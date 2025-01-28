10 nejlepších alternativ a konkurentů Help Scout pro malé a střední podniky

Hledáte software pro help desk, který doplní váš růst? Ačkoli Help Scout způsobil v oboru rozruch, nemusí být pro každého to pravé.
Možná hledáte software pro helpdesk s jiným stylem nebo několika dalšími funkcemi? Máte štěstí. Digitální svět je plný robustních alternativ k Help Scout.
Pokud jste tedy připraveni objevit nový software helpdesku pro vaši firmu, pojďme se podívat na tyto vynikající konkurenty Help Scout. Můžeme začít?
Co je Help Scout?
Seznamte se s Help Scout: klíčovým hráčem ve světě zákaznických služeb. Help Scout není jen dalším nástrojem helpdesku, ale platformou navrženou tak, aby podporovala upřímné a smysluplné konverzace se zákazníky.
Díky funkcím usnadňujícím plynulou komunikaci a intuitivní správu ticketů si Help Scout získal místo v srdcích mnoha firem.
Avšak, stejně jako je rozmanitý svět malých a středních podniků, málokdy existuje řešení, které by vyhovovalo všem. Některé týmy mohou považovat Help Scout za téměř dokonalý, ale může jim chybět jedna nebo dvě funkce, které by si přály, nebo mohou hledat jinou uživatelskou zkušenost.
Proto se mnoho firem vydává na cestu a hledá (slovní hříčka zamýšlena) alternativy Help Scout, které lépe odpovídají jejich jedinečným provozním rytmům a cílům.
Help Scout je sice skvělý, ale pojďme se podívat, co dalšího na vás čeká, abyste se stali další hvězdou zákaznického servisu.
Co hledat v alternativě k Help Scout
- Plynulá uživatelská zkušenost: Nejlepší software pro servisní podporu je snadno ovladatelný a umožňuje týmům rychleji reagovat na potřeby zákazníků. Hledejte intuitivní design a minimální náročnost na zaučení, abyste zvýšili produktivitu týmu.
- Vícekanálová podpora: Dnešní zákazníci kontaktují týmy podpory prostřednictvím různých kanálů – e-mailů, sociálních médií, chatu a dalších. Ideální software pro zákaznický servis by měl tyto kanály agregovat a zajistit, že žádný dotaz nebude přehlédnut.
- Cenově dostupné modely: V malých a středních podnicích se počítá každý dolar. Hledejte platformy, které nabízejí skvělý poměr cena/výkon se škálovatelnými cenami, abyste platili pouze za to, co skutečně potřebujete.
- Bohatá sada funkcí: Různé podniky, různé potřeby. Najděte nástroj, který nabízí komplexní sadu funkcí helpdesku, jako jsou znalostní báze nebo software pro spolupráci při řešení požadavků, který vám umožní přizpůsobit si kompletní sadu nástrojů pro zákaznickou podporu a přístup k ní.
- Robustní integrace: Síla platformy často spočívá v její kompatibilitě s jiným softwarem pro zákaznickou podporu, který používají vaši zákazničtí agenti. Vyberte si řešení, které se snadno integruje s vaším stávajícím softwarem, zefektivňuje pracovní postupy a pracuje s více kanály.
- Pozitivní recenze zákazníků: Ústní propaganda je neocenitelná. Hledejte platformy s nadšenými recenzemi; často zdůrazňují skutečné klady a zápory, které jste možná nezvážili.
- Spolehlivý tým zákaznické podpory: Kdo podporuje pracovníky podpory? Řešení zákaznické podpory by mělo mít za sebou také silný tým podpory. Ujistěte se, že vámi vybraná alternativa vám poskytuje podporu v podobě ochotných a vstřícných pracovníků podpory a vícekanálové podpory, abyste nikdy nezůstali na holičkách.
10 nejlepších alternativ Help Scout
Nyní, když vy a váš tým podpory víte, na co si dát pozor při pohledu do budoucnosti po skončení Help Scout, představíme vám konkurenty v oblasti zákaznické podpory.
