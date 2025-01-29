10 nejlepších nástrojů pro správu sociálních médií pro agentury v roce 2025

S více než 10 000 digitálními agenturami pouze v USA je pro značky důležitější než kdy jindy mít silnou přítomnost na sociálních médiích, aby zůstaly konkurenceschopné.
A pro marketingové agentury, které spravují jednu nebo více značek, od tvorby obsahu po vykazování výkonnosti, může použití správné sady nástrojů pomoci právě v tom. Od softwaru pro správu projektů pro plánování, správu a sledování každé části vašeho pracovního postupu na sociálních médiích až po spolupráci na obsahu, tyto nástroje zajistí, že maximalizujete úsilí svého týmu a vytvoříte úspěšnou strategii obsahu.
Je čas posunout vaše aktivity na sociálních médiích na vyšší úroveň. Zde je 10 nejlepších nástrojů pro správu sociálních médií pro agentury, které jsou dnes k dispozici!
Co jsou nástroje pro správu sociálních médií?
Nástroje pro správu sociálních médií pomáhají agenturám a firmám efektivněji spravovat jejich účty na sociálních médiích.
Tyto nástroje nabízejí celou řadu funkcí, například:
- Plánování a rozvrhování příspěvků
- Monitorování sociálních médií
- Týmová spolupráce
- Analytika a reportování
- Řízení projektů a kampaní
- A další
Celkově jsou navrženy tak, aby snížily čas strávený rutinní prací, aby se agentury mohly soustředit na hodnotnou práci.
Co dělá dobrý nástroj pro správu sociálních médií?
Dobrý nástroj pro správu sociálních médií by měl mít následující vlastnosti:
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Funkce kalendáře, která nabízí přehled obsahu napříč několika platformami.
- Funkce zpětné vazby a spolupráce
- Schvalovací pracovní postupy s vlastními nebo přednastavenými možnostmi
- Dostupné a škálovatelné ceny
Proč by vaše agentura měla používat nástroj pro správu sociálních médií?
Pro agenturu může být náročné sledovat více kampaní klientů na různých sociálních médiích. Dobrý nástroj pro správu sociálních médií umožňuje agenturám řešit všechny základní úkoly: analýzu dat, měření výkonu, spolupráci s klienty a tvorbu a distribuci obsahu.
Pojďme se tedy podívat na 10 nástrojů pro správu sociálních médií, které vaší agentuře pomohou posunout se na vyšší úroveň. ? ?
10 nejlepších nástrojů pro správu sociálních médií, o kterých byste měli vědět
1. ClickUp
Nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci týmů
ClickUp je přední platforma pro správu projektů a produktivitu. ClickUp je v zásadě navržen jako komplexní řešení pro správu projektů, které pomáhá týmům udržet si přehled o svých úkolech, efektivně spravovat všechny části pracovního postupu a dosahovat svých cílů.
Proč je tento nástroj užitečný pro marketingové agentury? Zde je několik důvodů:
1️⃣ Plně přizpůsobitelná platforma s flexibilními funkcemi: Nabízí stovky výkonných funkcí, uživatelsky přívětivé rozhraní a plně přizpůsobitelnou platformu. To znamená, že můžete ClickUp nakonfigurovat tak, aby vyhovoval potřebám vašeho projektu, případu použití, preferencím a pracovnímu postupu, což z tohoto nástroje dělá ideální volbu pro jakýkoli tým, včetně týmů zabývajících se marketingem na sociálních médiích.
2️⃣ Řízení projektů a týmová spolupráce : S ClickUp budou mít marketingové týmy přístup k pokročilým funkcím pro řízení projektů a spolupráci. Vyberte si z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, abyste mohli organizovat projekty obsahového marketingu podle svých představ, sadu nástrojů, včetně ClickUp Docs pro blogy, wiki, SOP a další dokumentační potřeby, a kolaborativní tabule pro brainstorming, plánování strategií a mapování konceptů. Správci a týmy sociálních médií mohou také ocenit zobrazení kalendáře ClickUp, kde mohou plánovat, koordinovat a spravovat své sociální média a kalendář obsahu.
3️⃣ Umožňuje hostům, jako jsou klienti a externí týmy: Pokud jde o komunikaci s klienty a externími týmy, agentury mohou pozvat hosty, aby se připojili k jejich pracovnímu prostoru, a pomocí nastavení sdílení a ochrany soukromí kontrolovat, k čemu mají hosté přístup. Poskytnutím přístupu klientům do ClickUp můžete s nimi spolupracovat v rámci platformy a využívat funkce, jako je Proofing, která vám umožňuje přidávat poznámky k obrázkům, videím a souborům PDF, což usnadňuje komunikaci a urychluje proces zpětné vazby a schvalování.
