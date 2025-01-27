10 nejlepších softwarů pro úspěch zákazníků pro růst v roce 2025

Nejlepší software pro zákaznický úspěch spojuje několik pohyblivých částí, aby zefektivnil operace zákaznického úspěchu. Zahrnuje funkce, jako je správa zákaznických dat, nástroje pro mapování zákaznické cesty, automatizované pracovní postupy a reportování a analytika.
Kromě toho můžete hledat nástroje pro správu kampaní, správu zdrojů a software pro správu potenciálních zákazníků, které doplní váš program pro úspěch zákazníků.
V tomto průvodci hodnotíme 10 nejlepších softwarů pro úspěch zákazníků, které mohou pomoci vaší společnosti růst!
Co je software pro úspěch zákazníků?
Software pro úspěch zákazníků je typ obchodního nástroje, který je navržen tak, aby pomáhal společnostem efektivně spravovat a podporovat jejich zákazníky během celé jejich zákaznické cesty. Poskytuje centralizovanou platformu pro shromažďování a organizování zákaznických dat, automatizaci úkolů a pracovních postupů a sledování klíčových výkonnostních metrik.
Co byste měli hledat v platformě pro úspěch zákazníků?
Hledejte software pro úspěch zákazníků, který se integruje s vaším stávajícím CRM a poskytuje nástroje pro správu zákaznických dat nebo správu klientů, které zahrnují šablony nebo mapování zákaznické cesty, automatizované pracovní postupy a vynikající nástroje pro reporting a analytiku klientů.
Pokud se zaměřujete na růst, zvažte také funkce, jako je sledování úkolů, řízení projektů a šablony nebo nástroje pro komunikační plán.
Software pro úspěch zákazníků je výkonný nástroj, který může pomoci zlepšit vztahy se zákazníky, budovat jejich loajalitu a podpořit celkový růst. Ale s tolika různými možnostmi softwaru pro úspěch zákazníků na trhu může být těžké vědět, který z nich je pro vás ten pravý.
10 nejlepších softwarových řešení pro úspěch zákazníků, která můžete použít
Zde jsou naše oblíbené softwarové nástroje pro úspěch zákazníků, které vám pomohou podpořit vaše vztahy se zákazníky a růst v tomto roce.
1. ClickUp
ClickUp je perfektní software pro úspěch zákazníků pro týmy jakékoli velikosti a z jakéhokoli odvětví. Pomáhá manažerům pro úspěch zákazníků udržovat pořádek ve veškeré komunikaci se zákazníky, aby mohli zákazníkům poskytovat lepší služby rychleji.
S ClickUpem můžete snadno sledovat interakce a požadavky zákazníků v reálném čase, což týmům pro úspěch zákazníků umožňuje rychle reagovat na jejich potřeby. Budete mít také přístup k údajům o využívání zákazníky, takže lépe porozumíte přijetí produktu v různých fázích.
Začněte s šablonou zákaznické podpory ClickUp, abyste mohli prioritizovat dotazy zákazníků a organizovat jejich zpětnou vazbu!
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Table View pro vytvoření CRM v ClickUp
- Vlastní pole vám umožňují sledovat jakékoli údaje, které jsou důležité pro váš projekt.
- Automatizované pracovní postupy vám umožňují zefektivnit opakující se úkoly, jako je zasílání e-mailů zákazníkům, plánování následných hovorů a poskytování zákaznické podpory.
- Nástroje pro mapování cesty zákazníka k identifikaci kontaktních bodů a potenciálních třenic
- ClickUp AI pro rychlejší psaní, shrnování a tvorbu nápadů
Omezení ClickUp
- Naučit se používat ClickUp může být náročné kvůli velkému množství funkcí.
- Mobilní aplikace nenabízí všechny stejné funkce jako webová verze.
- Členové s bezplatným tarifem mohou zaznamenat pomalejší zákaznický servis.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 356+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 727+ recenzí)
2. Custify
Custify je software pro úspěch zákazníků, který pomáhá SaaS podnikům zlepšit spokojenost zákazníků, snížit jejich odchodovost a zvýšit jejich celoživotní hodnotu.