1. ClickUp
ClickUp je více než jen alternativa k Help Scout. Je to komplexní řešení šité na míru firmám, které touží po organizaci a efektivitě.
Díky funkcím jako více přiřazených osob, vlastní pole a možnost prioritizovat úkoly se ClickUp stal silným hráčem v oblasti produktivity.
Zejména pro týmy zákaznického servisu nabízí tato platforma ve srovnání s jinými alternativami Help Scout bezkonkurenční všestrannost.
Od přidělování zdrojů a správy klientů až po sledování ticketů zákaznické podpory – ClickUp zajišťuje, že každý krok proběhne hladce.
Díky intuitivnímu rozhraní a robustní integraci je vynikající volbou pro týmy podpory, které hledají alternativu k Help Scout.
Nejlepší funkce ClickUp
- Efektivně delegujte úkoly na více členů týmu
- Vytvořte si svou znalostní bázi pomocí ClickUp Docs.
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor podle potřeb vaší firmy pomocí vlastních polí ClickUp.
- Rozlišujte mezi kritickými úkoly a úkoly, které mohou počkat
- Zajistěte strukturovaný přístup k úkolům pomocí kontrolních seznamů úkolů ClickUp.
- Sloučte všechny své informace a propojte celý svůj technologický stack pomocí hlubokých integrací.
- Rychle vytvořte prostředí helpdesku pomocí šablony ClickUp Help Desk Template.
- Ujistěte se, že svým zákazníkům poskytujete podporu po celý den pomocí těchto šablon zákaznické cesty.
Omezení ClickUp
- Strmější křivka učení pro začátečníky
- Možnosti přizpůsobení mohou být pro některé týmy podpory příliš náročné.
- Integrace s některými aplikacemi třetích stran vyžaduje úpravy.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Zendesk
Zendesk není jen dalším jménem v odvětví zákaznických služeb, ale patří mezi nejspolehlivější software pro help desk. Zendesk poskytuje pokročilé funkce podpory a je od základu navržen tak, aby podporoval a zlepšoval komunikaci se zákazníky.
Od ostatních alternativ Help Scout se odlišuje svou jednoduchostí, která zajišťuje, že každá interakce se zákazníkem je efektivní a zároveň osobní.
Díky své přizpůsobivosti, škálovatelnosti a pokročilým analytickým funkcím je tato platforma ideální volbou pro týmy podpory všech velikostí, které hledají spolehlivou alternativu k Help Scout.
Nejlepší funkce Zendesk
- Hladce integrujte všechny komunikační kanály pomocí komplexního softwaru pro zasílání zpráv zákazníkům.
- Poskytněte zákazníkům možnosti samoobsluhy pomocí integrovaného nástroje znalostní báze.
- Chatbot s umělou inteligencí poskytuje rychlé odpovědi po celý den.
- Přizpůsobitelné zobrazení ticketů vám pomůže snadno třídit a prioritizovat tickety, díky čemuž je Zendesk jedním z nejlepších ticketovacích softwarů na trhu.
- Kompatibilní s mnoha aplikacemi třetích stran
- Získejte praktické poznatky z dat a zvyšte spokojenost zákazníků.
- Nabídněte podporu v aplikaci pro mobilní uživatele
Omezení Zendesk
- Ceny mohou být pro menší týmy vysoké.
- Některé pokročilé funkce vyžadují integraci.
- Počáteční nastavení může působit složitě.
Ceny Zendesk
- Tým: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 49 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 150 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
3. Intercom
Intercom je řešení helpdesku, které mění paradigma zákaznické podpory.
S důrazem na konverzace v reálném čase kombinuje tato alternativa Help Scout chatovou podporu, interaktivní prohlídky produktů a propracované techniky zapojení zákazníků.
