18 nejlepších bezplatných šablon pro sociální média pro příspěvky, kampaně a obsah

Věděli jste, že 69 % marketérů využívá sociální sítě k posílení povědomí o své značce? Nyní více než kdy jindy začínají podniky přicházet s chytrými způsoby, jak zefektivnit svůj pracovní postup v sociálních médiích.
Z tohoto důvodu se mnoho malých i velkých podniků více než kdy dříve spoléhá na profesionálně navržené šablony, aby mohly různé úkoly dokončit dobře a včas. Díky použití šablon mohou značky konečně ušetřit část svého času a soustředit se na jiné úkoly digitálního marketingu, které vyžadují jejich plnou pozornost.
Podívejme se na 18 nejlepších šablon pro sociální média, které můžete použít k maximalizaci své produktivity, dosažení více za méně času a vytvoření konzistence napříč týmy, projekty a dalšími oblastmi!
Co hledat v šabloně pro sociální média?
Knihovna šablon, kterou máte po ruce, může vaše projekty posunout na vyšší úroveň. Nejprve se podívejme na nejdůležitější části, které byste měli hledat v šablonách pro sociální média:
- Přehledný design: Hledejte šablonu s intuitivním designem a snadnou navigací. Měla by být velmi vizuální, přehledně uspořádaná a v případě potřeby obsahovat podrobnou legendu.
- Snadné přizpůsobení: Dalším důležitým detailem při hledání šablon pro sociální média je zajistit, aby byly plně přizpůsobitelné. Takto můžete snadno přidat barvy, písma a logo vaší značky. Měli byste také mít možnost upravovat a přemísťovat jejich prvky a podle potřeby vyplňovat prázdná místa.
- Obsah krok za krokem: Šablona se může stát plnohodnotným marketingovým nástrojem pouze tehdy, pokud obsahuje kvalitní obsah. Vždy se snažte postupovat podle šablony krok za krokem s komplexními pokyny, které jsou v souladu s vaší strategií.
18 šablon pro sociální média pro správu sociálních médií
Podívejte se na některé z nejlepších šablon, které jsou dnes k dispozici, a využijte je k zefektivnění svých procesů na sociálních médiích a sklízejte jejich výhody!
1. Šablona pracovního postupu pro strategii sociálních médií od ClickUp
Pokud hledáte jeden z nejlepších produktivních softwarů na trhu, ClickUp je jedním z předních nástrojů pro řízení projektů a produktivitu pro týmy napříč odvětvími a podniky všech velikostí. Tato komplexní platforma pro řízení projektů je plně přizpůsobitelná, což znamená, že ji můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovovala jakémukoli použití, potřebám projektu, preferencím pracovního postupu a dalším požadavkům.
ClickUp nabízí stovky flexibilních funkcí, včetně knihovny šablon pro každý tým, včetně marketingových týmů. Například marketingoví specialisté pro sociální sítě mohou využít šablonu Social Media Strategy Workflow Template od ClickUp, která eliminuje všechny dohady při vytváření strategie pro sociální sítě od základů.
Tato šablona obsahuje:
- Pět typů přizpůsobených zobrazení, včetně kroků strategie sociálních médií v zobrazení seznamu, fáze tvorby v zobrazení tabule, dokument s pokyny pro značku, moodboard a další.
- Vlastní pole a vlastní stavy úkolů pro zjednodušení a zefektivnění vašeho pracovního postupu
- Průvodce pro začátečníky, který vám pomůže začít
Použití této šablony pracovního postupu zajistí, že žádná úloha nezůstane opomenuta, a umožní vám sledovat váš pokrok pomocí této šablony krok za krokem, která se zaměřuje na vaše priority v sociálních médiích a přiřazuje každou úlohu konkrétním členům týmu.
2. Šablona strategie pro sociální média od SocialBee
Je čas shromáždit všechny vaše marketingové aktivity na jednom místě. Se správnou strategií pro sociální média můžete z jednoho místa pečlivě sledovat své konkurenty, cílovou skupinu, cíle a strategii obsahu. Abyste toho úspěšně dosáhli, měli byste se začít spoléhat na šablonu, která vás nasměruje správným směrem.