Custify poskytuje firmám jednotný přehled o jejich zákaznících, což jim umožňuje sledovat jejich zapojení, identifikovat potenciální problémy a poskytovat personalizovanou podporu.
Nabízí také široký výběr funkcí pro automatizaci pracovních postupů v oblasti zákaznické podpory, jako je zasílání uvítacích e-mailů, plánování následných hovorů a poskytování ticketů zákaznické podpory.
Nejlepší funkce Custify
- Schopnost definovat skóre zdraví pro každý segment zákazníků
- Uživatelsky přívětivé rozhraní, které poskytuje všechny důležité údaje o klientech na jedné stránce.
- Vysoce přizpůsobitelný a snadno přizpůsobitelný týmu zákaznické podpory.
Omezení Custify
- Chybí komplexní materiály v sekci nápovědy
- Omezené sledování aktivity a analytika dashboardu
Ceny Custify
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Custify
- G2: 4,7/5 (257+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (96+ recenzí)
3. Totango
Sestavitelný software pro úspěch zákazníků Totango pomáhá podnikům s opakovanými příjmy zlepšit retenci zákazníků a vztahy s nimi díky flexibilním a škálovatelným nástrojům pro úspěch zákazníků.
Software pro úspěch zákazníků je postaven na modulární základně s integrovanými osvědčenými postupy, takže podniky mohou začít tam, kde jsou dnes, a růst podle toho, jak se mění jejich potřeby. Nabízí přehledy o stavu zákazníků v reálném čase, nástroje pro proaktivní zapojení a rámec pro koordinaci zákaznických cest.
Nejlepší funkce Totango
- Informace v reálném čase díky přímé integraci API
- Více pohledů, které pomáhají řídit rizika, obnovení a další
- Snadné sledování CRM workflow zákazníků a jejich spokojenosti
Omezení Totango
- Funkce pro správu úkolů jsou omezené (nelze vytvářet podúkoly).
- Uživatelské rozhraní potřebuje aktualizaci, aby bylo uživatelsky přívětivější.
- Zákazníci si stěžují, že synchronizace dat s jiným softwarem je obtížná.
Ceny Totango
- Starter: 2 988 $+/rok
- Enterprise: 18 000 $+/rok
- Premier: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Totango
- G2: 4,4/5 (735+ recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (24+ recenzí)
4. Gainsight CS
Software pro úspěch zákazníků Gainsight nabízí v reálném čase informace o stavu zákazníků a proaktivní funkce pro zapojení zákazníků s nástroji pro budování komunity.
Jeho software poskytuje rámec pro definování, měření a optimalizaci kontaktních bodů se zákazníky. A nabízí řadu nástrojů pro analýzu dat, které pomáhají firmám porozumět svým zákazníkům, aby mohly činit lepší rozhodnutí o tom, jak s nimi komunikovat.
Nejlepší funkce Gainsight
- Vynikající centralizace zákaznických dat
- Vynikající kompilace zákaznických dat
- Vysoce přizpůsobitelný vašim konkrétním potřebám
Omezení Gainsight
- Vyžaduje integraci více zdrojů dat pro získání reálného obrazu.
- Velmi složitý program na konfiguraci
- Několik recenzentů naznačuje, že je třeba aktualizovat nástroj pro tvorbu e-mailů.
Ceny Gainsight
- CS Essentials: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- CS Essentials Plus: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Gainsight
- G2: 4,4/5 (1 128+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (44+ recenzí)
5. ClientSuccess
Pokud hledáte software pro úspěch zákazníků, který je snadno použitelný a připravený růst s vámi, může být dobrým řešením software ClientSuccess Customer Success Software.
