailu, proto nemusí být ideální pro týmy, které používají jiné e-mailové klienty.
- Chybí nativní funkce živého chatu nebo telefonování
Ceny HiverHQ
- K dispozici je bezplatná zkušební verze .
- Lite: 15 $ měsíčně
- Pro: 39 $ měsíčně
- Elite: 59 $ za měsíc
- Individuální ceny jsou k dispozici na vyžádání pro firmy s více než 50 uživateli.
Hodnocení a recenze HiverHQ
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
Řešte požadavky zákazníků a pomáhejte týmům podpory s ClickUp
Software pro helpdesk je jedním z nejlepších nástrojů pro zefektivnění procesu odpovídání na dotazy zákazníků a pomoci jim při řešení problémů. Od automatizace vytváření úkolů pro požadavky zákazníků až po sledování zkušeností konkrétního uživatele a získávání přehledu o vašem celkovém přístupu k podpoře – tyto nástroje jsou neocenitelné.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes, abyste mohli lépe pomáhat svým zákazníkům a vytvářet pracovní postupy pro členy svého týmu, aby měli přehled o svých úkolech.
Od zkrácení času potřebného k předání problémů správnému členu týmu až po vytvoření přizpůsobeného uživatelského prostředí – naše nástroje vám určitě pomohou budovat lepší vztahy se zákazníky. ?