Odlišuje se svým zaměřením na budování upřímných a trvalých vztahů. V době, kdy je klíčová okamžitost, Intercom zajišťuje, že podniky mohou okamžitě oslovit, podpořit a potěšit své zákazníky.
Nejlepší funkce Intercomu
- Využijte živý chat k interakci s návštěvníky v reálném čase a zlepšete zákaznickou zkušenost.
- Zajistěte rychlé odpovědi po celý den díky chatbotům a článkům v znalostní databázi.
- Prohlídky produktů vám umožňují vzdělávat uživatele přímo ve vaší aplikaci.
- Odesílejte relevantní obsah konkrétním skupinám uživatelů
- Přizpůsobte podporu na základě chování uživatelů
- Hladká integrace s oblíbenými nástroji
- Porozumějte trendům a chování zákazníků
Omezení Intercomu
- Mírně vyšší cena pro startupy
- Audio a video hovory nejsou nativní funkce.
Ceny Intercomu
- Starter: 74 $/měsíc
- Pro: Ceny si vyžádejte u společnosti Intercom.
- Premium: Ceny si vyžádejte u společnosti Intercom.
Hodnocení a recenze Intercomu
- G2: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
4. Front
Front revolučním způsobem mění e-mailovou komunikaci tím, že z ní dělá výkonný nástroj pro spolupráci.
Díky jeho jedinečnému přístupu mohou týmy snadno odpovídat na e-maily, aplikace, zprávy na sociálních médiích a dokonce i SMS, a to vše z centralizovaného centra.
Díky možnosti integrace s jinými nástroji, sledování analytických údajů a automatizace pracovních postupů je Front atraktivní volbou pro týmy, které chtějí zlepšit komunikaci se svými zákazníky.
Nejlepší funkce Front
- Spojte všechny kanály na jednom místě
- Spolupracujte na odpovědích v reálném čase
- Automatizujte následné e-maily a ušetřete čas
- Plánujte hladce, aniž byste opustili platformu
- Ponořte se hluboko do metrik výkonnosti týmu
- Synchronizujte s CRM, nástroji pro správu projektů a dalšími
- Zůstaňte ve spojení i na cestách
Omezení Front
- Vyžaduje změnu myšlení oproti tradičnímu e-mailu.
- Pokročilé analytické funkce jsou k dispozici v dražších tarifech.
- Pro nováčky může být trochu náročné se do něj zaučit.
Ceny Front
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 59 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: 99 $/měsíc na uživatele
- Premier: 299 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Front
- G2: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
5. Hiver
Hiver vylepšuje Gmail a mění jej v centrum spolupráce pro zákaznickou podporu.
Bez nutnosti opustit známé prostředí Gmailu mohou týmy spravovat sdílené schránky, přidělovat úkoly a dokonce sledovat metriky výkonu.
Hladký chod Hiveru zajišťuje, že se týmy mohou soustředit na poskytování špičkové zákaznické podpory, což z něj činí neocenitelný nástroj pro týmy zaměřené na Gmail.
Nejlepší funkce Hiver
- Centralizujte komunikaci pro plynulou týmovou práci
- Vyhněte se překrývání odpovědí díky oznámením v reálném čase.
- Organizujte a kategorizujte e-maily pro efektivnější zpracování
- Sledujte výkonnost týmu a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit.
- Zjednodušte opakující se úkoly pomocí pravidel a pracovních postupů
- Zajistěte včasné odpovědi i během špičky
- Hiver také slouží jako znalostní báze pro váš tým, takže vaši zaměstnanci mají rychlý přístup k informacím.
Omezení Hiver
- Vytvořeno speciálně pro Gmail, omezuje uživatele jiných e-mailových platforem
- Pokročilé analytické funkce jsou k dispozici pouze ve vyšších verzích.
- Možnosti integrace jsou ve srovnání s některými konkurenty omezenější.
