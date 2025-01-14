11 nejlepších šablon pro influencery pro správu oslovování v roce 2025

Influencer marketing se stal pro firmy klíčovým způsobem, jak budovat povědomí o značce a navazovat kontakt s cílovým publikem. Spolupráce s influencery však vyžaduje hodně práce – od strategie oslovování influencerů až po realizaci marketingového plánu.
Nejenže se musíte spojit s influencerem, který je pro vaši značku ten pravý, ale také musíte udržovat produktivní a profesionální vztah.
Využijte tyto šablony pro influencery k vylepšení své marketingové strategie a zkrácení času potřebného k zahájení úspěšné influencer marketingové kampaně.
Co je šablona pro influencery?
Šablona pro influencery je jakýkoli dokument, který používáte k zefektivnění a standardizaci vaší komunikace s influencery. Místo toho, abyste pokaždé začínali od nuly, můžete jednoduše přizpůsobit svůj návrh nebo šablonu pro každého potenciálního influencera, kterého kontaktujete.
Mezi nejběžnější šablony pro influencery patří:
- Šablona e-mailu pro oslovení influencerů: Tuto šablonu použijte k prvnímu navázání kontaktu s influencerem. Pokud je budete kontaktovat prostřednictvím přímé zprávy, vytvořte šablonu DM namísto šablony e-mailu.
- Šablona následného e-mailu: Tuto šablonu použijte k následnému kontaktování influencerů, od kterých jste dosud nedostali odpověď nebo kteří projevili zájem o váš projekt.
- Šablona briefu kampaně s influencery: Brief kampaně vysvětluje rozsah, účel a časový harmonogram vaší kampaně potenciálním influencerům.
- Šablona smlouvy s influencerem: Vaše šablona smlouvy s influencerem by měla jasně stanovit podmínky vašeho partnerství s influencerem, jako je například počet příspěvků na sociálních médiích, které od něj očekáváte každý týden nebo měsíc 📅.
- Šablona plánu obsahu sociálních médií: Tento typ šablony vám pomůže udržet vás a vašeho konkrétního influencera na stejné vlně, jak vaše kampaň postupuje vpřed.
Co dělá šablonu pro influencery dobrou?
Dobrá šablona pro influencer marketing by měla obsahovat klíčové informace a zároveň být snadno přizpůsobitelná každému influencerovi, kterého kontaktujete. Například můžete do každého e-mailu uvést stejné informace o vaší společnosti, ale přizpůsobit předmět e-mailu a jméno influencera.
Zde jsou čtyři věci, které byste měli zahrnout do zpráv pro influencery:
- Předmět zprávy: Čím populárnější je influencer, tím více e-mailů dostává. Použijte poutavý předmět zprávy, abyste upoutali pozornost influencera a zvýšili míru otevření zprávy.
- Hodnoty značky: Influenceri na sociálních médiích rádi spolupracují se značkami, které jsou v souladu s jejich hodnotami. Zvyšte své šance na úspěch tím, že zdůrazníte, jak váš produkt nebo podnikání odpovídá jejich publiku.
- Bezplatný vzorek: Pokud vaše značka není příliš známá, nabídněte bezplatné vzorky produktů, aby si mohli sami vyzkoušet, o čem váš produkt je 🎁
- Mediální kit: Pokud je váš influencer blogger nebo recenzent, poskytněte mu mediální kit se všemi vašimi propagačními materiály, aby je nemusel sám vyhledávat.
11 šablon pro influencery
Je pravděpodobné, že budete muset kontaktovat několik influencerů, než navážete úspěšné partnerství pro svou značku. Tyto bezplatné šablony vám ušetří čas v každé fázi, od počátečního oslovení až po vytvoření kalendáře obsahu pro sociální sítě.
Stačí si stáhnout potřebné šablony a přizpůsobit je pro každou novou marketingovou strategii.
1. Šablona smlouvy s influencerem ClickUp
Použijte tuto šablonu smlouvy s influencerem ClickUp k dokumentaci formální dohody s influencerem nebo tvůrcem obsahu. Začněte vyplněním jména influencera, kontaktních údajů a adresy bydliště. Poté vyplňte tabulku s jejich přezdívkami na každé platformě pro správu projektů na sociálních médiích (Facebook, Instagram, Tiktok atd.) spolu s počtem jejich sledujících.
Jakmile vytvoříte smlouvu, můžete ji influencerům zaslat e-mailem k posouzení a obě strany mohou dokument podepsat digitálně. Exportujte svou strategii oslovování influencerů do formátu PDF, abyste ji mohli snadno archivovat.