Zde jsou součásti šablony strategie pro sociální média:
- Audit sociálních médií: Sledujte svůj dosah, zapojení a informace o účtu, abyste mohli vypracovat solidní strategii. Navíc si poznamenejte svůj ROAS a Google Analytics, abyste měli lepší přehled.
- SWOT analýza: Uvědomte si své silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby tím, že odpovíte na sérii poučných otázek týkajících se vašeho podnikání.
- Software pro analýzu konkurence: Pečlivě studujte své konkurenty a zaznamenávejte jejich sentiment, frekvenci příspěvků, nejoblíbenější obsah a další informace. To vám pomůže získat převahu.
- Šablona profilu kupujícího: Definujte svého ideálního zákazníka pomocí šablony profilu uživatele. Poznamenejte si jeho přání, potřeby, cíle a preference, abyste lépe porozuměli své cílové skupině.
- Cíle sociálních médií: Rozhodněte se o cílech svého podnikání a sociálních médií a sepište si své metriky a KPI. Tak se budete moci snadno soustředit na to, co je pro vaše podnikání nejdůležitější.
- Měsíční plánovač obsahu sociálních médií: Vytvořte měsíční plán pro každý sociální kanál, který používáte. To vám pomůže sledovat, co bylo zveřejněno a jaké to mělo výsledky.
Tuto šablonu můžete snadno upravit zadáním informací do jednotlivých dostupných buněk. Stačí si ji zkopírovat a přesunout do osobní složky, kde ji můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
3. Šablona pro audit sociálních médií od SocialBee
Audit sociálních médií vám pomůže uvést vaši strategii do správné perspektivy. Vyhodnocením každého sociálního kanálu, který používáte, získáte jasnější představu o tom, jak můžete zlepšit své současné aktivity na sociálních médiích a najít další příležitosti pro růst vašeho podnikání.
Díky šabloně pro audit sociálních médií od SocialBee můžete provést audit svých oblíbených účtů na sociálních médiích a lépe porozumět svému celkovému výkonu. Jako bonus získáte také přístup k praktickému příkladu analýzy konkurence. Využijte jej k porovnání svého výkonu s výkonem konkurence.
4. Šablona pro analýzu konkurence od ClickUp
Kdy jste se naposledy podrobně podívali na své konkurenty a rozhodli se prozkoumat jejich silné a slabé stránky? Šablona Whiteboard Competitive Analysis Template od ClickUp vám umožní snadno změřit přítomnost vašich konkurentů na trhu a úroveň spokojenosti s produkty.
Tato šablona obsahuje:
- Předem připravená matice konkurenční analýzy v ClickUp Whiteboards
- Průvodce pro začátečníky, který vám pomůže začít
Nabízí interaktivní zobrazení a komplexní legendu pro každý kvadrant. Čtyři dostupné kategorie (uchazeči, lídři, specializované společnosti a společnosti s vysokou výkonností) vám pomohou plánovat strategičtěji.
Pomocí tohoto interaktivního zobrazení můžete vytvořit podrobnou a přehlednou analýzu konkurence, do které můžete podle svých potřeb libovolně přidávat, upravovat a umisťovat jednotlivé prvky.
5. Šablona kalendáře příspěvků na sociálních médiích od ClickUp
Potřebujete dosáhnout svých OKR v oblasti content marketingu?
Přizpůsobitelná šablona Social Media Advanced Template od ClickUp poskytuje pevný základ pro správu vašeho obsahu.
Tato šablona obsahuje:
- Předem připravené zobrazení, včetně příspěvků na sociálních médiích v seznamu a kalendáři, zobrazení tabule a další.
- Vlastní pole a vlastní stavy úkolů pro organizaci vašich úkolů a vytvoření plynulého pracovního postupu.
- Jak používat tuto šablonu Dokument, který vám pomůže maximalizovat využití šablony
- A další flexibilní nástroje, které vám umožní snadno optimalizovat a strategicky plánovat váš obsah.