ClientSuccess nabízí řadu užitečných funkcí, jako je nástroj pro vytváření zákaznické cesty a komunitní fórum. Poskytuje platformu s bohatými funkcemi, která zahrnuje několik nástrojů pro analýzu dat, díky nimž můžete rozvíjet vztahy se zákazníky.
Nejlepší funkce ClientSuccess
- Uživatelé si pochvalují jeho jednoduché a elegantní uživatelské rozhraní.
- Skvělá zákaznická podpora zahrnuje specializované CSM, které můžete kdykoli kontaktovat.
- Snadná implementace, nevyžaduje správce
Omezení ClientSuccess
- Některé integrace mohou vyžadovat vylepšení.
- Počet požadavků API je omezen na 10 za sekundu.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro reporting
Ceny ClientSuccess
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClientSuccess
- G2: 4,4/5 (408+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (17+ recenzí)
6. Podium
Pokud jste maloobchodník, restaurace nebo poskytovatel služeb a chcete zlepšit interakce se zákazníky, Podium může být pro vás skvělou volbou softwaru pro zákaznický servis!
Podium je cloudová softwarová platforma, která pomáhá firmám spravovat interakce se zákazníky pomocí různých nástrojů, jako jsou zprávy, chat, recenze, platby, marketing a analytika.
Platforma pro komunikaci se zákazníky je navržena tak, aby vám pomohla získat více recenzí, shromažďovat zpětnou vazbu, získávat nové zákazníky, komunikovat efektivněji a (v konečném důsledku) zvýšit tržby.
Nejlepší funkce Podium
- Umožňuje zástupcům zákaznického servisu uskutečňovat hlasové hovory, aniž by museli používat svá skutečná telefonní čísla.
- Usnadňuje získávání recenzí od zákazníků.
- Umožňuje vám spravovat všechny zprávy od zákazníků, plánování a platby z jednoho místa.
Omezení Podium
- Vzhledem k rychlému růstu je počet zkušených zástupců zákaznické podpory omezený.
- Nelze komunikovat s Facebookem ohledně plateb
- Vyžaduje, aby zákazníci používali Facebook nebo Google k odesílání recenzí.
Ceny Podium
- Essentials: 249 $/měsíc
- Standard: 409 $/měsíc
- Profesionální: 599 $/měsíc
Hodnocení a recenze Podium
- G2: 4,5/5 (více než 1 326 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (472+ recenzí) capterra nefunguje?
7. Planhat
Planhat je nástroj pro správu úspěchu zákazníků, který nabízí řadu funkcí pro zlepšení vztahů a správu zákaznických dat.
Mezi jeho nejlepší funkce patří správa zákaznické cesty, analýza dat, automatizace pracovních postupů, spolupráce a integrace.
Planhat používá široká škála podniků, včetně softwarových společností, poskytovatelů SaaS a technologických společností.
Nejlepší funkce Planhat
- Více zákaznických dashboardů poskytuje snadno přístupné a komplexní informace.
- Sledujte, zaznamenávejte a spravujte interakce se zákazníky z jedné platformy.
- Sofistikovaný, ale intuitivní uživatelský zážitek
Omezení Planhat
- Uživatelé si možná budou muset chvíli zvykat na jeho přístup k terminologii, pracovním postupům a automatizaci.
- Omezená dokumentace podpory
- Omezená funkčnost hromadného e-mailového marketingu
Ceny Planhat
- Základní: Kontaktujte nás ohledně cen
- Profesionální: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Planhat
- G2: 4,6/5 (508+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (23+ recenzí)
8. Churn360
Platforma pro úspěch zákazníků Churn360, založená na umělé inteligenci, si klade za cíl pomoci SaaS podnikům snížit fluktuaci zákazníků a zvýšit jejich celoživotní hodnotu.
Churn360 poskytuje svým uživatelům 360stupňový pohled na jejich zákazníky, který zahrnuje údaje o využívání, zapojení a obnovách. Tyto údaje se používají k identifikaci rizikových zákazníků a vytváření personalizovaných zásahů, které zabraňují odchodu zákazníků.
