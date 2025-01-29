10 nejlepších softwarových nástrojů pro správu kampaní v roce 2025

Až 71 % marketingových kampaní nedosahuje stanovených cílů, přestože podniky vynakládají téměř 10 % svých příjmů na marketingové aktivity.
To není překvapivé, vzhledem k tomu, že správa marketingových kampaní může připomínat žonglování s nesourodými systémy a roztříštěnými procesy, a to zcela naslepo.
Nedostatečná přehlednost projektů a kampaní v reálném čase vede ke zpožděním a neefektivnímu využívání zdrojů, a tento problém je ještě umocněn roztříštěnou komunikací.
Software a nástroje pro správu kampaní mohou podnikům pomoci exponenciálně zlepšit organizaci a optimalizaci věcí, na kterých skutečně záleží, což vede k úspěšnějším marketingovým kampaním.
Tento průvodce vám představí nástroje pro správu kampaní, které v roce 2024 rozhodně musíte vyzkoušet, a pomůže vám porozumět jejich nejlepším funkcím, výhodám a nevýhodám, abyste si mohli vybrat platformu pro správu kampaní, která nejlépe vyhovuje potřebám vaší firmy. ? ?
Co je nástroj pro správu kampaní?
Nástroje pro správu kampaní jsou softwarová řešení navržená tak, aby pomáhala firmám efektivněji plánovat, sledovat, realizovat a analyzovat jejich marketingové kampaně, od stanovení cílů až po analýzu výkonu.
Online nástroj pro správu kampaní vám umožňuje spravovat celý marketingový cyklus na jednom místě a sladit pracovní sílu, čas a rozpočet s úkoly, procesy, časovými plány a metrikami.
Co hledat v softwaru pro správu kampaní
Výběr z nepřeberného množství softwarových řešení pro správu kampaní není snadný. Obecně byste měli zkontrolovat následující funkce:
- Intuitivní rozhraní pro snadné každodenní používání
- Komplexní funkce pro správu projektů
- Funkce automatizace marketingu
- Přizpůsobitelné pracovní postupy
- Robustní funkce pro spolupráci a komunikaci
- Možnost integrace s jinými již existujícími nebo populárními novými a staršími marketingovými nástroji
- Specializované funkce, jako je správa projektů v sociálních médiích, správa e-mailových marketingových kampaní, správa reklamních kampaní atd.
- Výkonné reportování a analýzy metrik v reálném čase
- Nákladová efektivita
- Mobilní aplikace pro práci na cestách a další funkce
Ať už hledáte jednodušší způsob správy příspěvků na sociálních médiích napříč několika marketingovými kanály, nebo složitější nástroje pro analýzu výkonu kampaní a dat, najdete zde řešení pro každou potřebu.
Bez dalších okolků se podívejme na svatý grál nástrojů pro správu marketingových kampaní.
10 nejlepších softwarů pro správu kampaní
Pokud jde o digitální marketingové kampaně, existuje řada softwarových platforem pro správu marketingových kampaní, včetně těch pro plánování kampaní, správu projektů, tvorbu obsahu, sledování výdajů, správu časových os a cílů, marketing na sociálních médiích, automatizaci marketingu a další.
1. ClickUp
Nejlepší pro správu projektů, správu marketingových kampaní a spolupráci týmů
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a produktivitu, který vám pomůže centralizovat a spravovat vaši práci, spolupráci a komunikaci z jednoho místa.
Co tedy dělá ClickUp špičkovým nástrojem pro správu kampaní pro marketéry?
Nabízí nejen stovky pokročilých funkcí, ale také plně přizpůsobitelnou platformu, která umožňuje jakémukoli týmu a podniku nakonfigurovat ClickUp tak, aby vyhovoval jejich potřebám, preferencím a případům použití, včetně softwaru pro správu marketingových projektů a nástroje pro správu kampaní.
Tato úroveň flexibility umožňuje prodejním a marketingovým týmům konfigurovat ClickUp tak, aby vyhovoval jejich neustále se měnícím potřebám, od plánování kampaní a mapování kalendáře kampaní až po sledování výkonu kampaní a dalších marketingových projektů nebo potřeb.
Používejte digitální tabule pro plánování strategie, ClickUp Docs pro briefy kampaní, SOP, zobrazení seznamu s vlastními poli a vlastními stavy pro zefektivnění workflow správy kampaní a vlastní dashboardy pro přijímání rozhodnutí založených na datech s cílem maximalizovat výkonnost kampaní.
ClickUp navíc nabízí pokročilou automatizaci pracovních postupů, spolupráci v týmu a funkce sledování cílů, které vám pomohou optimalizovat přidělování zdrojů, automatizovat opakující se úkoly a spravovat všechny části vaší kampaně.