4️⃣ Knihovna přizpůsobitelných šablon: ClickUp nabízí knihovnu šablon pro každou příležitost, včetně šablony pro sociální média pro začátečníky a moderní šablony kalendáře pro sociální média, které vám poskytnou pevný rámec pro váš pracovní postup v ClickUp. K dispozici je také šablona pro pokročilé, která vám pomůže vyvinout strategii pro sociální média a spravovat veškerou práci, týmy a klienty na jednom místě – šablona příspěvků pro sociální média od ClickUp!
Ať už jde o agentury, malé týmy, velké podniky nebo něco mezi tím, ClickUp vám pomůže zůstat organizovaní a produktivní. S tímto komplexním nástrojem pro správu projektů můžete sjednotit své marketingové projekty na sociálních médiích a zajistit jejich hladký průběh – možná je to právě to, co vaše agentura pro sociální média potřebuje.
Nejlepší funkce
- Více než 15 přizpůsobených zobrazení: více než 15 přizpůsobených zobrazení pro vizualizaci vaší práce podle vašich představ, včetně zobrazení kalendáře.
- ClickUp Brain: Vytvářejte obsah generovaný umělou inteligencí pomocí nástroje AI od ClickUp.
- Zobrazení kalendáře: Spravujte svůj kalendář sociálních médií, vytvářejte obsah pro sociální média a mnoho dalšího v jednom zobrazení.
- Plně přizpůsobitelná platforma: Přizpůsobte ClickUp jakýmkoli potřebám. Používejte jej pro správu webových projektů, správu obsahu a další účely.
- Kontrola: Urychlete proces zpětné vazby a schvalování pomocí poznámek přímo na obrázcích, videích a souborech PDF a označováním členů týmu nebo klientů.
- Tagy: Přidejte vlastní tagy a uspořádejte si úkoly podle kategorií.
- Prioritní značky: Označte své úkoly jako urgentní, vysoké, normální a nízké priority, aby váš tým věděl, co má upřednostnit.
- Přizpůsobitelné šablony: Vyberte si z více než 1 000 přizpůsobitelných šablon pro každou příležitost, včetně šablon kalendáře obsahu.
- Mobilní aplikace: ClickUp je k dispozici pro mobilní zařízení. Přistupujte ke své práci kdykoli a odkudkoli.
- Integrační možnosti: Propojte ClickUp s více než 1 000 dalšími pracovními nástroji, abyste měli veškerou práci na jednom místě a zefektivnili svůj pracovní postup.
Ceny
- Bezplatný tarif: Navždy
- Neomezený: 7 $ za člena/měsíc
- Podnikání: 12 $ za člena/měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (6 547 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (3 602 recenzí)
2. Planable
Nejlepší pro spolupráci na obsahu
Planable je nástroj pro plánování obsahu a spolupráci, který pomáhá marketingovým týmům plánovat, prohlížet, schvalovat a spolupracovat na obsahu sociálních médií.
S Planable můžete snadno sdílet nápady na příspěvky se svými kolegy a klienty a získávat zpětnou vazbu v reálném čase na jednom místě. Díky nejnovější aktualizaci Universal Content mohou týmy vytvářet a spolupracovat na jakémkoli druhu obsahu: příspěvcích na sociálních médiích, zpravodajích, blozích, popisech produktů a všem ostatním.
Planable zjednodušuje schvalování obsahu několika způsoby. Pro začátek si uživatelé Planable mohou vybrat jeden ze 4 schvalovacích postupů – Žádný, Volitelný, Povinný a Víceúrovňové schvalování. Ten poslední umožňuje uživatelům přizpůsobit schvalování tak, aby vyhovovalo jejich situaci, a přidává další úroveň zabezpečení tím, že příspěvky před zveřejněním procházejí schvalovacím řetězcem. Můžete například nastavit, že příspěvek musí před zveřejněním nejprve projít právní kontrolou klienta.
Intuitivní rozhraní Planable také usnadňuje spolupráci mezi různými týmy. Konverzace vašeho týmu jsou soustředěny na jedné platformě a můžete snadno označit ostatní členy, abyste zahájili diskusi nebo zkontrolovali obsah. Konverzace se totiž zobrazují přímo vedle daného příspěvku ve formě komentářů a odpovědí.