Platforma poskytuje řadu užitečných funkcí pro úspěch zákazníků, včetně předem připravených pracovních postupů, cílených marketingových kampaní, hodnocení spokojenosti zákazníků a přehledů o odchodu zákazníků.
Pokud hledáte software pro úspěch zákazníků s mnoha spokojenými uživateli, který poskytuje fantastické sledování a integrace, Churn360 může být pro vás skvělou volbou!
Nejlepší funkce Churn360
- Vynikající nástroje pro sledování zákaznické cesty a uživatelů
- Hladce se integruje s HubSpot
- Velmi snadné nastavení a spuštění
Omezení Churn360
- Někteří recenzenti naznačují, že by bylo užitečné mít přizpůsobitelný dashboard.
- Někteří uživatelé naznačují, že by byly užitečné tutoriály přímo v aplikaci.
- Určeno pro společnosti SaaS.
Ceny Churn360
- Startup: 199 $/měsíc
- Profesionální: 499 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Churn360
- G2: 4,8/5 (26+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (7+ recenzí)
9. Catalyst
Software pro růst SaaS Catalyst pomáhá firmám poskytovat bohatou zákaznickou zkušenost, která buduje loajální zákaznickou základnu.
Řešení pro úspěch zákazníků od společnosti Catalyst pomáhají centralizovat izolovaná zákaznická data, zobrazovat zákaznické segmenty, poskytovat jasný obraz o stavu zákazníků a škálovat zákaznickou cestu.
Tento software využívá flexibilní konfigurace, široký výběr integrací a rozsáhlou znalostní bázi v oblasti zákaznických služeb, aby pomohl společnostem zvýšit retenci zákazníků.
Nejlepší funkce Catalyst
- Užitečný tým zákaznické podpory
- Skvělé uživatelské rozhraní, které usnadňuje navigaci a vyhledávání potřebných informací.
- Vynikající sledování metrik pro retenci, trendy a vztahy
Omezení Catalyst
- Recenzenti si stěžují, že zapojení nových zaměstnanců může být matoucí.
- Omezený počet předem připravených rozvržení
- Přizpůsobení může být zpočátku složité a obtížné.
Ceny Catalyst
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Catalyst
- G2: 4,6/5 (462+ recenzí)
- Capterra: 3,5/5 (2+ recenze)
10. SmartKarrot
Platforma SmartKarrot pro úspěch zákazníků poskytuje užitečné nástroje a funkce pro manažery a týmy zabývající se úspěchem zákazníků. Umožňuje společnostem komunikovat se zákazníky, měřit dopad jejich iniciativ zaměřených na úspěch zákazníků a sledovat spokojenost zákazníků.
SmartKarrot dokáže pokrýt téměř všechny požadavky na zákaznický úspěch pro všechny typy společností. Jeho integrovaná data, systémy včasného varování, dynamická segmentace zákazníků a desítky automatizačních funkcí pomáhají firmám budovat silnější vztahy, které vedou ke zvýšení tržeb.
Nejlepší funkce SmartKarrot
- Vysoce ceněný zákaznický servis a školitelé
- Dobře se synchronizuje s jinými analytickými platformami.
- Snadné sledování úkolů, označování kontaktních bodů a vytváření akčních bodů
Omezení SmartKarrot
- Příležitostné chyby a zpomalení
- Pro společnosti s velkou zákaznickou základnou může být onboardování časově náročné.
Ceny SmartKarrot
- Růst: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SmartKarrot
- G2: 4,4/5 (29+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (32+ recenzí)
Typy softwaru pro úspěch zákazníků
Software pro správu účtů
Software pro správu účtů se zaměřuje na efektivní správu zákaznických účtů s cílem zlepšit vztahy, retenci a výnosy. Umožňuje společnostem ukládat důležité informace o zákaznících, sledovat interakce a analyzovat stav účtů. Tento typ softwaru je obzvláště užitečný pro firmy, které chtějí posílit své vztahy se stávajícími zákazníky a maximalizovat jejich celoživotní hodnotu.