Další zajímavou funkcí, kterou ClickUp nabízí, je jeho AI asistent pro psaní, ClickUp AI. ⚡️
ClickUp AI je revoluční nástroj zabudovaný do platformy ClickUp, který vám pomůže pracovat rychleji, psát chytřeji a podnítit vaši kreativitu pomocí stovek nástrojů vytvořených odborníky pro každou příležitost, včetně vytváření nápadů na kampaně, psaní briefů kampaní, plánování marketingových kampaní a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce
- Správa úkolů: Vyberte si z více než 35 aplikací ClickApps a přizpůsobte správu úkolů svým potřebám, včetně automatizace úkolů, přiřazování sprintových bodů, přidávání dat z vlastních polí a dalších funkcí.
- Hierarchická struktura projektů: ClickUp nabízí osvěžující a jedinečný způsob organizace týmů, projektů, kampaní a dalších prvků díky své robustní hierarchické struktuře projektů. To zahrnuje vytváření prostorů pro týmy a oddělení, samostatných složek pro různé projekty a seznamů úkolů.
- Automatizace pracovních postupů: Zjednodušte správu kampaní automatizací manuálních procesů a rutinních úkolů. Díky více než 50 akcím, spouštěčům a podmínkám pro vytváření automatizačních toků můžete eliminovat opakující se úkoly a ušetřit tak čas a úsilí.
- Vnořené podúkoly a kontrolní seznamy: Zjednodušte složité projekty jejich rozdělením na úkoly a podúkoly. Umožňuje také vytváření kontrolních seznamů v rámci konkrétních úkolů pro zaznamenávání a sledování pokroku.
- Sledování a analýza: ClickUp se pyšní sledováním a analýzou v reálném čase, což uživatelům umožňuje měřit klíčové ukazatele výkonnosti pomocí tabulek, grafů a podrobných zpráv, aby mohli při správě svých projektových zdrojů využívat přístup založený na datech.
- Přizpůsobitelné šablony: Získejte přístup k více než 1 000 přizpůsobitelných šablon pro každý tým a různé případy použití, jako je sledování a analýza kampaní, e-mailové marketingové kampaně, plánování kampaní a další šablony pro marketing.
- Integrační možnosti: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji, včetně populárních marketingových nástrojů jako Tableau, Hubspot a Salesforce, díky čemuž je ClickUp jedním z nejlepších nástrojů pro správu kampaní pro marketingové týmy.
- Mobilní aplikace: Mobilní aplikace ClickUp vám umožňuje spravovat kampaně na cestách – přistupovat k úkolům, komunikovat s členy týmu a mít vždy aktuální informace.
PRO TIPPlánujte, realizujte a spravujte své marketingové kampaně na jedné platformě pomocí šablony marketingové kampaně od ClickUp. Tento seznam obsahuje příklady úkolů pro každou fázi marketingu spolu s dalšími důležitými prvky, které vám pomohou začít.
Omezení
- Noví uživatelé pravděpodobně budou muset projít určitým procesem učení.
- Ne všechny zobrazení jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 7 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 12 $ za měsíc/uživatel
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici je bezplatná zkušební verze; přidejte ji do jakéhokoli placeného pracovního prostoru za pouhých 5 USD za člena/měsíc.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 3 700 recenzí)
2. Odesílatel
Nejlepší pro automatizaci e-mailového a SMS marketingu
Sender je platforma pro automatizaci e-mailového a SMS marketingu, která pomáhá firmám snadno a ziskově spravovat jejich marketingové kampaně.
Navrhněte si vlastní e-mail od základu nebo si vyberte z knihovny krásných předem připravených šablon. Pomocí plánovače e-mailů můžete snadno spravovat e-mailové a SMS kampaně, zatímco nástroj pro automatizaci vám umožní automatizovat e-mailové a SMS kampaně.
Sender je výkonný nástroj pro správu kampaní, který vám umožní plně automatizovat získávání potenciálních zákazníků pomocí vyskakovacích oken a registračních formulářů. Poté můžete nastavit automatické drip kampaně, které vám pomohou získat nové potenciální zákazníky prostřednictvím personalizovaných nákupních cest v měřítku s inteligentní segmentací.
Nejvhodnější pro: Malé značky a e-shopy, které chtějí rozvíjet své podnikání pomocí automatizace e-mailového a SMS marketingu.
Nejlepší funkce
- Automatizace e-mailů a SMS: Nastavte výkonné automatizační kampaně, včetně uvítacích sérií, připomínek opuštěných košíků, upsellů a downsellů po nákupu a dalších, pomocí nástroje pro automatizaci typu drag-and-drop.