K dispozici je také externí spolupráce. Obsah a komentáře lze nastavit jako „interní“, dokud si nejste 100% jisti, že jsou připraveny ke schválení klientem. Pokud jde o klienty, existuje možnost vygenerovat odkaz vedoucí přímo k příspěvku, což klientovi velmi usnadňuje přejít na daný příspěvek a sdílet své myšlenky v komentářích.
Ať už jste malá marketingová agentura nebo spravujete mnoho různých klientů, Planable vám poskytne nástroje pro zefektivnění procesů spolupráce, abyste dosáhli lepších výsledků svých kampaní. Můžete začít s plánováním uvedení produktu na trh a pomocí Planable synchronizovat obsah ze všech kanálů (sociální média, blog, e-maily, bannery atd.).
Nejlepší funkce
- Víceúrovňové a přizpůsobené schvalovací pracovní postupy
- Synchronizujte a/nebo upravujte příspěvky pro platformy sociálních médií (zatím není k dispozici pro univerzální obsah).
- Intuitivní a elegantní zobrazení kalendáře
- Přizpůsobitelné filtry pro váš obsah, které lze uložit jako vlastní zobrazení
- Pět způsobů zobrazení obsahu (mřížka, seznam, feed, kalendář )
- Spolupráce v reálném čase
- Nástroj pro úpravu obrázků v aplikaci
- Integrace s hlavními platformami sociálních médií
Ceny
- Bezplatný tarif
- Základní: 13 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 26 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (548 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (305 recenzí)
3. Hootsuite
Nejlepší pro agentury zabývající se tvorbou obsahu a reportováním
Hootsuite je jedním z nejstarších a nejznámějších nástrojů pro správu sociálních médií na trhu. Hootsuite si vybudoval reputaci jako jedno z nejvyhledávanějších řešení pro agentury, které chtějí investovat do marketingu na sociálních médiích.
Hootsuite nabízí mnoho funkcí, které se od nástroje pro sociální média této úrovně očekávají, včetně plánování příspěvků na sociálních médiích, monitorování, správy úkolů a reportování výkonnosti. Díky rovnováze mezi funkcemi reportování a správy projektů je Hootsuite dobrým řešením pro agentury, které se zabývají výkonnostními a kreativními projekty.
Nejlepší funkce
- Manažeři mohou konkrétním členům týmu přiřadit konkrétní příspěvky na sociálních médiích.
- Kalendář Hootsuite nabízí tři způsoby zobrazení kalendáře (seznam, týden, měsíc) a dvě podokna (podle stavu příspěvku nebo sociální sítě).
- Podrobné analytické a reportovací funkce
Omezení
- Žádná centralizovaná knihovna médií pro sdílení aktiv
- Relativně omezené funkce pro spolupráci ve srovnání s jinými nástroji
- Vysoké ceny
- Žádná kontrola verzí příspěvků
- Není možné sdílet příspěvky s hosty.
Ceny
- Profesionální: 99 $ měsíčně
- Tým: 249 $ měsíčně
- Podnikání: 739 $ měsíčně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,1 z 5 (3 840 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (3 412 recenzí)
4. Agorapulse
Nejlepší pro správu sociálních médií a projektový management
Agorapulse je platforma pro správu sociálních médií, která nabízí funkce plánování a správy úkolů. Agorapulse se od ostatních nástrojů pro sociální média určených pro agentury odlišuje svou škálou marketingových funkcí, od analytiky, monitorování klíčových slov a sociálního naslouchání až po správu projektů.
Nejlepší funkce
- Vizuální kalendář obsahu
- Doplněk sdíleného kalendáře pro externí spolupráci
- Pokrývá širokou škálu úkolů v oblasti marketingu na sociálních médiích.
- Spolehlivé funkce pro správu projektů na sociálních médiích
Omezení
- Žádné víceúrovňové schvalování
- Strmá křivka učení
- Uživatelské rozhraní lze vylepšit.
Ceny
- Bezplatný tarif
- Standard: 49 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Profesionální: 79 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Pokročilá verze: 119 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (871 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (698 recenzí)
5. Sprout Social
Nejlepší pro monitorování sociálních médií
Sprout Social je nástroj pro správu sociálních médií určený pro agentury. Sprout Social vám umožňuje snadno spravovat více účtů na jedné platformě a spolupracovat napříč týmy. Můžete také měřit úspěšnost svých kampaní pomocí podrobných analytických a reportovacích funkcí.