Tato šablona vám také umožňuje přidat důležité organizační podrobnosti, jako jsou kategorie obsahu a odkazy na koncepty. Funkce Vlastní stavy navíc pomůže všem členům týmu sledovat pokrok, který se dosahuje u každého připravovaného příspěvku na sociálních médiích.
6. Šablona kalendáře obsahu sociálních médií od SocialBee
Dalším skvělým zdrojem je šablona kalendáře obsahu sociálních médií od SocialBee. Je snadno přizpůsobitelná a obsahuje důležité organizační podrobnosti, jako je přidělený specialista na sociální média, text a vizuální prvky příspěvku a hashtagy. Týmy mohou tuto šablonu kalendáře obsahu použít k sledování dat publikování, URL adres a analytických údajů každého příspěvku tím, že je do této šablony přidají.
7. Šablona harmonogramu příspěvků na sociálních médiích od ClickUp
S šablonou pro plánování příspěvků na sociálních médiích od ClickUp můžete snadno organizovat, spravovat, upravovat a sledovat svůj plán příspěvků na sociálních médiích.
Tato šablona obsahuje:
- Předem připravené zobrazení s kalendářem aktivit, seznamem týdenních úkolů, tabulkou všech naplánovaných příspěvků podle platforem a dalšími funkcemi.
- Vlastní pole a vlastní stavy úkolů, díky kterým bude vaše práce organizovaná a pracovní postupy budou co nejplynulejší.
- Průvodce pro začátečníky, který vám pomůže orientovat se v šablonách
Vyzkoušejte to a stanovte si své cíle v sociálních médiích pomocí této šablony ClickUp vybavené funkcemi, jako jsou opakující se úkoly, vlastní pole a další, aby váš tým zůstal na správné cestě a pracoval rychleji a organizovaněji než kdykoli předtím.
8. Šablona pro sledování výkonu sociálních médií od ClickUp
Možná už víte, že shromažďování a analýza dat z vašich hlavních účtů na sociálních médiích vám může pomoci činit chytřejší rozhodnutí z hlediska podnikání.
Sledujte relevantní metriky, jako je dosah a lajky na Facebooku nebo komentáře a zobrazení na Instagramu, pomocí šablony Social Media Analytics Template od ClickUp. Díky intuitivnímu a barevnému designu budete mít mnohem snazší sledování klíčových metrik výkonnosti.
Tato šablona obsahuje:
- Předem připravené zobrazení, jako je přehled v zobrazení tabule, analytika v zobrazení seznamu a výkonnost v tabulkovém zobrazení.
- Vlastní pole a vlastní stavy pro efektivní správu úkolů
- Dokument „Začínáme“ vám pomůže co nejlépe využít tuto přizpůsobitelnou šablonu.
Ušetřete čas při publikování příspěvků díky nástrojům AI pro sociální sítě a nástrojům AI pro tvorbu obsahu!
9. Kalendář kampaní na sociálních médiích od ClickUp
Tajemstvím úspěšného řízení marketingových kampaní je multitasking, ale chytrý a ne příliš chaotický.
Proto může být kalendář kampaní na sociálních médiích od ClickUp užitečný pro malé i velké podniky. Díky této vysoce vizuální šabloně můžete být neustále informováni o všech pokrocích, kterých dosahuje každý přidělený člen týmu.
Tato šablona obsahuje:
- Předem připravené zobrazení, jako jsou události v kalendáři, kampaně v seznamu, proces kampaně v tabulce.
- Vlastní pole a vlastní stavy úkolů pro organizaci vašeho pracovního postupu a zavedení jednotného procesu napříč týmy a projekty.
Tato šablona definuje vaše úkoly vložením vašich hlavních cílů, rozpočtů kampaní a fází kampaní.
10. Šablona plánovače reklam na sociálních médiích od ClickUp
Je čas na zajímavou informaci. Věděli jste, že se očekává, že rozpočty na reklamu na sociálních médiích porostou do roku 2026 o 11,76 % ročně?
Pokud plánujete spustit několik reklam na sociálních médiích, pravděpodobně nevíte, jak sledovat každý ze svých marketingových cílů. Nemějte obavy, protože díky šabloně Ad Schedule Template od ClickUp si nyní můžete zaznamenat relevantní data, jako jsou data zahájení a ukončení každé reklamy, kterou se chystáte spustit.