- Inteligentní segmentace a personalizace: Automaticky segmentujte potenciální zákazníky během přijímání na základě preferencí nebo vlastních polí a zároveň pomocí personalizace dejte každému pocit, že vaše zpráva byla napsána právě pro něj.
- Interaktivní, vysoce konverzní vyskakovací okna a formuláře typu „spin-to-win“: Využijte vysoce poutavá vyskakovací okna a formuláře typu „spin-to-win“ k vytvoření a rozšiřování svého e-mailového seznamu potenciálních zákazníků.
- Nástroj pro tvorbu e-mailů a šablony typu drag-and-drop: Bohatá knihovna editovatelných šablon e-mailů optimalizovaných pro mobilní zařízení a nástroj pro tvorbu e-mailů typu drag-and-drop, díky kterému můžete vytvářet vlastní návrhy od základu.
- Výkonné reportování: Využijte podrobné analytické údaje díky snadno srozumitelným analýzám a reportům, kdykoli a kdekoli.
Omezení
- Bezplatný tarif je velkorysý, ale nese branding odesílatele.
- Platforma nepodporuje affiliate kampaně.
Ceny
- Navždy zdarma: Bohatý bezplatný tarif pro 2 500 odběratelů a 15 000 e-mailů měsíčně
- Standard: 8 $ měsíčně za až 30 000 e-mailů a 2 500 odběratelů
- Profesionální: 29 $ měsíčně za až 60 000 e-mailů a 2 500 odběratelů
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (44 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (143 recenzí)
3. HubSpot
Nejlepší pro sledování marketingových kampaní a analytiku
HubSpot je především platforma pro správu vztahů se zákazníky (CRM), která poskytuje podnikům výkonné funkce pro zefektivnění a správu jejich marketingu, prodeje, zákaznických služeb a provozu.
Marketingové centrum HubSpot poskytuje kompletní řadu prémiových funkcí a nástrojů, včetně tvorby obsahu, vstupních stránek, marketingu na sociálních médiích, správy SEO kampaní, e-mailových kampaní, automatizace marketingu a dalších, aby podniky mohly přilákat svou ideální cílovou skupinu a ziskově ji přeměnit na platící zákazníky.
Vytvářejte, realizujte a automatizujte poutavé e-mailové kampaně s vysokou konverzí v požadovaném rozsahu. Navrhujte vstupní stránky pro své kampaně zaměřené na návštěvnost pomocí nástroje WYSIWYG (What You See Is What You Get) s funkcí drag-and-drop a zvyšujte ziskovost konverzí.
Pomocí výkonných dashboardů můžete sledovat výkonnost kampaní a optimalizovat je na základě dat. Nakonec můžete pomocí nástrojů Hubspot pro sociální média spravovat, měřit a zpeněžovat reklamní a marketingové kampaně na sociálních médiích s vysokou návratností investic.
Nejlepší funkce
- Automatizace marketingu: Pěstujte a hodnotte potenciální zákazníky na autopilotu a zároveň se zaměřte na potenciální i stávající zákazníky na základě jejich chování v online obchodě a interakcí s vaší značkou.
- Online nástroj pro tvorbu formulářů: Generujte kvalifikované potenciální zákazníky pomocí připravených formulářů, které lze snadno převést na konverze, s pomocí uživatelsky přívětivého nástroje pro návrh formulářů.
- Řízení vztahů se zákazníky (CRM): Automaticky vytvářejte a aktualizujte záznamy o zákaznících, sledujte jejich aktivity a přistupujte k interakcím s nimi, což pomáhá zefektivnit pracovní postupy a podporovat dlouhodobé vztahy.
- Nástroj pro tvorbu vstupních stránek: Navrhujte vstupní stránky s vysokou konverzí, které promění náhodné návštěvníky v zájemce o vaše produkty. Dále snadno optimalizujte konverze pomocí analytických nástrojů a návrhů SEO.
- Podrobné analýzy: Sledujte výkonnost e-mailových kampaní a kampaní na vstupních stránkách a získejte cenné informace podložené daty díky integrovaným analytickým nástrojům, přehledům a interaktivním dashboardům.
Omezení
- Pro malé podniky jsou příliš drahé, a to tím více, čím větší jsou vaše požadavky.
- Pro přizpůsobení a používání pokročilých funkcí může být nutná pomoc odborníka.
Ceny
- Zdarma: Automatizace jednoho e-mailu, 2 000 e-mailů za měsíc a další bezplatné nástroje
- Starter: 20 $ měsíčně za až 1 000 marketingových kontaktů
- Profesionální: 890 $ měsíčně za až 2 000 marketingových kontaktů
- Enterprise: 3 600 $ měsíčně za až 10 000 marketingových kontaktů
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (9 536+ recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (5 537+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Hubspotu!