Nejenže slouží jako závazná smlouva, ale díky profilové fotce a odkazům na sociální sítě zobrazeným přímo na titulní stránce můžete snadno sledovat všechny influencery, se kterými spolupracujete.
2. Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp
Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp vám pomůže sledovat všechny vaše kampaně na sociálních médiích na jednom místě, i když spolupracujete s více influencery.
Každý úkol má stanovený termín a přiřazenou osobu, takže můžete přiřadit Instagram story svému influencerovi na Instagramu a příspěvek na TikToku někomu jinému. Můžete také použít sloupec Priorita k označení časově citlivých úkolů červenou nebo oranžovou vlajkou.
Zapojujete do své influencer marketingové kampaně další osoby, jako jsou například redaktor, designér nebo copywriter? Přidejte je do jednoho z pěti přizpůsobitelných polí pro lepší spolupráci.
Ať už plánujete rozdávání nových produktů nebo náhled na chystané vydání, tato šablona plánu obsahu sociálních médií vám pomůže udržet pořádek a produktivitu.
3. ClickUp Agency Client Health Tracker od Zenpilot
Spolupráce s influencery je pro firmy stále populárnější, ale správa těchto vztahů může být náročná. Právě proto je tu ClickUp Agency Client Health Tracker od Zenpilot Template. Tato přizpůsobitelná šablona umožňuje agenturám sledovat stav vztahů s klienty na jednom praktickém místě, což usnadňuje správu informací o influencerech a maximalizuje jejich dopad.
Díky nástroji ClickUp Agency Client Health Tracker mohou agentury sledovat důležité údaje, jako je míra spokojenosti influencerů, kontaktní body a zpětná vazba. Zaznamenáváním těchto informací mohou podniky lépe porozumět svým vztahům s influencery a podle toho optimalizovat svou strategii. To jim umožňuje udržovat silná partnerství a dosahovat větších obchodních úspěchů.
Začleněním nástroje ClickUp Agency Client Health Tracker do procesu správy influencerů budete moci zefektivnit své pracovní postupy a mít přehled o všech vzniklých problémech.
4. Šablona reklamy ClickUp
Tato šablona ClickUp pro reklamu vám pomůže vytvořit novou reklamu pro vaši digitální marketingovou kampaň od začátku do konce. Začněte tím, že určíte marketingový cíl, marketingové materiály a stav marketingu (například „Ve vývoji“).
Poté rozdělte vývojový proces do fází, jako například „První návrh dokončen“, „Konečný návrh dokončen“ a „Schváleno právním oddělením“. Jakmile bude vaše reklama schválena výkonným týmem, právním týmem a marketingovým týmem, můžete ji odeslat influencerům na sociálních médiích a dalším partnerům, aby zahájili vaše marketingové aktivity.
Tuto šablonu pro reklamu lze použít pro většinu marketingových kampaní s influencery, stejně jako pro affiliate programy a programy ambasadorů značky.
5. Šablona ClickUp pro stručný popis kampaně
Než uzavřete partnerství v oblasti influencer marketingu, použijte šablonu ClickUp Campaign Brief Template, abyste všechny zúčastněné strany uvedli na stejnou vlnu a koordinovali své aktivity v oblasti oslovování zákazníků.
Vyplňte tabulku s vedoucími, přispěvateli a schvalovateli projektu (použijte jejich uživatelská jména na sociálních médiích, abyste je mohli snadno najít online). Uveďte název produktu, slogan a popis produktu, který chcete inzerovat.
Tato šablona také obsahuje sekci pro zasílání zpráv, kde můžete popsat svou výzvu k akci (CTA). Je váš produkt ideální pro rodiny s dětmi nebo pro majitele domácích mazlíčků? Přidejte obrázek svého ideálního zákazníka do sekce Cílová skupina.
Sekce Rozpočet vám pomůže rozdělit rozpočet kampaně na jednotlivé složky, jako je copywriting, výroba videí a analýza, zatímco sekce Milníky vám pomůže dodržet termíny jednotlivých kroků kampaně.
Na závěr shrňte svůj influencer marketing v sekci Klíčové výstupy a Další zdroje, kterou může váš tým konzultovat.
6. Šablona ClickUp pro sledování kampaní
Tato šablona ClickUp pro sledování kampaní vám pomůže sledovat, jak si vedou vaše marketingové kampaně s influencery. Od e-mailového marketingu po affiliate marketing – pomocí této šablony můžete na jednom místě zobrazit všechny své probíhající kampaně.