Tato šablona obsahuje:
- Předem připravené zobrazení, včetně zobrazení reklamního kanálu v tabulce a kalendáře.
- Vlastní pole a vlastní stavy úkolů, díky kterým budou vaše úkoly a plán reklam přehledné a viditelné.
Upřednostněte své reklamy podle potřeby a sledujte jejich aktuální stav. Nyní je snazší než kdykoli předtím spouštět reklamy a skutečně se ujistit, že se investice vyplatí.
11. Šablona pokynů pro sociální média od ClickUp
Co definuje silnou identitu značky? Samozřejmě logo značky, písma, barvy a další prvky. Měly by být na první pohled poutavé a rozpoznatelné. Podniky by měly být vždy schopny sdílet své pokyny týkající se značky jak se spolupracovníky, tak s členy týmu.
Při vytváření pokynů pro vaši značku je třeba věnovat pozornost několika důležitým detailům. Podívejme se na ty, které najdete v šabloně pokynů pro značku od ClickUp:
- Vaše společnost: Podrobně popište historii a filozofii vaší značky. Uveďte také důležité informace, které by měli znát členové vašeho týmu a spolupracovníci.
- Vaše mise: Jaký je účel vaší značky? Co chce dosáhnout a jak zlepší svět? Stanovte si jasné cíle a podrobně definujte svou vizi.
- Logo značky: V ideálním případě by logo vaší značky mělo mít verzi pro světlý i tmavý režim. Formát může být PNG nebo SVG, v závislosti na projektu.
- Pravidla pro používání loga: Možná máte velmi konkrétní představy o tom, jak lze vaše logo používat v designu. Pokud ano, nezapomeňte tyto specifikace uvést v šabloně.
- Co dělat a nedělat: Vaše značkové prostředky by měly být používány v souladu s vašimi konkrétními pokyny. Stanovte omezení a dejte podrobné pokyny. Vaše značka, vaše pravidla. Šablona pokynů pro značku ClickUp zajistí, že vaše značková příručka bude připravena k použití.
- Barevná paleta: Používejte výrazné a jedinečné barevné kombinace, které odrážejí identitu vaší značky. Vaše publikum tak nebude muset ověřovat, zda jste to opravdu vy. Budou to vědět. Přidejte do šablony své oblíbené barvy a poznamenejte si jejich hexadecimální kódy.
- Typografie: Barvy a písma jdou ruku v ruce, že? Kromě toho, co je to Brand Book bez alespoň jednoho efektního názvu písma? Jednoduše přidejte svá oblíbená písma do šablony Brand Guidelines Template.
12. Šablony příspěvků na Facebooku od Canva
Je Facebook jedním z vašich oblíbených sociálních médií?
Pokud ano, potěší vás bezplatné šablony příspěvků na Facebooku od Canva. Lze je snadno přizpůsobit a jsou k dispozici v různých tématech, zejména pro zvláštní příležitosti.
Podívejte se na tyto alternativy Canva!
13. Šablony příspěvků na Instagramu od SocialBee
Statistiky ukazují, že Instagram má přibližně 1,318 miliardy uživatelů z celého světa. Skvělé, že? Možná víte, že zveřejňování příběhů na Instagramu je rychlý způsob, jak se spojit se svými sledujícími. Ale co když nemáte žádné nápady, se kterými byste mohli pracovat?
Bezplatné šablony Instagramových příběhů od SocialBee vám poskytnou tolik potřebnou inspiraci pro dny, kdy se vám nedaří vytvořit vizuálně atraktivní design.
14. Šablony příspěvků na Twitteru od Piktochart
S Piktochartem můžete nyní procházet širokou sbírku předem připravených a ihned použitelných šablon pro Twitter. Jsou k dispozici v různých barvách a designech, které stojí za to si prohlédnout. Nezapomeňte přidat své logo a přizpůsobit je tak, aby odrážely identitu vaší značky.