4. Salesforce
Nejlepší pro správu zákaznických dat a automatizaci procesů
Salesforce je komplexní platforma pro správu zákazníků, marketingu a prodeje určená pro velké a podnikové společnosti, které chtějí zlepšit vztahy se zákazníky, zvýšit efektivitu procesů a zvýšit návratnost investic (ROI) svých obchodních aktivit.
Vysoce kvalitní personalizační funkce Salesforce založené na umělé inteligenci pomáhají firmám vytvářet a škálovat vysoce relevantní kampaně. Jeho marketingový modul GPT usnadňuje použití generativní umělé inteligence, která šetří čas v průběhu celého životního cyklu kampaně a zároveň snižuje náklady na získávání zákazníků. Provádějte chytřejší kampaně díky využití síly jednotného zdroje zákaznických dat, který poskytuje informace v reálném čase napříč několika kanály.
A konečně, modul Customer 360 pomáhá firmám propojit jejich prodejní, servisní, marketingové a IT týmy na jedné společné platformě, čímž zvyšuje efektivitu a účinnost napříč celou organizací.
Nejlepší funkce
- Řízení vztahů se zákazníky (CRM): Salesforce, známý především svými CRM funkcemi, pomáhá firmám spravovat kontaktní informace o potenciálních zákaznících, zaznamenávat interakce se zákazníky, identifikovat příležitosti, sledovat potenciální zákazníky a řídit marketingové kampaně, a to vše z jediného ovládacího panelu.
- Automatizace marketingu: Modul automatizace marketingu společnosti Salesforce umožňuje firmám automatizovat a optimalizovat marketingové kampaně. Obsahuje chytré nástroje pro e-mailový marketing, péči o potenciální zákazníky, hodnocení potenciálních zákazníků, správu kampaní a další.
- Mapování cesty zákazníka: Vizualizujte a vytvářejte strategie pro cesty zákazníků napříč různými kontaktními body. Identifikujte příležitosti k zapojení zákazníků a poskytování personalizovaných zážitků, které vedou ke zlepšení zákaznické zkušenosti.
- Správa e-mailových kampaní: Vytvářejte a odesílejte cílené e-mailové kampaně svým kontaktům nebo segmentům. Využijte responzivní e-mailové šablony, inteligentní personalizaci a podrobné analytické údaje k snadnému navrhování a realizaci e-mailových kampaní s vysokou konverzí.
- Správa sociálních médií: Spravujte a sledujte svou přítomnost na sociálních médiích plánováním příspěvků, komunikací s následovníky a potenciálními zákazníky, sledováním konverzací na sociálních sítích a dalšími funkcemi.
- Hodnocení a směrování potenciálních zákazníků: Automaticky přiřazujte potenciálním zákazníkům hodnoty na základě jejich aktuálního chování a zapojení a zároveň zajistěte, aby ti nejcennější byli nasměrováni k nejlepším prodejním zdrojům ve vaší organizaci.
Omezení
- Jsou značně nákladné a jejich cena se ještě zvyšuje s doplňky, přizpůsobením a dalšími aplikacemi a službami.
- Salesforce může být zpočátku stejně obtížné a složité nastavit, jako je bohatý na funkce a všestranný.
Ceny
- Navždy zdarma: 30denní bezplatná zkušební verze
- Základní funkce: 25 $ za měsíc/uživatel
- Profesionální: 75 $ za měsíc/uživatel
- Enterprise: 150 $ za měsíc/uživatel
- Neomezený: 300 $ za měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (více než 14 105 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (17 664+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Salesforce CRM!
5. Hootsuite
Nejlepší pro plánování, správu a publikování příspěvků na sociálních médiích
Hootsuite je nástroj pro správu kampaní na sociálních médiích, který uživatelům pomáhá vytvářet, plánovat a publikovat obsah na profilech sociálních médií. Jedná se o výkonný nástroj pro oslovování potenciálních zákazníků, sledování trendů, propagaci obsahu, provozování reklamních kampaní a využívání datově orientovaného přístupu pomocí analýzy sociálních médií.
Hootsuite pomáhá firmám s inspirací pro obsah prostřednictvím připravených šablon pro sociální média v různých rozměrech, streamů pro objevování obsahu, kde můžete sledovat, co je právě populární, a návrhů hashtagů založených na umělé inteligenci, díky kterým vás objeví vaše cílová skupina. Funkce kalendáře sociálních médií pomáhá uživatelům plánovat a vytvářet strategie pro obsah sociálních médií a navíc spolupracovat na schvalovacích procesech, aby byla zajištěna integrita obsahu.
Jednou z nejzajímavějších funkcí je sdílená schránka, která centralizuje komentáře a přímé zprávy napříč marketingovými kanály, což umožňuje zástupcům vaší společnosti efektivně a spolupracovat.