Ceny Hiver
- Lite: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Elite: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hiver
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
6. Freshdesk
Freshdesk od renomované společnosti Freshworks je mezi alternativami Help Scout známý svou efektivní zákaznickou podporou.
Jako multikanálové řešení helpdesku nabízí mnoho automatizačních nástrojů, které zjednodušují a rozšiřují komunikaci se zákazníky.
Ať už jde o správu ticketů, integraci s aplikacemi třetích stran nebo poskytování vícejazyčné podpory, Freshdesk zajišťuje, že každá interakce vede k efektivnímu řešení.
Nejlepší funkce Freshdesk
- Zefektivněte a upřednostněte dotazy zákazníků
- Sloučte e-maily, chaty, hovory a zprávy ze sociálních sítí
- Nastavte odesílání ticketů, eskalaci a oznámení
- Využijte týmové porady a propojené tikety pro efektivní týmovou práci.
- Snižte objem ticketů pomocí samoobslužných možností, jako je znalostní databáze.
- Sledujte produktivitu agentů a dobu vyřešení ticketů
- Získejte informace přizpůsobené vašim potřebám
Omezení Freshdesk
- Některé funkce mohou být pro malé podniky trochu nepřehledné.
- Přizpůsobení může vyžadovat určitou dobu učení.
- Integrace s externími nástroji může být občas neohrabaná.
Ceny Freshdesk
- Zdarma
- Růst: 15 $/agent za měsíc
- Pro: 49 $/agent za měsíc
- Enterprise: 79 $/agent za měsíc
Hodnocení a recenze Freshdesk
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Bonus: 10 nejlepších alternativ a konkurentů Freshdesk pro rok 2024
7. ServiceNow
ServiceNow jde nad rámec tradičních alternativ Help Scout a nabízí širokou škálu cloudových řešení pro automatizaci komunikace se zákazníky a modernizaci správy IT služeb.
Jeho síla spočívá ve schopnosti zefektivnit složité pracovní postupy, zejména ve větších organizacích.
Díky sadě nástrojů zaměřených na zlepšení provozu, spolupráce a zákaznických služeb je ServiceNow komplexní volbou pro podniky, které hledají robustnost a škálovatelnost.
Nejlepší funkce ServiceNow
- Efektivně řešte a analyzujte incidenty
- Hladce zavádějte nové aktualizace
- Umožněte uživatelům samostatně řešit běžné problémy pomocí funkce znalostní báze.
- Přizpůsobte a rozšiřte možnosti ServiceNow
- Automatizujte a optimalizujte IT operace pomocí AI
- Ponořte se hluboko do metrik a zlepšete poskytování služeb.
- Přístup k funkcím ServiceNow na cestách
Omezení ServiceNow
- Pro malé a střední podniky to může být příliš. Pokud je to váš případ, podívejte se na tyto konkurenty ServiceNow.
- Počáteční nastavení a přizpůsobení mohou být složité.
- Náklady se mohou zvyšovat s přidanými moduly a funkcemi.
Ceny ServiceNow
- Kontaktujte ServiceNow pro informace o cenách
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,4/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
8. Helpwise
Helpwise je závanem čerstvého vzduchu v oblasti sdílených schránek.
Díky tomu, že z e-mailové spolupráce dělá snadnou záležitost, je spolehlivým pomocníkem pro týmy prodeje, podpory a provozu.
Díky nesčetným funkcím, jako jsou automatizované pracovní postupy, integrovaný chat a analytika, Helpwise zajišťuje, že malé podniky mohou efektivně spravovat e-maily a zároveň udržovat spokojenost zákazníků na prvním místě.
Nejlepší funkce Helpwise
- Spojte komunikaci týmu pro plynulou koordinaci
- Nastavte chování pro automatické značkování, přiřazování a další funkce.
- Integrujte oblíbené aplikace jako Slack, CRM a další.