Nástroje pro zpětnou vazbu od zákazníků
Nástroje pro zpětnou vazbu od zákazníků umožňují organizacím shromažďovat a analyzovat zpětnou vazbu od svých zákazníků prostřednictvím průzkumů, formulářů pro zpětnou vazbu a interakcí na sociálních médiích. Tyto poznatky pomáhají podnikům pochopit úroveň spokojenosti zákazníků, určit oblasti, které je třeba zlepšit, a činit informovaná rozhodnutí s cílem zlepšit zákaznickou zkušenost.
Platformy pro analýzu zákaznických dat
Platformy pro analýzu zákazníků poskytují podnikům možnosti analýzy dat, aby mohly hlouběji porozumět chování, preferencím a trendům zákazníků. Díky prediktivní analýze a umělé inteligenci mohou tyto platformy předvídat potřeby zákazníků, identifikovat rizikové účty a pomáhat vytvářet cílené, personalizované marketingové kampaně.
Nástroje pro zapojení zákazníků
Nástroje pro zapojení zákazníků jsou navrženy tak, aby usnadňovaly proaktivní zapojení zákazníků prostřednictvím různých kanálů, jako jsou e-maily, SMS, sociální média a zprávy v aplikacích. Pomáhají automatizovat komunikační pracovní postupy, plánovat zprávy a segmentovat publikum, aby byla zajištěna relevantní a včasná interakce.
Platformy pro vzdělávání zákazníků
Platformy pro vzdělávání zákazníků umožňují firmám vytvářet, spravovat a poskytovat vzdělávací obsah a školicí programy svým zákazníkům. Tyto platformy hrají klíčovou roli při získávání nových zákazníků, zvyšování přijetí produktů a zajišťování toho, aby zákazníci získali ze svých nákupů maximální hodnotu.
Jak může software pro úspěch zákazníků prospět vašemu podnikání
Podniky mohou využít software pro úspěch zákazníků k posílení vztahů se zákazníky a urychlení růstu několika strategickými způsoby.
Díky funkcím správy účtů mohou společnosti získat ucelený přehled o interakcích, preferencích a zpětné vazbě zákazníků, což jim umožňuje vytvářet personalizované strategie zapojení.
Nástroje pro zpětnou vazbu od zákazníků v rámci softwaru umožňují shromažďovat a analyzovat přímé poznatky od zákazníků, které mohou sloužit jako podklad pro vývoj produktů a zlepšení nabídky služeb. Prostřednictvím platforem pro analýzu zákaznických dat mohou podniky předvídat chování zákazníků, identifikovat příležitosti pro upselling a předcházet odchodu zákazníků tím, že proaktivně řeší problémy.
Nástroje pro zapojení zákazníků umožňují automatizovanou a včasnou komunikaci a zajišťují, že zákazníci obdrží správnou zprávu ve správný čas.
Platformy pro vzdělávání zákazníků poskytují uživatelům znalosti potřebné k plnému využití produktů nebo služeb, čímž zvyšují jejich spokojenost a loajalitu. Integrací softwaru pro úspěch zákazníků do svých operací mohou podniky zlepšit zákaznickou zkušenost, podporovat dlouhodobé vztahy a stimulovat udržitelný růst.
Vytvořte si strategii pro úspěch zákazníků v ClickUp
Výběr správné softwarové platformy pro úspěch zákazníků může zvýšit spokojenost vašich zákazníků a navíc urychlit růst vašich tržeb!
Robustní funkce pro reporting a analytiku ClickUp vám umožňují měřit účinnost vašich strategií pro úspěch zákazníků, což vám umožňuje neustále je opakovat a vylepšovat. Zlepšete svůj úspěch u zákazníků s ClickUp a budujte trvalé vztahy, které podporují loajalitu a růst.
Vytvořte si bezplatný pracovní prostor ClickUp a zažijte budoucnost zákaznického úspěchu již dnes!