15. Šablony příspěvků pro LinkedIn od Freepik
LinkedIn je především o tom, jak udělat dokonalý dojem na své kolegy, konkurenty a lídry v oboru. Přidejte se k nim a neustále aktualizujte svůj účet informativním a vizuálně působivým obsahem.
Skvělou volbou jsou bezplatné šablony příspěvků pro LinkedIn od Freepik. Stačí si vybrat svou oblíbenou bezplatnou šablonu a kliknout na tlačítko pro stažení. Nezapomeňte ji pak podle potřeby přizpůsobit.
16. Šablony příspěvků na Pinterest od Freepik
Pinterest je především o atraktivních vizuálech a chytrých popiscích fotografií. Pro představu, tuto sociální platformu každý měsíc používá přibližně 445 milionů lidí.
Prezentujte své produkty a služby jedinečným způsobem pomocí bezplatných šablon Freepik pro Pinterest. Jsou k dispozici ve všech tvarech a velikostech a lze je snadno přizpůsobit.
17. Šablony příspěvků pro TikTok od Canva
TikTok je již několik let oblíbenou platformou, a to zcela oprávněně. Tuto platformu zaměřenou především na videa využívá řada firem k propagaci svých nejnovějších produktů a služeb.
Chcete-li se stát virálním na TikToku, použijte předem připravenou šablonu, kterou můžete snadno přizpůsobit. Není třeba začínat od nuly. Stačí si stáhnout bezplatné šablony videí pro TikTok od Canva a připravit se na celosvětovou slávu.
18. Šablony příspěvků na YouTube od ClickUp
Mít kanál na YouTube rozhodně není pro slabé povahy. Podniky budou potřebovat jasnou strategii, poutavé scénáře, atraktivní miniatury a některé úžasné editační dovednosti. Pokud potřebujete lepší způsob, jak spravovat různé nápady pro svůj připravovaný videoobsah, použijte šablonu YouTube od ClickUp, abyste zachytili všechny své kreativní nápady a udrželi si přehled. Takto je můžete roztřídit do kategorií a seznamů skladeb a připojit k nim jejich URL adresy.
A to nejlepší? Můžete sdílet soubory s těmi, kteří mají na starosti váš kanál YouTube, a zajistit tak hladkou spolupráci.
Začněte používat šablony pro sociální sítě a zvyšte svou produktivitu jako nikdy předtím.
Jste připraveni dobýt svět sociálních médií? Pokud ano, nezapomeňte využít šablony, které jsme s vámi sdíleli, a sledujte, jak se zvýší vaše produktivita. Jak jsme viděli, pravidelné používání šablon pro sociální média vám může výrazně ušetřit čas, omezit každodenní úsilí vašich týmů a zajistit, že konzistence bude nejvyšší prioritou.
S ClickUpem nyní můžete spravovat úkoly, projekty a pracovní postupy s minimálním úsilím a za kratší dobu než kdykoli předtím. Plánujte, spravujte a sledujte své strategie pro sociální média pomocí tohoto nástroje. Získejte komplexní nástroj pro správu projektů s tisíci přizpůsobitelných šablon a užijte si optimální produktivitu – začít je zdarma.
A pokud hledáte software pro správu a marketing sociálních médií , který vám pomůže plánovat, vytvářet a naplánovat vaše nadcházející příspěvky na sociálních médiích, pak je SocialBee tou správnou volbou pro vás. Tato platforma je ideální pro malé podniky, živnostníky a agentury, které chtějí dosáhnout více s menším úsilím. Začněte nyní s 14denní bezplatnou zkušební verzí.
A co je nejlepší, můžete tyto dva výkonné nástroje integrovat dohromady. Použijte ClickUp pro efektivní správu projektů na sociálních médiích a spolupráci týmu a SocialBee pro vylepšení vaší strategie na sociálních médiích! 🙌
Hostující autor:
Raluca je autorka obsahu pro SocialBee. Neustále vytváří zajímavé články o správě sociálních médií a digitálním marketingu. Pracovala také jako nezávislá copywriterka a specialistka na sociální média.
Ve volném čase píše básně, vytváří nový obsah pro svůj kanál na YouTube a má slabost pro vše, co souvisí s uměním.