Nastavte stav spuštění kampaně na „Naplánováno“ nebo „Spuštěno“ a ke každému úkolu přidejte odpovědnou osobu a manažera kampaně, abyste věděli, kdo za něj odpovídá. Používejte praktické štítky, jako jsou Podcast, Webové stránky, Reklamy a Sociální média, abyste věděli, na které platformě se každá marketingová kampaň objevuje.
Jakmile spustíte kampaň, sledujte metriky rozpočtu, výdajů, zobrazení, kliknutí a konverzí. Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule, kalendáře a dalšími možnostmi podle toho, jak chcete data vizualizovat.
7. Šablona ClickUp pro obsahový marketing
Obsahový marketing vyžaduje koordinaci mezi vaším marketingovým týmem, influencery a dalšími zúčastněnými stranami. Použijte šablonu ClickUp pro obsahový marketing k zefektivnění tvorby obsahu, ať už se jedná o videa, články, blogové příspěvky nebo infografiky. 📹
Pomocí polí jako „Úsilí“ a „Kvalita výstupu“ určete, které typy obsahu budou nejrentabilnější, a označte úkoly jako „Dokončeno“, „Zrušeno“ nebo „K provedení“.
Je to skvělá příležitost požádat potenciální influencery, aby se zapojili do recenze produktu, soutěže o ceny nebo jiného typu marketingové kampaně.
Nezapomeňte to uvést ve svých e-mailových šablonách pro influencery, aby věděli, co od spolupráce mohou očekávat.
Podívejte se, jak mohou marketingové nástroje AI zefektivnit váš pracovní postup v oblasti influencer marketingu!
8. Šablona marketingové nabídky ClickUp
Tuto šablonu marketingové nabídky ClickUp mohou využít samostatní marketéři nebo týmy influencer marketingu k prezentaci svých služeb potenciálním klientům. Na první stránce je uveden název společnosti a stručný popis, následuje část představující členy týmu a jejich role.
Po stránce „O nás“ následuje samotná nabídka spolu s popisem procesu, který vysvětluje, jak by vypadala spolupráce s vámi.
Tento marketingový návrh můžete použít k představení nápadu relevantním influencerům a jejich obsahu, hashtagu pro kampaň na sociálních médiích nebo jakémukoli jinému nápadu v oblasti content marketingu.
Je podobná šabloně pro e-maily a spolupráci s influencery v tom, že jejím cílem je představit váš tým, vaše dovednosti a vaši vizi jasným a poutavým způsobem.
9. Šablona ClickUp pro založení agentury pro marketing na sociálních médiích
Šablona ClickUp Start a Social Media Marketing Agency je výkonný nástroj, který vám pomůže rozjet vaši agenturu pro sociální média od základů. Tato šablona pro pokročilé je kompatibilní s ClickUp Spaces a nabízí ještě pokročilejší funkce pro spolupráci.
Můžete si vytvořit komplexní dashboard s několika typy zobrazení, včetně tabule, seznamu, mých úkolů a úkolů splatných tento týden. Využijte 30 barevně odlišených stavů, jako například „V revizi“, „Aktivní“, „Pozastaveno“, „Zveřejněno“, „Vyžaduje revizi“ a další.
Získáte také přístup k 12 různým aplikacím ClickApps, které pokrývají vše od sledování času a sprintů po priority, limity WIP a varování o závislostech.
Díky mnoha funkcím je snadné přesunout úkoly od fáze nápadu nebo návrhu až po zveřejnění. Sledujte více klientů a influencerů pomocí stejné šablony tím, že každý úkol označíte podle klienta, kanálu a typu obsahu.
10. Pokročilá šablona ClickUp pro sociální média
Pokročilá šablona ClickUp pro sociální média je pokročilá šablona, která vám pomůže posunout vaše kampaně na sociálních médiích na vyšší úroveň. Obsahuje 16 různých typů stavů, jako například Návrh, Zveřejněno/Živé, Vyžaduje aktualizaci a Příspěvek stažen, takže můžete současně sledovat nejnovější příspěvky i příspěvky, které se chystají zveřejnit.
Začněte vytvořením seznamu připravovaného obsahu, jako jsou blogové příspěvky nebo příběhy na Instagramu. Ke každému úkolu přidejte termín splnění a osobu odpovědnou za jeho splnění a pomocí barevných štítků označte kanál sociálních médií a kategorii obsahu (například novinky, tipy nebo návody).