- Zabraňte souběžným odpovědím pro efektivní zpracování
- Měřte výkonnost týmu pomocí výkonných metrik
- Přizpůsobte dashboard potřebám každého člena týmu
- Zjistěte, kdy jsou vaše e-maily přečteny
Omezení Helpwise
- Omezená funkčnost v základním tarifu
- Pokročilé integrace jsou vyhrazeny pro vyšší úrovně.
- Uživatelské rozhraní se někomu může zdát méně intuitivní.
Ceny Helpwise
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Premium: 29 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Helpwise
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
9. HubSpot Service Hub
HubSpot Service Hub je důkazem integrovaného zákaznického servisu.
Kromě funkcí helpdesku nabízí celý ekosystém, který zajišťuje, že podniky mohou svým zákazníkům poskytovat služby, uspokojovat je a udržet si je.
Díky funkcím, jako jsou znalostní báze, průzkumy zpětné vazby a reportovací panely, zajišťuje Service Hub, že každý kontaktní bod je příležitostí k potěšení.
Nejlepší funkce HubSpot Service Hub
- Integrujte e-maily, chaty a další funkce na jednom místě.
- Vytvářejte informativní články v znalostní bázi, abyste mohli odpovídat na časté dotazy.
- Rychle směrujte žádosti o podporu správným týmům pomocí nástrojů pro správu žádostí od HubSpot.
- Porozumějte pocitům svých zákazníků
- Analyzujte metriky služeb a optimalizujte je dále.
- Komunikujte se zákazníky v reálném čase
- Efektivně organizujte a řešte problémy zákazníků
Omezení HubSpot Service Hub
- Některé pokročilé funkce vyžadují strmější křivku učení.
- Integrace s nástroji, které nejsou součástí HubSpot, může být někdy náročná.
- Možnosti přizpůsobení mohou být ve srovnání se samostatnými řešeními omezené.
Ceny HubSpot Service Hub
- Zdarma
- Starter: 18 $/měsíc
- Profesionální: 450 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot Service Hub
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
10. Zoho Desk
Zoho Desk není jen nástroj pro zákaznický servis, je to zážitek.
Vytvoření bohatého prostředí s ohledem na kontext pro agenty a zákazníky mění přístup firem k podpoře.
Díky asistenci založené na umělé inteligenci, vícekanálovým funkcím a pokročilým reportům zajišťuje Zoho Desk, že firmy mohou navazovat smysluplné a trvalé vztahy se zákazníky.
Nejlepší funkce Zoho Desk
- Komunikujte prostřednictvím e-mailu, sociálních médií, chatu a dalších kanálů.
- Organizujte, stanovujte priority a řešte dotazy
- Zrychlete odpovědi na žádosti o podporu a přiřazování úkolů pomocí integrovaných automatizací.
- Poskytněte zákazníkům odpovědi na jejich dotazy
- Získejte poznatky pro neustálé zlepšování
- Spojte síly a poskytujte zákazníkům rychlejší podporu
- Přizpůsobte si Zoho Desk podle svých představ díky přizpůsobitelnému rozhraní.
Omezení Zoho Desk
- Mobilní aplikace by mohla být intuitivnější.
- Vyžaduje školení pro plné využití funkcí
- Počáteční nastavení může být trochu časově náročné.
Ceny Zoho Desk
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Desk
- G2: 4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
Proč ClickUp vede žebříček alternativ k Help Scout
ClickUp nabízí komplexní řešení, které překračuje hranice jiných alternativ Help Scout pro podporu zákazníků. Díky snadné přizpůsobitelnosti a integračním schopnostem je ideální volbou pro firmy, které hledají robustní alternativu Help Scout.
Díky schopnosti spravovat vše od dotazů zákazníků po interní úkoly je to revoluční nástroj pro malé a střední podniky. Přidejte k tomu nepřeberné množství zdrojů dostupných na blogu ClickUp a je snadné pochopit, proč ClickUp vyniká. Od softwaru pro servisní středisko po šablony zákaznické cesty, ClickUp je komplexním řešením, které týmy hledaly.