Další skvělou funkcí Sprout Social je jeho rozsáhlá knihovna zdrojů. Vzhledem k tomu, že agentury jsou ze své podstaty závislé na zdrojích, knihovna zdrojů Sprout poskytuje obrovskou hodnotu tím, že nabízí celou podplatformu, kde mohou agentury sdílet, spravovat a distribuovat zdroje s týmy a klienty.
Nejlepší funkce
- Chytrá doručená pošta pro rychlé třídění požadavků a práce
- Knihovna aktiv s dvěma způsoby zobrazení, která umožňuje rychlou a snadnou správu aktiv.
- Bohaté analytické funkce, sledování sociálních sítí a monitorovací funkce
- Externí spolupráce je snadná a přímočará.
Omezení
- Vysoké ceny pro malé agentury
- Nelze seskupit příspěvky v kalendáři
- V kalendáři není k dispozici možnost přetahování
Ceny
- Standard: 249 $ měsíčně
- Profesionální: 399 $ měsíčně
- Pokročilé: 499 $ měsíčně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (2 367 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (550 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Sprout Social!
6. Buffer
Nejlepší pro integraci, reporting a správu
Buffer si sice vydobyl jméno díky svým četným integracím, ale je také výkonným nástrojem pro agentury všech velikostí.
Buffer vám umožňuje snadno vytvářet a plánovat příspěvky na více účtech sociálních médií. Jeho vynikající analytické funkce vám umožňují sledovat výkonnost příspěvků, podávat zprávy o vašem pokroku a porovnávat se s konkurencí. Navíc díky funkci hromadného plánování je to ideální nástroj pro agentury s velkým počtem klientů.
Nejlepší funkce
- Mnoho integrací, včetně Canva
- Sledování a správa kampaní; v okně kampaně můžete vytvářet obsah a sledovat naplánované, publikované, koncepty příspěvků a schválení.
- Nabízí cenový plán doslova pro agentury.
Omezení
- Pro příspěvky neexistují žádné štítky a tagy, které jsou při rozsáhlých iniciativách na sociálních médiích prakticky nezbytné.
- Neumožňuje spolupráci s externími týmy.
- Schvalovací infrastruktura Hootsuite je poněkud omezená v tom smyslu, že kromě schvalovacího workflow 1:1 nemohou uživatelé strukturovat schvalování podle úrovní.
Ceny
- Bezplatný tarif
- Essentials: 6 $ za kanál/měsíc
- Tým: 12 $ za kanál/měsíc
- Agentura: 120 $ za 10 kanálů/měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (971 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (1 390 recenzí)
7. Sendible
Nejlepší pro malé a střední agentury
Dalším na seznamu je Sendible, výkonný nástroj navržený tak, aby pomáhal agenturám spravovat jejich účty na sociálních médiích. Sendible nabízí slušně rozmanitou škálu funkcí, včetně kalendářů obsahu, automatizovaných zpráv a funkcí pro vytváření reportů. Sendible navíc umožňuje uživatelům spolupracovat s klienty a členy týmu na projektech v reálném čase.
Sendible má několik funkcí, které jej odlišují od podobných nástrojů, jako je monitorování DM a klientský dashboard. Ten skvěle zefektivňuje správu vztahů mezi týmem a klienty. Za zmínku stojí také vestavěný editor obrázků a návrhy témat.
Nejlepší funkce
- Uživatelé mohou synchronizovat a upravovat příspěvky napříč několika platformami sociálních médií, místo aby každý příspěvek upravovali jednotlivě.
- Intuitivní kalendář sociálních médií, který se velmi snadno používá
- Monitorování DM
- Client Connect umožňuje klientům propojit své sociální sítě s klientským panelem, aniž by museli sdělovat své přihlašovací údaje.
- Vlastní schvalovací procesy pro klienty a týmy sociálních médií
Omezení
- Mobilní zážitek lze vylepšit
Ceny
- Tvůrce: 29 $ za měsíc
- Traction: 89 $ měsíčně
- Rozsah: 199 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (832 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (116 recenzí)
8. Později
Nejlepší pro agentury zabývající se sociálními médii a obsahovým marketingem
Later je vynikající volbou pro každou agenturu, která chce posunout správu sociálních médií na vyšší úroveň. Jeho intuitivní systém plánování umožňuje uživatelům plánovat a publikovat obsah na více kanálech z jednoho místa, což šetří čas a úsilí. Nabízí také výkonné analytické funkce a nástroje SEO.