Hootsuite pomáhá firmám všech velikostí, správcům sociálních médií, agenturám zabývajícím se digitálním marketingem a nezávislým digitálním marketérům spravovat jejich kampaně na sociálních médiích produktivněji a zároveň mít neustále přehled o trendech a výkonnostních metrikách.
Nejlepší funkce
- Hromadný plánovač a kalendář pro sociální média: Identifikujte příležitosti ve svém kalendáři obsahu sociálních médií a naplánujte stovky příspěvků, které budou zveřejněny v nejvhodnější době pro maximální zapojení.
- Automatizovaná doručená pošta: Centralizujte všechny své interakce na sociálních médiích do jedné doručené pošty, díky čemuž bude komunikace se zákazníky přehlednější a efektivnější.
- OwlyWriter AI: Generativní AI, která vám umožňuje okamžitě generovat popisky pro sociální média a nápady na příspěvky, abyste mohli vytvářet obsah pro sociální média, který vždy zabere.
- Propojitelnost: Využijte více než 150 aplikací ke sdílení obsahu a dat na svých oblíbených sociálních sítích, včetně Facebooku, LinkedIn, Instagramu, Google My Business, TikToku a dalších.
- Reklama na sociálních médiích: Navrhujte, publikujte a analyzujte reklamní kampaně na sociálních médiích Facebook, LinkedIn a Instagram z centralizovaného, uživatelsky přívětivého ovládacího panelu.
Omezení
- Hootsuite je jedním z nejdražších nástrojů pro správu kampaní na sociálních médiích.
- Uživatelé hlásili, že je občas chybový.
Ceny
- Zdarma: 30denní bezplatná zkušební verze
- Profesionální: 99 $ měsíčně pro jednoho uživatele a 10 sociálních účtů
- Tým: 249 $ měsíčně pro tři uživatele a 20 sociálních účtů
- Podnikání: 739 $ měsíčně pro pět uživatelů a 35 sociálních účtů
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,1 z 5 (3 906+ recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (3 442+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Hootsuite!
6. Mailchimp
Nejlepší pro automatizaci marketingu a e-mailový marketing
Mailchimp je komplexní platforma pro automatizaci marketingu, která nabízí funkce jako e-mailový marketing, nástroj pro tvorbu online obchodů, plánovač schůzek, nástroj pro tvorbu vstupních stránek a další, které pomáhají firmám lépe propagovat jejich produkty a služby.
Jeho marketingový modul CRM má výkonné funkce pro správu kontaktů a hotové segmenty, které vám pomohou porozumět a využít data a poznatky o zákaznících k přizpůsobení vašich strategií zapojení a marketingu.
Vytvářejte pro své potenciální zákazníky přizpůsobené zážitky, které jim v pravý čas doručí správnou zprávu, a to díky funkcím behaviorálního cílení a personalizace Mailchimp.
Mailchimp poskytuje podnikům všech typů a velikostí, agenturám a nezávislým pracovníkům komplexní funkce pro navrhování a realizaci plně optimalizovaných digitálních marketingových kampaní, které rozšiřují vaše podnikání prostřednictvím zvyšování prodeje a celkové hodnoty zákazníka (LTV).
Nejlepší funkce
- E-mailové marketingové kampaně: Využijte funkce, jako jsou předem navržené e-mailové šablony, dynamická personalizace obsahu a pomocník pro předmět e-mailu, a navrhněte krásně vypadající e-maily, které přinášejí konverze.
- Správce kampaní: Spravujte více projektů napříč různými kanály z jednotného ovládacího panelu. Snadno sledujte klíčové body kampaně, úkoly a konsolidované analytické údaje.
- Prediktivní demografické údaje: Využijte sílu prediktivní umělé inteligence (AI) k personalizaci svého marketingu pomocí inteligentně předpovězených demografických údajů, což povede k kampani s vyšší mírou zapojení.
- Šablony kampaní: Využijte více než 100 předem připravených šablon s různými obsahovými bloky a designovými prvky a spusťte profesionálně vypadající e-mailové kampaně a kampaně na vstupních stránkách během chvilky.
- A/B testování: Testujte vše od předmětů e-mailů, jmen, obsahu, obrázků, rozvržení a časů odeslání, abyste pomocí A/B a multivariantního testování identifikovali a zamkli vítězné proměnné.
Omezení
- Uživatelské rozhraní může být pro začátečníky obtížné na orientaci a zvykání si.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny
- Zdarma: 500 kontaktů a 1000 e-mailů/měsíc
- Essentials: Na jeden měsíc zdarma. Ceny začínají na 9,28 $/měsíc za 500 kontaktů a 5 000 e-mailů/měsíc.