Jakmile je příspěvek zveřejněn, nahrajte soubory s obsahem a přidejte odkaz na živou URL adresu, abyste jej mohli kdykoli zkontrolovat nebo aktualizovat. Stejnou šablonu můžete použít ke sledování příspěvků mikroinfluencerů nebo dokonce ambasadorů značky na jejich vlastních profilech na sociálních médiích.
Nejste fanouškem Kanban tabulek? Nebojte se: můžete snadno přepnout do zobrazení Plán, kde uvidíte své nadcházející příspěvky v marketingovém kalendáři.
Vyzkoušejte software pro marketingový kalendář!
11. Pracovní postup pro strategii sociálních médií ClickUp
ClickUp Social Media Strategy Workflow je šablona pro středně pokročilé, která zjednodušuje proces plánování pro marketéry sociálních médií. Rozdělte vše na úkoly a podúkoly a označte je barevnými stavovými značkami, jako jsou Dokončeno, Blokováno, Vyžaduje revizi, Vyžaduje schválení nebo Probíhá.
Ve sloupci Role identifikujte členy týmu, kteří se podílejí na jednotlivých úkolech, například manažer sociálních médií, marketingový manažer a stratég obsahu.
Jakmile nastavíte svůj pracovní postup, přepínejte mezi fázemi tvorby, moodboardem, pokyny pro branding a kroky strategie pro sociální sítě.
Tato šablona ClickUp eliminuje dohady ze strategie sociálních médií, takže můžete postupně plnit svůj seznam úkolů. Nezapomeňte zahrnout oslovení influencerů, abyste na svou marketingovou kampaň upoutali více pozornosti! 👀
Jak zvýšit míru odezvy influencerů
Jednou z největších výzev v influencer marketingu je získat odezvu od potenciálních influencerů. S tolika značkami, které se ucházejí o jejich pozornost, může být těžké vyniknout a být si všimnut.
Ale nebojte se! Máme pro vás několik tipů, které vám pomohou zvýšit míru odezvy influencerů:
- Personalizujte své zprávy: Neposílejte všem influencerům na svém seznamu jen obecný e-mail. Věnujte čas prozkoumání každého influencera a přizpůsobte jim svou zprávu. Zmíňte jejich nedávnou práci nebo něco, co na jejich značce obdivujete.
- Nabídněte hodnotu: Influenceri budou spíše reagovat, pokud uvidí, že spolupráce s vámi jim nějakým způsobem prospěje. Ať už se jedná o nabídku produktů zdarma, placenou spolupráci nebo zviditelnění u nového publika, nezapomeňte jim sdělit, jakou hodnotu jim spolupráce s vaší značkou přinese.
- Buďte struční a výstižní: Influenceri jsou zaneprázdnění lidé a denně dostávají spoustu e-mailů. Vaše první zpráva by měla být stručná a výstižná. Podrobnosti si nechte na později.
- Následná komunikace: Pokud po zaslání první zprávy nedostanete od influencera žádnou odpověď, neváhejte mu poslat přátelské připomenutí. Někdy se jejich schránka může zaplnit a oni mohou vaši první zprávu přehlédnout.
- Budujte vztahy: Neobracejte se na influencery pouze tehdy, když od nich něco potřebujete. Věnujte čas budování upřímných vztahů tím, že se budete zajímat o jejich obsah a podporovat jejich značku. Díky tomu budou ochotnější reagovat, když je oslovíte s nabídkou spolupráce.
Budujte povědomí o značce pomocí šablon ClickUp pro influencery
Správný influencer je někdo, kdo má již vybudované publikum a jehož image je v souladu s hodnotami vaší značky. Nejlepší influenceři jsou však velmi žádaní, takže může nějakou dobu trvat, než se vám ozvou.
Pište krátké a výstižné e-maily, abyste zvýšili míru odezvy, a používejte e-mailové šablony, abyste ušetřili čas při psaní.
Díky šablonám ClickUp pro e-maily s nabídkami spolupráce, následné e-maily, smlouvy s influencery a briefy kampaní budete mít vždy po ruce potřebné dokumenty. Naše nástroje pro spolupráci navíc usnadňují sdílení informací s ostatními členy vašeho marketingového týmu, takže budete vždy vědět, kdo je zodpovědný za které úkoly.
Od oslovování influencerů po strategii pro sociální sítě – ClickUp vám pomůže se vším.
Navštivte knihovnu šablon ClickUp, kde najdete ještě více marketingových nástrojů pro rozvoj vašeho podnikání.