Kromě toho vizuální knihovna médií Later usnadňuje ukládání a organizování vizuálního obsahu, což uživatelům umožňuje rychle najít perfektní fotografii nebo video pro jejich další příspěvek. S takovými výkonnými funkcemi není divu, že se Later stal jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro správu sociálních médií pro agentury.
Nejlepší funkce
- Integrace s WordPress
- Snadné použití a přehledné rozhraní
- Robustní mediální knihovna, která usnadňuje správu aktiv pro týmy a správu klientů.
- Podporuje odkaz v biografii
Omezení
- Žádná integrace s Google Profile (dříve Google My Business)
- Poněkud nepružné ceny. Například plány Starter a Growth stanovují limity na 30 a 150 příspěvků na sociální síti.
- Základní tarify omezují analytická data na maximálně tři měsíce.
Ceny
- Starter: 18 $ měsíčně
- Růst: 40 $ měsíčně
- Pokročilé: 80 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (289 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (358 recenzí)
9. Planoly
Nejlepší pro střední a velké agentury
Planoly je další vynikající volbou pro agentury, které chtějí optimalizovat svůj pracovní postup v sociálních médiích. Tato oblíbená platforma pro plánování funguje s Instagramem, Pinterestem, Twitterem, Facebookem a dalšími významnými platformami.
Planoly nabízí jednoduché vizuální rozhraní, které vám pomůže spolupracovat, plánovat kampaně, sledovat výkonnostní metriky a analyzovat výsledky. Planoly také usnadňuje vytváření působivých vizuálů díky nabídce více než sedmi milionů stockových fotografií, grafiky a značkových fontů.
Nejlepší funkce
- Podporuje odkaz v biografii
- Robustní plánovač videí TikTok přímo v aplikaci
- Podporuje křížové publikování mezi platformami (například videa z TikToku na YouTube Shorts).
Omezení
- Bezplatné zkušební období trvá pouze sedm dní.
- Malé agentury mohou považovat Planoly za nedostupné, protože tarif Starter Plan omezuje počet měsíčních nahrávek.
Ceny
- Starter: 13 $ měsíčně
- Růst: 23 $ za měsíc
- Profesionální: 43 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (64 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (46 recenzí)
10. Loomly
Nejlepší pro analytiku a spolupráci
Posledním nástrojem v našem přehledu nejlepších nástrojů pro sociální média pro agentury je Loomly.
Loomly nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, které usnadňuje plánování a publikování příspěvků a umožňuje uživatelům zobrazit náhled příspěvků na všech jejich různých kanálech a nastavit automatizované schvalovací procesy s přizpůsobitelnými rolemi a oprávněními.
Díky této funkci mají týmy agentur větší kontrolu nad obsahem svých klientů a zároveň zajišťují konzistentnost značky. Pomocí Loomly mohou agentury také analyzovat výkonnost svého obsahu pomocí podrobných zpráv o zapojení, dosahu a dalších metrikách. To vše dělá z Loomly ideální volbu pro agentury, které chtějí zlepšit svou efektivitu ve správě sociálních médií.
Nejlepší funkce
- Podporuje integraci se Snapchatem.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy týmu pro schvalování a publikování obsahu na sociálních médiích
- Návrhy příspěvků a RSS kanály, které inspirují váš tým
Omezení
- Žádné pracovní prostory ani složky
- Ruční publikování příspěvků na Instagramu a Facebooku
- Problémy s uživatelským rozhraním u filtrů
Ceny
- Základní cena: 35 $ měsíčně
- Standard: 7 $ měsíčně
- Pokročilé: 172 $ měsíčně
- Premium: 359 $ měsíčně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (1 307 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (476 recenzí)
Zefektivněte svůj pracovní postup a spravujte více účtů pomocí nástrojů pro sociální média.
Nejlepší nástroje pro správu sociálních médií pro agentury závisí na jejich konkrétních potřebách a velikosti. Větší agentury mohou vyžadovat pokročilejší řešení s hlubší automatizací a analytickými schopnostmi.
Naopak menší agentury si vystačí s jednoduššími řešeními, která nabízejí dostatek funkcí pro základní úkoly. Ať už jsou vaše potřeby jakékoli, existuje platforma pro plánování sociálních médií, která je dokáže uspokojit – stačí si vybrat tu, která vám poskytne funkce a flexibilitu potřebné pro vaše rostoucí potřeby a rozšiřující se podnikání!
Hostující autor:
Marco Giuliani je content marketer ve společnosti Planable a začínající YouTuber. Specializuje se na psaní obsahu, copywriting pro sociální sítě a neo-noir grafické romány.