- Standard: Na jeden měsíc zdarma. Ceny začínají na 13,86 $/měsíc za 500 kontaktů, 6 000 e-mailů/měsíc a plnou automatizaci.
- Premium: Od 277 $. 14 $/měsíc za 10 000 kontaktů, 150 000 e-mailů/měsíc a neomezený počet uživatelů.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (4 967+ recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (16 155 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Mailchimpu!
7. Snov. io
Nejlepší pro automatizaci prodeje, vyhledávání potenciálních zákazníků a oslovování nových zákazníků
Snov.io je univerzální platforma pro automatizaci prodeje a generování potenciálních zákazníků, která pomáhá firmám zefektivnit jejich propagační kampaně. Poskytuje komplexní funkce pro e-mailový marketing, generování potenciálních zákazníků, ověřování e-mailů a automatizaci propagace.
Pomocí vyhledávače e-mailů mohou uživatelé objevit předem ověřené potenciální zákazníky na základě jejich cílového ICP (ideálního profilu zákazníka), zatímco funkce ověřování e-mailů pomáhá snížit míru odrazů tím, že vyčistí vaše e-mailové seznamy.
Využijte jeho výkonný CRM systém pro prodej k vytvoření prodejních kanálů s až 100 fázemi, konfiguraci správy fází obchodů, správě dokumentace a poznámek k obchodům a potenciálním zákazníkům, sledování potenciálních zákazníků pomocí značek a podpoře lepší týmové práce pomocí sdíleného kalendáře.
Snov. io nabízí robustní funkce pro firmy, které hledají lepší způsoby správy svých propagačních kampaní, včetně vyhledávání a ověřování potenciálních zákazníků, e-mailové propagace, automatizace kampaní a CRM pro prodej, které pomáhají zlepšit efektivitu a účinnost marketingových kampaní.
Nejlepší funkce
- Vyhledávač e-mailů: Shromažďujte cílené potenciální zákazníky, kteří jsou předem ověřeni, abyste zkrátili dobu vyhledávání a ověřování potenciálních zákazníků a eliminovali vrácené e-maily.
- Drip kampaně: Škálujte své kampaně pomocí přizpůsobených e-mailových sekvencí s personalizací a podporou automatizovaných následných akcí.
- Ověřovač e-mailů: Nechte e-mailové adresy projít sedmistupňovým ověřovacím procesem, který snižuje míru odrazů a zvyšuje pravděpodobnost úspěchu kampaně.
- E-mailové zahřívání: Zlepšete doručitelnost do schránky automatizací odesílání e-mailů v průběhu času, abyste si u poskytovatelů e-mailových služeb vybudovali pozitivní reputaci odesílatele.
- Sales CRM: Optimalizujte svůj prodejní workflow sledováním potenciálních zákazníků, obchodů, úkolů a zdrojů a efektivní a účinnou komunikací a spoluprací.
Omezení
- Funkce CRM jsou základní
- UI a UX mohou být při začátcích neintuitivní.
Ceny
- Zdarma: Zkušební verze se automaticky obnovuje každých 30 dní a zahrnuje 150 e-mailových kreditů a 100 příjemců e-mailů.
- Starter: 39 $/měsíc za 1 000 e-mailových kreditů a 5 000 příjemců e-mailů
- Pro 5K: 99 $/měsíc za 5 000 e-mailových kreditů a 10 000 příjemců e-mailů
- Plně spravovaná služba: Od 2 999 USD/měsíc pro více než 1 000 SOM společností a více než 1 000 ICP kontaktů
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (262 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (195 recenzí)
8. Whatagraph
Nejlepší pro správu dat kampaní
Whatagraph je datová platforma, která firmám umožňuje lépe spravovat jejich marketingová data a těžit z poznatků založených na datech.
Importujte svá data hladce pomocí nativních integrací, zobrazujte je pomocí předem připravených widgetů a šablon a sdílejte své poznatky s klienty a interními zainteresovanými stranami pomocí živého dashboardu, automatických e-mailových upozornění a exportu dat. Využijte nejmodernější datové sklady, jako je Google Big Query, k provádění analýz v měřítku a přizpůsobte vzhled i metriky svých reportů.
Bez ohledu na typ a rozsah kampaně pomáhá Whatagraph firmám zefektivnit proces správy kampaní tím, že jim umožňuje přímo propojit zdroje marketingových dat, snadno vizualizovat data a rychle sdílet poznatky.
Nejlepší funkce
- Heterogenní zdroje dat: Načtěte data z více kanálů, včetně CRM, e-mailového marketingu, placených reklam, analytických a SEO platforem, pomocí více než 40 nativních integrací nebo vlastního API.
- Analýza velkých dat: Snadno a bezpečně přenášejte veškerá marketingová data do svého vlastního cloudu BigQuery, abyste mohli udržovat centralizovanou databázi a provádět analýzy v požadovaném rozsahu.
- Živý přístup a automatické sdílení: Sdílejte bezpečný přístup k reportům v reálném čase a zároveň umožněte automatické sdílení generovaných reportů se zainteresovanými stranami podle předem definovaných plánů.
- Cross-channel reporting: Pomocí funkce „Smart Builder“ snadno přeměňte surová marketingová data na přehledné cross-channel reporty.
- Vlastní branding: Vytvořte na klienty silný dojem přizpůsobením svých zpráv tak, aby odrážely váš vizuální branding. Můžete jít ještě dál a nastavit vlastní doménu pro sdílené zprávy a odesílání e-mailů.
Omezení
- Rozhraní může být někdy nestabilní a náchylné k chybám.
- Cenové plány jsou extrémně drahé a neexistuje ani žádná bezplatná verze.
Ceny
- Zdarma: Žádná bezplatná verze. Pouze 30denní záruka vrácení peněz na všechny placené plány.
- Profesionální: Od 223 USD/měsíc pro až 25 datových zdrojů a pět uživatelů
- Premium: Od 335 USD/měsíc pro až 50 zdrojů dat a 10 uživatelů
- Vlastní: Zahrnuje více než 100 datových zdrojů a neomezený počet uživatelů. Kontaktujte nás ohledně cen.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,1 z 5 (3 906+ recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (3 442+ recenzí)
9. Trendhero
Nejlepší pro influencer marketing, analytiku a oslovování zákazníků
Trendhero je komplexní nástroj pro digitální marketing, který uživatelům pomáhá efektivně vyhledávat, analyzovat a kontaktovat influencery. Díky více než 90 metrikám pro hodnocení influencerů pomáhá Trendhero firmám provozovat jejich influencer marketingové kampaně se vyšší ziskovostí.
Využijte více než 20 výkonných filtrů k vyhledání influencerů podle kategorií, velikosti, umístění, jazyka a podobných účtů. Využijte denní přehledy, které zahrnují historii počtu sledujících, dopad zmínek a nejlepší čas pro zveřejňování příspěvků. Nakonec se rychle a snadno spojte se stovkami influencerů prostřednictvím e-mailu, abyste prodiskutovali obchodní požadavky a obdrželi návrhy.
Trendhero nabízí robustní funkce pro správu kampaní, včetně snadno použitelných pracovních postupů, přístupu k kontaktům influencerů jedním kliknutím a podrobných analýz, které uživatelům pomáhají udržet si přehled o jejich influencer marketingových kampaních.
Nejlepší funkce
- Analytika: Získejte přístup k podrobné analytice s více než 90 metrikami, včetně kontroly falešných sledujících, demografických údajů a zájmů publika, abyste mohli posoudit, zda publikum influencera odpovídá vaší cílové demografické skupině.
- Vyhledávání: Díky sofistikovanému vyhledávacímu nástroji, který aplikuje více než 20 filtrů na databázi obsahující přes 100 milionů záznamů, může vaše firma objevit nano, mikro a dokonce i makro influencery, kteří skutečně odpovídají vaší značce a cílům kampaně.
- Sledování: Získejte informace v reálném čase o svých vlastních účtech, účtech konkurence a účtech influencerů, jako je nárůst počtu sledujících, zmínky a nejlepší časy pro zveřejňování příspěvků.
- Outreach: Spojte se s stovkami influencerů prostřednictvím e-mailu v mžiku díky automatizovanému e-mailovému outreachu, který eliminuje ruční vyhledávání a administrativní zpoždění. Trendhero obsahuje vysoce personalizované dynamické e-mailové šablony, které jsou navrženy tak, aby zvýšily míru odezvy.
Omezení
- Omezený počet filtrů pro prohledávání rozsáhlé databáze
- Někteří uživatelé uvádějí, že analýza zabere hodně času.
Ceny
- Zdarma: Omezený bezplatný účet se základními funkcemi a 14denní bezplatná zkušební verze všech placených tarifů.
- Lite: 9,99 $/měsíc, zahrnuje 10 reportů/měsíc a sledování tří účtů
- Pro: 29,99 $/měsíc, zahrnuje 50 zpráv/měsíc a sledování 20 účtů
- Pokročilá verze: 99,99 $/měsíc, zahrnuje 200 zpráv/měsíc a sledování 50 účtů
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (79 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
10. SproutLoud
Nejlepší pro automatizaci marketingu napříč kanály
SproutLoud je řešení pro automatizaci marketingu, jehož cílem je zvýšit prodej a příjmy podniků prostřednictvím partnerů v lokálním marketingu. Pomáhá vám zlepšit efektivitu, snížit náklady a zvýšit návratnost investic do marketingu díky řadě funkcí, včetně správy aktiv, automatizace lokálního marketingu, analytiky a dalších.
Přizpůsobujte a realizujte lokální marketingové kampaně efektivním způsobem a zároveň využívejte komplexní analytické údaje k pochopení návratnosti investic do každé kampaně, včetně zapojení partnerů a statistik využití platformy.
Maloobchodníci, prodejci, distributoři a agenti mohou organizovat a kontrolovat marketingové zdroje, konsolidovat více marketingových procesů do jediného centralizovaného centra a realizovat lokalizované kampaně v kratším čase s lepšími výsledky. Navíc jeho analytický modul nabízí jak podnikům, tak jejich partnerům v distribučním kanálu výhodu zlepšeného výkonu kampaní díky poznatkům založeným na datech.
Nejlepší funkce
- Tvorba reklam a správa digitálních aktiv: Spolupracujte s místními partnery na vytváření reklam a marketingových aktiv přizpůsobených vaší značce a vyhnete se tak nákladným zpožděním a vysokým poplatkům agenturám.
- Automatizace lokálního marketingu: Na jedné straně urychlete digitální kampaně na Facebooku, LinkedIn, Yelp a dalších platformách, na druhé straně vyvažte tradiční noviny, rádio a vlastní tištěné reklamy.
- Správa finančních prostředků: Sledujte finanční prostředky nabízené partnerským sítím a příspěvky od nich přijaté, a zajistěte tak transparentní a zároveň bezpečné reklamní kampaně s více stranami a kooperativní reklamní kampaně.
- Marketingová analytika: Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti taktiky, kampaní a partnerů pro digitální i offline tradiční média. Využijte denní, týdenní a měsíční přehledy.
- Bezpečnost: Platforma SproutLoud je v souladu s normami SOC 2 Type II, PCI, HIPAA, GDPR a CCPA a datová centra, která obsahují její data, splňují stejné vysoké standardy požadavků na bezpečnost dat.
Omezení
- Uživatelé uvádějí, že nástroj vyžaduje zpočátku náročné zaučení.
- Žádný bezplatný tarif
Ceny
- Zdarma: Žádná bezplatná verze, pouze omezená bezplatná zkušební verze
- Placené tarify: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,9 z 5 (166 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (10 recenzí)
Tím jsme se dostali na konec naší cesty, během níž jsme porovnávali nejlepší nástroje pro správu kampaní, které podle nás stojí za vyzkoušení, pokud vaše firma hledá způsoby, jak produktivněji spravovat své marketingové kampaně a interní obchodní procesy.
Výhody nástrojů pro správu kampaní
Správné nástroje pro správu kampaní mohou vaší firmě pomoci:
- Zefektivněte své pracovní postupy
- Zlepšete plánování a realizaci
- Sledujte alokaci zdrojů a analýzu výkonu v reálném čase.
- Spolupracujte efektivněji
- Komunikujte efektivněji
- Automatizujte opakující se úkoly a dílčí procesy a mnoho dalšího.
Každá firma, bez ohledu na obor nebo odvětví, která by mohla těžit z lepší optimalizace svých zdrojů, by měla zvážit investici do nástroje pro správu kampaní.
Spravujte své marketingové kampaně pomocí ClickUp
Dnešní rychle se měnící doba a konkurenčně náročné podnikatelské prostředí vyžadují efektivní správu omezených podnikatelských zdrojů.
Nástroje pro správu kampaní mohou firmám pomoci zefektivnit pracovní postupy, optimalizovat marketingové procesy a sladit vše s jejich obchodními cíli.
Ať už se jedná o bezkonkurenční možnosti správy projektů v ClickUp, výkonné funkce e-mailového marketingu v Sender nebo schopnosti správy sociálních médií v HootSuite a SproutLoud, každý nástroj přináší své jedinečné přednosti. Společně tvoří výkonnou sadu nástrojů, která firmám umožňuje efektivně spravovat kampaně napříč několika kanály.
Nástroje pro správu kampaní, které zde představujeme, navíc mohou výrazně posílit technologickou základnu společnosti.
ClickUp například může sloužit jako centralizované centrum pro plánování kampaní, přidělování úkolů a sledování cílů. V kombinaci s pokročilými funkcemi automatizace a personalizace nástroje Sender nebo podrobnými analytickými a reportovacími funkcemi nástroje Whatagraph mohou podniky získat neocenitelné poznatky a přijímat rozhodnutí založená na datech, aby optimalizovaly své marketingové strategie.
Díky začlenění správné kombinace nástrojů pro správu kampaní do svých operací mohou podniky využívat nejmodernější martech (marketingové technologie) k zvýšení efektivity, zlepšení komunikace a zvýšení návratnosti svých marketingových aktivit.
Hostující autor:
Sender. net